Giba Um

"Não é mais possível discursos de atenuante em penas aplicadas depois do processo legal, depois...

...de ampla possibilidade de defesa. Isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia", de Alexandre de Moraes (STF), contra o PL da Dosimetria

Giba Um

Giba Um

18/12/2025 - 06h00
Ninguém aguenta: interlocutores de Lula voltaram a defender o nome de Josué Gomes, filho do ex-vice presidente José Alencar e ex-Fiesp, como vice em 2026. Acham que seria uma forma da chapa agradar o mercado, mas não conseguem alinhar os motivos.

MAIS: Josué está às voltas com recuperação judicial da Coteminas e não tem programação de recursos para apresentar. Vice-presidência é no que ele menos pensa, hoje em dia. E Geraldo Alckmin tem sido um vice mais do que valioso para a gestão Lula.

Algo visceral

A cantora italiana Laura Pausini, está entrando numa nova fase de sua carreira. Esta semana anunciou que está em preparação de seu novo álbum “Io Canto / Yo Canto 2“. Que dará continuidade ao disco “Io Canto / Yo Canto 1”, de 2006, ou seja, vinte anos depois. Neste novo álbum além de homenagem a outros cantores italianos ela também reinterpretará sucessos de Madonna, Shakira, Bad Bunny Gloria Estefan, Ricky Martin, e de brasileiros como Ana Carolina e Tribalistas.  Vencedora do prêmio Bazaar Mulheres do Ano - Reconhecimento da revista Haper’s Bazaar Espanha ela contou que também está dando uma pausa nas redes sociais que faz parte de um processo de recuperação do bem-estar emocional. Em entrevista ela contou que suas composições vão algo além das letras, são profundas. “Todas as letras são sobre mim: a maioria trata de coisas que vivi, e outras, misteriosamente, acabam se tornando realidade em um ou dois anos. Só que mais do que isso elas precisam me fazer sentir algo visceral. Se não me 'tocarem', nunca se tornarão um dos meus singles, e talvez eu nunca as lance”. Ainda ela contou como é sua relação com a moda e  como foi a relação com um dos principais ícones da moda: Giorgio Armani (falecido este ano). "Até os 18 anos, meus pais não me deixavam sair à noite, então eu passava horas cantando em casa, recortando figuras das revistas da minha mãe ou desenhando vestidos... Depois de ganhar o Festival de Sanremo, a marca Byblos começou a me vestir, mas o ponto de virada aconteceu quando recebi um telefonema pessoal de Giorgio Armani. 'Gostaria de te conhecer e conversar', disse ele. E foi brutalmente honesto. Confessou que normalmente não desenhava para corpos curvilíneos como o meu, mas que, se eu quisesse, poderia me ensinar a me sentir confortável e bonita enquanto cantava. Durante 15 anos, ele me vestiu em turnê”.

Leilões ferroviários ameaçam descarrilar

Aos olhos dos investidores, o cronograma de concessões ferroviárias do governo Lula para 2026, apresentado no fim de novembro, desponta como uma peça de ficção. Dirigentes das principais empresas do setor - a exemplo de Vale, VLI, Rumo - classificam o plano como impossível de ser executado, seja pelo tamanho do pacote anunciado, seja pelo reduzido volume de recursos públicos colocados à disposição. O ministro Renan Filho (Transportes) promete realizar oito leilões de ferrovias em um único ano, com investimentos totais da ordem de R$ 140 bilhões. Os mais irônicos já dizem que é trilho demais para quem se notabiliza por colocar trilhos de menos. Nos três primeiros anos do mandato de Lula, nenhum leilão ferroviário foi realizado. Ao mesmo tempo, a leitura entre os grandes operadores do modal no país é que não há funding suficiente para uma leva de projetos como essa ser leiloada em um espaço tão curto de tempo. O governo se compromete a aportar cerca de 20% do total de investimentos previstos, perto de R$ 28 bilhões. Esses recursos sairiam do orçamento das PPPs, notadamente.

