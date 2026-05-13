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Giba Um

"Eu disse: 'Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça...

...do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra'", de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump

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13/05/2026 - 06h00
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Gilberto Kassab, presidente do PSD, repete, mais uma vez, que a candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto é para valer e não tem volta, mesmo sem aliados na coligação e sem tempo de TV. Ele lembra que Bolsonaro se elegeu sem grande propaganda eleitoral e diz que “vai acontecer de novo”.

MAIS: o PSD começou a colocar no ar vídeos sobre a história de Caiado, seus feitos na economia, segurança e educação em Goiás e, por enquanto, devido à lei, sem citar que ele é candidato ao Planalto. No domingo (10), o primeiro vídeo entrou no “Fantástico”.

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Ritmo intenso

Desde 2024, Marina Ruy Barbosa não aparece mais na televisão aberta e vem direcionando sua atenção para projetos mais desafiadores no cinema e nas plataformas de streaming. Sua agenda está bastante cheia. A atriz vai interpretar Nice, a primeira esposa de Roberto Carlos, em uma cinebiografia que vai explorar a vida do cantor. As filmagens estão previstas para começar em setembro e prometem retratar momentos importantes da trajetória de Roberto, desde o acidente na infância até o auge da carreira, na década de 1970. Além disso, Marina está mergulhada em outro papel polêmico: o de Suzane von Richthofen, na nova temporada da série Tremembé. O projeto examina o cotidiano do conhecido presídio paulista e as interações entre detentos envolvidos em crimes célebres. A atriz revela que retornar ao universo da série, após o impacto da primeira temporada, tem sido uma experiência ainda mais enriquecedora e intrigante. Com longas horas de gravação e uma rotina intensa, Marina aprendeu a valorizar pequenos momentos de autocuidado para manter o equilíbrio. Entre uma produção e outra, dedica-se a rituais simples, como começar o dia de forma tranquila, cuidar do cabelo, hidratar a pele e reservar alguns minutos para si mesma. Para ela, esses hábitos são essenciais. “São gestos que parecem pequenos, mas mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo”.

Cavalo de Troia” de Ciro: ficou na porta

Ainda que todas as atenções estivessem voltadas para o encontro com Donald Trump, na semana passada, assessores de Lula celebravam, aliviados, que as tentativas de reaproximação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o presidente da República tenham morrido “de morte morrida”, para usar uma expressão popular. Foram ao menos duas conversas na virada de 2025 para 2026, uma delas na Granja do Torto, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, alguns auxiliares de Lula se referem ao movimento de Nogueira como uma espécie de “Cavalo de Troia”. A metáfora ganhou força com o mandado de busca e apreensão contra o senador. No entorno de Lula, a interpretação é de que o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro tentou levar para dentro do Palácio do Planalto o escândalo do Banco Master, que ele já sabia, de antemão, que, mais cedo ou mais tarde, explodiria em seu colo, dada sua relação com Daniel Vorcaro.

Um pêndulo”

Analistas dizem que Ciro Nogueira “é um pêndulo”. Sempre soube se mover entre polos antagônicos sem perder a capacidade de negociação — já foi aliado de Lula e, depois, tornou-se o principal operador político de Bolsonaro. Em tese, uma reconexão com o Planalto poderia abrir uma fresta importante para Lula no campo da centro-direita, ajudando a atrair partes do PP, reduzir resistências no Congresso e ampliar a base de sustentação do governo. No encontro das contas, contudo, a leitura entre assessores mais próximos do presidente é de que, valor presente, essa reaproximação sairia cara demais.

