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Giba Um

"Não sou grande fã do Papa Leão. Ele não estava em nenhuma lista para ser Papa e só foi posto lá...

...porque era americano e acharam que seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald Trump", de Trump, aparecendo em post, numa montagem (IA) como Jesus e provocando comoção mundial

Giba Um

Giba Um

16/04/2026 - 06h00
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Várias cidades estão tornando mais rígidas as regras de trânsito para carro, moto, bicicleta, patinete e bicicleta elétrica. Em março, no INTO, principal instituição de tratamento em traumatologia e ortopedia, os acidentes de trânsito superaram em número no mesmo período do ano passado.

MAIS: os acidentes de trânsito passaram de 21% dos atendimentos em 2025 para cerca de 33% neste ano. Dos casos registrados no primeiro trimestre, cerca de 73% das vítimas eram homens, dos quais 90% estavam na faixa etária entre 16 e 59 anos.

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Resignificando sempre

Com uma carreira que se estende por 34 anos, Carolina Dieckmann se encontra em uma fase de grande vigor e produtividade. Aos 47 anos, a atriz aproveita o reconhecimento pelo seu papel de Leila na nova versão de Vale Tudo, além de estar nas telonas com os filmes Descontrole e Pequenas Criaturas, ambos com o suporte da Globo Filmes. Mais do que simplesmente aumentar sua carga de trabalho, Carolina revela que tem aprendido a transformar experiências, convertendo obstáculos em novas oportunidades. Em uma entrevista, comentou que a saída de casa de seus filhos, Davi (26) e José (18), provocou a sensação de “ninho vazio”. No entanto, em vez de ceder à tristeza, ela decidiu usar esse tempo para se aprofundar ainda mais em sua carreira, fortalecer seu relacionamento com o diretor Tiago Worcman e investir em seu autoconhecimento. A atriz também abordou as críticas que recebe nas redes sociais, especialmente relacionadas ao seu corpo. Para Carolina, o problema não está nas opiniões em si, mas na tendência de julgar os corpos alheios. Ela prefere ver essas situações como oportunidades de diálogo e reflexão, defendendo que todos devem ter a liberdade de ser quem realmente são. Ao longo de sua vida, Dieckmann já transformou desafios difíceis em lições valiosas, desde a perda de pessoas queridas até momentos delicados em sua vida pessoal. Essa habilidade de ressignificar experiências se destaca como uma característica marcante em sua trajetória. Entre suas atividades profissionais, a vida familiar e as reflexões sobre o tempo, Carolina continua curiosa e apaixonada pelo seu trabalho. E, se depender dela, os próximos anos de sua carreira estarão cheios de propósito, dedicação e histórias inspiradoras para contar.

Lula: melhor ficar fora do 1º de Maio

presidente Lula vem sendo aconselhado a ficar fora dos atos convocados pelo PT para o 1º de Maio, em defesa do fim da escala 6 x 1. A avaliação é que há risco de esvaziamento público que supere o eventual ganho político, ainda que esta seja uma das principais bandeiras de sua campanha à reeleição. Os atos sindicais do Dia do Trabalhador vêm acumulando sucessivos fracassos de mobilização nos últimos anos. Em 2024, por exemplo, o evento organizado pelas centrais sindicais de São Paulo reuniu menos de duas mil pessoas — as imagens de Lula discursando para gatos pingados foram constrangedoras. A pauta do fim da escala 6 x 1 é relevante demais para se tornar um tiro no pé: no entorno de Lula, o receio é que, ao participar da manifestação do 1º de Maio, o presidente fique exposto a mais uma demonstração de incapacidade de mobilização da esquerda. É um paradoxo que desafia o PT, forjado numa época em que multidões de operários se acotovelavam nas portas de fábricas: o governo aposta em uma agenda trabalhista de forte apelo popular, mas encontra dificuldade em levá-la às ruas.

