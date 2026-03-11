"Mais um episódio da farra dos intocáveis!"

Giba Um

André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou em decisão limitar a penhora dos lucros obtidos na edição deste ano do camarote Alma Rio 2026, vinculados ao empresário Álvaro Garnero, para pagamento de uma dívida de R$ 21 milhões do Brasilinvest, O espaço VIP, considerado um dos mais exclusivos do Carnaval do Rio de Janeiro, vendeu ingressos a R$ 7.000 por noite.

MAIS: em outra decisão liminar que envolve a mesma dívida, o TJ-SP ordenou o bloqueio de dividendos e rendimentos ligados a participações acionárias de Álvaro e outros integrantes da família Garnero no grupo empresarial Monteiro Aranha S.A. A defesa da família Garnero garante que irão recorrer e que imoveis em valor superior ao da dívida já foram dados como garantia para o pagamento.

Fase do cinema

A atriz Bruna Marquezine, que comoveu o mundo ao interpretar “Salete” em “Mulheres apaixonadas”, mostrando se talento desde da infância, hoje conhecida internacionalmente, por interpretar Jenny Kord no filme “Besouro azul”, revelou em entrevista a revista Vogue Brasil, no qual é capa que no momento se identifica mais com o cinema. “O que eu mais gosto de fazer é cinema, tem algo a respeito da obra fechada, com início, meio e fim, que é gratificante. A possibilidade de criar personagens mais coesos e com mais profundidade me atrai muito, pois você não precisa contar com a resposta do público ou depender do próximo bloco de capítulos que vai chegar”.

Aliás em breve ela poderá ser vista de novo nas telonas no filme “Velhos Bandidos”, ao lado de Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, onde vai mostrar seu lado da cómico também. “É a primeira vez que eu fiz uma comédia, fiquei feliz porque o humor é algo muito presente na minha vida. Sempre achei que a arte não rotulava, mas a indústria rotula, então acabamos sempre fazendo mais dos mesmos papéis, mais dos mesmos gêneros. Foi uma situação delicada, porque eu estava ali no meio de veteranos, de artistas que dominam o gênero, tentava não me afogar, não virar uma mera telespectadora deles”. E completou que aceitou o papel de bate-pronto quando soube que Fernanda Montenegro fazia parte do elenco.

Bruna revelou que quer continuar investindo em sua carreira internacional, mas que por enquanto não quer se mudar par ao exterior. “Prometo há dois anos para os meus agentes em Los Angeles que vou me mudar para lá e, há dois anos, eu enrolo eles. Tenho muita dificuldade de deixar o Brasil. Amo o Rio de Janeiro. Acho que LA é uma cidade que me gera certa ansiedade por não conseguir me descolar do trabalho. Não vejo a minha carreira como nacional ou internacional. Se internacionalizar a minha carreira significa parar de trabalhar no Brasil, eu nem cogito”.

Encontro Lula-Trump adiado de propósito

A hostilidade recente do governo Lula contra o governo norte-americano foi combinada internamente para forçar o adiamento - e quem sabe, até o cancelamento - da audiência com o presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim, 83 anos, a atacar abertamente Trump e fazer a reunião perder sentido (alguns ironizam dizendo que, dessa forma, ele dorme menos em encontros). Deu certo: é que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento "Tucano Ground Station", apresentado em 26 de fevereiro ao Congresso, nos Estados Unidos.

Múcio vai explicar

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (foi convocado). Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio de Janeiro e Celso Amorim (acordado) defendendo armas nucleares para o Brasil (?). Também as reuniões secretas sobre gastos de R$ 800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os Estados Unidos que o chilique esquerdistas de Amorim.

Nova parceria

A Chilli Beans, apresentou sua nova coleção em parceria com a Anitta. Inspirada no glamour cotidiano, esta linha compreende óculos, relógios e acessórios que integram elementos do estilo street glam, office core e influências do Brazilcore 2.0, refletindo a autenticidade e liberdade que são marcas registadas da estética da Geração Z. Um dos grandes destaques desta coleção é a adição de pingentes e berloques personalizáveis nas hastes dos óculos, permitindo que os usuários criem combinações exclusivas e expressem sua singularidade.

Entre as opções disponíveis, estão miniaturas metálicas, homenagens à cultura pop e o adesivo metálico "Girl from Honório", referência ao bairro que faz parte da trajetória da cantora. "Fiz questão de trazer na minha coleção óculos para todos os gostos: fashionistas, com glamour urbano, mais comportadinhos, mas tudo 100% brasileiro! Os berloques e pingentes estão dando um show à parte, né? Tenho certeza que essa coleção vai fazer a cabeça dos meus fãs e dos fãs da Chilli Beans nesse verão". A coleção apresenta modelos de óculos de sol com hastes metálicas e o icônico “A de Anitta”, além de peças com grau que possuem um design inspirado no estilo tropical office core. A linha também inclui relógios e acessórios que apresentam correntes e texturas metálicas.