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Chuvas de elogios

Aos 38 anos, Rihanna voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao aparecer radiante na nova campanha da Savage X Fenty. Sete meses após dar à luz Rocki Irish, sua filha mais nova com o rapper A$AP Rocky, a artista exibiu conjuntos florais cheios de personalidade, reafirmando seu status de ícone da moda. Nas fotos, RiRi aparece com lingeries de cortes modernos, sapatos de salto vermelho e poses marcantes, dentro de uma estética elegante e minimalista. Na legenda, resumiu a essência da campanha com humor: “Verão selvagem carregando”. O resultado foi uma enxurrada de elogios de fãs e celebridades, incluindo brasileiras como Majur e Linn da Quebrada. A nova coleção, chamada Cotton Essentials, reforça a missão da Savage X Fenty de promover conforto, sensualidade e autenticidade. As peças de algodão macio foram criadas para valorizar diferentes silhuetas e estilos, mantendo a proposta inclusiva lançada por Rihanna em 2018, que se transformou em um verdadeiro império, além de sua carreira musical. Enquanto os fãs seguem ansiosos por um novo álbum — o último, Anti, foi lançado em 2016 —, Rihanna mostra que continua brilhando em qualquer área que decida explorar.

Ainda em Washington

Depois da reunião com Trump, na semana passada, Lula distribuiu farpas contra o presidente americano: “Ele acha que a guerra no Irã acabou. Não é real”, disse o petista, quando estava sozinho. Ao citar a conversa sobre facções criminosas com Trump, problema para o qual sugeriu criar um “grupo de trabalho” com vários países, Lula afirmou que “parte das armas que chegam ao Brasil sai dos Estados Unidos” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”. Também disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Trump com o então presidente do Corinthians, Vicente Matheus, em um cassino que achava ser do americano e que “quebrou”. De quebra, afirmou que o presidente “tem prazo de validade, data para entrar e sair, e, se nós temos quatro anos de mandato, as coisas têm que acontecer”.

A vez de Alcolumbre

O próximo grande alvo a surgir nas apurações da Polícia Federal será, segundo investigadores, Davi Alcolumbre. Dois ministros de Lula — José Múcio Monteiro (Defesa) e José Guimarães (Relações Institucionais) — quando estiveram com o presidente do Senado há poucos dias, em uma antecipação, disseram que o presidente Lula não tem nada a ver com o que virá. Alcolumbre tem certeza de que será alvo de retaliação do PT depois da derrota de Jorge Messias: “Todo dia aparece alguém me avisando de alguma delação”. Enquanto isso, Alcolumbre trabalha para indicar Rodrigo Pacheco para a vaga de Bruno Dantas no TCU — Tribunal de Contas da União. Embora ainda tenha 27 anos garantidos no TCU, Dantas deve aceitar convite da iniciativa privada. Caberá ao Senado designar seu substituto.

Pérola

“Eu disse: ‘Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra’”,

de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump.

Material “velho”

A contribuição de Daniel Vorcaro para as investigações do Banco Master, considerada “velha” e “requentada” na visão da PF e da PGR, fará com que tudo o que apresentou até agora não seja aceito e que, muito provavelmente, o ex-banqueiro volte à Papuda. Os investigadores consideram que a maioria das “novidades” da delação já foi encontrada nos celulares de Vorcaro — basta ver a ação contra o senador Ciro Nogueira. É mais do que esperado que o relator do processo do Master no STF, André Mendonça, não homologue a delação.

Quem orientou

André Mendonça tem informações de que quem orientou Vorcaro nos passos de sua delação foi seu advogado, José Luis Oliveira Lima, o “Juca”, e já mandou avisá-lo de que, doravante, só falará com ele nos autos. O advogado também mandou um recado a Mendonça: caso não homologue a delação, recorrerá para que essa decisão fique com a Segunda Turma do STF. Lá, além de Mendonça, apenas mais três ministros votam — Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques —, uma vez que Dias Toffoli se declarou suspeito para votar em assuntos envolvendo o Banco Master.

Lembrando a Lava Jato

Uma das preocupações de André Mendonça, uma vez mapeada a fortuna de Daniel, no país e no exterior, é que o pagamento seja feito à vista aos lesados pelas fraudes do Master. Um parcelamento a perder de vista prejudicaria o pleno ressarcimento, caso a delação seja homologada e haja alguma reviravolta no caso, como ocorreu com os acordos de leniência da Operação Lava Jato. Já Vorcaro teme que parte do dinheiro evapore enquanto ele estiver preso. A PF e a PGR apostam que Vorcaro tem muito dinheiro escondido no exterior, com acesso restrito a ele e a, no máximo, outras duas pessoas.

