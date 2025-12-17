Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula empobrece o povo e detona quem trabalha e produz"

Deputada Júlia Zanatta (PL-SC), sobre presidente petista ignorar o teto de gastos

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

17/12/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Flávio aparece atrás, mas pesquisa é boa para ele

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça (16) animou os apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela presidência da República. Sem campanha em andamento e apenas “empurrado” pela repercussão da notícia de que é o candidato preferido do pai ex-presidente, Flávio foi catapultado para de 4º para 2º lugar em poucos dias e, na briga com Lula em segundo turno, teria 36% dos votos, apenas dez pontos a menos que o petista. A má notícia para Lula é que a eleição não será realizada hoje.

Dupla rejeição

A rejeição a Flávio, elevada, soma eleitores de esquerda aos de direita que preferem Tarcísio Freitas (Rep) ou Ratinho Jr (PSD), por exemplo.

Rumo à reeleição

A queda de Tarcísio chamou a atenção na Quaest, mostrando que sua candidatura à reeleição em São Paulo passa a ser uma certeza.

Eleitor digerindo

Outro significado da queda nas preferências por Tarcísio ou Michelle revela que o eleitor conservador já digere rapidamente o nome de Flávio.

Trabalhar imagem

Flávio Bolsonaro tem dois grandes desafios: mostrar que tem luz e ideias próprias e reduzir a rejeição, talvez valorizando afinidades com Tarcísio.

Desembargador preso recebeu R$742 mil este ano

Preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (16), acusado de vazar informações da Operação Zargun, também da PF, o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, recebeu, pela função, exatos R$742.046,84 entre janeiro e novembro deste ano, conforme informações da transparência do próprio TRF-2. Em todos os meses deste ano, o magistrado teve proventos acima do teto constitucional, frequentemente ignorado no Judiciário.

Teto pra quem?

O teto em vigor é de R$ 46.366,19, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Em novembro, Macário ganhou R$80.580,06.

O céu é o limite

Em outubro, os vencimentos do desembargador foram quase três vezes acima do teto, mais de R$127,8 mil.

Caminhão de dinheiro

Dos 11 meses que tem o contracheque disponível na transparência, em oito deles os vencimentos de Marcário superam os R$50 mil.

Petista empacou

O que espanta nas pesquisas é a incapacidade de Lula (PT) de crescer. Empacou nos 48%, generosamente atribuídos pela Quaest ontem, mesmo após prender o principal rival e encurralar os opositores, seguindo o modelo do amigo ditador venezuelano Nicolas Maduro.

Aceno a Lula

É estranho, mas mesmo antes de o relatório do projeto de dosimetria ser realmente conhecido, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) protocolou voto contra. Detalhe, foi antes de o relatório ser protocolado na CCJ.

Rui Bilhões

Chefe de gabinete do deputado estadual Rodrigo Bacellar (União), Rui Bulhões tinha apelido entre os que circulam pela política fluminense. Era maldosamente chamada de Rui Bilhões. Foi alvo da PF nesta terça (16).

STF sem memória

O senador Marcos Rogério (PL-RO) explica que o Marco Temporal não é invenção do Congresso. É apenas a transformação em lei de um entendimento do próprio STF no caso Raposa Serra do Sol, em 2009.

Besteirol de mau gosto

A ministra Esther Duek (Gestão) não se cansa de pagar mico. Nesta terça (6) ela se prestou a afirmar que as empresas estatais federais, que viraram estorvo para o pagador de impostos, são “patrimônio nacional”.

Ativista do barraco

A petista barraqueira Camila Jara (MS) foi denunciada pelo partido Novo ao Conselho de Ética da Câmara por agredir fisicamente o servidor Lucas Ribeiro Almeida Júnior, secretário-geral da Mesa Diretora. Sua agressão a Nikolas Ferreira (PL-MG) ainda não chegou ao colegiado.

Vai demorar

Vai demorar até a Enel ser substituída na distribuição de energia na cidade de São Paulo, apesar de toda desgraça. A agência reguladora Aneel não tem pessoal técnico para assumir e terá de fazer licitação.

De pai para filho

A situação de Flávio Bolsonaro já é bem melhor que a do pai, a um ano da eleição. Em de 2017, Lula somava 37%, mas, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, estava inelegível, e Jair Bolsoraro 18%.

Pensando bem...

...”dosimetria” que alegra o senador Otto Alencar é a dose de poder que levou seu filho a ser indicado pelo PT ao Tribunal de Contas da Bahia.

