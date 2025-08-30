Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não conseguem falar com ninguém lá"

Lula (PT) sobre as tentativas tardias de ministros para negociar o "tarifaço" de Trump

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

30/08/2025 - 07h00
Oposição domina primeira votação na CPMI

Excluídos requerimentos burocráticos, a CPMI para apurar a ladroagem no INSS, escândalo que derrubou Carlos Lupi, ministro da Previdência de Lula, aprovou 41 requerimentos até agora. Pela proporção, dá para saber o motivo da dor de cabeça petista. Aliados do Palácio do Planalto só assinam oito dos ofícios já expedidos pela comissão, conforme análise feita pela coluna. São 4 do PSB, 3 do PT e 1 do Republicanos. O relator linha dura Alfredo Gaspar (União-AL), assina 9 requerimentos.

 

Só deu PL

Principal partido de oposição, o PL já aprovou 18 dos 41 pedidos. O volume é mais do que o dobro do que a base de Lula passou na CPMI.

 

Bicada tucana

Até o PSDB, que já não tem mais aquela pujança toda, fez bonito e passou seis requerimentos, a maioria contra auxiliares de Lula.

 

Tiro n’água

Pelo mérito dos pedidos, o governo não vai ter muita coisa. São vagos ou que interessam a oposição, como registros do “Careca do INSS”.

 

Cerne da gatunagem

Os principais alvos na primeira remessa de aprovações são o INSS, como era de se esperar, e a Controladoria Geral da União (CGU).

 

Presidente da Câmara do DF: ‘guerra’ envergonha

Para o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz (MDB), a “guerra interminável” entre os Três Poderes o preocupa e também envergonha os brasileiros. Parece ele, “parece hoje que não tem nenhuma pauta de interesse da sociedade”, disse ao podcast Diário do Poder. Os embates entre Executivo, Legislativo e Judiciário provocam uma crise desnecessária, com prejuízos enormes para a população e “inclusive para o desenvolvimento do País”.

Clima incerto

Presidente do MDB-DF, Wellington elogia a capacidade de diálogo do seu partido: “senta e conversa com todo mundo”.

 

Só um caminho

Eleito e reeleito por unanimidade presidente da Câmara do DF, Luiz defende o “diálogo e respeito” como caminho para paz entre Poderes.

 

Rollemberg, o pior

Apesar de pregar a concórdia, Wellington não quer nem ouvir falar em Rodrigo Rollemberg (PSB), “o pior governador da história do DF.”

 

Conexões petistas

Tinha pernas curtas e tomou invertida a tentativa do PT de incriminar adversários: um investigado na trama do PCC, João Carlos Falpo Mansur (Reag Investimentos) se encontrou com Gabriel Galípolo, do Banco Central, e com Alexandre Padilha (Saúde), o amigão de Lula.

 

Ligações perigosas

É possível que Galípolo não soubesse da suspeita contra o diretor da corretora, e natural que o tenha recebido. Estranho mesmo é ministro da copa & cozinha de Lula se reunir com suspeito de ligação ao PCC.

 

Oportunismo malandro

O governo aproveita a operação contra o esquema do PCC para tentar criminalizar as fintechs, mas elas são apenas 3 das 268 empresas investigadas: as desconhecidas Bankrow, BK Bank e Pix Card.

 

Sapatos de magnata

Chamado de falso humilde por Lula, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deu uma invertida no petista e publicou foto do sapado usado pelo presidente, um legítimo Zegna de R$10.550.

 

Insultos na rede

Continua um poço até aqui de mágoas o deputado Luciano Bivar (PE), destronado da presidência do União Brasil. Ele aproveitou entrevista ao podcast do jornalista Magno Martins para insultar o sucessor no cargo.

 

Pior que covid

O índice de liberdade Freedom House, aponta que o Brasil é menos livre agora que na pandemia. Em 2020, eram 74 pontos de 100. Desde então caiu para 72. Países com pontuação superior a 70 são “livres”.

 

Portas na cara

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, foi até o México para descobrir que o país, vizinho e dos principais parceiros dos EUA, também não quer grandes relações com o Brasil.

