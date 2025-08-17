Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Moraes é um tirano e precisa cair"

Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre autista preso no 8/1 usar tornozeleira mesmo absolvido

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

17/08/2025 - 07h00
Lula quer de Motta que os Bolsonaro desapareçam

Lula (PT) se reuniu fora da agenda com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na terça (12), na pauta: Eduardo Bolsonaro (PL-SP), exilado nos Estados Unidos. O petista quer se livrar do rival e também do filho. O governo precisa culpar alguém pelo próprio fracasso, na crise com os EUA, e o escolhido foi o deputado, a quem Lula atribui o enorme prestígio de influenciar decisões do governo Trump. Assim, Eduardo virou o responsável pelas sanções a Alexandre de Moraes, a reunião cancelada de Haddad ou a proibição de Alexandre Padilha ir à Disney.

Procurando culpado

Lula sabe que sua recusa negociar o tarifaço provocará graves danos ao Brasil, por isso tenta transferir responsabilidades.

É só representar

O afável Motta prometeu que encaminharia ao corregedor eventual denúncia contra Eduardo, o que foi imediatamente providenciada.

Custo será elevado

O presidente da Câmara advertiu que eventual processo contra o deputado tem chances limitadas e pode paralisar as votações.

Pagando para aderir

O PT vê em Hugo Motta desespero por ser “aceito” no Planalto e cobra um preço elevado, “provas de lealdade” como cassar Eduardo.

Petistas desconfiam de corregedor da Câmara

Petistas que vivem em busca de inimigos imaginários para justificar o derretimento da popularidade de Lula, agora, desconfiam de Diego Coronel (PSD-BA), o corregedor da Câmara dos Deputados. O PT esperava fechar a semana já bem encaminhado o relatório contra os deputados que obstruíram a Mesa Diretora da Câmara, batendo à porta do Conselho de Ética. Acontece que Coronel sinalizou que pode usar o prazo que dispõe de até 45 dias. Foi aí que a coisa azedou.

Caso de família

O sobrenome já entrega: o corregedor é filho do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que precisa renovar o mandato em 2026.

Hora de negociar

O PT-BA cria dificuldades para uma aliança eleitoral com o PSD, em 2026, lançando chapa puro-sangue, escanteando o pai do corregedor.

Escanteio

Nos planos do PT, a chapa vai ser com o senador Jaques Wagner, em fim de mandato, e o ministro Rui Costa (Casa Civil). Ângelo está fora.

6 e meia dúzia

Dos quatro pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), três são do PT e um do puxadinho Psol. Quem resolve se abre ou não o processo é Fabio Schiochet (União), presidente do Conselho de Ética.

Não sai do palanque 

Enquanto Lula se recusa a ligar para Trump, arriscando milhares de empresas e empregos, o presidente dos EUA se reuniu com Vladimir Putin e ligou até para Alexander Lukashenko, líder de Belarus.

BB sob ataque

A queda de 60% no lucro líquido do Banco do Brasil no 2º trimestre fez lembrar o aumento dos seus gastos inspirados em Janja, com viagens, patrocínios e eventos. O governo parece determinado a quebrar o BB.

Não sabe o que diz

A solução de Marina Silva (Meio Ambiente) para preços estratosféricos de estadia em Belém (PA), para a Conferência do Clima (Cop30) da ONU foi... apelar para a Justiça mandar os preços baixarem.

Girão governador

O senador Eduardo Girão reafirmou que não será candidato à reeleição ao Senado e almeja disputar o governo do Ceará. Disse ainda que conversa com lideranças da oposição. Ele deve trocar o Novo pelo PL.

Cada vez mais abalada

Após vazar investigação da PF contra Silas Malafaia, as Frentes Evangélicas da Câmara e Senado disseram em nota que “a escalada de medidas sem critérios técnicos claros”, vazadas à imprensa antes de serem notificadas, “abala a confiança no sistema de Justiça”.

