"O inquérito é policial, não judicial"

Ex-juíz federal Marcelo Bretas ao defender a prerrogativa da Polícia Federal

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

18/01/2026 - 07h00
Lula torra mais de R$500 mil em anúncios em 6 dias

A Secretaria de Comunicação de Lula, que adora demonizar as chamadas big techs, despejou entre R$537 mil e R$632,6 mil em propaganda apenas na plataforma Meta, que é a controladora de redes sociais no Brasil como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads. Conforme levantamento da coluna, considerando dados disponibilizados pela própria Meta Platforms, a dinheirama bancou propagandas que circularam entre domingo (11) e sexta-feira (16).

 

Alvo gaúcho

O anúncio mais caro foi para divulgar, entre os dias 9 e 16, ações do governo Lula no Rio Grande do Sul. Custou entre R$90 mil e R$100 mil.

 

Bolso aberto

A Meta dá o valor estimado dos anúncios. Somando todos que miraram os gaúchos nos últimos seis dias, o custo foi entre R$235 mil e R$280 mil

 

Gastança liberada

Outro alvo foi o eleitorado do Ceará, os gastos da Secom para propagandear o governo Lula custou entre R$118,2 mil e R$135,3 mil.

 

Tem mais

O já conhecido Pix também ganhou holofotes, na quarta (14). A fatura ficou entre R$50 mil e R$60 mil. A indústria, coitada, uma merreca R$100

 

Pior derrota do PT foi com chapa ‘puro sangue’

A pior derrota do PT na história das eleições presidenciais no Brasil foi responsabilidade da única chapa “puro sangue” do partido desde a redemocratização. Em 1994, a dupla Lula/Aloizio Mercadante levou a pior surra do petismo: perdeu no primeiro turno para o tucano Fernando Henrique Cardoso (que conquistou 54,3% dos eleitores) com menos da metade dos votos (27%). Desde então, o PT foge do “puro sangue”.

 

PT-PL

Para piorar, na primeira eleição presidencial exitosa de Lula, em 2002, o PT formou chapa com o PL, atual partido de Jair Bolsonaro.

 

Junto e misturado

Na reeleição de Lula, em 2006, o vice José Alencar era filiado ao então PRB, atual Republicanos, que depois integrou a coligação de Bolsonaro.

 

Inédito

Em 2006, o PSDB sofreu sua pior derrota: o candidato Geraldo Alckmin, atual vice de Lula, teve menos votos no segundo que no primeiro turno.

 

Caso raro

A única chapa “puro sangue” a vencer eleição presidencial no Brasil foi Fernando Collor-Itamar Franco, ambos filiados ao PRN, em 1989. A chapa Aécio Neves-Aloysio Nunes (PSDB) perdeu por 3% para Dilma Rousseff (PT)/Michel Temer (PMDB), em 2014.

 

Disse, sem provas

Lula disse que o Brasil não vai se limitar ao “eterno papel” de exportador, no acordo com a União Europeia, e que “dispositivos incentivam” o investimento no Brasil. Não explicou como muda o papel brasileiro.

 

Política é assim?

O pedido contra o ministro do STF Dias Toffoli é o primeiro pedido de impeachment do ano (eleitoral). Em 2025 foram cerca de 40 pedidos contra ministros da Corte, metade contra Alexandre de Moraes.

 

Comparação

Foram 158 o total de pedidos de impeachment feitos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato, média inferior a 40 por ano. Os ministros do STF superaram a média do ex-presidente em 2025.

 

Na nossa conta

Apesar de deputados federais estarem curtindo suas “férias” até o próximo dia 2 de fevereiro, a Câmara dos Deputados já registra mais de R$1,12 milhão em despesas, aponta a Transparência.

 

Veto-lorota

O presidente Lula (PT) anunciou veto a R$400 milhões do orçamento de emendas parlamentares, este ano. O valor parece alto, mas representa apenas 0,6% dos R$61 bilhões destinados a essas emendas, em 2026.

 

Sem coincidência

Proposto por um eleitor em 2017, o fim do auxílio moradia de senadores, deputados e juízes é a “ideia legislativa” de maior sucesso da História, com 253 mil assinaturas no site do Senado. Virou PEC em 2019, como manda a lei, e desde então está... na gaveta.

 

Nós pagamos

O ano mal começou, mas o governo Lula (PT) admite que já torrou R$139 mil com viagens em 2026. A maior parte dos gastos (64%) foram destinados a viagens internacionais: R$84,4 mil.

