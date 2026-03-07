Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O governo Lula faz politicagem com a desgraça alheia"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre a conduta de Lula e a tragédia em Minas Gerais

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

07/03/2026 - 07h00
Mensagem sugere que Moraes frequentava Vorcaro

Entre as mensagens apontando intrigante proximidade entre o banqueiro Daniel Vorcaero e Alexandre de Moraes, uma não escapou a políticos de oposição porque indica que o ministro do STF era visitante habitual em endereços do dono do Banco Master. Em troca de mensagens com a namorada Martha Graeff, em 29 de abril de 2024, Vorcaro diz estar recebendo Moraes em sua nova casa em Campos (do Jordão) e que o ministro havia gostado do que viu, observando: “E ele adorava (o) apto”.

Visita habitual

Para a oposição, esse trecho mostra que Moraes costumava visitar o investigado Vorcaro, cliente do escritório de advocacia da esposa.

Impeachment

A ligação de Vorcaro a Moraes está entre as alegações do governador de Minas, Romeu Zema, para pedir impeachment do ministro do STF.

Caso é grave

“Não é possível tratar um caso dessa gravidade com silêncio ou omissão”, diz o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, um dos signatários do impeachment.

Reação a críticas

A iniciativa de Zema e suas críticas ao STF fez o decano Gilmar Mendes reagir fortemente, atacando o governador e falando em “hipocrisia”.

Brasileiros já pagaram R$ 800 bilhões em impostos

Os brasileiros amargam, neste sábado (7), a marca de R$ 800 bilhões pagos em impostos, somente em 2026. A conta é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo, que inclui todas as taxas tomadas dos cidadãos no âmbito federal, estadual e municipal. Foram R$ 100 bilhões em apenas dez dias. Em 26 de fevereiro, o Impostômetro apontava R$ 700 bilhões tomados dos brasileiros em impostos, este ano.

No vermelho

Esta semana, a plataforma Gasto Brasil registrou que as despesas do governo já superaram R$ 1 trilhão no mesmo período.

Só de paulistas

A arrecadação de impostos no estado de São Paulo responde por 37,4% de tudo tomado pelo governo: mais de R$ 286 bilhões, até agora.

Até o dia 17

A estimativa do Impostômetro é que sejam tomados outros R$ 100 bilhões dos brasileiros apenas nos próximos dez dias.

Uma por ano

O Brasil perdeu três posições entre as maiores economias do mundo, desde que Lula (PT) voltou à Presidência. Os dados são Austin Ratings, que mede o desempenho das economias mundiais em dólar. O País subiu à 8ª colocação em 2022 e perdeu uma posição por ano. Até agora.

Nem o vice sabe

O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) avisou publicamente que a chapa presidencial de Lula (PT) não está fechada. “Essa é uma definição mais para frente”, disse o ex-PSDB e ex-adversário do petista.

Sinais claros

Ao receber Lionel Messi e o time Inter Miami, Donald Trump citou Cuba oito vezes. Disse que vai “esperar duas semanas”, “resolver este antes” e que é “questão de tempo” até haver fluxo de pessoas entre os países.

Pode mesmo?

Simone Tebet (Planejamento) pode se candidatar em São Paulo, disse Geraldo Alckin, que não se aprofundou sobre a qual cargo. No Paraná Pesquisas de fevereiro (04650/26) ela aparece apenas nos cenários espontâneos com 1,1% para o Governo e 0,8% para o Senado.

Vorcaro-USA

Martin de Luca, advogado da rede de vídeos Rumble, avalia que à medida que forem descobertos vínculos do banqueiro Daniel Vorcaro nos EUA, o interesse das autoridades americanas no caso vai aumentar.

Vale lembrar

Diante do escândalo do Banco Master, Carlos Bolsonaro lembra que “enfiaram” Jair Bolsonaro na cadeia por 28 anos “sob a justificativa boçal e canalha de tentativa de golpe…. para a democracia ser mantida!”.

Brasil escanteado

Donald Trump recebe 12 chefes de Estado e governo latino-americanos, neste sábado (7), em Miami, para o encontro “Escudo das Américas”, incluindo Javier Milei (Argentina). O Brasil nem sequer foi mencionado.