Ameaçam descarrilar 2

Mais: o modelo apresentado não agrada aos investidores, devido às amarras impostas pelo Ministério dos Transportes. Uma parcela expressiva diz respeito a dinheiro carimbado, ou seja, que só poderá ser usado para aportes em bens reversíveis, ativos que voltam para a União em caso de encerramento da concessão trilhos, pátios, túneis, viadutos. Os investidores condicionam a participação nos leilões, por exemplo, ao apoio do BNDES, tanto por crédito direto quanto com a garantia de compra de debêntures incentivadas.

181225_1

Dando o que falar

A atriz Bruna Marquezine é um dos assuntos mais comentados da internet nestes dias. Tudo por conta de um suposto romance com cantor canadense Shawn Mendes. O cantor tem em sua lista de conquistas outras famosas como Camila Cabello, Sabrina Carpenter e Hailey Bieber. O suposto namoro já ganhou até a imprensa internacional. Mas na vida profissional Bruna Marquezine também é motivo de destaque: acaba de se tornar embaixadora  no Brasil da Kérastase, marca da divisão de produtos profissionais do Grupo L’Oréal. Sobre esta fase foi direta: “Sinto que estou em uma fase muito consciente, mais madura, mas ainda curiosa e aberta a novas experiências. Essa parceria chega num momento em que valorizo cada vez mais o cuidado, o tempo para mim, o que é real”. E de quebra Bruna também é o rosto da campanha de verão e festas de final de ano da Hering. Aliás, na campanha de final de ano divide cena e até vocal com nada menos do  que com o cantor Seu Jorge.

181225_2_1

Ameaçam descarrilar 3

Ferrovia não tem sido o forte deste governo. Além da ausência de leilões, a gestão Lula não vem conseguindo sequer destravar a renegociação de concessões já existentes. É o caso da repactuação dos contratos das ferrovias Vitória-Minas e Carajás com a Vale. O mesmo se aplica à Malha Oeste e à Malha Sul, ambas da Rumo Logística. De todas, a que estaria um pouco mais avançada - ou talvez seja melhor dizer menos atrasada - seria a renegociação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), com a VLI.

STF: crise interna

A articulação do presidente do STF, Edson Fachin, para criar um código de conduta para ministros dos tribunais superiores acabou gerando um grande mal-estar entre integrantes da Alta Corte. A discussão chega a ser classificada como a primeira grande crise de Fachin no comando do Supremo. Ministros acham que a criação do conjunto de regras deve ficar em compasso de espera até que o clima melhore (a inspiração virá do código de conduta do Judiciário alemão). Uma ala do STF lembra que o momento não é bom porque o Senado analisa uma atualização da Lei do Impeachment, que coincide com pedidos de afastamento de integrante da Alta Corte.

Pérola

"Não é mais possível discursos de atenuante em penas aplicadas depois do processo legal, depois de ampla possibilidade de defesa. Isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia",

de Alexandre de Moraes (STF), contra o PL da Dosimetria.

Efeito Bolsonaro 1

Indicado há poucos dias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como seu sucessor nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou os demais pré-candidatos ao Planalto que disputam o espólio de seu pai na corrida à Presidência -só que tem a rejeição como seu desafio. São dados da pesquisa Genial/Quaest, a primeira a medir o desempenho de Flávio desde o anúncio - sujeito a contradições e suspeitas. Se o pleito fosse hoje, Flávio tiraria do segundo turno Tarcísio de Freitas, nome preferido pelo Centrão, parte da oposição, do agronegócio e de um bloco de governadores.

Efeito Bolsonaro 2

O senador Flávio Bolsonaro, que aparece bem-posicionado no levantamento tem dificuldade em unificar a oposição e corre o risco, segundo analistas, de não atrair o apoio de legendas como PP, União Brasil, Republicanos e PSD. O grupo tenta reverter o apoio de Bolsonaro ao filho. O próprio Flávio já deu indiretas de que pode abandonar o projeto político e afirmou que sua eventual desistência teria "um preço" (anistia para o pai). Depois, mudou e disse que sua candidatura é "irreversível". Agora, está mais do que entusiasmado.