PT no ataque

Com Flávio Bolsonaro bem nas pesquisas, o PT gastou, nos últimos dias, R$ 378.000 em impulsionamento de posts no Instagram e no Facebook. Metade desse valor foi para peças de ataque a Flávio, chamado de "traidor da pátria" pela relação com os Estados Unidos. Os vídeos ligam Flávio ao escândalo do Master, ao aumento de combustíveis e sugerem que ele vai acabar com o Pix. Já o PL é apontado como contrário ao fim da escala 6 x 1 e à isenção do IR até R$ 5.000.

Nova função

O Café Filosófico ganha nova temporada na TV Cultura no domingo (19), às 20h (com reprise na madrugada de terça para quarta, à 1h), agora sob o comando da atriz Tainá Müller, que está afastada da TV aberta desde sua participação em O Outro Lado do Paraíso (2018). Com cenário renovado e parceria com o Instituto CPFL, o programa abre a fase inédita com um tema que sempre rende boas discussões: a ostentação. O convidado do episódio de estreia é o antropólogo Michel Alcoforado, autor do best-seller Coisa de Rico. Conhecido como o “antropólogo do luxo”, ele também assina a curadoria do primeiro bloco da temporada. A ideia é provocar reflexão: por que mostramos o que temos — e o que isso diz sobre quem somos? Mais do que falar apenas de consumo ou exibicionismo, o programa propõe olhar para a ostentação como uma forma de comunicação social. No Brasil, roupas, marcas, carros e estilos de vida muitas vezes funcionam como sinais que revelam status, pertencimento e até desigualdades. Tainá compartilha seu entusiasmo pelo novo formato do Café Filosófico: "Estou empolgada com o novo Café Filosófico: é um luxo ter reflexão profunda na TV aberta. Sinto-me honrada em apresentar esse formato, que aproxima a filosofia do cotidiano. Meu papel é o de estudante curiosa, dialogando com convidados e o público". Segundo Alcoforado, esse comportamento atravessa todas as classes sociais. Cada grupo, à sua maneira, usa símbolos para construir imagem e marcar posição no mundo.

Antes e depois

Ronaldo Caiado, sempre que pode, repete que, se vencer, seu primeiro ato será o indulto para Jair Bolsonaro. O que não impede Caiado de ser contra a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto, condenando sua "falta de experiência", e por aí vai. Agora, por conta das novas pesquisas, nas quais, em média, Caiado aparece com 6,5%, ele acha que, em um segundo turno, poderia transferir seus votos para Flávio, o que asseguraria sua vitória. É mais ou menos o que aconteceu com Simone Tebet e Lula em 2022. Na época, renderam a diferença de 2 milhões de votos, que deu a vitória ao petista. Se o segundo turno fosse hoje, o movimento de Caiado poderia render 1,5 milhão de votos para Flávio.

Lula mais nervoso 1

Foi com irritação e falando palavrões que Lula recebeu os números do Datafolha, com Flávio Bolsonaro numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno. A nova pesquisa fez o presidente mandar os ministros adiantarem os projetos com algum apelo popular para estancar a sangria na popularidade. A previsão é que um programa que mira o endividamento familiar seja antecipado e saia já na próxima semana.E mais: o fim da escala 6 x 1 também deve encorpar dentro do governo. A estratégia é reverter a maré para Lula e mitigar o estrago eleitoral da inflação, que ainda deve aparecer em razão da alta dos combustíveis. Um dos pontos que mais preocupam a turma petista é que Flávio superou numericamente Lula antes mesmo de anunciar o vice na chapa. No Planalto, a leitura é de cenário mais favorável para o herdeiro de Jair Bolsonaro, que, naturalmente, deve herdar votos da direita no segundo turno. Apesar da alteração que coloca Flávio em vantagem, Lula ainda tem dito que segue na disputa e que vai crescer no segundo semestre.

