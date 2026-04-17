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CLAÚDIO HUMBERTO

"O Senado tem que tomar vergonha na cara"

Cleitinho (Rep-MG) ao cobrar Davi Alcolumbre por impeachment após ameaças do STF

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

17/04/2026 - 07h00
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Vorcaro esteve no BC após obter processo sigiloso

Cruzamento de datas revelam que Daniel Vorcaro esteve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dias após receber cópia do processo sigiloso que investigava suposto pagamento de propina do banqueiro a Paulo Henrique Costa (ex-BRB). A decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou prender Costa indica que Vorcaro recebeu o processo em 24/06/2025. Uma semana depois, em 02/07, às 08h46, o dono do Master entrou no BC, e ficou até 10h09, recebido por Galípolo.

Brasília fervia

O procedimento foi autuado pelo MPF em 30/04/2025, mês em que Vorcaro esteve por duas vezes na sede do Bacen, em Brasília.

Suspende tudo

Em 10/05/2025 Vorcaro mandou Daniel Monteiro, operador do dono do Master, travar os pagamentos, que totalizariam R$146,5 milhões.

Curioso destino

Dois dias antes da suspensão do esquema, Vorcaro esteve novamente no BC. Entrou às 17h47, passou mais de uma hora, e saiu às 19h06.

No rastro

No encontro de 08 de maio, Vorcaro esteve novamente em reunião com Galípolo. A coluna cruzou as datas com registros da portaria do BC.

RJ: eleição direta custaria mais de R$100 milhões

Ao votar contra a eleição direta – com votos da população – para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro, que vai apenas até dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux revelou que os custos seriam de R$100 milhões. Mas o valor deve ser ainda maior. Em 2022, pagadores de impostos bancaram R$1,33 bilhão para votar em presidente, governador, senador e deputados, sem considerar o custo de novas urnas. Eleitores fluminenses respondem por 8,1% desse total.

Esperar é preciso

Procurado, o Tribunal Superior Eleitoral diz não ter estimativa de custos: “É necessário aguardar o resultado do julgamento do caso pelo STF”.

Tem mais

Além do julgamento no STF, o TSE diz que para saber custos é preciso resolução do TRE do Rio que vai regulamentar a eventual eleição direta.

Vai ser maior

Mantido o custo por eleitor de 2022, que deve crescer, só o aumento do eleitorado representaria R$1,5 milhão a mais em despesas este ano.

Nada a ver?

No dia após o inquérito no STF contra Flávio Bolsonaro (PL) por suposta calúnia contra Lula (PT), o petista voltou a liderar chances de vencer em 2026; 40% a 39% na plataforma de previsões e apostas Polymarket.

Ladeira abaixo

“Expõe a deterioração alarmante dos padrões de decoro e responsabilidade”, é assim que a Transparência Internacional classificou o “discurso de ódio” de Gilmar Mendes (STF) contra o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), por voto na CPI do Crime Organizado.

Sem resposta

“Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão?”, questionou Flávio Bolsonaro (PL), no plenário do Senado, após virar alvo de inquérito no STF por suposta calúnia contra Lula.

Primeiro ato

Pré-candidato a presidente, Romeu Zema (Novo) disse que, se eleito, a primeira medida será um novo STF, com idade mínima de 60 anos e mandatos de 15 anos para ministros, “será a coroação da carreira”, diz.

Agenda cancelada

Eventos do PL Mulher do RJ, previstos para hoje (17) e amanhã foram cancelados. A ex-primeira-dama Michelle vai priorizar a saúde do marido Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em Brasília.

Pinóquio

Coronel Crisóstomo (PL-RO) não deixou passar o mico da PF, que dizia que a prisão de Alexandre Ramagem foi “cooperação policial” dos dois países, pura lorota. “Lula mentiu mais uma vez”, concluiu o deputado.

Bolsonaro na telona

Teve pré-estreia do filme “A Colisão dos Destinos”, em Brasília. A película vai falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documentário será lançado nos cinemas brasileiros em 14 de maio.

Princípio fundamental

Sem citar o inquérito no STF contra Flávio Bolsonaro por “calúnia” contra Lula, o ex-deputado Roberto Freire defendeu manter conflitos de honra na esfera privada: “essencial para impedir que Estado ultrapasse limites e se transforme em instrumento contra a própria democracia”, disse.

Pensando bem...

...a “cooperação internacional” não cooperou.