Equipe jurídica

O senador Flávio Bolsonaro já oficializou nomes que irão compor a linha de frente jurídica nas eleições deste ano. A estratégia eleitoral ficará sob a responsabilidade de Maria Cláudia Bucchianeri, que já integrou o Tribunal Superior Eleitoral como ministra, enquanto a coordenação geral do grupo será exercida por Tracy Reinaldet, advogado com histórico de atuação na Operação Lava Jato. Maria Cláudia já defendeu juridicamente o direito de Lula concorrer à Presidência em 2018 (estava detido). Tracy foi o arquiteto de delação premiada de figuras conhecidas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o ex-ministro Antonio Palocci.

Mesmo com chiadeira

A oposição tem na manga 4 precedentes de CPMIs que foram prorrogadas sem passar por sessões do Congresso - Fake News, Petrobras, Violência contra a mulher e MST. O histórico será usado para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a estender o trabalho da que investiga o INSS, que termina neste mês. Ele diz que é preciso do aval das duas Casas e sessão conjunta. Outra estratégia é prorrogar por maioria da própria comissão, mesmo com chiadeira do governo.

Pérola

"Eu levei o Augusto (Augusto Lima ex-sócio) para ter uma testemunha. Dei risada depois porque o Augusto é engraçado imitando. André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

"Valuation" internacional 1

Sidônio Palmeira (Secom) tem se reunido com o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, o vice Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) para discutir como valorizar a performance de Lula no exterior em sua campanha eleitoral. A questão é como transpor a política externa do governo Lula, algo mais árido e de comunicação pouco popular, para a campanha. O Itamaraty, capitaneado por Lula, até que acertou muito nessa terceira fase do governo.

"Valuation" internacional 2

O registro de fatos internacionais tem a vantagem de colocar Lula bem no centro das iniciativas, o que do ponto de vista audiovisual é um valioso insumo para ações de marketing. O que não faltam são imagens do presidente sendo incensado por chefes de Estado de todo o mundo. Sidônio pretende também explorar o relato das viagens, com os assuntos tratados, os acordos assinados e o seu impacto no país.

Até livro

Hoje, há discussões no Planalto sobre a produção de um livro que seria assinado por Amorim, Haddad (a publicação serviria também para sua campanha em São Paulo) e Alckmin. O vice-presidente desfruta de prestígio junto a entidades empresariais internacionais e mesmo nacionais. O triunfo da iniciativa seria gerar fatos e agendas, com a realização de lançamentos em capitais com maior densidade eleitoral e mesmo fora do Brasil. Como peça de propaganda, seria uma espécie de continuidade do filho de Dona Lindu alçado ao status de "Ivanhoé do mundo". Seria pelo menos melhor do que e o samba-enredo da Marquês de Sapucaí.

Dose dupla

Veteranas e talentosas atrizes estão em ação na temporada teatral do Rio e São Paulo. Rosamaria Murtinho, 93 anos, ao lado da neta Sofia Mendonça, está no espetáculo "Uma vida em cores", com texto e direção de Cacau Hygino, no Teatro I Love PRIO. Conta a vida da designer Iris Apfel, ícone da moda que morreu aos 102 anos. Já Natália do Vale, 73 anos, ao lado de Herson Capri, 74 anos, que já viveram casais na TV, estão no espetáculo "A sabedoria dos pais", texto e direção de Miguel Falabella, no Teatro Bradesco do Bourbon Shopping, em São Paulo. Conta a vida de um casal, formado por um dramaturgo e uma artista plástica, que está se separando depois de 35 anos de casamento.

Também farmacêutica 1

A ligação de Daniel Vorcaro à Lula ainda está por ser investigada. Um dos fatos intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso: uma delas, por hora e meia. Mas teria sido o "socorro" a um empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca. Tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador e seus problemas acabariam.

Também farmacêutica 2

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm, em Nova Lima (MG), em abril de 2024. Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro e ele estava feliz. O governo Pula enterrou na Biomm R$ 203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG. E logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um frasco de nada ao setor privado.

Mistura Fina

O governo Lula patina no setor ferroviário. Enquanto a repactuação de grandes contratos de concessão, casos de Carajás e da Vitória de Minas, com a Vale, e da Ferrovia Centro-Atlântica, leia-se VLI, empaca, resta se contentar com operações menores. Ao menos um contrato ferroviário parece estar bem engatilhado para atualização antes do fim da outorga. A Ferrovia Tereza Cristina (FTC), concessionária que opera 164 km de malha no sul de Santa Catarina, entrou em fase de audiência pública.

Mais: a fase de audiência pública da ANTT sobre prorrogação antecipada do contrato de concessão indica que uma renovação está sendo preparada antes mesmo do vencimento formal do prazo original, previsto para 2027. A FTC é controlada por um bloco de acionistas privados que inclui Santa Lúcia Concessões Públicas Ltda., Administração e Empreendimentos Vasone Ltda. e Apply Comércio e Empreendimentos Ltda.

Os gastos do governo brasileiro ultrapassam a marca de R$ 1 trilhão nesses dias, segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e especialmente, do governo federal, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 milhões. O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já gastou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos neste ano. Na soma das três esferas do governo, o Executivo detonou R$ 269 bilhões com pessoal ; o Judiciário, R$ 9,4 bilhões e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

In - Bolinho de mandioca com carne-seca

Out - Bolinho de milho com bacon

Assine o Correio do Estado