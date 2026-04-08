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Giba Um

"Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação: o que anda...

para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato", de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula

Giba Um

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08/04/2026 - 06h00
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Segundo o estudo “Demografia Médica do Estado de São Paulo 2026”, da Associação Paulista de Medicina, da USP e da Secretaria da Saúde de São Paulo, as mulheres passaram a representar 52,2% dos médicos em atividade em 2025. Elas predominam em 55 especialidades.

MAIS: principalmente nas áreas ligadas ao cuidado contínuo. Dermatologia, alergia e imunologia, pediatria e endocrinologia têm mais de 70% de participação feminina. Também há maioria em ginecologia, obstetrícia, geriatria, reumatologia, hematologia e medicina de família.

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Sempre se reinventandos

Aos 42 anos, a supermodelo Isabeli Fontana comprova que a beleza pode harmonizar-se com a maturidade e a liberdade. Neste mês, ela ocupa as capas das revistas Numéro Brasil e Forbes Life Fashion. Em entrevista, fala abertamente sobre essa nova fase de sua vida, as pressões do setor da moda e sua ligação com a família. Conhecida nas passarelas do mundo todo, Isabeli revelou que, atualmente, está vivenciando seu melhor momento em relação à autoestima, um cenário bem diferente do que experimentou no início de sua trajetória. Naquela época, como ela mesma disse, a indústria era extremamente exigente. Qualquer variação mínima em seu corpo levava à perda de uma chance. “Se eu estivesse um pouco ‘gorda’ ou com ‘seios demais’, isso era razão suficiente para não ser escolhida”. Por outro lado, a insegurança começou na infância. Sendo muito magra, a jovem modelo geralmente era alvo de zombarias. Atualmente, ela afirma ter transformado essas experiências difíceis em uma fonte de força e em uma personalidade resiliente. Isabeli também destaca que aprendeu a valorizar sua verdadeira essência. Após anos seguindo as orientações de estilistas e editores, agora faz escolhas de vestuário que realmente a representam, especialmente em seus momentos de lazer. A modelo comentou também sobre o apoio que deu ao filho Lucas durante um período complicado enfrentado por seu ex-marido, o ator Henri Castelli, que enfrentou duas crises convulsivas durante o confinamento no BBB e precisou deixar a competição. Segundo ela, o mais importante nesse momento é que Henri, esteja colocando sua saúde em primeiro lugar. Enfrentando desafios e celebrando vitórias, ela mostra que a vida, assim como na moda, consegue ela se reinventar ao longo do tempo.

GPA — credores: mais estresse com Moelis

A contratação da Moelis por credores do Grupo Pão de Açúcar (GPA) adiciona uma carga extra de tensão no processo de recuperação judicial da rede varejista. A Moelis é um banco de investimento global, que atua em fusões e aquisições, reestruturações e mercado de capitais, com 20 escritórios espalhados pelo mundo. Sua presença, por si só, é um recado de que os detentores de títulos do GPA não estão dispostos a ceder nas negociações com a companhia, espremida por uma dívida de R$ 4,5 bilhões.A Moelis tem histórico de atuação no país. O caso mais emblemático é o da Oi. O grupo passou a atuar de forma coordenada para bloquear a proposta original, contestando formalmente seus termos em assembleia e no âmbito judicial. Chegou a pressionar pela conversão de parte relevante da dívida em capital. Na Americanas, a lógica se repetiu. Diante de um rombo que a levou a uma recuperação judicial com dívida de mais de R$ 40 bilhões, a atuação foi como um trator.

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Contratada por bondholders, foi uma das líderes das tratativas que obrigaram o trio de referência — Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles — a aumentar o valor de aporte na companhia de R$ 10 bilhões para R$ 12 bilhões. A Light é outro exemplo. Credores internacionais assessorados pela Moelis questionaram a capacidade da companhia de cumprir o plano apresentado e sobretudo a alocação de perdas entre acionistas e detentores da dívida. Parte dos credores chegou a defender alternativas mais agressivas, incluindo intervenção e redistribuição de ativos.