PODER SEM PUDOR

Gazeteiros históricos

Não é de hoje a falta de disposição dos deputados para o trabalho. Campos Salles, que presidiu o Brasil entre 1898 e 1902, enviou uma carta ao então presidente da Câmara, deputado Xavier da Silveira, em que solicita sua “intervenção” para “obter o comparecimento dos deputados na sessão da Câmara”. Campos Salles se queixa em sua carta de 8 de abril de 1901 que “até hoje não temos um Orçamento sequer votado pela Câmara”. E adverte: “Nada pode ser mais grave do que isto”. Vai mais além: “É preciso não só que (os deputados) compareçam, mas que permaneçam durante a sessão, pois a praga é: entrar por uma porta e sair pela outra”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não é só cabeça grande"

Lula se refere a inteligência de alunos cearenses, o que agora é só mais uma 'gafe'

15/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Tabelas paralelas indicam Messias aprovado ao STF

A movimentação do governo Lula (PT) que diminuiu a resistência de Davi Alcolumbre (União-AP) ao nome de Jorge Messias para uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal alterou os números de tabelas que circulam no Senado com a estimativa de votos para o ainda advogado-geral da União. Na ala governista, otimistas apontam até 52 votos pró-Messias. Na oposição, o clima é de cenário ainda indefinido, mas com o indicado de Lula com ao menos 30 votos garantidos dos 41 necessários.

Tá no salto

Se confirmada a aprovação de Messias, a oposição duvida que o número de votos chegue a 52, que o governo diz ter. Seriam entre 41 e 49 votos.

Repeteco

Há nos dois lados a estimativa de um placar semelhante ao de Flávio Dino, 47 votos a favor, 31 contrários e duas abstenções.

Oposição raiz

A avaliação de opositores é que a resistência perdeu força sem o presidente do Senado, mas o AGU deve ter no mínimo 25 votos contra.

Centrão

A oposição ainda não desistiu de virar votos contra Jorge Messias e tenta articular com senadores do MDB, PSD e União Brasil.

Eventos lá fora lembram último baile da Ilha Fiscal

Em maio, o ex-tucano João Doria fará em Nova York o “Brazil Investment Forum”, mais um, e dias antes o ministro Gilmar Mendes (STF) comanda em Lisboa o Fórum Jurídico, batizado ironicamente de “Gilmarpalooza” nas redes. Dois palcos e ambientes atraentes para interesses privados, favorecendo o diálogo com autoridades. No Brasil escandalizado de hoje, os eventos lembram o último Baile na Ilha Fiscal, festa espalhafatosa da monarquia para os “nobres” na véspera da Proclamação da República.

Uísque de milhões

No caso mais escandaloso, em Londres, uma degustação de uísque Macallan no London Club custou mais de R$6 milhões a Daniel Vorcaro.

Acesso garantido

O “clube do uísque” virou denúncia por mostrar que o banqueiro não foi generoso, a rigor tentava comprar acesso direto a suas excelências.

Não é normal

Pior foi o “jet set jurídico-empresarial” agir com a naturalidade de quem considera normal banqueiros pagando a diversão de autoridades.

Menos encrenca

Parlamentares celebraram a ida do deputado José Guimarães (PT-CE) para a articulação política do governo. Quem teve que lidar com a antecessora Gleisi Hoffmann (PT), garante que não ficou saudade.

Passivo da CPI

Presidida pelo PT, a CPI do Crime Organizado não tinha mesmo muita margem para dar certo. Sem prorrogação autorizada por Davi Alcolumbre (União-AP), o colegiado deixou 110 requerimentos pendentes.

Escala custosa

Estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra o impacto da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. No setor, impacto a longo prazo deve superar R$11,8 bilhões.

É hoje

Sem surpresa, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que teve indiciamento pedido no relatório final da CPMI do INSS, apresenta hoje (15) parecer favorável à indicação de Jorge Messias ao Supremo.

Reincidência

Assim como na CPMI do INSS, o governo Lula (PT) agiu de última hora para alterar a composição da CPI do Crime Organizado, antes da votação do relatório que pedia indiciamento de ministros do STF.

Feião

Eduardo Girão (Novo-CE) protestou contra mudanças promovidas pelo governo Lula na composição da CPI do Crime Organizado: “mudar os participantes na última hora, para blindar gente poderosa, fica feio”.

Unidade bilionária

A Petrobras vai retomar as obras da Unidade de Fertilizantes de Três Lagoas (MS), hibernada desde 2015. A conclusão da unidade vai custar cerca de US$ 1 bilhão, com início das operações comerciais para 2029.

Esforço não compensou

Após a Bloomberg comparar Lula (PT) a Joe Biden, que desistiu da reeleição pelo frágil estado de saúde e péssimo resultado em pesquisas, a assessoria internacional petista correu para emplacar matérias no The Guardian e na CNN internacional para mostrar... Lula malhando.

Pensando bem...

...CPI virou sigla para “como proteger os íntimos”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Livro de cabeceira

Durante a visita de Lula ao presidente George W. Bush, em Camp David, conversavam sobre um livro a chefe de gabinete do chanceler Celso Amorim, Maria Nazareth Farani de Azevedo, e o secretário de Imprensa, embaixador Ricardo Neiva Tavares, com o chefe de gabinete da Casa Branca, Joshua Bolten, quando Bush chegou. “Vocês estão sendo bem tratados?”, perguntou, simpático. “Sim, senhor presidente. E descobrimos aqui que estamos lendo o mesmo livro (A Peace to End All Peaces, sobre a queda do império otomano), respondeu Lelé, como Maria Nazareth é chamada pelos colegas. Foi a deixa para o anfitrião entrar na conversa: “Eu também! Estou na página 86...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há algo de muito podre no Brasil"

Adriana Ventura (Novo-SP) reage ao 'toma-lá-dá-cá" por aprovação de Messias no STF

14/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula manda apressar projetos, após pesquisa

Foi com irritação que Lula (PT) recebeu os números do Datafolha no fim de semana, com Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno. A crise fez o presidente mandar os ministros adiantarem os projetos com algum apelo popular para estancar a sangria na popularidade. A previsão é que um programa que mira o endividamento familiar seja antecipado e saia já na próxima semana. O fim da escala 6x1 também deve encorpar dentro do governo.

Vai piorar

A estratégia é reverter a maré para Lula e mitigar o estrago eleitoral da inflação, que ainda deve aparecer, em razão da alta dos combustíveis.

Ligou o alerta

Um dos pontos que mais preocupam a turma petista é que Flávio superou numericamente Lula antes mesmo de anunciar o vice na chapa.

Segundo turno

No Planalto, a leitura é de cenário mais favorável para o herdeiro de Jair Bolsonaro, que naturalmente deve herdar votos da direita no 2º turno.

Fica, ainda

Apesar da alteração que coloca Flávio em vantagem, Lula ainda tem dito que segue na disputa e espera melhora no segundo semestre.

Filas persistentes derrubaram presidente no INSS

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) decidiu demitir o presidente do INSS ao perceber a falta de melhorias operacionais efetivas e uma certa “escalada” na questão filas, e de oferecer respostas a milhões de demandas de todos os tipos, incluindo pedidos de aposentadoria. Ele avaliou que era momento de assumir a presidência do INSS alguém de carreira, experiente. Por isso sugeriu a Lula a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira, sua secretária-executiva adjunta, para presidir o INSS.

Só pensa naquilo

Waller Jr, o ex-titular, pertence aos quadros da Controladoria Geral da União (CGU) e não tinha o viés operacional que o ministro impunha.

Cumpriu o papel

Queiroz não fala sobre o assunto, mas acha que Gilberto Waller Jr cumpriu o papel relevante na crise do roubo bilionário aos aposentados.

Burocracia anda

Entre amigos, o ministro registra que, apesar de tudo, o INSS bateu recorde na resposta a 1,6 milhão de requerimentos de todos os tipos.

Posição marcada

Novo ministro da articulação política de Lula, José Guimarães (Relações Institucionais) foi quem garantiu, no início do ano, que, “se dependesse dele” não haveria CPI ou CPMI do Banco Master no Congresso.

Marca do pênalti

O embaixador Luís Cláudio Gomes dos Santos não deve gostar da vida em Taipei. Chefe do escritório do Brasil, ele conseguiu ofender o governo local dizendo em entrevista que Taiwan não é um país, e que faz parte da China continental. Sua permanência no posto ficou insustentável.

Ele se arranjou

Demitido do ministério de Direitos Humanos de Lula após escândalo sexual, Silvio Almeida arrumou uma boquinha na prefeitura petista de Maricá (RJ). O convite foi de Washington Quaquá.

Fim melancólico

Chega ao fim hoje (14), com votação do relatório final, a esvaziada CPI do Crime Organizado. É mais uma que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enterrou e não quis prorrogar as investigações.

Hungria é direita

Apesar de Viktor Orbán ter perdido a eleição na Hungria, não foi eleito nenhum representante da esquerda. O novo premier era seu fã e todos os parlamentares eleitos são oriundos de três partidos conservadores.

Tudo atrasado

O Senado prevê instalar a Comissão de Orçamento até o fim de abril, já com um mês de atraso. A lei manda o governo enviar o projeto do orçamento ao Congresso até 15 de abril, que deve ser analisado até 17 de julho. Mas eleição e até Copa vão empurrar tudo para o fim do ano.

Contra Messias

Já passou das 12 mil assinaturas na plataforma Change.org o abaixo-assinado contra a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) do advogado-geral da União, Jorge Messias.

De volta

Romário (PL-RJ) reassumiu o mandato no Senado nessa segunda (13), após quatro meses de licença. O afastamento tinha sido combinado com o partido. Bruno Bonetti (PL) foi quem assumiu a cadeira no período.

Pergunta nas manchetes

Agora a atuação do ICE é positiva?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Palocci falando mal de Mantega

Segunda-feira o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, cruzou com o ex-ministro Antônio Palocci no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Paulinho lia nos jornais que o ministro Guido Mantega (Fazenda) preparava medida provisória garfando R$ 2,2 bilhões do FAT para pagar dívidas de agricultores com multinacionais.

- Que absurdo! – resmungou Paulinho.

- Claro que é um absurdo, eu jamais faria isso! – concordou Palocci.

E, diante de um Paulinho cada vez mais surpreso, o ex-ministro observou:

- E você, Paulinho, vivia pedindo minha cabeça!...

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