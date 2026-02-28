Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O DNA do PT é relativizar o criminoso e criminalizar a vítima"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) cita o histórico de Lula e cia. na defesa de criminosos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

28/02/2026 - 07h00

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

28/02/2026 - 07h00
Lula taxa mais os brasileiros que Donald Trump

Enquanto Donald Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$17,5 bilhões) e reduz a alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,77%, tornando o País um dos mais beneficiados, o governo Lula (PT) transforma o pagador de impostos no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, em 2023, Lula criou ou aumentou impostos em cerca de três dezenas de ocasiões.

 

País assaltado

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou a Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI, taxou investimentos e dividendos etc. etc.

 

Mais patamar

Ele fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e segue aumentando.

 

Calada da noite

Na calada da noite, esta semana, por mera Resolução, Lula elevou o Imposto de Importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares.

 

Nem se acanham

A alegação cara-de-pau: “proteger a indústria nacional”. Como se o Brasil fabricasse iPhones, celulares Android, laptop, jogos eletrônicos.

 

Mal em pesquisa, Lula faz sobrevoo eleitoral em MG

Após duas pesquisas, estes dias, apontando seu declínio acentuado na disputa eleitoral, de Lula (PT) decidiu somente neste sábado (28) fazer “sobrevoo”, sem pisar na lama, nas áreas devastadas em Minas Gerais, com 64 mortos. Preferiu esperar a taça da Copa em Brasília. Em 2010, mostrou-se debochado e impassível deixando-se fotografar com cooler de bebidas na cabeça, em praia na Bahia, enquanto o País chorava a trágica enchente, deslizamentos, mortes e desabrigo no Rio de Janeiro.

 

Catatonia

Ficou imóvel na queda da TAM em 2007, no aeroporto de Congonhas, SP. As 199 pessoas mortas enlutaram o Brasil e emocionaram o mundo.

 

Nem pensar

Lula nunca foi ao local do crash da TAM e, anos depois, recusava-se ainda a receber familiares de vítimas em busca de explicações e justiça.

 

É só política

Lula sobrevoa o que não quer ver cinco dias após o início do drama e pesquisas ruins, mas fará “reunião com lideranças” em Juiz de Fora.

 

Momento é da oposição

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Lula (PT) em três das últimas quatro pesquisas de 2º turno; Paraná Pesquisas, Apex/Futura e AtlasIntel. O petista lidera o Genial/Quaest. Nos sete levantamentos anteriores, em janeiro, Lula vencia o segundo turno em cinco deles.

 

Resumo simples

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) resume a votação que quebrou o sigilo de Lulinha: “o governo, a base, não teve votos suficientes para derrubar a proposta”. Simples assim.

 

Enfim interrogado

Relator do Master no STF, André Mendonça autorizou que Daniel Vorcaro seja levado em avião da Polícia Federal para depor no Senado, dia 10. Ambiente confortável: a comissão não é CPI, não tem poder de polícia.

 

CNN no pacote

A rede de notícias americana CNN faz parte do enorme grupo da Warner Bros. que deve ser comprado pela Paramount/Skydance, de David Ellison, empresário alinhado a Donald Trump.

 

Substancial

Em 2025, Flávio Bolsonaro (PL) apareceu à frente de Lula (PT) apenas em uma única uma pesquisa do segundo turno (Gerp, em dezembro). Agora ele lidera em três dos últimos quatro levantamentos mais recentes.

 

Corrida em andamento

Seis levantamentos nacionais foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana. No total, este ano, foram registradas na Justiça Eleitoral 44 pesquisas para na disputa para presidente.

 

Missão estendida

O lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro, Amazônia 1, completa cinco anos neste sábado (28). Já superou a vida útil estimada de 4 anos e continua a fornecer imagens do desmatamento na região amazônica.

 

Não é privatização?

O governo Lula leiloou três portos na última quinta-feira (26): Porto de Santana, Porto de Natal e Porto Organizado de Porto Alegre. A previsão é de que os contratos atraiam cerca R$ 226 milhões.

 

Pergunta nas pesquisas

Valeu a pena o desfile-ostentação de poder político e econômico?

