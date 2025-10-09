Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser...

...ir para outro lado que vá. E que tenha sorte porque certeza nós temos: a extrema direita não voltará a governar este país", de Lula, em entrevista à TV Mirante, no Maranhão

Giba Um

Giba Um

09/10/2025 - 06h00
Novo presidente do Supremo, Edson Fachin rejeitou festas em sua posse, mas não impediu que seu vice-presidente Alexandre de Moraes, comemorasse o momento. Moraes chamou amigos - e de todo o país - para uma confraternização depois da posse em sua casa.

MAIS: estavam lá entre outros, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, Tábata Amaral, João Campos e muitos mais.  Um dos amigos passou algumas informações para o correspondente do The New York Times e o jornalão americano tratou de publicar uma nota com os devidos comentários a  favor.

Pontapé inicial

Apesar de estrear somente no dia 20 de outubro Três Graças, de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, novela que substituirá Vale Tudo no horário nobre da Globo reuniu parte do elenco na Pinacoteca de São Paulo para a festa de lançamento. A trama contará a  história  de Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), todas mães solos, que estarão envolvidas em um esquema de falsificação de remédios, comandado por Santiago Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). Que terá uma reviravolta no meio da novela com o surgimento do personagem Rogério (Eduardo Moscovis), que era marido dado como morto de Arminda. O elenco desfilou com trajes impecáveis, marcados pela elegância de peças alongadas, tecidos nobres e cortes sofisticados. As atrizes chamaram atenção com vestidos que exibiam decotes ousados, costas à mostra. A trama também marcará o retorno às novelas de Miguel Falabella, Carla Marins, Júlio Rocha e Fernanda Vasconcelos. E ainda contará com a estreia de Belo como ator, que aliás comandou o show da festa ao lado de outro cantor-ator Xamã, que também está na trama. Aguinaldo Silva que também volta a escrever uma novela para o horário nobre depois de 6 anos afastado fez questão de exaltar sua história com uma pequena cutucada na antecessora. “'Vale Tudo' foi uma novela incrível, nas duas versões, tanto a original quanto o remake. Mas o telespectador quer ver a novela que está começando. Quando uma acaba, ele embarca na próxima e vira a página” . E completou:  "A novela é uma obra aberta. Se eu percebo que o público não gostou de algo, eu mudo. O espectador é o verdadeiro autor, ele escreve a versão final. Eu ouço as pessoas, no supermercado, na rua, em qualquer lugar. Isso faz parte do processo de escrever".

Amorim fora da linha de frente

Celso Amorim, chanceler dos dois primeiros mandatos de Lula, segue como principal conselheiro do presidente na área de política externa. No entanto, Lula decidiu promover uma espécie de downgrade circunstancial do fiel colaborador, tirando Amorim da linha de frente das tratativas com a Casa Branca. Esse papel caberá a Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira, atual chanceler. O entendimento que Alckmin, Haddad e Vieira conferem grau de institucionalidade e impessoalidade maior as conversas com os Estados Unidos. De todas as autoridades que participaram da conversa telefônica com Donald Trump, no começo da semana, Amorim teve a presença mais contida. O  embaixador, contudo, permanece como observador e conselheiro onipresente. Até porque Lula gosta e está acostumado com o assessor a seu lado, como chanceler ou assessor direto. Aos 83 anos, Amo rim dá sinais de fadiga. Está resguardado para missões e encontros bilaterais. Agora, o projeto está entregue no "Departamento do Estado" do governo. Amorim seguirá a fila, mas com trunfos junto a Lula que permanecem intactos e garantidos.

Contra o Brasil

O governo Lula teme o que pode acontecer com a definição do secretário de Estado, Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, para negociar sanções e tarifas com autoridades brasileiras. Ele foi o primeiro do governo Trump a criticar publicamente o Brasil e denunciar perseguições no STF.  Cada uma das sanções passaram por Rubio. Houve um alívio, contudo, porque o negociador não será Scott Bessent chefe do Departamento do Tesouro, que tem aplicado a Lei Magnitsky. Rubio não é "mal-informado": ação contra Padilha é porque sabia da suposta exploração de cubanos no Mais Médicos.

