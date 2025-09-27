Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O careca é o novo Marcos Valério do Mensalão"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre papel do Careca no roubo do INSS

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

27/09/2025 - 07h00
Paulinho consegue irritar oposição e governistas

Está azeda a relação entre Paulinho da Força (SD-SP) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), que deu ao deputado a relatoria do projeto da anistia, rapidamente rebatizado de “PL da Dosimetria”. Paulinho condicionou a votação do texto que amplia isenção do Imposto de Renda à votação do projeto que relata, o que estressou governistas e aliados de Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto do IR. Nas reuniões que fez com as bancadas na última semana, Paulinho ouviu desaforos.

Deu barraco

Líder da oposição, Zucco (PL-RS) subiu o tom no encontro com o deputado do Solidariedade, que não fala em anistia, só em reduzir pena.

Calma, gente

O clima ficou tão pesado que, após reunião com a bancada, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), precisou recorrer a panos quentes.

Blefou e perdeu

Paulinho também desagradou a ala governista na Câmara ao sinalizar a redução na pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e reafirmar a fala do IR.

Texto esvaziado

O PT viu a fala do relator como chantagem e saiu dizendo que deve fechar questão contra o texto que corre risco de morrer ainda na Câmara.

Ministro pede demissão rezando por um milagre

A permanência de Celso Sabino no Ministério do Turismo só interessava a ele mesmo, daí sua tristeza ao anunciar a demissão jurando que foi Lula (PT) quem pediu para ele permanecer no cargo até sexta (3). Há controvérsia: fonte do Planalto diz que Lula atendeu a seu pedido para chegar a Belém no avião presidencial, sexta (3), para eventos sobre a Cop30. Sabino conseguiu driblar a ordem do seu partido, o União Brasil, para vazar do cargo 24 horas. Com a jogada, esticou o prazo em 15 dias.

Esperando milagre

Sabino reza por milagre, mas o União quer distância do PT. Em abril, seu líder, Pedro Lucas (MA), recusou convite de Lula para ser ministro.

Voltando para casa

Titular de pasta irrelevante, sem recursos, Sabino ao menos desfrutava dos salamaleques do cargo. Agora, retornará ao “baixo clero” da Câmara.

Adeus, mordomias

Além de carrão de placa verde e amarela, ele perderá mordomias como desembarcar em sua cidade em jatinhos da FAB, acenando a eleitores.

Decisão suspeitíssima

Coordenadores estaduais de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à Escravidão entregaram os cargos em protesto contra decisão de Luiz Marinho (Trabalho), que resolveu revisar pessoalmente processo que poderia incluir avícola da JBS na lista suja de trabalho escravo.

13 cabalístico

A saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo, que abandonou a pasta por ordem do União Brasil, que rompeu com Lula, representa a 13ª baixa na Esplanada desde o início do atual governo.

Só piora

O nome do ministro Márcio Macedo (Secretaria-Geral) voltou a ser lembrado para eventual troca (demissão), que pode ocorrer quando Lula resolver o Ministério do Turismo. Guilherme Boulos é o favorito.

Na moita

De saída da presidência do STF, Luís Roberto Barroso não prevê reação da Corte à Lei Magnitsky, ao menos por enquanto, até por isso ser inútil. Eventual reação só aós o julgamento do suposto “golpe”.

Nada de Lula

Dono do PSD, Gilberto Kassab diz que o partido deve mesmo seguir sem apoiar Lula em 2026. O cacique reforça que o plano é apoiar Tarcísio de Freitas ou as pratas da casa: Ratinho Jr e Eduardo Leite.

Sabotagem e boicote

Eduardo Girão (Novo-CE) diz que demorou, mas a base do governo Lula “mostrou a que veio com força” na CPMI do INSS. Diz o senador que a turma lulista quer sabotar e boicotar as investigações da gatunagem.

Longe de petista

Ciro Nogueira (PP-PI) deu um puxão de orelhas na centro-direita, que acusou de passar todos os limites da falta de bom senso. O senador cobrou união: “não podemos ser cabo eleitoral de Lula”.

Pra esse ano

Nas contas de Fábio Schiochet (União-PR), que preside o Conselho de Ética, o processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não vira o ano. Deve ser votado entre novembro e dezembro.

Pensando bem...

...“amarrar o burro” tem muitas aplicações.