Extradição de Lulinha

Os pedidos de extradição ao governo da Espanha contra Fábio Luís, o "Lulinha", dormem na gaveta de Hugo Motta, presidente da Câmara, a quem cabe encaminhá-los à PGR. O filho de Lula é acusado de receber de Antônio Camilo Antunes, o "Careca do INSS", R$ 25 milhões e mesada de R$ 300 mil mensais, segundo depoimento à PF do ex-braço direito do "Careca", Edson Claro, citado na CPMI do INSS. O deputado Evair de Melo (PP-ES) foi um dos autores do pedido ao governo espanhol e aguarda despacho de Motta pedindo que a PF "investigue o filho de Lula".

Dados protegidos

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do roubo a aposentados e pensionistas do INSS, reagiu estarrecido a decisão do ministro Dias Toffoli de proibir o acesso da comissão aos dados da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro e de outros diretores do Banco Master presos na Operação Compliance Zero da PF. "Investigar poderosos neste país é praticamente impossível". Ele admite não ver "luz no fim do túnel" e acrescenta: “É uma pena termos chegado a esse estágio. O Brasil, cada vez mais, se afasta da democracia".

Ministério da Segurança

O governo Lula vem discutindo internamente a viabilidade de criar o Ministério da Segurança Pública no ano que vem. É uma proposta de campanha e a implantação da pasta seria uma forma de dar resposta para a população em um dos temas em que a gestão petista é mais mal avaliada. Algumas figuras do primeiro escalão dizem que o martelo já foi batido. Outros afirmam que ainda não há uma definição por parte de Lula. E terceiros acham que, embora necessário, o Ministério da Segurança Pública teria pouco tempo para apresentar resultados até as eleições de outubro de 2026.

Para guardar

Para quem quer guardar para futuras comparações: na pesquisa Genial/Quaest, em seis cenários do primeiro turno, Lula aparece na liderança com percentuais entre 34% e 41% (dependendo dos candidatos). Flavio aparece em todos os cenários em segundo lugar com intenções de votos entre 21% 27%. No segundo turno, Lula bate seis candidatos.  incluindo Flávio, com distância de 10% (46% a 36%). Os demais ficam na média de 33%. Olho vivo.

Mistura Fina

A polarização política no país é assunto há mais de uma década, mas que tipo de sentimentos ela desperta atualmente no brasileiro? Uma pergunta inédita feita na última pesquisa Ipsos-Ipec quis quantificar esse sentimento. Os três primeiros foram: tristeza (19%), cansaço (17%) e medo (16%). A pesquisa foi feita entre 4 e 8 de dezembro com 2.000 pessoas de 131 municípios de todo o Brasil.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, está avisando que não pretende levar a plenário o pedido de perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado pelo STF por envolvimento na trama golpista. A situação será resolvida diretamente pela Mesa Diretora da Casa, nos moldes do entendimento adotado pelo Supremo no caso da agora ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP). E a Mesa Diretora também deverá avançar sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro.

A venda da Medley, braço de medicamentos genéricos da francesa Sanofi, virou um leilão. Já se fala até na possibilidade de uma segunda rodada de propostas nesse autêntico "quem dá mais?" A Sanofi recebeu ofertas da EMS, Hypera, Ache, Cimed, União Química e da indiana Torrent. No mercado, fala-se que a Sanofi e a Lazard, assessor da operação, já movimentam uma  lista mais enxuta, que não se baseia apenas nos valores apresentados. A capacidade efetiva de fechamento de transação é vista pelos franceses como uma variável relevante, que pode fazer a diferença.

A EMS e a Hypera trabalham com estruturas baseadas majoritariamente em recursos próprios e endividamento local. Outros concorrentes, como a Cimed e a União Química, estariam na dependência de aportes de fundos internacionais. A Cimed já tem um parceiro dentro de casa: o GIC, fundo soberano de Cingapura, acionista minoritário de laboratório, enquanto a União Química tem mantido conversas com fundos de private equity. A Cimed está disposta até vender uma participação na companhia como forma de garantir o funding necessário para a aquisição da Medley.

In – Drinque final de ano: Coconut Fizz
Out – Drinque final de ano: Frozen Margarita

EDITORIAL

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo...

