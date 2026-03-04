"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

Enquanto a frota de automóveis blindados cresceu 24,6% pelas ruas do país entre 2025 e o ano anterior (são perto de 43 mil novos veículos, segundo a Associação Brasileira de Blindados), agora são também carros de aplicativos que passaram a oferecer proteção extra.

MAIS: hoje já são três empresas que oferecem viagens mais seguras. No Rio, já tem um serviço chamado de "vou de blindado". E como "não tem almoço de graça", a se usar o velho mote, deslocamento só que custam em média R$ 25 aplicativos comuns, nos blindados podem chegar a R$ 100.

Contra fim da 6x1

Está nas redes sociais: nos últimos dias, três presidentes de partidos atacaram a ideia de mudar a lei para que todo trabalhador tenha dois dias de descanso por semana (empresários também são contra). Antonio Rueda, presidente do União Brasil, diz que "é um desatino, danoso para a economia e setor produtivo". Valdemar Costa Neto, dono do PL, diz que "é uma bomba que não será fácil para empresários que já reclamam dos nossos impostos e tudo mais". Marcos Pereira, presidente do Republicanos, declarou que "ócio demais faz mal" E emendou: "A população vai fazer lazer onde? O povo não tem dinheiro, vai ficar exposto a drogas, jogos de azar”.

Acusado

Enquanto Lula visitava a área de Juiz de Fora e outras cidades vitimadas pela tragédia das chuvas e desmoronamentos, o governador Romeu Zema vai à passeata de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, escapando de responder por que reduziu de R$ 135 milhões as verbas para prevenção de catástrofes em municípios para R$ 5,8milhões, o que poderia ter salvo grande parte da calamidade em cidades do interior de Minas Gerais. Zema também tem sido acusado de não usar verba de R$ 3,5 bilhões do PAC, destinada à prevenção dessas tragédias. Zema acha que é o vice ideal para Flávio.

Candidato escolhido

O governador Ratinho Jr., do Paraná, não fala ainda sobre quem poderá sucedê-lo no governo publicamente, mas está quase batendo o martelo no nome de Guto Silva, também do PSD, atual secretário das Cidades, para o comando do Palácio Iguaçu na eleição deste ano. A pasta equivale à antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ocupada pelo próprio Ratinho durante a gestão de Beto Richa (PSDB) e por Roberto Requião na administração de Álvaro Dias. Guto também já ocupou a Casa Civil do governo paranaense.

Caravana

Em meio à tensão com o governador Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, dono do PSB e ainda secretário-geral do Governo, fará um evento em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 6 de março, com os presidenciáveis do partido, Ratinho Jr., Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Eles conduzirão um debate sobre propostas para o Brasil. Kassab também pretende organizar uma espécie de caravana do trio pelo estado nos dias seguintes. O plano é que percorram cidades como Carapicuíba, Itapevi, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba - e nos locais, onde haverá filiações à legenda.

Bancada própria

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vem se movimentando para montar uma rede própria de candidaturas e ampliar sua influência no bolsonarismo, enquanto é cobrado para se engajar na candidatura de Flávio Bolsonaro, ele se mantém à distância, trabalhando ao lado de Michelle Bolsonaro. Nikolas aposta na eleição de aliados de dentro e fora de Minas Gerais para fortalecer seu capital político. De cara, vai lançar a candidatura do pai, o pastor Edésio de Oliveira, da Comunidade Evangélica Graça e Paz, para uma vaga no Senado pelo PL mineiro.

Mais um tapete vermelho

Anteriormente conhecido como Screen Actors Guild Awards, o evento agora designado como The Actor Awards é decidido por um conjunto de mais de 160.000 membros que atuam como jurados da SAG-AFTRA. A mudança de nome teve como objetivo proporcionar uma compreensão mais clara sobre a finalidade da premiação, que reconhece as melhores performances no cinema e na televisão ao longo do ano de 2025. A cerimônia da 32ª edição ocorreu domingo (1º) no Shrine Auditorium and Expo Hall, situado em Los Angeles, Califórnia.

