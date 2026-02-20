Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Lógico que não estou feliz com esse Congresso. Um Congresso que não dá nenhuma resposta à sociedade

...É um Congresso que não está à altura da sociedade brasileira e precisa ser melhorado", de Gilberto Kassab, cujo projeto pessoal é ser governador de São Paulo - e que não será vice de Tarcísio.

Giba Um

Giba Um

20/02/2026 - 06h00
Depois de conseguirem afastar o ministro Marco Buzzi, do STJ, ministros da Corte entraram em contato com ele aconselhando o acusado por assédio sexual a antecipar o julgamento do processo e pedir, por conta própria, a aposentadoria antecipada. Buzzi,68 anos, está pensando na alternativa.

MAIS: afastado do STJ, ele recebeu 1,19 milhão de reais em remunerações ao longo de 2025. A média mensal foi de 99 mil reais, mais do que o dobro do teto salarial. Se escolher a aposentadoria, receberá mensalmente o teto que, em caso de morte, passa diretamente à sua viúva.

Bancada Master

Os dois partidos que declararam apoio a Dias Toffoli após seu afastamento do caso Master são de direita: Partido Progressistas (PP) e União Brasil. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é do PP. Lira indicou para o TCU o ministro (e ex-deputado dos Republicanos) que atropelou o BC nesta novela de Vorcaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do União Brasil, estado que colocou dinheiro no Master. O deputado que assina a nota em defesa de Toffoli, é o autor da emenda PEC 65, que teria aumentado o valor da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Dose dupla 1

A escolha do ministro André Mendonça (STF) para a relatoria do caso do Banco Master foi divulgada como resultado de um sorteio. Contudo, muitos apostam que Mendonça recebeu a relatoria por "prevenção". Ele é relator do roubo a aposentados e pensionistas do INSS, que se conecta com o inquérito que apura a suspeita de que o banco de Daniel Vorcaro teria fraudado empréstimos consignados também não autorizados por segurados.

Dose dupla 2

De acordo com a lei e o regimento, André Mendonça seria "juiz prevento" do caso, mas a bancada de Lula no STF resistia à possibilidade. Toffoli disse, em princípio, de que não haveria motivo para se afastar da relatoria, alegando que não fez nada de errado. Mas acabou cedendo à pressão dos colegas e entregou os pontos. Muitos acharam que a chance do caso "sobrar" para André Mendonça foi usada para manter Toffoli na posição. Só que a situação do ex-relator era insustentável. Lula agora até estimula o impeachment de Toffoli: está de olho na vaga que surgiria no Supremo.

Exemplo do STM

Para definir o novo relator do caso Master, faltou ao STF seguir a iniciativa da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha que, no começo do mês, instalou um telão e convidou a imprensa para acompanhar o sorteio eletrônico, ao vivo, dos relatores e revisores dos processos de perda de patente do ex-presidente Bolsonaro, mais três generais e um almirante condenados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Foi considerado um gesto inédito de transparência que deveria inspirar outros tribunais onde técnica e detalhes de sorteios de relatores são nebulosos.

Sem ataques

Conselheiros de Flávio Bolsonaro (PL) dizem que ele não pretende aproveitar a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli para fazer ataques ao Supremo. Existiam duas razões para isso: abrir essa frente traria memórias do governo do pai e ofuscaria o bom momento de sua candidatura, que encostou em Lula em algumas pesquisas. Além disso, a avaliação é que Toffoli, ex-petista, é muito mais identificado com o presidente Lula que o nomeou, mesmo ele sendo reprovado em dois concursos para juízes. O desgaste, para Flávio, ficaria muito mais na conta do atual ocupante do Planalto.