90 dias

Com previsão inicial de término para 12 de setembro, o julgamento do de Jair Bolsonaro sobre o suposto “golpe” pode demorar um pouco mais. Aliados torcem por um pedido de vista do ministro Luiz Fux.

Agenda

Uma das últimas visitas a Jair Bolsonaro antes de iniciar o julgamento na 1ª turma do STF será a de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dia 28. O julgamento começa em 2 de setembro.

Pergunta na justaposição

Se Trump encontrou Putin no Alaska, aonde ele receberia Lula?

PODER SEM PUDOR
Filhote de peixe

Até mesmo Tiago, filho de 4 anos, na época, do então deputado Babá (Psol-PA), parecia impressionado com a intolerância do PT no poder. Após a expulsão do pai do partido, ele passou a recusar a camiseta do PT que usava para dormir e, certo dia, Tiago brincava na sala do apartamento ouvindo Babá discorrer sobre os prejuízos causados aos trabalhadores pelo governo Lula. Disparou: “Pai, o Lula vai tirar os brinquedos das crianças?”

GIBA UM

"Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil!

tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal

15/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A Latam fechou parceria com a Sita, empresa especializada em soluções para despachos de bagagens, e está oferecendo a seus passageiros o serviço de compartilhamento da localização das malas via Airtag, da Apple.

Mais: se a bagagem não chegar ou se atrasar, o passageiro pode informar a companhia aérea exatamente onde ela está em questão de minutos para tentar agilizar a solução do problema. Inicialmente, só  vale para voos no Brasil e na América do Sul. 

Giba Um

Dando a volta por cima

No ano passado, os fãs de Ivete Sangalo ficaram desapontados com o cancelamento de sua tão aguardada turnê "A Festa", que marcaria uma celebração pelos 30 anos de sua carreira. O motivo do cancelamento deu origem a muitas especulações na mídia, mas a cantora, com sua energia contagiante e espírito resiliente, não deixou isso abalar seu ritmo. Mostrando porque é uma das maiores representantes da música brasileira, Ivete deu a volta por cima e agora anuncia sua nova turnê: "Ivete Clareou". Desta vez, o espetáculo promete destacar o samba. Além disso a apresentação de músicas inéditas sendo incorporadas ao repertório. Para lançar esse novo projeto com estilo, Ivete escolheu uma mansão no charmoso bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio de Janeiro, oferecendo vistas deslumbrantes do Pão de Açúcar e da enseada de Botafogo. Foi lá que ela gravou o audiovisual que marca o início desse capítulo empolgante de sua carreira. A gravação contou com a presença de convidados ilustres como Jorge Aragão, Péricles, Belo, Arlindinho, Dilsinho e Maria Rita. Além disso, o evento foi prestigiado por nomes conhecidos como Fátima Bernardes, Guilhermina Guinle, Cris Vianna, Juliette Freire e Lore Improta entre outros. Quanto à turnê propriamente dita, os shows começam em outubro e prometem agitar diferentes cidades brasileiras. A abertura será em São Paulo, no Jockey Club, no dia 25 de outubro. Na sequência, Ivete se apresenta no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, no dia 1º de novembro. Em novembro, a festa continua em Salvador no dia 30, no Wet Salvador, trazendo aquele toque especial à cidade natal da cantora. Para fechar o ano com chave de ouro, Porto Alegre receberá o grande show no Parque Harmonia, no dia 13 de dezembro. Com talento, força e determinação, Ivete prova mais uma vez porque permanece como uma das maiores artistas do Brasil. 

