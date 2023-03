"O senhor não tem decência?"

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 24 de março

Estamos de volta com mais um artigo essa semana. E eu quero falar hoje com vocês sobre pedir a aposentadoria sozinho no INSS e contratar um advogado para isso. Essa pode ser uma dúvida que você tem, sobre qual ser a melhor opção.

Primeiro é importante deixar claro que é possível que o segurado entre sozinho no INSS com o pedido da sua aposentadoria. Isso mesmo, é possível fazer isso sozinho, porém, fica a recomendação para o segurado estar a par de qual melhor regra para seu caso específico e ainda, ter todas as provas necessárias para assegurar a concessão do benefício. Mesmo com simulador do INSS, o segurado deve ficar atento.

Essa organização é de extrema importância para que seja garantido o melhor benefício.

Adianto que é muito comum nesses casos que o benefício seja negado, até porque não é tão simples fazer cálculos e ter ciência de documentos que podem ajudar nessa hora. É aí que entra o advogado previdenciarista. Esse profissional vai te ajudar a ter o benefício certo e sem preocupações.

E como ele pode ajudar?

Bom, esse profissional será o responsável de fazer os cálculos necessários, tempo de contribuição, vínculos que talvez não tenham sido contabilizados, além de ajudar na preparação das provas, com o objetivo de não ter erros, para assim não atrasar e nem correr o risco de ter aposentadoria errada.

Vantagens de se ter um advogado:

Ele saberá exatamente qual o tempo de contribuição que o segurado tem;

Ele auxiliará para que todos os documentos estejam corretos e organizados como devem ser;

Ele acompanhará todo o processo e cumprimento de exigências que sejam necessárias;

Ele tem por missão garantir que o segurado não perca tempo e nem dinheiro.

O pensamento nesse caso deve ser de investimento. Inclusive, não somente na hora da aposentadoria, mas antes, para planejar-se e ter um futuro tranquilo, afinal, ninguém quer ter uma melhor idade sem condições de viver bem.

Caso queira entender mais sobre nosso papel, e ainda, esteja a procura de uma equipe para atendê-lo, envie- nos um e-mail. Estamos à disposição.

Saiba mais sobre direito previdenciário no meu blog .

Espero ter ajudado.

Abraço afetuoso.

Juliane Penteado Santana

Advogada previdenciarista. Professora de pós-graduação e cursos de extensão. Palestrante. Coordenadora titular e Diretora Científica Adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP pelo Estado de Mato Grosso do Sul e da região do Centro-Oeste. Proprietária do escritório Penteado Santana Advocacia. @penteadosantana.adv