Balanço do carnaval

O Carnaval de 2026 ressaltou uma tendência que já estava em ascensão: um planejamento aprimorado e uma redução no improviso. Enquanto os participantes se deliciavam com o esplendor e a emoção nas ruas, as escolas de samba e as prefeituras se organizaram com uma antecedência sem precedentes, dando ênfase à profissionalização, captação de recursos e à organização logística (com algumas exceções). Com investimentos públicos significativos, a expectativa de milhões de foliões durante as festividades e um planejamento com enfoque no turismo como um meio econômico, o Carnaval de 2026 revelou que a maior celebração popular do país se converteu, cada vez mais, em um extenso projeto de gestão, branding e cultura de mercado. E  como  2026 está se destacando como um dos cinco mais quentes registrados até agora, exibindo temperaturas altas semelhantes às de 2025, que ficou em terceiro lugar na classificação histórica, em razão do considerável efeito do aquecimento global, nestes 5 dias de folia nas ruas de todo Brasil (e ainda virão mais; o pós-carnaval e o desfile das campeãs no próximo sábado), as tendências dos foliões e exibir mais a pele nesta época. Tanto no sambódromo, quanto nas ruas, quanto nos camarotes a predisposição de deixar barrigas e pernas de foram proporcionais com o brilho e o pique exibindo pelos estados brasileiros. Com tanta exposição das celebridades é claro que surgiram críticas boas e ruins para todos que se dispuseram a exibir suas curvas.  Entre tantas  que se exibiam nos camarotes dos sambódromos ou do circuito baiano estavam Erika Januza, Scheila Carvalho, Clara Moneke, Gkay, entre muitas outras.

Campanha de Flávio: Michelle insultada

É muito mais complicada a decisão de Michelle Bolsonaro de não fazer campanha para Flávio. Alguns amigos estão tentando interceder achando que um pedido de desculpas pode resolver a crise, iniciada por conta de uma mensagem enviada pelo enteado, quando acusou a ex-primeira-dama de estar tramando contra sua candidatura. Michelle achou que foi insultada, prefere nem falar com Flávio que, por sua vez, tenta espalhar que está tudo bem, que "fala diretamente com Michelle" e acha que tudo "é fabricado por fontes ocultas e mentirosas". Contudo, o "01" não fornece nomes ou grupos que estejam trabalhando contra sua candidatura, "o que atinge também meu pai". Michelle continua afastada da presidência do PL Mulher desde dezembro do ano passado. Ela alega questões médicas. Na realidade, foi uma forma de mostrar ao próprio Bolsonaro que não admitira escolher Flávio para disputar o Planalto sem falar com ela. Na história da família, Michelle nunca foi muito chegada nem a Flávio, menos ainda a Eduardo e Carlos, com quem passou anos sem cumprimentar. Há em Michelle a certeza de que se elege senadora pelo DF, mas gostaria mesmo de ser a vice de uma sonhada candidatura de Tarcísio de Freitas.

Também Nikolas

Tem também outra figura bolsonarista –  e amigo de Michelle –  que está sendo pressionado por Flávio porque teria dito aos mais chegados que não fará campanha pelo "01": é o deputado Nikolas Ferreira, que admitiu em parte a distância. "Estarei na campanha, sem participar ativamente no processo. Flávio é o escolhido pelo presidente Bolsonaro e terá meu apoio". Nikolas queria ter participado do planejamento. Detalhe: Michelle apoia Nikolas e considera o deputado "um verdadeiro filho de Bolsonaro".

 O amor está no ar

A supermodelo Alessandra Ambrósio compartilhou álbum de fotografias em suas redes sociais que retrata uma sessão sensual com seu namorado, Buck Palmer, um designer de joias australiano. As fotos, em preto e branco, foram capturadas para celebrar o Valentine’s Day, (comemorado no sábado,14 nos Estados Unidos e alguns países da Europa). Nas imagens, o casal exibe uma atmosfera de intimidade, trocando carinhos e beijos, vestindo apenas jeans. " Com vontade de...  meu amor",  foi a legenda que ela escolheu para a postagem. A modelo brasileira, de 44 anos, está em um relacionamento com Buck Palmer, um ex-modelo, desde o final de 2024. O relacionamento foi oficializado em suas redes sociais no início de dezembro daquele mesmo ano. É o terceiro relacionamento depois do fim de seu casamento com o empresário norte-americano Jamie Mazur, que chegou ao fim em 2018. O casal frequentemente mostra trechos de suas aventuras e viagens pelo Brasil, incluindo lugares como Fernando de Noronha e Florianópolis, além de seus momentos a sós, que refletem um estilo de vida relaxado, romântico e praiano.

