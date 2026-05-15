Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre reajuste no preço da gasolina que se avizinha

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

15/05/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Blusinhas: Medida eleitoreira de Lula pode caducar

Líderes da oposição se movimentam para que Davi Alcolumbre (União-AP) imponha nova derrota a Lula e não ande com o plano do petista de derrubar a “taxa das blusinhas”, inventada pelo próprio presidente e azeitada pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad. Cresce a pressão, inclusive com lobby de federações da indústria, para que o presidente do Congresso devolva a Medida Provisória (MP), ideia que encontra resistência de Alcolumbre. Outra opção é deixar “caducar”.

Vai deixando

O Congresso tem 120 dias para apreciar a MP. Passado o prazo, sem votação, a medida perde a validade, ou seja, caduca.

Sem digitais

Deixar a medida mofar até perder a validade é a opção que mais agrada na oposição, assim, ninguém carrega a pecha de defender o imposto.

Motivos...

Empresários pressionam para que Alcolumbre devolva sob pretexto de falta de urgência e relevância para que Lula tenha editado a medida.

...de sobra

Outro argumento é a afronta à segurança jurídica e ao princípio da previsibilidade tributária, já que o Congresso aprovou a taxa em 2024.

Escândalo não liquida candidatura, Lula que o diga

O áudio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, para um filme sobre o pai, fez parecer o fim da sua candidatura. Mas o Brasil recomenda cautela. Lula (PT) que o diga. No Mensalão, em 2005, com parlamentares aliciados mediante propina, a prisão de Lula era dada como certa, e a oposição o queria “sangrando” até a eleição de 2006. O resultado é conhecido: Lula foi reeleito com folga. O petista adotou a narrativa cara-de-pau de ser “vítima” das elites conservadoras e colou.

Repeteco com Dilma

Quatro anos depois, novo escândalo de corrupção, o Petrolão, mais de 200 condenações. E Lula conseguiu reeleger Dilma Rousseff (PT).

Da prisão ao poder

O capítulo final é ainda pior: após quase dois anos preso por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista foi “reabilitado” pelo STF e eleito em 2022.

Pequenas causas?

O caso de Flávio Bolsonaro e Vorcaro não está no mesmo patamar de gravidade de um mensalão ou de um petrolão. Ao menos por enquanto.

País a ser estudado

A lição da História é clara: candidaturas não morrem por escândalos isolados, ainda que ruidosos. Até renascem quando possuem base eleitoral fiel, narrativa eficaz e capacidade de se fingir se de “vítima”.

Ninguém tasca

Flávio Bolsonaro (PL), que pediu uma grana ao banqueiro Daniel Vorcaro para o filme do pai, respondeu sem rodeios ao ser perguntado se a ex-primeira-dama disputaria a presidência: “Michele não será candidata”.

Ficou feio

Envelheceu como leite no sol a fala de Romeu Zema (Novo) sobre Flávio Bolsonaro (PL) pedir dinheiro a Daniel Vorcaro, do Master. Campanha de Zema para o governo mineiro levou R$1 milhão do pai do banqueiro.

Bom exemplo

Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello foi só elogios a André Mendonça, relator do caso Master na Corte. Disse que o ministro, indicado por Jair Bolsonaro, pratica “atos que robustecem o Supremo”.

Velho Oeste

Tá feia a coisa entre Amauri Ribeiro e Major Araujo, dois deputados estaduais do PL em Goiás. Após trocas de ameaças, Araújo pediu à presidência da assembleia para ficar armado no plenário. Foi negado.

Só enrolação

Eduardo Girão (Novo-CE) acusa o “Desenrola 2.0” de ser politicagem paliativa e eleitoreira, o que não resolve o endividamento da população. O senador cobrou de Lula um programa de educação financeira.

Ponte aérea

Quem deu as caras na sede do PL, em Brasília, nesta quinta-feira (14), foi o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Pré-candidato ao Senado, Castro reafirmou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Engana bobo

Osmar Terra (PL-RS) não comprou a lorota de Lula de combate ao crime organizado. O deputado lembra que o petista tem três mandatos como presidente da República e só agora diz que vai enfrentar o problema.