Próximo passo é romper relações

Analistas de plantão fazem avaliação do que aconteceu depois da queda da máscara do imperialismo trumpiano: o presidente americano precisou apelar para o falso argumento de que o Brasil perseguia Jair Bolsonaro que tentara dar um golpe idêntico ao dele em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio. No seu primeiro dia na Casa Branca, Trump perdoou cerca 1.600 pessoas já condenadas aguardando julgamento por crimes relacionados ao episódio. Qualquer semelhança com o pedido de anistia aos envolvidos em arruaças na praça dos Três Poderes não é mera coincidência. De lá para cá, o Brasil sofre uma série de ataques à sua soberania e à independência dos poderes com ataques ao STF e ameaças sob estímulo de um vendilhão da pátria que coloca sua família acima dos interesses da nação. Se o governo brasileiro expulsasse Gabriel Escobar, encarregado de negócios ou chamasse de volta a embaixadora em Washington, estaria fazendo Trump de vítima e ele imporia mais sanções equivalentes ao rompimento de relações diplomáticas ou mesmo rompê-las formalmente. Olho vivo com esforço. Mais provocações ameaças já estão na rampa de lançamento.

Aposta dobrada

O cancelamento da reunião de Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre de diálogo inviável desde que Lula devolveu sem resposta à carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Carta semelhante a quase cem países resultou em negociações de alto nível com todos. Lula preferiu aproveitar eleitoralmente o episódio. E Trump dobrou a aposta: o acordo com o Brasil só passará com o livramento de Bolsonaro. Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob "ditadura judicial", conforme o Wall Street Journal divulgou no domingo passado (10).

Giba Um

Acima da polêmica

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis como Cassie Howard na série Euphoria (que atualmente está em pré-produção para a terceira temporada), Olivia Mossbacher em The White Lotus, Bea em Anyone but You e Julia Carpenter em Madame Web, iniciou sua carreira aos 13 anos e agora enfrenta uma polêmica envolvendo a marca americana American Eagle e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou a nova campanha publicitária estrelada pela atriz, gerando controvérsia. Apesar de ser filiada ao Partido Republicano, Sydney não possui uma ligação direta com o ex-presidente. Com uma carreira sólida no mundo do entretenimento, Sydney tem demonstrado seu compromisso com a arte, inclusive passando por transformações físicas para encarnar seus personagens. Um exemplo marcante foi quando ganhou 13 kg para interpretar Christy Martin, campeã mundial na categoria super meio-médio em 2009, em um filme sobre a vida da boxeadora. A atriz continua empenhada em mostrar seu talento e expandir sua trajetória no cinema. Seu próximo projeto, previsto para estrear em dezembro, é o filme The Housemaid (A Empregada), no qual protagonizará ao lado de Amanda Seyfried. A obra é uma adaptação feita por Rebecca Sonnenshine do romance de Freida McFadden.

Giba Um

Joaquim de volta

Grupo de empresários, que não aguentam mais a hipótese de ter nas urnas, em 2026, nomes da esquerda radical e da extrema direita, estão tentando se organizar para trazer de volta à cena o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, figura de destaque, por várias razões, em seus tempos de Alta Corte, nas próximas eleições presidenciais. No passado, ele mesmo, já pensou nisso, e depois prefreiu a alegria de gorda aposentadoria. Também faz palestras e dá aulas especiais em universidades do exterior. Traduzindo: não quer nem saber. 

 



Vai virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a Mesa Diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade  se elegeu surfando na onda do ex-presidente em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou "censura". Membros do Conselho, sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por seis meses (e sem salário, claro).

Pérola

"Não se brinca com Deus, nem com seu povo. A campanha "Fé no Brasil! tinha uma única intenção do Executivo: era angariar votos", 

de Michelle Bolsonaro contra Lula, que desistiu de conquistar o eleitorado pentecostal.

Mais retaliações

O deputado Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, disse ao britânico Financial Times que Trump tem "uma gama de possibilidades" para aumentar as retaliações ao ministro Alexandre de Moraes (STF). E isso inclui sancionar a mulher do magistrado de Moraes, Viviane Barci (ele acha que ela é " o braço financeiro” do ministro) e ampliar as restrições a aliados e outras autoridades, desde mais sanções até retirada de vistos e questões tarifárias. Em julho, Eduardo não se conformou com o bloqueio das contas bancárias de sua mulher, Heloísa Bolsonaro. Mais: Davi Alcolumbre e Gilmar Mendes poderão ser os próximos sancionados.

