Giba Um

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

...da sua cadeira. Nós não temos medo de você. Estão achando que a gente pode derrubar um e não vai parar. Se derrubar um cai outro, cai todo mundo", de Nikolas Ferreira, deputado federal, contra Alexandre de Moraes (STF).

Giba Um

Giba Um

04/03/2026 - 06h00
Enquanto a frota de automóveis blindados cresceu 24,6% pelas ruas do país entre 2025 e o ano anterior (são perto de 43 mil novos veículos, segundo a Associação Brasileira de Blindados), agora são também carros de aplicativos que passaram a oferecer proteção extra.
MAIS:  hoje  já são três empresas que oferecem viagens mais seguras. No Rio, já tem um serviço chamado de "vou de blindado". E como "não tem almoço de graça", a se usar o velho mote, deslocamento só que custam em média R$ 25 aplicativos comuns, nos blindados podem chegar a R$ 100. 

Contra fim da 6x1

Está nas redes sociais: nos últimos dias, três presidentes de partidos atacaram a ideia de mudar a lei para que todo trabalhador tenha dois dias de descanso por semana (empresários também são contra). Antonio Rueda, presidente do União Brasil, diz que "é um desatino, danoso para a economia e setor produtivo". Valdemar Costa Neto, dono do PL, diz que "é uma bomba que não será fácil para empresários que já reclamam dos nossos impostos e tudo mais". Marcos Pereira, presidente do Republicanos, declarou que "ócio demais faz mal" E emendou: "A população vai fazer lazer onde? O povo não tem dinheiro, vai ficar exposto a drogas, jogos de azar”.

Acusado

Enquanto Lula visitava a área de Juiz de Fora e outras cidades vitimadas pela tragédia das chuvas e desmoronamentos, o governador Romeu Zema vai à passeata de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, escapando de responder por que reduziu de R$ 135 milhões as verbas para prevenção de catástrofes em municípios para R$ 5,8milhões, o que poderia ter salvo grande parte da calamidade em cidades do interior de Minas Gerais. Zema também tem sido acusado de não usar verba de R$ 3,5 bilhões do PAC, destinada à prevenção dessas tragédias. Zema acha que é o vice ideal para Flávio.

Candidato escolhido

O governador Ratinho Jr., do Paraná, não fala ainda sobre quem poderá sucedê-lo no governo publicamente, mas está quase batendo o martelo no nome de Guto Silva, também do PSD, atual secretário das Cidades, para o comando do Palácio Iguaçu na eleição deste ano. A pasta equivale à antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ocupada pelo próprio Ratinho durante a gestão de Beto Richa (PSDB) e por Roberto Requião na administração de Álvaro Dias. Guto também já ocupou a Casa Civil do governo paranaense.

Caravana

Em meio à tensão com o governador Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, dono do PSB e ainda secretário-geral do Governo, fará um evento em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 6 de março, com os presidenciáveis do partido, Ratinho Jr., Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Eles conduzirão um debate sobre propostas para o Brasil. Kassab também pretende organizar uma espécie de caravana do trio pelo estado nos dias seguintes. O plano é que percorram cidades como Carapicuíba, Itapevi, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba - e nos locais, onde haverá filiações à legenda. 

Bancada própria

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vem se movimentando para montar uma rede própria de candidaturas e ampliar sua influência no bolsonarismo, enquanto é cobrado para se engajar na candidatura de Flávio Bolsonaro, ele se mantém à distância,  trabalhando ao lado de Michelle Bolsonaro. Nikolas aposta na eleição de aliados de dentro e fora de Minas Gerais para fortalecer seu capital político. De cara, vai lançar a candidatura do pai, o pastor Edésio de Oliveira, da Comunidade Evangélica Graça e Paz, para uma vaga no Senado pelo PL mineiro.

 Mais um tapete vermelho

Anteriormente conhecido como Screen Actors Guild Awards, o evento agora designado como The Actor Awards  é decidido por um conjunto de mais de 160.000 membros que atuam como jurados da SAG-AFTRA. A mudança de nome teve como objetivo proporcionar uma compreensão mais clara sobre a finalidade da premiação, que reconhece as melhores performances no cinema e na televisão ao longo do ano de 2025.  A cerimônia da 32ª edição  ocorreu domingo (1º) no Shrine Auditorium and Expo Hall, situado em Los Angeles, Califórnia.

