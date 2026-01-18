"O inquérito é policial, não judicial"

Giba Um

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, articula junto com o Itamaraty uma viagem a Pequim, no início de fevereiro. O objetivo é negociar com autoridades chinesas acordos para mitigar o impacto das salvaguardas às importações de carne bovina anunciadas pelo país asiático no último dia 31 de dezembro.

MAIS: no centro da pauta estariam temas como reconhecimento mútuo de padrões sanitários e contrapartidas comerciais. A principal medida adotada pelo governo chinês foi a criação de uma tarifa adicional de 55% que incidirá quando os volumes ultrapassaram cotas previamente estabelecidas. A China é a maior compradora de carne bovina brasileira.

Mais colorida

Capa da revista Marie Claire digital a atriz e cantora Marjorie Estiano, fala abertamente sobre seus próximos trabalhos e também opina sobre a sociedade e seu papel como um todo. Marjorie não teme falar de assuntos polêmicos como feminicídio. “Tenho imensa satisfação em ver que o audiovisual pode ampliar o debate sobre feminicídio. Hoje não existe o meio-termo: ou você é um agente da violência ou luta contra ela, para fora e para dentro, em você e dos lados. O feminicídio é só a ponta do iceberg. As violências contra mulheres acontecem desde o nascimento e as vítimas são absolutamente descredibilizadas. Só com estudo e autocrítica dá para perceber como o patriarcado se infiltra nas nossas relações, até nas mais íntimas”. Marjorie ressalta que é muito importante reconhecer o seu papel na sociedade. “Conhecer a estrutura da sociedade é fundamental para integrá-la conscientes de que somos parte tanto do problema quanto da solução. Mas o deslocamento não vem de graça. Mudar comportamento e mentalidade requer esforço, e o privilegiado tem desinteresse em mudar algo que não enxerga como desvantajoso. A violência também se ampara na ignorância”. Aos 43 anos a atriz disse que agora sua vida está mais colorida, e não fala só sobre moda, ela diz que colocou mais cor em sua vida: tem banheiro mostarda e roxo; cozinha azul e sofá verde. Com uma variedade de personagens ela garante que não gosta de ser rotulada. “Fui muito colocada como roqueira, depois romântica e doce, e isso me incomodava. Não porque não me identificasse com esses elementos, mas porque a repetição me reduzia. Enquadrar é aprisionar. É uma negociação constante sair do quadrado”. Entre um trabalho e outro procura a natureza para se reconectar e ganhar fôlego para outros trabalhos.

Correios: PT contra megaoperação-enxuga

Os Correios queriam empréstimo de R$ 20 milhões avalizado pelo Tesouro Nacional, que preferiu não se arriscar. Conseguiram R$ 12 bilhões com aval da União, assinado por cinco bancos públicos e privados. Os primeiros R$10 bilhões foram recebidos pela estatal em 31 de dezembro. Os restantes R$ 2 bilhões estão previstos para este ano. Em contrapartida, os Correios prometem demitir 15 mil funcionários até 2027 (Programa de Demissão Voluntária), e fechar mais mil agências (o fechamento dessa quantidade significará uma economia de R$ 2,1 bilhões. Só que a estatal, só neste ano que está começando, já acumula prejuízos de R$ 6 bilhões e todo o programa enfrenta grande resistência do PT. Em um ano eleitoral, alas do partido avaliam que o custo político do enxugamento da estatal será maior do que o desgaste provocado pelos bilionários prejuízo acumulados desde 2022. A leitura é pragmática: déficits contábeis não votam, mas fechamento de unidades e cortes de pessoal produzem efeitos imediatos nas bases eleitorais, sobretudo em municípios médios e pequenos, onde as agências dos Correios cumprem papel simbólico e social. Resultado: Lula já pensa em reduzir a velocidade da operação-enxuga.

Liderança

Lula lidera a corrida pela reeleição no pleito de outubro, segundo pesquisa da plataforma Meio e Instituto Ideias (pouco conhecidos). Aparece à frente de todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno. A exceção é Tarcísio de Freitas, que empata, se considerada a margem de erro, no segundo turno, Flávio Bolsonaro não renuncia: o PL diz que é "teimosia". Ele também quer conter avanço de Michelle Bolsonaro e evitar que Tarcísio se descole do bolsonarismo, mantendo o nome da família na cena política nacional.

