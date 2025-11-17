"O Brasil não pode ser administrado no improviso"

Giba Um

O supermercado St. Marche (32 lojas e R$ 1,3 bilhão de faturamento em 2024) atravessou a tormenta: fechou um acordo com os credores para a renegociação de R$ 530 milhões em dívidas e saiu da recuperação judicial. O L. Catterton, acionista majoritário com 70%, volta-se agora para a venda em parte ou mesmo a totalidade das ações.

MAIS: é provável que o nome do comprador já esteja dentro de casa. O BTG Pactual pode assumir o controle do St. Marche. O banco de André Esteves detém cerca de R$ 280 milhões em créditos contra a rede de supermercados, por meio de um fundo. Olho vivo!

Pausa, por enquanto, não

Com seus 30 anos recém-completados (dia 3) e com 15 anos de carreira, a atriz Alice Wegmann desde pequena sabia o que queria. E no colégio não tinha uma turma era, por assim dizer, de várias. “Interagia com todos. Sentia vontade de conectar pessoas. O interesse pelo outro é base da minha profissão”. Antes de se tornar atriz, Alice quase se tornou ginasta artística. “Dos 3 aos 11 anos, passava quase sete horas por dia treinando, numa rotina entre as aulas no tradicional colégio e as acrobacias”. Alice disse que é de uma geração que corre do tédio. Fazendo uma referência ao seu último personagem Solange Duprat, que era uma mulher super ligada na moda diz que é uma pessoa que gosta muito de roupas com longa durabilidade. “Sempre fui mais da atemporalidade. De comprar coisas que vou usar a vida inteira. Ou que depois posso passar adiante para que outras pessoas aproveitem”. E quem pensa que Alice irá aproveitar para descansar, engana-se, ela tem muitos trabalhos engatilhados, mas que por enquanto não pode falar. Férias só em 2026, claro que se não surgir, outros trabalhos. Apesar de sempre estar em movimento, a atriz diz que agora consegue tirar algumas horas e até dias para relaxar. “Antigamente, não conseguia ficar quieta, olhando para o teto. Hoje em dia, adoro. Um dos meus hábitos favoritos é justamente o de não fazer nada. Acho importante ficar no vazio para pensar, enfrentar os medos, as angústias. Sem isso, a gente não cresce.” Se na vida profissional tudo vai bem, na vida amorosa as coisas também estão no mesmo caminho. Atualmente está namorando o empresário Luiz Guilherme Niemeyer. Um relacionamento discreto assim como sua vida particular.

TikTok estreia no Black Friday

O TikTok aproveitou o "Dia dos Solteiros" (11de novembro), data que, tradicionalmente, marca grandes promoções no varejo chinês, para iniciar uma operação-teste no Brasil. Mais que uma rodada de descontos, a ação funcionou como um ensaio técnico para o Black Friday, marcada para o fim do mês. Será a primeira Black Friday da rede social chinesa atuando com seu e-commerce no país. A TikTok Shop pretende testar, em escala real, suas ferramentas de compra e de pagamento, além de calibrar sistemas de logística, prazos de entrega e atendimento pós-venda. A meta é garantir que a infraestrutura suporte o alto volume de transações esperado no fim do mês. Nesse primeiro movimento, o TikTok Shop concentrará promoções em categorias de alto giro eletrônicos, moda e cosméticos - com cupons e transmissões ao vivo comandadas por influenciadores.

Termômetro

Ainda TikTok Shop: o desempenho dessa operação-piloto servirá como termômetro para ajustes na interface de checkout, integração com vendedores e algoritmos de recomendação. Desde o início de 2025, o TikTok vem intensificando presença no e-commerce brasileiro, em disputa com Shopee, Mercado Livre e Shein. A estratégia segue o modelo chinês de "shoppertainment", que mistura entretenimento e compras em tempo real. O ensaio técnico foi acompanhado por equipes de engenharia e dados da matriz asiática para monitorar cada etapa do fluxo de pedidos.

Miss metal

A imagem de uma miss sempre é ligada ao romantismo, ao clima calmo. Só que Ignacia Fernández, de 27 anos que foi eleita Miss Chile, no domingo (9) desfez esse “mito”. Além de modelo ela também é vocalista da banda de death metal Decessus. Uma semana antes de ser coroada na semifinal do concurso ela surpreendeu os jurados e o público com uma performance arrasadora de death metal. “O metal tem sido parte fundamental de quem eu sou como pessoa e na minha vida: um refúgio, uma fonte de força e propósito. Poder expressá-lo no palco do Miss Mundo Chile foi uma oportunidade que valorizo muito. Foi uma ótima experiência quebrar barreiras na televisão aberta, inspirar, ser autêntica e mostrar que não precisamos temer os preconceitos alheios”. E claro, ao ser consagrada campeã Ignacia agradeceu a oportunidade de representar seu país: “Obrigada pelo reconhecimento mundial do meu canto, um pedacinho da minha alma que me inspira a continuar crescendo e sonhando alto. Vamos com tudo, Chile… rumo à coroa!”