PODER SEM PUDOR

Crueldade em Petrolina

Um dos talentos do ministro da Defesa, José Múcio, é contar causos engraçados, em que sempre se dá mal. Como da sua difícil campanha para governador de Pernambuco, em 1986, enfrentando o favorito Miguel Arraes. Ele relatou ao podcast de Magno Martins que chegou para comício em Petrolina precisando correr ao banheiro. Um apoiador local o acompanhou, a passos aflitos, mas o único WC da área estava ocupado. O amigo solidário bateu à porta, nada. Insistiu e ouviram uma voz sem pressa: “Está ocupado”. Tempo passando, Zé Múcio se contorcendo, o amigo se impacientou: “Saia logo, o governador precisa usar!” A voz sem pressa conferiu: “Doutor Arraes?” Após saber que se tratava do adversário, a voz soou cruel: “Agora é que não abro mesmo!“

Cláudio Humberto

"É o caminho para a paz dialogada"

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao defender a anistia

25/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Alcolumbre mantém boquinha de enrolado na CPMI

Homem de confiança do senador Davi Alcolumbre (União-AP), Paulo Augusto de Araujo Boudens continua ocupando cargo em comissão na direção do Senado, apesar de estar na mira da CPMI por haver recebido R$3 milhões da Arpar, empresa identificada pela Polícia Federal na cadeia de lavagem e ocultação de valores na rapinagem contra idosos do INSS. Ele é assessor parlamentar de um Conselho de Estudos Políticos, que nem mesmo tem presidente, recebeu R$31.279,53 em setembro.

Preto no branco

A CPMI votará nesta sexta (26) a quebra dos sigilos de Boudens, que assumiu o rolo da “rachadinha” no gabinete de Alcolumbre, em 2021.

Blindagem de 100 anos

Alcolumbre se recusou a rever decisão de “sigilo” por 100 anos, que impede a CPMI do INSS de rastrear as andanças de Careca no Senado.

Sorria, tem foto e vídeos

A CPMI também cataloga registro abundante de fotos e vídeos de Careca ao lado de figuras como Paulo Boudens e do próprio Alcolumbre.

Apertando o cerco

Apesar dos habeas corpus do STF a investigados e testemunhas, a CPMI já examina material de quebra de sigilo e de relatórios do Coaf.

Governo Lula já torrou R$1,2 bilhão em viagens

Dispararam para R$1,2 bilhão as despesas do governo Lula (PT) com viagens em 2025. Foram torrados quase R$200 milhões nos últimos 30 dias, um recorde. Até a última atualização do Portal da Transparência, dia 19, o governo Lula havia gastado R$729 milhões só com diárias para seus funcionários e R$464 milhões em passagens aéreas. Os petistas usam viagens para engordar salários, até porque grande parte poderia ser substituída por reuniões através de videoconferência, por exemplo.

Além-mar

Viagens internacionais representam 14% da despesa total: R$166 milhões: metade banca passagens, a outra metade, diárias.

Se comparar...

O governo Lula já gastou mais com diárias (R$729 milhões) este ano do que Bolsonaro com passagens (R$553 milhões) durante todo 2022.

Muito por vir

Despesas com viagens não são atualizadas em tempo real. Gastos totais do ano só são contabilizados até os primeiros meses do ano seguinte.

Caesb na bolsa

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), mandou realizar estudos para oferta, na bolsa, de ações da Caesb, estatal que é um sucesso: recebeu até nota triplo AAA da agência Moody’s. Deve virar o novo xodó de investidores em empresas do setor perene de água e saneamento

Pinóquio da Silva

Lula mais uma vez demonstrou seu desapreço à verdade, ao afirmar que não se mete em eleições dos Estados Unidos. Ele não só declarou apoio a Kamala Harris como insultou Donald Trump de “nazista”.

Cantoria de amor

Viralizou o vídeo de momento de intensa ternura, nos showmícios petistas de domingo (21), em que militantes de esquerda gritavam “meu sonho é jogar bola com cabeça de fascista”. São uns amores.

Arrependimento

Vai ter senador se arrependendo de haver “enterrado” a PEC da blindagem, com o avanço das investigações da CPMI do INSS batendo às portas de gabinetes ilustres, sobretudo na cúpula do Senado.

Bolo de confusão

Lula pulou fora do encontro tête-à-tête com Trump, mas o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) disse que “tudo pode melhorar quando a conversa é frente a frente”. 

Inimigo externo

Para o senador Márcio Bittar (União-AC), Lula não “arregou” do encontro com Trump e sim fugiu porque as sanções o favorecem. “Para o PT, quanto pior para o Brasil, melhor,” diz. “Precisam de um inimigo externo”.

