Giba Um

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente...

a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas

Giba Um

Giba Um

14/01/2026 - 06h00
Uma propaganda da gestão Tarcísio de Freitas que fala em fim da cracolândia e diz que o túnel Santos-Guarujá saiu do papel virou alvo de piadas de adversários do governador, que argumentam que as "realizações" estão longe da realidade. No vídeo, o governo afirma que, após 30 anos, a "Cracolândia "não existe mais".

MAIS:  contudo, o próprio Tarcísio já reconheceu em entrevistas que os usuários estão espalhados pelo centro de São Paulo. "Sempre vai ter gente consumindo drogas porque é um problema social" ele disse. No caso do túnel Santos-Guarujá, a inauguração está prevista para 2031.

Primeiro tapete

Mal começou o ano de 2026 e já começam os primeiros tapetes vermelhos. No domingo foi a vez do tapete ser estendido para o Golden Globe Awards, em sua 83ª edição.  A premiação que honraram os melhores profissionais de cinema e televisão, filmes e programas televisivos de 2025  aconteceu no The Beverly Hilton e pelo segundo ano consecutivo foi comandado pela comediante, atriz, apresentadora Nikki Glaser. O filme brasileiro “O agente secreto” levou duas estatuetas das três que concorria, de melhor Filme de Língua Não Inglesa e melhor ator de filme de drama com Wagner Moura. E claro uma legião de celebridades desfilou seu modelitos antes do grande evento, onde o preto foi a cor predominante como o look da vencedora de melhor atriz coadjuvante, Teyana Taylor, com algumas exceções. Um dos looks que mais chamou atenção foi da atriz Jennifer Lawrence, um modelo  da Givenchy assinado por Sarah Burton, completamente transparente, com um decote profundo e recortes ousados em ambos os lados da cintura coberto por de flores bordadas em tons de rosa, verde e dourado em partes estratégicas. Entre os looks mais elegantes, segundo alguns sites estavam Julia Roberts, Jennifer Garner, Emily Blunt, Selena Gomez e Amanda Seyfried. Mas também chamaram atenção estrelas como Miley Cyrus,  Emma Ston, Jenna Ortega, Kate Hudson, Alicia Silverstone entre outras. 

Influenciadores  defendem Master

Malgrado desmentidos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro garantindo que nunca "comprou" influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central, foram obtidos documentos, troca de mensagens e recibos de depósitos bancários que comprovam que esse tipo de ação criminosa foi bastante usada – e bem paga. Algumas figuras que jogaram ao lado de Vorcaro chegaram a ganhar mais do que os R$ 2 milhões revelados até mesmo por jornalistas (o trabalho de Malu Gaspar tem merecido o maior aplauso de sua categoria). O nome do apresentador de fofocas de televisão e famoso ex-consumidor de drogas Leo Dias e alguns supostos sócios de seu grupo está alimentando mais investigações, embora ele diga que não tem nenhuma proximidade a Vorcaro. Acordos com esses influencers (a maioria desconhecida do grande público) tinham cláusula que previa sigilo absoluto. Correndo por fora, a Polícia Federal já tem uma lista deles que operavam uma espécie  de “ gabinete  do ódio".

Três a um

O ex-deputado federal José Genoíno (SP) não pretende se candidatar neste ano, ao contrário de outros envolvidos no mensalão, que planejam concorrer à Câmara. Três figuras do famoso escândalo devem disputar mandato de deputado federal: o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares. Detalhe: Dirceu tem certeza de que será eleito sem maiores dificuldades.

Segurando as rédeas

Nascida em Taiobeiras, uma cidade no norte do estado de Minas Gerais, com cerca de 33 mil habitantes, a cantora Marina Sena cada vez mais vai se destacando na música. Ela revelou a revista Ela algumas inseguranças que tinha a respeito de sua carreira, mesmo com um uma vida profissional desde 2015, ganhando notoriedade somente com seu primeiro álbum solo em 2021.  “Sempre fui uma pessoa segura, mas, enquanto presença na indústria da música, ainda sentia inseguranças, por estar entendendo a coisa toda e não ter seguido uma fórmula. Mas, quando o público me abraçou e me vi necessária para a cultura brasileira, fiquei bem mais fortalecida”.  Prestes a completar 30 anos (setembro 2026) ela conta que sofre uma pressão em respeito a maternidade, mas garante que só será mãe quando estiver 100% pronta para cuidar de outra vida. Namorando o influencer e dançarino Juliano Floss (8 anos mais novo), garantiu que é difícil gerenciar a vida com tanta opinião alheia.  “É difícil para qualquer pessoa manter as rédeas diante de tantos pitacos. É preciso ter inteligência para saber o que absorver. Toda mulher independente também já passou por situações em que o parceiro não dá conta dessa grandeza que é ser livre. Já aconteceu comigo, mas hoje não vivo mais isso. Inclusive, estou com uma pessoa que ama esse meu jeito”.

