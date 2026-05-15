"Mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro"

Giba Um

...do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra'", de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump

Gilberto Kassab, presidente do PSD, repete, mais uma vez, que a candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto é para valer e não tem volta, mesmo sem aliados na coligação e sem tempo de TV. Ele lembra que Bolsonaro se elegeu sem grande propaganda eleitoral e diz que “vai acontecer de novo”.

MAIS: o PSD começou a colocar no ar vídeos sobre a história de Caiado, seus feitos na economia, segurança e educação em Goiás e, por enquanto, devido à lei, sem citar que ele é candidato ao Planalto. No domingo (10), o primeiro vídeo entrou no “Fantástico”.

Ritmo intenso

Desde 2024, Marina Ruy Barbosa não aparece mais na televisão aberta e vem direcionando sua atenção para projetos mais desafiadores no cinema e nas plataformas de streaming. Sua agenda está bastante cheia. A atriz vai interpretar Nice, a primeira esposa de Roberto Carlos, em uma cinebiografia que vai explorar a vida do cantor. As filmagens estão previstas para começar em setembro e prometem retratar momentos importantes da trajetória de Roberto, desde o acidente na infância até o auge da carreira, na década de 1970. Além disso, Marina está mergulhada em outro papel polêmico: o de Suzane von Richthofen, na nova temporada da série Tremembé. O projeto examina o cotidiano do conhecido presídio paulista e as interações entre detentos envolvidos em crimes célebres. A atriz revela que retornar ao universo da série, após o impacto da primeira temporada, tem sido uma experiência ainda mais enriquecedora e intrigante. Com longas horas de gravação e uma rotina intensa, Marina aprendeu a valorizar pequenos momentos de autocuidado para manter o equilíbrio. Entre uma produção e outra, dedica-se a rituais simples, como começar o dia de forma tranquila, cuidar do cabelo, hidratar a pele e reservar alguns minutos para si mesma. Para ela, esses hábitos são essenciais. “São gestos que parecem pequenos, mas mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo”.

“Cavalo de Troia” de Ciro: ficou na porta

Ainda que todas as atenções estivessem voltadas para o encontro com Donald Trump, na semana passada, assessores de Lula celebravam, aliviados, que as tentativas de reaproximação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o presidente da República tenham morrido “de morte morrida”, para usar uma expressão popular. Foram ao menos duas conversas na virada de 2025 para 2026, uma delas na Granja do Torto, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, alguns auxiliares de Lula se referem ao movimento de Nogueira como uma espécie de “Cavalo de Troia”. A metáfora ganhou força com o mandado de busca e apreensão contra o senador. No entorno de Lula, a interpretação é de que o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro tentou levar para dentro do Palácio do Planalto o escândalo do Banco Master, que ele já sabia, de antemão, que, mais cedo ou mais tarde, explodiria em seu colo, dada sua relação com Daniel Vorcaro.

“Um pêndulo”

Analistas dizem que Ciro Nogueira “é um pêndulo”. Sempre soube se mover entre polos antagônicos sem perder a capacidade de negociação — já foi aliado de Lula e, depois, tornou-se o principal operador político de Bolsonaro. Em tese, uma reconexão com o Planalto poderia abrir uma fresta importante para Lula no campo da centro-direita, ajudando a atrair partes do PP, reduzir resistências no Congresso e ampliar a base de sustentação do governo. No encontro das contas, contudo, a leitura entre assessores mais próximos do presidente é de que, valor presente, essa reaproximação sairia cara demais.

Chuvas de elogios

Aos 38 anos, Rihanna voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao aparecer radiante na nova campanha da Savage X Fenty. Sete meses após dar à luz Rocki Irish, sua filha mais nova com o rapper A$AP Rocky, a artista exibiu conjuntos florais cheios de personalidade, reafirmando seu status de ícone da moda. Nas fotos, RiRi aparece com lingeries de cortes modernos, sapatos de salto vermelho e poses marcantes, dentro de uma estética elegante e minimalista. Na legenda, resumiu a essência da campanha com humor: “Verão selvagem carregando”. O resultado foi uma enxurrada de elogios de fãs e celebridades, incluindo brasileiras como Majur e Linn da Quebrada. A nova coleção, chamada Cotton Essentials, reforça a missão da Savage X Fenty de promover conforto, sensualidade e autenticidade. As peças de algodão macio foram criadas para valorizar diferentes silhuetas e estilos, mantendo a proposta inclusiva lançada por Rihanna em 2018, que se transformou em um verdadeiro império, além de sua carreira musical. Enquanto os fãs seguem ansiosos por um novo álbum — o último, Anti, foi lançado em 2016 —, Rihanna mostra que continua brilhando em qualquer área que decida explorar.

Ainda em Washington

Depois da reunião com Trump, na semana passada, Lula distribuiu farpas contra o presidente americano: “Ele acha que a guerra no Irã acabou. Não é real”, disse o petista, quando estava sozinho. Ao citar a conversa sobre facções criminosas com Trump, problema para o qual sugeriu criar um “grupo de trabalho” com vários países, Lula afirmou que “parte das armas que chegam ao Brasil sai dos Estados Unidos” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”. Também disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Trump com o então presidente do Corinthians, Vicente Matheus, em um cassino que achava ser do americano e que “quebrou”. De quebra, afirmou que o presidente “tem prazo de validade, data para entrar e sair, e, se nós temos quatro anos de mandato, as coisas têm que acontecer”.