Crime contra a democracia”

A suspensão da Lei da Dosimetria pelo Supremo aumentou os ataques de presidenciáveis da direita contra o ministro Alexandre de Moraes, repetindo críticas que já fazem a ele. Lideranças da oposição avaliam reagir no Congresso, articulando, mais uma vez, uma Proposta de Emenda Constitucional que proponha anistia “ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos petistas. Não seria uma tarefa fácil, razão pela qual a ideia já foi deixada de lado inúmeras vezes. A anistia é concedida pelo Congresso por meio de lei federal. Apaga o crime e seus efeitos penais e pode ser aplicada a casos coletivos. Exceção: não pode ser concedida a crimes hediondos ou equiparados. O STF inclui “crimes contra a democracia”.

Inspiração em Brasília

Em represália às medidas de austeridade do governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto — como cortar gastos, auditar contratos e limitar a 10% os cargos comissionados, afastando cerca de 1.400 servidores comissionados —, a Assembleia Legislativa quer mudar a Constituição Estadual para quadruplicar despesas com emendas impositivas. Neste ano, o valor deve ficar em R$ 370 milhões. Se a proposta for aprovada, passará para R$ 1,5 bilhão. Ou seja: restringiria o poder do Executivo, a exemplo do que faz o Congresso Nacional.

Mistura Fina

A proposta de delação encaminhada pela defesa de Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República não estipula o valor da multa a ser paga pelo dono do Banco Master. Contudo, Daniel se compromete a apontar a rota para os bilhões de reais ainda retidos por ele no Brasil e no exterior, de maneira direta ou indireta — ou seja, valores mantidos em seu nome e no de suas empresas, ou ocultos em contas de companhias, pessoas laranja ou fundos obscuros. Pessoas que tiveram contato com as cifras do grupo estimam que ele ainda detenha cerca de R$ 10 bilhões.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais endossou o coro do empresariado contrário ao fim da escala 6x1 e considera que o novo projeto proposto pelo governo Lula ignora as repercussões da medida na economia e na geração de empregos no país. Para a entidade, a negociação coletiva é o melhor caminho para encontrar soluções que equilibrem as necessidades dos trabalhadores e a saúde financeira das empresas.

Um estudo da Federação aponta que o fim da escala 6x1 pode gerar impacto de até 16% no PIB brasileiro. Ainda mais alarmante, diz a Fiemg, seria a indicação de que reduções na carga horária sem compensação, como propõe o governo, poderiam gerar um corte de 18 milhões de postos de trabalho no país.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro no TSE, Benedito Gonçalves será sabatinado no Senado, dentro de poucos dias, para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Há quem aposte que senadores bolsonaristas, especialmente, além de outros parlamentares da oposição, prometem ir à forra contra o magistrado, também pelo fato de ele ser amigo do presidente Lula.

In — tênis sapatilha
Out — tênis papete

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"Eu falei: 'Espero que você não anule o visto dos jogadores da Seleção Brasileira, pois a gente...

...vai vir para ganhar a Copa do Mundo'. Ele riu. Agora, ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é bom", de Lula, contando parte de sua conversa com Trump

12/05/2026 06h00

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Giba Um Foto: Reprodução

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O PL se prepara para lançar, nas próximas semanas, a candidatura do empresário Flávio Roscoe ao governo de Minas Gerais para formar palanque com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O partido tenta tirar da disputa a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que está em primeiro lugar e bem distante dos demais nas pesquisas.

MAIS: ele já vai avisando: “Vou desistir e ser vice de quem tem 2%? Não preciso de palanque, tenho o povo”. Aliados de Flávio ainda tentarão defender a candidatura de Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e dono da empresa Colortextil. Sabem que ele é pouco conhecido dos mineiros, mas contam com o apoio de Jair Bolsonaro.