Três americanos

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula. O primeiro, Martin De Kuca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando no Brasil em 2021 foi detido e interrogado por três horas pela Polícia Federal, a mando de Moraes. Ele já xingou o ministro do STF de "idiota". E Steve Bannon, amigo de Trump, admirador de Bolsonaro e, era ligado a Olavo de Carvalho.

Um pé lá, outro cá

A Loft pode ser considerada "a mais polarizada" das startups brasileiras. Na semana passada, Sandro Westphal, vice-presidente de alianças e parcerias estratégicas de proptech, tomou posse no Conselho Econômico e Social Sustentável, o Conselhão de Lula. Do outro lado da moeda, a empresa mantém, já há algum tempo, laços razoavelmente estreitos, com o governo de Donald Trump. Nesse caso, o elo é a gestora norte-americana Andree-neen Horowitz, acionista da Loft. Ben Horowitz, um dos sócios, apoiou a campanha de Trump e a indicação de nomes notadamente para a DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, que foi comandado por Elon Musk. Agora, quer entrar nos EUA.

“Cova financeira”

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), "Moraes está cavando a própria cova financeira e da família e quer arrastar o STF junto com ele". E emenda: "Ministros, soltem logo a mão desse cara. Que ele renuncie ou seja impichado ". Já Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada do Congresso, que obstruiu os trabalhos: "Motivo de orgulho", disse. E ainda pediu: "Anistia já". O que nunca sairá, apostam até oposicionista.

"Falência múltipla"

O filho João de Fausto Silva publicou indireta nas redes sociais depois que o cardiologista Elisário Júnior afirmou que o apresentador tinha "chances mínimas" de sobreviver e estava em "falência múltipla de órgãos". O médico não integra a equipe responsável pelo tratamento e as declarações desagradaram a família. Faustão está bem, segundo João, e sua recuperação é lenta. Fausto Silva já se submeteu a quatro transplantes.

Viúva sem herança

Barbara (Babi) Cruz, viúva de Arlindo Cruz, poderá ficar sem a herança do marido: teve relacionamento extraconjugal enquanto ele estava doente e ainda era casada oficialmente com o cantor. Nessa época, o casal permanecia unido apenas no papel. A divisão de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões deveria ser dividida entre Babi e três filhos de Arlindo (ela tinha um faturamento mensal de R$ 1 milhão por direitos de músicas e outras fontes). A revelação reacendeu debates sobre limites de um casamento quando não existe mais convivência como casal e o assunto voltou aos holofotes.

Mistura Fina

A defesa da deputada Carla Zambelli vai citar diversos problemas de saúde para tentar convencer a Justiça italiana a libertá-la da prisão. Ela deve afirmar que trata há anos de doenças como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo e a faz tomar morfina periodicamente, além de depressão. A defesa quer que ela aguarde decisão da extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. O processo deve continuar até o final do ano e Carla não quer voltar ao Brasil. 

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, que tem mais de um milhão de clientes ativos e 15 mil itens à venda no site, além de 1,5 mil empregados, está preso por corrupção como integrante de esquema de pagamento de propinas a funcionários da Secretária da Fazenda de São Paulo. Com 53 anos de idade, está em seu sétimo casamento: uniu-se oficialmente em 2024 com Sai Pinjan, capital da Tailândia (os dois já estavam juntos há oito anos). Me tem 10 filhos de diversos casamentos e já faturou R$ 800 milhões por ano com medicamentos, vitaminas, higiene e beleza.
 