PODER SEM PUDOR

Milagre da multiplicação

Ao participar de um painel na Conferência dos Advogados, em Florianópolis, muitos anos atrás, o jurista Ives Gandra Martins arrancou risos ao fazer analogia entre o aumento da carga tributária brasileira e a passagem bíblica em que Pedro informa a Cristo que os romanos estão cobrando impostos aos nativos de Israel. Cristo manda Pedro pegar um peixe e pagar o imposto. “Qual a lição com esse fato? Primeiro, que a carga tributária em Israel já era injusta, sendo incomensuravelmente menor que no Brasil; e segundo que, para pagar os tributos, Cristo foi obrigado a fazer milagres...” A história continua mais atual do que nunca.

Giba Um

"As ruas falaram alto outra vez: Quem foi condenado por atentar contra a democracia tem de pagar...

...por seus crimes", de Gleisi Hoffmann, sobre manifestações contra dosimetria, Congresso e anistia,  nas ruas do Rio, apoiadas por Caetano, Gil, Chico e Fernanda Torres

16/12/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Com a renúncia da deputada Carla Zambelli, devidamente orientada por Hugo Motta, presidente da Câmara, o suplente que assume é Adilson Barroso (PL-SP). Ele se descreve como "bolsonarista de direita (?), conservador, patriota, amigo de Jair Bolsonaro, Michelle e do deputado federal Nikolas Ferreira". 

MAIS: até recentemente, ocupava a vaga do ex-secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que já retomou o mandato. Foi um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional que virou Patriota em 2017 e em 2021 se mandou para o PL. Foi vereador em Barrinha (MG) pelo antigo PTB.

Giba Um

Época da colheita

A atriz Alice Wegmann, que completou 30 anos no início de novembro, disse que está numa época de colheita, das coisas que plantou, principalmente no campo profissional. “Dos 27 para cá, foi um período de muita dedicação e inquietude. Agora sinto que é uma virada. Não poderia estar mais feliz”. E completa: “Sinto que a minha carreira amadureceu. Ao mesmo tempo, resgato cada vez mais a Alice de antigamente: mais espontânea e livre. Estou em conexão comigo mesma, com os meus prazeres e com quem sou de fato”. Alice disse também que a sua personagem Solange, foi a oportunidade que está lhe abrindo novas perspectivas. Alice garante que também batalhou para conquistar este espaço. “Nada caiu no meu colo; foi uma conquista feita dia após dia. Faz parte do meu desejo de que as pessoas vejam o quanto sou dedicada e amo o que faço.” A atriz ainda disse que está sempre buscando o autocuidado tanto mentalmente quanto a do corpo depois que teve uma estafa extrema em 2018, enquanto gravava “Onde nasce os fortes”. Aliás Alice tem uma relação com o corpo muito profunda, quando era nova chegou a praticar 8 anos de ginástica artística, antes de decidir que queria ser atriz. Sem um contrato fixo com a Globo, ela já está gravando uma nova minissérie ao lado de Marieta Severo, José Abreu e Nanda Costa, pela Netflix.  Alice considera que o principal obstáculo neste momento é manter o fator surpresa. A sua identidade como atriz reside na habilidade de se reinventar a cada nova atuação e preservar essa versatilidade é o compromisso que decidiu assumir para os próximos anos. “Quero continuar reafirmando meu propósito. Estou aqui a serviço das histórias que conto”.

Guerra contra Enel: Ceará entra em cena

O ciclone em São Paulo ‘atingiu’ o Ceará. Ao menos no mapa de negócios da Enel no Brasil. A nova interrupção no fornecimento de energia em São Paulo aumenta a pressão sobre os italianos no momento em que o grupo negocia a renovação da concessão da Enel Ceará, sua distribuidora local. Parlamentares cearenses têm feito gestões junto à Aneel para que a extensão do contrato seja condicionada a um novo e expressivo plano de investimentos no estado. Ou seja: a crise da companhia virou moeda de troca para a bancada e o próprio governo do Ceará e com razão, até porque a Aneel dá permissão. O que se vê na agência é um território cada vez mais hostil aos italianos. Ainda que a Enel São Paulo e a Enel Ceará sejam empresas completamente distintas, a diretoria do órgão regulador tem enxergado as atividades do grupo como uma coisa só.

Renovação adiada

Ainda a Enel: flagrantes as demonstrações de falta de boa vontade em relação à companhia. Em São Paulo, os protestos foram às ruas, no meio de manifestações contra o Congresso, Hugo Motta e Davi Alcolumbre (também houve outras passeatas em diversos estados no domingo (14). Na semana passada, o colegiado se reuniu para analisar a renovação de contrato de quatro distribuidoras. A Aneel recomendou prorrogação das concessões da Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Coelba (BA) e Energisa Mato Grosso (MT). Mas adiou a votação sobre o pedido da quarta empresa, exatamente a Enel Ceará. O relator do processo, Fernando Mosna, é contra a renovação da licença.