A noite também contou com momentos de homenagem. Harrison Ford recebeu o SAG-AFTRA Life Achievement Award em reconhecimento à sua carreira. Durante seu discurso, o ator de 83 anos expressou sua gratidão pelo reconhecimento e se considerou "um cara de sorte" por ainda estar ativo na indústria. Catherine O’Hara foi homenageada postumamente como a melhor atriz em série de comédia por sua atuação em The Studio. A estatueta foi aceita por Seth Rogen, um dos criadores da série, que louvou o talento e a generosidade da atriz. Uma das surpresas da noite foi Michael B. Jordan, que superou o favorito Timothée Chalamet na categoria de melhor ator por seu desempenho duplo no aclamado thriller de vampiros Sinners. Jordan prestou homenagem ao diretor e parceiro de longa data Ryan Coogler, além de destacar o "amor e apoio" dos diversos atores presentes que o acompanharam em sua jornada no mundo das artes.

A série The Studio foi a grande estrela da noite, consolidando seu êxito após ganhar no Emmy e no Globo de Ouro, levando para casa três prêmios, incluindo o de melhor elenco de comédia. No tapete vermelho, algumas personalidades chamaram a atenção por seus decotes audaciosos, como Kristen Bell, que comandou a cerimônia pela terceira vez (já havia apresentado a cerimônia em 2018 e 2025); Gwyneth Paltrow, Jenna Ortega e a modelo Irina Shayk. 

Banqueiro bancava farra aos amigos

Não chega a ser novidade: nos últimos tempos, em algumas redes sociais e até em colunas de jornais, o banqueiro Daniel Vorcaro já foi chamado, várias vezes, de "Epstein à brasileira". Em suas famosas festas em Trancoso, ele costumava rechear o ambiente com "convidadas especiais", que provocavam a ira de figuras mais pudicas das casas vizinhas. Agora, sabe-se que Vorcaro agradava, semanalmente (sempre às terças-feiras), grupo de amigos, promovendo o que se pode chamar de farra, reunindo em média dez convidados importantes e mais de 20 moças contratadas - e bem pagas para animar a noitada. Tudo acontecia num bar da Alameda Lorena, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o banqueiro raramente aparecia por lá e, se ia, escapava em pouco tempo. Há quem aposte que essas reuniões chegavam a custar R$ 400 mil, incluídas bebidas e comidas. Havia um certo pacto de total discrição entre os homens e as moças recebiam uma "ajuda de custo" nunca menor do que R$ 3 mil.O colunista Lauro Jardim disse que "a conta, de modo indireto, acabava paga pelo Fundo Garantidor de Crédito."

Colete

Em clima de comício, alguns líderes da direita brasileira, entre eles Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto (quem organizou foi Nikolas Ferreira, que vestia uma camiseta onde estava pintado "Acorda, Brasil"), participaram de ato reduzido na Avenida Paulista em São Paulo, que teve ataques a Lula e a ministros do STF e pedidos de liberdade para Bolsonaro. De governadores, apenas Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que avisara que tinha outro compromisso, mas apareceu. A novidade, segundo muitos, era Flávio usar um colete à prova de balas por baixo da camiseta da seleção brasileira. E repetirá o uso em quaisquer eventos públicos. De quebra, agora seis seguranças acompanham o filho 01 de Bolsonaro.

 Mergulhando de cabeça

Não é por acaso que Isabelle Drummond se destaca como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Em seu novo papel como a antagonista Naiane em “Coração acelerado”, ela se comprometeu de maneira total  com a personagem, até mesmo fazendo mudanças em sua rotina para melhor se adequar ao papel. “Quando comecei a estudar para o papel, vi que as mulheres de Goiânia têm pernão, bundão, e sou mais franzina. Foram quatro meses para chegar em um físico condizente. Tomo whey protein e creatina para manter os músculos, senão, emagreço rápido.” Depois de  um período  afastada da TV aberta, ela está retornando, mas não se deixe enganar, acreditando que permaneceu inativa esse tempo.  Essa pausa deu a Isabelle a oportunidade de explorar novas vertentes, atuando como produtora e diretora. Em 2025, ela concebeu e dirigiu o curta-metragem “Blossom”, que está sendo divulgado em suas redes sociais  em parceria com a Dior, com quem mantém uma forte relação. A atriz não para por aí.  Com uma sensibilidade aguçada, ela se dedicou ao estudo da vida da aristocrata carioca Laura Alvim (1902-1984), e também está trabalhando na adaptação cinematográfica de três minibiografias do livro “Ela é carioca”, escrito por Ruy Castro.