Críticas duras

Aos 32 anos, a cantora e atriz Miley Cyrus abriu seu coração em entrevista a CBS Sunday Morning. Em certo trecho disse que muitas críticas que recebeu quando tentou desvincular sua imagem de sua personagem “Hannah Montana”, responsável pelo seu reconhecimento e sucesso. Ela garante que só se deu conta de quanto duras elas eram depois que ficou madura. “Eu fui a primeira pessoa a ser cancelada, eu acho. Eu não sabia até eu ficar mais velha, na verdade, o quão brutal realmente foi, porque foi muito desafiador para outras pessoas, mas para mim, foi um bom momento. Parecia divertido, e era divertido. Olhar para alguém nos seus 20 anos com a visão de quem eu sou agora. Eu acho que foi isso. Mas, na época, foi incrível”. E garante que apesar de querer  ter uma imagem longe da personagem ela diz que é muito grata. “Eu a amo. Ela é tudo. Eu não teria nada, nada disso – quer dizer, talvez eu pudesse ter descoberto, talvez eu pudesse ter me mudado de Nashville, Tennessee, para Los Angeles. Não sei. Mas ela fez isso muito mais rápido e melhor, e me preparou para a vida que tenho agora. Então, amor por ela, gratidão, tudo isso”.

Dirceu de novo

O ex-chefe da Casa Civil do primeiro mandato de Lula, José Dirceu, voltou a defender a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. "Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele". Segundo Dirceu, assim como o ex-presidente Fernando Collor em prisão domiciliar devido à idade e questões de saúde (tem Parkinson), Bolsonaro "também não tem condições de cumprir pena no sistema penitenciário” porque é uma pessoa muito instável e sem autocontrole para aguentar a rotina de um presídio". E até por experiência própria, insiste: "Todo mundo sofre na prisão, todo mundo tem depressão, chora e chama a mãe, reza".

Fim de acordo

O rompimento do acordo automotivo entre Brasil e Colômbia vai além da questão diplomática. Dentro do próprio governo, notadamente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o episódio tem alimentado discussões sobre a eficácia, a médio e longo prazo, das políticas de incentivo à indústria automobilística. Um dos motivos que ajudaram a minar o tratado bilateral foi a decisão do governo boliviano de privilegiar as importações de veículos elétricos, notadamente da China. Os exportados do Brasil para a Colômbia são, quase na totalidade,  movidos a gasolina ou etanol.

Pérola

"Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para outro lado que vá. E que tenha sorte porque certeza nós temos: a extrema direita não voltará a governar este país",

de Lula, em entrevista à TV Mirante, no Maranhão.


Imitando Bolsonaro

Analistas lúcidos de plantão estão colecionando o que chamam de "o pior de Bolsonaro" espalhados pelas redes sociais, desta vez proliferado pelo governador Tarcísio de Freitas envolvendo o trágico episódio do envenenamento por metanol. Esta semana, Tarcísio disse, em roda de jornalistas: "No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar" (!?). No início da pandemia, quando Bolsonaro tentou fazer graça sobre o aumento de mortes pela Covid-19, o mesmo Tarcísio aproveitou: "Não sou coveiro, tá?" Depois, resolveu debochar das famílias de luto: "Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?" Agora, Tarcísio quer ser presidente da República, usando boné de Trump.

Visita a Bolsonaro

Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-chefe da Casa Civil, do governo Bolsonaro, pediu autorização ao STF para visitá-lo, o que deverá ocorrer nesses dias. Ciro foi alvo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, porque "estava fazendo campanha para ser vice de Tarcísio, se ele se candidatasse ao Planalto". E o presidente do PP tira Caiado da disputa, garantindo que Bolsonaro "está entre Tarcísio e Ratinho Jr (PDS-PR). Detalhe: Ciro tem certeza de que, na visita, o ex-presidente ainda não oficializará nomes para 2026.

Na lixeira da História 1

Abre-se o espaço esperado para uma discussão de temas econômicos ficando na lixeira da História a tentativa malsucedida de Trump de utilizar o julgamento de Jair Bolsonaro como um pretexto para atacar a soberania brasileira", fala do ex-embaixador Jorio Dauster, em nova análise da cena nacional (e internacional). "Essa estratégia – continua -  preconizada por figuras malignas como Steve Bannon, atraiu Eduardo Bolsonaro para uma aventura suicida a que ele se julgou, junto a Paulo Figueiredo, capaz de ditar a política da Casa Branca em relação ao Brasil".