 Poderoso

André Esteves aproveitou a conferência do BTG deste ano, na semana passada, para mostrar sua influência não apenas entre autoridades brasileiras, mas também entre políticos norte-americanos. O troféu do banqueiro foi o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que ele convidou pessoalmente para o encontro e que foi entrevistado por Esteves em um grande painel virtual. Esteves e Bessent têm relação próxima desde a época em que ambos circulavam no entorno de George Soros, hoje alvo de críticas de Trump.

Memória

Para quem tem a memória curta: antes de virar candidato à Presidência por escolha do pai, em julho do ano passado, Flávio Bolsonaro (na época, Eduardo tinha certeza de que seria ele a disputar o Planalto) afirmou que o grupo do ex-presidente só apoiaria um candidato  à Presidência da República disposto a impor ao Supremo a aprovação do indulto para Jair Bolsonaro. E assegurava: "Estamos falando da possibilidade de uso da força, da interferência em outro poder". Como diz Miriam Leitão, "não há um moderado de nome Bolsonaro".

Nada de novo

Nem chega a ser surpresa, embora precoce e já usada por vários políticos na história recente: o candidato Flávio Bolsonaro assumiu o compromisso de não tentar se reeleger, caso consiga impedir a reeleição de Lula no comando do Planalto. Ele argumentou que "um presidente precisa governar tomando decisões que visem o futuro do país e não em seu projeto próprio de reeleição, porque o Brasil está acima de tudo. Assino qualquer proposta que o mandato seja apenas para uma vez". Os mais veteranos morreram de rir: já ouviram a promessa dezenas de vezes. Outros acham que ele está começando a usar salto alto.

Mistura Fina

Lula deverá mandar em março a indicação oficial de Jorge Messias para uma vaga no STF: acha que Davi Alcolumbre não prejudicará a sabatina do Senado. Evangélico Messias acaba de voltar de um retiro espiritual. Para católicos como Lula, a quaresma começou ontem, Quarta-Feira de Cinzas é tempo de reflexão. E se der certo, mais viagens prolongadas ao exterior.

Aliados de Lula dizem que as últimas pesquisas que apontaram consolidação de Flávio Bolsonaro na segunda posição, com diferença apertada para o presidente, já inviabilizam uma candidatura de centro. Segundo uma figura próxima de Lula, "a terceira via está fadada a passar vergonha". Hoje, o candidato mais competitivo deste campo é Ratinho Jr. (PSD), que tem marcado entre 8% e 10%. Ou seja: a polarização de 2022 já se repetiu e a subida de Flávio não surpreende.
 
Ciro Nogueira tem a fala de ser "rápido no gatilho". Em meio à reconciliação com Lula, já manobra para a colocação de aliados no atual governo. O empresário piauiense José Trabulo Junior está cotado para voltar à gestão da Caixa Econômica ou assumir um cargo no Banco do Nordeste. Conterrâneo e ligadíssimo a Nogueira, Trabulo foi exonerado da função de consultor da presidência da Caixa Econômica Federal em outubro do ano passado.
 
Mais: naquela época, o governo decidiu fazer uma limpa em nomes indicados pelo PP para ministérios e estatais após uma sequência de derrotas em votações no Congresso. Homem de confiança do senador piauiense, Trabulo chegou a atuar diretamente na campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, em 2022. À essa altura, com a reaproximação de Nogueira e Lula, esse se torna um pecadilho de menor importância.
 
Nenhum dos advogados que atuam na defesa do caso do Banco Master pediu a retirada da ação do âmbito do Supremo. O retorno à primeira instância da Justiça poderia ser requisitado pelos representantes dos acusados, como o dono Master, Daniel Vorcaro, mas até agora ninguém se mexeu. O caso foi todo ao STF por ordem de Toffoli pelo suposto envolvimento de um deputado.