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Supresa para os fãs

Com menos de um mês restante para o evento Todo Mundo no Rio, que levará Shakira à Praia de Copacabana, Anitta resolveu aumentar a expectativa entre seus fãs. A artista carioca anunciou uma colaboração com a cantora colombiana na música “Choka Choka”, que será disponibilizada nas plataformas digitais no dia 9 de abril. O lançamento será o segundo single do álbum “EQUILIBRIVM”, o mais novo trabalho de estúdio da cantora considerado um dos projetos mais ousados de sua carreira. Com uma batida envolvente e cheia de personalidade, a canção promete fazer todo mundo dançar, especialmente com duas estrelas da música latina dividindo os vocais. Animada com a nova colaboração, Anitta expressou sua alegria e caracterizou o single como uma música forte, vibrante e cheia de energia. Sem dúvida, a participação de Shakira torna tudo ainda mais especial e icônico. O álbum “EQUILIBRIVM” será lançado por completo no dia 16 de abril e incluirá participações de outros artistas, como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints. Uma prévia do projeto foi apresentada no programa Domingão com Huck (dia 5), aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. Enquanto isso, Shakira se prepara para um momento memorável: no dia 2 de maio, ela se apresentará no evento Todo Mundo no Rio com sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, prometendo um dos shows mais grandiosos de sua carreira em Copacabana.

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R$ 10 bilhões lá fora

Interlocutores a par dos negócios do banqueiro Daniel Vorcaro estimam que ele tenha cerca de R$ 10 bilhões escondidos fora do país. Teria, portanto, interesse em acelerar o processo de delação premiada para limitar o quanto precisaria devolver e evitar que os recursos sejam esvaziados por gestores, investidores, credores e outros atores que, eventualmente, tenham acesso aos fundos. A teia foi formada justamente com o intuito de dificultar o rastreamento das verbas e dos reais beneficiários. Detalhe: os primeiros estudos de especialistas na área estimam que Vorcaro teria de devolver R$ 12 bilhões.

Novela dos vices

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anda tentando colocar nomes de seu partido em algumas posições estratégicas. Chegou a batalhar por André do Prado para ser vice de Tarcísio, mas ele acabou ficando com Felício Ramuth (agora no MDB).Agora, ele ficou empolgado porque Ronaldo Caiado vai disputar a Presidência pelo PSD, e Valdemar acha que seria o candidato ideal para ser vice de Flávio Bolsonaro. Acha até que “Caiado pode voltar ao estado dele e ser candidato ao Senado, porque está preparado para tudo”. Detalhe: Flávio e Caiado nunca conversaram, e o candidato do PSD acha o “01” “muito jovem e inexperiente” e que “não cabe improvisação neste momento”.

Pérola

"Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação: o que anda para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato",

de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula.

Para colecionar

O ministro Alexandre de Moraes (STF) e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, tiveram um aumento de 266% no patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar o Supremo (março de 2017). Hoje, o casal possui 17 imóveis, avaliados em R$ 31,5 milhões. Nos últimos cinco anos, compraram à vista imóveis em Brasília e São Paulo por R$ 23,4 milhões. Antes de assumir o STF, ele tinha salário de R$ 33 mil; hoje, ganha R$ 46 mil. Desde que o marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais superiores saltou de 27 para 152. Nos últimos anos, o casal pagou R$ 34,8 milhões na aquisição de 27 imóveis.

Agro dividido 1

A entrada do ex-governador Ronaldo Caiado, de Goiás, na corrida presidencial vai dividir o apoio do agronegócio e travar o movimento de aproximação do setor com Flávio Bolsonaro, que esperava adesão ampla ao seu nome ainda na fase da pré-campanha. Caiado tem relação longa com o agro e, durante sua gestão, implementou políticas bem vistas pelo campo. Dados do Ministério da Agricultura mostram, por exemplo, que o estado fechou 2025 com crescimento de 23% na exportação de grãos em comparação com o ano anterior.