Fazendo promessas

Outra novidade da campanha de Flávio Bolsonaro são as promessas que vem fazendo em encontros com grandes grupos e figuras que considera muito importantes para sua eleição. No geral, quem ouve, acha que ainda são prematuras, vagas e sem estrutura. Tem de tudo, a começar por um Plano Real de Saúde que quer reorganizar financiamento e remuneração do SUS e venda de 95% das estatais, sem citar empresas que estariam no programa. E mais: reduzir impostos, revisão de reformas trabalhista e tributária, transferência da embaixada brasileira para Jerusalém (o irmão Eduardo poderá ser chanceler) e fim da reeleição.

Contra os noivos

E só no Brasil: bolsonaristas raiz e conservadoristas radicais abriram fogo, nos últimos dias, contra o casamento da deputada federal Tabata Amaral com o prefeito de Recife (e supercotado para governador de Pernambuco) João Campos, há poucos dias, na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros. O pessoal da direita furiosa começou resmungando que Tabata era feminista e não podia se casar no religioso (?) e menos ainda com um vestido de Julia Pak, sua amiga. E ele menos ainda com "aquele ter azul elegante", porque, como ela, é do Partido Socialista Brasileiro Na realidade, um casal inteligente e querido.

Defendendo Michelle

Condenado e preso por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro escreveu à mão uma carta na qual sai em defesa da ex-primeira-dama Michelle, onde lamenta críticas da direita a ela e pediu que sua mulher só se envolva em articulações políticas depois de março. Na carta, Bolsonaro diz que a ex-primeira-dama "estaria por demais ocupada no atendimento de nossa filha Laura, recém-operada, bem como cuidados à minha pessoa". No final, uma frase: "Da nossa união, o futuro do Brasil".

Mistura Fina

Além do sigilo de Lulinha, a CPMI do INSS aprovou também um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações a órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo. Os últimos dez anos do Banc Master também foram quebrados, e o pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS) e tudo entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025 estará na lista. E diversos sindicatos e associações sindicais tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS, incluindo alguns ligados à Central Única dos Trabalhadores.

Quem diria: o PT e seus partidos chegados bem ameaçaram recorrer ao Supremo contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Cairia nas mãos de André Mendonça por ser o relator das investigações  do roubo dos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador Davi Alcolumbre.
 
Após a quebra do sigilo, o PT acusa “fraude" na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao Supremo. Desde o primeiro pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre, nem citando o STF. Os deputados Rogério Corrêa (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Pimenta queria até votar de uma só vez 87 requerimentos: foi derrotado.
 
As despesas do governo Lula com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo ferramenta da Meta, que revela quantias gastas em propaganda e cunho político e/ou social na plataforma. A página "Governo do Brasil" é o maior anunciante da categoria de redes sociais no Brasil desde o primeiro dia de 2026. 
 
Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do IR custaram mais de R$ 1,1 milhão aos  contribuintes. Antes ausente do Top 10, a prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e a semana passada. Levantamento dos últimos três meses aponta que o total gasto pelo governo no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

In - Tênis  estilo "Chuteira" e slim
Out -  Tênis chunky  caixa alta

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio..."

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário

Recém-chegada ao Brasil, a Keeta, do grupo chinês Meituan, maior empresa de delivery do mundo, decidiu adiar sua entrada no mercado de delivery de refeições no Rio. A previsão era começar a operar na cidade neste mês, mas a companhia não conseguiu entrar devido a pesada concorrência.

MAIS: o grupo chiês argumenta que os contratos de exclusividade firmados por concorrentes, especialmente iFood, com os restaurantes limitam novos entrantes no mercado,  já que inviabilizam o cadastro de estabelecimentos nas plataformas. Não há nova data para início da operação.

 Prevenção é a melhor solução

Vamos falar de um assunto sério, o Março Lilás. Você sabe o que isso significa? Não. Então não se preocupe você não está só, muitas pessoas não sabem o que isso significa.  Março Lilás é um mês voltado para conscientização sobre a relevância da prevenção do câncer de colo do útero.

No dia 26, várias personalidades se reuniram na Casa Lilás, para assistir palestras sobre o assunto com profissionais da área da saúde. O objetivo central do evento foi enfatizar a urgência dos exames preventivos, como o Papanicolau, e a relevância da vacinação contra o HPV. Em um ambiente repleto de relatos emocionantes e informações técnicas acessíveis, os especialistas discutiram como o diagnóstico precoce pode salvar vidas e diminuir significativamente as taxas de incidência da doença no Brasil.