Na lixeira da História 2

Adiante, segue Jorio: "Como recordação desse desvario  ficarão para sempre as imagens inesquecíveis da imensa bandeira norte-americana na Avenida Paulista e o boné MAGA usado por um Tarcísio sorridente. Trump não tem nada de louco, é um frio negociador sempre disposto a voltar atrás quando as circunstâncias exigem - foi informado de que se transformará no melhor cabo eleitoral de Lula, vivendo meses, atrás pior momento da política. Entregará de bandeja às forças da esquerda os símbolos nacionais verdes e amarelos que a direita vinha utilizando para caracterizar seu amor à Pátria e a família".

"Golaço!"

Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, considerou um "golaço" de Trump ao escalar o secretário de Estado Marco Rubio para negociar sanções e tarifas com autoridades brasileiras. Eduardo acha que "não complica o Brasil, nos ajuda!", como disse o ex-embaixador Rubens Barbosa. O secretário, filho de cubanos que fugiram da ilha, conheceria bem a América e os regimes totalitários da esquerda na região, na qual incluiria o Brasil. Bananinha repete que seu pai foi vítima de perseguição de uma "ditadura judicial".

Há dois anos

Os dois anos do ataque terrorista que matou mais de 1.200 civis em Israel, incluindo idosos e crianças, e o sequestro de 251 pessoas, dezenas delas executadas pelo Hamas e muitas ainda em cativeiro foram lembrados, esta semana, em sessão solene do Senado. Claudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, diz que "o 7 de outubro não foi apenas uma tragédia para Israel, mas um alerta para toda a humanidade". O ataque começou com 4.300 foguetes lançados contra a população de Israel e a invasão do país para executar pessoas. O Brasil nunca condenou os atos terroristas.

Mistura Fina

O Brasil não é um caso isolado nessa tempestade de metanol. A área técnica do Ministério da Saúde está debruçada sobre episódios recentes de adulteração de bebidas alcoólicas em larga escala em outros países. A Rússia, por exemplo, enfrenta hoje uma crise de saúde pública similar. Desde o fim de setembro, ao menos 25 pessoas morreram em Stantsy, próximo a Leningrado, após comprar garrafas de vodca adulterada.
 
Equipes do Ministério da Saúde se orientam por tragédias semelhantes em outras latitudes. Entre janeiro e março deste ano, ao menos 160 pessoas morreram e outras 230 foram hospitalizadas na Turquia após contaminação por metanol. Em junho do ano passado, foram registradas 65 mortes no sul da Índia após ingestão de bebidas produzidas ilegalmente. E em março, em plena pandemia, o Irã contabilizou 2.200 internações e 296 óbitos em uma onda de envenenamento por metanol.
 
O Jogo do Bicho, proibido no Brasil, está liberado na terra de Vladimir Putin. Numa exposição de arte brasileira na GES-2, grande centro cultural de Moscou, o público é apresentado ao jogo  inventado pelo Barão de Drummond (1825-1897), "como importante manifestação cultural do povo brasileiro". As cartelas, com muitas fotos de bichos, exibem o nome dos animais em russo e inglês.

O Papa Leão XIV acaba de anunciar mudanças para cerimônias de casamento realizadas nas igrejas católicas. A mudança mais drástica foi sobre as músicas permitidas no momento do casamento. Doravante, apenas músicas sacras serão aceitas durante a cerimônia. Temas de filmes, novelas ou canções populares estão oficialmente proibidas, com exceção da música escolhida para a saída do casal.

Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria registram que pelo menos um caso de autoagressão envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos acontece no Brasil a cada dez minutos. Os números se referem a 2023 e 2024, quando a média  diária chegou a 137 atendimentos de pacientes dessa faixa etária, incluindo tentativas de suicídio. O estudo também revela que, nesse período, cerca de 2,3 mil adolescentes se mataram.

In –  Suco de acerola
Out – Suco de maracujá

CLAÚDIO HUMBERTO

"E onde tem falcatrua, tem PT também"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre digitais petistas na gatunagem do INSS

08/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI do INSS: Lista de oitivas soma 147 nomes

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a bandalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. Este é o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15, é Carlos Roberto Ferreira Lopes, pelegão que manda e desmanda na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho após abusar de mentir para a CPI Mista.

Núcleo do trambique

Atrás de Lopes, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, que abriu o bico após a CPMI convocar esposa e filho.

Laranjal

Até agora, nove pessoas foram ouvidas. A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como “laranja” do advogado Nelson Wilians.

Famiglia

A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. E Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa.