In –  Consultor de investimentos

Out –  Analista de crédito

giba um

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski"

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves

18/02/2026 06h30

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Pedro Bial ,67 anos, passará a apresentar o programa "Conversa com Bial" uma vez por semana. Também será diretor artístico de documentários e algumas atrações da emissora como Som Brasil e o Projeto Falas.

MAIS: com a mudança, a empresa pretende ampliar a atuação da área dos documentários da Globo. Bial, a propósito, morando em São Paulo e para quem não sabe, ele não gosta de ser incomodado por fãs ou admiradoras.

Giba UmEscreva a legenda aqui

Expansão da marca

A Victoria’s Secret revelou sua nova campanha para 2026 com um objetivo claro: fazer da lingerie um item essencial. A coleção, com ênfase na Signature Collection, conta com um grupo de supermodelos que mescla ícones clássicos e novas figuras da moda. As peças foram elaboradas tanto para o uso cotidiano quanto para trazer um toque de elegância ao design. Os rostos mais icônicos da campanha incluem as ex-angels Adriana Lima e Candice Swanepoel.

No entanto, elas não estão sozinhas; o time também conta com as modelos Abby Champion, Anok Yai, Devyn Garcia, Imaan Hammam e Paloma Elsesser. Um dos destaques da campanha é o Sutiã em T-shirt Sem Aro que apresenta um acolchoamento para garantir conforto, versatilidade e um caimento sutil sob as roupas. A marca lançou três novos estilos em sua linha de sutiãs tipo camiseta, com tamanhos que vão de PP a GG. Entre as novidades estão o Sutiã em V, o Sutiã com Gola Alta e o Sutiã Cropped de Manga Curta, com preços variando de US$ 12,50 a US$ 49,95.

Essa coleção estará disponível para compra online a partir de hoje  e nas lojas físicas selecionadas ao redor do mundo a partir de 19 de fevereiro. O objetivo é revitalizar as ofertas para os consumidores, e essa nova expansão de produtos contribui para alcançar essa meta. As fotos que foram feitas por Carlijn Jacobs, mostram um estilo gráfico e sofisticado, com o nome Victoria's Secret se tornando um elemento central da produção. As modelos posam junto às grandes letras como se participassem de um desfile de moda.

2º mês de governo e contas no vermelho

O segundo mês do atual governo chega à metade e já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil mostra que o “país” já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A  mesma plataforma aponta mais de R$ 660 bilhões em despesas pagas até o final da semana passada, enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados registra apenas R$ 557 bilhões tomados da população em 2026.

Só o governo federal  conseguiu torrar quase R$ 270 bilhões arrecadados, que não cobriram as despesas públicas. Essas despesas foram parar em R$ 541 bilhões até agora. Em 2025, o governo paulista registrou a maior arrecadação da História: R$ 3,99 trilhões. E ainda assim, houve déficit em 2024, R$ 3,63 trilhões. Os gastos do governo Lula com viagens no terceiro mandato foram os maiores de todos os tempos: estão próximos de R$ 22 milhões (o presidente, Janja e ministros, com poucos convidados).

Além do 1º turno

O potencial de reeleição do governador Tarcísio de Freitas vai além da possibilidade de vitória em 1º turno contra ministros do presidente Lula, segundo a Paraná Pesquisas. A reeleição ocorreria com ampla vantagem com 58% à frente de Fernando Haddad e 56% contra Geraldo Alckmin.

Teria 26,3 pontos sobre Haddad e 20,9 pontos contra Alckmin. Tarcísio  telefonou para Flávio Bolsonaro e um deles perguntou ao outro: "E a gente vai se candidatar para quê?" Adivinhe quem foi? Dica: tem maior dose de sincericídio dentro do peito.

Giba UmEscreva a legenda aqui

Filme premiado

O filme "Mar de Mães" se destacou ao conquistar os prêmios de Melhor Curta-Metragem e Melhor Produção durante o festival Barcelona Indie Awards.  Ao contrário de outras  produções, o curta-metragem lançado em 2024,  que explora a realidade da maternidade, trazendo à tona temas como carga emocional, culpa, suporte social e a identidade feminina não teve sua premiação altamente divulgada.