Agro dividido 2

Caiado é médico e pecuarista e construiu sua trajetória com atuação em prol dos interesses do campo. Foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR), que ganhou projeção nos anos 80 na defesa da propriedade privada em meio aos conflitos fundiários. O mote deve ser usado na campanha pelo marqueteiro Paulo Vasconcelos, com o discurso de “padrinho do agro” aparecendo nas inserções na TV.

Olho na pesquisa

Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo e ministro das Micro e Pequenas Empresas, quer se reunir com Lula e pleitear ser candidato ao Senado por São Paulo. Nesse caso, haveria uma dobradinha do PSB, já que a outra vaga poderia ficar com Simone Tebet, recém-chegada ao partido. A intenção deve provocar reações de outras legendas, que também querem ser contempladas. Márcio diz que ia concorrer ao governo de São Paulo e cedeu o lugar para Fernando Haddad. Simone disputará pela primeira vez no estado e lidera as pesquisas estaduais (Márcio está em quarto lugar).

“Palavrão é fome”

A TVZero, de Roberto Berliner, que realizou, entre outros títulos, “Bruna Surfistinha” (e quer fazer a sequência), vai levar para a tela grande “A liberdade é tudo, minha filha”, sobre a comediante Dercy Gonçalves (1907–2009). O filme será escrito e dirigido por Lillah Halla. Famosa por ser campeã de palavrões, Dercy sempre se defendia dizendo que “palavrão, meu filho, é fome, é miséria, é falta de respeito, é a sacanagem que estão fazendo com o povo brasileiro”.

Mistura Fina

A rejeição crescente do eleitorado ao governo e ao próprio Lula é motivo de pânico na pré-campanha presidencial. O governo petista já registra 52% de reprovação, segundo o Paraná Pesquisas, e 53,3% dos eleitores dizem que “Lula não merece um novo mandato” à frente da Presidência. Em março de 2023, o Datafolha apontava rejeição de 55% ao então presidente Jair Bolsonaro.

O Paraná Pesquisas identificou no mesmo levantamento que 47% dos brasileiros não votariam em Lula “de jeito nenhum”. Em maio de 2014, o Datafolha apontou que 35% dos eleitores não votariam na então candidata à reeleição Dilma “de jeito nenhum”. E, a alguns meses da eleição de 2022, a rejeição a Lula, segundo o Datafolha, ficou entre 33% e 35% entre março e maio.

Generosos penduricalhos, distribuídos fartamente no Ministério Público Federal, custaram ao contribuinte mais de R$ 458,3 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. A fatura considera itens como “abono de permanência”, quando o servidor já pode se aposentar, mas escolhe permanecer na ativa; as famigeradas “verbas indenizatórias”; e até “outras remunerações temporárias”.

Desses penduricalhos, R$ 751,7 mil foram pagos a Paulo Gonet, mas boa parte ficou retida nos descontos, que o governo não perdoou. Gonet furou o teto duas vezes, sempre nos meses de janeiro. Recebeu, líquido, R$ 82,2 mil (janeiro/2025) e R$ 82,7 mil (janeiro/2026). Verbas indenizatórias foram o que mais custou: R$ 374,9 milhões, seguidas por outras “remunerações temporárias” (R$ 66 mil) e o abono (R$ 17,3 mil).

Ainda sobre a delação de Vorcaro: o que apareceu até agora indica que nem Lula e tampouco Flávio Bolsonaro devem ser incriminados por alguma coisa. Já o mesmo não pode ser dito do Congresso, que terá uma bancada multipartidária revelada na delação. Se surgirem fatos associados a ministros do Supremo, com acusação consistente, quem decidirá sobre a abertura de investigação será o Congresso.