 

Pensando bem...

...propaganda é a alma do negócio e do governo.

 

PODER SEM PUDOR

O fígado sofredor

O esporte favorito de Miguelzão, figura popular em Campina Grande (PB), era chamar de “beberrão” um conterrâneo ilustre, nos papos do calçadão da avenida principal, naquele ano de 1990: o poeta e candidato a governador Ronaldo Cunha Lima. Eleito, Cunha Lima resolveu fazer as pazes com Miguelzão. Uma testemunha ponderou:

- Ronaldo não guarda nenhum rancor, reconheça que ele tem bom coração!

- É, o coração dele é bom – assentiu Miguelzão – Mas o fígado não presta...

Giba Um

"Eu vejo essa possibilidade de nomear o Eduardo no Itamaraty tão distante, que primeiro Flávio...

tem que se preocupar em ganhar a eleição. Se ganhar, nomeia quem quiser", de Ciro Nogueira (PP), sobre futura nomeação de Eduardo Bolsonaro para o Ministério das Relações Exteriores

16/01/2026 06h00

Giba UM

Giba UM Divulgação

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, articula junto com o Itamaraty uma viagem a Pequim, no início de fevereiro. O objetivo é negociar com autoridades chinesas acordos para mitigar o impacto das salvaguardas às importações de carne bovina anunciadas pelo país asiático no último dia 31 de dezembro.

MAIS:  no centro da pauta estariam temas como reconhecimento mútuo de padrões sanitários e contrapartidas comerciais. A principal medida adotada pelo governo chinês foi a criação de uma tarifa adicional de 55% que incidirá quando os volumes ultrapassaram cotas previamente estabelecidas. A China é a maior compradora de carne bovina brasileira.

Giba UM

Mais colorida

Capa da revista Marie Claire digital a atriz e cantora Marjorie Estiano, fala abertamente sobre seus próximos trabalhos e também opina sobre a sociedade e seu papel como um todo. Marjorie não teme falar de assuntos polêmicos como feminicídio. “Tenho imensa satisfação em ver que o audiovisual pode ampliar o debate sobre feminicídio. Hoje não existe o meio-termo: ou você é um agente da violência ou luta contra ela, para fora e para dentro, em você e dos lados. O feminicídio é só a ponta do iceberg. As violências contra mulheres acontecem desde o nascimento e as vítimas são absolutamente descredibilizadas. Só com estudo e autocrítica dá para perceber como o patriarcado se infiltra nas nossas relações, até nas mais íntimas”. Marjorie ressalta que é muito importante reconhecer o seu papel na sociedade. “Conhecer a estrutura da sociedade é fundamental para integrá-la conscientes de que somos parte tanto do problema quanto da solução. Mas o deslocamento não vem de graça. Mudar comportamento e mentalidade requer esforço, e o privilegiado tem desinteresse em mudar algo que não enxerga como desvantajoso. A violência também se ampara na ignorância”. Aos 43 anos a atriz disse que agora sua vida está mais colorida, e não fala só sobre moda, ela diz que colocou mais cor em sua vida: tem banheiro mostarda e roxo; cozinha azul e sofá verde. Com uma variedade de personagens ela garante que não gosta de ser rotulada. “Fui muito colocada como roqueira, depois romântica e doce, e isso me incomodava. Não porque não me identificasse com esses elementos, mas porque a repetição me reduzia. Enquadrar é aprisionar. É uma negociação constante sair do quadrado”. Entre um trabalho e outro  procura a natureza para se reconectar e ganhar fôlego para outros trabalhos.

Correios: PT contra megaoperação-enxuga

Os Correios queriam empréstimo de R$ 20 milhões avalizado pelo Tesouro Nacional, que preferiu não se arriscar. Conseguiram R$ 12 bilhões com aval da União, assinado por cinco bancos públicos e privados. Os primeiros R$10 bilhões foram recebidos pela estatal em 31 de dezembro. Os restantes R$ 2 bilhões estão previstos para este ano. Em contrapartida, os Correios prometem demitir 15 mil funcionários até 2027 (Programa de Demissão Voluntária), e fechar mais mil agências (o fechamento dessa quantidade significará uma economia de R$ 2,1 bilhões. Só que a estatal, só neste ano que está começando, já acumula prejuízos de R$ 6 bilhões e todo o programa enfrenta grande resistência do PT. Em um ano eleitoral, alas do partido avaliam que o custo político do enxugamento da estatal será maior do que o desgaste provocado pelos bilionários prejuízo acumulados desde 2022. A leitura é pragmática: déficits contábeis não votam, mas fechamento de unidades e cortes de pessoal produzem efeitos imediatos nas bases eleitorais, sobretudo em municípios médios e pequenos, onde as agências dos Correios cumprem papel simbólico e social. Resultado: Lula já pensa em reduzir a velocidade da operação-enxuga.