Outro "posto Ipiranga"

O senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, passou o fim do ano visitando figurões do mercado financeiro, entre eles André Esteves, dono do BTG Pactual. Flávio se comprometia, nos encontros, a anunciar até abril um nome do quilate do ex-ministro Paulo Guedes para ser o seu "Posto Ipiranga". É a expressão utilizada por seu pai Bolsonaro na campanha de 2018, quando designou o aliado para responder tudo por ele na área econômica inspirado em um comercial de TV de rede de postos de gasolina. Flávio ainda não tem nenhum nome convidado.

Caso a caso

Integrantes do STF aceitaram o projeto de redução de penas aprovado pelo Congresso Nacional ainda que tenham críticas públicas. Uma das razões é o fato de que uma ala do tribunal entende que os efeitos da proposta não serão automáticos para todos os réus, incluindo Jair Bolsonaro (PL) mas avaliados caso a caso, a critério do relator, ministro Alexandre de Moraes. A ideia de uma anistia ampla era totalmente rejeitada pelos Magistrados. Essa ala do Supremo participou de conversas sobre a construção do texto  com o envio ao Senado.

Pérola

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", 

de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas.

Ao vivo

Na semana passada, o ministro Luiz Fux foi ao gabinete de Edson Fachin apresentar seu apoio no código de conduta defendido pelo presidente do STF para ministros de tribunais superiores. Fux até gostaria de participar do texto. Os ministros do Supremo estão divididos a Fux defende a votação do texto no plenário da Corte em sessão transmitida a todo país. Aos mais chegados, o mesmo Fux confessa que tem quase certeza que a maioria dos ministros não vai topar essa "votação no plenário".

Moraes elogiado

O presidente do STF, Edson Fachin, também preferiu não dar o ar da graça no ato organizado por Lula sobre o vandalismo entre os Poderes no 8 de janeiro de três anos atrás. Acha que o Congresso derruba o veto e alguém questione a legitimidade da redução de penas na Justiça e preferiu não se comprometer. Mas manteve seu apreço pela democracia numa cerimónia sobre  8/1 no próprio STF, quando elogiou Alexandre de Moraes. "O ministro Alexandre de Moraes colocou-se firme por dever de ofício, com sacrifícios pessoais e familiares e esteve onde precisava estar. Não por bravata, mas porque era seu ofício".

Até sósias

Há um ano, o MPF abriu um inquérito para investigar a sonegação pela Presidência, de informações sobre gastos de Lula e Janja  e sobre visita dos filhos do petista ao palácio. As apostas são de que nada vai andar. Na virada do ano, o caso dos sigilos de Lula foi arquivado no gabinete de Paulo Gonet, PGR. E a justificativa também está em sigilo. Outro procedimento arquivado no MPF investigava – mesmo –  a existência de sósias de Lula na Presidência - esses, contudo, com todos os dedos.

Fundo de imóveis

O governo Lula quer colocar em funcionamento no primeiro semestre deste ano um fundo lastreado em imóveis da União. Pretende dar  eficiência para gerir e até vender os ativos para levantar receitas e diminuir despesas do patrimônio público. O plano está sendo estudado pelo Ministério da Gestão em conjunto com a Caixa Econômica Federal e segue diretriz de Lula para não deixar imóveis públicos sem uso. A iniciativa já selecionou 58 unidades.

Avenida Brasil 2

A Globo vai produzir uma sequência da novela "Avenida Brasil" (2012), um de seus maiores sucessos para alavancar o horário nobre. João Emanuel Carneiro já teve aprovado o argumento depois de alguns ajustes pedidos pela direção. A novela já está em fase de pré-produção e irá ao ar somente em 2027, com Adriana Esteves mm revivendo o personagem "Carminha" e Débora Falabella trazendo de volta "Nina". E duas negociações já estão em andamento: a volta de Ana Paula Arósio, depois de 18 anos e a participação de Ticiane Pinheiro, ex-Record, agora morando no Rio com o marido César Tralli e toda a família.