 

PODER SEM PUDOR

Zoião’ misteriosos

Candidato a prefeito paulistano em 1992, Eduardo Suplicy fazia comício no distante bairro Cidade Kemel e foi desafiado por “Chicão”, líder comunitário: “O sr. se diz candidato dos trabalhadores, mas não sabe o que é “zoião”!...”. Suplicy arriscou: “...olhos grandes?” Foi humilhado: “Zoião são dois ovos estalados que o trabalhador come todo dia. O sr. não sabe porque nunca comeu em marmita...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"A mudança já começou"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após mais uma pesquisa apontar alta na rejeição a Lula

26/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ato de Mendonça tirou Lula do controle do inquérito

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores, para supostamente abrir caminho à “blindagem” de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: “Se não fizesse isso, o chefe da investigação não seria o relator e sim Lula (PT), por meio do diretor da PF”, diz um deles, há mais de 20 anos na Corte.

Improvável

Ingênuos devem achar possível um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado, e ordenar: “Vamos blindar estas pessoas aqui”.

Vingança, não

Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso sirva para vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Dias Toffoli.

Acesso dá nisso

O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF. E o portador não foi o delegado do caso. 

Verdadeiro titular

A PF pediu suspeição de Toffoli sem submeter a alegação (e o relatório) ao crivo da PGR. Mas passou pelo crivo de Lula.

Oposição estima eleger 35 senadores este ano

Estudos internos do Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger, de certeza, ao menos 35 senadores, em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo é ainda maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

50 é maioria

Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, como projeta, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade.

Dois de uma vez

Em Estados de eleitorado conservadores, como Distrito Federal e Santa Catarina, o PL promete lançar dois candidatos a senador. 

Nordeste com Lula

No Nordeste, a expectativa é outra: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Ataque noturno

O vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre (mais uma!) alta de impostos de Lula (PT), na calada da noite e desta vez taxando celulares, eletrônicos, games etc., atingiu mais de 1 milhão de visualizações na rede social X em menos de 24h. Os brasileiros se sentem vingados.

Segure a carteira

Nesta quinta (26), o Impostômetro ultrapassa a marca de R$700 bilhões tomados da população, em 2026. A iniciativa da Associação Comercial paulista estima que mais de R$4,1 trilhões nos serão tomados este ano.

Gatunagem no INSS

O deputado Sanderson (PL-RS) acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão de Lulinha, filho de Lula (PT), acusando-o de enrosco no roubo aos aposentados, com base em delações.

Hélio no TCU

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), confirmou que a bancada do partido apoia Hélio Lopes (PL-RJ) à vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Em 2018, elegeu-se como “Hélio Bolsonaro”.

União estável

Dos cinco senadores do União Brasil, apenas um, Jayme Campos (MT), está em fim do mandato. Os demais estão garantidos no emprego até 2031, incluindo o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (AP).

Tarifaço virou detalhe

“Não faz com que perca o objeto”, avalia o advogado Vinícius Bicalho sobre a ação no STF contra Eduardo Bolsonaro por suposta “coação”, após o fim das tarifas dos EUA. A ação abrange mais que o tarifaço.

Marco Zero

O vereador do Recife Thiago Medina acionou o MPE contra o prefeito João Campos por propaganda eleitoral antecipada, ao apontar que ele teria usado o encerramento do Carnaval para promover sua imagem.

Poucos com muito

O governo Lula (PT) já conseguiu gastar R$9,5 milhões este ano com os infames cartões corporativos. Quase todos os gastos são colocados sob sigilo. Jamais saberemos em que Janja gastou flanando por aí.

Pensando bem...

...anotações não têm sigilo, já as despesas do governo Lula com viagens e mordomias...

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Confusão

O falecido ex-governador paulista Franco Montoro trocava nomes e pessoas, mas tentava acertar. Até fazia associações. Por isso, sempre chamava o então deputado Flávio Bierrenbach de “Bierrenbrahms”. Associava o sobrenome do ministro aposentado do Superior Tribunal Militar com um certo compositor de Hamburgo (Alemanha), mas novamente trocava Johann Sebastian Bach, nascido em 1685, por Johannes Brahms, de 1833.

