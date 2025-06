O novo luxo: a verdadeira riqueza é cuidar de si mesmo, dentro e fora das telas

CLÁUDIO HUMBERTO

Jair Bolsonaro, após ser questionado pela PF sobre o exilio da deputada federal

Oposição pode processar Lula por ‘interferir’ na PF

Confissão de Lula (PT) antes de viajar à França chamou a atenção de parlamentares de oposição, que agora avaliam denunciar o petista por crime de responsabilidade. Isso abre o caminho para novo pedido de impeachment. Na entrevista, afirmou haver ordenado “muita cautela” à Policia Federal e à Controladoria Geral da União (CGU) na investigação de sindicatos e associações que se beneficiaram do roubo bilionário a aposentados do INSS, que pode ter vitimado 9 milhões de pessoas.

Nenhuma prisão

A oposição desconfia que a interferência de Lula, que cobriu entidades de elogios, explica o fato de não terem sido feitas prisões de suspeitos.

‘Cautela’ com Frei Chico?

Entre os beneficiados pelo roubo está o “Sindicato dos Aposentados e Idosos da Força”, cujo vice-presidente é Frei Chico, irmão de Lula.

A que mais faturou

Entidade de Trabalhadores na Agricultura (Contag), que faturou R$3,6 bilhões, é feudo do irmão do deputado Carlos Veras (PE) do PT de Lula.

Saindo de fininho

Outro sindicato, de sigla Sindinapi, controlado por Milton Cavalo, do PDT do ex e do atual ministro da Previdência, embolsou R$259 milhões.

Já na Itália, Zambelli pode estar a salvo de prisão

Com a chegada da deputada Carla Zambelli (SP) à Itália, a avaliação na Câmara é que agora ela estaria a salvo. A Itália não extradita seus nacionais, como a maioria dos países, e alegações de perseguição do STF e do governo brasileiro calam fundo no governo de direita chefiado por Giorgia Meloni. A situação de relativa ‘segurança’ da deputada tende a liberar deputados do PL de reação incisiva em sua defesa. Muitos culpam sua pistola em punho pela derrota de Jair Bolsonaro em 2022.

Como Chiquinho

A tendência é que Zambelli receba tratamento idêntico ao de Chiquinho Brazão, que levou mais de um ano entre prisão e perda do mandato.

Cronômetro

Regimento Interno da Câmara prevê até 120 dias por sessão legislativa de licença por motivos pessoais. O que daria um respiro a Zambelli.

Calculadora

A Câmara tem entre 90 e 100 sessões ordinárias por ano. O que “libera”, em média, 33 faltas sem justificativas até a cassação.

Lula e Janja no céu

As imagens do salão luxuoso, todo dourado, onde se deu o banquete ocorrido ontem no Palácio Eliseu, sede da presidência francesa, foi o cenário mais adequado para Lula e Janja. Sentiram-se no Céu.

Imprensa barrada

Pela primeira vez, jornalistas que cobrem as visitas de Estado não foram convidados para o tradicional jantar em torno de uma visita oficial. Em seu discurso, Lula preferiu falar mal da imprensa. Por duas vezes.

Climão

Habituado a plantar lorotas como bem entende, Lula tomou um revés do amigão Emmanuel Macron ao igualar Rússia e Ucrânia. O presidente francês logo lembrou quem começou a guerra e recusou o cessar-fogo.

Vale tudo

Com pouco apoio do Congresso, Lula acabou chamando até Chico Rodrigues (PP-RR) para bater perna na França. O senador não era lembrado por poderosos desde que a PF o flagrou com grana na cueca.

Pedra cantada

Com zero surpresa, como a coluna adiantou ontem, PSDB e Podemos seguiram com a incorporação, aprovada em convenção. Definiram que haverá rodízio no comando, alternando a cada seis meses.

Balela de sempre

Com os ministros instruídos a não comentar pesquisas negativas sobre o governo, o vice Geraldo Alckmin falou sobre reprovação de Lula, com todos os panos quentes. “Criativo”, disse que é “fotografia do momento”.

Crianças salvas

O governo de Javier Milei na Argentina retirou 1,7 milhão de crianças da pobreza. Para desespero dos seus adversários, que levaram aquele país à bancarrota, a constatação tem aval de entidades como a Unicef.

Liturgia

A suspensão do salário de Carla Zambelli (PL-SP), ordem de Alexandre de Moraes (STF), não será cumprida automaticamente. O presidente da Câmara, Hugo Motta, vai levar a questão aos líderes da Casa.

Pensando bem...

...o órgão público que fará censura do conteúdo nas redes sociais será “técnico”.

PODER SEM PUDOR

Babá Sansão

O PT critica a possível sanção dos EUA a ministros do STF aliados de Lula, mas o partido é especialista nisso. Certa vez, a bancada do PT na Câmara discutia, em clima de STF, as sanções a serem aplicadas a petistas “rebeldes”. Lá pelas tantas, o líder do governo, deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), ajeitou a própria juba e sugeriu: “Pra mim, é simples. A gente pede para uns cinco camaradas bem fortes segurarem o Babá (um dos deputados que acabaram fundando o Psol) e passa a tesoura naquele cabelão. Ninguém mais vai reconhecê-lo na televisão e, assim, ele fica mais calminho”. Os deputados Babá (PA) e Heloísa Helena (AL) estavam entre os rebeldes, que, caçados pelo PT, viram-se obrigados a sair da legenda e fundar o Psol, para escapar do paredão petista.