Nas telonas

O filme Melania, produzido pela Amazon MGM Studios, estreia nos cinemas brasileiros dia 30 de janeiro, oferecendo ao público uma perspectiva nova e íntima dos bastidores que precederam a posse presidencial nos Estados Unidos em 2025. A trama foca nos 20 dias que antecederam a cerimônia de posse, narrando os eventos sob o ponto de vista de Melania Trump. No decorrer do documentário, o público tem a oportunidade de observar de perto os preparativos da esposa de Donald Trump para seu retorno ao cargo, lidando com os desafios da transição para a Casa Branca e organizando a volta de sua família para Washington. Com imagens exclusivas, o filme expõe reuniões, conversas privadas e locais raramente visitados pelo público, oferecendo um olhar mais humano e próximo sobre um dos papéis mais icônicos e observados mundialmente. Melania mostra como decisões pessoais, familiares, profissionais e filantrópicas se entrelaçam nesse momento crucial, contribuindo para um relato singular desse período de mudança. “A história é colocada em movimento durante os 20 dias da minha vida que antecedem a posse presidencial dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o público é convidado aos cinemas para acompanhar o desenrolar deste capítulo, um olhar privado e sem filtros enquanto navego entre família, negócios e filantropia na minha notável jornada para me tornar a Primeira-Dama dos Estados Unidos da América”.

"Sustentáculo político"

Weverton Rocha (PDT-MA) não deve deixar a vice-liderança do governo Lula no Senado. A Polícia Federal apontou o senador como "sustentáculo político" do escândalo no INSS, dando mais combustível para a CPMI. Weverton sempre ajudou o governo no Senado e qualquer mudança só o deixaria mais exposto. Weverton é relator da indicação de Jorge Messias (AGU) para o Supremo. Não há sinal da sabatina, embora Lula e Alcolumbre estão se aproximando até conversando sobre trocas que, claro, o algoz de Messias desmente.

"Solitária"

Carlos Bolsonaro , o Carlucho, comunicou que seu pai Jair Bolsonaro teve um agravamento de crise de soluços persistentes no domingo (11) que evoluiu para um quadro de azia constante, que dificulta alimentação adequada. Seu médico foi chamado à Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão por crimes na "trama golpista". Além de alimentação não adequada, Carlos disse que seu pai não conseguia dormir. Considera grave abalo psicológico que o ex-presidente sofre, pelo fato de permanecer sozinho na cela que classificou de "solitária".

Pérola

"Eu vejo essa possibilidade de nomear o Eduardo no Itamaraty tão distante, que primeiro Flávio tem que se preocupar em ganhar a eleição. Se ganhar, nomeia quem quiser",

de Ciro Nogueira (PP), sobre futura nomeação de Eduardo Bolsonaro para o Ministério das Relações Exteriores.

Suspeição generalizada 1

No limite, não existirá mais ninguém no Brasil apto a ocupar cada um dos quase 50 mil cargos públicos da gestão federal. De ministros de Estado a assessores comissionados, passando por presidente e diretores de estatais, autarquias e agências reguladoras, há um crescente e perigoso processo de estigmatização de nomes designados para postos na administração pública direta e indireta. O tema tem sido discutido na Casa Civil e no CGU, que se dividem nas atribuições técnica e jurídica.

Suspeição generalizada 2

Mais: essas atribuições são relacionadas ao preenchimento de funções na esfera federal - da concentração das indicações as análise de antecedentes, passando pela definição de normas e orientações e pela fiscalização do cumprimento dos critérios legais e de integridade. O que se vê e se pode chamar de Efeito Lava Jato, é uma caça às bruxas institucionais que têm criado embaraços em sequência tanto para quem escolhe quanto para quem é escolhido. Olho vivo.

Recompor a renda

Emissários de Jair Bolsonaro têm levado ao presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, o pedido de que o partido aumente o valor da remuneração paga a Michelle Bolsonaro. À frente do PL Mulher, a ex-primeira-dama recebe da sigla cerca de R$ 41 mil por mês. Ao contrário do que se possa pensar, o pedido não chega a ser um reconhecimento do peso político conquistado por Michelle, sobretudo depois da prisão do marido. Dentro do PL, a reivindicação é vista como uma manobra de Bolsonaro para recompor sua própria renda. Após sua condenação pelo STF, o partido suspendeu o salário mensal de R$ 46 mil que era pago ao "ex-presidente honorário".

