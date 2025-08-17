"Moraes é um tirano e precisa cair"

GIBA UM

A Latam fechou parceria com a Sita, empresa especializada em soluções para despachos de bagagens, e está oferecendo a seus passageiros o serviço de compartilhamento da localização das malas via Airtag, da Apple.

Mais: se a bagagem não chegar ou se atrasar, o passageiro pode informar a companhia aérea exatamente onde ela está em questão de minutos para tentar agilizar a solução do problema. Inicialmente, só vale para voos no Brasil e na América do Sul.

Dando a volta por cima

No ano passado, os fãs de Ivete Sangalo ficaram desapontados com o cancelamento de sua tão aguardada turnê "A Festa", que marcaria uma celebração pelos 30 anos de sua carreira. O motivo do cancelamento deu origem a muitas especulações na mídia, mas a cantora, com sua energia contagiante e espírito resiliente, não deixou isso abalar seu ritmo. Mostrando porque é uma das maiores representantes da música brasileira, Ivete deu a volta por cima e agora anuncia sua nova turnê: "Ivete Clareou". Desta vez, o espetáculo promete destacar o samba. Além disso a apresentação de músicas inéditas sendo incorporadas ao repertório. Para lançar esse novo projeto com estilo, Ivete escolheu uma mansão no charmoso bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, oferecendo vistas deslumbrantes do Pão de Açúcar e da enseada de Botafogo. Foi lá que ela gravou o audiovisual que marca o início desse capítulo empolgante de sua carreira. A gravação contou com a presença de convidados ilustres como Jorge Aragão, Péricles, Belo, Arlindinho, Dilsinho e Maria Rita. Além disso, o evento foi prestigiado por nomes conhecidos como Fátima Bernardes, Guilhermina Guinle, Cris Vianna, Juliette Freire e Lore Improta entre outros. Quanto à turnê propriamente dita, os shows começam em outubro e prometem agitar diferentes cidades brasileiras. A abertura será em São Paulo, no Jockey Club, no dia 25 de outubro. Na sequência, Ivete se apresenta no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, no dia 1º de novembro. Em novembro, a festa continua em Salvador no dia 30, no Wet Salvador, trazendo aquele toque especial à cidade natal da cantora. Para fechar o ano com chave de ouro, Porto Alegre receberá o grande show no Parque Harmonia, no dia 13 de dezembro. Com talento, força e determinação, Ivete prova mais uma vez porque permanece como uma das maiores artistas do Brasil.

Próximo passo é romper relações

Analistas de plantão fazem avaliação do que aconteceu depois da queda da máscara do imperialismo trumpiano: o presidente americano precisou apelar para o falso argumento de que o Brasil perseguia Jair Bolsonaro que tentara dar um golpe idêntico ao dele em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio. No seu primeiro dia na Casa Branca, Trump perdoou cerca 1.600 pessoas já condenadas aguardando julgamento por crimes relacionados ao episódio. Qualquer semelhança com o pedido de anistia aos envolvidos em arruaças na praça dos Três Poderes não é mera coincidência. De lá para cá, o Brasil sofre uma série de ataques à sua soberania e à independência dos poderes com ataques ao STF e ameaças sob estímulo de um vendilhão da pátria que coloca sua família acima dos interesses da nação. Se o governo brasileiro expulsasse Gabriel Escobar, encarregado de negócios ou chamasse de volta a embaixadora em Washington, estaria fazendo Trump de vítima e ele imporia mais sanções equivalentes ao rompimento de relações diplomáticas ou mesmo rompê-las formalmente. Olho vivo com esforço. Mais provocações ameaças já estão na rampa de lançamento.

Aposta dobrada

O cancelamento da reunião de Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre de diálogo inviável desde que Lula devolveu sem resposta à carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Carta semelhante a quase cem países resultou em negociações de alto nível com todos. Lula preferiu aproveitar eleitoralmente o episódio. E Trump dobrou a aposta: o acordo com o Brasil só passará com o livramento de Bolsonaro. Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob "ditadura judicial", conforme o Wall Street Journal divulgou no domingo passado (10).

Acima da polêmica

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis como Cassie Howard na série Euphoria (que atualmente está em pré-produção para a terceira temporada), Olivia Mossbacher em The White Lotus, Bea em Anyone but You e Julia Carpenter em Madame Web, iniciou sua carreira aos 13 anos e agora enfrenta uma polêmica envolvendo a marca americana American Eagle e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou a nova campanha publicitária estrelada pela atriz, gerando controvérsia. Apesar de ser filiada ao Partido Republicano, Sydney não possui uma ligação direta com o ex-presidente. Com uma carreira sólida no mundo do entretenimento, Sydney tem demonstrado seu compromisso com a arte, inclusive passando por transformações físicas para encarnar seus personagens. Um exemplo marcante foi quando ganhou 13 kg para interpretar Christy Martin, campeã mundial na categoria super meio-médio em 2009, em um filme sobre a vida da boxeadora. A atriz continua empenhada em mostrar seu talento e expandir sua trajetória no cinema. Seu próximo projeto, previsto para estrear em dezembro, é o filme The Housemaid (A Empregada), no qual protagonizará ao lado de Amanda Seyfried. A obra é uma adaptação feita por Rebecca Sonnenshine do romance de Freida McFadden.

Joaquim de volta

Grupo de empresários, que não aguentam mais a hipótese de ter nas urnas, em 2026, nomes da esquerda radical e da extrema direita, estão tentando se organizar para trazer de volta à cena o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, figura de destaque, por várias razões, em seus tempos de Alta Corte, nas próximas eleições presidenciais. No passado, ele mesmo, já pensou nisso, e depois prefreiu a alegria de gorda aposentadoria. Também faz palestras e dá aulas especiais em universidades do exterior. Traduzindo: não quer nem saber.