As conversas foram além dos aspectos clínicos, abordando as barreiras sociais que ainda dificultam o acesso a exames em diversas regiões do país. A meta era clara: converter informação em ação. O câncer cervical  (parte inferior do útero) representa a principal causa de morte entre mulheres com até 35 anos no Brasil e é o segundo tipo mais letal entre aquelas de até 60 anos, com cerca de 20 mulheres falecendo diariamente em decorrência dessa doença.

Aproximadamente 99% dos casos podem ser relacionados à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), que pode ser prevenido através da vacinação. As informações apresentadas causaram grande impacto nas participantes. Entre tantas famosas que participaram estavam lá Juliana Paes (embaixadora da causa), Sophia Abrahão, Aline Campos, Bruna Biancardi, Thaila Ayala,  Laura Muller, Julia Faria, Gabriela Versiani, Nath Finanças, entre outras.

Oposição quer eleger 35 novos senadores

Estudos internos do Partido Liberal (PL) fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger ao menos 35 senadores em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo ainda é maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

O pessoal do PT acha e nem poderia ser diferente o PL delira. Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade. Em Estados de eleitorado conservador, como DF e Santa Catarina, o PL quer lançar dois candidatos a senador. No Nordeste, a expectativa é totalmente outra e bem diferente: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Haddad, quase

O presidente Lula vem fazendo o que pode chamar de "marcação cerrada" em cima do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para que tope sair candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Com conversas em várias ocasiões de dois jantares no Alvorada a uma viagem recente a Ásia Lula já conseguiu que Haddad garanta que pensará melhor sobre a possibilidade.

Bater o martelo, por enquanto, não. Nos últimos dias, o presidente já fez ofertas especiais: poderia rechear mais a chapa com a participação das ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente), misturando a vice a uma cadeira no Senado.

Valorizando a marca

A diretora criativa Sarah Burton revelou sua terceira coleção de retratos para a Givenchy, contando com a presença de sua musa, Kaia Gerber, da aclamada fotógrafa Annie Leibovitz, além das renomadas supermodelos Liu Wen, Selena Forrest e da artista Isabelle Albuquerque.

Desde que assumiu a direção criativa da Givenchy no final de 2024, Sarah Burton tem se concentrado em selecionar figuras que encapsulam a essência da marca, reconhecendo que esses rostos têm um valor tão significativo quanto as roupas.

A proposta impressionante da Givenchy Portrait Series é inconfundível. As mulheres que representam a Givenchy se destacam pela força, bravura e frequentemente, por uma sensualidade confiante, exibindo os cortes dramáticos e funcionais elaborados por Burton, que são indiscutivelmente atuais.  As fotos foram feitas por Collier Schorr, sob a orientação criativa de Ferdinando Verderi e o styling de Camilla Nickerson, a nova campanha da Givenchy transmite uma mensagem ousada em seu design, voltada para mulheres influentes.

Saída adiada

A saída de Fernando Haddad do governo, inicialmente pensada para fevereiro, deve ser adiada de novo. Ele foi escalado pelo Planalto para a visita ao presidente americano Donald Trump, ainda este mês, na Casa Branca (o encontro ainda não tem data marcada).

Na semana passada, em reunião do diretório estadual do PT em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (ele vai disputar uma vaga na Câmara Federal) foi categórico ao blindar a aliança nacional. Para ele, mexer na chapa presidencial é um erro: "Tirar o Alckmin da chapa de Lula irá custar a eleição".

Acordo travado

Uma queda de braço entre a bancada bolsonarista no Congresso e a cúpula do foder Legislativo tem adiado uma definição sobre a lei que reduz penas aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro.

A pressão de parte da oposição para abrir uma CPI para apurar o escândalo do banco Master (estima se uma megafraude de mais de R$ 50 bilhões) é o principal entrave a um acordo para o PL da Dosimetria. Uma sessão conjunta das duas Casas Legislativas precisa ser convocada para analisar os vetos os bolsonaristas querem derrubá-los, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resiste. Há receio, contudo, que seja pressionado a abrir uma CPI sobre o caso Master.

Pérola

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje temos entre 2 mil e 3 mil tetos vigentes, porque depende da lógica de cada órgão pagador",

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário.