 

Duplos sentidos

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, o “Bessias”, adotou hábito do ministro do STF Luis Roberto Barroso e aproveitou a sexta-feira (29) para... sugerir música no X (ex-Twitter).

 

Pensando bem...

...talvez a facção tenha condições de pagar acomodações na COP30.

 

PODER SEM PUDOR

Assuntos Aleatórios

Em encontro com o então deputado distrital Peniel Pacheco e o presidente do PDT-DF, Georges Michel, o saudoso pedetista Maurício Corrêa tentou convencê-los a negociar um acordo com o governo do Distrito Federal. Talvez o partido ganhasse uma “Secretaria Extraordinária de Assuntos Especiais”. Peniel estremeceu: “Dr. Maurício, por favor, não divulgue isso... Se os jornais descobrem o nome dessa secretaria...”

Giba Um

"Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo...

...Essa é a maravilha da democracia", de Lula, no Chile, enaltecendo a alternância do poder, embora ache que é bom mesmo para os outros

28/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Os preços das cervejas no Brasil subiram entre junho e agosto, puxados principalmente pelos reajustes da Heineken e da Ambev: são dados do relatório do Bank of America. A fabricante da Heineken aumentou em média 6,1% o valor de seus rótulos no período.

Mais: enquanto a Ambev elevou os preços em 3,3%. O destaque ficou para a Devassa,  da Heineken, com alta de 24%. A Corona subiu na casa de um dígito alto (entre 7% e 9%) e a Stella Arois teve aumento de um dígito baixo (de 2% a 4%).

Giba Um

De volta ao trabalho

Desde o nascimento de seu terceiro filho, desta vez com o modelo e instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, em fevereiro de 2025, Gisele Bündchen tem se dedicado praticamente aos cuidados com o bebê, sendo fotografada apenas em caminhadas ao lado do amado e apareceu somente num ensaio especial sobre bem-estar na revista Vogue França. Agora posa pela primeira vez como garota-propaganda da grife italiana Elisabetta Franchi. À beira de uma piscina, posou para nova campanha da coleção Outono/Inverno 2025, onde confessou que passou calor por conta do verão em Miami.  A campanha fala sobre a continuidade da identidade criativa de Elisabetta Franchi. A cada estação, a marca mantém seus códigos, ao mesmo tempo em que os aprimora por meio de novos cenários e colaborações, enfatizando as silhuetas femininas moldadas com volumes fluidos e detalhes refinados. Em suas próprias palavras, Elisabetta Franchi explica como vê a beleza como algo poderoso e instintivo.  “Acredito que a verdadeira beleza é uma força selvagem que nasce do amor e da coragem. Em minhas criações, busco evocar emoções e deixar um impacto duradouro. Gisele personifica esse espírito, ela irradia autenticidade e é uma força cativante”.

Bolsonaro criou planos de fuga

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, achou que havia "risco de fuga" de Bolsonaro para escapar da condenação por tentativa de golpe, mesmo estando trancado em prisão domiciliar. Pediu ao ministro Alexandre de Moraes que "ficasse de olho" e reforçasse a vigilância. Gonet queria que até houvesse agentes dentro da própria casa do Capitão, em condomínio fechado em Brasília. Moraes preferiu controle total da residência do lado de fora e em vários pontos do condomínio, usando até agentes disfarçados. A Polícia Federal sabe que Bolsonaro, há tempos, sempre estudou planos de fuga. Agora, já achava que Trump não pensaria duas vezes em lhe conceder asilo, enquanto surgia uma carta ao presidente Javier Milei, da Argentina, também pedindo asilo (seu advogado disse que "era apenas um rascunho"). No ano passado, escondeu-se por duas noites na embaixada da Hungria depois de ter seu passaporte apreendido. E não teve nenhum constrangimento em voar para a Flórida em seu penúltimo dia de mandato (e demorar para voltar porque não sabia o que poderia lhe acontecer).