Pergunta no Congresso

Davi Alcolumbre vai sair de cima da CPMI do Master?

PODER SEM PUDOR

Marvada conselheira

O então líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), pediu vista e retirou da pauta, na Comissão de Assuntos Econômicos, de um projeto sobre isenção de IPI para aguardente de cana-de-açúcar. “O PSDB votará contra”, adiantou. E não resistiu a uma alfinetada em Lula (PT), que na época era presidente: “Temo que decisões de certos presidentes vizinhos possam ter sido tomadas sob o efeito desse produto brasileiro de exportação...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil real é bem diferente do discurso oficial!"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) ao afirmar que Lula quebrou o Brasil

13/05/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Custo de factoide de Lula é 0,73% do lucro do crime

O “Programa Brasil contra o Crime Organizado”, que Lula lançou ontem (12) para ter o que dizer nas eleições de outubro, não deve produzir nem mesmo cócegas nas organizações criminosas. O investimento prometido por Lula para o “combate a facções”, no valor de R$1,065 bilhão, é uma enganação. Essa quantia, a ser aplicada em inteligência e capacidade operacional das forças policiais, é uma gota no oceano dos bandidos: o lucro anual das organizações criminosas é estimado em R$146,8 bilhões.

Dados

O lucro anual foi apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no documento “Follow the Products”, de fevereiro de 2025.

Ponta o iceberg

A grana dos bandidões é muito maior. Os R$146,8 bilhões somam só quatro pilares de produtos explorados e não inclui tráfico de drogas.

Quase agiotagem

Se estados e municípios quiserem uma fatia dos R$10 bilhões a mais do programa, aí terão de pagar financiamento a cargo do BNDES.

Juntando poeira

A desconexão de Lula com o tema é tão grave que a PEC da Segurança está na gaveta de Davi Alcolumbre há dois meses. Nem relator tem.

Governo já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões

O governo brasileiro já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões, este ano, segundo a plataforma Ga$to Brasil, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que contabiliza os gastos das esferas dos governos municipais, estaduais e federal. A administração federal de Lula (PT) é, de longe, o maior gastão: torrou mais de R$912 bilhões, até o momento.

Executivo federal

Só o Poder Executivo federal, sob responsabilidade direta do governo petista, gastou R$117 bilhões com pessoal e encargos, este ano.

Comparação

O Legislativo federal, que inclui o Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, gastou pouco mais de R$2 bilhões no mesmo período.

Quase metade

As 27 administrações estaduais gastaram somadas R$531 bilhões e os mais de 5,5 mil governos municipais, R$542 bilhões.

Antes só

No evento dos 200 Anos da Câmara dos Deputados, Michel Temer, filiado histórico do MDB, foi visto acompanhado de um único emedebista ilustre, o ex-deputado Darcisio Perondi. Nenhum outro correligionário se apresentou para ciceronear o ex-presidente. Ele achou ótimo.

Sempre eles

Exala os piores odores a ação contra o detergente Ypê em presumível retaliação aos diretores que fizeram doação à campanha de Bolsonaro. Felizes mesmo ficaram os irmãos Batista, donos do rival Minuano.

É só vale-tudo

Soou como confissão de culpa a Anvisa retirar a proibição de venda do detergente Ypê já no primeiro recurso da empresa. Afinal, se houvesse ameaça real a consumidores, não havia por que liberar a venda.

Digam que morri

Uma ausência no factoide da segurança mostrou bem o azedume entre Lula e o Parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deu as caras no evento do petista no Planalto.

Chá de sumiço

Jorge Messias (AGU) também não apareceu no factóide de Lula. Rejeitado para o STF, ele não tem agenda pública desde 6 de abril, na homenagem ao ministro do STF André Mendonça, em São Paulo.

Poste no cachorro

Sem pesquisas mostrando ser um candidato efetivamente competitivo, Romeu Zema (Novo) falou sobre a chapa para Presidência da República. Disse que convidou Flávio Bolsonaro (PL) para ser seu vice.