Pérola

"Não sou grande fã do Papa Leão. Ele não estava em nenhuma lista para ser Papa e só foi posto lá porque era americano e acharam que seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald Trump",

de Trump, aparecendo em post, numa montagem (IA) como Jesus e provocando comoção mundial.

Está chegando a hora 1

O advogado-geral da União, Jorge Messias, já tem 48 votos para se tornar o 11º ministro do Supremo, de acordo com tabulações feitas por líderes do governo e até mesmo pelo pessoal da oposição. A sabatina marcada por Davi Alcolumbre para o dia 29, um dia antes da votação da dosimetria dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, deverá ter quórum alto, o que hoje favorece Messias. Para ser aprovado, precisa ter apoio de 41 dos 81 senadores.

Está chegando a hora 2

É um quadro diferente do de dezembro, quando Messias foi indicado e um ressentido Alcolumbre ameaçou sabatiná-lo em menos de duas semanas. Na época, Messias mal chegava a 30 votos. Cinco meses na chuva ajudaram Messias a quebrar resistências. Com ajuda dos ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, ele tem atualmente votos nos oposicionistas PL, PP e União. Para comparar o placar pró-Messias: em 2021, Mendonça foi aprovado por 47 votos contra 32; Cristiano Zanin recebeu 58 votos contra 18; e Flávio Dino foi aprovado por 47 contra 31 votos.

Maior aposta no Brasil 1

Lula continua repetindo que "se depender de mim, a gente fecha as bets", enquanto isso o setor de apostas dá nova demonstração de seu poderio. Reunidos no BIS SIGMA South America, em São Paulo, investidores e executivos de algumas das principais plataformas internacionais — vindos de Malta, Reino Unido, Albânia, Turquia, entre outros — discutiram os próximos passos para conquistar ainda mais terreno no mercado brasileiro.

Maior aposta no Brasil 2

As grandes casas de apostas querem acelerar investimentos em tecnologia para consolidar market share. Na prática, buscam se antecipar a eventuais apertos regulatórios, enquanto o ambiente ainda permite uma razoável flexibilidade. E, na prática, significa dizer que vem por aí uma forte temporada de contratos com clubes de futebol, compra de farto espaço na mídia e campanhas de aquisição de usuários em larga escala. Ou seja: é a realidade correndo em paralelo à velha e surrada aposta de Lula de jogar para a galera.

Múltiplos "subsídios" 1

Guardadas as proporções, o BTG, de André Esteves, conseguiu com o Digimais, de Edir Macedo, o que tanto tentou e não alcançou no caso do Master. Da forma como a operação foi costurada, a partir de uma teia de exigências e de "subsídios", na prática é como se o banco estivesse recebendo para ficar com a encalacrada instituição financeira do bispo da Universal. Além do aporte de R$ 7 bilhões do FGC e da injeção de capital feita pelo próprio Macedo no mercado, fala-se em quase R$ 800 milhões - o BTG montou uma blindagem, que o protege dos consideráveis passivos judiciais do Digimais, especialmente do rumoroso processo movido pela gestora Yards.

Múltiplos "subsídios" 2

Trata-se de uma ação na casa dos R$ 500 milhões, envolvendo uma suposta fraude na venda de créditos. O acordo de compra do Digimais prevê que o antigo controlador assumirá a responsabilidade em caso de derrota no processo. A operação prevê ainda a possibilidade de retenção de parte do preço ou de ajustes futuros no valor da transação, vinculados ao desfecho da ação. É mais uma das bombas-relógio do Digimais que o BTG vai deixar no colo alheio. Os advogados do banco de André Esteves teriam concluído que há possibilidade de a Yards vencer a queda de braço na Justiça.

Mistura Fina

Enquanto a delação de Daniel Vorcaro anda devagar, a apuração sobre fraudes no INSS é que promete balançar o país mais rápido. A delação do empresário Mauricio Camisotti, coordenador do esquema, já está no STF para ser homologada. Ele apresenta documentos e detalha toda a origem da roubalheira do INSS, abre conexões políticas e o papel de figuras como Roberta Luchsinger nas negociatas de Antonio Carlos Camilo, o "Careca do INSS".

