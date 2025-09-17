"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania...

Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países.

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo (14) no Peacock Theater, com apresentação do comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico. Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie. Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros.

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty. Independente do público o festival recebeu diversas personalidades que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme, Giovana Cordeiro, Flávia Saraiva e Catia Fonseca.

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia".

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções",

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".



Um dos motivos para o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.



O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

In – Torta de limão

Out – Pudim de limão