Escolhendo candidatos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) utilizou plataformas digitais para reportar a atual condição clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlucho informou que seu pai " segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos". Mesmo diante de sintomas físicos, o filho ressaltou que Bolsonaro "mantém uma força mental impressionante", embora a saúde esteja "severamente afetada". Mesmo assim, Bolsonaro está escolhendo, um a um, os candidatos do PL ao Senado em todos os estados.

Argumentos furados 1

Está nas redes sociais, inspiradas na análise de Bernardo Mello Franco: a causa do fim dos penduricalhos ganhou um impulso inesperado. Na semana passada, representantes de associações de juízes foram ao Supremo defender os pagamentos acima do teto. Em vez de justificá-los, deram novos argumentos para sua extinção. O advogado Alberto Pavie Ribeiro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, disse que "a carreira não seria mais "atrativa" por causa dos salários pagos aos juízes. No Tribunal de Justiça do Rio, o salário inicial de um juiz substituto é de R$ 35,8 mil, fora benefícios. 

Argumentos furados 2

E mais: o advogado garantiu que um corte nas gratificações causaria fuga e escassez de magistrados. Faltou combinar - ironiza Mello Franco - com as legiões de candidatos que se apresentam a cada concurso. Em março, quase 4 mil farão prova para um cadastro de reserva do TJ fluminense. Já a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Claudia Marcia de Carvalho Soares, apresentou um rosário de queixas: "Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível. Não tem água e não tem café".

Olho no imposto

O animado deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que não fará campanha para Flávio Bolsonaro, postou um vídeo sobre nova alta de impostos de Lula publicada de madrugada taxando celulares, eletrônicos e games, obtendo mais de um milhão de visualizações da rede social X em menos de 24 horas. Por outro lado, na semana passada, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo ultrapassou a marca de R$ 700 bilhões tomados do contribuinte em 2026. A entidade estima que mais de R$ 4,1 trilhões serão tomados este ano.

Fora do controle 1

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso do Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores para, supostamente, abrir caminho à blindagem de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: "Se não fizesse isso, o chefe da investigação ão seria o relator, mas sim Lula, por meio do diretor da PF".

Fora do controle 2

Alguns devem achar possível  um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado e ordenar: "Vamos blindar essas pessoas aqui". Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso vire vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Toffoli. O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF e o portador não foi o delegado do caso. A PF pediu suspeição de Toffoli sem passar pela PGR - mas passou pelo crivo de Lula.

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) sai candidato ao Senado por São Paulo, mas, ainda que seja eleito, acalenta outro sonho para 2027: quer ser o ministro da Segurança Pública de um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Interlocutores de Derrite falam que já houve sondagens informais do clã Bolsonaro nesse sentido, depois da relatoria do PL Antifacção. A candidatura ao Senado ampliaria a musculatura eleitoral para credenciá-lo ao cargo. Só que teria de se transferir do PP para o PL.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou a aliados que vai adiar o processo de escolha para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União (TCU). A análise era esperada por deputados envolvidos nas negociações na semana passada. O entorno de Motta diz que hoje não há garantias de que o nome do PT, Odair Cunha (MG) seria eleito para a vaga de Aroldo Cedraz, aberta também na semana passada com a aposentadoria do ministro.

quem garanta que o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), um dos maiores gestores de ativos do mundo, com mais de US$ 600 bilhões sob seu guarda-chuva, tem plano de investir no setor de saúde no Brasil. O fundo já estaria prospectando negócios em infraestrutura hospitalar e clínicas de diagnóstico de alta complexidade. O CPP tem um histórico de investimentos globais em healthcare. O mais recente foi a formação de uma joint venture com a IRA Capital para adquirir e operar prédios médicos ambulatoriais nos EUA. Os canadenses colocaram US$ 143 milhões no negócio.

O grupo FarmaBrasil, que representa 12 das principais empresas farmacêuticas do país, está criticando o projeto que quer estender o prazo de 20 anos de patentes de medicamentos. A preocupação maior é com o Ozempic, cuja patente termina este mês. As empresas querem produzir genéricos da droga. Segundo elas, a extensão cria insegurança jurídica e traz efeito negativo sobre preços e acessos.

