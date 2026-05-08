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CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um escândalo surge durante o desgoverno Lula"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS), sobre irregularidades nos precatórios

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/05/2026 - 07h00
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Relatório da ‘Emenda Master’ ainda não foi votado

É do senador Plínio Valério (PSDB-AM) o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que rejeitou a emenda do colega Ciro Nogueira (PP-PI), que propôs aumentar o limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para R$ 1 milhão. Até hoje, o documento não foi votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo lulista Otto Alencar (PSD-BA), mesmo com a primeira versão do relatório apresentada há quase dois anos, em 5 de junho de 2024.

Sob medida

A emenda apresentada por Ciro, diz a Polícia Federal, foi elaborada pela assessoria do Banco Master, impressa e entregue ao senador.

Jabuti na árvore

A PEC trata, na verdade, da autonomia do Banco Central e nada tem a ver com a emenda de Ciro Nogueira, que acabou rejeitada pelo relator.

Desmarca tudo

O relatório até entrou na pauta da CCJ na véspera da operação da PF, mas a reunião (semipresencial) foi misteriosamente cancelada.

Ia, mas não foi

A PF bateu à porta de Ciro ontem (7), mas a decisão foi assinada no STF na quarta-feira (6), dia em que o relatório seria apreciado. Seria...

Lula não quis imprensa temendo ser humilhado

O presidente Lula (PT) estava com pânico de ser humilhado pelo americano Donald Trump, com quem se encontrou ontem (7). Para evitar qualquer aperto, a delegação brasileira pediu à Casa Branca para barrar a imprensa, que havia sido convidada para participar dos primeiros trinta minutos da reunião. Também foi cancelada a coletiva conjunta de Lula e Trump, após o encontro, e o petista preferiu um ato solo, na Embaixada do Brasil em Washington, para poder definir sozinho o resultado.

Desculpa

O governo brasileiro alegou que a coletiva conjunta foi cancelada porque o encontro se alongou. Mas não explicou por que Lula chegou atrasado.

Muito estranho

“Visita estranha de Lula”, descreveu o jornalista espanhol David Alandete. “Carregada de tensão por causa de Bolsonaro, tarifas, Cuba...”

Tá explicado

John Roberts (Fox News) disse que virou piada a proibição da imprensa, mas fez sentido, já que a relação Lula-Trump é “bastante conturbada”.

Atravessado

Lula distribuiu farpas contra o presidente americano Donald Trump, após a reunião que escolheu fechar à imprensa. “[Trump] acha que a guerra [no Irã] já acabou. Não é o real”, disse o petista em coletiva... sozinho.

Farpas

Ao citar a conversa sobre facções criminosas na reunião com Trump, problema para o qual sugeriu criar “grupo de trabalho” de vários países, Lula disse que “parte das armas que chagam ao Brasil sai dos EUA” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”.

Muitas farpas

Lula disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Donald Trump com o então presidente do Corinthians Vincente Matheus em um cassino que achava ser do americano, o qual “quebrou”.

Presciência?

Ao explicar seu “conceito de máquina pública, que é eterna”, Lula disse que o presidente tem prazo de validade, data para entrar e sair. “Se nós temos quatro anos de um mandato, as coisas têm que acontecer”.

Múcio na área

Trocou o ministro, mas o problema na inábil articulação do governo continua. Sobrou para o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, tentar distensionar a relação entre Lula e o Congresso Nacional.

Sai fora

É alta a reprovação de Lula em Santa Catarina. Pesquisa Futura Apex (BR-01917/2026) mostra que, no Estado, o petista perde para Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Só piora

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) avaliou o cenário que o país atravessa, com juros altos, inflação e menos comida na mesa dos brasileiros, “Lula dá com uma mão e tira com duas”.

Na gaveta

Eduardo Girão (Novo-CE) deu um pito em Davi Alcolumbre (União-AP), enrolando para instalar a CPI do Banco Master. O senador lembrou que já são dois pedidos protocolados, “tenho cobrado insistentemente”.

Pergunta em Brasília

O que é pior, emenda Master ou contrato Master?

PODER SEM PUDOR

Lula e FHC: noivado

Lula e FHC trocaram farpas no passado, mas também se amaram. O petista não foi à posse de Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores de Itamar Franco, no início de 1995, e se justificou assim, segundo contou na ocasião um velho amigo em comum, Francisco Weffort: “Quando você gosta muito de uma moça e ela se casa com outro, você não vai ao casamento. Mesmo quando o marido é um bom sujeito como o Fernando Henrique...”