A noite também contou com momentos de homenagem. Harrison Ford recebeu o SAG-AFTRA Life Achievement Award em reconhecimento à sua carreira. Durante seu discurso, o ator de 83 anos expressou sua gratidão pelo reconhecimento e se considerou "um cara de sorte" por ainda estar ativo na indústria. Catherine O’Hara foi homenageada postumamente como a melhor atriz em série de comédia por sua atuação em The Studio. A estatueta foi aceita por Seth Rogen, um dos criadores da série, que louvou o talento e a generosidade da atriz. Uma das surpresas da noite foi Michael B. Jordan, que superou o favorito Timothée Chalamet na categoria de melhor ator por seu desempenho duplo no aclamado thriller de vampiros Sinners. Jordan prestou homenagem ao diretor e parceiro de longa data Ryan Coogler, além de destacar o "amor e apoio" dos diversos atores presentes que o acompanharam em sua jornada no mundo das artes.

A série The Studio foi a grande estrela da noite, consolidando seu êxito após ganhar no Emmy e no Globo de Ouro, levando para casa três prêmios, incluindo o de melhor elenco de comédia. No tapete vermelho, algumas personalidades chamaram a atenção por seus decotes audaciosos, como Kristen Bell, que comandou a cerimônia pela terceira vez (já havia apresentado a cerimônia em 2018 e 2025); Gwyneth Paltrow, Jenna Ortega e a modelo Irina Shayk.

Banqueiro bancava farra aos amigos

Não chega a ser novidade: nos últimos tempos, em algumas redes sociais e até em colunas de jornais, o banqueiro Daniel Vorcaro já foi chamado, várias vezes, de "Epstein à brasileira". Em suas famosas festas em Trancoso, ele costumava rechear o ambiente com "convidadas especiais", que provocavam a ira de figuras mais pudicas das casas vizinhas. Agora, sabe-se que Vorcaro agradava, semanalmente (sempre às terças-feiras), grupo de amigos, promovendo o que se pode chamar de farra, reunindo em média dez convidados importantes e mais de 20 moças contratadas - e bem pagas para animar a noitada. Tudo acontecia num bar da Alameda Lorena, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o banqueiro raramente aparecia por lá e, se ia, escapava em pouco tempo. Há quem aposte que essas reuniões chegavam a custar R$ 400 mil, incluídas bebidas e comidas. Havia um certo pacto de total discrição entre os homens e as moças recebiam uma "ajuda de custo" nunca menor do que R$ 3 mil.O colunista Lauro Jardim disse que "a conta, de modo indireto, acabava paga pelo Fundo Garantidor de Crédito."

Colete

Em clima de comício, alguns líderes da direita brasileira, entre eles Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto (quem organizou foi Nikolas Ferreira, que vestia uma camiseta onde estava pintado "Acorda, Brasil"), participaram de ato reduzido na Avenida Paulista em São Paulo, que teve ataques a Lula e a ministros do STF e pedidos de liberdade para Bolsonaro. De governadores, apenas Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que avisara que tinha outro compromisso, mas apareceu. A novidade, segundo muitos, era Flávio usar um colete à prova de balas por baixo da camiseta da seleção brasileira. E repetirá o uso em quaisquer eventos públicos. De quebra, agora seis seguranças acompanham o filho 01 de Bolsonaro.