Ainda Sidney de Oliveira: em maio deste ano, ele virou alvo de um inquérito aberto em 2023 por sonegação fiscal lavagem de dinheiro e assinou acordo com o Gaeco no qual se comprometeu a pagar quatro multas milionárias aplicadas pelo não pagamento de impostos no prazo de dois anos e submeter a Ultrafarma a um programa de compliance. Antes de ser preso, confessou o crime e fez acordo de R$ 32 milhões dias antes da operação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A Pague Menos, um dos maiores grupos do varejo farmacêutico do país, está passando por um momento de inflexão estratégica. Depois de anos em forte expansão, a prioridade agora é reduzir o  nível de alavancagem, ou seja, frear a expansão da rede de lojas para se concentrar no equilíbrio financeiro. O total de inaugurações neste ano  deverá girar em torno de 50 lojas. Entre junho de 2024 a junho deste ano, a Pague Menos já reduziu sua relação dívida líquida/Ebitda de 3,4 vezes para  2,6 vezes. O índice, contudo, está ainda acima do patamar considerado confortável pela direção da empresa.

In – Cinema: Os Enforcados
Out – Cinema: C.I.C. - Central de Inteligência Cearense

Giba Um

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias...

Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares

14/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negocia com o presidente da Casa uma espécie de fast track para votar em plenário a nomeação de Wadih Damous à diretoria-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Mais: a  indicação estaria logo na primeira leva de apreciação dos 22 nomes apresentados pelo Planalto para preencher vagas em 10 agências reguladoras. Prioridade é prioridade: a indicação de Damous, ex-presidente da OAB-RJ, é um movimento pessoal de Lula.

Giba Um

Time peso pesado

No próximo dia 23, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, será aberta a primeira loja física no Brasil da sueca A Hennes & Mauritz, ou melhor, H&M (como é conhecida), que já está presente em 74 países e com mais de 5000 lojas.  A coleção Primavera/Verão já está à venda na loja online desde o dia 4. A segunda loja também será inaugurada em São Paulo, no Shopping Anália Franco, no dia 4 de setembro. Estão previstas as aberturas de mais duas unidades: uma no Morumbi Shopping e outra no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, mas depois deve se espalhar por outros estados brasileiros. A gigante sueca está chegando com uma campanha a sua altura. A campanha de lançamento, chamada “Ritmos do Brasil”, é mais do que uma vitrine: é um convite à escuta e à celebração da identidade brasileira e marca o lançamento dessa nova fase, com foco na diversidade, na representatividade e na valorização da cultura local como parte de sua comunicação visual e institucional. A campanha reúne cerca de 36 nomes de todos os tipos, raças, gêneros, idades e biotipos. Entre tantos nomes está um time peso pesado que tem como carro-chefe Gilberto Gil, Anitta, Carol Trentini e Agnes Nunes,. “Essa campanha é uma carta de amor aos brasileiros. A chegada da H&M ao Brasil é a materialização de um momento muito esperado para a H&M e não poderíamos fazê-lo de outra forma senão celebrando os brasileiros. Tivemos a oportunidade de entender na prática o que faz do Brasil esse país tão especial e inspirador, e a campanha é exatamente o resultado disso”, falou Jörgen Andersson, diretor de criação da H&M.

Rede de instituições desmontada por Trump

Analistas de plantão fazem um balanço das ações perniciosas de Donald Trump em seus primeiros meses de segundo mandato e chegam à conclusão de que ele se esmerou no desmonte das instituições, além da "diplomacia mafiosa" (expressão usada pelo embaixador Jorio Dauster) e a guerra das tarifas espalhada pelo planeta (já ameaçou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com tarifas de 250% se não fizer o que ele quer). Na área multilateral, Trump iniciou o desmonte da rede criada pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez retirando seu país do Acordo de Paris e abandonando o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Unesco e OMS, além de suspender contribuições para a Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina no Oriente Próximo e Organização Mundial de Comércio. Repetidamente, anuncia seu humilhante desejo de anexar o Canadá como 51º estado e ameaça ocupar militarmente a Groenlândia e o Canal de Panamá, além de oferecer apoio a Netanyahu em ações voltadas à criação do Great Israel e expulsão dos palestinos que vivem lá há anos.