Giba Um

"Se a rede elétrica permanece desse jeito, nas árvores, só tem um capaz de gerenciar, mas não é...

...humano, é Jesus Cristo porque não é possível, de outro jeito, evitar o apagão", de Flavio Cattaneo, CEO do grupo Enel, reclamando da "festa de fios" que assola postes e árvores de São Paulo.

26/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A queda do Santos no Campeonato Paulista apertou o relógio de Neymar na corrida por uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Fora das semifinais do Estadual, ele terá apenas três partidas para tentar convencer Carlo Ancelotti - sendo que a última, o clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

MAIS: o jogo acontece no próximo dia 15 de março, um dia antes da lista da próxima convocação Já quase inconformado, Neymar tem dito que deverá se aposentar logo para tratar de seus negócios. Considerando salários, patrocínios e prêmio acumulados, Neymar tem um patrimônio estimado em cerca de R$ 6,2 bilhões.

Amigo de Lula

O veterano José Luiz Datena, depois das mais recentes passagens pelo SBT e pela RedeTV, parece ter encontrado a tranquilidade em seu novo contrato (R$ 120 mil mensais ou R$ 1,44 milhão por ano)na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Já está em campo com noticiário diário na Rádio Nacional com o programa "Alô, Alô, Brasil" e na TV Brasil Uma vez por semana, com "Na mesa com Datena", com entrevistas é o que ele sempre queria fazer. Por enquanto, Datena está gostando muito da produção de seus programas e das equipes técnicas. Mais: todos sabem que ele é amigo de Lula.

Olho na banana

Na semana passada, Michelle Bolsonaro postou no Instagram uma banana frita que levou para o marido, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado. A postagem foi entendida como resposta às críticas de Eduardo Bolsonaro pela falta de empenho dela na campanha de Flávio. Desde os tempos do governo do pai, Eduardo carrega o apelido de "Dudu Bananinha", que lhe foi dado pelo então vice Hamilton Mourão. Ainda Flávio: Silas Malafaia até agora não quer nada com a campanha dele, diz que "falta experiência". Malafaia queria ter sido consultado, mas o ex-presidente preferiu ser o único "pai da criança".

Atendimento psicológico

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com pedido junto ao Supremo pedindo autorização para receber atendimento psicológico na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe. Os advogados solicitam que o psicólogo Ricardo Caiado possa comparecer à Sala do Estado Maior de Bolsonaro três vezes por semana, ao fim do dia, para também receber atendimento de neuromodulação não invasiva por Estímulo Elétrico Craniano (CES). A neuromodulação não invasiva é uma técnica que utiliza estímulos elétricos de baixa intensidade para modular a atividade cerebral. Quem decide é Alexandre de Moraes.

Vice para o PL

Valdemar Costa Neto, dono do PL, não desistiu de ver seu favorito André do Prado , presidente da Assembleia Legislativa (Alesp) - e do PL também - na vice da chapa de Tarcísio de Freitas à sua reeleição. Está organizando um documento (quer 40 nomes em duas semanas) para pedir a vaga de vice a Tarcísio, alegando que "o PSD já teve sua chance". Refere-se ao atual vice Felício Ramuth, que apareceu nos jornais sob suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra (usaria sua mulher, Vanessa Ramuth, como titular da dinheirama lá fora. Tarcísio, à propósito, considerou a denúncia como "fofoca". Quer manter Felicio na vice.

Gerando ruídos

A Polícia Federal recebeu com alívio as decisões do ministro André Mendonça (STF) sobre a novela do Banco Master e avalia que ele restabeleceu o "fluxo ordinário" da investigação, com o afastamento de Dias Toffoli. Só que as decisões de Mendonça também podem gerar ruídos. O ministro determinou que apenas autoridades diretamente envolvidas na análise dos procedimentos devem ter conhecimento das informações acessadas. Detalhe a decisão impede, por exemplo, que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tenha acesso ao que é analisado.