"Coisa fácil"

Ainda a aptidão do ex-presidente Bolsonaro em estudar planos de fuga, especialmente agora, às vésperas de seu julgamento na semana que vem. No dia em que foi levado para calçar a tornozeleira, não deixou por menos: "Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem" (pessoal da PF aposta que ele tem um esquema já armado). Hoje, Bolsonaro está fechado numa casa a 15 minutos de carro do setor que concentra as embaixadas de Brasília. E, sempre que pode, repete que nunca pretendeu fugir.

Giba Um

De volta à TV

Ainda falando de volta:  na próxima novela das 21h “Três Graças", que substituirá Vale Tudo em outubro, trará de volta a TV aberta a atriz Fernanda Vasconcellos. Seu último trabalho foi na novela Haja Coração. Ela fez uma pequena pausa na carreira para cuidar do filho Romeo, de 3 anos, fruto do relacionamento com o também ator Cássio Reis. Na trama, ela viverá Samira, antagonista que se tornará marcante no decorrer da história como traficante de crianças. “É uma alegria, acho que melhor impossível. A expectativa é muito boa, já estou estudando bastante. Eu adoro dramaturgia de novela, sou apaixonada. Fui muito feliz fazendo novela, personagens, adoro o Aguinaldo Silva, tenho muito respeito por ele, pelo Luiz Henrique Rios, é uma junção de coisas". Sobre a personagem, foi direta: “É uma personagem bem diferente de todas as que eu fiz. Ela tem muito mistério, é uma vida muito misteriosa que ela carrega”.

Giba Um

"Sufocados pelos juros"

O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior, acaba de publicar artigo, com o título de "Sufocados pelos juros", onde começa lembrando que o volume de juros pagos por famílias e empresas atingiu R$ 1,148 trilhão no ano passado, uma alta de significativos 17% em relação ao ano anterior, segundo estudo da entidade. Diz que essa carga pesou mais sobre as famílias: um naco de R$ 859,9 bilhões direcionado a elas para esse fim, um aumento de 23% em comparação a 2023. "No período, em descompasso perverso, a massa de renda anual das famílias avançou apenas 3,2%".


 

Tacacá e maniçoba

A organização da COP30, em Belém, estabeleceu como regra que 30% da alimentação servida para os 50 mil participantes seja proveniente da agricultura familiar, agroecologia e produção de povos tradicionais. Ao menos 8.000 famílias fornecerão aumentos como tacacá e maniçoba. O mapeamento é do projeto Na Mesa da COP30 dos institutos Regenera e Comida do Amanhã. Para os não iniciados: tacacá é um caldo típico da Região Amazônica, feito com tucupi, goma de mandioca e jambu, servido quente e com pimenta. Maniçoba é prato típico do Pará, feito com a folha da mandioca (chamada de maniva) cozida por uma semana para eliminar o ácido cianídrico. É conhecida como "feijoada sem feijão".

Pérola

"Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo. Essa é a maravilha da democracia",

de Lula, no Chile, enaltecendo a alternância do poder, embora ache que é bom mesmo para os outros.

Olho nos salários

O Brasil tem um dos piores índices de desigualdade de renda entre gestores públicos e a população do país, atrás de nações como Chile e Argentina. Entre nós, políticos e juízes federais podem chegar a vencimentos cerca de 22 vezes maiores do que o salário médio dos brasileiros. O presidente da República e os deputados federais ganham 21 vezes o salário médio da população do país. Enquanto políticos receberam remunerações de R$ 44 mil no ano passado, a renda domiciliar per capita nacional foi de R$ 2.069, segundo o IBGE. São dados do Índice de Disparidade Salarial 2025.

Novas sanções

Integrantes do governo Lula e do STF consideram real a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o decorrer do julgamento de Bolsonaro, a partir da semana que vem. Ministros acham que há interesse dos Estados Unidos em criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia aumentar com o avanço do julgamento sobre a trama golpista. Todos apostam que não há chance do Supremo se curvar a essas pressões, mas admitem a possibilidade de aplicação de sobretaxas de 50% até punições a ministros do STF.