A criação é de Thaís Vilarinho, autora do renomado best-seller "Mãe Fora da Caixa", e a direção é de Letícia Prisco. No elenco Fernanda Rodrigues, Pathy Dejesus e Sabrina Petraglia. A ideia do projeto surgiu de um diálogo entre Sabrina e Vilarinho, narrando a trajetória de três amigas que se apoiam mutuamente em Santos (SP), enquanto navegam as complexidades da maternidade contemporânea.

Sabrina, Fernanda e Letícia estiveram na capital da Catalunha para receber os prêmio e aproveitaram para também  explorar as belezas da cidade espanhola. Atualmente, a atriz Sabrina Petraglia reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Fernanda Rodrigues vive em Lisboa, Portugal.

Giba UmEscreva a legenda aqui

"Quero ser reserva"

Partidos de esquerda em São Paulo passaram a considerar nas conversas para montagem de chapa de vice de suplentes de uma eventual candidatura ao Senado de Fernando  Haddad (Fazenda). A justificativa é que ele será quase certamente ministro de Lula, em caso da reeleição do presidente. Partidos como PSB e PSol cobiçam o posto, mas o PT - e nem poderia ser diferente - também está interessado em manter a cadeira. E já tem uma candidatíssima a essa reserva.

Temem virar pó

A relação entre produtores de leite e o governo Lula vive novo ponto de fervura, na esteira do acordo Mercosul-União Europeia. A Frente Parlamentar da Agricultura cobra do ministro Carlos Fávero medidas para mitigar eventuais impactos negativos do tratado para o setor.

Entre as propostas que têm sido levadas a Fávaro estão a criação de equalização de renda para produtores afetados pelo surtos de importação; ampliação de linhas de crédito do Plano Safra com juros subsidiados para modernização de instalações, genética ganhos de produtividade, esforço à política de preços mínimos e  aquisição pública de leite e derivados aos programas sociais.

Pérola

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Não pode fazer grandes movimentos ou mudanças. A palavra-chave do momento é "calibragem", 

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves.

"Reunião secreta" 1

Lula recebeu ministros do STF em outra "reunião secreta", fora da agenda, para passar temas ou discutir versões, iniciativa do presidente. Mesmo os que são contra o "Código de Conduta" deu palpite sobre a iniciativa de Edson Fachin, que parece não avançar. O presidente do Supremo, Edson Fachin, não foi convidado.

"Reunião secreta" 2

A "reunião secreta" aconteceu na véspera da abertura do ano da Justiça e vazaram muitos trechos de seu conteúdo. No encontro, o presidente voltou a atacar o ministro Dias Toffoli. Há anos, era seu presidente, não fez concurso de doutorado e virou integrante do STF por indicação de Lula), contudo, não fez nenhum comentário sobre negócios milionários com escritórios de advocacia. No evento seguinte, que quem ouviu, acha que as palavras brotavam de Gilmar Mendes.

Assim não dá

O governo de Tarcísio de Freitas teme a judicialização da licitação da Linha 19 celeste do Metrô de São Paulo. Há informações que a Andrade Gutierrez vai recorrer a Justiça para impugnar resultados das propostas dos 2 e 3 vencidos pela Odebrecht.

A companhia questiona a habilitação dos consórcios encabeçados pela concorrente e aponta suposta irregularidade nos preços e falhas nos documentos da proposta comercial. O primeiro round, no âmbito administrativo seus recursos para embargar a licitação, foram negados. A Odebrecht está mais do que confiante

107º na corrupção

O Brasil repetiu em 2025 sua pior posição no IPB (Índice de Percepção da Corrupção)da ONG Transparência Internacional. o país ficou em 107º entre 112 nações e territórios, com 35 pontos em escala de 0 a 100 - quanto pior a nota, maior a percepção de integridade.