Esquerda rachada

O Psol decide hoje (7) se vai formar federação com o PT. O partido de Guilherme Boulos já está associado ao Rede, mas está rachado quanto ao PT. A maioria deve ser contra casar-se com petistas até 2030.

Pensando bem...

...preso em Brasília, Daniel Vorcaro fica ainda mais perto do STF.

PODER SEM PUDOR

Senador cabeleira

Ao iniciar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que preside, o senador ACM (PFL-BA) fazia a chamada dos presentes quando alfinetou: “Roseana Wellington...” Wellington Salgado (PMDB-MG) chiou:

- “Roseana Wellington”, senador?

- São os seus cabelos longos... – respondeu ACM, irônico, referindo-se à cabeleira de gosto duvidoso, tipo anos 60, do suplente de Hélio Costa.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Brechas que podem beneficiar o Lulinha"

Carol de Toni (PL-SC) sobre a decisão de Flávio Dino (STF) de anular quebra de sigilo na CPMI

05/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Farmacêutica de ex-ministro liga Lula e Vorcaro

A ligação de Daniel Vorcaro a Lula (PT) ainda está por ser investigada. Um dos fatos mais intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso; uma delas por uma hora e meia. Mas foi o ‘socorro’ a empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca: tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador, e seus problemas acabariam.

‘Salvador’ em ação

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm em Nova Lima (MG), em abril de 2024. 

Felizes para sempre?

Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido, claro: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro, mas estava feliz.

Só podia gerar rombo

O governo Lula enterrou na Biomm R$203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG.

Exclusivo das tetas

Logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um só frasco de nada ao setor privado.

Gastos do governo já superam R$1 trilhão em 2026

Os gastos do governo brasileiro ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão nesta quarta-feira (4), segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e – especialmente – do governo federal do PT, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Faça as contas

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões, em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 bilhões.

Pessoal federal

O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já torrou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos, em 2026.

Poderes em 2026

Na soma das três esferas de governo, o Executivo gastou R$269 bilhões com pessoal; o Judiciário, R$9,4 bilhões; e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

Fofoca no cafezinho

No cafezinho da Câmara, deputados falavam sobre o risco do banqueiro Daniel Vorcaro, comparando-o a Jeffrey Epstein, financista enrolado em escândalo sexual de menores e políticos, que apareceu morto na prisão.

Comendo mosca

A Procuradoria Geral da República segue passando vergonha: ignorou a gravidade, a urgência e até o prazo de 72h, fixado pelo ministro André Mendonça, para se manifestar sobre a prisão de Daniel Vorcaro.

Em grupo

Ao suspender quebra de sigilos de empresária amiga de Lulinha, aprovada CPMI do INSS, Flávio Dino inviabiliza dezenas de quebras de sigilo votadas em grupo na CPMI. Mas blindou o filho de Lula.

Gangsterismo

“Quando a gente vê o nível de gangsterismo desse indivíduo [Daniel Vorcaro], temos que concordar com o ministro André Mendonça”, que prendeu o dono do Master, disse o senador Sergio Moro (União-PR).

Mundo do crime

Com o plano covarde contra Lauro Jardim, um dos melhores valores do jornalismo brasileiro, Vorcaro mostrou, com esse gangsterismo, que sua opção pelo mundo do crime não se limitou às fraudes financeiras.

Angústia

Apenas dois dias após ser rejeitado mais um pedido de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar problemas de saúde, segundo seu filho Carlos: “soluços, vômitos, refluxos e tonturas”, disse.

Matador de aluguel

Tratado por “Sicário” no grupo que Vorcaro mantinha no zap, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que ontem tentou se matar na cela, talvez nem saiba o significado da expressão. Sicário é matador de aluguel.

Novo golpe

O Bradesco alerta para novo golpe: do falso gerente. O golpista entra em contato com correntistas via Whatsapp para “atualizar cadastro” e dá site falso para roubar o acesso às contas de pessoas físicas e até jurídicas.

Pensando bem...

...milícia na Faria Lima, agora sem terno e gravata.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Santa inspiração

Deus não ajudou o governador catarinense Luiz Henrique (PMDB) naquele dia de 2004: ao lado do autor, ex-ministro Rafael Grecca, exibia orgulhoso às freiras de Nova Trento o projeto de construção do santuário de Madre Paulina. Uma das freiras achou-o “carnavalesco” e outra sacramentou: “É incompatível com os ensinamentos da fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus...”. Construíram um mais simples, sem dinheiro dos contribuintes.