"Chiqueiros humanos"

No programa "Roda Viva", o governador Romeu Zema foi questionado sobre a comparação que fez entre a situação de moradores de rua e carros abandonados. Ele sugeriu proibir essa população de dormirem em vias públicas, afirmando que, quando um veículo está em um lugar irregular, "é removido, guinchado". Zema disse que o Brasil está criando "verdadeiros chiqueiros humanos". E emendou: "Esse pessoal de Direitos Humanos deveria fazer uma placa na porta de casa: 'sem-tetos, acampem aqui na porta da minha casa". Aonde chegam, só causam perturbação. Um cheiro horrível". Zema acha que seria um bom presidente.

Guerra de pesquisas

Desconfiar do resultado de pesquisas não chega a ser novidade, entre políticos e a própria população: nesses dias, um levantamento da Genial/Quaest dava Lula vencendo todos os pré-candidatos num segundo turno, incluindo Michelle Bolsonaro com cerca de 10% de distância. Na sequência, aparece o Paraná Pesquisas provando que Lula venceria Bolsonaro (se fosse candidato) no primeiro e no segundo turno. Sem o ex-presidente, Michelle venceria fácil Lula no segundo turno.

Dívida de Malafaia 1

O pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e proprietário da Editora Central Gospel, acumula dívidas tributárias com a União que ultrapassam R$ 17 milhões, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maior parte dos R$ 16,9 milhões é atribuída à Central Gospel, criada há 26 anos por Malafaia e sua esposa, a pastora Elizete Malafaia. A editora entrou em recuperação judicial em 2019. Já a Assembleia de Deus deve R$ 46,3 mil à União.

Dívida de Malafaia 2

Os débitos da Central Gospel incluem R$ 6,9 milhões em contribuições previdenciárias e R$ 10,1 milhões em outras obrigações tributárias. O valor representa um aumento de 843% em relação à dívida ativa da empresa em 2021, quando os registros apontavam R$ 1,8 milhão. A Central também responde por outras dívidas que somam R$ 15,6 milhões envolvendo bancos, empresas de diferentes portes e trabalhadores. Malafaia diz que já iniciou os pagamentos a credores conforme homologação da recuperação judicial.

Mistura Fina

O PSB não vê chance real de remanejar Geraldo Alckmin para cabeça da chapa nas próximas eleições e prefere que o ex-tucano fique como está: vice-presidente e ministro. Alckmin fala aos socialistas que não disputará o governo de São Paulo em 2026 (nas pesquisas, está em segundo lugar atrás de Tarcísio de Freitas). No PSB, isso não é desestimulado, já que, confirmada a reeleição, Tarcísio não deve ter problemas em passar mais quatro anos no Executivo paulista. Para Alckmin, ainda tem 2030.

Ainda Alckmin: o PSB avalia que eventual saída do vice abre espaço para outros partidos na chapa de Lula. O MDB ameaça datura própria. O PT não tem problemas com Alckmin como vice. No partido, até se estimula (não é o caso de Rui Costa, claro, que acha que ele seria o candidato ideal) Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo, mesmo sabendo que uma candidatura majoritária do ministro teria chances modestas. De quebra, Alckmin até pensa, de vez em quando, no Senado, embroa sem entusiasmo.

A bancada governista está empenhada em salvar a pele do irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como "Frei Chico", na CPMI do INSS. O argumento é que os membros das diretorias dos sindicatos suspeitos de fraudes não estão sendo convocados, apenas presidentes de entidades. E ele não pode ser convocado "apenas por ser irmão de Lula". O ex-ministro Carlos Lupi é um dos convocados especiais. Deixou a Previdência em maio e tinha conhecimento da fraude há mais de ano.

Alexandre Padilha está se empenhando em bons resultados para a Saúde, não pensa em deixar o cargo para qualquer candidatura. Fica no ministério até o final e acha que Lula ainda pode ser eleito em 2026. Ele vem aparecendo em pesquisas para São Paulo, mas sabe que não é um nome competitivo: não quer nem saber do Senado. Lula eleito, Padilha fica onde está e se prepara para disputar a prefeitura de São Paulo em 2028.