Em relação a 2024, quando o país registrou 34 pontos (a pior nota da série histórica), houve alta de um ponto, variação consignada estatisticamente insignificante pela organização e que indica estagnação. A posição do ranking permaneceu a mesma. As três primeiras posições: Dinamarca (89 pontos), Finlândia (88) e Cingapura (84). Na Outra ponta estão Somália e Sudão (9 pontos cada) e Venezuela (10).

Adeus à Oxxo 1

A solidão societária da Femsa na operação da Oxxo seria apenas um rito de transição. Os mexicanos avaliam vender parte ou mesmo integralmente o controle da rede de lojas de conveniência. A Femsa se viu forçada a assumir 100% do capital com a decisão da Raízen, sua sócia, de deixar o negócio. A Femsa trouxe a operação para o Brasil sonhando com a meta de abrir cinco mil lojas. Parou em pouco mais de 600.

Adeus à Oxxo 2

Consta que a rede varejista tem operado no vermelho desde 2022 e somente nos anos 2023 e 2024, as perdas passaram de R$ 410 milhões. Nos últimos três anos, o grupo mexicano e a Raízen tiveram de aportar cerca de R$ 150 milhões para cobrir prejuízos e sustentar investimentos em expansão. A joint venture entre Cosan e Shell, que já tem seus problemas (não são poucos e são caros) desistiu de enxugar gelo. A Femsa não quer também investir.

Mistura Fina

Crítico habitual da Globo em suas redes sociais, Luciano Hang será, por meio de sua empresa, um dos patrocinadores da transmissão da Copa do Mundo. A Havan comprou uma "cota de apoio", aquelas nas quais a marca aparece mais em ações de conteúdo e intervalos comerciais. Luciano - sempre chamado de "Véio da Havan", investiu R$ 235 milhões na compra e o espaço durante o torneio.

O ministro relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), acusado sem provas de pegar caronas em aeronaves do "Véio da Havan" da companhia. Enquanto as empresas listadas faziam a festa em máximas históricas da B3 a Raízen (RAIX4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil , conseguia despencar para sua mínima histórica de R$ 0,77 por ação.

A vereadora Amanda Vettorazzo fez um pedido à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para que seja disponibilizado o contrato firmado com o apresentador José Luiz Datena, que foi contratado para participar de programas na Rádio Nacional e na TV Brasil. Esta solicitação, baseada na Lei de Acesso à Informação, tem como objetivo esclarecer informações sobre os valores envolvidos, os critérios adotados para a contratação e a origem dos recursos públicos. De acordo com os dados disponíveis, o contrato prevê a produção de 260 edições do programa “Alô Alô Brasil” e 52 episódios de “Na Mesa com Datena”, com um custo anual estimado em R$ 1,445 milhão. A vereadora enfatiza a necessidade de maior transparência e justificativa apropriada em relação ao interesse público. A EBC possui um prazo legal de 20 dias para fornecer uma resposta.

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado pelo tráfico sexual de menores. A referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne disse, após desembarcar em São Paulo: "Estou indo de helicóptero agora encontrar André Esteves".

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção a Esteves. Também são citados encontros entre Osborne e. Eike Batista, mas como Esteves, sem relação com crimes sexuais. Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey em negociações, segundo noticiário internacional.

In –  Chips de provolone
Out –  Provolone empanado

CLÁUDIO HUMBERTO

"Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva",

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comenta o desfile pró-Lula na Sapucaí

17/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Esculacho de Lula no Rio fez pouco da Lei e do TSE

No Carnaval do Rio destaca este ano a face sombria da politicagem mais rastaquera. Escola de samba irrelevante, regiamente paga com dinheiro público (R$ 10,3milhões), degenerou uma celebração cultural em propaganda eleitoral, violando abertamente a Lei e com isso expondo ao deboche à Justiça Eleitoral.

E o Tribunal Superior Eleitoral em particular, que, mais uma vez, inclina-se a fechar os olhos à esquerda. Como a lembrar que, se a lei eleitoral é para todos, parece valer só para alguns.