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Um lugar inseguro

A atriz Taís Araújo pode afirmar que está exausta, mas jamais considerou a possibilidade de parar. Entre suas atividades em novelas, no teatro e em campanhas, a atriz continua a conquistar posições significativas e a abrir portas para muitos. No entanto, após se tornar mãe, começou a perceber tudo sob uma nova perspectiva. Com seus filhos, Maria Antônia e João Vicente, compreendeu tanto o significado quanto a beleza de ser uma referência. Atualmente, ela se orgulha de ser “a primeira mulher negra” em diversos espaços da televisão brasileira. Ela assegura que seus filhos transformaram sua visão sobre o mundo, seu trabalho e até mesmo suas próprias inseguranças. “A maternidade é o lugar que mais deixa a gente insegura, justamente porque é onde nós mais temos expectativa de acertar, mas também mais chances de errar. A gente tem dificuldade em entender que os filhos não são uma extensão nossa. São outros indivíduos, mas precisamos conduzi-los”. No teatro, retorna aos palcos após uma pausa de cinco anos com a peça Mudando de Pele, em que interpreta uma mulher que busca autoconhecimento e liberdade para existir sem tantas pressões. A personagem reflete diretamente o momento vivido pela atriz: mais madura, mais consciente e menos disposta a se encaixar em padrões. Apesar da agenda cheia, encontrou tempo para uma participação especial em A Nobreza do Amor. Na produção, atuará como uma guia na trajetória da protagonista, simbolizando uma transferência de legado entre gerações. Um papel pequeno em duração, mas imenso em significado, algo que ressoa profundamente com a trajetória de Taís.

Alcolumbre pediu blindagem a Lula

avi Alcolumbre, presidente do Senado, que estufava o peito com a rejeição de Jorge Messias na votação para uma vaga no Supremo e até jogou o microfone sobre a mesa do plenário quando se confirmava o que ele espalhou (diferença de oito votos contra o candidato de Lula), não era o mesmo Alcolumbre que, duas semanas antes, se queixou ao presidente petista de estar sendo perseguido pela Polícia Federal, que conduz diferentes inquéritos relacionados a ele e a aliados. E pediu a Lula que o ajudasse a se blindar do que chamou de “injustiças”. A maior delas, segundo Alcolumbre, que agora mandou avisar ao chefe do governo que tem uma “bala de prata” à espera dele na campanha eleitoral, seria a delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que entregou, na semana passada, sua proposta para análise dos investigadores. Eles não gostaram muito e acharam que era “coisa requentada” do que já se sabe. A conversa ocorreu na posse de José Guimarães na Secretaria de Relações Institucionais, e o presidente do Senado disse que a delação de Vorcaro viria com “muitas mentiras e injustiças”, apelando a Lula para que o ajudasse a ficar de fora.

Não tinha como segurar

Lula respondeu, conforme contou a aliados, que não tinha como segurar o delegado da PF, o Ministério Público Federal e, menos ainda, o Supremo. Alegou ainda que o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, já vinha agindo com responsabilidade para evitar injustiças, repetindo o termo usado pelo senador, que não gostou da resposta do presidente. Dias depois, quando Alcolumbre comandou a articulação da derrota de Messias, o círculo próximo a Lula atribuiu o movimento a um revide. Nas últimas horas, a grande mídia e as redes sociais publicaram a “vingança” do presidente do Senado, que já avisou que, por enquanto, não quer reaproximação com o presidente.

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Exemplo de vida

Benedita Casé Zerbini cresceu cercada de arte e comunicação. Bisneta de um pioneiro do rádio, filha de Regina Casé e do artista plástico Luiz Zerbini, passou anos acreditando que jamais pisaria nos palcos. A surdez parecia uma barreira intransponível para seguir carreira na área da comunicação. Hoje, aos 36 anos, Benedita transforma suas vivências em fonte de inspiração artística. Após trabalhar como roteirista e diretora, faz sua estreia no monólogo Surda e também protagoniza o filme 90 Decibéis. Com uma mistura de humor e emoção, as produções discutem inclusão, preconceito e descoberta da identidade pessoal. A experiência da maternidade também alterou sua visão de mundo. Mãe de Brás, de 8 anos, ela recorda a apreensão que sentiu durante a gravidez: questionava se seria capaz de ouvir o choro do filho, se conseguiria cuidar dele sozinha e compreender suas necessidades. Contudo, mãe e filho aprenderam a se comunicar desde os primeiros anos. Brás, de maneira instintiva, sempre se expressou visualmente e se aproximava enquanto conversava. Na interseção entre teatro, cinema e maternidade, Benedita prova que sua jornada vai além de ser apenas “filha de Regina”. Agora, está decidida a evidenciar sua capacidade de atuar em qualquer papel e focada em atuar em novelas. “Estou doida para fazer novela. E estou pronta. Vou me jogando e experimentando. Minha próxima etapa é provar que posso fazer qualquer papel, não somente o de uma mulher surda”.