Giba Um

Um lado bruxa

Aos 17 anos, em 2005 ela ficou famosa por interpretar Gabriella Montez nos filmes High School Musical, apesar de atuar desde os 10 anos. Vanessa Hudgens que acaba de se tornar mãe pela segunda vez, ambos fruto do casamento com jogador de beisebol Cole Tucker revelou que descobriu um lado ‘meio bruxa” em 2023. “Eu estava filmando ‘A Princesa e a Plebeia’ 2 ou 3 e tive o meu primeiro despertar consciente sobre bruxaria.  Eu sempre me senti realmente conectada de uma forma que nunca poderia explicar”. E contou como foi a descoberta: “A maquiadora com quem eu trabalhava vem de uma longa linhagem de bruxas e ela trouxe algo sobre ser uma bruxa e sobre eu ser uma bruxa. Então eu disse: ‘ok, o que isso significa?’ . Minhas perguntas são intermináveis, mas é isso que eu amo. Não há certo ou errado, não há livro de regras. Ele evolui com você e você tem que confiar em sua intuição para guiá-lo”. A partir desse momento, Vanessa mencionou que formou um “vínculo muito belo e maduro” com o universo metafísico, utilizando até mesmo instrumentos mágicos e dispositivos sobrenaturais para se comunicar com espíritos e outras entidades que desejam estabelecer contato com ela.

Giba Um

Dormindo pouco

Analistas mais competentes e veteranos acham que, se Bolsonaro der sua benção a algum candidato da direita sobre o qual não tenha controle total, como governadores e até mesmo Tarcisio de Freitas, estará se condenando ao final de sua carreira política porque teria esgotado seu derradeiro poder. O quadro fica pior ainda se o candidato bolsonarista, para ter uma chance de ganhar no segundo turno, à certa altura, terá de se afastar de Bolsonaro, dono de grande rejeição. Detalhe: Tarcísio tem esse quadro em sua cabeceira, por isso anda dormindo pouco.

Agora, enfermaria

Para o senador Weverton Rocha, relator de sua indicação ao STF, Jorge Messias "já saiu da UTI, está na enfermaria e muito bem cuidado para receber alta em fevereiro (referência a sabatina que deverá acontecer em 2026)". Messias andou se esforçando muito nos últimos dias. Visitou senadores, disparou mensagens pelo WhatsApp a personalidades do mundo jurídico pedindo manifestações públicas de apoio, o que já está dando sinais nesse sentido de figuras conhecidas. Os padrinhos André Mendonça e Nunes Marques vêm ajudando bastante e conseguindo resultados.

Pérola

"As ruas falaram alto outra vez: Quem foi condenado por atentar contra a democracia tem de pagar por seus crimes",

de Gleisi Hoffmann, sobre manifestações contra dosimetria, Congresso e anistia,  nas ruas do 
Rio, apoiadas por Caetano, Gil, Chico e Fernanda Torres.

“Ação promocional"

Lula foi ao Teatro Nacional de Brasília na semana passada assistir ao espetáculo "O céu na língua", um monólogo com Gregório Duvivier, do grupo Porta dos Fundos. O evento foi bancado pelo Banco do Brasil, por incentivo de Janja, que viu a peça meses atrás e se empenhou para que o marido e convidados também pudessem vê-la. O BB informou que foi uma "ação promocional" só para convidados, que faz parte de sua estratégia de relacionamento. Quanto custou, ninguém falou e também Duvivier faturou seu cachê especial.

Delírios eleitorais 1

Na semana passada, grupo de empresários e executivos da Faria Lima almoçaram com o senador Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto, e ouviram a promessa de um governo alinhado com o mercado financeiro, com o "Zero Um" prometendo até trazer de volta o polêmico economista Paulo Guedes, que foi o "Posto Ipiranga" do governo de seu pai. O almoço foi nas sede do Banco UBS e Flávio sinalizou sua intenção de, além da volta de Guedes, alterar os rumos do governo adotados pelo atual governo por Fernando Haddad (não apresentou, contudo, os "novos rumos").

Delírios eleitorais 2

Flávio disse ainda que seu estilo difere do pai: considera-se "mais moderado" e procurará acertar uma "pacificação". Argumentou ainda que só começará a campanha com uma margem de votos  pesquisada - e segura - para ir ao segundo turno contra o presidente Lula. Sobre pesquisas já sobre a chance de segundo turno, Flávio preferiu desconversar: perderia para Lula distante com 15% de intenções de votos.