E mais: Camisotti avança sobre políticos do PDT e ministros de Lula que sabiam de todo o esquema e nada fizeram para evitar o roubo. Um vice-presidente do partido é citado como beneficiário de propinas, assim como nomes do INSS. Ele também dá nomes de políticos do Congresso que receberam propinas do esquema de descontos ilegais. E detalha a engrenagem empresarial para lavar dinheiro desviado para um famoso escritório de advocacia. Detalhe: deverá haver novas delações de investigados.

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) decidiu demitir o presidente do INSS ao perceber falta de melhorias operacionais efetivas e uma certa escalada na questão das filas (hoje, 2,7 milhões à espera) para oferecer respostas a milhões de demandas de todos os tipos, incluindo pedidos de aposentadoria. Ele avaliou que era o momento de assumir a presidência do INSS alguém de carreira, experiente. Por isso, sugeriu a Lula a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira, sua secretária-executiva adjunta, para presidir o INSS.

Gilberto Walter Jr., o ex-titular, pertence aos quadros da Controladoria-Geral da União e não tinha o viés operacional que o ministro impunha (há quem aposte que a cabeça de Queiroz também está por um fio). O ministro não fala sobre o assunto, mas acha que Walter Jr. cumpriu seu papel na crise do roubo dos aposentados (?). E acrescenta que, apesar de tudo, o INSS bateu recorde na resposta a 1,6 milhão de requerimentos de todos os tipos.

In — Livro: Vestígios
Out Livro: Um Crush dos Infernos

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há algo de muito podre no Brasil"

Adriana Ventura (Novo-SP) reage ao 'toma-lá-dá-cá" por aprovação de Messias no STF

14/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula manda apressar projetos, após pesquisa

Foi com irritação que Lula (PT) recebeu os números do Datafolha no fim de semana, com Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno. A crise fez o presidente mandar os ministros adiantarem os projetos com algum apelo popular para estancar a sangria na popularidade. A previsão é que um programa que mira o endividamento familiar seja antecipado e saia já na próxima semana. O fim da escala 6x1 também deve encorpar dentro do governo.

Vai piorar

A estratégia é reverter a maré para Lula e mitigar o estrago eleitoral da inflação, que ainda deve aparecer, em razão da alta dos combustíveis.

Ligou o alerta

Um dos pontos que mais preocupam a turma petista é que Flávio superou numericamente Lula antes mesmo de anunciar o vice na chapa.

Segundo turno

No Planalto, a leitura é de cenário mais favorável para o herdeiro de Jair Bolsonaro, que naturalmente deve herdar votos da direita no 2º turno.

Fica, ainda

Apesar da alteração que coloca Flávio em vantagem, Lula ainda tem dito que segue na disputa e espera melhora no segundo semestre.

Filas persistentes derrubaram presidente no INSS

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) decidiu demitir o presidente do INSS ao perceber a falta de melhorias operacionais efetivas e uma certa “escalada” na questão filas, e de oferecer respostas a milhões de demandas de todos os tipos, incluindo pedidos de aposentadoria. Ele avaliou que era momento de assumir a presidência do INSS alguém de carreira, experiente. Por isso sugeriu a Lula a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira, sua secretária-executiva adjunta, para presidir o INSS.

Só pensa naquilo

Waller Jr, o ex-titular, pertence aos quadros da Controladoria Geral da União (CGU) e não tinha o viés operacional que o ministro impunha.

Cumpriu o papel

Queiroz não fala sobre o assunto, mas acha que Gilberto Waller Jr cumpriu o papel relevante na crise do roubo bilionário aos aposentados.