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Memória

Para compor os fatos: no ano passado, a gestão de Davi Alcolumbre decretou sigilo de 100 anos sobre registros do lobista conhecido como “Careca do INSS” e sobre entradas e saídas do acusado pela PF de comandar o esquema de descontos indevidos nas aposentadorias (roubalheira pura, segundo os mais lúcidos). O Senado também se recusou a informar os registros de entrada de Vorcaro na Casa, em resposta a um pedido do blog de Malu Gaspar, via Lei de Acesso à Informação. E Alcolumbre se negou ainda a prorrogar a CPI do Master e decidiu arquivar o requerimento de instalação da CPI do Banco Master.

Mais 40 dias

O Ministério da Fazenda vai apresentar, em até 40 dias, uma nova fase do programa “Desenrola 2”, já anunciado por Lula na semana passada. A ideia agora é contemplar pessoas com os pagamentos de suas dívidas em dia, mas apertadas pelo alto valor das prestações. A medida atende a um pedido direto do presidente, feito ainda na fase de elaboração do projeto. Para não assustar, o governo decidiu anunciar o “Desenrola 2” em etapas. Na próxima, deverá haver um pacote de estímulos que leve os bancos a reduzir juros e alongar os prazos das dívidas dos bons pagadores.

Pérola

“Eu falei: ‘Espero que você não anule o visto dos jogadores da Seleção Brasileira, pois a gente vai vir para ganhar a Copa do Mundo’. Ele riu. Agora, ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é bom”,

de Lula, contando parte de sua conversa com Trump.

Ciro quase vice

Aliados do governo Lula procuram explorar a relação dos integrantes do Centrão com Daniel Vorcaro para enfraquecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. O grupo considerou “graves” as informações divulgadas sobre a operação da PF envolvendo o senador Ciro Nogueira, que já foi citado como possível vice na chapa de Flávio. A relação entre Ciro e Vorcaro traz ganhos eleitorais a Lula e, ao mesmo tempo, inibe alianças entre a Federação União Brasil-PP e a campanha de Flávio. Havia a chance, ainda neste mês, de anunciar apoio da federação à candidatura de Flávio, mas, nas últimas horas, houve recuo.

Currículo

O senador Ciro Nogueira, que ganhou páginas de jornais acusado de receber entre R$ 300 mil e R$ 500 mil mensais de Vorcaro, já foi conhecido como “o príncipe do baixo clero”. Virou presidente do PP e se projetou como um dos maiores articuladores do Centrão. Nos bastidores, costurou uma aliança com o bolsonarismo e virou chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Para a bancada do Master, a operação da semana passada foi o início de um pesadelo. A PF ainda não havia encostado em políticos que alugaram seus mandatos ao “trambiqueiro” — expressão usada por Bernardo Mello Franco — da Faria Lima. O novo alvo serão governadores que despejaram dinheiro de aposentados nos fundos de Vorcaro.

Mulheres de Vorcaro

Enquanto as investigações da fraude bancária do Master avançam, a Polícia Federal quer ouvir as mulheres que participavam das festas de Daniel Vorcaro. Mensagens obtidas nas investigações indicam que os eventos eram usados pelo banqueiro para se aproximar de autoridades. E, para animar — e cada um imagine qual seria o tipo de animação —, o anfitrião contratava mulheres jovens, bonitas e agradáveis, especialmente de diversos países. A PF quer saber quem as recrutava e onde isso ocorria. Entre os países citados estão Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e Venezuela. A intenção é verificar se havia uma rede estruturada de exploração sexual.