Giba Um

"Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito das fake news. É em qualquer...

...inquérito. Processo penal não pode ser um ato de vingança. Inquérito eterno é o arbítrio", de Jorge Messias (AGU), sobre a falta de conclusão no inquérito das fake news

07/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A pecuarista Teresa Vendramini, a Teka, é a favorita de Fernando Haddad para ser sua vice. Ela recusou as sondagens iniciais, mas aliados do ex-ministro agora têm mantido conversas com Teka, tentando convencê-la a aceitar a missão.

MAIS: no início do ano, ela se filiou ao PDT, que apoiará Haddad. Ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, a pecuarista daria uma sinalização de diálogo com o agronegócio, setor normalmente refratário a candidatos do PT em São Paulo.

Giba Um

Custo alto

O Met Gala de 2026 ocorreu na segunda-feira (4), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Este evento é amplamente considerado um dos mais exclusivos a nível mundial, reunindo estrelas, estilistas e personalidades de destaque da cultura em uma celebração que mistura arte, moda e glamour em sua forma mais intensa. O tema selecionado para este ano foi "Costume Art", e o código de vestimenta estabelecido foi "Fashion is Art". A ideia era mostrar que roupa vai muito além de tendência: é expressão, história e até obra de arte, tudo conectado ao corpo humano e à criatividade. Algumas das celebridades que compareceram realmente abraçaram o tema de maneira significativa e, apesar de seus trajes poderem ser alvo de críticas em outros ambientes, neste evento foram recebidos com aplausos, mesmo quando um pouco controversos. O custo para participar é elevado; em 2026, um ingresso individual custou cerca de US$ 100 mil, enquanto uma mesa pode chegar a até US$ 350 mil, o que representa aproximadamente R$ 1,7 milhão. Entretanto, a maioria dos convidados não paga essa quantia; marcas renomadas compram mesas e levam celebridades para representá-las, tornando sua presença não só relevante, mas também financeiramente viável. Além disso, o acesso ao evento é extremamente restrito; apenas aqueles que estão na lista, meticulosamente selecionada por Anna Wintour, podem entrar. Entre as personalidades presentes estavam Beyoncé, que atuou como coanfitriã, além de Heidi Klum, Madonna, Rihanna, Katy Perry, Blake Lively, o clã Kardashian-Jenner, Hailey Bieber, Cardi B, Sabrina Carpenter e Cher, só nomes de peso, todas conhecidas por sua influência no mundo da moda e do entretenimento.

Lula e Messias: um ano sem encontros

Lula e Jorge Messias fazem pose de amigos fraternais, mas a agenda oficial sinaliza que o presidente não se empenharia pelo escolhido para a vaga de Luís Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula não pediu voto para Messias a qualquer senador. Acreditava que sua indicação era mais do que suficiente para sua eleição. Os encontros privados entre os dois aconteceram até 2024 e, ainda assim, cada vez menos. Lula não repetiu 2023, quando recebeu Messias por dez vezes, mais do que qualquer deputado ou senador. Em 2024, depois de Lula preterir Messias e escolher Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber, foram apenas quatro despachos privados. Na agenda oficial do presidente, não há registro de encontros com o titular da AGU em 2025. E nem mesmo neste ano, quando apostou que Davi Alcolumbre não impediria a vitória de seu indicado ao Senado. Achava que Alcolumbre já esquecera de que, quando Lula indicou Messias, não se dera ao trabalho de avisá-lo. A propósito: Messias não foi o único que Lula não recebeu; pelo menos 13 ministros não foram recebidos pelo petista em 2026.

Juntos na rampa

Em suas últimas declarações, Flávio Bolsonaro vinha se considerando um "Bolsonaro moderado" e agora partiu para um "Bolsonaro vacinado", garantindo que não receberá o extremismo do pai. O PL da Dosimetria foi apenas, contudo, um passo para garantir impunidade aos golpistas, incluindo o ex-presidente. Ele não esconde que sua meta é emplacar uma anistia que tire Jair da prisão até o fim do ano, "para que ele possa subir a rampa comigo". Ele sabe, todavia, que, se eleito, seu pai governará ao seu lado, no seu estilo e "no seu sonho de vingança".

