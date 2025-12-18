"Não é mais possível discursos de atenuante em penas aplicadas depois do processo legal, depois...

Ninguém aguenta: interlocutores de Lula voltaram a defender o nome de Josué Gomes, filho do ex-vice presidente José Alencar e ex-Fiesp, como vice em 2026. Acham que seria uma forma da chapa agradar o mercado, mas não conseguem alinhar os motivos.

MAIS: Josué está às voltas com recuperação judicial da Coteminas e não tem programação de recursos para apresentar. Vice-presidência é no que ele menos pensa, hoje em dia. E Geraldo Alckmin tem sido um vice mais do que valioso para a gestão Lula.

Algo visceral

A cantora italiana Laura Pausini, está entrando numa nova fase de sua carreira. Esta semana anunciou que está em preparação de seu novo álbum “Io Canto / Yo Canto 2“. Que dará continuidade ao disco “Io Canto / Yo Canto 1”, de 2006, ou seja, vinte anos depois. Neste novo álbum além de homenagem a outros cantores italianos ela também reinterpretará sucessos de Madonna, Shakira, Bad Bunny Gloria Estefan, Ricky Martin, e de brasileiros como Ana Carolina e Tribalistas. Vencedora do prêmio Bazaar Mulheres do Ano - Reconhecimento da revista Haper’s Bazaar Espanha ela contou que também está dando uma pausa nas redes sociais que faz parte de um processo de recuperação do bem-estar emocional. Em entrevista ela contou que suas composições vão algo além das letras, são profundas. “Todas as letras são sobre mim: a maioria trata de coisas que vivi, e outras, misteriosamente, acabam se tornando realidade em um ou dois anos. Só que mais do que isso elas precisam me fazer sentir algo visceral. Se não me 'tocarem', nunca se tornarão um dos meus singles, e talvez eu nunca as lance”. Ainda ela contou como é sua relação com a moda e como foi a relação com um dos principais ícones da moda: Giorgio Armani (falecido este ano). "Até os 18 anos, meus pais não me deixavam sair à noite, então eu passava horas cantando em casa, recortando figuras das revistas da minha mãe ou desenhando vestidos... Depois de ganhar o Festival de Sanremo, a marca Byblos começou a me vestir, mas o ponto de virada aconteceu quando recebi um telefonema pessoal de Giorgio Armani. 'Gostaria de te conhecer e conversar', disse ele. E foi brutalmente honesto. Confessou que normalmente não desenhava para corpos curvilíneos como o meu, mas que, se eu quisesse, poderia me ensinar a me sentir confortável e bonita enquanto cantava. Durante 15 anos, ele me vestiu em turnê”.

Leilões ferroviários ameaçam descarrilar

Aos olhos dos investidores, o cronograma de concessões ferroviárias do governo Lula para 2026, apresentado no fim de novembro, desponta como uma peça de ficção. Dirigentes das principais empresas do setor - a exemplo de Vale, VLI, Rumo - classificam o plano como impossível de ser executado, seja pelo tamanho do pacote anunciado, seja pelo reduzido volume de recursos públicos colocados à disposição. O ministro Renan Filho (Transportes) promete realizar oito leilões de ferrovias em um único ano, com investimentos totais da ordem de R$ 140 bilhões. Os mais irônicos já dizem que é trilho demais para quem se notabiliza por colocar trilhos de menos. Nos três primeiros anos do mandato de Lula, nenhum leilão ferroviário foi realizado. Ao mesmo tempo, a leitura entre os grandes operadores do modal no país é que não há funding suficiente para uma leva de projetos como essa ser leiloada em um espaço tão curto de tempo. O governo se compromete a aportar cerca de 20% do total de investimentos previstos, perto de R$ 28 bilhões. Esses recursos sairiam do orçamento das PPPs, notadamente.