...e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado", de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos

17/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Lula e Janja pretendem passar o fim de ano na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, área militar onde já passaram o réveillon de 2023 para 2024. No ano passado, o casal preferiu a Granja do Torto, em Brasília, até por conta da cirurgia após a queda no banheiro.

MAIS: a noite da virada para 2026, os dois querem assistir à queima de fogos do Forte de Copacabana. Não é uma decisão fácil de ser cumprida: seria necessário produzir o rígido esquema de segurança, com apoio de, pelo menos, dez homens armados.

Giba Um

Pausas necessárias

A atriz e modelo Alinne Moraes, é uma das mais queridas atrizes de sua geração. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2022. Ela disse que esta pausa foi para ficar mais próxima do filho que tem 11 anos. “Sou a favor das pausas. Elas são essenciais quando a carga emocional e física se torna intensa, especialmente em uma novela que dura um ano gravando de segunda a sábado. É muito importante cuidar da saúde mental e do bem-estar. Além disso, para um artista, essas pausas são um respiro. Essas pausa é onde consigo zerar e me nutrir de vida para poder gerar uma nova personagem. Mas sei que pra cada ator funciona de uma maneira”. Deixando a vida particular o mais reservada possível, preferindo as redes sociais basicamente para divulgação de seus trabalhos ela pontua as coisas no qual não abre mão. “Eu não abro mão de uma boa noite de sono, da minha terapia, das minhas aulas de expressão corporal, dos meus treinos com eletroestimulação, da dança, dos meus estudos, do meu ukulele e das minhas aulas de francês. Estou sempre envolvida nos meus trabalhos, mas valorizo esses momentos de autocuidado. Eles são fundamentais para manter meu equilíbrio e felicidade”. Considerada também uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Alinne garante que a beleza vai muito além do exterior. “A beleza está na maneira como tratamos os outros, na nossa empatia, no nosso jeito de amar e de nos conectar. Acredito que a verdadeira beleza vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que está apaixonado pela vida, a alegria que vem de um sorriso e a força que vem de enfrentar desafios com coragem. Essa beleza vai além de padrões superficiais. É o que realmente importa”. Mais seletiva ela conta que está buscando trabalhos que vão de encontro com que acredita. Para o próximo ano já tem em sua agenda, a gravação de uma série para a plataforma de streaming Disney+ e uma peça de teatro.

Michelle-Flávio: disputa interna

“O afastamento de Michelle se deu por questões de saúde. Tanto a dela como a preocupação com a Laurinha" - reforça a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima à ex-primeira-dama, referindo-se à ausência de Michelle do PL Mulher e à sua filha de 15 anos com Bolsonaro. O pessoal do partido do ex-presidente (agora, sem a remuneração que desfrutava até sua prisão) acha que o movimento envolve questões pessoais como disputa em curso (ainda) no seio do bolsonarismo. Michelle não aguenta novas decisões do marido e teria sentido desconforto quando ele lhe disse que "teria de se contentar com o Senado", frase que passou a circular na legenda como "definitiva". Na semana passada, "seu Jair" recebeu Michelle e Flávio e reafirmou que seu plano é manter a candidatura do Zero Um. Michelle reclamou de “ter sido deixada de fora das definições centrais". Flávio vem tentando manter uma relação cordial com ela. Diz que "terá papel fundamental nas ações de 2026". O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) sentenciou: “Logo, ela estará de volta ao PL Mulher e será nossa candidata ao Senado no ano que vem".

Nova cirurgia

Jair Bolsonaro será submetido a nova cirurgia depois dos resultados do ultrassom. O procedimento será realizado para tratar de duas hérnias inguinais. Em relação às visitas de Michelle ao marido, a defesa pediu cadastro prévio para a ex-primeira-dama e seus filhos diretamente na sede da PF, Alexandre de Moraes negou e devem permanecer as atuais regras para visitas, só com autorização judicial.