Futuro escuro

Se Tarcísio de Freitas sai para sua reeleição no governo de São Paulo (os números para a Presidência não são muito inspiradores), o prefeito Ricardo Nunes, que queria concorrer ao governo paulista, fica meio à deriva. Não pode concorrer de novo à prefeitura em 2028 e ficará sem cargo eletivo até a eleição geral em 2030. Para sua própria sucessão, Nunes é contra a indicação de seu vice bolsonarista coronel Mello Araújo (PL), indicado pelo Capitão quando tinha esse poder. Nunes pode ganhar um cargo, contudo, em próxima administração de Tarcísio, são bons amigos.

Ministros no ar 1

Regalia disputada pela nata de Brasília, os jatinhos da FAB fizeram ao menos 1.778 decolagens com autoridades ao longo de 2025. Têm direito à regalia os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas presidentes da Câmara, Senado e STF e, normalizado no atual governo, sem previsão legal, até ministros do Supremo. A conta não considera os rolês de Lula e Janja, sempre com grandes comitivas e com gastança protegida por sigilo.

Ministros no ar 2

Só deu Hugo Motta voando por aí. O deputado e presidente da Câmara (Arthur Lira estaria um pouco decepcionado por sua indicação) tem seu próprio avião, mas fez ao menos 141 viagens nas asas da FAB por conta do contribuinte. Fernando Haddad não quer sem saber de voos sem ser com aviões de carreira: foram 132 viagens ao longo do ano, 20 à mais do que em 2024. A presidência do STF fez 100 decolagens, os ministros outras 19. O total de 2025 supera os voos de 2024 (1553) e fica atrás de 2023 (1997).

Mistura Fina

O ministro Alexandre de Moraes (STF) acaba de assumir a presidência interina da Corte, após anúncio do recesso do atual presidente Edson Fachin. O recesso começou em dezembro. Nesse intervalo (Moraes é o vice-presidente do colegiado do Judiciário) a Corte funciona em modo de plantão e analisa casos de urgência. Além de Moraes, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino integram a comissão de plantão.

O Congresso Nacional acumula atualmente 70 vetos presidenciais pendentes de análise, o que representa um desafio para a articulação política do governo no início deste ano. A lista de pendências aumentou após Lula barrar integralmente o Projeto da Dosimetria. A oposição já articula a derrubada desse veto, enquanto o caso pode ir parar no Supremo. O Planalto alegou que a proposta feria a Lei da Responsabilidade Fiscal e que "anistia é perdão, não impunidade".

O governo Lula não abre a boca sobre as atrocidades cometidas pelo Irã, cujas forças de repressão podem ter matado mais de 6.000 manifestantes desde o início dos protestos nas ruas de Teerã, em 28 de dezembro. A informação é da ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega. Há subnotificação, por isso é possível confirmar, até agora, cerca de 700 mortes. Apagão digital imposto pela ditadura dos aiatolás dificulta a coleta de dados



O Itamaraty distribui notas sobre quaisquer acontecimentos em outros países, mas se omite, segundo analistas, diante de crimes cometidos por ditadores amigos. A maioria dos assassinados pela teocracia tinha menos de 30 anos de idade, segundo Mahmood Amiry Moghaddam, diretor da IHR. Observadores acham que Lula revitalizou a invasão da Rússia e sempre passa o pano em figuras como Maduro e Ortega.

Depois de ter bons resultados com dois programas especiais exibidos em novembro e dezembro, o programa "Viva a noite", atração que levou Gugu Liberato ao estrelato (1959-2019), vai voltar à grade fixa do SBT. Luis Ricardo, eterno garoto-propaganda do Baú de Felicidade e pupilo de Silvio Santos, vai apresentar a nova versão. Ele já comandou o revival que serviu como termômetro em 2025. Os especiais foram ao ar em noites de sexta-feira e chegaram a vencer a Record em alguns minutos.