Domínio familiar

Está nas redes sociais: a COP30 virou ativo para a família Barbalho. O governador Helder Barbalho, que se reelegeu com 70% dos votos, experimenta projeção nacional agora. A família já decidiu partir para uma dança de cadeiras nas eleições do ano que vem. O patriarca Jader Barbalho, 81 anos, promete se aposentar, mas o clã terá candidatos ao Senado, à Câmara e à Assembleia Legislativa. O único problema é convencer os eleitores que a COP30 deixará um legado permanente.

Pressão na Alemanha

Em carta enviada ao chanceler alemão, Friedrich Merz, 13 organizações ligadas à causa ambiental e humanitária pediram que o país anuncie um investimento de ao menos US$ 2,5 bilhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), ainda durante a COP30. A iniciativa é uma das apostas do governo brasileiro. O Planalto espera que a Alemanha siga os passos da Noruega, maior investimento até agora. A Alemanha anunciou apenas "apoio político" e prometeu "uma quantia significativa" - e não falou quanto e quando.

Pérola

“A decisão da Segunda Turma em 2021, que considerou Sérgio Moro suspeito para conduzir investigações da Lava Jato, foi um divisor de águas, o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório",

de Gilmar Mendes (STF), recomendando a Luiz Fux que "esqueça a Lava Jato".

Blindar suspeito 1

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG) protestou contra o Ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso o habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeito no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. E atirou: "Para Gilmar e STF, o Congresso não vale absolutamente nada".

Blindar suspeito 2

Convocado para depor como testemunha, Igor Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$ 1,4 bilhão de aposentados. E Gilmar disse que "a condição de investigado não pode ser artificialmente modificada para testemunha", o que o obrigaria a responder às perguntas. Já o senador Rogério Marinho (FL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF. Mais: Igor, o blindado do dia, e especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. É o caso da raposa que sabe o que fazer no galinheiro.

Já não pagam IR 1

O governo Lula não divulga o número exato de pessoas que serão beneficiadas de fato pela "isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês". Especialistas fazem a conta: a projeção do governo e que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$ 3.001 a R$ 5.000) e beneficiadas pelo projeto de Lula. Contudo, o governo não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a "isenção na prática". Tributaristas estimam que isso deve superar 80% do total.

Já não pagam 2

Traduzindo: a maior parte dos que ganham até R$ 5 mil de forma efetiva não sentirão financeiramente a alteração. Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução e outras. A taxa real em renda de R$ 5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$ 335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$ 379,18. Quem ganha R$ 5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$ 350 já tem, na prática, a isenção do IR: 100% da pensão é descontada do IR.

Quer ser governador

Alçado à relator da PL Antifacção do governo federal, o deputado Guilherme Derrite (PP) enfrentou polêmicas e uma disparada da letalidade policial desde que assumiu a Secretaria de Segurança de São Paulo, no início de 2023. Ao mesmo tempo, viu uma queda de 11,4% em crimes violentos com mortes e 20,8% em casos de roubos. Agora, aposta na projeção oferecida por Hugo Motta, presidente da Câmara, para se cacifar a uma vaga no Senado ou mesmo suceder Tarcísio de Freitas, caso ele decida disputar a Presidência em 2026.

"Papudinha"

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir o início da pena e, um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. É o cenário mais provável, caso o ministro Alexandre de Moraes (STF) negue a prisão domiciliar e determine que Bolsonaro vá para a cadeia. Conhecido como "Papudinha", o batalhão é uma área reservada a policiais militares presos considerada a mais apropriada em termos de infraestrutura para receber o ex-presidente. É onde ficou detido o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também por ordens de Moraes, no âmbito das investigações do de Janeiro.

Mistura Fina

Santa Catarina começou a multar em um salário-mínimo quem for flagrado com maconha no estado. Em cinco dias, foram mais de 500 flagrantes. Joinville, que se orgulha de ser o "Texas brasileiro", foi a campeã de flagrantes. O governador Jorginho Mello (PL) avisa: "Lugar público não é local para ficar emaconhado". Ele também não gosta dessa história de se usar maconha em tratamento de saúde.



Estudo da Embrapa Territorial, apresentado em Belém na COP30,desfaz informações repetidas exaustivamente sobre a "destruição da Amazônia". O levantamento aponta que " está protegida, preservada ou conservada" 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia ( todos os rios) que toma 1,7% da região e todas em terras produtivas. O agro, sempre criticado por Lula, o PT e ONGS brasileiras e estrangeiras consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.



Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa. Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação , aponta estudo de Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial. O estudo da chefe-adjunta da Pesquisa mento ressalta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

A Databricks, gigante norte-americana de dados e inteligência artificial avaliada em mais de US$ 100 bilhões, prepara novos movimentos no Brasil. A empresa trabalha com uma pré-seleção de cinco startups das áreas de processamento de dados e automação de IA. Ao menos um dos portes deverá ser anunciado ainda este ano. Em setembro, por meio da Databricks Ventures, seu braço de investimentos, o grupo norte-americano fez sua primeira operação no país.



Ainda a primeira operação no Brasil: a operação consistiu em injetar recursos na catarinense Indicium, que aplica ferramentas de analytics moderno, com integração de dados em tempo real. Com isso, o país entrou no seleto rol de países com investimentos do fundo de venture capital da Databricks, juntando-se ao Canadá, Israel, Holanda, China e, claro, aos Estados Unidos. O veículo tem participações em 29 startups, sendo 21 delas norte-americanas.