Humilhação, não

Agora, depois de seguir o formato tradicional de uma entrevista conjunta depois de encontros reservados, o "imperador" as inicia com uma conversa no Salão Oval, onde já humilhou Zelensky (Ucrânia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul), nesse caso o acusando de conduzir uma "limpeza étnica" contra brancos em seu país. Criou uma vitimização sem fundamento que ruiu depois dele impor tarifas punitivas ao Brasil que, ao contrário, apresentava pequeno déficit na área de comércio e gigantesco na área de serviços com os EUA. É por isso que Lula não lhe telefona: "Não quero ser humilhado".

Giba Um

Interpretanto ícone

Quem gostou das séries "American Horror Story", "American Crime Story" e "American Sports Story", produzidas pela Ryan Murphy Productions pode se preparar para uma nova produção  a “American Love Strory”, a baseada na vida de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette que abordará a vida de ambos, desde antes de se conhecerem em 1992 até a trágica morte prematura em um acidente de avião em 1999, apenas três anos após o casamento. Paul Kelly e Sarah Pidgeon foram escalados para os papéis principais, após superarem cerca de mil atores que encararam os testes para os papéis. Mais: a produtora escalou nada menos do que Naomi Watts para interpretar Jacqueline Kennedy. Naomi se junta a uma longa lista de atrizes que interpretaram Jackie ao longo dos anos, incluindo Jodi Balfour em The Crown, Natalie Portman em Jackie, Katie Holmes em The Kennedys e Jeanne Tripplehorn em Grey Gardens. Mais: Watts apareceu recentemente em não um, mas dois projetos da Murphy, e está cotada para um quarto, depois de American Love Story. A atriz também estáansiosa por All's Fair, um drama jurídico coestrelado por Kim Kardashian, Niecy Nash e Glenn Close, entre outros. A série “American Love Story” deverá ser lançada no dia 14 de fevereiro do ano que vem.

Giba Um

Estado de guerra

O assessor da Presidência, Celso Amorim, disse, no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na segunda-feira (11), que o pedido de Trump para que a China quadruplique a compra de soja norte-americana mostra "quase um estado de guerra contra o Brasil". E emendou: "Não é uma coisa ganha na competição comercial, é algo que se ganha na força". A China é a maior parceira comercial do Brasil e um dos produtos brasileiros exportados para o país asiático. Uma mudança pode afetar fortemente a produção agropecuária daqui e ter impacto na economia do país. Detalhe: se os chineses não topam, ganham novas e altas tarifas.

"Falta de agenda"

A reunião por vídeo entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi desmascarada, nesta semana, pelos americanos. Haddad atribuiu o cancelamento por atuação de "forças da extrema direita", incluindo participação de Eduardo Bolsonaro. Traduzindo: Bessent recuou por ordem de Trump, que atendeu, de novo, ao pedido do filho de Bolsonaro. E significa mais: os canais estão fechados. A história do presidente estar aberto a receber Trump na Casa Branca é pura lorota. O encontro estava antecipadamente marcado e foi cancelado em cima da hora por "falta de agenda".

Pérola

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias. Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", 

de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares.

Pacote por MP

Depois do cancelamento da conversa entre Haddad e Bessent, o governo quer colocar em prática o plano de contingência. Será um pacote adotado por Medida Provisória com linhas de atuação para empresas brasileiras: juros mais baixos, compras governamentais, adiamento de pagamento de impostos e regras para manutenção de emprego. Lula reuniu o vice Geraldo Alckmin (e até disse que "ele não consegue nada"), Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias e Celso Amorim para fechar a medida (ainda faltaria "ajuste fino"). 

Fertilizantes: taxa fatal 1

As novas sanções dos EUA a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. Para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem este comércio.