In – Blusa de manga longa ajustada
Out – Blusa de manga longa larga

CLAÚDIO HUMBERTO

"Corrupção está no DNA do PT"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a corrupção motivar a rejeição a Lula e cia.

06/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula quer anular quebra de sigilo de Lulinha no STF

Após atender a expectativa de Lula (PT) de deletar a CPMI do INSS, além de vetar a prorrogação e sepultar a quebra de sigilo do seu filho, o Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta outra cobrança, segundo fontes e interlocutores do processo: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabio Luiz, o Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Isso tem limite

Lula comemora o que chama na intimidade de “parceria”, mas quer mais e estranha quando ponderam seria “excessivo” desautorizar Mendonça.

Mãos nos cordões

Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente e aos gritos o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

Missão cumprida

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lua ainda na madrugada tipo “missão dada, missão cumprida”.

Fazendo o diabo

A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

Congresso tem 78 vetos presidenciais pendentes

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão “sobrestando a pauta”, ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação. Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula (PT), mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Inércia

Há quatro vetos de Lula imóveis desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Menos imposto, nunca

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres.

Congresso pode derrubar

Lula também vetou por completo o “PL da Dosimetria”, além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

Oposição vs. governo

O “Placar do Congresso” aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula (PT) em ao menos 70% das votações. Outros 35 deputados são do “Centrão” (ao menos 50% de votos contra o governo). O resto é todo governista.

Divindades

Angelo Coronel (Rep-BA) não perdoou fala de Lula de que senador “pensa que é Deus” e rebateu: “Lula não pensa. Ele quer ser”. A declaração complicou ainda mais a indicação de Jorge Messias ao STF.

Estranha ligação

Relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) teve indiciamento pedido na CPMI do INSS. O inquérito sobre a falcatrua tramita justamente na corte que Messias ambiciona.

Grande responsável

Enquanto o Judiciário controlar tudo, diz o deputado Luiz P. de Orleans e Bragança “tem de ser responsabilizado por tudo”; do buraco na rua, ao narcotráfico, falta de segurança, instabilidade política e alta na inflação.

Zero surpresa

Mais petista do que muitos petistas de fato, Eliziane Gama (MA) deixou o PSD, onde é inquilina desde 2023. A desculpa foi a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência. Sem surpresa, se mandou para o... PT.

Contra o tempo

O Brasil corre contra o tempo para colocar de pé a aplicação provisória da parte comercial do acordo entre Mercosul e União Europeia. O prazo é curto, menos de um mês, está previsto para 1º de maio.

Não decola

A depender dos números apurados pela pesquisa Futura (MG-07865/2026), Rodrigo Pacheco (PSD) vai ter muito trabalho para se eleger governador em Minas Gerais. Na espontânea, soma só 3,2%.

Piorou a coisa

Preocupou parte do PT levantamento do Paraná Pesquisas sobre a situação financeira na gestão de Lula. Aqueles que dizem que piorou são a maioria, com 35%. Os que avaliam alguma melhora somam só 28,7%.

Pensando bem...

...abril mal começou, mas o ano legislativo já está acabando.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só fazendo milagre

O então presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembrou o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”.

Giba Um

"Não se faz composição apenas com quem gostamos e gosta de nós...

Eleições para o Senado são importantes. O governador mantém relação com o presidente porque precisa dele. Já o senador, com mandato de oito anos, pensa que é Deus", de Lula para Jorge Messias, cuja aprovação para o Supremo depende do Senado

06/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Há dias, o programa jornalístico comandado por Andréia Sadi foi palco de um colossal vexame. Foi colocado no ar, para supostamente rechear com dados numéricos uma matéria dedicada ao escândalo do Master, de Daniel Vorcaro. O que se viu foi um festival de erros, o que raramente se vê na GloboNews.

MAIS: dois editores mais jovens, responsáveis pelo infográfico, foram literalmente dispensados. Há quem aposte que muitos veteranos quase comemoraram: há por lá (e outras emissoras) uma epidemia de "jovens talentos" formados por universidades que deveriam ser fechadas.

Giba Um

É o momento que dá certo

Quem vê cara não vê coração, diz o velho ditado. Mas, no caso de Bruna Lombardi, também poderíamos adaptar a frase: quem vê cara não vê a idade. Ao longo dos anos, Bruna que além atriz é poetisa, escritor e modelo aos 73 anos, segue reinventando a própria trajetória e agora também se destaca como influenciadora, compartilhando reflexões sobre vida, bem-estar e autocuidado com seus seguidores. “Na hora em que você envelhece, é exatamente aquele momento em que está dando tudo certo, né? Acho que o grande trunfo do passar do tempo é conseguir ser a gente mesma e não ceder às pressões de fora". Recentemente, Bruna assumiu mais um papel: tornou-se embaixadora da campanha “Mulher en Provence”, da L’Occitane en Provence. A parceria marca presença na nova campanha da marca, chamada Flora Orchestra, que celebra os 50 anos da empresa com um olhar inovador. Conhecida por defender que a beleza nasce de dentro para fora, Bruna combina perfeitamente com a proposta da campanha: unir natureza, autocuidado e bem-estar. Em vez de anúncios tradicionais, o projeto transforma flores icônicas da marca, como a lavanda e a immortelle, em protagonistas de uma espécie de “sinfonia visual”. Com tecnologia que capta os movimentos sutis das plantas, a natureza praticamente vira música. Para a atriz, o autocuidado evolui com o tempo. Pequenos rituais diários, como cuidar da pele ou reservar alguns minutos para si, fazem toda a diferença. Não por acaso, com mais de 30 trabalhos na TV, 10 livros publicados e milhões de seguidores, Bruna segue inspirando diferentes gerações. Parte da campanha foi fotografada em Trancoso, no icônico Teatro L’Occitane, reforçando uma mensagem simples: beleza, natureza e autenticidade caminham melhor juntas.

Xadrez eleitoral do mineiro Romeu

Encaixes e desencaixes estão influenciando as candidaturas presidenciais da direita. Primeiro, foi Ratinho Jr., que deixou a corrida ao Planalto pelo receio de entregar de bandeja o comando da política do Paraná a Sérgio Moro. Agora é Romeu Zema, que enfrenta problema semelhante. Caso venha a concorrer à Presidência, Zema deixará o atual governador e seu ex-vice, Mateus Simões (PSD), em maus lençóis. Simões mantém relação de proximidade com o bolsonarismo. São milhões de votos que lhe interessam muito na campanha para a reeleição ao governo do estado. Contudo, se Zema lançar chapa própria para concorrer contra Lula e, principalmente, Flávio Bolsonaro, Simões ficará entre a cruz e a espada: como apoiar o ex-governador, seu aliado político, sem perder os votos do bolsonarismo? Como assegurar os votos do bolsonarismo sem cometer traição política a Zema? É uma equação difícil de ser resolvida.

Xadrez eleitoral 2

Na tentativa de colocar um pé em cada barco, não apenas Simões, mas o próprio Zema corre um risco político. Se o ex-governador disputar o Planalto, o clã Bolsonaro provavelmente despejará todo seu apoio na campanha de Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao comando de Minas Gerais. Nesse caso, Simões, que já está bem atrás nas pesquisas, não conseguiria mais virar o jogo. E Zema acumularia duas derrotas na mesma urna: a sua, na corrida à Presidência, e a de seu candidato ao governo de Minas Gerais. Sem contar Rodrigo Pacheco, agora no PSB, que está chegando.

Giba Um

Pedindo licença

A atriz Alice Wegmann se aventurou no coração da Amazônia para viver Luiza no filme Rio de Sangue, que estreia nos cinemas em 16 de abril. Na história, ela interpreta uma médica de ONG que é sequestrada durante uma expedição no Alto Tapajós, em meio ao cenário tenso do garimpo ilegal em terras indígenas. O longa aposta em duas mulheres no centro da trama. Alice divide cenas com Giovanna Antonelli, que interpreta sua mãe, Patrícia. Para a atriz, é importante ver personagens femininas fortes nas telas. “Cresci vendo As Panteras e Três Espiãs Demais e sonhava ser detetive. Sempre gostei de ação: fui atleta, treinei boxe e nunca parei de me exercitar. Em Onde Nascem os Fortes já vivi algo parecido. Gosto de ver mulheres fortes no audiovisual brasileiro. Gosto de ver mulheres com atitude, que não ficam apenas esperando o príncipe encantado”, falou em entrevista à Glamour. As gravações na floresta duraram dois meses e foram marcantes. Alice conta que procurou agir com muito respeito diante da natureza e das comunidades locais. "Não entrei nenhuma vez no rio ou nos igarapés sem pedir licença. Aquilo tudo é tão maior do que a gente. Então tentei ter o máximo de respeito, mas ainda assim sinto que foi pouco". Depois de trabalhos intenso, incluindo a novela Vale Tudo, o filme e uma nova série da Netflix que estreia em novembro , a atriz de 30 anos quer uma pausa. “Eu amo trabalhar, mas agora estou precisando de férias e até de um tempinho para cuidar da saúde".

Giba Um

Papéis invertidos

No começo da semana passada, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, deu uma entrevista ao programa "Frente a Frente" e disse que o pleito presidencial será decidido no erro de um dos dois candidatos principais. "Será a eleição da rejeição, assim como foi a eleição de 2022. Quem está no poder agora não é Bolsonaro, é Lula. Os papéis foram invertidos". Ou seja: não disse nada que qualquer profeta de esquina já não tivesse dito. Cunha vai tentar retomar a carreira política. Em 2022 já havia tentado, sem sucesso. Agora, sai por Minas Gerais porque não quer rivalizar com sua filha, a deputada Dani Cunha (União Brasil), eleita pelo Rio.

Delação complicada

A delação de Daniel Vorcaro está difícil de ser iniciada. Ele não quer permanecer na prisão, o valor do ressarcimento já está estimado em R$ 12 bilhões e não quer incluir informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoal da PGR e da PF, que estaria do lado contrário, ouvindo as exigências do banqueiro, diz que ele tem de permanecer determinado prazo na prisão, não abre mão do ressarcimento (que pode ser discutido) e quer saber tudo sobre o Supremo. E Vorcaro também não quer assumir o cone de "delator", o que seria fundamental, além de algumas generosidades de seus "carcereiros" (designação antiga). Responsáveis pela condução de uma delação não escondem que a arrogância de Vorcaro começa a incomodar.

Pérola

"Não se faz composição apenas com quem gostamos e gosta de nós. Eleições para o Senado são importantes. O governador mantém relação com o presidente porque precisa dele. Já o senador, com mandato de oito anos, pensa que é Deus",

de Lula para Jorge Messias, cuja aprovação para o Supremo depende do Senado.

Fica no PSD

Apesar de não ter sido escolhido por Gilberto Kassab (PSD) para ser candidato do partido ao Planalto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não sairá de sua legenda, permanecendo até o final de seu mandato. Um manifesto assinado por ex-parlamentares, sociólogos, economistas e outros intelectuais pediu que ele fosse candidato a presidente pelo PSDB, e Eduardo não aceitou. No Rio Grande do Sul, ele se esforçará pela eleição de seu vice, Gabriel Sousa (MDB), como governador do estado. De quebra, ligou para Ronaldo Caiado, parabenizando-o pela escolha, e estará engajado na campanha.

Na campanha de Caiado

Lula pediu que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, abra mão de se candidatar por Minas Gerais e fique no cargo. Ele é filiado ao PSD, que lançou Ronaldo Caiado à Presidência. A ideia é que Silveira tenha um papel de coordenação na campanha e ajude na interlocução com seu partido e outras legendas do centro. Lula está preocupado em garantir estabilidade da "cozinha" do governo, após as saídas de Fernando Haddad, Rui Costa e Gleisi Hoffmann.

