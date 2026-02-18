Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski"

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves

18/02/2026 - 06h30
Pedro Bial ,67 anos, passará a apresentar o programa "Conversa com Bial" uma vez por semana. Também será diretor artístico de documentários e algumas atrações da emissora como Som Brasil e o Projeto Falas.

MAIS: com a mudança, a empresa pretende ampliar a atuação da área dos documentários da Globo. Bial, a propósito, morando em São Paulo e para quem não sabe, ele não gosta de ser incomodado por fãs ou admiradoras.

Expansão da marca

A Victoria’s Secret revelou sua nova campanha para 2026 com um objetivo claro: fazer da lingerie um item essencial. A coleção, com ênfase na Signature Collection, conta com um grupo de supermodelos que mescla ícones clássicos e novas figuras da moda. As peças foram elaboradas tanto para o uso cotidiano quanto para trazer um toque de elegância ao design. Os rostos mais icônicos da campanha incluem as ex-angels Adriana Lima e Candice Swanepoel.

No entanto, elas não estão sozinhas; o time também conta com as modelos Abby Champion, Anok Yai, Devyn Garcia, Imaan Hammam e Paloma Elsesser. Um dos destaques da campanha é o Sutiã em T-shirt Sem Aro que apresenta um acolchoamento para garantir conforto, versatilidade e um caimento sutil sob as roupas. A marca lançou três novos estilos em sua linha de sutiãs tipo camiseta, com tamanhos que vão de PP a GG. Entre as novidades estão o Sutiã em V, o Sutiã com Gola Alta e o Sutiã Cropped de Manga Curta, com preços variando de US$ 12,50 a US$ 49,95.

Essa coleção estará disponível para compra online a partir de hoje  e nas lojas físicas selecionadas ao redor do mundo a partir de 19 de fevereiro. O objetivo é revitalizar as ofertas para os consumidores, e essa nova expansão de produtos contribui para alcançar essa meta. As fotos que foram feitas por Carlijn Jacobs, mostram um estilo gráfico e sofisticado, com o nome Victoria's Secret se tornando um elemento central da produção. As modelos posam junto às grandes letras como se participassem de um desfile de moda.

2º mês de governo e contas no vermelho

O segundo mês do atual governo chega à metade e já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil mostra que o “país” já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A  mesma plataforma aponta mais de R$ 660 bilhões em despesas pagas até o final da semana passada, enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados registra apenas R$ 557 bilhões tomados da população em 2026.

Só o governo federal  conseguiu torrar quase R$ 270 bilhões arrecadados, que não cobriram as despesas públicas. Essas despesas foram parar em R$ 541 bilhões até agora. Em 2025, o governo paulista registrou a maior arrecadação da História: R$ 3,99 trilhões. E ainda assim, houve déficit em 2024, R$ 3,63 trilhões. Os gastos do governo Lula com viagens no terceiro mandato foram os maiores de todos os tempos: estão próximos de R$ 22 milhões (o presidente, Janja e ministros, com poucos convidados).

Além do 1º turno

O potencial de reeleição do governador Tarcísio de Freitas vai além da possibilidade de vitória em 1º turno contra ministros do presidente Lula, segundo a Paraná Pesquisas. A reeleição ocorreria com ampla vantagem com 58% à frente de Fernando Haddad e 56% contra Geraldo Alckmin.

Teria 26,3 pontos sobre Haddad e 20,9 pontos contra Alckmin. Tarcísio  telefonou para Flávio Bolsonaro e um deles perguntou ao outro: "E a gente vai se candidatar para quê?" Adivinhe quem foi? Dica: tem maior dose de sincericídio dentro do peito.

Filme premiado

O filme "Mar de Mães" se destacou ao conquistar os prêmios de Melhor Curta-Metragem e Melhor Produção durante o festival Barcelona Indie Awards.  Ao contrário de outras  produções, o curta-metragem lançado em 2024,  que explora a realidade da maternidade, trazendo à tona temas como carga emocional, culpa, suporte social e a identidade feminina não teve sua premiação altamente divulgada.

A criação é de Thaís Vilarinho, autora do renomado best-seller "Mãe Fora da Caixa", e a direção é de Letícia Prisco. No elenco Fernanda Rodrigues, Pathy Dejesus e Sabrina Petraglia. A ideia do projeto surgiu de um diálogo entre Sabrina e Vilarinho, narrando a trajetória de três amigas que se apoiam mutuamente em Santos (SP), enquanto navegam as complexidades da maternidade contemporânea.