Vai virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a Mesa Diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade se elegeu surfando na onda do ex-presidente em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou "censura". Membros do Conselho, sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por seis meses (e sem salário, claro).

Pérola "Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil! tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal.

Mais retaliações

O deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, disse ao britânico Financial Times que Trump tem "uma gama de possibilidades" para aumentar as retaliações ao ministro Alexandre de Moraes (STF). E isso inclui sancionar a mulher do magistrado de Moraes, Viviane Barci (ele acha que ela é " o braço financeiro” do ministro) e ampliar as restrições a aliados e outras autoridades, desde mais sanções até retirada de vistos e questões tarifárias. Em julho, Eduardo não se conformou com o bloqueio das contas bancárias de sua mulher, Heloísa Bolsonaro. Mais: Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes poderão ser os próximos sancionados.

Três americanos

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula. O primeiro, Martin De Kuca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando no Brasil em 2021 foi detido e interrogado por três horas pela Polícia Federal, a mando de Moraes. Ele já xingou o ministro do STF de "idiota". E Steve Bannon, amigo de Trump, admirador de Bolsonaro e, era ligado a Olavo de Carvalho.

Um pé lá, outro cá

A Loft pode ser considerada "a mais polarizada" das startups brasileiras. Na semana passada, Sandro Westphal, vice-presidente de alianças e parcerias estratégicas de proptech, tomou posse no Conselho Econômico e Social Sustentável, o Conselhão de Lula. Do outro lado da moeda, a empresa mantém, já há algum tempo, laços razoavelmente estreitos, com o governo de Donald Trump. Nesse caso, o elo é a gestora norte-americana Andree-neen Horowitz, acionista da Loft. Ben Horowitz, um dos sócios, apoiou a campanha de Trump e a indicação de nomes notadamente para a DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que foi comandado por Elon Musk. Agora, quer entrar nos EUA.

“Cova financeira”

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), "Moraes está cavando a própria cova financeira e da família e quer arrastar o STF junto com ele". E emenda: "Ministros, soltem logo a mão desse cara. Que ele renuncie ou seja impichado ". Já Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada do Congresso, que obstruiu os trabalhos: "Motivo de orgulho", disse. E ainda pediu: "Anistia já". O que nunca sairá, apostam até oposicionista.

"Falência múltipla"

O filho João de Fausto Silva publicou indireta nas redes sociais depois que o cardiologista Elisário Júnior afirmou que o apresentador tinha "chances mínimas" de sobreviver e estava em "falência múltipla de órgãos". O médico não integra a equipe responsável pelo tratamento e as declarações desagradaram a família. Faustão está bem, segundo João, e sua recuperação é lenta. Fausto Silva já se submeteu a quatro transplantes.

Viúva sem herança

Barbara (Babi) Cruz, viúva de Arlindo Cruz, poderá ficar sem a herança do marido: teve relacionamento extraconjugal enquanto ele estava doente e ainda era casada oficialmente com o cantor. Nessa época, o casal permanecia unido apenas no papel. A divisão de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões deveria ser dividida entre Babi e três filhos de Arlindo (ela tinha um faturamento mensal de R$ 1 milhão por direitos de músicas e outras fontes). A revelação reacendeu debates sobre limites de um casamento quando não existe mais convivência como casal e o assunto voltou aos holofotes.

Mistura Fina

A defesa da deputada Carla Zambelli vai citar diversos problemas de saúde para tentar convencer a Justiça italiana a libertá-la da prisão. Ela deve afirmar que trata há anos de doenças como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo e a faz tomar morfina periodicamente, além de depressão. A defesa quer que ela aguarde decisão da extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. O processo deve continuar até o final do ano e Carla não quer voltar ao Brasil.

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, que tem mais de um milhão de clientes ativos e 15 mil itens à venda no site, além de 1,5 mil empregados, está preso por corrupção como integrante de esquema de pagamento de propinas a funcionários da Secretária da Fazenda de São Paulo. Com 53 anos de idade, está em seu sétimo casamento: uniu-se oficialmente em 2024 com Sai Pinjan, capital da Tailândia (os dois já estavam juntos há oito anos). Me tem 10 filhos de diversos casamentos e já faturou R$ 800 milhões por ano com medicamentos, vitaminas, higiene e beleza.



Ainda Sidney de Oliveira: em maio deste ano, ele virou alvo de um inquérito aberto em 2023 por sonegação fiscal lavagem de dinheiro e assinou acordo com o Gaeco no qual se comprometeu a pagar quatro multas milionárias aplicadas pelo não pagamento de impostos no prazo de dois anos e submeter a Ultrafarma a um programa de compliance. Antes de ser preso, confessou o crime e fez acordo de R$ 32 milhões dias antes da operação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A Pague Menos, um dos maiores grupos do varejo farmacêutico do país, está passando por um momento de inflexão estratégica. Depois de anos em forte expansão, a prioridade agora é reduzir o nível de alavancagem, ou seja, frear a expansão da rede de lojas para se concentrar no equilíbrio financeiro. O total de inaugurações neste ano deverá girar em torno de 50 lojas. Entre junho de 2024 a junho deste ano, a Pague Menos já reduziu sua relação dívida líquida/Ebitda de 3,4 vezes para 2,6 vezes. O índice, contudo, está ainda acima do patamar considerado confortável pela direção da empresa.

