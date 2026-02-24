Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Metade da República quer proteger Vorcaro; blindagem absurda"

Senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

24/02/2026 - 07h00
STF tem histórico de dificultar investigação da CPMI

O Supremo Tribunal Federal (STF) continua emitindo sinais de que vive tempos muitos estranhos, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Após o ministro Edson Fachin arquivar a alegação de suspeição de Dias Toffoli, mandando para a cesta o relatório de mais de duzentas páginas da Polícia Federal sobre suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro, coube a Cristiano Zanin permitir bico calado para mais um suspeito. É ao menos a 29ª decisão do STF criando dificuldades para a CPMI do INSS.

Eles têm a força

O STF concedeu várias vezes o “direito” de investigados e suspeitos, como Daniel Vorcaro, de ignorar a convocação da CPMI. Haja poder.

Vai, mas não fala

Quando obrigou investigados a comparecer na CPMI, o STF associou a medida à pegadinha que lhes concede o direito à boca fechada.

Vida difícil da CPMI

Toffoli vetou acesso aos sigilos de Vorcaro à própria à CPMI do INSS que os quebrou, reforçando o papel da Corte de criar dificuldades. 

Transparência saudável

Muda tudo a decisão do novo relator, ministro André Mendonça, de dar acesso dos sigilos à CMPI. Na prática, põe fim ao sigilo da investigação.

Queda das tarifas de Trump não ajuda Eduardo

Especialistas confirmaram à Coluna que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro não será beneficiado pela decisão da Suprema Corte dos EUA de derrubar tarifas aplicadas por Donald Trump contra o Brasil (e outros países). “A ação [no STF] verifica se houve violência ou grave ameaça com a finalidade de interferir em processo judicial”, explica o criminalista Berlinque Cantelmo. “Mudança no cenário político ou econômico não desfaz automaticamente a conduta” que consta na acusação, esclarece.

Pode ter reflexos

Cantelmo avalia, entretanto, que o fim do tarifaço pode ter reflexos na análise da gravidade da acusação de grave ameaça.

Cerne da ação

“A linha divisória entre retórica política dura e ameaça juridicamente relevante é um dos pontos centrais” do julgamento, avalia Cantelmo.

Só possibilidades

Para o advogado Newton Lins, o fim das tarifas “abre espaço para possibilidades jurídicas antes não aventadas” e pode influenciar o caso.

Lobo mau

Após as movimentações recentes, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) concluiu, na sessão da CPMI do INSS: “Quem tem medo do Master é o PT; o Lula e esse governo que tá afundado até a lama”.

Só corporativos

Os gastos do governo Lula (PT) apenas com cartões de pagamento, os famosos cartões corporativos atingiram o maior nível da História, em 2025: R$ 94,3 milhões. Quase tudo protegido por sigilo.

Voltou a crescer

As despesas do governo Lula (PT) com o programa Bolsa Família voltaram a crescer em 2026 e novamente superaram a marca de R$ 13 bilhões por mês. Em dezembro de 2025 foram R$ 12,7 bilhões.

Gastos paulistanos

Janaína Paschoal (PP) e Amanda Vettorazzo (União) são as vereadoras que menos gastaram a verba de gabinete na Câmara de São Paulo, em 2025; R$ 56,7 mil e R$ 110,8 mil. Na outra ponta, três torraram o teto de R$ 416,5 mil: Silvinho Leite (União), Senival Moura (PT) e Isac Félix (PL).

Masters

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) reagiu à decisão do presidente do STF Edson Fachin de arquivar a ação de suspeição contra o ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master: “Eles não vão desistir de se blindar”.

Boa ideia

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) apresenta nesta terça-feira (24) Proposta de Emenda à Constituição para fixar teto de 1% para o IPVA e estabelecer limites constitucionais para gastos com publicidade.

Memória-cofre

A última vez em que uma CPI usou sala-cofre foi durante a investigação sobre o 8/jan, quando documentos sigilosos (inclusive do STF, Abin e Coaf) ficaram guardados para análise presencial, sem cópias permitidas.

Quase dois governos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) demorou sete anos para pedir o arquivamento do inquérito das fake news no STF, um dos mais longos da História, instaurado no terceiro mês do governo Bolsonaro.

Pensando bem...

...inquérito não é órgão público.

PODER SEM PUDOR

Questão de memória

Na campanha presidencial de 1960, Jânio Quadros, dono de memória prodigiosa, seguia com rigor uma espécie de script, que incluía os gestos teatrais. Repetia o mesmo discurso em cada cidade. Milton Campos, o vice, ao contrário, abordava temas diferentes.

Certa noite, Jânio observou:

“Dr. Milton, que maravilha. Um discurso para cada comício! Que cultura!”.