Sabrina, Fernanda e Letícia estiveram na capital da Catalunha para receber os prêmio e aproveitaram para também  explorar as belezas da cidade espanhola. Atualmente, a atriz Sabrina Petraglia reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Fernanda Rodrigues vive em Lisboa, Portugal.

"Quero ser reserva"

Partidos de esquerda em São Paulo passaram a considerar nas conversas para montagem de chapa de vice de suplentes de uma eventual candidatura ao Senado de Fernando  Haddad (Fazenda). A justificativa é que ele será quase certamente ministro de Lula, em caso da reeleição do presidente. Partidos como PSB e PSol cobiçam o posto, mas o PT - e nem poderia ser diferente - também está interessado em manter a cadeira. E já tem uma candidatíssima a essa reserva.

Temem virar pó

A relação entre produtores de leite e o governo Lula vive novo ponto de fervura, na esteira do acordo Mercosul-União Europeia. A Frente Parlamentar da Agricultura cobra do ministro Carlos Fávero medidas para mitigar eventuais impactos negativos do tratado para o setor.

Entre as propostas que têm sido levadas a Fávaro estão a criação de equalização de renda para produtores afetados pelo surtos de importação; ampliação de linhas de crédito do Plano Safra com juros subsidiados para modernização de instalações, genética ganhos de produtividade, esforço à política de preços mínimos e  aquisição pública de leite e derivados aos programas sociais.

Pérola

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Não pode fazer grandes movimentos ou mudanças. A palavra-chave do momento é "calibragem", 

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves.

"Reunião secreta" 1

Lula recebeu ministros do STF em outra "reunião secreta", fora da agenda, para passar temas ou discutir versões, iniciativa do presidente. Mesmo os que são contra o "Código de Conduta" deu palpite sobre a iniciativa de Edson Fachin, que parece não avançar. O presidente do Supremo, Edson Fachin, não foi convidado.

"Reunião secreta" 2

A "reunião secreta" aconteceu na véspera da abertura do ano da Justiça e vazaram muitos trechos de seu conteúdo. No encontro, o presidente voltou a atacar o ministro Dias Toffoli. Há anos, era seu presidente, não fez concurso de doutorado e virou integrante do STF por indicação de Lula), contudo, não fez nenhum comentário sobre negócios milionários com escritórios de advocacia. No evento seguinte, que quem ouviu, acha que as palavras brotavam de Gilmar Mendes.

Assim não dá

O governo de Tarcísio de Freitas teme a judicialização da licitação da Linha 19 celeste do Metrô de São Paulo. Há informações que a Andrade Gutierrez vai recorrer a Justiça para impugnar resultados das propostas dos 2 e 3 vencidos pela Odebrecht.

A companhia questiona a habilitação dos consórcios encabeçados pela concorrente e aponta suposta irregularidade nos preços e falhas nos documentos da proposta comercial. O primeiro round, no âmbito administrativo seus recursos para embargar a licitação, foram negados. A Odebrecht está mais do que confiante

107º na corrupção

O Brasil repetiu em 2025 sua pior posição no IPB (Índice de Percepção da Corrupção)da ONG Transparência Internacional. o país ficou em 107º entre 112 nações e territórios, com 35 pontos em escala de 0 a 100 - quanto pior a nota, maior a percepção de integridade.

Em relação a 2024, quando o país registrou 34 pontos (a pior nota da série histórica), houve alta de um ponto, variação consignada estatisticamente insignificante pela organização e que indica estagnação. A posição do ranking permaneceu a mesma. As três primeiras posições: Dinamarca (89 pontos), Finlândia (88) e Cingapura (84). Na Outra ponta estão Somália e Sudão (9 pontos cada) e Venezuela (10).

Adeus à Oxxo 1

A solidão societária da Femsa na operação da Oxxo seria apenas um rito de transição. Os mexicanos avaliam vender parte ou mesmo integralmente o controle da rede de lojas de conveniência. A Femsa se viu forçada a assumir 100% do capital com a decisão da Raízen, sua sócia, de deixar o negócio. A Femsa trouxe a operação para o Brasil sonhando com a meta de abrir cinco mil lojas. Parou em pouco mais de 600.

Adeus à Oxxo 2

Consta que a rede varejista tem operado no vermelho desde 2022 e somente nos anos 2023 e 2024, as perdas passaram de R$ 410 milhões. Nos últimos três anos, o grupo mexicano e a Raízen tiveram de aportar cerca de R$ 150 milhões para cobrir prejuízos e sustentar investimentos em expansão. A joint venture entre Cosan e Shell, que já tem seus problemas (não são poucos e são caros) desistiu de enxugar gelo. A Femsa não quer também investir.

Mistura Fina

Crítico habitual da Globo em suas redes sociais, Luciano Hang será, por meio de sua empresa, um dos patrocinadores da transmissão da Copa do Mundo. A Havan comprou uma "cota de apoio", aquelas nas quais a marca aparece mais em ações de conteúdo e intervalos comerciais. Luciano - sempre chamado de "Véio da Havan", investiu R$ 235 milhões na compra e o espaço durante o torneio.

O ministro relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), acusado sem provas de pegar caronas em aeronaves do "Véio da Havan" da companhia. Enquanto as empresas listadas faziam a festa em máximas históricas da B3 a Raízen (RAIX4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil , conseguia despencar para sua mínima histórica de R$ 0,77 por ação.

A vereadora Amanda Vettorazzo fez um pedido à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para que seja disponibilizado o contrato firmado com o apresentador José Luiz Datena, que foi contratado para participar de programas na Rádio Nacional e na TV Brasil. Esta solicitação, baseada na Lei de Acesso à Informação, tem como objetivo esclarecer informações sobre os valores envolvidos, os critérios adotados para a contratação e a origem dos recursos públicos. De acordo com os dados disponíveis, o contrato prevê a produção de 260 edições do programa “Alô Alô Brasil” e 52 episódios de “Na Mesa com Datena”, com um custo anual estimado em R$ 1,445 milhão. A vereadora enfatiza a necessidade de maior transparência e justificativa apropriada em relação ao interesse público. A EBC possui um prazo legal de 20 dias para fornecer uma resposta.

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado pelo tráfico sexual de menores. A referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne disse, após desembarcar em São Paulo: "Estou indo de helicóptero agora encontrar André Esteves".

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção a Esteves. Também são citados encontros entre Osborne e. Eike Batista, mas como Esteves, sem relação com crimes sexuais. Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey em negociações, segundo noticiário internacional.

In –  Chips de provolone
Out –  Provolone empanado

"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente..."

de Lula, depois de um "balão de ensaio" que ameaçava a permanência de Alckmin na vice na presidencial

16/02/2026 06h00

Rodrigo Faro acaba de oficializar seu retorno ao Grupo Globo após um hiato de 18 anos. O acordo prevê o comando de um projeto inovador que une entretenimento de publicidade com estreia prevista para o segundo semestre no canal Multishow, além de inserções da Globo e no Globoplay.

MAIS: intitulada "Faro Fora de Ar" mostrará o apresentador vivenciando a rotina de diversas profissões, como caminhoneiro, porteiro e caixa de supermercado. Na primeira temporada serão quatro episódios focados em um formato híbrido. Da saída, serão duas cotas de publicidade, cada uma de R$ 6 milhões.

Faz o que ama

A atriz, cantora, compositora, modelo e agora musa do Salgueiro, Bruna Griphao está na capa da revista Boa Forma onde reforçou que ser atriz é sua principal paixão. “Atuar segue sendo a minha maior paixão. Nada ocupa esse lugar. Sempre foi o que me moveu  e continua sendo. Voltar ao teatro, principalmente, deixou isso ainda mais evidente para mim. Ao mesmo tempo, descobri uma nova paixão no Carnaval.

Me joguei de cabeça, fiquei completamente envolvida, apaixonada”. Em entrevista ela confessou que sempre se mantei ativa e que pensa que é para manter a forma (apesar de excelente) se engana, ela faz porque gosta. “Eu sempre gostei de me exercitar. Fui atleta na infância, pratiquei natação e saltos ornamentais, então o movimento sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, fui muito ativa, cheia de energia, e o esporte sempre fez parte da minha rotina. Hoje, a atividade física é um pilar essencial para mim. É tão básico quanto beber água: precisa estar no meu dia. Eu faço porque amo.

Bruna ainda fala que procura manter uma alimentação mais saudável possível, e que dieta para ela não funciona. “Já tentei seguir dietas e impor restrições, mas fui entendendo, com o tempo, que esse tipo de controle não funciona para mim. A restrição acaba gerando compulsão.  Prefiro manter uma vida saudável de uma maneira que seja possível. Me alimento bem, me sinto bem e, quando dá vontade, me permito comer algo fora da rotina, sem culpa”.  

E quando questionada sobre o que significa bem-estar foi direta: “Para mim está diretamente ligado à felicidade e à saúde, a esse estado de sintonia entre mente e corpo. É quando tudo está alinhado e você consegue fazer escolhas, dentro do que é possível, sobre como viver o seu tempo. Bem-estar é ter qualidade de vida, poder se dedicar a si mesma, estar perto de quem você gosta, sentir-se saudável e presente. Para mim, é poder fazer o que se ama”.

No fim, Lula irá mesmo de Alckmin

Há dias, Lula resolveu provocar: "Tanto Alckmin como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "sabem que têm um papel a cumprir em São Paulo". foi o suficiente para que rolasse a hipótese de Alckmin saísse candidato ao governo paulista", o que ele não quer saber de encarar Tarcísio de Freitas nas urnas. Haddad tem reiterado que igualmente não topa se candidatar ao governo de São Paulo e "ganhar uma terceira derrota".

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, não deixa por menos: "Alckmin será o que ele quiser nas eleições de 2026”. E o que Alckmin quer é permanecer na vice-presidência. Muitos lembram que Lula adora fazer esse tipo de "joguinho": ele anunciou José Alencar novamente como vice só no fim de junho. Na época, Lula tentava atrair o PSB, que apresentava como opções Eduardo Campos e Ciro Gomes. Um grande bloco tem outra ideia: é Gilberto Kassab, dono do PSD, que quer se sentar na cadeira de vice-presidente de Lula.

MDB também quer

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também tenta emplacar um vice na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo: pode ser ele mesmo. Só que existe a ameaça de perder a presidência nacional do partido. Há alternativas: Rodrigo Arenas, Enrico Misasi e até o prefeito Ricardo Nunes. Além disso, parte da bancada do MDB prefere manter proximidade com Lula. Simone Tebet é outro nome em discussão. E os emedebistas pensam em outra saída: o atual vice, Felício Ramuth, deixa o PSD e se transfere para o MDB.

Uma vitória

Gracyanne Barbosa, apesar de ser  “fruto do carnaval”, por assim dizer, porque já esteve à frente de várias baterias, como rainha, tanto de escolas de samba cariocas quanto paulistas, está comemorando mais que nunca sua presença na  Marquês de Sapucaí neste ano.  De volta como rainha da bateria da União da Ilha ela teve que se esforçar um pouco mais este ano. 

Gracyanne ainda está em recuperação de uma lesão no tendão do joelho que sofreu enquanto competia no quadro  Dança dos Famosos do programa  Domingão com Huck, em setembro, no qual teve que realizar até uma cirurgia. “É o meu retorno à Sapucaí, é uma vitória sobre tantas coisas que aconteceram e quase me impossibilitaram de desfilar, é um 'grito' de  “Eu consegui”, após uma lesão e uma cirurgia super séria". E completa: "Claro que gostaria de estar 100%, usar um salto, só posso  9 meses após a cirurgia e ainda estou indo para o 5º mês, mas não dá e está tudo bem!".

Constrangimento

Um evento na Fiesp, na semana passada, teve um climão quando ficaram cara a cara o senador Sérgio Moro e advogados que tiveram na linha de frente das críticas à Lava Jato. Ele comanda um conselho sobre segurança da entidade e entrou para fazer uma saudação na reunião do Conselho jurídico, da qual participavam criminalistas como Alberto Toron, Flávia Rahal, Pierpaolo Bottini e Eduardo Carnelós. Segundo uma testemunha, houve grande constrangimento com a chegada do ex-juiz. Detalhe: Moro é considerado o superfavorito para o governo do Paraná. Leva no primeiro turno, se bobear.