Retrato

Admiradores de Nelson Motta estão encantados com o último retrato que ele traçou de Donald Trump em sua coluna: " Viciado em Coca-Cola, comedor de hambúrgueres e de menores de idade, é a figura pública mais odiada do planeta que ele quer dominar e impor seus padrões criminosos a sua total falta de escrúpulos  e de vergonha. E a cada dia é mais odiado pelos próprios americanos. Trump consegue ser mais ridículo do que o duce Mussolini, com sua boquinha de chupa-ovo, sua cara laranja e seus cabelos louros de palhaço".

Mistura Fina

Nas redes sociais, não são poucos os que dizem que "a vaidade de Trump não tem limite". Enquanto preparava a prisão de Maduro, o americano mandou criar um site oficial para reescrever a História em causa própria. Nele, é tratado como um "herói da democracia" e repete a mentira de que Joe Biden teria roubado a eleição  de 2020. Os golpistas (agora, poderão ter suas penas reduzidas) que invadiram o Capitólio são descritos como "manifestantes pacíficos e patriotas".
 
O vandalismo de Maduro foi mais espalhafatoso do que de Chaves. Em 2017, ele inventou uma Assembleia Constituinte para esvaziar os poderes da Assembleia Nacional, na qual o governo perdera a maioria. A obra-prima do chavismo, contudo, foi a ruína econômica. De 2012 a 2020, o PIB per capita foi de US$ 12.607 para USS 1.506, quase 90%. No mesmo intervalo, 7 milhões de venezuelanos (22% da população) deixaram o país. Não se tem notícia de nada parecido, exceto em guerras.

Na primeira fala depois do ataque a Caracas, Donal Trump proclamou a volta da Doutrina Monroe, que pregava "A América para os americanos" (não, a frase não é dele). Agora, o porrete está nas mãos do dono de um "ego desgovernado". Segundo o Washington Post, ele descartou dar o cargo de Maduro a Maria Corina Machado porque ela aceitou o Nobel da Paz, que ele preferia ver na sua estante. Ela já falou em entregar o prêmio a Trump. Um dia, ele não pareceu interessado na troca; no dia seguinte, falou que "até gostaria".

Donald Trump, pelo que se supõe, joga em várias frentes: agora, se diz "presidente em exercício da Venezuela; sugere acordo com Cuba "antes que seja tarde demais", oferece US$ 100 mil para cada morador da Groenlândia para comprar a área; chama Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de "próximo alvo" e está interessado "em alguma coisa" no México (ele ainda não sabe o que é).

A eterna crise da Oi promete ser muito lucrativa para ao menos uma pessoa :o administrador judicial Bruno Rezende. A Justiça decidiu que ele receberá nada menos do que 5% la tudo o que for devolvido pelos credores. Como o próprio Rezende calculou em R$15 bilhões o valor dos ativos totais da Oi ique poderiam ser vendidos, numa conta simples chega-se a uma potencial bolada de R$ 750 milhões. Nada mal, não é?

In - Mel de laranjeira
Out - Mel Mandaguari

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ato de agressão contra a justiça e a cidadania brasileira"

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP) sobre veto de Lula ao projeto da dosimetria

12/01/2026 06h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Viagens de Lula somam quase 6 voltas ao mundo

Sem constrangimento na hora de se hospedar em luxuosos hotéis mundo afora, os passeios internacionais de Lula, Janja e a sempre numerosa comitiva de aspones, dariam para completar 5,7 voltas ao redor do globo, considerando a quilometragem do ponto da decolagem ao ponto de aterrisagem que o petista percorreu apenas em 2025: 231.225,49. A volta ao mundo tem aproximadamente 40.000 km.

Governo nos ares

Lula cruzou a fronteira do Brasil quase todos os meses. Aliviou apenas em janeiro, fevereiro e dezembro. No restante do ano, zarpou sem dó.

Ponte aérea

O tour internacional de Lula começou em março, quando o petista fez um bate e volta ao Uruguai. Depois, um rolê pelos Estados Unidos e Ásia.