Giba Um

"O presidente esbanja vida de luxo. O Lula é uma mercadoria vencida. Ninguém vai conseguir...

...engolir essa picanha podre e essa cerveja choca, porque é nisso que Lula se transformou e nós vamos acabar com isso", de Flávio Bolsonaro, na manifestação de 1º de março.

05/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Para muitos analistas, a quebra de sigilos de Lulinha  pode ser considerada o maior risco eleitoral para seu pai, Lula, e para o próprio PT. Há detalhes da vida de Lulinha que o presidente e o partido preferem nem lembrar — e a oposição usará esse material na campanha.

MAIS: para quem tem memória curta: em 2005, a imprensa descobriu que a Gamecorp, uma pequena empresa de games da qual o biólogo Fábio Luis era sócio. Ele havia recebido da Telemar para funcionar investimentos de R$ 5 milhões (hoje, R$ 17 milhões).

Alckmin escalado

Lula, Alckmin e Haddad já se reuniram para avaliar a primeira etapa da campanha em São Paulo, montando uma estratégia eleitoral para a candidatura do ainda ministro da Fazenda ao Palácio dos Bandeirantes. Lula disse que sua intenção é manter Geraldo Alckmin como vice na chapa de reeleição, mas com duplo papel. Além da dobradinha com o presidente, ajudar Haddad no interior paulista. Ele já foi quatro vezes governador de São Paulo e é próximo de vários setores. E Alckmin não quer disputar o Senado. Haddad queria disputar o Planalto em 2030, mas não resistiu aos apelos de Lula.

Portas abertas

O STF vai retomar nos próximos dias o julgamento da ADI 6574, que discute se os detentores de cargos majoritários — presidente, governador, prefeito e senador — devem perder o mandato por infidelidade partidária quando se desfiliam sem justa causa do partido pelo qual foram eleitos. Nos corredores do Supremo, há uma inclinação entre os integrantes da Corte em acompanhar o voto do relator, o ex-ministro Luís Roberto Barroso. O ex-togado votou pela improcedência do pedido e pelo entendimento de que a regra de perda de mandato não se aplica a eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e da vontade expressa do eleitor nas urnas. Ou seja: a cassação se restringe aos cargos proporcionais (deputados federais e estaduais e vereadores).

Ex-marqueteiro de Lula

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), está fechando a contratação do marqueteiro de sua campanha ao governo da Bahia. Deverá mesmo ser João Santana, que já comandou as campanhas presidenciais de Lula, Dilma Rousseff e Ciro Gomes e é considerado o mais experiente entre todos em atuação no país. Será a única campanha de Santana este ano. Dividirá a disputa da Bahia com seu novo negócio, a Casa Virtual da Campanha, uma plataforma de IA para ser usada em todas as etapas de uma campanha política por candidatos, marqueteiros e assessores. Foi preso pela Lava-Jato em 2016 e condenado a oito anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro.

Excursão de amigos

Hugo Motta, presidente da Câmara, não apenas lidera o ranking das autoridades que mais utilizaram jatinhos da FAB desde o início do ano, mas também é quem mais levou passageiros em suas viagens. Motta realizou 22 voos nos dois primeiros meses do ano e levou de carona 285 pessoas, uma média de 13 acompanhantes por voo. A FAB decretou sigilo de cinco anos para as despesas realizadas em voos de Motta: agora, só disponibiliza quantitativos. Seus voos se concentram no eixo Brasília-João Pessoa-São Paulo. Quando foi à Colômbia e Costa Rica, levou 24 passageiros de carona.

Longe da gestão petista

Analistas mais lúcidos acompanham essa novela: o governo Lula não quer se envolver diretamente na eleição para novo ministro do TUC (Tribunal de Contas da União). A decisão ajuda candidatura do deputado Odair Cunha (PT-MG), que não quer vinculação com a gestão petista. Ele garantiu apoios de partidos de centro, como MDB, PP e Republicanos e espera ter quase 300 votos. Ninguém leva muito a sério: a votação é secreta e aliados já contam com muitas traições. Os adversários, por outro lado, caracterizam Cunha como "uma candidatura do governo".