Chance zero

Um dos mais polêmicos ministros do Supremo taxativo sobre o resultado  da criação de um código de conduta para ele e seus colegas que vem sendo cogitado pelo presidente  do STF, Edson Fachin: “Ele está se inspirando no código alemão. Ora, o código alemão existe porque, na Alemanha, há alemães. Aqui, a chance de ser aprovado é zero". A previsão do ministro foi feita a uma revista com a condição de não ser identificado. Ele acha ainda que a história do código surgiu para ser "uma tentativa de constranger Dias Toffoli" por conta da viagem com advogado do falido banco Master.

Contra dosimetria 1

Já começou a entrar água - e nem poderia ser diferente -  no acordo dos presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado, Davi Alcolumbre, fechados com a oposição , para as Casas votarem o projeto da dosimetria, que reduz a pena de presos pelo 8 de janeiro. No domingo (14) manifestações em vários estados pediam a manutenção das penas como foram determinadas pelo Supremo (nas pesquisas, mais de 50% dos brasileiros não querem dosimetria). Na Câmara, foi vendido que a proposta seria imediatamente votada pelos senadores no plenário, mas não foi o que aconteceu.

Contra dosimetria 2

Aliado de Lula, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar (PSD-BA), criou dificuldades. Cobrou de Alcolumbre que o texto passasse pela CCJ atrasando a tramitação do projeto, que tem tudo para ficar para 2026. Para consolar a oposição,  Otto designou relator o senador Esperidião Amin (PP-SC) que anda falando até em substituir dosimetria com anistia. O governo teme derrota no plenário e quer resolver na CCJ. O plano é abrir reunião com quorum mínimo governista e aplicar o rolo compressor. O Planalto precisa de 14 votos para abrir a sessão e apenas 7 pela rejeição.

Mistura Fina

Embora ainda cite os nomes de Ratinho Jr. e até Eduardo Leite como possíveis candidatos ao Planalto, Gilberto Kassab, dono do PSD e secretário de gestão do governo paulista, vai mesmo é lançar a candidatura do chefe Tarcisio de Freitas no começo do ano que vem. Até lá avaliará as possibilidades de ser o vice de Tarcisio ou seu sucessor no governo de São Paulo. A estrutura de prefeitos montada no interior do estado é mais do que poderosa. Quem viver, verá.

Na bancada da bala, parlamentares afirma que Flávio Bolsonaro não sustente o mesmo discurso de enfrentamento que mobilizou policiais e militares em favor da figura do pai. o Argumento mais repetido é que o senador tem uma história reduzida na área, não dialoga com corporações e não tem o mesmo tom de confronto que marcou a articulação de Jair com esse eleitorado. É presidente da Comissão de Segurança mas tem exercido papel secundário e não faz parte da cúpula da CPI do Crime Organizado. Pediu a Davi Alcolumbre para ser relator do PL antifacção mas o outro recusou.

Está nas redes sociais: apesar de reafirmar que sua candidatura é para valer, embora "a campanha ainda não começou", Flávio Bolsonaro, que anda fazendo em sua mansão em Brasília uma espécie de "comitê preliminar" e até - com muita discrição -"passando o chapéu", através de mensagens, a poderosos bolsonaristas,  pedindo apoio para esse período, ainda distante de ser oficializado "candidato" por seu partido, o PL. Valdemar Costa Neto está com as chaves e, por enquanto, fica longe de quaisquer investimentos.

Além de integrantes da bancada da bala, também líderes evangélicos (e Michelle também não se movimenta) e figuras do agronegócio, são setores mais do que importantes na sustentação de Jair Bolsonaro duvidam da capacidade eleitoral de Flávio Bolsonaro e seu engajamento, e já se unem ao Centrão na preferência por Tarcisio De Freitas. Há quem diga que também Eduardo Bolsonaro acha isso mas não fala: prefere chamar o irmão de " candidato à presidência" e tem recortes de pesquisas no bolso mostrando que tem muito mais intenções de voto do que Flávio.

In – Chester ao vinho tinto
Out – Chester à Califórnia

CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora, resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre retirada de Moraes da Magnitsky

15/12/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula monitora Kassab de olho em Ratinho Jr

São dois os movimentos de Gilberto Kassab, dono do PSD, que Lula acompanha de perto para dar um arrocho no cacique e cobrar se vai ficar ou desembarcar de vez do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o atual vice-governador, Mateus Simões, que se filiou recentemente ao partido. O problema é que Simões é de oposição a Lula, e o petista esperava contar com palanque no Estado de alguém mais afável, como o senador Rodrigo Pacheco.