Liderança

Lula lidera a corrida pela reeleição no pleito de outubro, segundo pesquisa da plataforma Meio e Instituto Ideias (pouco conhecidos). Aparece à frente de todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno. A exceção é Tarcísio de Freitas, que empata, se considerada a margem de erro, no segundo turno, Flávio Bolsonaro não renuncia: o PL diz que é "teimosia". Ele também quer conter avanço de Michelle Bolsonaro e evitar que Tarcísio se descole do bolsonarismo, mantendo o nome da família na cena política nacional.

Giba UM

Nas telonas

O filme Melania, produzido pela Amazon MGM Studios, estreia nos cinemas brasileiros dia 30 de janeiro, oferecendo ao público uma perspectiva nova e íntima dos bastidores que precederam a posse presidencial nos Estados Unidos em 2025. A trama foca nos 20 dias que antecederam a cerimônia de posse, narrando os eventos sob o ponto de vista de Melania Trump. No decorrer do documentário, o público tem a oportunidade de observar de perto os preparativos da esposa de Donald Trump para seu retorno ao cargo, lidando com os desafios da transição para a Casa Branca e organizando a volta de sua família para Washington. Com imagens exclusivas, o filme expõe reuniões, conversas privadas e locais raramente visitados pelo público, oferecendo um olhar mais humano e próximo sobre um dos papéis mais icônicos e observados mundialmente. Melania mostra como decisões pessoais, familiares, profissionais e filantrópicas se entrelaçam nesse momento crucial, contribuindo para um relato singular desse período de mudança. “A história é colocada em movimento durante os 20 dias da minha vida que antecedem a posse presidencial dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o público é convidado aos cinemas para acompanhar o desenrolar deste capítulo, um olhar privado e sem filtros enquanto navego entre família, negócios e filantropia na minha notável jornada para me tornar a Primeira-Dama dos Estados Unidos da América”.

Giba UM

"Sustentáculo político"

Weverton Rocha (PDT-MA) não deve deixar a vice-liderança do governo Lula no Senado. A Polícia Federal apontou o senador como "sustentáculo político" do escândalo no INSS, dando mais combustível para a CPMI. Weverton sempre ajudou o governo no Senado e qualquer mudança só o deixaria mais exposto. Weverton é relator da indicação de Jorge Messias (AGU) para o Supremo. Não há sinal da sabatina, embora Lula e Alcolumbre estão se aproximando até conversando sobre trocas que, claro, o algoz de Messias desmente.

"Solitária"

Carlos Bolsonaro , o Carlucho, comunicou que seu pai Jair Bolsonaro teve um agravamento de crise de soluços persistentes no domingo (11) que evoluiu para um quadro de azia constante, que dificulta alimentação adequada. Seu médico foi chamado à Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão por crimes na "trama golpista". Além de alimentação não adequada, Carlos disse que seu pai não conseguia dormir. Considera grave abalo psicológico que o ex-presidente sofre, pelo fato de permanecer sozinho na cela que classificou de "solitária".

Pérola

"Eu vejo essa possibilidade de nomear o Eduardo no Itamaraty tão distante, que primeiro Flávio tem que se preocupar em ganhar a eleição. Se ganhar, nomeia quem quiser", 

de Ciro Nogueira (PP), sobre futura nomeação de Eduardo Bolsonaro para o Ministério das Relações Exteriores.

Suspeição generalizada 1

No limite, não existirá mais ninguém no Brasil apto a ocupar cada um dos quase 50 mil cargos públicos da gestão federal. De ministros de Estado a assessores comissionados, passando por presidente e diretores de estatais, autarquias e agências reguladoras, há um crescente e perigoso processo de estigmatização de nomes designados para postos na administração pública direta e indireta. O tema tem sido discutido na Casa Civil e no CGU, que se dividem nas atribuições técnica e jurídica.

Suspeição generalizada 2

Mais: essas atribuições são relacionadas ao preenchimento de funções na esfera federal - da concentração das indicações as análise de antecedentes, passando pela definição de normas e orientações e pela fiscalização do cumprimento dos critérios legais e de integridade. O que se vê e se pode chamar de Efeito Lava Jato, é uma caça às bruxas institucionais que têm criado embaraços em sequência tanto para quem escolhe quanto para quem é escolhido. Olho vivo.