Muito a dizer

Há ainda Edson Claro. Prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Diplomacia empresarial destravou impasse nos EUA

A mudança do governo americano em relação ao Brasil decorre da “diplomacia empresarial”, que na prática ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada por ideologia, conheceu o fundo do poço: o chanceler Mauro Vieira não conseguia nem falar ao telefone com o homólogo americano. Trocaria breves palavras com Marco Rubio em agosto, 8 meses após a posse de Donald Trump. Pediu a Rubio para conversar sobre o “conversável”, sem incluir a pauta política exposta na carta de 9 de julho para Lula.

Distensionamento

Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que “distensionaria” a relação com o Brasil, e o encontro casual na ONU o fez antecipar isso.

Muita calma nessa hora

Será penoso, advertem experientes diplomatas. Haverá dedo em riste, palavras duras, mas desafio inicial é identificar as demandas dos EUA.

Adultos na sala

Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores fazendo-se representar por “adultos na sala”.

Estranhas ocorrências

Giovani Cherini (PL-RS) vê sabotagem no corte do ar-condicionado da sala da CPMI do INSS. O deputado acusa que estão tentando travar as investigações: “A verdade não se cala, a CPMI segue firme!”.

Senhor Ocultação

O senador Marcos Rogério (PL-RO) produziu a frase mais marcante no depoimento de Fernando Cavalcanti, apontado como “laranja” de Nelson Wilians: “Lá fora é o Sr. Ostentação, aqui é o Sr. Ocultação”.

Barroso, o 48º?

Luís Roberto Barroso disse que está “terminando a carreira” no STF. Falou em tom de despedida. Se deixar o posto em 2025, quase oito anos antes, será o 48º ministro mais longevo da História da corte.

Pé fora

Após gafe ao dizer que “foi juiz por 12 anos”, Luís Roberto Barroso se corrigiu e disse que o encerramento da presidência no STF não é o encerramento da carreira. Mas admitiu se aposentar mais cedo.

Não é novidade

O “shutdown” mais longo da história do governo dos EUA (35 dias) se deu em 2018, no primeiro mandato de... Donald Trump. Antes disso, a mais longa suspensão foi no governo Clinton (21 dias), em 1995.

Tutti buona gente

O Conselho de Ética analisa hoje 14 representações contra deputados. Quem mais acumula reclamações é André Janones (Avante-MG), com 3. Lindbergh Farias (PT-RJ) é alvo de duas representações.

Melhor aposentar

Aos 80 anos, Luciano Bivar (União-PE) pediu votação remota na Câmara para octogenários. Tomou invertida da colega Luíza Erundina (Psol-SP), 90: "Se não tem condições para isso, não se candidate."

Visita autorizada

Ciro Nogueira (PP-PI) conseguiu autorização para visitar Jair Bolsonaro. Será nesta quinta (9), entre 9h e 18h. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também foi autorizado, mas só no dia 20.

Pensando bem...

...comprar não é implorar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

As podas do general

Às vésperas do golpe militar de 1964, José Aparecido de Oliveira era secretário do governador de Minas, Magalhães Pinto, e vizinho de um general Guedes, em Belo Horizonte. O militar tinha o hábito de podar, ele mesmo, as roseiras que separavam as casas só para bisbilhotar o vizinho, seus encontros e telefonemas. Após o golpe, ele tentou prender e cassar Aparecido, que foi salvo pelo chefe. Guedes foi à forra: usando a mesma tesoura de podar as roseiras, ele – literalmente – cortou a linha telefônica tão apreciada pelo secretário do governador.

Giba Um

"Ele não tem condições de ir para a prisão comum. É instável e psicossomático. Acho improvável...

...que se coloque presos vulneráveis no sistema penitenciário, controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas", de José Dirceu, sobre o futuro de Jair Bolsonaro

08/10/2025 00h02

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A supervilã Odete Roitman (Débora Bloch) foi assassinada e a famosa pergunta percorre o país. Afinal, "quem matou Odete Roitman?". A autora Manuela Dias preparou dez finais e cinco suspeitos.

MAIS: todos suspeitos apareceram com revólveres nas cenas anteriores, como se estivessem se preparando para o serviço. Façam suas apostas! A novela está marcando recorde de audiência em todo o país.

Bondades para o agro 1

A um ano da eleição, os governadores-presidenciáveis da direita parecem disputar quem é capaz de distribuir mais afagos no agronegócio, uma de suas principais bases políticas e território hostil a Lula. O plantio da vez se dá pelas mãos de Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. O governo de São Paulo prepara o lançamento de mais dois Fiagros (Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais), que, juntos, devem passar de R$ 1 bilhão. Não é a primeira vez que a gestão Tarcísio faz uso desse mecanismo. Agora, a cifra envolvida é o que chama a atenção. Em maio, o governo paulista criou outros dois Fiagros com valores mais modestos - R$ 115 milhões.