Não rolou

O problema com Pacheco envolve a (não) indicação ao STF. O senador se desiludiu e ameaça deixar a vida política. Governo, então... esquece!

Afronte imperdoável

Outro ponto, esse até mais sensível para Lula, é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab costura para lançar Ratinho Jr.

Vai azedar

Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista muda tudo.

Está no rateio

O PSD ocupa três pastas na Esplanada: Agricultura, Pesca e Minas e Energia, além de inúmeros cargos no segundo e terceiro escalão.

Viagens: governo torra R$1,82 bilhão em 11 meses

O governo Lula (PT) torrou mais de R$1,82 bilhão com passagens e, principalmente, diárias distribuídas aos funcionários apenas entre janeiro e novembro. Dados do Portal da Transparência incluem R$1,1 bilhão em diárias e R$712 milhões com passagens, quase todas aéreas. A bolada não inclui as despesas do presidente petista, da primeira-dama, chefes de Poder, ministros de Estado e do STF e outras autoridades que podem aproveitar do luxo (e sigilo) dos jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Tudo dos outros

“Outros gastos” com viagens representam R$9,2 milhões, em onze meses. São restituições, taxa de agenciamento e serviços como seguro.

Recordista

Na lista de quem mais gastou com viagens, lidera o presidente da já superada COP30, diplomata André Corrêa do Lago: mais de R$900 mil.

Curioso

O gabinete da Vice-Presidência é quem compra passagens com a menor antecedência, aponta a Transparência. É quem paga mais caro.

Pé na tábua

Gilmar Mendes quer acelerar para fazer prevalecer a decisão do STF sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas antes que o Congresso aprove e promulgue emenda constitucional sobre o assunto. Pediu na “sessão virtual extraordinária de julgamento” nesta segunda-feira (15).

É tri!

Pelo terceiro ano seguido, a Enel não consegue fornecer energia no fim do ano. Em novembro de 2023 o apagão atingiu 2 milhões de pessoas, no final de 2024, 3 milhões às escuras e em 2025 a sina se repete.

Quem paga?

Se for concedida a multa a Enel de R$200 mil por hora de apagão em São Paulo, pedida pelo Ministério Público, há áreas na capital paulista que já poderiam exigir mais de R$10 milhões da concessionária elétrica.

Elétricos em alta

Enquanto a indústria nacional continua na era do giclê, carros elétricos chegam com tudo. Em novembro, o Distrito Federal emplacou mais de 2 mil unidades, mais que na cidade de São Paulo, quatro vezes maior.

Tá chegando a hora

Esta é a última semana de “trabalho” no Congresso Nacional. O recesso começa oficialmente apenas no dia 22, mas parlamentares já começam a picar a mula de Brasília na noite desta quarta-feira (17).

Apertem os cintos

Faltam 293 dias para a eleição de 2026. Candidatos, alianças e federações precisam estar definidos até 15 de agosto e a propaganda eleitoral escancarada vai durar 35 dias já a partir do dia seguinte.

Agenda

Chefes de Estado do Mercosul e associados se reúnem sábado (20) em Foz do Iguaçu (PR). É uma reunião ordinária, que vai contar ainda com presidentes do Banco Central dos estados-membros.

Finalmentes

O Supremo Tribunal Federal realiza esta semana os últimos dois dias de sessões de julgamento de acusados pela tentativa de “golpe de Estado”. Novas sessões serão realizadas só a partir de meados de janeiro.

Pensando bem...

...nada como pizza de Três Poderes no Natal.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bananas para os céus

Em campanha para presidente, em 1950, o brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) mandou avisar que sobrevoaria Maceió em voo rasante, a bordo do DC-3 que utilizada nas viagens. Silvestre Péricles (PSD), governador populista-maluco de Alagoas, saiu à sacada do Palácio dos Martírios e iniciou uma série espetacular de bananas para o alto, em “saudação” ao adversário. A certa altura, avisado por um assessor que sua mãe o chamava, ele passou a tarefa ao funcionário: “Meu filho, fique aqui dando bananas enquanto vou ver o que ela quer.”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2952, terça-feira (16/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2952, terça-feira (16/12)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3564, terça-feira (16/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3564, terça-feira (16/12)

3

Alta renda adota novas estratégias para evitar IR de 10% em 2026
IMPOSTOS

/ 1 dia

Alta renda adota novas estratégias para evitar IR de 10% em 2026

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2332, terça-feira (16/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2332, terça-feira (16/12)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6904, terça-feira (16/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6904, terça-feira (16/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 09/12/2025

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes