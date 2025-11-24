Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas...

O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Chega de falsas narrativas", de Hugo Motta, presidente da Câmara, rebatendo Lula

Giba Um

Giba Um

24/11/2025 - 06h00
Continue lendo...

O depoimento na CPMI da advogada Cecília Motta, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas (Aspen) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) virou até piada. Ela admitiu conhecer parte das pessoas citadas nas investigações da Operação Sem Desconto.

MAIS:   admitiu també ter várias empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e garantiu que "os recursos não têm origem ilícita". Depois, ficou desmemoriada: não se lembrava que tinha um Ford Ka de R$ 54 mil em 2020 e não soube explicar como hoje tem dois Mustangs elétricos de R$ 900 mil cada.

Uma voz contra a violência

Mais que uma jornalista ou uma âncora de telejornal (está à frente do Bom Dia Brasil desde 2013), Ana Paula Araújo é uma defensora das mulheres e uma das vozes contra a violência feminina. Autora de dois livros, Abuso: A cultura do estupro no Brasil (2020) e o mais recente Agressão – A Escalada da Violência Doméstica no Brasil resolveu ampliar o alerta da violência contra mulher. E não apenas da violência física ou sexual, mas também das violências Psicológica, Patrimonial e Moral. Querendo que esta voz seja ouvida por mais pessoas resolveu criar pequenos vídeos com participação de várias atrizes lendo pequenos trechos de seu mais recente livro, advertindo qualquer tipo de violência contra a mulher seja ela qual for, não terá um fim se não houver denúncia e incentivando as mulheres não se calarem e a procurarem ajuda. Estes vídeos foram divulgados desde setembro nas redes sociais  da jornalista, da atriz Isabelle Drummond, que foi a diretora dos vídeos e  das atrizes Marjorie Estiano, Beth Goulart, Heslaine Vieira, Nathalia Dill e Klara Castanho que foram as responsáveis por estas leituras. Ao fim de cada vídeo a própria Ana Paula aparecia para explicar o tipo de violência sofrido e mais uma vez reforçar da importância de cada denúncia.  No livro  Ana Paula apresenta os resultados de suas pesquisas realizadas por várias partes do Brasil em busca de casos de violência doméstica, demonstrando que o que é divulgado na imprensa representa apenas uma pequena fração do que ocorre dentro dos lares brasileiros. Com mais de 30 anos de profissão a âncora foi responsável pela cobertura da ocupação do Complexo do Alemão,  que rendeu à Rede Globo o Emmy Internacional..

BTG: quebra-cabeças na área de energia

André Esteves está diante de montar um grande quebra-cabeças na área de energia, encaixando fontes renováveis e combustíveis fósseis em um único mosaico empresarial sob sua liderança. A primeira peça veio com a entrada do BTG no capital da Cosan, mediante aporte de R$ 4,5 bilhões. Agora, o banco estaria se movimentando para se associar também à Raízen, joint venture entre o próprio Rubens Ometto e a Shell. A instituição financeira já teria manifestado interesse em participar da reestruturação do capital da empresa, que envolveria uma injeção de recursos de até R$ 10 bilhões. O BTC joga com posição duplamente privilegiada: como investidor que pode aliviar a Raízen e acionista indireto da companhia, dada a recém-adquirida participação societária de 23% na Cosan. A Shell vê com bons olhos a entrada do BTG no capital da Raízen. A companhia precisa  de um aporte para enfrentar um endividamento de R$ 50 bilhões e a Shell resiste a colocar dinheiro novo.

Quebra-cabeças 2

Nesse desenho, o banco de André Esteves passaria a ter um pé tanto na Cosan quanto na Raizen, com forte poder de influência nas duas companhias. Mais: o quebra-cabeças ganharia grande arquitetura empresarial com sua terceira peça: a Eneva, da qual o BTG é o maior acionista com 48% - contabilizando-se sua participação direta e os papeis em poder da Partners Alpha, fundo que reúne sócios do banco. A eventual coabitação da Cosan, Raizen e Eneva sob a mesma estrutura de mando ,colocaria Esteves em uma posição de centralidade no setor de energia, tamanha a abrangência e capilaridade das três empresas reunidas.

A exaltação da humilhada

Nem em seu mais terrível pesadelo o  diretor do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, poderia imaginar que isso acontecesse, após humilhar na presença de outras concorrentes do concurso a Miss México Fátima Bosch, a chamando de “estúpida”, porque no seu ponto de vista ela não havia publicado conteúdo suficiente da sede deste ano: a Tailândia.  No mesmo dia, o presidente do concurso, Raúl Rocha limitou o envolvimento de Nawat durante o concurso. Passados alguns dias eis que na madrugada de sexta-feira (21) a humilhada foi exaltada, sendo consagrada a 74ª Miss Universo,  tendo como vice-campeã  a representante da Índia, Veena Praveenar, e a venezuelana Stephany Abasaly ficou com a terceira posição. Bosch é graduada em vestuário e design pela Universidade Ibero-Americana e expandiu sua formação na Nuova Accademia di Belle Arti, em Milão, além de ter tido uma experiência no Lyndon Institute, nos Estados Unidos. A edição do Miss Universo de 2026 acontecerá em Porto Rico. 

Olho nas pesquisas

Na mesma semana, Lula ganhou apoio extra de participantes da COP30 por ter retornado a Belém e comemorou novo decreto de Trump tirando tarifa de 40% sobre carne, café e outros produtos brasileiros considerando "resultado das boas relações entre os dois governos". Embora ainda não tenha surtido efeito, o retorno de Lula ao grande evento do Pará surpreendeu positivamente observadores da sociedade civil. Stela Harschmann, especialista em Política Climática do Observatório do Clima, analisou: "Nunca vi um presidente voltar para a reta final. E Lula não veio à toa, veio para conseguir fechar os acordos necessários, o que é muito positivo. Foge de um script e é muito bem-vindo".

Advogada de Vorcaro

Ainda Daniel Vorcaro: o Banco Master, só com consultorias jurídicas gastou cerca de R$ 250 milhões em 2024. Um dos contratados era o escritório de advocacia Barci de Moraes, no qual atuam a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes(STF) e dois dos filhos do casal. A contratação era para representar o banco judicialmente, mas o Master não divulgou quais os processos nem os valores pagos à advogada. No Supremo, Viviane aparece vinculada pelo menos a 30 processos públicos, mas nenhum deles está relacionado ao Master. Moraes, à propósito, já participou como convidado de honra, de um evento jurídico promovido , pelo banco, em Londres.

Pérola

"Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Chega de falsas narrativas", 

de Hugo Motta, presidente da Câmara, rebatendo Lula. 

Folha corrida 1

Segundo analistas de plantão, as peripécias de Daniel Vorcaro, que permanece preso, são acompanhadas pelo menos desde 2021, quando seu banco crescia vendendo títulos que prometiam rendimentos jamais imaginados. Ele é velho conhecido da CVM onde pagou multas de R$ 1,2 milhão e respondeu processos por manipulação de preços dos ativos e operações fraudulentas com títulos imobiliários. Em julho do ano passado, técnicos da Caixa consideraram sobre  compra de R$ 500 milhões em títulos de renda fixa a sentença "alto risco de solvência".

Folha corrida 2

Por lei, lembram os analistas, bancos quebrados são passíveis de medidas duras, incluindo intervenção do Banco Central. Nos últimos anos, diretores do Master não estavam muito preocupados com essa possibilidade. O Fundo Garantidor de Créditos enviou mais de 38 alertas do Banco Central sobre os problemas da Master e teve dezenas de reuniões pedindo providências a Campos Neto (era Bolsonaro) e a Gabriel Galípolo (governo Lula). No meio de tudo, Guido Mantega levou Vorcaro, de braço dado supostamente, ao Planalto, para dar um abraço no presidente Lula.

Escapada geral 1

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por integrar a quadrilha que tentou dar golpe de Estado no Brasil. Às vésperas de ir para a cadeia, mandou-se para a Flórida, onde está num condomínio com lago artificial e praia particular. Ele não é o primeiro a voar para os EUA para escapar do alcance da lei. O primeiro foi Eduardo Bolsonaro e pretende ficar por lá, depois de incitar Trump para chantagear o Brasil a favor da impunidade do pai.

Escapada geral 2

Ainda o Dudu Bananinha: ele abandonou o mandato, ficou recebendo sem trabalhar e agora é réu por coação no curso do processo. Na semana passada, foi a El Salvador fazer turismo e conhecer a cadeia de Nayib Bukele. Em julho, Marcos do Val senador, embarcou para a Disneyworld, usando passaporte diplomático, que não entregou a Alexandre de Moraes. E Carla Zambelli, condenada a dez anos de prisão, voou para a Argentina, antes de ser presa, de lá para os EUA e em seguida para a Itália, onde tenta evitar a extradição para o Brasil. Sem contar Bolsonaro, precavido, que ficou meses na Flórida também.

"Pauta bomba" 1

A decisão de Lula de indicar Jorge Messias para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo aprofundou o mal-estar entre o Planalto e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que disse que não foi consultado, nem recebeu qualquer telefonema. De imediato, avisou que apresentaria amanhã (25) uma "pauta bomba" ao plenário. Quer colocar em votação o Projeto de Lei Complementar nº 185/2024, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, que regulamenta a aposentadoria especial de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

"Pauta bomba" 2

A proposta garante aposentadoria com salário integral e paridade (reajustes iguais aos da ativa) para agentes que cumprirem requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. A justificativa não traz o impacto fiscal, mas uma iniciativa similar, aprovada na Câmara, pode trazer um custo adicional aos cofres públicos em 50 anos de R$ 800 bilhões R$ 270 bilhões para as prefeituras e R$530 bilhões para a União.

Mistura Fina

É a deputada Erika Kokay (DF),  grande aliada da comunidade LGBTQIA+, a autora do projeto que virou a lei que criar a Política Nacional de Linguagem Simples e sepultou a tal linguagem neutra e M veta o uso de "todes", "elu", "amigue" e outros desatinos. O dialeto é fartamente usado por figuras do governo Lula quando se dirigem à lacrolância, como Janja, que inclusive aproveitou a cerimônia de transmissão de cargo de Margareth Menezes (Cultura) para mandar um "boa noite a todos, todas e todes".
 
Eventos de Alexandre Padilha (Saúde), Márcio Macedo (ex-Secretaria-Geral) e Silvio Almeida (Direitos Humanos) também tiveram o disparate - ou tolice. Outro escândalo foi o uso, no Hino Nacional, de "desfiles deste solo" (?) na campanha de Guilherme Boulos (PSol) à prefeitura paulistana e perdeu. É saber ainda o que o governo vai fazer com 404 livros sobre "linguagem neutra" que a gestão Luma, sob inspiração de Janja, comprou com dinheiro do contribuinte nos últimos anos.

O relator da CPMI que investiga o roubo a aposentados, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) revelou que o advogado Gilmar Stelo, alvo de recente operação da PF, era o pagador da propina mensal ao ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto , que está preso, acusado de se beneficiar das falcatruas. Stelo é ligado ao também advogado Mauro Hauschild, ex-presidente do INSS no governo. Dilma Rousseff e ex-auxiliar de Dias Toffoli, na época ministro-chefe da AGU Advocacia Geral da União.
 
Mais: Alfredo Gaspar ligou Stelo a Stefanutto no depoimento de Cecília Mota, dirigente ou advogada de quatro entidades que roubaram R$ 747,5 milhões dos aposentados. Cecilia viajou dezenas de vezes no mesmo avião e mesmo destino do "Careca do INSS" até para o exterior, mas jurou que não o conhece e nunca viu sua figura. Convidada a depor como testemunha, Cecília é mais uma que ganha habeas corpus do ministro do Supremo Flávio Dino para ficar em silêncio e não se incriminar.

In -  Esmalte: azul cobalto
Out – Esmalte: azul pastel

Cláudio Humberto

"As facções que atuam no Brasil praticam terrorismo"

Senador Carlos Viana (Pode-MG) ao defender classificar faccionados como terroristas

22/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Incêndio na COP: Pará cortou verba dos Bombeiros

Exaltado nas redes sociais, como deve mesmo ser após o heroico trabalho que evitou uma tragédia maior no incêndio da COP-30, o Corpo de Bombeiros do Pará vive situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador lulista Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$55 milhões do orçamento dos nossos heróis.

 

Tesoura afiada

O corte supera o orçamento (2025) da Casa Militar em R$28,8 milhões somado aos R$22,4 milhões das centrais de abastecimento.

 

Grana minguada

No ano da COP30, o orçamento de R$430,6 milhões dos Bombeiros foi menor que os R$485,8 milhões reservados para a corporação em 2024.

 

Ladeira abaixo

Comparando 2024 e 2025, o total para investimentos também caiu. Eram R$8,6 milhões ano passado. Para o ano corrente, R$5,6 milhões.

 

Uma merreca

Ano que vem, a coisa tem ligeira melhora: R$465,7 milhões. Mas ainda fica com orçamento menor que 2024. Para investimento, só R$1 milhão.

 

No STF, Messias pode julgar caso Marielle e ‘golpe’

Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do Supremo Tribunal Federal cumprem no Senado, Jorge Messias, indicado por Lula (PT) para a vaga aberta em outubro por Luís Roberto Barroso, terá que gastar o latim para convencer senadores quanto sua atuação em processos embaraçosos que tramitam na Primeira Turma do STF. Como o que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e, ainda, o tal “golpe de Estado”, contra agentes do governo de Jair Bolsonaro.

 

Com lupa

Outro processo que tem bastante interesse de parlamentares é a investigação sobre “emendas pix”, relatado no STF por Flávio Dino.

 

Clã Bolsonaro

A denúncia contra o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também tramita na Primeira Turma e é relatada por Alexandre de Moraes.

 

ADPF das Favelas

Messias pode ainda ter que votar em outra ação em alta: a decisão do STF que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

 

Vai ter resgate?

Continuam “reféns” de criminosos 90 gigabites de dados sigilosos da Petrobras sobre a Bacia de Campos. A invasão hacker, ocorrida há uma semana, não chamou muita atenção fora da imprensa especializada.

 

Terroristas já são

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) diz que o Senado corrigirá o texto da Câmara e enquadrar organizações criminosas como terroristas: “As facções no Brasil já atuam como grupos terroristas”.

 

Lula desdenha

É praxe o presidente da República ligar para o presidente do Senado antes de formalizar uma indicação para cargos como ministro do STF, até porque Davi Alcolumbre tinha outro candidato. Mas Lula o ignorou.

 

Pragmatismo na veia

Alcoumbre é profissional em garimpar cargos, mas exagerou na pressão em favor de Rodrigo Pacheco no STF. Lula logo percebeu que, nomeado, Pacheco seria grato a quem o indicou e não a quem o teria nomeado.

 

Química à distância

Em sua 15ª viagem internacional, Lula foi à África do Sul para a cúpula do G20, em mais um encontro, como na COP30, em Belém (PA), do qual quem de fato importa, Donald Trump, não vai participar.

 

Cliente tem sempre razão?

Lula se encontra neste sábado com o chanceler alemão Friedrich Merz que andou elogiando Berlim e detonando Belém, após sair da COP30. A Alemanha rivaliza com os EUA como maior comprador de café brasileiro.

 

Ministro ligeiro

No STF, o ministro André Mendonça foi o primeiro a saudar a indicação de Jorge Messias, para profunda irritação da bancada lulista na Corte, que comeu mosca. Parabenizou o indicado.

 

De volta

O Avante do DF tem novo presidente: Gim Argello. O ex-senador, que assumiu uma cadeira no Senado após a morte de Joaquim Roriz, em 2007, tem planos de voltar ao posto nas próximas eleições.

 

Pensando bem...

...nem meia-bomba a pauta é.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cobra morreu faz tempo

No debate acalorado sobre a veracidade dos dados do Cadastro Geral de Empregos nos governos FHC e Lula, certa Eduardo Suplicy (PT-SP) prometeu: “Vou mostrar o pau e a cobra morta...” O senador Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) jamais perderia a piada: “A ‘cobra morta’ fica por sua conta...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula calado é um poeta"

Deputado Kim Kataguiri (União-SP), após comparação do petista entre Berlim e Pará

21/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Oposição e governo mantêm pé atrás com Motta

Passada a excitação com a vitória contra Lula na Câmara com a aprovação do projeto antifacção, a oposição desconfia da repentina valentia de Hugo Motta (Rep-PB) na tramitação do texto. Isso porque o presidente da Câmara, avaliam ao menos três líderes na Casa, expôs o relator Guilherme Derrite (PP-SP) ao desgaste por não ser firme no início da tramitação. Na planilha da oposição, os votos no placar final estavam na conta desde a última semana, mas Motta hesitou e não votou.

Olho em 2026

Derrite pode alçar voos mais altos, como suceder ao governador Tarcísio de Freitas (Rep) ou o Senado, vagas que têm interesse de petistas.