Giba Um

Enchendo o porquinho

A atriz Juliana Paes, hoje aos 47 anos, se deu o luxo de encerrar o longo contrato que tinha com a Globo, podendo atuar e escolher os trabalhos, principalmente em plataformas de streaming. Com um tempo mais livre, ela pode se dedicar ao carnaval, ocupando o posto de Rainha de Bateria da Viradouro, que se sagrou campeã neste ano. Apesar de tudo, ela já avisou que, no ano que vem, não ocupará mais o cargo, mas, mesmo assim, permanecerá na escola como musa. Com mais pausa entre um trabalho e outro, Juliana também pôde realizar um sonho de infância: viajar para o Japão. Em suas redes sociais, compartilhou fotos dessa realização e contou que o sonho surgiu quando tinha 10 anos, com a memória de um papel de carta com uma menina sob cerejeiras floridas. “Mantive aquela imagem na cabeça por anos até descobrir que aquela paisagem (e talvez o sentimento que a imagem manifestou em mim) tinha tempo e lugar certo para acontecer: Japão na floração de cerejeiras! Esperei alguns bons anos até finalmente conseguir estar ali, debaixo das cerejeiras e suas flores que olham para baixo, como se quisessem olhar de volta quem as admira… Sentindo aquele senso de realização que tem a ver com a ordem do sonhar”. Além do trabalho como atriz, ela tem faturado bastante com propagandas ou publis (publicidade das redes sociais); entre tantas, Dakota (da qual é garota-propaganda), Resfenol, Natura, Clínica Even, entre outros.

Giba Um

Outro filho

A equipe da campanha de Flávio Bolsonaro decidiu que vai começar a chamar o presidente Lula de "pai do Lulinha". É uma tentativa de desgastar o presidente com temas que estão no radar do eleitor, como as fraudes do INSS. Flávio também tem informações de que a Polícia Federal avançou significativamente, nas últimas semanas, em suas investigações contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. A preocupação do presidente teria aumentado com essas informações, e ele tenta blindar o filho. Seus movimentos já foram mapeados pelos investigadores, e as diligências prosseguem. A PF prepara surpresas para os próximos dias.

Suplência, não!

Aliados de Fernando Haddad já acham que será difícil impedir Márcio França (PSB) de concorrer a uma vaga para o Senado por São Paulo, porque ele controla o partido no estado. A outra vaga deve ficar com Simone Tebet, também do PSB (já acertada com a cúpula do partido). Há quem ache que oferecer uma suplência para o Senado a Marina Silva (Rede) seria uma solução (ela não quer saber da Câmara). Ela já estrilou e avisou que as chances de suplência para o Senado são zero. "Esse debate não é condizente com o tamanho e a qualidade de nossa representação e contribuição".

Pérola

"Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito das fake news. É em qualquer inquérito. Processo penal não pode ser um ato de vingança. Inquérito eterno é o arbítrio",

de Jorge Messias (AGU), sobre a falta de conclusão no inquérito das fake news.

Virando as costas 1

Analistas de plantão lembram que Davi Alcolumbre tem um histórico de voo solo e rompimentos ou, simplesmente, de virar as costas. Matéria da revista Piauí mostra que, por anos, Alcolumbre foi aliado e assessor do ex-presidente Sarney. Aprendeu tudo com ele, até que o abandonou. Em 2014, contrariou Sarney, lançou-se candidato ao Senado e venceu. Sarney não o perdoou. Como presidente do Senado, foi aliado de Bolsonaro no início de seu governo, mas rompeu.

Virando as costas 2

Ainda Alcolumbre: ele foi aliado de Lula até ser contrariado com a escolha de Messias. Agora, a reaproximação com o bolsonarismo é um novo caminho. Sua sobrevivência vai além dos casos do INSS e do Master e chega à disputa pela reeleição para a presidência do Senado. Os pedidos de impeachment serão as moedas de troca pelo apoio bolsonarista à sua recondução. Lula e aliados já estão debruçados sobre um plano capaz de liquidar a tentativa de reeleição dele. Do Amapá, poderão surgir fatos surpreendentes, para dizer o mínimo.

Derrotas seguidas 1

As duas grandes derrotas do governo Lula no Congresso Nacional, na semana passada — primeiro com a rejeição de seu indicado para o Supremo, Jorge Messias, e depois com a derrubada do veto à lei que deverá reduzir penas dos condenados pelo 8 de janeiro — anunciam dificuldades que as pesquisas já indicam que o presidente enfrentará nas eleições. A média das principais pesquisas de segundo turno divulgadas em abril aponta Flávio com 44,8% e Lula com 44,3%.