Roteiro refinado

Lula ainda deu um jeito de passear pelo Vaticano, Rússia, China, França, Mônaco, Argentina, Chile, Colômbia, Indonésia, Malásia...

Imagina se gostasse

Apesar do carimbadíssimo passaporte, Lula adora dizer que tem medo de voar. O último roteiro internacional, em novembro, foi Moçambique.

Impacto do salário mínimo preocupa prefeituras

Números da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que o reajuste do salário mínimo terá impacto de R$4,28 bilhões nos cofres municipais em 2026. A primeira chega em fevereiro, com o pagamento dos vencimentos de janeiro. O impacto não ocorre de maneira uniforme e, nas contas da CNM, municípios de Minas Gerais, Bahia e Ceará serão os mais afetados, já que concentram o maior número de servidores que recebem até 1,5 salário mínimo, ou 32% do total nacional.

Raio-X

Do total de servidores dentro do recorte de maior impacto, os Estados ficam assim: Minas Gerais, com 12,1%; Bahia, com 10,5%; e Ceará, 9%.

Fati

A conta total poderia ser menor em R$1 bilhão. Mas, ao considerar os encargos, o montante passa de R$3,1 bilhões para R$4,2 bilhões.

Inchaço da máquina

Desde 2020, o número de servidores municipais só cresce, passou de 6,8 milhões para mais de 8,3 milhões (2023), registra a própria CNM.

Malas prontas

A empresa de logística americana FedEx vai acabar com parte das operações por aqui. Após 37 anos atuando no mercado doméstico brasileiro, vai se concentrar apenas no transporte internacional.

Escalada

A dinheirama segue correndo frouxo via Lei Rouanet no governo Lula. O valor passou de R$2,35 bilhões (2023) para R$3,04 bilhões (2024) e chegou a astronômicos R$3,41 bilhões no ano passado.

Não é realidade paralela

Os Emirados Árabes Unidos cortaram universidades britânicas da lista de beneficiários de bolsas estatais já que instituições inglesas se recusam a combater islamismo radical, sem banir a Irmandade Muçulmana.

Por que será?

O presidente da Colômbia de extrema-esquerda, Gustavo Petro, mudou o tom em relação aos EUA. Ligou para Donald Trump para discutir o narcotráfico e marcou reunião com o governo americano em Washington.

Todo mundo viu

Viralizaram esta semana vídeos de presos políticos sendo libertados na Venezuela, após a captura do tirano Nicolás Maduro pelo governo americano. Ao menos 800 presos foram soltos desde a queda do ditador.

Casa de apostas

A plataforma Polymarket registrou alta de 14% nas chances de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Já há mais apostas no filho do ex-presidente que no governador Tarcísio (Rep-SP). O presidente Lula (PT), entretanto, ainda lidera com 52% de chance de reeleição.

Foco é outro

O Senado celebrou volume “expressivo” de pedidos ao seu serviço de ‘verificação’ de fake news, em 2025. Mas o maior número de cidadãos entrou em contato para denunciar descontos ilegais em suas aposentadorias e tirar dúvidas sobre a CPMI do INSS.

Só para turistas

A agenda da Câmara dos Deputados está completamente vazia, em janeiro. Não há qualquer atividade prevista para deputados federais antes do fim do mês, apenas “visitas guiadas” para turistas.

Pensando bem...

... até a Venezuela está soltando presos políticos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Segredo revelado

Tancredo Neves era candidato a presidente, no Colégio Eleitoral, quando esteve no Recife para conversar com o senador Marco Maciel (PFL-PE). Participaram do papo o saudoso senador Marcos Freire e os deputados Roberto Freire e Jarbas Vasconcelos, todos do PMDB. Ao despedir-se, Tancredo olhou para os três e sentenciou, apontando para Maciel:

- Agora eu sei porque vocês vivem perdendo eleição para ele...

Cláudio Humberto

"Como médico, isso me preocupa"

Marcelo Matias, presidente do Simers, após Alexandre de Moraes barrar apuração do CFM

11/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Venezuela reinventou ditadura à base de mentiras

O fim do narcoditador Nicolás Maduro devolveu às telinhas preciosos documentários sobre a tragédia da Venezuela, lembrando-nos dos facínoras que reinventaram a ditadura, por meio do controle de um Legislativo acuado, eleições fraudadas (e ai de quem as criticasse), não sem antes de tornar inelegíveis e prender adversários. E exportaram o definido no Foro de São Paulo, acusando adversários de “atentado contra a democracia” e os tachando de “traidores da pátria” e etc.