Sabe o que faz

O governo tentou emplacar no projeto de Derrite, que é militar, a conversa mole de que enfraqueceria a Polícia Federal (PF). Não colou.

Destaque barrado

Também sobraram reclamações após Motta não aceitar investidas da oposição que tentou equiparar facções criminosas e milícias a terroristas.

Gregos e troianos

Do lado governista, não se esquece a escolha do relator. Tampouco perdoam não ter adiado a votação, pedido feito duas vezes no plenário.

Governo Lula tenta protelar Antifacção no Senado

Com sua dificuldade de enfrentar criminosos, porque a esquerda vitimiza bandidos, o governo Lula (PT) tenta atrasar, no Senado, o projeto de lei Antifacção, aprovado na Câmara de goleada: 370x110 votos. A escolha do relator Alessandro Vieira (MDB-SE) atende o Planalto. Foi dele a relatoria da “PEC da Blindagem”; que enterrou a reação dos deputados às invasões do Supremo Tribunal Federal. Aprovada na Câmara, a proposta foi rapidamente engavetada no Senado, para alegria do PT.

Chapéus

Alessandro Vieira também foi designado relator da recém-criada CPI do Crime, no Senado. O presidente da CPI é Fabiano Contarato (PT-ES).

Homem de confiança

Vieira relata a MP de Lula da “Agência de Proteção de Dados”; 200 cargos e nova carreira de fiscalizador. O PT preside a comissão.

Senador volúvel

Alessandro iniciou a carreira política no partido Rede, em 2016, passou pelo Cidadania e PSDB, e está no MDB desde 2023.

Mofando na gaveta

Completam 226 dias nesta sexta-feira (20) que mofa na gaveta do presidente da Câmara Hugo Motta (Rep-PB) o pedido de cassação de Glauber Braga (Psol-RJ) que chutou um cidadão para fora do Congresso.

Um especialista

Será terça-feira (25) a votação na Câmara do DF da indicação de Nelson de Souza para presidir o BRB. Ele tem um baita currículo, que inclui a presidência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste.

Cemitério de leis

Após a Câmara aprovar a lei Antifacção pela goleada de 370x110 votos, voltou a circular a advertência e o ceticismo do deputado Aluísio Mendes (Rep-MA), presidente da comissão da PEC da Segurança, no podcast Diário do Poder: “O Senado é o cemitério de leis contra o crime”.

Nem pensar

Até para abafar o fiasco da COP-30, Lula subiu no palanque contra o chanceler Friedrich Merz, feliz por ter voltado para casa. Mas não devolveu os €15 milhões que o alemão deixou para o fundo indígena.

Pinóquio

Além dos habeas corpus, Sérgio Moro (União-PR) se revoltou com o desafio extra imposto à oposição na CPMI que apura o roubo no INSS: “ainda temos que enfrentar a montanha de mentiras dos governistas”.

Foi isso

Filmado trocando sopapos, mais levando do que dando, nas ruas de Curitiba, o deputado petista Renato Freitas justificou a baixaria. Disse a lorota de que foi “vítima de uma agressão racista” e aí reagiu.

Vai ficar assim?

Viraliza nas redes sociais vídeo de policial legislativo, que pouco resolve (é a PM que restabelece a ordem, quando o caldo engrossa), esmurrando a cara de um homem que tentou falar com um deputado.

Tamanho do rombo

O Ministério da Previdência estima ao menos 18 fundos de pensão municipais e estaduais com aplicações no Banco Master. Contas iniciais apontam para cerca de R$1,8 bilhão, mas pode subir.

Pensando bem...

...ainda falta o governo Lula tentar cantar “Imagine” contra as facções.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A mala de Aristóteles

O saudoso jurista Aristoteles Atheniense era vice-presidente nacional da OAB quando quase viu sua mala explodida, certa vez, na Câmara dos Deputados, onde participou de debate sobre nepotismo. Ele falava a jornalistas e se deu conta de que perdera a mala, encontrada perto de uma lixeira. Dominados pelo clima de tensão que cercava as CPIs da época – e as malas de Brasília –, servidores haviam acionado os seguranças do Congresso, suspeitando de bombas. Por um triz, Aristoteles não viu sua maleta ser explodida com celulares, óculos e até sua inseparável máquina fotográfica.