Molecagem infantil

Apesar de o plano ter vazado para imprensa na véspera, a ONU atribuiu a “incidentes” a sabotagem da escada rolante na chegada de Trump, assim como o teleprompter ter travado durante o discurso do americano.

Mise-en-scène

Foi pura encenação o arquivamento da chamada “PEC da Blindagem” no Senado, invenção de Davi Alcolumbre para tirar casquinha. Com rejeição unânime na CCJ, o regimento nem mesmo previa votação no plenário.

Pensando bem...

...nada mais seguro que encontro “cara a cara” a 7.000 km de distância, por telefone.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Claudinho carola

Uma simpática inconfidência do ministro Nelson Jobim, que presidia o Supremo Tribunal Federal, arrancou gargalhadas durante a cerimônia de instalação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele revelou como os ministros do STF, nos intervalos das sessões, chamavam o então procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, fervoroso carola: “Claudinho Franciscano.”

Giba Um

 "Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja...

Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos", de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump

25/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Republicanos, avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao mesmo partido, é candidato à reeleição em 2026 e não à Presidência da República. Tarcísio  de tem projetos de longo prazo, com obras que demandam quatro a seis anos para conclusão.
Mais: Tarcísio também precisa se consolidar no cargo atual para almejar voos maiores. Costa Filho se declara lulista, é contra a anistia dos envolvidos em atos golpistas, mas é favorável a uma revisão de penas. Ele planeja disputar o Senado por Pernambuco, em chapa com o governador João Campos (PSB). 

Giba Um

Quase psicóloga

Quem é nascido antes dos anos 80 deve se lembrar muito bem dos grupos musicais infantis que faziam sucesso nesta época (hoje a geração não sabe o que era bom), entre tantos, o Trem da Alegria, que embalava as festas de aniversário com músicas como "Uni, Duni, Tê", "É de Chocolate", "Piuí Abacaxi", entre outros. O trio inicial era formado por Patricia Marx, Luciano Nassyn e Juninho Bill. Com a reexibição da novela “A viagem”, muitos entraram no clima da nostalgia e cantaram a música "Quando Chove", na voz de Patrícia Marx, que foi o tema da personagem Diná (Christiane Torloni). Por conta disso, o nome da cantora voltou a circular, mesmo que ela nunca tenha parado. Em entrevista, Patrícia garante que: “A música boa é atemporal mesmo, não tem como negar. Em algum momento ela vai tocar e as pessoas vão se sentir bem, tocadas de um jeito diferente de cantar do que as coisas de hoje em dia”. Hoje com 51 anos, está concluindo sua faculdade de Psicologia e se diz muito realizada: “Estou apaixonada, estagio só ano que vem, estou empolgada com o curso, sempre tive muito envolvimento com esse assunto. Meu primeiro livro de Freud comprei com 16 anos, estou realizada, plena e ocupada”. Apesar dos estudos, Patricia se prepara para lançar seu 16º trabalho de carreira solo, "Nos dias de hoje esteja tranquilo", no dia 3 de outubro. Apesar de se declarar não nostálgica, seu novo projeto é uma reunião de sucesso de Ivan Lins e outras inspirações. “Provas, trabalhos em grupo, lançamento e pretendo fazer uma turnê. Também tem participação de Seu Jorge no quarto single do álbum. Reuni músicas mais emblemáticas do Ivan Lins e me inspirei no filme 'Ainda Estou Aqui.' Depois que assisti, tive a ideia de fazer esse disco, de resgatar essas mensagens do Ivan. Tem música da década de 70, muito atuais, e de 80 e 90 também”.

Brasil e México vs. mega-tarifa

O governo e grandes grupos da cadeia de proteína animal encontraram no quintal dos Estados Unidos uma rota de escape para mitigar o impacto da tarifa de 50% imposta por Donald Trump à carne brasileira. Uma comitiva do Serviço Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, instância do governo do México responsável por autorizar a importação de alimentos, chegou ao Brasil para iniciar uma inspeção técnica em diversos frigoríficos. Hoje, 35 unidades de abate têm permissão para exportar carne bovina para o mercado mexicano. No Ministério da Agricultura, a expectativa é que o órgão fitossanitário do México inicie o processo de homologação de até 14 estabelecimentos durante a visita ao Brasil. Com isso, esses frigoríficos deverão ser autorizados a embarcar carne bovina para o mercado mexicano ainda este ano. O aumento das exportações de carne bovina para o México é o primeiro e expressivo resultado prático de uma visita de uma comitiva do governo brasileiro, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à capital mexicana no mês passado.