Sem licitação

Os Correios contrataram um escritório de advocacia privado por R$ 800 mil sem passar por processo licitatório para atuar na defesa da estatal e ex-dirigentes em um processo no TCU. A modalidade é prevista para situações excepcionais e tudo corre em sigilo. O escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados passou a representar os Correios no processo que apura irregularidades contábeis no balanço de 2023, período em que era presidida por Fabiano Silva Santos. Os Correios têm 300 advogados no quadro interno, mas a empresa optou pela contratação externa.

"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter o vice que eu tenho",

de Lula, depois de um "balão de ensaio" que ameaçava a permanência de Alckmin na vice na presidencial.

Haddad no Senado

Ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad está mais do que contente com as últimas pesquisas sobre a liderança de candidatos na disputa de duas vagas do Senado por São Paulo. Segundo o Paraná Pesquisas, Haddad é o líder dos cenários estimulados (entre 36,1% e 36,5%); a segunda colocada é Marina Silva (Meio Ambiente) com desempenho entre 31,3% e 31,5%. O terceiro é Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, com 27,2% e 29,9%. Em outros cenários, Eduardo Bolsonaro aparece com 1.8% e Geraldo Alckmin com 1,5%.

CUT no Dia do Trabalho

Lideranças sindicais tentam convencer a CUT a participar do ato unificado no Dia do Trabalho em São Paulo, com o argumento de que o evento este ano será especialmente importante, tendo em vista a campanha de reeleição de Lula. Em 2025, a maior central do país fez sua própria manifestação por discordar do sorteio de dez carros como chamariz do público. O resultado foi ruim para todos: os sindicalistas presentes não passavam de "meia dúzia de gatos pingados". A manifestação será novamente na praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade. 

Liberdade parcial

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) a liberdade para acessar e navegar na internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, citado no estudo e outras punições contra jornalistas e usuários da internet, A Freedom House aponta: "Jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos e a violência política é elevada".

Prisão domiciliar

A prisão domiciliar para Jair Bolsonaro pode ser pautada na semana que vem na Primeira Turma Da Corte. Por outro lado, com escândalo do assédio sexual no STJ, Lula pode ter três vagas novas para indicar neste ano. Além de Marco Buzzi, alvo de investigação, também vão se aposentar Og Fernandes e Antônio Saldanha. Detalhe o questionamento que Buzzi enfrentou, por coincidência era a data de aniversário do ministro acusado.

Dano colateral

O advogado Sérgio Rosenthal, especialista em crimes financeiros, diz que a criação pelo governo do imposto de 10% sobre alta renda, para compensar a isenção do IR até R$ 5.000, pode gerar sentimento de injustiça e estímulo à sonegação se não houver contrapartida do poder público. "A sonegação, no contexto brasileiro, muitas vezes não é percebida como delito ou conduta socialmente reprovável, mas instrumento de autodefesa do contribuinte".

Sem dinheiro novo

Entre credores da Raízen, cresce a leitura de que Cosan e a Shell estão esticando a corda da empresa para que ela arrebente. O rompimento seria o pedido de recuperação judicial da companhia, que carrega dívidas de curto prazo de R$ 53 bilhões. A percepção dos bancos que ambas caminham nessa direção em relação à capitalização emergencial da Raízen. Cosan e Shell têm se mostrado resistentes à ideia de colocar dinheiro novo na empresa. “Quanto "pior, melhor" e o "melhor " seria não injetar capital na companhia e aguardar a recuperação judicial.

Mistura Fina

Um primo do ministro Marco Buzzi, do STJ, e uma vizinha dele em uma praia de Balneário Camboriú (SC), registraram declarações, na semana passada, em cartório colocando em dúvida a acusação de importunação sexual feita por uma jovem de 18 anos contra o juiz. Ambos disseram que Buzzi tem deficiência física e acreditam que isso impediria ter molestado a garota no mar revolto da região.

O relatório Freedom in the World, sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões" e "gera ampla desilusão da população". O Nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Jr., governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também bem avaliados, mas Ratinho ocupa a "janela da frente" faz tempo.

Ao atrair três governadores campeões de votos ao PSD Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário. Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recente programa "Gás do Povo" é mais um jogo de cena: "É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo".