Descontrolados”

Os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, que também estavam nos Estados Unidos e acompanharam as três horas que Lula passou na Casa Branca ao lado de Donald Trump, ficaram surpresos. Trump foi receber o presidente brasileiro quase na descida do carro que o levou até lá — e não na porta, como acontece em outras visitas de chefes de Estado. Um pouco mais tarde, teriam ficado até “descontrolados” com as bajulações e até mesmo certa intimidade demonstrada por Trump ao presidente brasileiro. Jornais e emissoras de TV estamparam os dois apertando as mãos e sorrindo. E, de quebra, não engoliram quando Trump o chamou de “um bom homem, um cara inteligente, um homem muito dinâmico”.

Positivo”

Mais tarde, tanto Trump quanto Lula consideraram o encontro e a reunião “um resultado bem positivo”. Veteranos analistas de política internacional do Brasil e dos Estados Unidos também consideraram as três horas em que permaneceram juntos, conversando sobre diversos assuntos, um estreitamento maior nas relações entre os dois países — e entre os dois presidentes. Muitos lembraram que, no Salão Oval, os encontros de Trump com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o sul-africano, Cyril Ramaphosa, tiveram constrangimentos transmitidos ao vivo. Ao mudar o protocolo (a imprensa só pôde entrar no Salão após a conversa com Trump), Lula evitou passar pela mesma situação. E Trump atendeu ao pedido sem nenhum problema.

Mistura Fina

Dentro do Planalto, incluindo Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação e o próprio Lula, existe a certeza de que MDB e PSD são “traidores”, que impuseram ao governo uma semana de humilhação e derrotas, com a rejeição de Jorge Messias e a derrubada do veto ao “PL da Dosimetria”. Como a votação de indicados ao STF é secreta, o Palácio só esperou um dia para puxar os votos do veto.

No MDB, o senador governista Eduardo Braga (AM) surpreendeu os lulistas ao derrubar o veto. Ele precisa renovar o mandato e anda insatisfeito com o PT amazonense, que pretende lançar Marcelo Ramos ao Senado. Ainda no Amazonas, mas no PSD, o lulista Omar Aziz também engrossou a derrota do governo. A expectativa é que as exonerações de indicados dos dois partidos no governo Lula tenham início ainda nesta semana.

É do senador Plínio Valério (PSDB-AM) o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que rejeitou a emenda do colega Ciro Nogueira (PP-PI), que propôs aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para R$ 1 milhão e ganhou o apelido de “Emenda Master”. Até hoje, o documento não foi votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo lulista Otto Alencar (PSD-BA), mesmo com a primeira versão do relatório apresentada há quase dois anos, em junho de 2024.

A emenda apresentada por Ciro Nogueira — que recebia de Vorcaro de R$ 300 mil a R$ 500 mil por mês e era chamado pelo então banqueiro de “amigo da vida” — foi elaborada pela assessoria do Banco Master ao senador. A PEC trata da autonomia do Banco Central e nada tinha a ver com a emenda de Ciro Nogueira, que acabou rejeitada pelo relator. O relatório entrou na pauta da CCJ na véspera da operação da PF, mas a reunião foi misteriosamente cancelada. A PF bateu à porta de Ciro na quinta-feira passada (9).

In – Pão de queijo
Out – Empanada frita

Cláudio Humberto

"Você vai embora no final deste ano"

Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, manda recado para Lula

11/05/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Taxa das Blusinhas divide Lula, Alckmin e Câmara

O comando da Câmara dos Deputados prevê que tem mais uma derrota acachapante de Lula se avizinhando. Para estancar a sangria na popularidade, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência vê no fim da chamada “taxa das blusinhas” a boia de salvação para as eleições deste ano. O problema é que o assunto já começou a andar no Executivo, inclusive com estudos no Ministério da Fazenda, mas, até agora, ninguém procurou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB).

 

Filme queimado

A avaliação de membros da Secom é de que a taxação piorou a relação de Lula com dois grupos que adoram comprar online: jovens e mulheres.