Burocracia anda

Entre amigos, o ministro registra que, apesar de tudo, o INSS bateu recorde na resposta a 1,6 milhão de requerimentos de todos os tipos.

Posição marcada

Novo ministro da articulação política de Lula, José Guimarães (Relações Institucionais) foi quem garantiu, no início do ano, que, “se dependesse dele” não haveria CPI ou CPMI do Banco Master no Congresso.

Marca do pênalti

O embaixador Luís Cláudio Gomes dos Santos não deve gostar da vida em Taipei. Chefe do escritório do Brasil, ele conseguiu ofender o governo local dizendo em entrevista que Taiwan não é um país, e que faz parte da China continental. Sua permanência no posto ficou insustentável.

Ele se arranjou

Demitido do ministério de Direitos Humanos de Lula após escândalo sexual, Silvio Almeida arrumou uma boquinha na prefeitura petista de Maricá (RJ). O convite foi de Washington Quaquá.

Fim melancólico

Chega ao fim hoje (14), com votação do relatório final, a esvaziada CPI do Crime Organizado. É mais uma que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enterrou e não quis prorrogar as investigações.

Hungria é direita

Apesar de Viktor Orbán ter perdido a eleição na Hungria, não foi eleito nenhum representante da esquerda. O novo premier era seu fã e todos os parlamentares eleitos são oriundos de três partidos conservadores.

Tudo atrasado

O Senado prevê instalar a Comissão de Orçamento até o fim de abril, já com um mês de atraso. A lei manda o governo enviar o projeto do orçamento ao Congresso até 15 de abril, que deve ser analisado até 17 de julho. Mas eleição e até Copa vão empurrar tudo para o fim do ano.

Contra Messias

Já passou das 12 mil assinaturas na plataforma Change.org o abaixo-assinado contra a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) do advogado-geral da União, Jorge Messias.

De volta

Romário (PL-RJ) reassumiu o mandato no Senado nessa segunda (13), após quatro meses de licença. O afastamento tinha sido combinado com o partido. Bruno Bonetti (PL) foi quem assumiu a cadeira no período.

Pergunta nas manchetes

Agora a atuação do ICE é positiva?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Palocci falando mal de Mantega

Segunda-feira o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, cruzou com o ex-ministro Antônio Palocci no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Paulinho lia nos jornais que o ministro Guido Mantega (Fazenda) preparava medida provisória garfando R$ 2,2 bilhões do FAT para pagar dívidas de agricultores com multinacionais.

- Que absurdo! – resmungou Paulinho.

- Claro que é um absurdo, eu jamais faria isso! – concordou Palocci.

E, diante de um Paulinho cada vez mais surpreso, o ex-ministro observou:

- E você, Paulinho, vivia pedindo minha cabeça!...

CLAÚDIO HUMBERTO

"A guerra só estará ganha quando conquistarmos a anistia total",

Deputado Evair de Melo (PP-ES), sobre votar o veto da redução de penas

13/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Nem Safra paga honorários exorbitantes a advogado

Herdeiros de Joseph Safra, banqueiro brasileiro considerado o mais rico do planeta, com seus US$23 bilhões (R$118 bi), contestaram com sucesso os US$35 milhões (R$200 milhões) cobrados pelo escritório de advocacia WilmerHale em um caso de herança. O juiz Colum Charles Leonard, da Alta Corte de Londres, reduziu drasticamente os honorários. Virando a página para o Brasil, o Master, de um banqueiro cambaleante, pagava R$3,6 milhões por mês a banca de advocacia Barci de Moraes.

Passe alto

Mais do que sugerir, o nome já entrega, o escritório “Barci de Moraes” é a grife da família do supremo ministro Alexandre de Moraes.

Coisa de País rico

Documentos entregues pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado revelam pagamentos de R$80,2 milhões ao escritório.

Constrangedor

O contraste é constrangedor e revela que honorários exorbitantes são inaceitáveis até para bilionários, uma turma que valoriza o dinheiro.