“Não é cultura”, respondeu Campos, gentil, “é incapacidade de memorizar”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Fugiu da crise do Carnaval e embarcou com uma supercomitiva"

Ex-deputado Deltan Dallagnol sobre viagem de Lula à Índia com (outra) grande comitiva

21/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Caçada a auditores gera crítica ao chefe da Receita

Auditores e ocupantes de cargos de destaque na Receita Federal demonstram crescente insatisfação com Robinson Barreirinhas, o secretário do órgão. Ele não é do quadro da Receita, é procurador da prefeitura de São Paulo e advogado. Consideram-no pouco técnico e excessivamente alinhada a Fernando Haddad e a Lula (PT). Além disso, é acusado de não fazer a defesa institucional dos quadros da Receita nos vazamentos da dados de ministros do STF e seus familiares.

Precipitação

O clima ficou pior após as acusações, consideradas apressadas por integrantes da carreira, de auditores acessando dados sigilosos.

Trapalhada do Pix

O mal-estar não é recente. Começou na denúncia de taxação do Pix, prejudicando pequenos contribuintes, trabalhadores informais.

Saindo da toca

Os servidores também criticaram o envolvimento da Receita no debate público, com a divulgação sucessiva de notas à imprensa.

Órgão é técnico

Para auditores, muito ciosos da discrição e do papel de servidores de Estado, a direção extrapolou o caráter estritamente técnico da Receita.

Nos EUA, software detecta conflito de interesses

A Suprema Corte dos Estados Unidos continua dando lições de conduta ética. Acaba de adotar um software que auxilia os ministros a identificar possíveis conflitos de interesses. Esse software, que faz falta em certas cortes supremas, compara dados sobre advogados e partes em disputa com informações sobre os gabinetes dos magistrados. As “verificações automatizadas de impedimento” complementarão os procedimentos já existentes no tribunal que analisam possíveis conflitos de interesse.

Simples assim

Outra lição americana: o software não custou bilhões, foi desenvolvido por funcionários do seu Departamento de Tecnologia da Informação.

Código sem demanda

Nem precisava, mas a Suprema Corte adotou seu primeiro código de conduta em 2023, inspirado no comportamento ético dos próprios juízes.

Imparcialidade

O código determina que juízes devem se declarar impedidos em casos nos quais sua “imparcialidade possa ser razoavelmente questionada”.

Esses sindicalistas...

A CPMI do INSS vai analisar a quebra de sigilo bancário e fiscal de 11 associações e entidades sindicais, a pedido do relator Alfredo Gaspar (União-AL). Ao menos três delas têm ligação direta com a CUT e UGT.

Não será desta vez

A desistência de Daniel Vorcaro de dar a cara na CPMI do INSS provocou grande sensação de alívio nos quatro cantos da Praça dos Três Poderes. O temor (e a torcida, para a maioria) era de “carnificina”, caso o dono do Banco Master resolvesse, digamos, contar tudo.

Desculpas

Curiosas as alegações de Vorcaro para não viajar de São Paulo para Brasília, a fim de depor na CPMI. Disse que temia hostilidades durante voo comercial. E recusou carona no jato da PF: “Não sou criminoso”.

Propaganda apoteótica

O PL acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Lula pelo desfile-bajulação na Sapucaí. Para o partido, o evento foi uma “apoteótica peça de marketing político-biográfico e de ataque a opositores”.

Gabinete do disparo

Gustavo Gayer (PL-GO) protocolou pedido de informações à Secretaria de Comunicação da Presidência sobre disparos em massa no WhatsApp sobre o Imposto de Renda. Quer detalhes de custos da operação.

Estarrecedor

A ONG Transparência Internacional fez na sexta (20) duras críticas a Alexandre de Moraes, apontando “autoritarismo estarrecedor”. Mandou a PF interrogar o sindicalista que exerceu o direito de criticar a investigação e os colegas auditores punidos sem processo formado.

Amigo protegido

Na Índia, Lula voltou a defender o amigo e ex-narcoditador venezuelano Nicolás Maduro. Disse que a captura pelos Estados Unidos “não foi aceitável” e alegou que o tirano deveria ser julgado na Venezuela.

Terrorismo ucraniano

A revista alemã Der Spiegel confirma: foi obra de militares da Ucrânia a explosão da Nord Stream, linhas submarinas de transmissão de gás entre a Rússia e Alemanha, em 2022. A CIA sabia, mas não concordou.

Pensando bem...

