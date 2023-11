A reabertura do escritórios da Apex em Lisboa é apenas o ponto de partida. Lula pretende ampliar a capilaridade internacional da agência. O projeto é tocado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e assessores no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e da Indústria.

Mais: a próxima fornada deverá contemplar a abertura de representações da Apex em Londres, Nova York e Nova Delhi. É a reversão do enxugamento da agência feita no governo Bolsonaro quando, entre outras, fechou escritórios em Cuba e África.

“O Mickey Mouse é a inspiração do político argentino porque é uma ratazana nojenta que todo mundo ama”,

de JAVIER MILEI // presidente eleito da Argentina, que não suporta políticos.

In – Drinque: Rossini

Out – Drinque: Havana Cancha

Recomeço aos 50 anos

A eterna rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel é o novo rosto da campanha de Natal da grife Morana Acessórios, que foi escolhida segundo Nara Dutra, head de marketing da marca, para ajudar a resgatar a magia do Natal.

Além de estrelar essa campanha e muitos projetos ainda a serem realizado a apresentadora se tornou sócia da rede de Fast Food vegana Bloom, que ganhou um ‘X’ no nome passando a se chamar XBloom.

Em um balanço sobre sua vida Xuxa revelou: “A vida para mim não recomeçou aos 40, mas aos 50. Pelo menos a vida sexual, amorosa. Isso para muita gente já é um bom exemplo. Chegar na idade que estou e me sentir amada, bonita, desejada, óbvio que é bom também para outras mulheres que vão se espelhar”, fazendo ligação o reencontro com seu companheiro Junno Andrade há dez anos.

E sobre sua boa forma diz que tem muito a ver com o veganismo. “Outras mulheres podem se espelhar e dizer: Puxa vida, que bacana. Vou me cuidar também, vou seguir o caminho dela. Não vou beber, não vou fumar, vou dormir bem, afinal todo mundo sabe que adoro dormir. Ela é vegana, vou tentar diminuir a carne também pra ver se eu fico bem. Ou seja, acho que o meu exemplo não é ruim pra nada e nem pra ninguém. Até agora pelo menos. Acredito que seja bom as pessoas poderem se inspirar, se verem no meu lugar”.

Mais: Xuxa é a grande homenageada do ano na CCXP23 e poderá ser vista nos palcos Thunder e Omelete no dia 30 de novembro, primeiro dia do festival.

Conan mandou ser presidente

Javier Milei, presidente eleito da Argentina, extrema direita chamado de “excêntrico e desiquilibrado” por muitos, ex-crooner de uma banda cover dos Rolling Stones, é tutor (é assim que se autonomeia) de cinco cães (um clonado), todos mastins ingleses de 90 quilos cada um. O clonado ganhou o nome de Conan, personagem de Arnold Schwarzenegger no filme Conan, o Bárbaro.

Quando ele chegou, Milei recorreu a um médium para conseguir conversar com o cachorro. Teria conseguido e foi o cão que o mandou “ser presidente’. Agora, num país em que um a cada 4 argentino vive em situação de pobreza, ele quer fechar o Banco Central e dolarizar a economia, o que economistas garantem que é “pura bravata”. Para acabar com o BC precisa de autorização do Congresso e o governo “não tem dólares”.

Os adversários ironizam seu slogan de campanha com uma adaptação: “Viva la idiotez, carajo!”. O ex-presidente Mauricio Macri (não reeleito) quer ajudá-lo. Só que as promessas de Milei de campanha são surrealistas: liberação de armas, acabar com o ensino público (quem quiser estudar e onde quiser, ganha um voucher do governo), nada de ensino sexual em todos os níveis, nada de obras públicas, contra a aposentadoria e pensões (quer criar outro sistema de capitalização privado) e liberar a venda de órgãos humanos (proibido em todo o planeta). E também não quer mais ser “professor de Kama-sutra”.

Encontro de bruxas

No próximo dia 29 estreia na plataforma de streaming do Disney + a primeira temporada da série A Magia de Aruna. O elenco se reuniu na segunda-feira (20) no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro, para a pré estreia. E claro que as protagonistas chamaram a atenção, que foram além do carisma e dos looks monocromáticos, recebendo além de aplausos o carinho dos amigos e familiares.

Giovanna Ewbank, por exemplo, foi mimada pelo marido Bruno Gagliasso e pelos três filhos, Titi, Bless e Zyan. As outras protagonistas Erika Januza, Jamilly Mariano e Cleo, também foram acarinhadas pela família.

Braço-direito

Javier Milei não foi criado por seus pais (não gostavam dele). Foi criado pela avó e ao lado da irmã Karina, que será seu braço-direito no governo. Ele não quer manter relações com a China, Brasil e Vaticano.

Já chamou o Papa Francisco de “comunista” e o pontífice devolveu chamando-o de “adolfito”, numa alusão a Hitler. É acusado de “homofóbico” e não se cansa de repetir: “Não pedirei perdão por ter pênis”. Afirma que “mudanças climáticas é uma farsa” e terá sérias complicações no Congresso (sua base é composta de poucos deputados e senadores).

Compaixão

Até seu marqueteiro Pablo Nobel, o mesmo que participou da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, achou que, depois do último debate, quando chegou a ser quase desmoralizado, Javier Milei perderia de Sérgio Massa. Mas chegou à conclusão que ganhou a compaixão dos jovens – “e isso acabou elegendo-o”.

Nobel criou pouca coisa: apenas formou grupo de mini marqueteiros que atuavam em setores diversos, faziam o que bem entendiam, mas dentro de uma linha de condução. Queria que Milei largasse a motosserra, associada a desmatamento e até assassinatos em filmes de terror. Milei não topou. Na vitória, carregava a motosserra até acima de sua cabeça.

Memória curta

Os de melhor memória lembram que, em 2022, Jair Bolsonaro usou o Sete de Setembro para fazer campanha. Depois do desfile, subiu num trio elétrico e, ao lado da ex-primeira-dama, puxou um coro para si mesmo: “Imbrochável, imbrochável...”

Na semana passada, na Rádio Gaúcha, ele disse que não se lembrava do episódio: “É mentira essa história de imbrochável”. E também garantiu que “nunca me envolvi em corrupção e não tem o que falar a meu respeito sobre joias, vacina e golpe”. Pior: gaúchos fizeram festa para ele (venceu Lula no estado) e até elogiam sua memória.

COMPRA-SE

O consultor e ex-candidato ao Planalto Luiz Felipe D’Ávila, do Partido Novo, teria admitido em um podcast gravado há dois meses que ele, André Esteves, Rubens Ometto e Abílio Diniz (sogro de D’Ávila) estariam buscando meios (está em algumas redes sociais) para comprar o jornal Estado de S.Paulo.

A ideia do grupo seria combater “este governo perverso”, alusão ao PT. D’Ávila também citara pejorativamente o Sleepping Giants. O movimento faria parte de um arranjo político para apoiar, entre outros, políticos como Kim Kataguiri.

Conversa esticada

O STF e a Polícia Federal trabalham para recuperar mensagens apagadas em celulares usados pelo tenente-coronel Mauro Cid. No gabinete de Alexandre de Moraes, ministro do STF, a suspeita é de que os celulares podem ser mais reveladores do que a delação premiada do militar.

Investigações apontam que, mesmo depois do governo de Bolsonaro, Cid continuou mantendo intensa comunicação com o ex-presidente até às vésperas de sua prisão, em 3 de maio.

CUCA FRESCA

Diante da atual onda de calor, que deve ganhar novos e escaldantes capítulos pelo país nas próximas semanas, o Palácio do Planalto abriu licitação para a aquisição de 38 aparelhos de ar-condicionado portáteis.

A licitação está marcada para o próximo dia 28 e o governo espera gastar até R$ 96 mil com os produtos.

Todos os aparelhos deverão ter capacidade de 12 mil BTUs. Cada aparelho, individualmente, foi orçado em R$ 2,5 mil. O governo Lula está empenhado em resolver o problema do calor. Pelo menos, o do Planalto.

Nova Arena

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estuda dois modelos para viabilizar a construção do estádio do clube. Além da criação da SAF, que permitiria a emissão de debêntures especiais, Landim mantém conversas com um grande banco de investimentos.

Nesse caso, a ideia é a criação de um fundo de real estate que seria sócio do Flamengo na construção e gestão da nova arena. O projeto é estimado em R$ 2 bilhões. Se as negociações falharem, a alternativa é recorrer à Caixa Econômica.

Nada detalhado - 1

O Ministério da Igualdade Racial reservou, este ano, mais de R$ 10 milhões destinados às contas de instituições privadas, sem fins lucrativos. Boa parte do dinheiro é de emendas parlamentares.

O valor supera os R$ 8 milhões anunciados pela ministra Anielle Franco, aquela que gosta de viajar de jatinho da FAB, para o “atendimento psicossocial de mães e familiares vítimas de violência” (não é especificado que tipo de atendimento, onde e quando acontece, resultados e o que tem a ver com ‘igualdade racial’).

O Ministério também não fornece a relação das ONGs beneficiadas.

NADA DETALHADO - 2

O Ministério da Igualdade Racial também libera verbas para outras entidades. Um cursinho pré-Enem recebeu R$ 1,2 milhão; um grupo de capoeira angolana outros R$ 329 mil para participar de um festival, em Belo Horizonte; mais R$ 300 mil para o projeto “Multiplicando saberes ancestrais”; e de diárias e passagens (sem contar voos nos jatinhos da FAB), um total de quase R$ 1,7 milhão. Nada é detalhado é liberado sem exposição de motivos.

