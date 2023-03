"O Brasil está sem rumo, sem prumo, sem direção"

Colunistas

Deputado André Fernandes (PL-CE) enquadrando Flávio Dino durante oitiva na CCJ

Claudio Humberto Arquivo Correio do Estado

Lupi pode ser o primeiro demitido na equipe de Lula

Até deputados do PDT dão como certa a demissão de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, em razão da trapalhada na redução dos juros dos empréstimos consignados sem consultar quem entende do assunto e nem mesmo a coordenação do governo.

Lupi recebeu mais um sinal de que não está agradando: a Casa Civil informou somente na última hora que estava cancelada a reunião em seu próprio ministério para definir o assunto. É que tudo foi decidido por Lula na véspera. Sem ouvir Lupi.

Definido na véspera

Em nota curta, a Casa Civil informou ontem que a reunião para discutir juros do consignado “ocorreu na noite da última segunda-feira (27)”.

Subiu no telhado

A expectativa do Planalto é que Lupi se demita, até para “protestar” contra seu alijamento na decisão, mas ele é apegado à boquinha.

Bronca humilhante

Após alterar os juros sem consultar ninguém, em nome do “governo”, Lupi tomou uma bronca humilhante de Lula ao telefone.

Ele é reincidente

Lula percebeu que Lupi o colocou no viva-voz, para se exibir a visitantes, e reclamou até de sua passagem (trágica) pelo Ministério do Trabalho.

Projeto de regra fiscal do PSD constrange governo

O Palácio do Planalto não vê com bons olhos o movimento do PSD, que atropelou o ministro Fazenda, Fernando Haddad, e apresentou proposta alternativa para a nova regra fiscal.

A manobra, via PL 62/2023, é de autoria do deputado Pedro Paulo (RJ). Em reunião na semana passada, em Sergipe, o projeto ganhou adesão da bancada da Câmara, com 45 parlamentares, e deve receber ainda apoio dos 16 senadores do PSD.

Haddad em seu labirinto

Deputados responsabilizam o próprio Haddad, que enrola para mostrar a proposta, pela alternativa. Desconfiam do caráter ‘gastador’ do projeto.

Desagrada o chefe

É o próprio Lula quem segura a proposta. O projeto deve ser entregue na primeira quinzena de abril, mas algo deve ser adiantado esta semana.

Pauta

A proposta do PSD já chegou à mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deixou de ir à China para desenrolar a votação da regra fiscal.

Viana lesa a Pátria

Na China, maior cliente do Brasil, o nanico político Jorge Viana, diretor da Apex, falou mal do agronegócio associando a atividade a “desmatamento”. Ele mentiu. Dados do Ipea mostram que o Brasil é o líder mundial da produção sustentável entre países agroexportadores.

Gente ordinária

Jorge Viana tem os mesmos cacoetes da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que durante a recente COP 27 também mentiu sobre o próprio país, dizendo há “120 milhões de brasileiros passando fome”.

Ciscando para fora

Não convidem à mesma mesa Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo), secretários de Tarcísio de Freitas. Tudo porque, político hábil, Kassab gosta de receber pessoas, enquanto Lima detesta o “varejo”.

Cerveja choca

Com a economia em rápido declínio, enquanto o governo Lula patina há quase cem dias, agora, nem picanha e nem cervejinha: a fabricante da Itaipava requereu recuperação judicial apontando dívida de R$4 bilhões.

Não irão condenar?

Estranha o silêncio do presidente Lula e do ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) sobre o ataque em uma escola, em São Paulo, que tirou a vida de uma professora e deixou outras três feridas.

Agenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro já tem compromissos previstos para seu retorno ao Brasil, o que deve ocorrer nesta quinta-feira (30). Até o fim de abril, ele deve viajar pelo País em caravanas do PL.

Roda presa

Parlamentares creem que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, segure por mais um tempo a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Ainda acreditam que a comissão saia do papel entre 11 e 14 de abril.

Ordem é se lambuzar

Agora ganhando R$220 mil por mês, fora regalias e mordomias, Dilma deu uma banana para as companhias aéreas e preferiu chegar à China em um voo da FAB. A petista assumiu o comando do banco dos Brics.

Pensando bem...

...a Maré vai acabar levando outra oferenda para o mar.

PODER SEM PUDOR

Picolé da estrada

Ainda embevecidos com uma homenagem em Mossoró ao então vice-governador do Rio Grande do Norte Fernando Freire, deputados deram uma paradinha num restaurante de estrada para forrar a barriga.

Tarde da noite, foram recebidos por um garçom alto e forte, que lhes exibiu o cardápio de comidas típicas. Um dos deputados tentou fazer graça e se deu mal: “O que se come aqui, fora o garçom?” O homem devolveu na bucha, com cara fechada: “Garçom, aqui, não se come, se chupa...