In – Vitamina de frutas amarelas
Out – Vitamina de abacate com chá verde

Giba Um

"O Trump é a única coisa que temos. Não temos outra. Quando o Judiciário se comporta dessa...

maneira, você não tem para quem recorrer. E a maioria apoia Alexandre de Moraes", de Valdemar Costa Neto (PL), sem detalhar o que espera de Trump.

28/08/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas de oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Mais:    Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados do Exército, com equipamentos modestíssimos e sucateados. A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. A Guiana tem dois mil soldados e compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.

 "Abraço de afogados"

Silas Malafaia começou com Lula e depois passou para Leonel Brizola. Rompeu com o PT antes de Lula encerrar o segundo mandato. Foi ele que casou Bolsonaro com Michelle que, por sinal, já foi fiel de sua empresa. Hoje, Malafaia enfrenta líderes evangélicos que calculam se valeria a pena adotar o tom bélico dele na defesa de Bolsonaro. Não querem problemas com Alexandre de Moraes. Nas últimas semanas, diz que o mesmo Moraes "mexeu com o cara errado" e que "não tem medo de ser preso". Muitos apostam que sua insistência em peitar o ministro do STF "o levará a afundar com Bolsonaro, num abraço de afogados".

Farra de viagens

O governo Lula se distancia cada vez mais da mesa de negociações com os EUA, a cada ataque de Trump, mas já conseguiu torrar quase R$ 1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até dia 15 de agosto, R$ 960 milhões. Considerando diárias pagas a servidores petistas, foram R$ 590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos contribuintes. "Outros gastos" não especificados significam mais R$ 5,2 milhões apenas este ano. O total de meio mês já com diárias já supera as despesas com passagens em todo o ano de 2022. 

Solução especial

Não tem nem mesmo um dia que o ex-presidente Michel Temer não seja procurado por um ou mais representante da mídia atrás de informações e opiniões sobre a crise Brasil-Estados Unidos, ou Lula-Trump. Temer é considerado um político ponderado, experiente e nem por isso dono de estratégias especiais, se é que se pode chamá-las dessa forma. Uma delas: nesses dias, o ex-presidente falou o que faria para acabar com a dúvida de Lula ligar ou não para Trump. Colocaria tda a imprena na sala ao lado e ligaria. Aí é só aviar se atendeu ou não. 

Jeito de candidata 1

Enquanto Bolsonaro se descabela contando os dias para o julgamento final que poderá levá-lo à prisão, sua mulher Michelle foi a grande estrela da Festa do Peão de Boiadeiro, sábado passado (23), em Barretos. A ex-primeira-dama teve sua permanência aplaudida pela massa humana que estava no super evento, andou no meio da multidão (ela não gosta muito de posar para fotos com fãs) e - e nem poderia ser diferente - foi muito lembrada para se candidatar ao Planalto.  

Jeito de candidata 2

Aliados de Bolsonaro chegaram a considerar a ida de Michelle à festa de Barretos inoportuna. Muitos achavam que ela estava lá por proveito político, só não sabiam se em causa própria ou conseguiam imaginar quem seria o beneficiado (ela disfarça, mas sabe que o Capitão será condenado). Os mais radicais acham que a alegria demonstrada por Michelle influencia o bloco bolsonarista. E "com jeito de candidata" tinha a seu lado um esquadrão de seguranças, própria e da festa.

Giba Um

Um renascimento

Em maio deste ano, a cantora e atriz Miley Cyrus lançou seu nono trabalho musical, o “Something Beautiful”, mas já está pensando em seu próximo CD, que já tem 12 faixas praticamente prontas. Miley revela que no próximo trabalho ela quer se distanciar um pouco do que já apresentou. “Esse é realmente meu foco: usar este ano para acabar com aquela ideia que eu tinha de mim mesma. Há uma música no álbum lançado recentemente chamada ‘Reborn’ e é mais ou menos sobre isso. Sinto que o próximo ano, para mim, será uma espécie de renascimento de como faço as coisas e como encaro minha carreira”. Aliás, o ano que vem será um ano muito movimentado para Cyrus ela quer fazer algo especial para comemorar os 20 anos de sua personagem Hannah Montana.