"Que prevaleça a imparcialidade"

Deputado Sóstenes (PL-RJ) sobre a relatoria de André Mendonça no caso Master no STF

14/02/2026 07h00

Para Lula, ‘auxiliar’ não pode contaminar o patrão

Lula (PT) tem dito, segundo assessores, que Dias Toffoli deveria também “sair do STF para não contaminar o governo”. A frase reveladora não é crítica ao ministro, mas a confissão de que, para ele, o STF não é Poder independente, mas uma espécie de departamento do Planalto, órgão auxiliar, que não pode “contaminar” o governo com suas malfeitorias. Sem respeitar a separação de poderes, Lula passou a querer a vaga de Toffoli como se fosse cargo de confiança, demissível a qualquer tempo.

Assessoria a postos

Lula trata o STF como braço estendido do Executivo, convocando seus ministros para reuniões, almoços e jantares excluídos da agenda oficial. 

Braço estendido

A oposição diz que essas reuniões discutem da blindagem de aliados ao Código de Conduta, passando por iniciativas contra adversários de Lula.

Só no pé do ouvido

No Consórcio nada consta nas agendas oficiais, tudo é combinado nos bastidores, longe de celulares, de holofotes e do escrutínio da sociedade.

Olho nas eleições

Lula impõe aos parças o modelo de governabilidade em que o Judiciário não julga, acompanha. Tampouco interpreta a lei e sim a conveniência.

Governo Lula torra R$2 milhões nas redes em 1 mês

Apenas nos últimos 30 dias, o governo Lula (PT) conseguiu torrar R$2 milhões com propaganda no Facebook e Instagram, segundo dados do próprio grupo Meta, dono dessas redes sociais, que divulga gastos de anunciantes de cunho político ou eleitoral. Somadas as despesas com esse tipo de propaganda nos últimos três meses, a conta de Lula com anúncios - em apenas duas redes sociais - dispara para R$7,4 milhões.

Alma do negócio

Cerca de R$ 700 mil foram destinados, em um mês, a seis anúncios de Lula para promover a “isenção de imposto de renda” até R$5 mil.

Por que será?

O pagador de impostos teve que bancar anúncios principalmente em São Paulo (R$ 289 mil), Rio Grande do Sul (R$ 212 mil) e Bahia (R$207 mil).

Desinteresse geográfico

Usuários do Facebook e Instagram em estados como Mato Grosso (R$21 mil) e Distrito Federal (R$21 mil) não viram muitos anúncios.

Quase Páscoa

Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados não têm compromissos marcados para a semana do Carnaval. Ambas as Casas Legislativas deixaram a retomada do trabalho para o próximo dia 24.

Recorte ideológico

Pesquisa nacional Real Time Big Data (BR-06428/26) diz que 14% dos eleitores se dizem de esquerda e 17% de centro-esquerda. Centro é a maior “ideologia”, 26%. De centro-direita são 24% e 18% de direita.

Previsão confirmada

Há 13 anos, a revista The Economist perguntava se o Brasil havia “estragado tudo”, na capa do Cristo Redentor voando sem controle. Agora confirma e alerta outros países para o risco de ‘brasilificação’.

2026 difícil

As duas federações partidárias (cinco partidos no total) que sustentam o governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, PT-PCdoB-PV e Psol-Rede, têm apenas 95 parlamentares. Só o PL tem 87 deputados.

Na bronca

Para Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, ministros do STF seguem “intocáveis” por omissão do Senado: “Falta independência e tamanho moral”, disse o deputado, que é pré-candidato a senador.

Só engano?

Hamilton Mourão (Rep-RS) se espantou com a cara de pau do governo Lula nas propagandas penduradas na Esplanada, que autointitula o governo como o “melhor da História”. Ledo engano, rebateu o ex-vice.

Aprende, Brasil!

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a redução da maioridade penal no país de 16 para 14 anos. O projeto apoiado pelo governo de Javier Milei ainda tem que ser aprovado no Senado.

Não acaba mais

Com a criação, esta semana, da Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo (modelo de seguros de carros), já são 311 as frentes parlamentares instaladas na atual legislatura (desde 2023).

Pensando bem...

...quem com grampo fere, com grampo será ferido.

Editando o Diário Oficial

Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major Teodorico Bezerra não poupava esforços quando queria ajudar Santa Cruz, município de sua base eleitoral. Reza a lenda local que ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia agência dos Correios, foi à editora do Diário Oficial e mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço. Santa Cruz ficou com o posto da ECT. Questionado por um adversário, anos mais tarde, Teodorico desconversou: “Sou um homem de 75 anos, de modo que só lembro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá...”