Bondades para o agro 2

Lembrando Chacrinha, na política, como na TV, nada se cria, tudo se copia. O governador Ronaldo Caiado também prepara o lançamento de um Fiagro, voltado prioritariamente aos pequenos e médios produtores. Assessores de Caiado discutem ainda a criação de um FIDC (Fundo de Investimento Direitos Creditórios) rastreado em recursos para financiar da cadeia do agronegócio. Em agosto, o governo de Goiás anunciou o lançamento de um FIDC carreado a partir de créditos do ICMS. A iniciativa contemplou a oferta de R$ 800 milhões de diferentes setores da economia. Ao agro, caberá a maior fatia, em torno de R$ 300 milhões.

Reforma administrativa 1

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece "teto de gastos" apenas para Estados e Municípios e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Reforma administrativa 2

O governo Lula é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o Instituto Gasto Brasil. Até sábado (4), a União torrou R$ 1,7 trilhão, contra R$ 1,1 trilhão dos 27 Estados somados e outros R$ 1,1 trilhão de 5.500 municípios. O custo total do Judiciário é de 146,5 bilhões anuais, segundo o CNJ. A Justiça Estadual custa R$ 91,7 bilhões e a Federal, R$ 15,9 bilhões. Maia: o Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Temporada de caça

O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, está em temporada de caça: avançou para filiar Marina Silva (Meio Ambiente) e desponta como possível destino para outros integrantes do governo Lula, como Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, e Simone Tebet (MDB), do Planejamento. A lista de nomes de peso pode incluir ainda Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Senado, e a ex-deputada Manuela D'Ávila, sem filiação depois de deixar o PCdoB.

Giba Um

Novos passos

Depois de viver a protagonista Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis se prepara para voltar ao horário nobre na novela “Três Graças”, que estreia no próximo dia 20, data, aliás, de seu aniversário. Na trama, Barbara viverá Lena, uma mulher bem-sucedida no campo profissional, mas no campo pessoal nem tanto. Casada com Herculano (Leandro Lima), não consegue realizar seu grande sonho: ser mãe.

“O que mais me chama a atenção na Lena é a determinação e a coragem com que ela enfrenta os desafios. Destaco também sua humanidade, com fragilidades e contradições que a tornam muito real. Vejo semelhanças entre nós nesse lugar da força e da persistência, na vontade de seguir em frente mesmo diante das dificuldades". Fora das telinhas, Barbara fez uma outra estreia como produtora-executiva do espetáculo Limítrofe, escrito por Oscar Calixto e com direção de Daniel Dias da Silva e Anderson Cunha, que estreou na última sexta-feira (3) no Rio de Janeiro, o que também marca sua primeira parceria profissional com o marido, o ator Raphael Najan, que faz parte do elenco.

"Tenho aprendido muito nesse processo e passei a valorizar ainda mais o trabalho de produção. Não é fácil se produzir, especialmente sem patrocínio, mas nosso objetivo é claro: fazer arte e contar nossas histórias. Trabalhar em conjunto tem sido restaurador porque nos apoiamos tanto artisticamente quanto emocionalmente". 

COP30: medo de cadeiras vazias

A um mês da COP30, o Itamaraty lançou uma força-tarefa internacional. O corpo diplomático no exterior está mobilizado para acelerar as negociações com os países que ainda não confirmaram presença na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém. A missão da área de Relações Exteriores é impedir que o Brasil carregue uma marca negativa: a de realizar a COP mais diminuta dos últimos anos. Até agora, apenas 87 países haviam confirmado sua participação.

Para efeito de comparação, a COP29, realizada no Azerbaijão no ano passado, contou com 196 das 198 nações signatárias da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima. A COP28, nos Emirados Árabes, em 2023, teve 189 delegações para a COP27. No ano anterior, o Egito recebeu 190 delegações para a COP27. Em eventos dessa natureza, contudo, há sempre confirmações em cima da hora. Mesmo assim, o número de nações que ratificaram sua presença é preocupantemente baixo. A essa altura do campeonato, o governo já esperava ter contabilizado mais de 100 delegações. O problema é que as dificuldades de hospedagem em Belém aumentam a possibilidade de forfait.