Derrotas seguidas 2

Lula lidera numericamente as pesquisas Nexus/BTG e CNT/MDA; Flávio está à frente na Atlas/Intel, Genial/Quaest, Apex/Futura e Datafolha. Nas simulações do primeiro turno, todos os seis institutos apontam liderança numérica de Lula, com até cinco pontos de vantagem. Até mesmo resultados de plataformas de previsão e apostas, agora proibidas no Brasil, indicam chance cada vez menor de vitória de Lula.

Outback ameaçado 1

O cardápio societário do Outback Brasil deve passar por uma razoável transformação. Tanto a Vinci Compass, dona de 67% do capital, quanto a Bloomin' Brands, detentora dos 33% restantes, avaliam reduzir sua participação acionária. Se a gestora de Gilberto Sayão pretende abrir caminho para a entrada de outro investidor, capaz de acelerar o plano de expansão da rede de restaurantes, a motivação do grupo americano é outra. A Bloomin' Brands, dona global da marca Outback, precisa concentrar capital e energia no turnaround de sua operação nos Estados Unidos.

Outback ameaçado 2

No Brasil, a cadeia de restaurantes tem aberto 15 lojas por ano; nos Estados Unidos, teve de digerir oito trimestres seguidos de queda nas vendas, em uma verdadeira frigideira de óleo fervente: a Bloomin' Brands fechou 21 restaurantes nos Estados Unidos. Esse contexto empurra o grupo norte-americano para uma nova redução de sua fatia no Outback Brasil — a primeira se deu em 2024, exatamente com a venda de 67% para a Vinci Compass. Ainda com participação menor, a Bloomin' Brands pode preservar sua exposição a uma operação forte e liberar capital para arrumar a própria cozinha nos Estados Unidos.

Mistura Fina

Rejeitado para a cadeira do Supremo, o ministro Jorge Messias, que ainda pode se consolar chefiando a AGU (Advocacia-Geral da União), faturou mais de R$ 83,1 mil em penduricalhos de janeiro a março, última data disponível de seu holerite. O contracheque de Messias tem como remuneração básica bruta o valor de R$ 79.805,71, mas o abate-teto salva o contribuinte de ter de bancar a fatura e reduz R$ 46.593,83 do montante.

O salário de Messias foi engordado com "verbas indenizatórias" e "distribuição de saldo de honorários advocatícios". Os honorários extras, por ter feito o que já é pago para fazer, somaram R$ 77,2 mil, sendo R$ 35,2 mil apenas em fevereiro. O restante (R$ 5,9 mil) veio da nebulosa "verba indenizatória": R$ 2,1 mil em janeiro, considerando salário médio de R$ 3,7 mil (PNAD).

Dados do sistema de Gestão de Apostas do governo federal mostram que a cidade do Rio de Janeiro lidera a lista de municípios no país com mais pessoas físicas cadastradas em sites de apostas. Em março, um total de 1.793.348 estavam vinculados às bets. A cidade fica à frente até de São Paulo (715.256 CPFs cadastrados), cuja população é maior do que a carioca. No Brasil, como um todo, cerca de dez milhões tinham cadastros ativos.

Depois de uma reunião com Gabriel Galípolo, presidente do BC, a governadora do DF, Celina Leão (PP), tranquilizou muita gente: o BRB não será liquidado. Mais: os 318 deputados que votaram pela derrubada do veto de Lula à lei de Dosimetria são suficientes até para alterar a Constituição. Representam 62% de toda a Câmara e os 49 senadores, 60,4%. Partidos como PSD e MDB, que somados têm seis ministérios no governo petista, liberaram suas bancadas no Senado para a derrubada do veto de Lula à Lei da Dosimetria.

In - Livro: O fim chega para todos
Out - Livro: O diabo veste cor-de-rosa

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT não desenrola, apenas enrola ainda mais o Brasil e o povo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre o relançamento do fracassado Desenrola

06/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula mandou divulgar visita antes de Trump confirmar

A Casa Branca ainda não confirmou ou nem dá a mínima importância à audiência do presidente Donald Trump a Lula (PT), nesta quinta-feira (7), em Washington. Mas o Planalto se apressou e divulgou o encontro. A audiência anterior foi cancelada pelo governo dos Estados Unidos de última hora porque Trump tinha muito a fazer, como prender o ditador Nicolás Maduro e ajudar Israel a atacar os tiranos do Irã. A viagem do petista aos EUA está mantida, mesmo sem a agenda confirmada.