Ameaçam descarrilar 2

Mais: o modelo apresentado não agrada aos investidores, devido às amarras impostas pelo Ministério dos Transportes. Uma parcela expressiva diz respeito a dinheiro carimbado, ou seja, que só poderá ser usado para aportes em bens reversíveis, ativos que voltam para a União em caso de encerramento da concessão trilhos, pátios, túneis, viadutos. Os investidores condicionam a participação nos leilões, por exemplo, ao apoio do BNDES, tanto por crédito direto quanto com a garantia de compra de debêntures incentivadas.

Dando o que falar

A atriz Bruna Marquezine é um dos assuntos mais comentados da internet nestes dias. Tudo por conta de um suposto romance com cantor canadense Shawn Mendes. O cantor tem em sua lista de conquistas outras famosas como Camila Cabello, Sabrina Carpenter e Hailey Bieber. O suposto namoro já ganhou até a imprensa internacional. Mas na vida profissional Bruna Marquezine também é motivo de destaque: acaba de se tornar embaixadora no Brasil da Kérastase, marca da divisão de produtos profissionais do Grupo L’Oréal. Sobre esta fase foi direta: “Sinto que estou em uma fase muito consciente, mais madura, mas ainda curiosa e aberta a novas experiências. Essa parceria chega num momento em que valorizo cada vez mais o cuidado, o tempo para mim, o que é real”. E de quebra Bruna também é o rosto da campanha de verão e festas de final de ano da Hering. Aliás, na campanha de final de ano divide cena e até vocal com nada menos do que com o cantor Seu Jorge.

Ameaçam descarrilar 3

Ferrovia não tem sido o forte deste governo. Além da ausência de leilões, a gestão Lula não vem conseguindo sequer destravar a renegociação de concessões já existentes. É o caso da repactuação dos contratos das ferrovias Vitória-Minas e Carajás com a Vale. O mesmo se aplica à Malha Oeste e à Malha Sul, ambas da Rumo Logística. De todas, a que estaria um pouco mais avançada - ou talvez seja melhor dizer menos atrasada - seria a renegociação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), com a VLI.

STF: crise interna

A articulação do presidente do STF, Edson Fachin, para criar um código de conduta para ministros dos tribunais superiores acabou gerando um grande mal-estar entre integrantes da Alta Corte. A discussão chega a ser classificada como a primeira grande crise de Fachin no comando do Supremo. Ministros acham que a criação do conjunto de regras deve ficar em compasso de espera até que o clima melhore (a inspiração virá do código de conduta do Judiciário alemão). Uma ala do STF lembra que o momento não é bom porque o Senado analisa uma atualização da Lei do Impeachment, que coincide com pedidos de afastamento de integrante da Alta Corte.

Pérola "Não é mais possível discursos de atenuante em penas aplicadas depois do processo legal, depois de ampla possibilidade de defesa. Isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia", de Alexandre de Moraes (STF), contra o PL da Dosimetria.

Efeito Bolsonaro 1

Indicado há poucos dias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como seu sucessor nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou os demais pré-candidatos ao Planalto que disputam o espólio de seu pai na corrida à Presidência -só que tem a rejeição como seu desafio. São dados da pesquisa Genial/Quaest, a primeira a medir o desempenho de Flávio desde o anúncio - sujeito a contradições e suspeitas. Se o pleito fosse hoje, Flávio tiraria do segundo turno Tarcísio de Freitas, nome preferido pelo Centrão, parte da oposição, do agronegócio e de um bloco de governadores.

Efeito Bolsonaro 2

O senador Flávio Bolsonaro, que aparece bem-posicionado no levantamento tem dificuldade em unificar a oposição e corre o risco, segundo analistas, de não atrair o apoio de legendas como PP, União Brasil, Republicanos e PSD. O grupo tenta reverter o apoio de Bolsonaro ao filho. O próprio Flávio já deu indiretas de que pode abandonar o projeto político e afirmou que sua eventual desistência teria "um preço" (anistia para o pai). Depois, mudou e disse que sua candidatura é "irreversível". Agora, está mais do que entusiasmado.