“Quero criar algo realmente muito especial, porque foi realmente o começo de tudo isso que está aqui hoje. Sem Hannah, realmente não existiria esse tipo de... esse eu". Mais: ela estaria negociando com a emissora NBC para ter o seu próprio talk-show, e o contrato é estimado em US$ 60 milhões. Neste mês, Miley posou para a capa e recheio da Perfect Magazine e, em uma das capas, ela aparece nua, cobrindo somente partes estratégicas, e fala da relação que tem com o nu. “Mesmo que eu não esteja usando nada, ainda sinto um certo poder nisso". Mais: a atriz também é o rosto da Gucci que marca o lançamento de uma nova fragrância da grife, a  Flora Gorgeous Gardenia Intense Eau de Parfum.

Bebida favorita dos americanos

O café é a bebida favorita dos americanos - mais que chá, suco, refrigerante e água engarrafada. Dois terços dos adultos americanos (cerca de 67%) bebem café todos os dias e o consumidor médio consome aproximadamente três xícaras por dia. Só esses dados da National Coffee Association, sem falar em quanto os Estados Unidos ganham com o produto, já seriam suficientes para garantir que a decisão de Trump de impor tarifa adicional de 40% (além dos 10% que vigoram desde abril) deverá atropelar o próprio interesse econômico americano. Mais: desde 2020, o consumo do café cresceu 7% com um aumento notável entre consumidores com mais de 25 anos de idade. Documento da entidade revela que o segmento contribui com US$ 343 bilhões para os EUA por meio de investimento, distribuição, varejo e atividades de merchandising. Quase sem um pé de café (há uma colheita simbólica no Havaí e em Porto Rico), os EUA conseguem gerar US$ 43 para cada US$ 1 de café que importam. É um valor agregado de nada menos do que 4.200%.

Maior fornecedor

O Brasil é o maior fornecedor do grão aos americanos. De todo café verde que entra nos EUA, 32% saem de lavouras brasileiras. Na sequência, figuram Colômbia (20%), Vietnã (8%) e Honduras (7%). O volume das exportações brasileiras é maior do que o dos outros quatro maiores exportadores somados. A interrupção nas importações coloca em risco todo o processo de alto valor para os Estados Unidos. A tarifa de 40% ameaça desviar o grão a outros mercados e prejudicar "severamente" torrefadores dos EUA e o valor que o produto agrega para a economia do país, diz a entidade.

Giba Um

 Mudança de ritmo

A influenciadora e empresária Carol Peixinho, que ficou conhecida após terminar em terceiro lugar no Big Brother Brasil 19. Agora grávida de oito meses do cantor Thiaguinho, garante que teve que desacelerar um pouco e fala da mudança de seu corpo na reta final da gravidez. “Nossa, foram muitas transformações. Sempre fui muito agitada e, na gestação, desacelerei de verdade. Estou super dorminhoca pela manhã e descobri um novo prazer em banhos quentinhos, sendo que antes eu só amava banho geladíssimo! Também tenho estado mais emotiva do que o habitual. No corpo, as principais mudanças foram no peito e na barriga. O ganho de peso está dentro do esperado e sigo cuidando de mim para me amar ainda mais nessa fase tão especial”.  Para depois da chegada de Bento, já tem planos profissionais: “Ter meu canal e meu e-book de receitas, em que quero dar ainda mais vida às criações saudáveis que já fazem sucesso nas minhas redes sociais. Esse é um sonho que ainda vou concretizar!”. Vale lembrar que Carol já é dona marca de roupas fitness, a Pisci.