Que escândalo?

O ministro Alexandre de Moraes faz silêncio sobre o caso, a PGR não vê razões para investigar e o STF se dedica agora ao ramo de blindagens.

Lula muda versões sobre conversas com Vorcaro

Lula (PT) terá de escolher uma das lorotas que tem contado sobre seus encontros fora da agenda com Daniel Vorcaro. Ele disse em entrevista, dias atrás, ter ficado indignado com o “paumpói” da Globonews que o ligou ao dono do Banco Master. E deu nova versão da conversa de 1h30 com Vorcaro, a quem diz ter dito: “você está sendo acusado, você diz que é inocente, mas a apuração será 100% técnica”. Constrangedora lorota: Vorcaro ainda não era investigado na ocasião, dezembro de 2024.

Investigado na sala

Lula não deveria ter ficado “indignado” com a emissora, mas com amigos tipo Guido Mantega, que o fizeram receber um suposto investigado.

Haja conversa

Foi denunciado no Congresso que Lula teria recebido Vorcaro fora da agenda entre três e quatro vezes. Não se sabe o que tanto conversaram.

Conexões Lula

Lula também inaugurou a Biomm, fábrica de insulina de Vorcaro em Minas, da qual é sócio Valfrido dos Mares Guia, amigão do petista.

Carga asfixiante

O próprio Tesouro Nacional do governo Lula (PT) reconhece que a carga tributária do Brasil é a maior da História: atingiu 32,4% do PIB em 2025 e tomou inéditos R$ 4,12 trilhões dos pagadores de impostos em um ano.

Fantasiar é a saída

Ex-ministro da Justiça de Lula, Tarso Genro atribuiu a demora do presidente para definir candidato do PT gaúcho à crise mundial e “ao acúmulo de tarefas problemáticas que seu governo está tendo”.

Dados de todos

Além de atormentados por suas negativações de crédito, os cidadãos sofrem nas mãos de hackers bandidos que dizem ter invadido outra vez o Serasa Experian e roubado dados de 220 milhões de cidadãos. E ainda coloca tudo à venda na dark web por US$350. Ninguém está preso.

Previsão de especialista

Relator da extinta CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (PL-AL) prevê chance de Maurício Camisotti citar Lulinha, filho do presidente Lula (PT), no seu acordo de delação premiada sobre o roubo aos aposentados do INSS.

Lá vem

Está prevista para hoje (13) a nova Paraná Pesquisas sobre a eleição presidencial de 2026. Na pesquisa de 2 de abril (BR-00873/26), Flávio (PL) tinha 45,2% contra 44,1% de Lula (PT), no segundo turno.

Mundo novo

A Tesla iniciou produção em massa do seu caminhão elétrico, com tecnologia de direção autônoma. A expectativa é produzir cerca de 15 mil caminhões em 2026 e mais de 50 mil por ano a partir de 2027.

Gaúchos anti-Lula

Segundo a Futura/Apex (BR-07873/26), Lula (PT) perde no 2º turno no Rio Grande do Sul para todos os presidenciáveis; Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD).

Regalia ministerial

Como quase todo primeiro escalão de Lula, Dario Durigan nem esquentou a cadeira como ministro da Fazenda e já se mandou para a gringa: fica até o dia 20 entre Estados Unidos, Espanha e Alemanha.

Pensando bem...

…o cessar-fogo que interessa em Brasília não tem nada a ver com o Irã.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rainha do piti

A cada show de estrelismo, a ministra Marta Suplicy (Turismo) garantia lugar no folclore de Brasília. Certa vez ela queria-porque-queria embarcar para São Paulo às 11h da manhã. A FAB alegou que só poderia disponibilizar um jatinho à ministra em horário antecipadamente combinado, porque já tinha outros compromissos (ou “missões”, como os milicos gostam de dizer). Marta só embarcou no final da tarde. Esbravejando.

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