  • In – Frango assado
  • Out – Frango frito

"O DNA do PT é relativizar o criminoso e criminalizar a vítima"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) cita o histórico de Lula e cia. na defesa de criminosos

28/02/2026 07h00

Lula taxa mais os brasileiros que Donald Trump

Enquanto Donald Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$17,5 bilhões) e reduz a alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,77%, tornando o País um dos mais beneficiados, o governo Lula (PT) transforma o pagador de impostos no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, em 2023, Lula criou ou aumentou impostos em cerca de três dezenas de ocasiões.

 

País assaltado

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou a Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI, taxou investimentos e dividendos etc. etc.

 

Mais patamar

Ele fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e segue aumentando.

 

Calada da noite

Na calada da noite, esta semana, por mera Resolução, Lula elevou o Imposto de Importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares.

 

Nem se acanham

A alegação cara-de-pau: “proteger a indústria nacional”. Como se o Brasil fabricasse iPhones, celulares Android, laptop, jogos eletrônicos.

 

Mal em pesquisa, Lula faz sobrevoo eleitoral em MG

Após duas pesquisas, estes dias, apontando seu declínio acentuado na disputa eleitoral, de Lula (PT) decidiu somente neste sábado (28) fazer “sobrevoo”, sem pisar na lama, nas áreas devastadas em Minas Gerais, com 64 mortos. Preferiu esperar a taça da Copa em Brasília. Em 2010, mostrou-se debochado e impassível deixando-se fotografar com cooler de bebidas na cabeça, em praia na Bahia, enquanto o País chorava a trágica enchente, deslizamentos, mortes e desabrigo no Rio de Janeiro.

 

Catatonia

Ficou imóvel na queda da TAM em 2007, no aeroporto de Congonhas, SP. As 199 pessoas mortas enlutaram o Brasil e emocionaram o mundo.

 

Nem pensar

Lula nunca foi ao local do crash da TAM e, anos depois, recusava-se ainda a receber familiares de vítimas em busca de explicações e justiça.

 

É só política

Lula sobrevoa o que não quer ver cinco dias após o início do drama e pesquisas ruins, mas fará “reunião com lideranças” em Juiz de Fora.

 

Momento é da oposição

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Lula (PT) em três das últimas quatro pesquisas de 2º turno; Paraná Pesquisas, Apex/Futura e AtlasIntel. O petista lidera o Genial/Quaest. Nos sete levantamentos anteriores, em janeiro, Lula vencia o segundo turno em cinco deles.

 

Resumo simples

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) resume a votação que quebrou o sigilo de Lulinha: “o governo, a base, não teve votos suficientes para derrubar a proposta”. Simples assim.

 

Enfim interrogado

Relator do Master no STF, André Mendonça autorizou que Daniel Vorcaro seja levado em avião da Polícia Federal para depor no Senado, dia 10. Ambiente confortável: a comissão não é CPI, não tem poder de polícia.

 

CNN no pacote

A rede de notícias americana CNN faz parte do enorme grupo da Warner Bros. que deve ser comprado pela Paramount/Skydance, de David Ellison, empresário alinhado a Donald Trump.

 

Substancial

Em 2025, Flávio Bolsonaro (PL) apareceu à frente de Lula (PT) apenas em uma única uma pesquisa do segundo turno (Gerp, em dezembro). Agora ele lidera em três dos últimos quatro levantamentos mais recentes.

 

Corrida em andamento

Seis levantamentos nacionais foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana. No total, este ano, foram registradas na Justiça Eleitoral 44 pesquisas para na disputa para presidente.

 

Missão estendida

O lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro, Amazônia 1, completa cinco anos neste sábado (28). Já superou a vida útil estimada de 4 anos e continua a fornecer imagens do desmatamento na região amazônica.

 

Não é privatização?

O governo Lula leiloou três portos na última quinta-feira (26): Porto de Santana, Porto de Natal e Porto Organizado de Porto Alegre. A previsão é de que os contratos atraiam cerca R$ 226 milhões.

 

Pergunta nas pesquisas

Valeu a pena o desfile-ostentação de poder político e econômico?

 

PODER SEM PUDOR

Zoião’ misteriosos

Candidato a prefeito paulistano em 1992, Eduardo Suplicy fazia comício no distante bairro Cidade Kemel e foi desafiado por “Chicão”, líder comunitário: “O sr. se diz candidato dos trabalhadores, mas não sabe o que é “zoião”!...”. Suplicy arriscou: “...olhos grandes?” Foi humilhado: “Zoião são dois ovos estalados que o trabalhador come todo dia. O sr. não sabe porque nunca comeu em marmita...”