Giba Um

Voltar a atuar

A cantora Elba Ramalho, com 60 anos de carreira, começou sua carreira de cantora em paralelo com a área de atuação. Em 1968 enquanto cursava Economia na Universidade Federal da Paraíba montou um conjunto que foi batizado de “As Brasas” , que depois de um tempo se tornou um grupo teatral, e 1974  mudou-se para o Rio onde reforçou-se como atriz teatral, com papéis ligados à música. Apesar da longa carreira ela garante que não está muito preocupada com a idade, apesar do corpo já não ser o mesmo. “Eu caminho a favor do tempo. Não quero dizer que o tempo é algo ruim, porque eu vou envelhecer. O Gil disse uma vez uma frase que eu repito às vezes, 'que envelhecer é somar-se à sabedoria'. Então, é importante que eu tenha mais serenidade. A energia que antes chegava em mim como uma onda violenta, agora é pacífica e serena. Observo mais do que falo. Envelhecer é isso. Sei que fisicamente, as forças vão diminuindo, mas vem outra força por trás que vai crescendo dentro de você, que é a força do espírito. É isso que eu hoje coloco à frente de tudo na minha vida". Elba garante que  quer voltar a atuar, de preferência num espetáculo  que envolva um pouco de poesia, com textos que marcaram sua vida.

Giba Um

Medo de envenenamento

Preso numa sala-cela da Polícia Federal em Brasília, Jair Bolsonaro, segundo aliados, ainda mais atormentado do que estava quando tentou derreter a tornozeleira. Agora, tem medo de morrer envenenado na prisão e só come o que sua defesa leva, ou seja, uma marmita preparada na cozinha de Michelle. Alguns policiais teriam ouvido, em alguns momentos, durante o dia, o ex-presidente falar com alguém imaginário Quando recebe familiares, quase sempre, derrama algumas lágrimas. Apesar de tudo, acha que a dosimetria acabará dando certo.

Depois das eleições

O julgamento de expulsão das Forças Armadas de Jair Bolsonaro, Capitão da reserva, e generais aliados do núcleo principal da trama golpista, deverá ficar para depois das eleições de 2026. Essa é a previsão da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Não há prazo para que os relatores de cada caso apresentem seus votos. Em fevereiro, o Ministério Público Militar enviará ao STM os pedidos de perda de patentes dos militares condenados pelo STF. Superada essa fase inicial, pode haver pedidos de vista, que podem demorar meses para apresentarem alguma decisão.

Pérola

"Eu tenho certeza que, do jeito que está, esse texto não passa. Seria uma temeridade aprová-lo e eu concordo com o presidente Lula em vetar o projeto da forma que veio para o Senado",

de Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, exigindo mudanças no PL da Dosimetria, que daria liberdade a Bolsonaro em menos de 3 anos.

Campo minado 1

O projeto de lei que estabelece novo marco legal para regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira, aprovado há dias, enfrenta resistência dentro do governo. Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Marina Silva (Meio Ambiente) pregam que Lula vete determinados trechos. Os dois ministros veem na nova lei um risco concreto de estímulo à grilagem e desagravamento dos conflitos fundiários em regiões sensíveis. O principal ponto de atrito é a flexibilização de exigências como o georreferenciamento.

Campo minado 2

Esse georreferenciamento é considerado central para garantir identificação precisa dos imóveis e evitar sobreposição com terras públicas, indígenas ou áreas protegidas. Se reduzir essas salvaguardas, o projeto pode produzir efeito inverso. O entendimento é que a medida crie um atalho legal para convalidação de títulos irregulares. A essa altura, é pouco provável que Lula vete trechos da PL e compre essa briga com o Congresso.

Olho em Kassab 1

São dois os movimentos de Gilberto Kassab dono do PSD, que Lula acompanha de perto. Pode dar um arrocho nele e cobrar se vai ficar ou desembarcar do governo. O primeiro é relacionado ao governo de Minas Gerais, que o PSD ameaça lançar o vice-governador Mateus Simões, agora filiado à legenda. O problema é que Mateus é de oposição a Lula e o petista esperava lançar o senador Rodrigo Pacheco, que não foi indicado ao Supremo e quer deixar a vida pública.