Tudo em família

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) não foi muito longe para achar o novo advogado que substituiu Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Conrado Gontijo, que assumiu a defesa, é sobrinho do antigo advogado.

Tudo a ver

Após a escolha do deputado Leo Prates (Rep-BA) como relator do projeto que acaba com a escala 6x1, o partido Republicanos anunciou que apoia o projeto do governo Lula (PT).

Pensando bem...

...nada como o calor das pesquisas na nuca para um governo falar em “combater o crime” após mais de 20 anos no poder.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fratura exposta

Foi acalorada a discussão na Assembleia Legislativa do Rio sobre a “ponte Rosinha Garotinho”, em Campos, anos atrás. O deputado tucano Luiz Paulo alertava para o “erro” do então governador do Rio Sérgio Cabral batizando logradouros públicos com nome de pessoas vivas, e o da ex-governadora por aceitar a homenagem. O deputado Paulo Melo (MDB-RJ) reagiu: “Em Saquarema todos conhecem a avenida da praia como Avenida Luiz Paulo, porque foi V. Exa. quem me ajudou a fazer”.

Giba Um

"Eu disse: 'Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça...

...do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra'", de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump

13/05/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Gilberto Kassab, presidente do PSD, repete, mais uma vez, que a candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto é para valer e não tem volta, mesmo sem aliados na coligação e sem tempo de TV. Ele lembra que Bolsonaro se elegeu sem grande propaganda eleitoral e diz que “vai acontecer de novo”.

MAIS: o PSD começou a colocar no ar vídeos sobre a história de Caiado, seus feitos na economia, segurança e educação em Goiás e, por enquanto, devido à lei, sem citar que ele é candidato ao Planalto. No domingo (10), o primeiro vídeo entrou no “Fantástico”.

Giba Um

Ritmo intenso

Desde 2024, Marina Ruy Barbosa não aparece mais na televisão aberta e vem direcionando sua atenção para projetos mais desafiadores no cinema e nas plataformas de streaming. Sua agenda está bastante cheia. A atriz vai interpretar Nice, a primeira esposa de Roberto Carlos, em uma cinebiografia que vai explorar a vida do cantor. As filmagens estão previstas para começar em setembro e prometem retratar momentos importantes da trajetória de Roberto, desde o acidente na infância até o auge da carreira, na década de 1970. Além disso, Marina está mergulhada em outro papel polêmico: o de Suzane von Richthofen, na nova temporada da série Tremembé. O projeto examina o cotidiano do conhecido presídio paulista e as interações entre detentos envolvidos em crimes célebres. A atriz revela que retornar ao universo da série, após o impacto da primeira temporada, tem sido uma experiência ainda mais enriquecedora e intrigante. Com longas horas de gravação e uma rotina intensa, Marina aprendeu a valorizar pequenos momentos de autocuidado para manter o equilíbrio. Entre uma produção e outra, dedica-se a rituais simples, como começar o dia de forma tranquila, cuidar do cabelo, hidratar a pele e reservar alguns minutos para si mesma. Para ela, esses hábitos são essenciais. “São gestos que parecem pequenos, mas mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo”.

Cavalo de Troia” de Ciro: ficou na porta

Ainda que todas as atenções estivessem voltadas para o encontro com Donald Trump, na semana passada, assessores de Lula celebravam, aliviados, que as tentativas de reaproximação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o presidente da República tenham morrido “de morte morrida”, para usar uma expressão popular. Foram ao menos duas conversas na virada de 2025 para 2026, uma delas na Granja do Torto, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, alguns auxiliares de Lula se referem ao movimento de Nogueira como uma espécie de “Cavalo de Troia”. A metáfora ganhou força com o mandado de busca e apreensão contra o senador. No entorno de Lula, a interpretação é de que o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro tentou levar para dentro do Palácio do Planalto o escândalo do Banco Master, que ele já sabia, de antemão, que, mais cedo ou mais tarde, explodiria em seu colo, dada sua relação com Daniel Vorcaro.