...escândalo político é redundância.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Malícia política

Implacável líder da UDN, Carlos Lacerda interpelou ACM, da corrente “Chapa Branca” do partido, sobre uma visita dele ao “inimigo”, o presidente Juscelino Kubitschek. Ele confirmou o papo às dez da manhã e observou, cheio de malícia: “...antes de mim, esteve por lá, às sete horas, o Magalhães Pinto”. Referia-se ao presidente da UDN. “A raiva de Lacerda passou para o outro Magalhães”, divertiu-se ele, ao lembrar o caso no livro “ACM fala de JK”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"É importante que não tenha o rabo preso"

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) sobre o candidato ideal de oposição a Lula, na eleição

20/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Câmara quer CPMI investigando festas de Vorcaro

Voltou a bombar a proposta de CPMI do Banco Master após as primeiras informações sobre as festas o banqueiro Daniel Vorcaro em sua casa de praia de Trancoso (BA) com “altas autoridades federais” e a presença de garotas de programa. Chamadas de “Cine Trancoso”, as festas devem ser investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a pedido do seu ministério público. Cerca de 280 parlamentares apoiaram a CPMI, até agora ignorada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

Passando a limpo

“A CPI do Banco Master é uma obrigação institucional”, sustenta o deputado Sanderson (PL-RS), “o Brasil precisa passar isso a limpo”.

Sem testemunhas

Há relatos de que garotas ucranianas e croatas eram trazidas do exterior por não entenderem tratativas em português com as “altas autoridades”. 

CPMI necessária

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) defende a CPMI “para proteger a economia, os investidores e a imagem das instituições brasileiras.”

Epstein brasileiro?

Os deputados querem escarafunchar a suspeita que ainda parece um exagero: Vorcaro seria a versão brasileira do financista Jeffrey Espstein.

Salário de ministro do STF cresceu 37,3% em 10 anos

Há dez anos, o teto salarial do funcionalismo público, estabelecido pelos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), era de R$33,7 mil. Entre 2016 e 2026, o salário passou para R$46.366,19, aumento de 37,33%. Entretanto, o maior impacto do aumento no teto não é salário dos 11 ministros do STF e sim “efeito cascata”, já que vencimentos da Corte estabelecem o limite para o serviço público no Brasil. Nos últimos dois anos o efeito foi aumento de mais de R$11,8 bilhões no orçamento.

Pelo menos

Estimativa da Instituição Fiscal Independente aponta que o aumento do teto teve impacto de R$6,3 bilhões no orçamento público em 2025.

Talvez maior?

A IFI espera que em 2026 o aumento do teto tenha impacto orçamentário pelo menos igual ao do ano passado. Mas em 2024 foi de R$5,5 bilhões.

Comparação

O valor do salário no STF é 29 vezes maior que o salário-mínimo, que quase dobrou nos últimos dez anos (+84%) no Brasil.

Já vai tarde

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) comentou o rebaixamento da escola de Samba que bajulou Lula no Rio: “Apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, os evangélicos. Vai tarde”.

Há limites

Há até quem desconfie da produção de dossiês contra ministros do STF etc., mas essa hipótese é descartada por um deles. Na avaliação desse ministro, que pediu anonimato, “Moraes não chegaria a tanto”. 

Zema confirmou

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) confirmou presença no ato contra Lula e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no dia 1º: “O brasileiro precisa se manifestar e se mobilizar”.

Outra mobilização

Além dos protestos “Acorda Brasil”, marcados para 1º de março em todo o País, também está marcado para este sábado (21) um ato na sede do Banco Master, em São Paulo, contra a esculhambação generalizada. 

Paz em Gaza

Javier Milei, reafirmou em Washington o compromisso com o Conselho da Paz de Gaza de Donald Trump e colocou à disposição os Cascos Brancos, força humanitária da Argentina, para auxiliar na missão de paz.

De um lado ao outro

É marxista o deputado José María Balcázar, que tomou posse como presidente interino do Peru, após vencer votação no Congresso. Ele substitui José Jerí, do PDSP, partido conservador e cristão.

Sem flores

A advogada Deborah Toni, especialista em Direito Público, afirma que a Lei nº 226/2026, sancionada por Lula, encerra congelamento de direitos dos servidores, mas abre caminho para diversas disputas jurídicas.

Caso real

O ex-príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, passou 11 horas preso em meio às investigações sobre ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, e acabou solto. Mas a apuração da polícia vai continuar.

Pergunta ao chefe

Todo mundo tem um Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Insetos e política

Governador de São Paulo, Franco Montoro era conhecido pelas gafes e confundir nomes e pessoas. Certa vez, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ele reconheceu um político do interior conhecido por Mosquito. Simpático, abraçou o homem e, após os cumprimentos, ficou em silêncio. Não se lembrava do nome, nem do seu município. Perguntou: “Como é que está sua cidade, Formiga?”