Giba Um

 De forma autêntica

A atriz e modelo Alanis Guillen confessou em entrevista à revista Marie Claire Brasil, da qual é capa, que, se não tivesse seguido a carreira artística, estaria trabalhando nas áreas de antropologia ou filosofia.  Em 2023, ela ganhou reconhecimento em todo o Brasil ao interpretar Juma Marruá  em Pantanal, um papel que surgiu após seu destaque em Malhação: Toda Forma de Amar. Atualmente, ela conquista audiência global como Lorena na novela Três Graças. Na trama, ela vive um romance com a policial Juquinha (Gabriela Medvedovski), personagens que quebraram os padrões tradicionais da teledramaturgia. Graças a vídeos virais nas redes sociais, a história ultrapassou fronteiras, atraindo fãs de toda a América Latina e até de países como Tailândia e Indonésia, onde os admiradores traduzem os episódios e reagem de  maneira inovadora à narrativa da história. Com esse êxito, o casal da narrativa terá uma novela vertical nas redes sociais, focada em sua relação.

Para Alanis, o coração da trama é mostrar um amor genuíno, desprovido de estigmas relacionados a vínculo entre mulheres. Fora das telas, a atriz vive sua liberdade de amar sem esconderijos e sem grandes alardes. Há quatro anos, ela divide sua vida com a produtora Giovanna Reis, um relacionamento que foi tornado público no Dia dos Namorados do ano passado. Desde a infância, Alanis aprendeu a valorizar seus sentimentos e as pessoas por quem se apaixonava. Esse apoio familiar permitiu que ela crescessse livre da necessidade de rotular sua sexualidade. Para ela, preservar a privacidade é o que oferece a força necessária para levar uma vida pública de forma autêntica. “Nunca tive a intenção de me esconder. Prefiro manter minha discrição, mas não sou uma pessoa que evita viver para não virar assunto”.

Flávio já tem seu "Posto Ipiranga 2"

Para Flávio e Jair Bolsonaro, um novo "Posto Ipiranga" parece ter sido encontrado. O Paulo Guedes da vez é o economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e respeitado con sultor empresarial. Rabello tem mantido conver sas iniciais com Flávio e entre eles já há uma certa empatia. O economista é quase um achado. É bem recebido pelo mercado e tem o apoio do setor agro pecuário. Foi flexível em sua passagem pelo BNDES para acariciar a indústria, assumindo que também aceita o papel fomentador do banco. Teve sua for mação acadêmica na Universidade de Chicago e é quase um sinônimo de Paulo Guedes. Guedes é meio explosivo, enquanto Rabello é considerado jeitoso. Por isso mesmo, tem maior aderência à imagem e ao comportamento de Flávio, o mais contido do clã bol sonarista. Mais: Rabello está sendo rifado pelo Grupo Ultra e pode se firmar como o grande candidato ao Ministério da Fazenda. E pode ser um grande trunfo para a campanha de Flávio. O "01" daria continui dade à trajetória do pai. O ex-ministro Roberto Cam pos dizia que a diferença entre os dois "Paulos" era somente o sobrenome e o "P" significava a sincroni cidade de pensamento dos dois.

Plano de resgate

Flávio Bolsonaro tem repetido que, se vencer as eleições presidenciais, seu irmão Eduardo poderá ser ministro das Relações Internacionais. Só que antes, está tentando criar um plano de resgate para Dudu Bananinha. O básico agora, como réu no Supremo, é trazer  Eduardo de volta ao Brasil com foro privilegiado. Ele seria um possível postulante ao Senado. Contudo, como suplente, que permitiria até colocar como titular alguém de outro partido, aumentando alianças. Se a chapa for eleita, o dono vai para um ministério, e Eduardo volta dos Estados Unidos e assume a cadeira. Ninguém leva a sério essa história.