Um pêndulo”

Analistas dizem que Ciro Nogueira “é um pêndulo”. Sempre soube se mover entre polos antagônicos sem perder a capacidade de negociação — já foi aliado de Lula e, depois, tornou-se o principal operador político de Bolsonaro. Em tese, uma reconexão com o Planalto poderia abrir uma fresta importante para Lula no campo da centro-direita, ajudando a atrair partes do PP, reduzir resistências no Congresso e ampliar a base de sustentação do governo. No encontro das contas, contudo, a leitura entre assessores mais próximos do presidente é de que, valor presente, essa reaproximação sairia cara demais.

Giba Um

Chuvas de elogios

Aos 38 anos, Rihanna voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao aparecer radiante na nova campanha da Savage X Fenty. Sete meses após dar à luz Rocki Irish, sua filha mais nova com o rapper A$AP Rocky, a artista exibiu conjuntos florais cheios de personalidade, reafirmando seu status de ícone da moda. Nas fotos, RiRi aparece com lingeries de cortes modernos, sapatos de salto vermelho e poses marcantes, dentro de uma estética elegante e minimalista. Na legenda, resumiu a essência da campanha com humor: “Verão selvagem carregando”. O resultado foi uma enxurrada de elogios de fãs e celebridades, incluindo brasileiras como Majur e Linn da Quebrada. A nova coleção, chamada Cotton Essentials, reforça a missão da Savage X Fenty de promover conforto, sensualidade e autenticidade. As peças de algodão macio foram criadas para valorizar diferentes silhuetas e estilos, mantendo a proposta inclusiva lançada por Rihanna em 2018, que se transformou em um verdadeiro império, além de sua carreira musical. Enquanto os fãs seguem ansiosos por um novo álbum — o último, Anti, foi lançado em 2016 —, Rihanna mostra que continua brilhando em qualquer área que decida explorar.

Giba Um

Ainda em Washington

Depois da reunião com Trump, na semana passada, Lula distribuiu farpas contra o presidente americano: “Ele acha que a guerra no Irã acabou. Não é real”, disse o petista, quando estava sozinho. Ao citar a conversa sobre facções criminosas com Trump, problema para o qual sugeriu criar um “grupo de trabalho” com vários países, Lula afirmou que “parte das armas que chegam ao Brasil sai dos Estados Unidos” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”. Também disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Trump com o então presidente do Corinthians, Vicente Matheus, em um cassino que achava ser do americano e que “quebrou”. De quebra, afirmou que o presidente “tem prazo de validade, data para entrar e sair, e, se nós temos quatro anos de mandato, as coisas têm que acontecer”.

A vez de Alcolumbre

O próximo grande alvo a surgir nas apurações da Polícia Federal será, segundo investigadores, Davi Alcolumbre. Dois ministros de Lula — José Múcio Monteiro (Defesa) e José Guimarães (Relações Institucionais) — quando estiveram com o presidente do Senado há poucos dias, em uma antecipação, disseram que o presidente Lula não tem nada a ver com o que virá. Alcolumbre tem certeza de que será alvo de retaliação do PT depois da derrota de Jorge Messias: “Todo dia aparece alguém me avisando de alguma delação”. Enquanto isso, Alcolumbre trabalha para indicar Rodrigo Pacheco para a vaga de Bruno Dantas no TCU — Tribunal de Contas da União. Embora ainda tenha 27 anos garantidos no TCU, Dantas deve aceitar convite da iniciativa privada. Caberá ao Senado designar seu substituto.

Pérola

“Eu disse: ‘Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra’”,

de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump.

Material “velho”

A contribuição de Daniel Vorcaro para as investigações do Banco Master, considerada “velha” e “requentada” na visão da PF e da PGR, fará com que tudo o que apresentou até agora não seja aceito e que, muito provavelmente, o ex-banqueiro volte à Papuda. Os investigadores consideram que a maioria das “novidades” da delação já foi encontrada nos celulares de Vorcaro — basta ver a ação contra o senador Ciro Nogueira. É mais do que esperado que o relator do processo do Master no STF, André Mendonça, não homologue a delação.