Recompor a renda

Emissários de Jair Bolsonaro têm levado ao presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, o pedido de que o partido aumente o valor da remuneração paga a Michelle Bolsonaro. À frente do PL Mulher, a ex-primeira-dama recebe da sigla cerca de R$ 41 mil por mês. Ao contrário do que se possa pensar, o pedido não chega a ser um reconhecimento do peso político conquistado por Michelle, sobretudo depois da prisão do marido. Dentro do PL, a reivindicação é vista como uma manobra de Bolsonaro para recompor sua própria renda. Após sua condenação pelo STF, o partido suspendeu o salário mensal de R$ 46 mil que era pago ao "ex-presidente honorário".

Futuro escuro

Se Tarcísio de Freitas sai para sua reeleição no governo de São Paulo (os números para a Presidência não são muito inspiradores), o prefeito Ricardo Nunes, que queria concorrer ao governo paulista, fica meio à deriva. Não pode concorrer de novo à prefeitura em 2028 e ficará sem cargo eletivo até a eleição geral em 2030. Para sua própria sucessão, Nunes é contra a indicação de seu vice bolsonarista coronel Mello Araújo (PL), indicado pelo Capitão quando tinha esse poder. Nunes pode ganhar um cargo, contudo, em próxima administração de Tarcísio, são bons amigos.

Ministros no ar 1

Regalia disputada pela nata de Brasília, os jatinhos da FAB fizeram ao menos 1.778 decolagens com autoridades ao longo de 2025. Têm direito à regalia os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas presidentes da Câmara, Senado e STF e, normalizado no atual governo, sem previsão legal, até ministros do Supremo. A conta não considera os rolês de Lula e Janja, sempre com grandes comitivas e com gastança protegida por sigilo.

Ministros no ar 2

Só deu Hugo Motta voando por aí. O deputado e presidente da Câmara (Arthur Lira estaria um pouco decepcionado por sua indicação) tem seu próprio avião, mas fez ao menos 141 viagens nas asas da FAB por conta do contribuinte. Fernando Haddad não quer sem saber de voos sem ser com aviões de carreira: foram 132 viagens ao longo do ano, 20 à mais do que em 2024. A presidência do STF fez 100 decolagens, os ministros outras 19. O total de 2025 supera os voos de 2024 (1553) e fica atrás de 2023 (1997).

Mistura Fina

O ministro Alexandre de Moraes (STF) acaba de assumir a presidência interina da Corte, após anúncio do recesso do atual presidente Edson Fachin. O recesso começou em dezembro. Nesse intervalo (Moraes é o vice-presidente do colegiado do Judiciário) a Corte funciona em modo de plantão e analisa casos de urgência. Além de Moraes, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino integram a comissão de plantão.

O Congresso Nacional acumula atualmente 70 vetos presidenciais pendentes de análise, o que representa um desafio para a articulação política do governo no início deste ano. A lista de pendências aumentou após Lula barrar integralmente o Projeto da Dosimetria. A oposição já articula a derrubada desse veto, enquanto o caso pode ir parar no Supremo. O Planalto alegou que a proposta feria a Lei da Responsabilidade Fiscal e que "anistia é perdão, não impunidade".

O governo Lula não abre a boca sobre as atrocidades cometidas pelo Irã, cujas forças de repressão podem ter matado mais de 6.000 manifestantes desde o início dos protestos nas ruas de Teerã, em 28 de dezembro. A informação é da ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega. Há subnotificação, por isso é possível confirmar, até agora, cerca de 700 mortes. Apagão digital imposto pela ditadura dos aiatolás dificulta a coleta de dados
 
O Itamaraty distribui notas sobre quaisquer acontecimentos em outros países, mas se omite, segundo analistas, diante de crimes cometidos por ditadores amigos. A maioria dos assassinados pela teocracia tinha menos de 30 anos de idade, segundo Mahmood Amiry Moghaddam, diretor da IHR. Observadores acham que Lula revitalizou a invasão da Rússia e sempre passa o pano em figuras como Maduro e Ortega.

Depois de ter bons resultados com dois programas especiais exibidos em novembro e dezembro, o programa "Viva a noite", atração que levou Gugu Liberato ao estrelato (1959-2019), vai voltar à grade fixa do SBT. Luis Ricardo, eterno garoto-propaganda do Baú de Felicidade e pupilo de Silvio Santos, vai apresentar a nova versão. Ele já comandou o revival que serviu como termômetro em 2025. Os especiais foram ao ar em noites de sexta-feira e chegaram a vencer a Record em alguns minutos.

In – Chá de camomila com maçã e canela

Out – Chá de hibisco com couve

CLAÚDIO HUMBERTO

"A CPI deixa de ser opção e passa a ser necessidade"

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP) sobre o escândalo do enrolado Banco Master

15/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

ONG da COP30 agora fatura bajulando Lei Rouanet

ONG favorita de petistas, a “Organização de Estados Ibero-Americanos”, cuja denominação sugere vínculo na verdade inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados, diz a oposição, para pagar cachê posterior de artistas militantes que apoiaram Lula (PT) na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para “organizar” a COP30, a fracassada conferência de Belém.

Mapa da mina

Por aqui, a ONG colocou sua sede perto do poder, em Brasília. Só com o governo federal, já faturam com 25 “convênios e/ou acordos” vigentes.

Dinheiro a rodo

Como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado passa dos R$ 307,8 milhões.

Mamata longeva

A ONG fatura dinheiro público ao menos desde 2014. Já recebeu do governo federal R$875.336.455,72, segundo o Portal da Transparência.

Fresquinho

O último pagamento foi há dias, em 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em “contribuição voluntária”.

Solidário à ditadura do Irã, Lula dá mais um vexame

A operação policial contra o banqueiro Daniel Vorcaro e outros suspeitos de fraude no mercado financeiro, tirou das manchetes desta quarta (14) uma das atitudes mais vergonhosas do governo Lula (PT). O petista interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage matando seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.

Mau exemplo

Mais um ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país. Foi o que deflagrou a revolta.

Apoio à tirania

Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer “advertências” a países solidários às vítimas da tirania dos aiatolás.

Lado errado

A posição de Lula não surpreende, após apoiar terroristas do Hamas e os russos na Ucrânia e passar pano para facínora Nicolás Maduro.

Tudo estranho

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) estranha a concentração da investigação e decisões sobre o escândalo do Banco Master, “Isso não é coincidência institucional”.

Pelas costas

Petistas são fogo... agora falam horrores de Ricardo Lewandowski. Até culpam o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública pela rejeição a Lula sobre o tema por “não divulgar” as ações do ministério que comandou.

É ruim, mas é bom

Trump divulgou levantamento indicando os países cujos emigrantes dão mais despesas aos americanos. São 32,2% dos brasileiros, atrás de iranianos (31,9%), venezuelanos (29,4%) ou argentinos (26,2%). Mas preferem viver na pindaíba, à espera de oportunidades, a voltar ao Brasil.

Costas quentes

André Fernandes (PL-CE) ironizou saída do Brasil de Lulinha, que ainda não é investigado por ligações com o Careca do INSS, mas está com a Polícia Federal baforando no cangote, “Com ele ninguém faz nada?”.

Histórico decepcionante

Sérgio Moro (União-PR) lembra o histórico do novo ministro da Justiça Wellington Cesar, "A Bahia, onde foi procurador-geral nomeado pelo PT, caiu no domínio do crime organizado nos últimos dez anos".

Melhor não ter

Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou a tardia e mansa nota do governo Lula sobre o massacre de civis pelo regime que controla o Irã, “Revela bem o caráter protetor e admirador de ditaduras que o caracteriza”.

Propaganda descarada

Carlos Jordy (PL-RJ) entrou com ação contra o prefeito de Niteroi (RJ) Rodrigo Neves (PDT), que liberou verba para escola de samba que traz Lula no enredo, “É um petista de carteirinha, é um esquerdista radical.”

Caso internacional

Parou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos a situação do adoentado Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal. A denúncia é assinada pelo senador Izalci (PL-DF).

Pergunta Suprema

O Banco Master já explicou o contrato milionário com a esposa de Moraes?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Soluções à brasileira

Preso durante o regime militar por ordem de um coronel Epitácio, delegado do DOPS, o saudoso jornalista Carlos Castello Branco assistiu a uma cena histórica: a chegada do valente advogado Sobral Pinto à delegacia, aos berros, arrastado por policiais. O coronel arrogante falava muito, até mencionar a expressão “soluções à brasileira”. Sobral perdeu a paciência:

- Agora chega, seu coronel, porque não existem “soluções à brasileira”. O que existe apenas é peru à brasileira!