Giba Um

Sorriso largo

A Riachuelo lança sua campanha de Outono/Inverno 2026, intitulada Ria com Alma. A proposta une estilo e atitude, buscando trazer leveza, autenticidade brasileira e uma conexão emocional à estação fria do ano. Com Camila Pitanga como protagonista, a comunicação destaca a combinação de alfaiataria, sobreposições e texturas, valorizando o sorriso como um elemento essencial do visual. A presença de Camila reforça a parceria construída com a marca nos últimos doze meses.  Essa colaboração ganhou destaque internacional quando a atriz chamou atenção no Festival de Cannes ao vestir um trench coat artesanal criado por Airon Martin em parceria com artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, com o apoio do Instituto Riachuelo. Esse momento foi eternizado no projeto, que celebrou a união entre moda, cultura local e técnicas artesanais.  “Eu costumo escolher fotos em que eu tô sorrindo porque eu acho que traduz o que eu tô vivendo, que é um estado de conexão com as coisas simples mesmo como o amor, a realização dos desejos, dos projetos. Mas também porque eu acho que a alegria precisa ser compartilhada, que isso é o que contagia quando é um riso sincero, um riso que vem de dentro, um brilho nos olhos”, revela Camila Pitanga.

Giba Um

Mais um na fila

"Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da história" é a frase mais famosa do psiquiatra, professor e escritor brasileiro campeão de livros de aplicação psicológica (autoajuda, para a maioria dos leitores) publicados em mais de 70 países, Augusto Cury. É autor da Teoria da Inteligência Multifocal e, quem diria, agora quer se candidatar à Presidência da República. Ele já vendeu 35 milhões de livros só no Brasil e o mais famoso é "O Vendedor de Sonhos". Cury tem conversado com presidentes de partidos. Se for escolhido, "não quer fazer campanha para falar mal das pessoas".

"Gente como a gente"

O mais próximo assessor de toda a vida de Pelé, Pepito Fornos, acaba de lançar o livro "Pelé O Legado Desconhecido", pela editora Trend. Conta peripécias, entre o riso e o choro, com o rei do futebol, com quem andava para cima e para baixo, observando momentos especiais do cotidiano do "rei". Um deles: certa vez, Pelé, a pedido de uma amiga, resolveu pedir pessoalmente um autógrafo de Roberto Carlos num evento. Levou papel e caneta, mas, para surpresa, Roberto achou que o "rei" merecia muito mais. Pediu ao assessor uma folha em branco e autografou com sua própria caneta, "E até agradeceu ao Pelé", que era gente como a gente", lembra Pepito.

Fila de espera

Pioneiro na implantação das escolas cívico-militares no país, o governo de Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, tem uma fila de espera de 20.404 pessoas por vagas nessas escolas. Atualmente, são 345 escolas lá que funcionam nesses modelos. As escolas cívico-militares são uma bandeira da direita e costumam despertar polêmica. No âmbito federal, Lula mudou o modelo cívico-militar de muitas escolas pelo país, que havia sido implantadas no governo de Bolsonaro.

Mistura Fina

Com o desgaste de muitos ministros do STF, a conclusão entre os chamados "profetas" de 2027 da Corte é que a indignação superou o medo, depois do envolvimento de integrantes do Supremo com o Banco Master. Alguns avaliam que, no ano que vem, ,processos de impeachment de magistrados serão "inevitáveis", seja qual for o vencedor nas presidenciais e ainda que a direita não controle o Senado. Outros ministros acham que a profecia é delírio.

Sentenças raivosas contra opositores de Lula teriam desgastado o STF, mas o Master, em avaliação interna, pode ter o significado, para muitos analistas, de "pá-de-cal". Para os ministros futurólogos, o impeachment seria usado para contenção do STF, com apoio de partidos do centro, direita e de setores da esquerda. A maioria via a imprensa "sob controle", mas a letargia teria cessado após "autoritarismo estarrecedor" até apontado pela  Transparência Internacional. Façam suas apostas!

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), com a maior votação no último pleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, quer apresentar um projeto que propõe a gratuidade das refeições do Bom Prato. Hoje, o café da manhã custa R$ 0,50 e o almoço ou jantar, R$ 1. Suplicy argumenta que a medida também reduziria a burocracia para populações em situação de rua, que não pagam pela refeição, mas precisam apresentar um cartão que frequentemente é extraviado e até roubado.

A maioria dos manifestantes (74%) que compareceram à manifestação de domingo (1º) na Avenida Paulista prefere que Flávio Bolsonaro seja o candidato da direita ao Planalto, o que reforça a posição do filho de Bolsonaro. E marca uma virada: o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deixam suas posições de preferência. Em relação ao nome preferido para a Presidência, só 10% citaram Tarcísio, outros 4% citaram Michelle e 9% "outros nomes". São dados do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common.

In - Livro: Os nomes

Out - Livro: Amor na prática

 

 