Giba Um

Homenagem a cometa

Uma das modelos mais requisitadas para campanhas publicitárias Hailey Bieber, praticamente cresceu sob os holofotes por conta de seu pai o ator, diretor, produtor Stephen Baldwin com a designer gráfica brasileira Kennya Deodato Baldwin. Capa da revista Vogue australiana ela abriu seu coração para falar de carreira, maternidade, relacionamento, família e amigos, aliás respondeu algumas perguntas vinda justamente de amigos. Hoje ainda com mais notoriedade por conta de seu casamento com o cantor Justin Bieber, disse que por conta da obsessão da mídia e de seguidores  por sua vida privada e do marido lhe causou momentos bem conturbados.  “Acho que nunca fica realmente mais fácil, para ser honesta. Acho que é sempre difícil lidar com tanto ruído, tantas opiniões e perspectivas externas, e ser constantemente julgada. As coisas tendem a passar despercebidas, mas isso nunca torna a situação menos intensa ou menos dolorosa”. 

Apesar de tudo Hailey acredita que sua vida está pronta para mudar. “Novos começos, porque acho que estou realmente entrando em uma nova fase da minha vida. Acredito muito em numerologia. Tenho 29 anos e faço 30 este ano. Sinto uma grande mudança de energia na minha vida, em mim mesma e na minha família. Estamos navegando em águas desconhecidas e a sensação é de muita paz e tranquilidade.” Sobre se sentir realizada é direta: “Honestamente, me sinto mais realizada quando estou com minha família, com meu marido e com meu filho. É definitivamente quando me sinto mais completa, quando minha família está unida e estamos juntos”.

Sobre estilo e influência ela conta que sempre se inspirou em pessoas que moldaram a cultura e cita a Princesa Diana e atualmente fala que Rihanna é uma dessas pessoas. “As pessoas a amam e o estilo dela é uma grande representação de si mesma e de quem ela é. Para mim, eu me guio por como me sinto e pelo meu instinto, e sempre quero que meu estilo seja uma expressão de mim e de como me sinto”. Curiosidade que poucos sabem seu nome é uma homenagem ao Cometa Halley.

Menos desemprego: dados produzidos

Além de controlar beneficiários do Bolsa Família, sem lhes oferecer meios para saí rem da pobreza, o governo Lula ainda dá ao IBGE, comandado pelo polêmico Marcio Poch mann, forma de falsear os indicadores do desem prego. Pesquisadores perguntam se o entrevis tado procura emprego há mais de uma semana. Instruídos a dizerem "não", para evitar o risco de perder a Bolsa, inscritos nos programas sociais são dados como "empregados". Aí, o governo trombeteia queda acentuada no desemprego. Ainda que pobres desempregados dependam só do Bolsa Família como quer o governo, eles pas sam a recusar empregos com carteira assinada. Hoje, perto de 14 milhões inscritos no Bolsa Famí lia não entram nas estatísticas de desemprego, são considerados um "exército de invisíveis". Em 2005, o Bolsa Família assistia 8,7 milhões e 20 anos depois atende a mais de 19 milhões de famí lias: equivale a dois Portugal.

Flávio não vai

O ato de 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, pode ficar sem a participação de Flávio Bolsonaro, malgrado a pressão de aliados mais radicais. O intuito é pedir o impeachment de Lula e dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Auxiliares de Flávio acham que ele deveria se manter distante, devido à possibilidade de ataques de mais radicais devido ao escândalo do Master. E há o receio de afugentar eleitores mais ligados ao centro na campanha contra Lula.

Giba Um

Enfim casados

No sábado, (21) o prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral, se casaram na icônica Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Cerca de 500 convidados estiveram presentes, incluindo personalidades influentes da política (nacional e estadual), além de membros do Judiciário e líderes partidários. Embora a área ao redor não tenha sido completamente isolada, houve um reforço na segurança e o acesso dos convidados foi controlado por um QR Code, e por pulseiras específicas para o evento. João Campos fez sua entrada na capela ao lado de sua mãe, Renata Campos, ao som da canção "De Janeiro a Janeiro", interpretada por Roberta Campos e Nando Reis, enquanto Tabata foi levada ao altar por seu irmão, Allan Thales Amaral, começando sua entrada com a tradicional marcha nupcial e seguida por "Céu de Santo Amaro", uma adaptação da Cantata 156 de J.S. Bach, executada por Flávio Venturini. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando as mães dos noivos entraram segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto a cantora Fafá de Belém entoava "Ave Maria". Ao deixar a igreja como recém-casados, João e Tabata celebraram com a famosa canção "Beleza Rara", um clássico do axé eternizado pela Banda Eva.