Principal bandeira

A principal bandeira de Ronaldo Caiado na campanha é a segurança pública. Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Caiado, já distribui vídeos sobre Goiás, estado que Caiado governa e onde se diz que "bandido não se cria". Em outro, menciona medidas contra feminicídios: "Tenho mão firme contra criminosos. Quando são opressores de mulheres, aí é que sou mais mão pesada". Caiado também já avisou — e está repetindo — que um de seus primeiros atos depois da posse (se vencer) será "assinar a anistia de Bolsonaro".

Com Michelle 1

Na semana passada, circularam rumores de novo agravamento no clã Bolsonaro. Michelle, que voltou a ter o ouvido do ex-presidente, estaria articulando uma candidatura alternativa à de Flávio — e essa alternativa seria Tarcísio de Freitas. Michelle mantém relação difícil com os filhos de Bolsonaro. Há oito anos, ela atua nos bastidores da política e se tornou um rosto admirado nacionalmente, em especial entre mulheres evangélicas, hoje distantes de Flávio. Essa base é volumosa e resultante do bolsonarismo e disputada pelo PT (muitos são beneficiárias de programas do PT).

Com Michelle 2

Agora, a prisão de Bolsonaro projeta Michelle como principal articuladora da direita junto a lideranças evangélicas. Essa rede foi construída como primeira-dama à frente do PL Mulher. Ela domina o falar bíblico e chega diretamente a lideranças relevantes. Há quem diga não ser impossível Michelle defender Tarcísio com argumentos parecidos com os de Silas Malafaia. Ela tem afirmado que, no primeiro turno, apoiaria o candidato com mais chances de derrotar o PT, que não seria Flávio. Na semana passada, José Dirceu disse que o nome que mais preocupa o PT é o de Tarcísio, por ter consolidado apoio de empresários e do mercado financeiro. E até acham que, para ele, Michelle na vice seria ideal.

Mistura Fina

A viagem de Lula aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump pode ficar para julho. Eles tentaram realizá-la em março, novamente adiada, e nunca chegou a ser marcada. Não há, contudo, nenhum sinal de Washington de que seja descartada, já que a janela se alargou para o final do primeiro semestre. Eles se mantêm em contato, como diplomatas, sem qualquer divulgação. A Casa Branca não deve oferecer datas antes de chegar a uma solução para o conflito no Oriente Médio, e Lula pensa mais nas pesquisas nas últimas semanas.

O empresário Alfredo Cotait Neto acaba de assumir a presidência da Associação Comercial de São Paulo com o objetivo de dar à entidade uma roupagem mais política. Defende a ampliação do teto do Simples, que vem articulando com Hugo Motta, presidente da Câmara, além do voto distrital misto. Sobre o fim da escala 6x1, que enfrenta resistência entre empresários, Cotait quer ampliar o debate.

O programa "Em Família com Eliana" sofrerá algumas mudanças nas próximas semanas. O reality musical "Minha Família é Show" deverá ter seu fim abreviado. No quadro, famílias travam uma disputa musical em busca do prêmio: um carro. Detalhe: as apresentações das famílias é que estão derrubando os números de audiência. Agora, a Globo procura um game show com perguntas e respostas, o que lembra um pouco um quadro do "Domingo Legal", de Celso Portiolli.

Mais dois formatos estão em análise. A ideia inicial é que o "Em Família" fosse um programa em constante transformação, até atingir a fórmula ideal. Nesse futuro game, os participantes que responderão às perguntas serão convidados que também podem ser entrevistados. Nada de perguntas difíceis, apenas "perguntas inteligentes" — se possível — com pequenas doses de humor.

In - Coxinha tradicional (frango)
Out - Coxinha Hot Roll (salmão e cream cheese)

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