 

Modelito cara-de-pau

Chamavam críticas à “desinformação” ou de “fake news”, mas, quando se sentiam acuados, recorriam à velha mentira da “defesa da soberania”.

 

Ditadura planejada

Antes da ditadura descarada, a Venezuela se viu sob ditadura disfarçada, “relativa”. Os golpistas seguiram um método, o plano chavista.

 

Liberdade cancelada

Após tornar inelegíveis, prender e matar opositores, o regime de Chávez e Maduro fechou emissoras e jornais, prendeu e matou jornalistas.

 

Máscaras rasgadas

Maduro no xilindró, a ditadura prendeu 14 jornalistas, profissionais como os que no Brasil preferem defender o tirano e atacar o xerife “malvadão”.

 

Governo aposta no Senado para manter veto

O governo aposta na melhora na relação entre o Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para manter o veto ao projeto da dosimetria. Na Câmara, as planilhas governistas que circulam já dão o jogo como perdido. Lula e Alcolumbre estavam às turras, mas um jantar fora da agenda, em dezembro, colocou panos quentes na relação. Para derrubar o veto, é preciso de 41 votos no Senado e 257 na Câmara.

 

Espreme que vai

O projeto passou com 48 votos no Senado, a meta do governo, que já trabalha nisso mesmo no recesso, é virar ao menos oito.

 

Pode esquecer

Na Câmara, que gestou o projeto da dosimetria, o cenário é mais desfavorável. Passou com folga: foram 291 votos pelo texto.

 

Logo ali

Sempre no radar, uma alternativa governista está no outro lado da Praça dos Três Poderes: judicializar no amigável Supremo Tribunal Federal.

 

Pasta enfraquecida

Ricardo Lewandowski já não escondia dissabor como ministro da Justiça e Segurança Pública, pasta enfraquecida e penando sem orçamento. Provável separação da Justiça e da Segurança só antecipou a saída.

 

Pura vaidade

Apesar de celebrar o acordo comercial costurado entre Mercosul e União Europeia, vaidoso, Lula ainda murmura que gostaria que o aceite tivesse saído no mês passado, quando o Brasil presidia o bloco sul-americano.

 

Malha Judas

Eleita na esteira bolsonarista, a senadora Soraya Thronicke (Pode-MS), agora lulista de carteirinha, não foi perdoada por seguidores (e eleitores) ao dizer que vai votar para manter o veto contra a dosimetria.

 

Questão paroquial

Se no plano nacional PP e União Brasil desembarcaram do governo Lula, no Ceará a água corre para o outro lado. Há conversas com o PT para compor apoio ao plano de reeleição do governador Elmano de Freitas.

 

Insegurança jurídica

Tereza Cristina (PP-MS) criticou veto de Lula ao projeto de regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira. A senadora diz que isso prejudica produtores e que pretende derrubar o veto no Congresso.

 

Sumiu!

Com a fila do INSS batendo os 3 milhões de brasileiros na espera, o senador Jorge Seif (PL-SC) cobrou o presidente Lula, “Onde está o governo que ‘cuidaria do povo’?”. Diz que ficou só no discurso.

 

Saudade do ex

Mario Frias (PL-SP) lembrou que, enquanto o ministro Camilo Santana (Educação) bate bumbo para o aumento real de R$18 para os professores, na gestão de Jair Bolsonaro o reajuste foi de 33,24%.

 

Barraco

Terminou em confusão a visita do vereador Rubinho Nunes (União-SP) à USP. O parlamentar foi desmentir conversa mole sobre o 8 de janeiro e a confusão acabou instalada, com direito a safanões e gritaria.

 

Pensando bem...

...cartão master já teve outro significado.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Escolha ‘democrática’

Com o súbito falecimento do governador de Minas, Olegário Maciel, o ditador Getúlio Vargas teve de escolher o substituto. Pediu listas sêxtuplas a Antônio Carlos e a Gustavo Capanema e a ambos solicitou que nelas incluíssem um delegado de polícia de Pará de Minas: Benedito Valadares. Foi, claro, o escolhido. Interpelado depois sobre a decisão, Getúlio explicou:

- Benedito era o único nome comum nas duas listas...