Giba Um

Único confirmado

Se é grande a chance de Flávio Bolsonaro não dar as caras na manifestação de 1º de março na Paulista, até agora o Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, é o único pré-candidato à Presidência que já confirmou presença. Ronaldo Caiado (PSD-GO) já avisou que não irá porque tem outro compromisso. Zema tem planos de tomar dos bolsonaristas a pauta das críticas ao STF. O governador de Minas, nas últimas semanas, está um tanto à deriva: sabe, pelas pesquisas, que não tem chance de vitória no Planalto e tenta ser o vice de Ratinho Jr.

Gilmar ganha cidade

Decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes pode batizar uma nova cidade de Mato Grosso, que acaba de ser lançada pelo empresário Eraí Maggi, o chamado "rei da soja". A criação de um distrito administrativo ganhou o nome informal de "Gilmarlandia" e agora empresários, políticos e amigos do ministro querem oficializar o nome. A cidade planejada com o novo nome provisório de Nova Aliança do Norte, será construída em área limite de Diamantino, onde Gilmar nasceu.

Camburão recheado

Há no STF, forte expectativa para os novos relatórios da Polícia Federal que serão apresentados sobre mais achados no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Por outro lado, decretada por Alexandre de Moraes, a operação contra auditores da Receita pegou ministros de surpresa por ter sido colocada na rua sem participação de Fachin. Cabe ao presidente da Corte decidir em casos semelhantes. Nos próximos dias, ministros do Supremo devem autorizar nova leva de ações da PF contra políticos. Um bem-humorado apostou que "o camburão vai ficar recheado".

Mistura Fina

Líder do PP no Senado e ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, Tereza Cristina (MS) aposta em nova eleição polarizada e defende que a União Progressista esteja na chapa de Flávio Bolsonaro ou de outro candidato da direita. Ela reconhece que muita gente defende seu nome para a vaga de vice, uma discussão para a qual teria "bons olhos" futuramente, caso seja o desejo de seus correligionários.

O presidente Lula chega hoje de sua viagem à Índia e quer anunciar o papel do ministro Fernando Haddad (Fazenda) como candidato ao governo de São Paulo. Ele não quer, prefere trabalhar na campanha de Lula à reeleição. O núcleo central da campanha lulista, contudo, estará formado pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, e pelos ministros da Secretaria da Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira e da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Sidônio vai se afastar da Pasta e assumir papel de marqueteiro em julho, quando oficialmente começa a campanha eleitoral.

O presidente interino da Eletronuclear, Alexandre Caporal, balança no cargo, ou melhor, nos cargos, porque acumula a diretoria financeira da estatal. Sua declaração comparando a empresa aos Correios em razão do risco de um colapso financeiro, teve o efeito de um curto-circuito no Ministério de Energia. A fala soou como um ataque direto ao ministro Alexandre Silveira, que prometeu anunciar até o fim de 2025 uma solução para o impasse de Angra 3 - as obras estão paralisadas desde 2015.

Mais: o ano acabou e as palavras de Silveira foram levadas pelo vento. Caporal também reivindicou publicamente a suspensão da cobrança de R$ 7 bilhões em dívidas referentes à usina junto a bancos públicos. Jogou luz sobre algo que já gera faíscas nos bastidores. Aos olhos da Eletronuclear, Silveira tem se empenhado pouco ou quase nada em relação ao assunto.

A Suprema Corte dos EUA dá novas lições de conduta ética. Acaba de adotar um software que auxilia os ministros a identificar possíveis conflitos de interesse. O software compara dados sobre advogados e partes em disputa com informações sobre gabinetes de magistrados. O software não custou bilhões: foi desenvolvido por funcionários do seu Departamento de Tecnologia de Informação. Nem precisava, mas a Suprema Corte aprovou seu primeiro código de conduta em 2023.

In – Exercício: Arnold Press

Out – Exercício: Crucifixo Inverso

 

 

