Livre iniciativa? Mas e o coletivo?

Futebol

Confira a coluna PVC desta segunda-feira (10)

Jornalista e autor de Arquivo/Correio do Estado

A jogada de Dudu na construção do segundo gol foi espetacular, enfrentando três marcadores e passando por Gabriel Inocêncio com um drible de letra.

Gabriel Menino, o melhor em campo, completou na meia esquerda. O volante desacreditado antes da temporada foi o destaque das duas finais vencidas pelo Palmeiras, Supercopa e Paulista.

Não foi acaso comemorar o primeiro gol correndo para o banco de reservas para abraçar fortemente o técnico Abel Ferreira.

Era um dos três porquinhos da versão original, com Danilo e Patrick de Paula, também da versão campeã no domingo de Páscoa, com Vanderlan e Endrick.

Pouco antes de cobrar a falta do primeiro gol, Menino viu Raphael Veiga dirigir-se ao banco de reservas para colocar gelo em sua coxa direita. Cobrador oficial das faltas e escanteios, cedeu a função para o volante. Os tiros de canto não tiveram o mesmo efeito; a falta, sim, concluída com sucesso no rebote.

Aos 27 minutos, o Palmeiras já tinha feito 2 a 0, um minuto antes de marcar pela segunda vez contra o São Paulo, um ano atrás. O terceiro, de Endrick, nasceu aos 33, rebote do chute de Rony, aproveitado com característica de centroavante experiente.

Na finalíssima de 2022, o Palmeiras perdeu a chance de ser campeão invicto na primeira partida das finais, derrotado pelo São Paulo, por 3 a 1. Recuperou-se na segunda decisão com goleada por 4 a 0, com o terceiro gol anotado aos dois minutos da segunda etapa. Desta vez, o conforto do terceiro gol veio antes do intervalo. Abel mexeu um pouco na formação ofensiva.

Muitas vezes, Vanderlan dava largura ao campo bem aberto no ataque, pela esquerda, com Rony mais perto de Endrick e Gabriel Menino dois passos atrás, na linha de Zé Rafael. Outras vezes, Menino chegava ao ataque, como na jogada em que finalizou de fora da área e quase marcou o quarto gol, aos 45 do primeiro tempo.

Este é o ponto fundamental de Abel: conjunto. O time está treinado de modo a mudar funções, ora com Marcos Rocha fazendo saída de três com os zagueiros, ora com o lateral esquerdo fazendo essa função. Ora Menino funciona como meia, ora como volante.

Raphael Veiga voltou a cobrar as faltas e escanteios no segundo tempo, aparentemente sem as dores que o incomodaram na primeira etapa. A tranquilidade do marcador fez o Palmeiras atrasar a marcação e oferecer campo ao Água Santa, na segunda etapa.

A ideia era que o time de Diadema não tem cacoete para atacar e, de fato, incomodou pouco, até mesmo depois das alterações de Abel Ferreira. Garcia entrou na ponta direita, no lugar de Dudu, López, na vaga de Endrick, Fabinho, na vaga de Raphael Veiga, pelo incômodo muscular.

Por mais que o Palmeiras não tenha o elenco do passado recente, como quando era campeão brasileiro com os reservas de Felipão, a equipe atual tem suplentes que conhecem detalhadamente suas funções.

Fabinho faz o papel de primeiro volante e libera Zé Rafael para atacar um pouco mais, Gabriel Menino se adianta para a vaga de Veiga e faz corretamente a posição, porque Tabata está machucado. Nada é por encanto.

O Palmeiras é o melhor time do Brasil no semestre, porque treina. Não existe milagre para ser bicampeão paulista.

FATOR RENATO

Renato não precisa ser apontado como melhor técnico do Brasil para ser reconhecido como um caso especial.

Saiu do Grêmio, levou com ele a chave do vestiário, e o clube gaúcho só voltou a entender como se entra na alma de seus jogadores quando ele retornou.

O Grêmio volta a ser campeão com ele.

CITY CHEGANDO

O Arsenal precisa manter mais do que seis pontos antes do confronto direto com o Manchester City, daqui a duas semanas.

Teve toda a chance ao construir vantagem de 2 a 0 sobre o Liverpool, no primeiro tempo, mas sofreu o empate e não perdeu graças ao seu goleiro Ramsdale. O campeonato está aberto.