Avião bilionário 1

Depois de problemas técnicos com a aeronave atual, a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou ao governo proposta para a aquisição de um novo avião presidencial, com custo estimado em US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,45 bilhão). Apesar da urgência manifestada por Lula, a decisão enfrenta resistência devido à necessidade de controle de gastos e à busca por equilíbrio nas contas públicas. Dados do BC mostram que o déficit primário do setor público consolidado foi de 2,15% do PIB nos 12 meses encerrados em setembro, com o governo sendo o principal responsável por essa situação.

Giba Um

Trabalho em família

A atriz Gwyneth Paltrow está atacando de modelo para nova coleção de outono da GAP. E, para sua felicidade, esta campanha é estrelada ao lado de Apple Martin, sua filha, fruto do casamento com o cantor e vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. A campanha foi capturada pelo renomado fotógrafo Mario Sorrenti. Por meio de fotos descontraídas e cheias de cumplicidade entre mãe e filha, a campanha explora a maneira como o estilo pessoal se transforma ao longo das gerações.

Paltrow troca ideias com Martin, oferecendo orientações sobre a importância de abraçar a individualidade, cultivar a autoconfiança e valorizar o empoderamento. Ao mesmo tempo, o olhar de Martin sobre a formação de sua própria identidade enriquece essa conversa, criando uma narrativa envolvente e inspiradora. A atriz falou sobre a experiência: “A Gap sempre fez parte da vida da minha família. É clássica e despretensiosa, e Zac trouxe uma nova perspectiva que torna a marca mais usável do que nunca”. E Apple Martin destacou que sempre usou a marca desde criança e que aprendeu a amar um pouco a moda por meio da grife.

Giba Um

Avião bilionário 2

Lula busca um avião com maior autonomia, internet de alta velocidade, quarto de casal, banheiro com chuveiro, sala de reuniões ampla e possibilidade de reabastecimento em voo. A primeira-dama Janja é a mais entusiasmada com o novo avião e enfatiza que a troca "é uma questão de segurança e eficiência institucional".

E defende: "A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República - não estou falando do presidente Lula, mas do presidente do Brasil. Irresponsável por colocar ele dentro de uma aeronave com tantos problemas".

Mais problemas

A candidatura de Carlos Bolsonaro no Senado pelo PL de Santa Catarina está ameaçada, apesar de ser uma decisão de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tinha como favorita para disputar uma vaga pelo PL em Santa Catarina a deputada Caroline De Toni. E já avisou o marido e Valdemar Costa Neto, presidente do partido. A segunda vaga no estado deve caber a Esperidião Amin (PP), aliado de Polsonaro e a saída pode ser Caroline se transformar em vice na chapa de Jorginho Mello, governador de Santa Catarina.

Clubes de tiro

Carlos Bolsonaro vai renunciar logo ao seu mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio e quer se mudar para São José, em Santa Catarina, próxima de Florianópolis. Já escolheu seu apartamento e vai disputar uma cadeira no Senado, conforme determinação do pai (Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não pode mudar). Seu irmão Jair Renan vive em Balneário Camboriú, cidade litorânea movimentada por ricos. O Zero Dois preferiu o município industrial com forte presença de clubes de tiro.

Mistura Fina

Reprovação da primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, chegou a 61% entre eleitores que dizem conhecê-la, segundo levantamento do Poderdata. O número representa alta de 11 pontos em relação a junho e é o maior índice desde maio de 2024. A aprovação da atuação de Janja no governo é de 23%, o menor patamar já registrado. Outros 16% não souberam responder.

Desde setembro de 2022, a visibilidade de Janja cresceu: 89% dizem conhecê-la atualmente, contra 63% naquele ano. Destes, 38% afirmam conhecê-la bem e 51%, de ouvir falar. Apenas 11% ainda não sabem quem ela é. Apesar de não ocupar cargo oficial, Janja tem agenda intensa, já tendo visitado mais de 35 países, alguns vizinhos. Após o tarifaço de Trump, ela repostou nota dizendo: "Nunca seremos Brazil", gerando repercussão.

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou R$ 146,5 bilhões, uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram R$ 138,9 bilhões. São dados da  edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$ 91,6 bilhões, 62% do total. A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás da gastança: R$ 25,5 milhões (17,4% do total). E a Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$ 15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$ 8 milhões, seguem o ranking.

Petistas cearenses celebram o êxito de uma "operação holofotes", que deu visibilidade a deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção ruim: "Se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada". Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das "vítimas". A deputada gravou o vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

In: Livro Adotados pelo Gato

Out: O assassino no verão de 1999