Fúria tributária

Não por coincidência, estão sentadas à mesa duas nações vítimas da fúria tributária de Trump. Se o Brasil levou uma tarifa de 50% sobre mais da metade da sua pauta de exportação para os EUA, o México tem de digerir a alíquota extra de 25% sobre todos os produtos vendidos para o vizinho do norte, à exceção de petróleo e energia. O estreitamento das relações comerciais entre os dois países, a começar pela agenda do agronegócio, desponta como um movimento de defesa de ataque no tarifaço trumpista. É uma estrada de mão dupla.

Giba Um

Hoje é dia de pizza

Sabe aquela velha frase que diz: “Vida que segue”, foi bem isso que Zilu Godoi fez. Após pouco mais de 10 anos de separação do cantor Zezé Di Camargo, após 32 anos de casado, mãe de três filho  (Wanessa, 42 anos; Camila, 39 e Igor, 31), em 2019 foi morar nos Estados Unidos, onde resolveu tocar sua vida. Em 2024, voltou ao Brasil e foi candidata a vereadora, mas só conseguiu 4.579 e não foi eleita. De volta aos EUA, trocou seu apartamento em Miami por uma mansão em Orlando, projetada por sua nora, Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo. Agora resolveu empreender por lá. Acaba de firmar parceria com a marca brasileira Cuca Libre, um restaurante especializado em pizza brasileira fundada em 1989 em Belo Horizonte pelo empresário Jackson Costa. A nova unidade do restaurante em Orlando marca a expansão rede gastronômica  nas terras norte-americanas, que já possui outra unidade em Nova Jersey.

Giba Um

Quase pronto

O STF vai publicar logo o acórdão do julgamento que definiu novas regras para a responsabilização das redes sociais por conteúdo postado. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, é o responsável pelo texto, que está na fase de revisão final. Toffoli, a propósito, é o ministro com menor estoque de processos no gabinete. Tem 814 casos em ttramitação e 204 esperando decisão final.

Mais juízes

Outra investida do governo americano foi o cancelamento de vistos de entrada nos EUA de autoridades brasileiras, como o ministro da. Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, mais o ex-advogado-geral da União José Levi, ministro do STJ Benedito Gonçalves e atuais e ex-integrantes do gabinete de Moraes no TSE e STF, casos dos juízes Airton Vieira, Marco Antonio Martin Vargas e Rafael Henrique Janela Tamais Rocha e da chefe de gabinete Cristina Yukiko Kusahara. Messias publicou artigo no The New York Times reclamando de falta de diálogo na gestão Trump, e Benedito Gonçalves foi relator da ação do TSE que tornou Bolsonaro inelegível.

Pérola

 "Ele não é o imperador do mundo e eu não tomo decisões com raiva de quem quer que seja. Quando os Estados Unidos quiserem negociar, estamos prontos", 

de Lula, em Nova York, que agora espera um telefonema de Trump.

Pedindo anistia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma foto de Lula usando uma camiseta onde se lê a palavra "anistia". A imagem, tirada pelo fotógrafo Lugo Koyama em abril de 1979, mostra o então sindicalista distribuindo panfletos a favor da anistia durante o regime militar. A Lei da Anistia, aprovada naquele ano, perdoou crimes políticos cometidos por guerrilheiros de esquerda e opositores do regime, além de permitir retorno de exilados e beneficiar militares. O perdão alcançou cerca de 4,6 mil pessoas.

Memória

Se passar, a PEC da Blindagem revogará a "PEC do Fim da Impunidade Parlamentar", como foi chamada a medida aprovada há 24 anos com apoio de todos os partidos. Em discursos em 6 de novembro de 2001, deputados da esquerda à direita saudaram o momento histórico, fruto de pressão da sociedade. "Nos preocupa muito que, em vez de imunidade, se extrapole para a própria impunidade", disse o então líder do PFL (atual União Brasil), Inocêncio Oliveira. A emenda acabou com a necessidade do Congresso autorizar investigações e processos judiciais. Teve 412 votos a favor e apenas 9 contra.

Do PT a Doria

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, o advogado Nelson Willians, segundo analistas, tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, ele injeta doações em campanhas de políticos. A primeira (R$ 10 mil) foi para João Dória, que disputou a prefeitura de São Paulo e, em 2018, repetiu doações a tucanos (R$ 20 mil) para Antônio Anastasia (hoje PSD), R$ 10 mil e  Rogério Marinho, hoje no PL (outros R$ 10 mil). Marco Bertaiolli (PSD) levou R$ 5 mil e o petista Emídio de Souza, o mesmo valor. Como ficou calado, a CPMI mira agora em seu escritório e em sua mulher e sócia, Anne Caroline Willians Vieira Rodrigues.

Olho no nióbio

Os planos da mineradora St. George Mining para o Brasil está envolto em mistério. Não se sabe se os australianos pretendem investir a longo prazo na produção de minério no país ou se seu objetivo é empacotar um portfólio de ativos para vendê-lo logo (as especulações apontam para a segunda hipótese). Mais do que isso: os olhares se voltam na direção da Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia. A empresa dos Moreira Salles é tida como forte candidata à compra das reservas da St. George Mining no país. Especialmente depois da empresa australiana ter anunciado a descoberta de nióbio na área de seu Projeto Araxá, em Minas Gerais (a empresa dos Moreira Salles tem 80% da produção global de nióbio).

Novo jogo no tabuleiro

Ainda o tarifaço trumpista: no sentido inverso, o México discute contrapartidas como compensação ao aumento das compras de carne brasileira. O Brasil deve ampliar importações de atum daquele país. Há discussões também envolvendo a abertura do mercado brasileiro a frutas, como pêssego, e aspargos mexicanos. É o novo jogo no tabuleiro das relações internacionais. Ao corroer os canais multilaterais, a política de Trump empurra um número cada vez maior de países a costurar seus próprios arranjos bilaterais.

Crescimento de 80%

No caso da carne bovina, o Brasil já vinha em uma escalada nas exportações para o México. De janeiro a julho de 2025, os embarques totalizaram 67.659 toneladas, quase três vezes o volume registrado no mesmo período de 2024, ou seja: média de 9,5 mil toneladas por mês. Com a entrada em vigor das draconianas tarifas norte-americanas  há houve um aumento em agosto, cerca de 12 mil toneladas. Com o acordo costurado e homologação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra Eduardo Bolsonaro e o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo pelo crime de coação à Justiça, devido à atuação dos dois nos EUA em busca de sanções ao Brasil pelo julgamento de Bolsonaro. Gonet tem vídeos comprobatórios. A dupla pode ganhar 6 anos e oito meses de prisão se forem condenados por coação em processo.

Está no Tribunal de Contas da União (TCU) um pedido de auditoria nas viagens de pessoas sem cargo público no governo federal. O pente-fino, solicitado pelo deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT), destaca, por exemplo, a disparada de 213% na gastança com diárias e passagens de "colaboradores eventuais" nos dois primeiros anos da gestão Lula, chegando a R$ 392,6 milhões. Em 2021-2022, mesmo com o gasto já corrigido pela inflação, o valor fica abaixo, R$ 125,1 milhões.

Na representação, Rodrigo da Zaeli cita passagens de R$ 237 mil pagas para a primeira-dama. Rosangela da Silva, a Janja, que não ocupa cargo público. Se incluir servidores, a fatura fica ainda mais salgada. O primeiro biênio de Lula custou ao país R$ 4,5 bilhões só em viagens. Entre 2021 e 2022, os gastos com passagens no governo federal foram de R$ 54,6 milhões. Em 2023 e 2024, disparou para R$ 200,9 milhões.

Pai de ideias consideradas surrealistas, para dizer o mínimo, como substituir a Uber pelos Correios, que voltou ao déficit bilionário na gestão Lula, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) enfiou o governo em nova enrascada. Ameaça mudar o prazo de reembolso aos estabelecimentos dos valores gastos com o vale-alimentação pelos trabalhadores. Hoje, esse reembolso é feito em 30 dias úteis, prazo compatível com a liquidação e pagamento legais realizados pelos municípios. Marinho quer reduzir para dois dias úteis.

A Confederação Nacional dos Municípios entrou na jogada contra o ministro. Alega que ninguém foi ouvido e cobra diálogo prévio. Marinho quer empurrar a mudança goela abaixo e a toque de caixa. Tenta colocar o novo prazo ainda em setembro. A CNM diz que a ideia maluca compõe "disfuncionalidades a prejuízos significativos" para 2.500 municípios, cerca de 4,5 milhões de servidores. Como o ministro não ajuda, os prefeitos pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