 

Lobby

Ex-ministro da Indústria e Comércio, posto que pode voltar a assumir, o vice-presidente Geraldo Alckmin se posiciona contra o fim da taxação.

 

Serviço cartorial

A escanteada na Câmara não caiu bem entre deputados, que não querem funcionar como chanceladores da manobra eleitoral de Lula.

 

Munição eleitoral

Há, inclusive, planos para relembrar que quem trabalhou pela taxação foi a dobradinha Lula/Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

 

2024, ano em que Vorcaro arrebentou as contas

Os gastos milionários de Daniel Vorcaro com cartões de crédito atingiram o ápice em 2024, R$34 milhões, o dobro dos R$17,2 milhões em 2023, segundo a CPMI do INSS. A suspeita é que ele distribuiu cartões em seu nome para pessoas de “interesse” a título de propina. O ano de 2024 parece ter sido o que o Master passou a “investir” na sua aproximação do poder. Uma das suas maiores ousadias foi contratar, em fevereiro de 2024, a banca de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes.

 

Mantega integrado

Também em 2024, Vorcaro atendeu a “pedido do Planalto” para contratar a “consultoria” do ex-ministro Guido Mantega por R$1 milhão mensais.

 

Boleto milionário

Em 2025, com o início dos “ruídos”, os gastos com cartões reduziram bastante, para R$11,3 milhões, mas ainda assim impressionantes.

 

Quem gasta assim?

A CPMI apurou que Vorcaro torrou em cartões R$5,2 milhões em 2019, R$4,7 mi em 2020, R$17,8 mi em 2021 e R$13,8 milhões em 2022.

 

Tesourada

Entre promessas de Flávio Bolsonaro (PL), caso vença a corrida presidencial, o senador diz que vai reduzir o tamanho da Esplanada, inchada na gestão petista, para 27 ministérios.

 

China livre

A partir desta segunda-feira (11), chineses estão isentos de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades culturais e esportivas no Brasil, desde que tenha permanência de até 30 dias. Vale até 31 de dezembro.

 

Transparência opaca

O Portal da Transparência parou de atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens em 27 de março. Até então, a administração petista havia torrado R$233,7 milhões com passagens e, especialmente, diárias.

 

Descompasso

Ainda nos EUA, o presidente Lula (PT) previu que o Senado analisaria semana passada, após aprovação na Câmara, o projeto de lei que cria a política nacional de minerais críticos, as “terras raras”. Não aconteceu.

 

Tá valendo

Defesas de apenados pelo 8 de janeiro já podem acionar o STF para revisar penas, agora que o PL da Dosimetria foi promulgado. Sem surpresa, o PT já anunciou que vai questionar a medida na Justiça.

 

Calendário

Termina nesta semana o prazo de cinco dias para que Sergio Moro (PL-PR) se defenda na ação penal por suposta calúnia contra Gilmar Mendes (STF). A determinação é da ministra Carmen Lúcia, colega de Gilmar.

 

Coincidência?

Enquanto Lula se encontrava com Donald Trump na Casa Branca, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciava novas sanções contra o “regime comunista” da ditadura de Cuba.

 

Prejuízo só aumenta

O Comando Central dos EUA (Centcom) calcula que os 70 navios-tanque impedidos de passar no Estreito de Ormuz pelas forças americanas em um dia carregavam cerca de US$13 bilhões em petróleo iraniano.

 

Pensando bem...

...anos atrás, mesada para parlamentar era mensalão.

 

PODER SEM PUDOR

Decoro desnudo

No Carnaval do Rio, em 1994, criaram um factoide para fazer o então presidente Itamar Franco passar por “garanhão”: fizeram a modelo Lílian Ramos posar a seu lado sem calcinha. As fotos causaram espanto. Em Montes Claros (MG), o vereador Benedito Said (PTB) criticou a atitude do presidente maluquete, mas foi repreendido pelo presidente da sessão, que considerou “falta de decoro” citar a palavra “calcinha” naquela sacrossanta casa. Retomando a palavra, o vereador Said ironizou: “Então, sr. presidente, retiremos as calcinhas e fiquemos com o decoro!”

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