Mergulhando de cabeça

Não é por acaso que Isabelle Drummond se destaca como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Em seu novo papel como a antagonista Naiane em “Coração acelerado”, ela se comprometeu de maneira total com a personagem, até mesmo fazendo mudanças em sua rotina para melhor se adequar ao papel. “Quando comecei a estudar para o papel, vi que as mulheres de Goiânia têm pernão, bundão, e sou mais franzina. Foram quatro meses para chegar em um físico condizente. Tomo whey protein e creatina para manter os músculos, senão, emagreço rápido.” Depois de um período afastada da TV aberta, ela está retornando, mas não se deixe enganar, acreditando que permaneceu inativa esse tempo. Essa pausa deu a Isabelle a oportunidade de explorar novas vertentes, atuando como produtora e diretora. Em 2025, ela concebeu e dirigiu o curta-metragem “Blossom”, que está sendo divulgado em suas redes sociais em parceria com a Dior, com quem mantém uma forte relação. A atriz não para por aí. Com uma sensibilidade aguçada, ela se dedicou ao estudo da vida da aristocrata carioca Laura Alvim (1902-1984), e também está trabalhando na adaptação cinematográfica de três minibiografias do livro “Ela é carioca”, escrito por Ruy Castro.

Fazendo promessas

Outra novidade da campanha de Flávio Bolsonaro são as promessas que vem fazendo em encontros com grandes grupos e figuras que considera muito importantes para sua eleição. No geral, quem ouve, acha que ainda são prematuras, vagas e sem estrutura. Tem de tudo, a começar por um Plano Real de Saúde que quer reorganizar financiamento e remuneração do SUS e venda de 95% das estatais, sem citar empresas que estariam no programa. E mais: reduzir impostos, revisão de reformas trabalhista e tributária, transferência da embaixada brasileira para Jerusalém (o irmão Eduardo poderá ser chanceler) e fim da reeleição.

Contra os noivos

E só no Brasil: bolsonaristas raiz e conservadoristas radicais abriram fogo, nos últimos dias, contra o casamento da deputada federal Tabata Amaral com o prefeito de Recife (e supercotado para governador de Pernambuco) João Campos, há poucos dias, na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros. O pessoal da direita furiosa começou resmungando que Tabata era feminista e não podia se casar no religioso (?) e menos ainda com um vestido de Julia Pak, sua amiga. E ele menos ainda com "aquele ter azul elegante", porque, como ela, é do Partido Socialista Brasileiro Na realidade, um casal inteligente e querido.

Defendendo Michelle

Condenado e preso por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro escreveu à mão uma carta na qual sai em defesa da ex-primeira-dama Michelle, onde lamenta críticas da direita a ela e pediu que sua mulher só se envolva em articulações políticas depois de março. Na carta, Bolsonaro diz que a ex-primeira-dama "estaria por demais ocupada no atendimento de nossa filha Laura, recém-operada, bem como cuidados à minha pessoa". No final, uma frase: "Da nossa união, o futuro do Brasil".

Mistura Fina

Além do sigilo de Lulinha, a CPMI do INSS aprovou também um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações a órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo. Os últimos dez anos do Banc Master também foram quebrados, e o pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS) e tudo entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025 estará na lista. E diversos sindicatos e associações sindicais tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS, incluindo alguns ligados à Central Única dos Trabalhadores.

Quem diria: o PT e seus partidos chegados bem ameaçaram recorrer ao Supremo contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Cairia nas mãos de André Mendonça por ser o relator das investigações do roubo dos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador Davi Alcolumbre.



Após a quebra do sigilo, o PT acusa “fraude" na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao Supremo. Desde o primeiro pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre, nem citando o STF. Os deputados Rogério Corrêa (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Pimenta queria até votar de uma só vez 87 requerimentos: foi derrotado.



As despesas do governo Lula com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo ferramenta da Meta, que revela quantias gastas em propaganda e cunho político e/ou social na plataforma. A página "Governo do Brasil" é o maior anunciante da categoria de redes sociais no Brasil desde o primeiro dia de 2026.



Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do IR custaram mais de R$ 1,1 milhão aos contribuintes. Antes ausente do Top 10, a prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e a semana passada. Levantamento dos últimos três meses aponta que o total gasto pelo governo no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

In - Tênis estilo "Chuteira" e slim

Out - Tênis chunky caixa alta