Olho em Kassab 2

Rodrigo Pacheco também não quer saber de cargos no governo Lula, mesmo que ele consiga o quarto mandato. Outro ponto - e esse mais sensível para Lula - é o caminho do PSD na disputa presidencial. Kassab continua falando em Ratinho Jr., embora aliados bem-informados apostam que ele lançará Tarcísio de Freitas para a Presidência nos primeiros meses de 2026. Lula não ligava muito para o PSD, que até entrega voto no Congresso, mas o lançamento de nome próprio para enfrentar o petista, muda tudo.

Virou samba

Nos ensaios da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio, em homenagem a Rita Lee, tem gente mudando os versos do samba-enredo. Onde diz "Não adianta prender/Santa Rita Leeberdade", virou "Não adianta prender, solta o Rogério Andrade". O bicheiro, presidente de honra da escola, está preso, acusado de mandar matar o também bicheiro Fernando Iggnácio em 2020. Essa nova versão já foi parar até no TikTok.

Analistas em campo

Analistas veteranos e lúcidos estão considerando que a novela criada pelo cantor sertanejo Zezé di Camargo contra as herdeiras de Silvio Santos que organizaram grande evento para lançamento do SBT News não deveria ter acontecido. Era uma ação promocional, que teve a presença de Lula a Alexandre de Moraes, de total responsabilidade do grupo de emissoras. Zezé misturou admiração por Bolsonaro e aliados com apoio ao Hamas e condenação de Israel, insultou as filhas de Silvio Santos (ele era judeu) e mandou retirar um programa de Natal, sob sua coordenação. Há quem aposte que Zezé não gosta de Lula apesar de ter recebido R$ 1,245 milhão por apoio a campanha do petista de 2002. A informação é da revista Veja.

Mistura Fina

Agora, se descobriu que Daniel Vorcaro, dono do fraudulento Banco Master, tem no celular uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebras do sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a CPMI do INSS recebeu um arquivo que mostra os telefones que ele registrou em seu aparelho. Na agenda, são pelo menos três ministros do Supremo, cinco senadores, 20 deputados e um governador.

Um dos nomes é o ministro Dias Toffoli (STF), que preside na Corte a investigação sobre as irregularidades do Master. Toffoli viajou com um advogado do banco e depois decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações deveriam passar pelo Supremo. Até mesmo integrantes da Alta Corte se assustaram com a decisão monocrática de Toffoli que, agora, autorizou a retomada das investigações sobre as fraudes. A nova decisão estabelece o prazo de 30 dias para a PP ouvir todos os investigados.

Em julho, acaba o período de elegibilidade de 12 anos do ex-governador José Roberto Arruda, condenado duas vezes por esquema de corrupção. Ele acaba de se filiar ao PSD, levado pelas mãos de Gilberto Kassab e pretende concorrer mais uma vez, em 2026, ao governo do Distrito Federal. Detalhe: Arruda entra e Paulo Octávio, outro ex-governador do DF (foi também vice de José Roberto) sai: os dois são brigados desde 2010, época do escândalo da Caixa de Pandora.

Em sua futura nova candidatura, José Roberto Arruda não terá a seu lado sua ex-mulher Flávia Arruda, empresária, deputada e ex-ministra do governo Bolsonaro. Eles se separaram depois de 16 anos e tiveram dois filhos. Arruda permaneceu na casa onde moravam e Flávia voltou à antiga residência, com os filhos. E levou um susto, nos últimos tempos: seu novo marido, Augusto Ferreira Lima, foi preso pela Polícia Federal. Era sócio de Daniel Vorcaro no fraudulento Banco Master (e a PF quer saber se há algum envolvimento dela).

In – Treinos de baixo impacto 
Out – Artes marciais

CLAÚDIO HUMBERTO

"A esquerda retrocede, a liberdade avança"

Presidente argentino Javier Milei comemorando a vitória de José Antonio Kast no Chile

16/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Extradição de Lulinha dormita nas gavetas do poder

Os pedidos de extradição ao governo da Espanha contra Fábio Luís, o “Lulinha”, dormitam no gavetão do presidente da Câmara, Hugo Motta, a quem cabe encaminhá-los à Procuradoria Geral da República (PGR), mas, até agora, nada. O filho de Lula (PT) é acusado de receber de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, R$25 milhões e mensalão de R$300 mil mensais, segundo depoimento à Polícia Federal do ex-braço direito do Careca INSS Edson Claro, citado na CPMI do INSS.