Carnavalizando o ódio

O carnaval dos marqueteiros se dedicou a tripudiar sobre adversários e a bajular o governo, ignorando os escândalos de corrupção da era Lula. 

Covardia alegórica

O esculacho lulista incluiu até os evangélicos, até porque sabia que, por convicção religiosa e assepsia, eles não estariam lá para reagir.

Lado está definido

Ao ignorar alertas de abuso de poder político e econômico, a Justiça Eleitoral pareceu sugerir de que lado está, e estará em outubro.

Pague a conta, cidadão

Como alegoria final do deboche, Lula fechou o desfile na avenida como se quisesse destacar: isto aqui é mesmo promoção pessoal, mas e daí?

Lula já criou 159 medidas provisórias no mandato

O presidente Lula (PT) não tem vergonha de tomar do Congresso Nacional o papel de legislador: o petista conseguiu editar, até o momento, 159 medidas provisórias desde que tomou posse no terceiro mandato. Apenas em 2024, ele criou 81 MPs, recorde até o momento neste mandato.

Neste momento existem 24 medidas provisórias em tramitação, 23 das quais estão ainda na Câmara dos Deputados.

Tem prazo

Medidas provisórias têm poder de lei durante prazo máximo de 120 dias, quando precisam passar pelo crivo do Congresso.

Consequências

Duas MPs já ultrapassaram o prazo e vão passar a trancar a pauta da Câmara. A partir da próxima semana outras quatro MPs perdem o prazo.

2026 sem nada

Até o momento, Lula e cia. não editaram novas medidas provisórias em 2026. Não há limite legal sobre a edição de MPs pelo presidente.

Tecnicalidade

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, promete ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral no TSE “assim que Lula registrar sua candidatura”. Sem candidatura oficial do petista, não há o que cassar.

Revisão histórica

A “homenagem” a Lula na Sapucaí é revisão histórica com verba pública, diz Deltan Dallagnol. “Apagaram o pedalinho, o sítio, o triplex, mensalão, petrolão e até a prisão, mas a fantasia não muda a biografia”.

Estilo norte-coreano

“Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder”, observou o senador Sergio Moro (União-PR), “a Coreia do Norte não faria melhor”.

Arquivado

Osmar Terra (PL-RS) registrou o arquivamento, pelo Ministério Público, dos pedidos de ação contra Jair Bolsonaro por “genocídio” durante a pandemia. “O tempo é o pai da verdade”, disse ele sobre a “aberração”.

Diversos desinteresses

Estão sem líder ou coordenador as frentes parlamentares de Prevenção de Desastres e Apoio Humanitário; da Mineração e Construção Civil; e da Valorização do Serviço Social. São 311 frentes no Congresso.

Barrado

Kim Kataguiri (União-SP) lembra que tentou barrar o desfile pró-Lula: “Entrei com uma ação popular para impedir os repasses de dinheiro público para essa campanha eleitoral antecipada, e ela foi negada”.

Na mira da PGR

O deputado Messias Donato (Rep-ES) vê irregularidades na descida de Lula à Sapucaí para posar em fotos com escola de samba que o homenageou e anunciou: “Protocolaremos representação na PGR”.

Omitiram o óbvio

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) ironizou o desfile pró-Lula na Sapucaí: “faltou o enredo falar a principal parte, as condenações em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro do descondenado”.

Pergunta na jurisprudência

Se desfile-comício pode para um, pode para todos?

PODER SEM PUDOR

Boi Bandido

Então relator da CPI dos Correios, Omar Serraglio (PMDB- PR) viveu momentos de “América” no rodeio comemorando os 50 anos da cidade de Rondon (PR).

Organizado pelo prefeito Ailton Valotto, estava no centro da arena com várias autoridades, como o chefe de gabinete do ex-ministro do Planejamento, Ênio Verri, quando um touro escapou do brete.

A debandada na arena foi geral, com a multidão às gargalhadas. Na correria Serraglio ainda pôde ouvir ao longe: “Pega ele, Zé Dirceu!”.

Cláudio Humberto