Nada oficial

A própria Presidência da República contou à imprensa que a reunião é uma “previsão” e não garante que ocorrerá.

Memória

O primeiro encontro oficial dos dois foi em outubro de 2025, na cúpula de países do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

Esbarrão

A prometida reunião será a primeira em território americano desde que se esbarraram na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Nem 5 minutos

O encontro rápido entre Lula e Trump na ONU, em Nova York, ficou conhecido pela tal “química” citada pelo americano, para ser gentil.

PT quer resolver crise com Pacheco esta semana

Ainda magoado e irritado com a humilhante semana de derrotas no Congresso, Lula deu ordens para que o PT resolva logo o palanque em Minas Gerais e pressione Rodrigo Pacheco (PSB) para descer do muro. No Planalto, paira a desconfiança de que o senador mineiro atuou na rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Quem vai dar o enquadro em Pacheco é o presidente do PT, Edinho Silva, que deve resolver o imbróglio até o retorno de Lula dos Estados Unidos.

Desandou o palanque

O PT já dava como certo que Pacheco, que até mudou para o PSB, daria palanque a Lula em Minas, mas o clima de traição azedou a aliança.

Amnésia petista

Pacheco não perde a chance de lembrar os governistas de que foi ele quem arranjou o encontro entre Messias e Davi Alcolumbre.

Corpo mole

O senador não acredita em esforço de Lula pela candidatura, a começar pela manutenção dos ministérios do PSD, que tem candidato no Estado.

Até chover

Máxima em Brasília diz que quando os parlamentares querem, até chove. Esta semana, para adiantar tramitação do projeto da escala 6x1, a Câmara dos Deputados terá até raríssima sessão sexta-feira.

Desânimo

Mais da metade dos pequenos e médios empresários, 52,3%, não parecem lá muito animados com o Dia das Mães. O grupo, aponta a Serasa Experian, não vai realizar nenhuma ação específica para a data.

Remarca aí

Com pouca chance de sair alguma coisa, a reunião da lulista Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que ouviria Gabriel Galípolo ontem (5), não rolou. O presidente do Banco Central teve um mal-estar e não foi

Vermelho no CNJ

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) disse que representou contra o presidente do TST no Conselho Nacional de Justiça. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho se declarou “vermelho” em sessão da Corte.

Ajuda

Com 27 cidades pernambucanas castigadas pela chuva, a governadora Raquel Lyra (PSD) amanheceu em Brasília com o pires na mão para salvar os municípios. A meta é conseguir R$6,3 bilhões da União.

Crescemos!

Com todo vigor de quem tem 28 anos, a coluna cresceu e estreou no tradicional Diário do Comércio, que se soma a mais de 20 jornais pelo Brasil que reproduzem a Coluna Cláudio Humberto.

Volta à cena

Depois de José Dirceu, que se enrolou no Mensalão e no Petrolão, outro distinto petista vai tentar candidatura à Câmara. É o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, que até puxou cana no Mensalão e na Lava Jato.

Só problema

A preocupação com as Bets chegou à Associação Brasileira da Indústrias Exportadoras de Carne. A gastança com a jogatina já compromete a renda familiar e impacta o consumo de alimentos, como carne bovina.

Pergunta suprema

O TST é a única Corte que tem ministros “vermelhos”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Dos Thales, o maior

Dois gigantes do colunismo político, os saudosos Carlos Castello Branco, do Jornal do Brasil, e Luiz Recena, do Jornal de Brasília, compartilhavam do privilégio de terem como fonte o deputado pernambucano Thales Ramalho. Certa vez, em resposta a notícias da escolha do conterrâneo Fernando Lyra para o ministério de Tancredo Neves, Thales perpetrou uma maldade que era também uma grande injustiça: “Fernando não pode ser ministro da Justiça porque é um analfabeto.” Certa sexta-feira, já recomposto com Lyra, ele surpreendeu: “Castello, escreva pra domingo: Fernando será ministro da Justiça.” Castelinho cobrou: “Pô, Thales, ele não era um analfabeto?” A resposta saiu na bucha: “Alfabetizou-se esta semana, Castello...”. Depois ligou para Recena: “Escreva isto também, vá que o Castello esqueça...”

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