Longa espera

O deputado Evair de Melo (PP-ES) foi um dos deputados autores do pedido de ao governo espanhol. Continua no aguardo de providências.

Gaveta cemitério

Além do pedido de extradição, também aguarda “despacho do presidente da Câmara” solicitação à PF para investigar o filho de Lula.

Fala, Lulinha

Na CPMI do INSS, tem pedido de convocação do filho de Lula pendente de votação. O autor é o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Coisa pesada

Van Hattem cita elo entre o ex-contador de Lulinha, dirigente do PT, e até empresas suspeitas de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC.

Toffoli estarrece CPMI protegendo dados de Vorcaro

O deputado Alfredo Gaspar (União), relator da CPMI do roubo bilionário a aposentados e pensionistas do INSS, reagiu estarrecido à decisão do ministro do STF Dias Toffoli de proibir o acesso da comissão aos dados de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro e de outros diretores do Banco Master presos na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. “Investigar poderosos neste País é praticamente impossível”, desabafou o experiente procurador do ministério público.

Fim da picada

Gaspar admite não ver luz no fim do túnel: “É uma pena termos chegado a esse estágio. O Brasil, cada vez mais, se afasta da democracia."

Roubo ainda maior

A CPMI quebrou o sigilo de Vorcaro & cia na investigação de empréstimo consignado não autorizados, descontados de aposentadorias e pensões.

Justiça comprometida

Presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), avalia que a decisão de Toffoli afeta a transparência. “E sem transparência, não há justiça”.

Meu pirão primeiro

A turma da Lei Rouanet é contra a anistia, recurso do qual se beneficiou na ditadura, mas não cobra punição para quem roubou aposentados e pensionistas ou para turma do Master protegida por “sigilos máximos”.

A própria PF

O perito médico da PF recomendou “herniorrafia inguinal bilateral” de Jair Bolsonaro, procedimento cirúrgico que requer anistia geral e recuperação de duas semanas. Estimou também 5 a 7 dias de internação hospitalar.

Guinada

Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) avalia que a vitória de José Antonio Kast no Chile confirma a guinada histórica da América Latina, “cansada de aventuras ideológicas, populismo e do Estado inchado”.

Mau exemplo

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) denunciou manobra da esquerda e do centrão para punir ‘em grupo’ deputados de oposição que ocupou a Mesa Diretora em agosto: “Não vamos repetir o que faz o STF”.

É só pautar

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) confirmou que já há número suficiente de votos para a aprovação do projeto da dosimetria, a “anistia light” aprovada na Câmara dos Deputados.

Nova normalidade

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) informou que Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado no STF por “tentativa de golpe”, cogita renunciar ao mandato se conseguir asilo nos EUA.

Irmãos siameses

Na inauguração da sede de R$200 milhões da Apex, Wesley Batista, da JBS/J&F, que, como o atual presidente, andou em cana com o irmão Joesley, disse que “o Brasil tem a felicidade de ter [Lula] liderando”.

Tratoraço

O STF continua mexendo à vontade em leis em vigor, agora anulando aquela de 2023 que confirma o marco temporal das terras indígenas na data de promulgação da Constituição. Para o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), não resta dúvida: o STF já virou também “poder legislativo”.

Pensando bem...

...o impasse institucional vai acabar em acordo: o STF legisla e o Congresso julga.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Doutor sem diploma

No final dos anos 1950, Magalhães Pinto (UDN) e Tancredo Neves (PSD) tentavam viabilizar suas candidaturas ao governo de Minas Gerais. Certa vez, Magalhães ironizou o adversário, escorrendo veneno pelo cato da boca: “Tancredo? Francamente, não sei se daria um bom governador. Dizem até que é bom advogado. Mas nunca soube de uma causa que ele ganhou...” Quando soube da provocação, Tancredo devolveu: “Engraçado, dizem também ser o Magalhães um grande advogado. Mas nunca encontrei um colega de turma dele...” Magalhães ganhou, então, o apelido igualmente maldoso de “Doutor sem diploma”.