A vez de Alcolumbre

O próximo grande alvo a surgir nas apurações da Polícia Federal será, segundo investigadores, Davi Alcolumbre. Dois ministros de Lula — José Múcio Monteiro (Defesa) e José Guimarães (Relações Institucionais) — quando estiveram com o presidente do Senado há poucos dias, em uma antecipação, disseram que o presidente Lula não tem nada a ver com o que virá. Alcolumbre tem certeza de que será alvo de retaliação do PT depois da derrota de Jorge Messias: “Todo dia aparece alguém me avisando de alguma delação”. Enquanto isso, Alcolumbre trabalha para indicar Rodrigo Pacheco para a vaga de Bruno Dantas no TCU — Tribunal de Contas da União. Embora ainda tenha 27 anos garantidos no TCU, Dantas deve aceitar convite da iniciativa privada. Caberá ao Senado designar seu substituto.

Pérola “Eu disse: ‘Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra’”, de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump.

Material “velho”

A contribuição de Daniel Vorcaro para as investigações do Banco Master, considerada “velha” e “requentada” na visão da PF e da PGR, fará com que tudo o que apresentou até agora não seja aceito e que, muito provavelmente, o ex-banqueiro volte à Papuda. Os investigadores consideram que a maioria das “novidades” da delação já foi encontrada nos celulares de Vorcaro — basta ver a ação contra o senador Ciro Nogueira. É mais do que esperado que o relator do processo do Master no STF, André Mendonça, não homologue a delação.

Quem orientou

André Mendonça tem informações de que quem orientou Vorcaro nos passos de sua delação foi seu advogado, José Luis Oliveira Lima, o “Juca”, e já mandou avisá-lo de que, doravante, só falará com ele nos autos. O advogado também mandou um recado a Mendonça: caso não homologue a delação, recorrerá para que essa decisão fique com a Segunda Turma do STF. Lá, além de Mendonça, apenas mais três ministros votam — Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques —, uma vez que Dias Toffoli se declarou suspeito para votar em assuntos envolvendo o Banco Master.

Lembrando a Lava Jato

Uma das preocupações de André Mendonça, uma vez mapeada a fortuna de Daniel, no país e no exterior, é que o pagamento seja feito à vista aos lesados pelas fraudes do Master. Um parcelamento a perder de vista prejudicaria o pleno ressarcimento, caso a delação seja homologada e haja alguma reviravolta no caso, como ocorreu com os acordos de leniência da Operação Lava Jato. Já Vorcaro teme que parte do dinheiro evapore enquanto ele estiver preso. A PF e a PGR apostam que Vorcaro tem muito dinheiro escondido no exterior, com acesso restrito a ele e a, no máximo, outras duas pessoas.

“Crime contra a democracia”

A suspensão da Lei da Dosimetria pelo Supremo aumentou os ataques de presidenciáveis da direita contra o ministro Alexandre de Moraes, repetindo críticas que já fazem a ele. Lideranças da oposição avaliam reagir no Congresso, articulando, mais uma vez, uma Proposta de Emenda Constitucional que proponha anistia “ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos petistas. Não seria uma tarefa fácil, razão pela qual a ideia já foi deixada de lado inúmeras vezes. A anistia é concedida pelo Congresso por meio de lei federal. Apaga o crime e seus efeitos penais e pode ser aplicada a casos coletivos. Exceção: não pode ser concedida a crimes hediondos ou equiparados. O STF inclui “crimes contra a democracia”.

Inspiração em Brasília

Em represália às medidas de austeridade do governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto — como cortar gastos, auditar contratos e limitar a 10% os cargos comissionados, afastando cerca de 1.400 servidores comissionados —, a Assembleia Legislativa quer mudar a Constituição Estadual para quadruplicar despesas com emendas impositivas. Neste ano, o valor deve ficar em R$ 370 milhões. Se a proposta for aprovada, passará para R$ 1,5 bilhão. Ou seja: restringiria o poder do Executivo, a exemplo do que faz o Congresso Nacional.

Mistura Fina

A proposta de delação encaminhada pela defesa de Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República não estipula o valor da multa a ser paga pelo dono do Banco Master. Contudo, Daniel se compromete a apontar a rota para os bilhões de reais ainda retidos por ele no Brasil e no exterior, de maneira direta ou indireta — ou seja, valores mantidos em seu nome e no de suas empresas, ou ocultos em contas de companhias, pessoas laranja ou fundos obscuros. Pessoas que tiveram contato com as cifras do grupo estimam que ele ainda detenha cerca de R$ 10 bilhões.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais endossou o coro do empresariado contrário ao fim da escala 6x1 e considera que o novo projeto proposto pelo governo Lula ignora as repercussões da medida na economia e na geração de empregos no país. Para a entidade, a negociação coletiva é o melhor caminho para encontrar soluções que equilibrem as necessidades dos trabalhadores e a saúde financeira das empresas.

Um estudo da Federação aponta que o fim da escala 6x1 pode gerar impacto de até 16% no PIB brasileiro. Ainda mais alarmante, diz a Fiemg, seria a indicação de que reduções na carga horária sem compensação, como propõe o governo, poderiam gerar um corte de 18 milhões de postos de trabalho no país.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro no TSE, Benedito Gonçalves será sabatinado no Senado, dentro de poucos dias, para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Há quem aposte que senadores bolsonaristas, especialmente, além de outros parlamentares da oposição, prometem ir à forra contra o magistrado, também pelo fato de ele ser amigo do presidente Lula.

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