Quem orientou

André Mendonça tem informações de que quem orientou Vorcaro nos passos de sua delação foi seu advogado, José Luis Oliveira Lima, o “Juca”, e já mandou avisá-lo de que, doravante, só falará com ele nos autos. O advogado também mandou um recado a Mendonça: caso não homologue a delação, recorrerá para que essa decisão fique com a Segunda Turma do STF. Lá, além de Mendonça, apenas mais três ministros votam — Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques —, uma vez que Dias Toffoli se declarou suspeito para votar em assuntos envolvendo o Banco Master.

Lembrando a Lava Jato

Uma das preocupações de André Mendonça, uma vez mapeada a fortuna de Daniel, no país e no exterior, é que o pagamento seja feito à vista aos lesados pelas fraudes do Master. Um parcelamento a perder de vista prejudicaria o pleno ressarcimento, caso a delação seja homologada e haja alguma reviravolta no caso, como ocorreu com os acordos de leniência da Operação Lava Jato. Já Vorcaro teme que parte do dinheiro evapore enquanto ele estiver preso. A PF e a PGR apostam que Vorcaro tem muito dinheiro escondido no exterior, com acesso restrito a ele e a, no máximo, outras duas pessoas.

Crime contra a democracia”

A suspensão da Lei da Dosimetria pelo Supremo aumentou os ataques de presidenciáveis da direita contra o ministro Alexandre de Moraes, repetindo críticas que já fazem a ele. Lideranças da oposição avaliam reagir no Congresso, articulando, mais uma vez, uma Proposta de Emenda Constitucional que proponha anistia “ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos petistas. Não seria uma tarefa fácil, razão pela qual a ideia já foi deixada de lado inúmeras vezes. A anistia é concedida pelo Congresso por meio de lei federal. Apaga o crime e seus efeitos penais e pode ser aplicada a casos coletivos. Exceção: não pode ser concedida a crimes hediondos ou equiparados. O STF inclui “crimes contra a democracia”.

Inspiração em Brasília

Em represália às medidas de austeridade do governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto — como cortar gastos, auditar contratos e limitar a 10% os cargos comissionados, afastando cerca de 1.400 servidores comissionados —, a Assembleia Legislativa quer mudar a Constituição Estadual para quadruplicar despesas com emendas impositivas. Neste ano, o valor deve ficar em R$ 370 milhões. Se a proposta for aprovada, passará para R$ 1,5 bilhão. Ou seja: restringiria o poder do Executivo, a exemplo do que faz o Congresso Nacional.

Mistura Fina

A proposta de delação encaminhada pela defesa de Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República não estipula o valor da multa a ser paga pelo dono do Banco Master. Contudo, Daniel se compromete a apontar a rota para os bilhões de reais ainda retidos por ele no Brasil e no exterior, de maneira direta ou indireta — ou seja, valores mantidos em seu nome e no de suas empresas, ou ocultos em contas de companhias, pessoas laranja ou fundos obscuros. Pessoas que tiveram contato com as cifras do grupo estimam que ele ainda detenha cerca de R$ 10 bilhões.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais endossou o coro do empresariado contrário ao fim da escala 6x1 e considera que o novo projeto proposto pelo governo Lula ignora as repercussões da medida na economia e na geração de empregos no país. Para a entidade, a negociação coletiva é o melhor caminho para encontrar soluções que equilibrem as necessidades dos trabalhadores e a saúde financeira das empresas.

Um estudo da Federação aponta que o fim da escala 6x1 pode gerar impacto de até 16% no PIB brasileiro. Ainda mais alarmante, diz a Fiemg, seria a indicação de que reduções na carga horária sem compensação, como propõe o governo, poderiam gerar um corte de 18 milhões de postos de trabalho no país.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro no TSE, Benedito Gonçalves será sabatinado no Senado, dentro de poucos dias, para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Há quem aposte que senadores bolsonaristas, especialmente, além de outros parlamentares da oposição, prometem ir à forra contra o magistrado, também pelo fato de ele ser amigo do presidente Lula.

In — tênis sapatilha
Out — tênis papete

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7025, quinta-feira (14/05)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3685, de quinta-feira (14/05)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)

4

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana
SERVIÇO

/ 1 dia

Shopping terá emissão de RG sem agendamento neste fim de semana

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas