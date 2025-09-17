Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania...

Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump

Giba Um

Giba Um

17/09/2025 - 06h00
Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países. 

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo (14) no Peacock Theater, com apresentação do comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico. Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie.  Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros. 

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número  chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda  e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por  brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no  Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty. Independente do público o festival recebeu diversas personalidades  que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme, Giovana Cordeiro, Flávia Saraiva e Catia Fonseca. 

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para  evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia". 

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", 

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".
 
Um dos motivos para  o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.
 
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

In – Torta de limão

Out – Pudim de limão

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento"

Ministro Marco Aurélio ironizando os excessos no julgamento de Jair Bolsonaro

15/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Salta para R$10,3 bi gasto de Lula com emendas

Disparou para mais de R$10,3 bilhões o total de gastos com emendas parlamentares do governo Lula (PT), até o dia 4 de setembro. Ainda assim, Lula e cia. não conseguem melhorar muito a relação petista no Congresso, apesar de ter conseguido manter na gaveta o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro. No início de julho, o total de gastos do governo com emendas parlamentares foi de “apenas” R$3,7 bilhões.

Dois tipos

O governo Lula (PT) já pagou R$9 bilhões em emendas individuais, diz o Tesouro Nacional, e R$1,33 bilhões em emendas de bancada

Referência

Maior estado da federação, São Paulo e municípios paulistas receberam R$953 milhões em emendas, este ano.

Curioso

Em 2025, a Paraíba do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep), foi agraciada com R$263 milhões em emendas.

Comparação

O Distrito Federal, com 8 deputados, recebeu uma merreca em emendas: R$88 milhões. Um terço da Paraíba, com 15 deputados.

Atuação de Alckmin desperta ciúmes em petistas

Quem entrou na frigideira do PT nas últimas semanas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tentou algo (quase nada) para aliviar o tarifaço de 50% cobrado pelos Estados Unidos em cima de produtos brasileiros que chegam por lá. Alckmin está em alta entre ricaços do setor produtivo, já que circula entre Estados Unidos e Europa costurando acordos para novos mercados e alívio para alguns produtos, como celulose, metais preciosos, combustíveis e fertilizantes.

Dor de cotovelo

Na Casa Civil, Rui Costa, que esperava ser o gerentão e sucessor de Lula, tipo Dilma Rousseff, sofre com eterna dor de cotovelo.

Inimigo em comum

Perto da Casa Civil, outro ofuscado pelas incursões de Alckmin no tarifaço é Fernando Haddad (Fazenda). Costa e Haddad se detestam.

Poder é a questão

Para não ficar atrás dos R$30 bilhões do “Brasil Soberano” de Alckmin, Costa turbinou o Novo Pac, que será de R$52,9 bilhões (2026).

Perplexidade

Condenado pelo “golpe”, Alexandre Ramagem (PL-RJ) diz que a acusação contra ele se baseia na delação de Mauro Cid. No entanto, o deputado faz uma ponderação: nem sequer é citado na deleção.

Custo Lula

Por aqui, sem nem explicar, o tarifaço do Brasil sob Lula deixa o iphone 17 quase o dobro do preço praticado nos Estados Unidos. Lá, o smartphone parte de US$799. Por aqui, US$1.481 ou R$7.999.

Passou e disparou

A CPI Mista que investiga a gatunagem no INSS precisou de poucos dias para superar os 1577 requerimentos que a CPI da Covid recebeu em midiáticos seis meses. Esta semana, beirou os 1800.

Anistia só na esquerda

Petista raramente se preocupa com escrúpulos. No DF, um deputado distrital apresentou projeto de anistia de multas aplicadas pela Justiça a pelegos que promoveram greves ilegais e abusivas.

Cargos e grana

O governo Lula briga para tentar barrar o projeto de anistia, em vias de votação na Câmara. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) deve arroxar a base com emendas parlamentares e as boquinhas, claro.

Mãe Joana

Enquanto os Estados Unidos afundam sem choro nem vela navios de tráfico de drogas venezuelanos, no Brasil aviões traficantes são só “acompanhados”. Na quarta (10), isso rendeu fuga do piloto traficante.

Como eles gastam

Para se ter noção do tamanho do esquema do INSS, a operação da PF ordenada pelo ministro do STF André Mendonça apreendeu, além de réplica da McLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca de ultra luxo Richard Mille que, se genuíno, vale mais de R$8 milhões.

Pode ser mais

Somente alguns poucos relógios encontrados pela PF na operação contra a roubalheira no INSS, sexta (12), valem dezenas de milhões de reais, com marcas como Richard Mille, Patek Philippe, Rolex etc.

Pergunta na coerência

Roubar o INSS é golpe de Estado?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Questão de fé

José Sarney presidia o Senado, no governo FHC, quando uma jornalista contou que o então presidente FHC afirmara no exterior que Deus havia sido bom com o maranhense, por lhe dar mais um ano de mandato quando ele era presidente. Sarney reagiu com fina ironia, aludindo ao ateísmo militante de FHC: “De fato, Deus é generoso com quem acredita nele...”

giba um

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente"

15/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Até aliados acham que o governador Romeu Zema anda "rodando feito biruta" (cone que indica a direção e intensidade do vento) em relação ao futuro da Cemig. Enquanto isso, a companhia mineira prepara a venda de novo pacote de ativos na área de geração.

Mais: o combo deverá incluir, entre outras usinas, as PCHS Joaquim e Tronqueiras. Prováveis compradores já vêm sendo sondados pela estatal. Desde o início do governo Zema, em 2019, a companhia já levantou mais de R$ 9 bilhões com a venda de ativos e de participações societárias.

Giba Um

Jantar estrelado

Pelo quarto ano a Fundação Kering, fundada em 2008 por François-Henri Pinault organiza um jantar  batizado de Kering for Women Gala, realizado na quinta-feira (11) no restaurante The Pool, em Nova York. O evento foi criado para arrecadar dinheiro para garantir que mulheres e crianças possam viver livres da violência de gênero e se compromete a fornecer às sobreviventes recursos e o apoio necessários para reconstruir suas vidas com autonomia e segurança.

E este ano o evento ganhou uma proporção maior para sua realização. Sendo uma organização sem fins lucrativos as doações  foram abruptamente cortadas pelo governo Trump este ano, assim como outras instituições do mesmo gênero. Para a felicidade de seu fundador e presidente  o evento arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões,  bem acima dos US$ 3 milhões do ano passado.  

Para quem não sabe François-Henri Pinault é o marido da atriz Salma Hayek. “Cada ano é um novo nível de caos, e este ano, definitivamente foi. Ao mesmo tempo, isso inspira ainda mais. Este é um evento que foca em união e comunidade.

E esse é o tema deste ano: comunidade. Mas comunidade não significa isolar-se com pessoas que compartilham apenas as mesmas opiniões que você. É por isso que tentamos ter todos os tipos de pessoas. Há todos os tipos de personalidades lá. E não é político; é apenas uma noite significativa e inspiradora”, disse Salma.

Além dos anfitriões também estava presente, entre tantos, Dakota Johnson, Anna Wintour, Demi Moore, Linda Evangelista, Diane von Furstenberg, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Jessica Chastain e Winnie Harlow.

COP30 para vender projetos de Lula

O governo Lula quer aproveitar a visibilidade da COP30 para vender alguns dos principais projetos de infraestrutura da Amazônia e do Norte do país. A estratégia, conduzida pela Casa Civil em articulação com os Ministérios dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, é reenquadrar empreendimentos tro de uma moldura ESG, de modo a atrair investimento de bancos multilaterais como Banco Mundial, Banco dos Brics e CAF - Corporación Andina de Fomento.

O governo já convidou formalmente para a COP o vice-presidente de área de infraestrutura do Banco Mundial, o chinês Guanzhe Chen. A instituição soma  cerca de US$ 1,8 bilhão em recursos disponibilizados ao Brasil vinculados a metas de sustentabilidade. O Planalto vislumbra a oportunidade de alavancar esse número sob a atmosfera política e diplomática da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Virar pelo avesso

Não é um movimento trivial: o desafio do governo é virar pelo avesso projetos historicamente associados a controvérsias ambientais, reposicionando-os como oportunidades de desenvolvimento sustentável a partir de ajustes na sua concepção.

As discussões envolvem empreendimentos que somam mais de R$ 50 bilhões. Entre eles, está a polêmica Ferrogrão, orçada em mais de R$ 25 bilhões e as concessões das hidrovias do Tocantins e do Madeira, que prometem ganhos logísticos expressivos, mas suscitam questionamentos sobre impactos nos ecossistemas aquáticos e comunidades ribeirinhas.

Giba Um

Desprendendo dos padrões

A atriz Samara Felippo, hoje com 46 anos revelou em entrevista à revista Quem, que está se desprendendo dos padrões impostos pela sociedade, no qual ficou presa por muitos anos. “A sociedade te impõe um padrão estético, de beleza, para mulheres, principalmente. Aí você vai amadurecendo e percebe que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma. Desde a alimentação até uma atividade física para envelhecer bem. Meu objetivo é passar meus 80 anos fazendo minhas festas. Mas a atividade física, hoje em dia, para mim, é saúde sobretudo”.

E completa falando que atualmente já se pode falar de assuntos que antes eram considerados como tabu, como menopausa, envelhecimento, liberdade feminina, mas garante que ainda existe uma certa blindagem. “A cobrança ainda é muito sobre a mulher. A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel”.

Giba Um

Olho nos militares

Para a ministra Cármen Lúcia, o julgamento de Jair Bolsonaro ficará na história, ressaltando que mandará para a cadeia três generais e um almirante que desonraram a farda. O ministro Flávio Dino, do seu lado, enfatizou que as Forças Armadas devem obediência ao poder civil. Para analistas, uma lembrança oportuna num país que precisa espantar de vez o fantasma das quarteladas e da tutela militar. E mais:  agora reforçado por sanções, o STF não se  curvou. 

Receio da Papuda

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de oito anos de prisão (foram 27) , terá de cumprir pena em regime fechado. Ele tem manifestado a aliados o receio de ser levado à Papuda. Aliados tentam acalmá-lo, consideram que é improvável que isso ocorra. Uma sala (cela) da Polícia Federal é considerada o destino mais certo. Seria na Superintendência da PF no Distrito Federal. O Comando Militar do Planalto é um local também analisado. Advogados pedirão prisão domiciliar, por problemas de saúde mesmo idade.

Pérola

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente para o Brasil. É surpreendente que tenha acontecido", 
de Donald Trump, embarcando no helicóptero oficial para  um jogo de beisebol em Nova York.

Quatro ex-presidentes

Condenado pelo STF na ação da trama golpista, Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente a ser detido desde a redemocratização do país. Além dele, já foram presos o atual presidente Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, que em diferentes contextos responderam ações relativas à corrupção. Todos foram detidos em momentos em que não ocupavam a Presidência. Temer, depois de duas prisões (quatro dias cada uma) foi absolvido em 2022.

Agarrados em Fux

A maioria dos advogados dos que acabaram de ser condenados pelo Supremo e praticamente agarrados em tudo o que o ministro Luiz Fux falou pela absolvição, acham que ele "pavimentou recursos para as Cortes Internacionais por levantar cerceamento de defesa".

Surgiram alternativas que eles jamais tinham pensado anteriormente. Bolsonaristas acham Fux um "herói" (?) e insistirão com a possibilidade de anistia, sabendo que o mesmo STF está pronto para derrubá-la.

A salvo

Ministros do STF, advogados de condenados, juristas, ninguém entendeu a condenação de Mauro Cid por Luiz Fux que destacou "a comprovação de participação em etapas do plano  golpista, como reuniões preparatórias, obtenção de financiamento para sua execução e pedido de monitoramento de Alexandre de Moraes".

O próprio ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ficou atônito e desesperado por horas. Acabou salvo o que os outros quatro ministros do Supremo lhe reservaram: dois anos em regime aberto, sem previsão de multa. Já os demais réus acabaram condenando o general Braga Netto, que tinha sido brindado com "condenação parcial" por Fux.

"Imensidão de provas"

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que estava no julgamento da semana passada sentado na primeira fila (depois, foi chamado por Cristiano Zanin para se sentar ao seu lado) fez um rápido discurso no final. Cumprimentou Paulo Gonet (PGR) e "sobretudo o relator" Alexandre de Moraes pelo "trabalho hercúleo", um "divisor de águas na História do Brasil". E também destacou a "imensidão de provas". Encerrou rechaçando a hipótese de "perseguição política".

Recebe Bolsa família

Presa na semana passada acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$ 55,5 mil do contribuinte em programas sociais.

Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$ 21.997. Na pandemia ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial, faturando R$ 9.938.

Ficou nas intenções 

Ainda os projetos de infraestrutura: no balcão, há espaço também os empreendimentos na esfera estadual. É o caso da construção da Ferrovia do Pará, estimada em mais de R$ 10 bilhões. O traçado de 1,3 km entre Marabá e o porto de Vila do Conde é a menina dos olhos do governador Helder Barbalho, aliado próximo de Lula.

Em 2019, Barbalho chegou a assinar um protocolo de intenções com a China Communication Construction Company para a implantação da ferrovia. Mas tudo ficou no campo das intenções.

Mistura Fina

A família do ministro Alexandre de Moraes (STF) comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, pelo valor de R$ 12 milhões. A compra ocorreu por meio da empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos Ltda, do qual Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, é sócia junto aos três filhos do casal. A escritura foi assinada em cartório de Brasília há 15 dias. A família pagou também R$ 240 mil de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
 
Os sinais da crise financeira da Raízen aparecem do macro – leia-se a possibilidades de venda de parte do capital - ao micro, com o esfarelamento de algumas de suas operações. É caso da Usina Santa Elisa, em Sertãozinho, interior de São Paulo. A empresa estuda o que fazer com a unidade. As hipóteses vão da negociação integral da planta até mesmo o desmonte e a venda de seus equipamentos.
 
A operação da Santa Elisa foi desativada em julho e, desde então, a Raízen demitiu mais de dois mil funcionários. Logo após a suspensão das atividades, a empresa fechou a venda de 3,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, entre produção própria e contratos de fornecimento de terceiros por R$ 1 bilhão. Entre os compradores está a São Martinho, que teria interesse também na  aquisição da Santa Elisa. Uma única certeza: a trajetória da Santa Elisa dentro da Raízen chegou ao fim. 
 
Depois de demitir mil funcionários que trabalhavam em home office por não cumprimento, supostamente, de horários e atribuições, o Itaú decidiu fechar 227 agências em resposta ao crescente uso de canais digitais para seus clientes, comprovando que a transformação digital está moldando rapidamente a forma como os bancos estão passando a operar. Impactando tanto suas estruturas quando os seus clientes. Em 2025, no segundo trimestre, à propósito, o Itaú teve um lucro impressionante de R$ 11,5 milhões, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2024. 

In - Sapatilha de bico fino
Out – Sapatilha Tabi