Extradição de Lulinha

Os pedidos de extradição ao governo da Espanha contra Fábio Luís, o "Lulinha", dormem na gaveta de Hugo Motta, presidente da Câmara, a quem cabe encaminhá-los à PGR. O filho de Lula é acusado de receber de Antônio Camilo Antunes, o "Careca do INSS", R$ 25 milhões e mesada de R$ 300 mil mensais, segundo depoimento à PF do ex-braço direito do "Careca", Edson Claro, citado na CPMI do INSS. O deputado Evair de Melo (PP-ES) foi um dos autores do pedido ao governo espanhol e aguarda despacho de Motta pedindo que a PF "investigue o filho de Lula".

Dados protegidos

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do roubo a aposentados e pensionistas do INSS, reagiu estarrecido a decisão do ministro Dias Toffoli de proibir o acesso da comissão aos dados da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro e de outros diretores do Banco Master presos na Operação Compliance Zero da PF. "Investigar poderosos neste país é praticamente impossível". Ele admite não ver "luz no fim do túnel" e acrescenta: “É uma pena termos chegado a esse estágio. O Brasil, cada vez mais, se afasta da democracia".

Ministério da Segurança

O governo Lula vem discutindo internamente a viabilidade de criar o Ministério da Segurança Pública no ano que vem. É uma proposta de campanha e a implantação da pasta seria uma forma de dar resposta para a população em um dos temas em que a gestão petista é mais mal avaliada. Algumas figuras do primeiro escalão dizem que o martelo já foi batido. Outros afirmam que ainda não há uma definição por parte de Lula. E terceiros acham que, embora necessário, o Ministério da Segurança Pública teria pouco tempo para apresentar resultados até as eleições de outubro de 2026.

Para guardar

Para quem quer guardar para futuras comparações: na pesquisa Genial/Quaest, em seis cenários do primeiro turno, Lula aparece na liderança com percentuais entre 34% e 41% (dependendo dos candidatos). Flavio aparece em todos os cenários em segundo lugar com intenções de votos entre 21% 27%. No segundo turno, Lula bate seis candidatos. incluindo Flávio, com distância de 10% (46% a 36%). Os demais ficam na média de 33%. Olho vivo.

Mistura Fina

A polarização política no país é assunto há mais de uma década, mas que tipo de sentimentos ela desperta atualmente no brasileiro? Uma pergunta inédita feita na última pesquisa Ipsos-Ipec quis quantificar esse sentimento. Os três primeiros foram: tristeza (19%), cansaço (17%) e medo (16%). A pesquisa foi feita entre 4 e 8 de dezembro com 2.000 pessoas de 131 municípios de todo o Brasil.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, está avisando que não pretende levar a plenário o pedido de perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado pelo STF por envolvimento na trama golpista. A situação será resolvida diretamente pela Mesa Diretora da Casa, nos moldes do entendimento adotado pelo Supremo no caso da agora ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP). E a Mesa Diretora também deverá avançar sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro.

A venda da Medley, braço de medicamentos genéricos da francesa Sanofi, virou um leilão. Já se fala até na possibilidade de uma segunda rodada de propostas nesse autêntico "quem dá mais?" A Sanofi recebeu ofertas da EMS, Hypera, Ache, Cimed, União Química e da indiana Torrent. No mercado, fala-se que a Sanofi e a Lazard, assessor da operação, já movimentam uma lista mais enxuta, que não se baseia apenas nos valores apresentados. A capacidade efetiva de fechamento de transação é vista pelos franceses como uma variável relevante, que pode fazer a diferença.

A EMS e a Hypera trabalham com estruturas baseadas majoritariamente em recursos próprios e endividamento local. Outros concorrentes, como a Cimed e a União Química, estariam na dependência de aportes de fundos internacionais. A Cimed já tem um parceiro dentro de casa: o GIC, fundo soberano de Cingapura, acionista minoritário de laboratório, enquanto a União Química tem mantido conversas com fundos de private equity. A Cimed está disposta até vender uma participação na companhia como forma de garantir o funding necessário para a aquisição da Medley.

In – Drinque final de ano: Coconut Fizz

Out – Drinque final de ano: Frozen Margarita