Fertilizantes: taxa fatal 2

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes no Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%). O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás da China, Índia e Estados Unidos, o maior importador mundial de fertilizantes. Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia. A decisão de Lula de aumentar importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

Decididos

De um lado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem fala mais sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e repete que "não pauta nem se os 81 senadores assinarem". De outro lado, um pouco recuperado, Hugo Motta, presidente da Câmara, avisa que "não há clima na Casa para votar o projeto de anistia", uma das bandeiras da oposição para livrar condenados pela tentativa de golpe. Contudo, a matéria deverá ser amplamente debatida - e possivelmente, sem resultados. Ele diz que há dificuldade "por anistia ampla, geral e irrestrita". E emenda: "Até porque nós tivemos o planejamento de morte das pessoas". 

"Governo do Brasil"

O governo Lula tem veiculado anúncios sobre o túnel Santos-Guarujá na TV, rádio e redes sociais que não mencionam a gestão Tarcísio de Freitas, o que gerou certo aborrecimento no governo estadual. A obra será bancada pela União e pelo estado, ambos dividindo a conta de R$ 5,14 bilhões, além de R$ 1,6 bilhão investido pela iniciativa privada. As peças não citam a administração estadual. "É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas", diz um trecho dos filmes. Até agora, Tarcísio de Freitas está engolindo a seco.

Sofrerão mais

Carro-chefe do agronegócio, estados chamados de "onças brasileiras" pela gestora Apex Partners sofrerão mais com a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos. Juntos,MT,MS, PR, GO, SC, MG e RS exportaram US$ 159,7 bilhões em 2024 do total do Brasil para lá. Carne, café e ferro, principais itens das vendas, tiveram taxação plena. O único produto que ainda poderia recuar. Em 2024, os EUA importaram R$ 7,6 milhões de sacas de 60 kg de café brasileiro, representando 16,5% do total exportado pelo Brasil (equivale a US$ 2 bilhões em valor). O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA.

Mistura Fina

Em setembro, militares do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar um exercício de combate no Nordeste. Apesar dos atritos na política e na economia, as duas forças seguem amigas. Mais: a prisão de Bolsonaro não mudou a rotina nas Forças Armadas. Ninguém se agitou. Um graduado militar não deixou por menos: "É a maior prova de que tiramos o bolsonarismo aqui de dentro".

Enquanto o café brasileiro começa a concorrer com o chá na China, em julho as exportações do Brasil para lá atingiram novo recorde com 276,88 mil toneladas vendidas, superando outubro de 2024, com 270,24 mil toneladas. Em 2024, a China importou 1,33 milhão de toneladas de carne bovina brasileira, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões. São dados da Associação Brasileira de Exportadores de Carne.

A insistência de Lula em falar, repetidamente em todos os discursos, sobre a adoção de moedas alternativas ao dólar, beira uma repetição quase doentia. Nem mesmo Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, defende a substituição do dólar. China, Índia e Rússia tampouco abordam o tema. Só Trump se enfurece. O dólar está presente em nove de dez transações em moeda estrangeira. Cerca de 60% das reservas internacionais são cotadas em dólar. Só a China, segunda economia do mundo, detém o equivalente a trilhões de dólares.

Mais moedas alternativas: os preços de commodities, como petróleo ou soja, são cotados em dólar. O predomínio da moeda até pode não ser eterno. Seu uso está em declínio desde 2015. Depois da invasão da Ucrânia, Estados Unidos e países europeus congelaram as reservas da Rússia no exterior (cerca de US$ 330 bilhões) e passaram a usá-las como base de empréstimos aos ucranianos. O confisco reforçou o temor dos chineses de serem alvo no futuro de manobras parecidas. Para reforçar o uso de moedas locais, Lula cita o exemplo do comércio com a Argentina. Esquece que mais de 90% das transações do Mercosul são feitas em dólar.

A organização e a montagem do evento que cuidaria do Sete de Setembro foram estimadas em R$ 7,4 milhões, mas um consórcio formado pela M/Checon e pela Agência Kabe apresentou proposta de R$ 3,8 milhões e ganhou a disputa. O valor é mais barato do que o que o governo gastou no ano passado. Será montada uma estrutura para 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios.

In - Leite de aveia
Out - Leite de gergelim