Giba Um

Produto essencial

O documento da National Coffee Association aposta que o Brasil, provavelmente, exportará cada vez mais para outros mercados, como China, União Europeia, Suíça, Canadá e México, em vez dos EUA. Recentemente, a China autorizou 183 novas empresas brasileiras de café a exportar para o mercado chinês. A NCA afirma aindaque as taxas elevadas sobre o café verde do Brasil podem criar uma "inversão tarifária" em que a tarifa de importação que incide sobre a matéria-prima supera a alíquota do produto final. E conclui que o café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas essencial que impulsiona a economia dos EUA e sustenta quase 2,2 milhões de empregos no país.  

Caindo fora

O empresário João Carlos Camargo está deixando o cargo de chairman do Conselho Executivo da CNN Brasil, por decisão própria. Estava lá desde 2022, melhorou o estado financeiro da emissora e agora quer se dedicar mais ao Grupo Esfera Brasil, a Casa Parlamento e a Agência Infra, além de outros negócios da família. Um desses negócios era o relançamento da rádio Transamérica (ele comprou com um irmão) ainda neste ano. Queria mesmo era criar uma rádio chamada CNN Transamérica - e Rubens Menin não topou. Ele tinha discordâncias com Camargo. Agora, a Transamérica está meio à deriva.

Sacando das contas

De um lado, Alexandre de Moraes também não poderá ficar com o cartão (nacional) Elo, oferecido pelo Banco do Brasil, onde recebe seu salário. Há problemas que dirigentes do cartão não querem assumir; de outro, por conta de sanções que o ministro do STF vem sofrendo do governo Trump por meio da Lei Magnitsky, está crescendo uma onda de falsas informações com incitações para que clientes de bancos (especialmente BB) saquem o dinheiro depositado nas suas contas. É muito perigosa uma possível "corrida": provocar pânico no sistema bancário é crime, com multa e prisão de dois a seis anos.

Mistura Fina

Lula já disputou seis eleições presidenciais, perdeu três vezes (1989, 1994 e 1998) e venceu outras três (2002, 2006 e 2022). Agora, expõe abertamente seu plano de concorrer pela sétima vez. Só admite desistir "por questões de saúde". Ficou entusiasmado com a última pesquisa Genial/Quaest que, em simulações para o segundo turno, apresenta Lula derrotando todos os pré-presidenciais e nada de "empate técnico". No dia do segundo turno, terá 81 anos de idade.
 
Apesar de ter desconversado na última campanha, Lula tem direito a concorrer pela sétima vez ao Planalto no ano que vem. Não pode é usar a máquina do governo em solenidades oficiais como palanque. O cargo já dá uma vantagem natural ao candidato que tenta reeleição. Desde que a emenda da reeleição foi aprovada, todos os inquilinos do Alvorada tentaram prorrogar a estadia no palácio. FHC, Lula e Dilma conseguiram e Bolsonaro foi o único barrado nas urnas.
 
Para quem gosta de números e contas: o teto do INSS no Brasil é de R$8.157,41. Para receber esse valor por mês durante 40 anos, se você for homem ou 35 anos, se você for mulher. Se você investir R$ 951,63 por mês durante 49 anos, você também terá R$ 3.065.275,74 de patrimônio e uma renda mensal de R$ 19.722,08. Esse cálculo foi baseado somente em 8% ao ano. É o Brasil!
 
Na semana passada, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, ameaçado de expulsão do PL, visitou Lula no Alvorada e levou de presente ao Chefe do Governo meias esportivas e coloridas. O presidente havia visto o parlamentar usando esse tipo de meia, quis saber onde comprar e Antônio Carlos preferiu presentear. Há alguns dias, o mesmo Lula inaugurava um sapatênis da etiqueta Zegna, no valor de R$ 8.000. Alguém pagou no cartão.
 
Desde seu primeiro mandato com ternos e camisas confeccionadas sob medida, Lula nunca escondeu que "gostava de andar de terno e gravata". Também no primeiro mandato, gostou das meias de cano alto, quase transparentes de seda, usadas pelo então ministro Márcio Thomaz Bastos que, na primeira viagem que fez para a Europa, tratou de dar muitas caixas de meias para Lula. 

In – Exercício para braço: rosca martelo
Out – Exercício para braço: rosca direta

