"O silêncio tem muito a esconder"

Giba Um

eminentemente do presidente", de Lula, mandando recado a Davi Alcolumbre, que já disse que, se for Jorge Messias, seu nome terá dificuldades no Senado

Em nove meses, Lula já armou palanque em 20 estados e e esteve em 52 cidades, usando o mesmo método: anúncios de gestão, discursos exaltando candidatos locais e a sua própria reeleição. Só neste ano, Lula usou a máquina do Planalto para fazer quatro pronunciamentos em rede nacional,

MAIS: os pronunciamentos do presidente brasileiro tiveram foco em medidas de apelo eleitoral e críticas a adversários. De quebra, a reunião ministerial dos bonés azuis, com fotos de todos os ministros e vídeos de IA sobre "nós contra eles" nas redes sociais.

Outro agravamento

Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou que a médica Marina Grazzuiotin Pasolini faça visitas a Bolsonaro sem necessidade de comunicação prévia à corte. A decisão atende a um pedido da defesa, que alegou, a Moraes, que o ex-presidente apresentava um agravamento no quadro de soluços sem parar, necessitando atendimento médico imediato. Os advogados afirmarem que a e situação requer “celere apreciação" e que o ingresso de profissional é mais que necessário. As crises de Bolsonaro incluem maior dose de soluços, incluindo vômitos e variações de pressão. Quando o ex-presidente dorme, os soluços reduzem, mas ele não consegue dormir pelo mesmos motivos.

Ainda não terminou

Apesar das comemorações do reencontro com familiares presos e do presidente Donald Trump, no Parlamento de Israel, ter afirmado que a guerra em Gaza chegara a um acordo firmado entre Israel e o grupo Hamas, o texto era apenas a primeira parte do plano e há pontos em aberto que exigirão muito dos negociadores antes que a "Paz Trumpiana" possa ser declarada. O primeiro desafio é garantir o cumprimento do cessar-fogo. O cronograma para a retirada completa das tropas israelenses ainda não foi acertado. Mesmo com todas as etapas cumpridas, haverá sempre forças de Israel a "zonas-tampão" em Gaza, e as armas que o Hamas não pretende entregar.

CBF, campeã do mundo 1

Quando o assunto é política de remuneração, a CBF deixa seus congêneres internacionais para trás na tabela de classificação. A bonança não se aplica apenas a Carlo Ancelotti, o treinador de seleções mais bem pago do mundo. O presidente da entidade, Samir Xaud lidera entre "os chefes de Estado" das maiores federações internacionais do planeta. Com um salário de R$ 380 mil mensais, recebe por ano o equivalente a US$ 1 milhão (contabilizando também o 13º salário). Para efeito de comparação, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernad Neuendorf, ganha US$ 266 mil por ano.

CBF campeã do mundo 2

Ainda remuneração: Ignacio Alonso, da Federação Uruguaia, soma em torno de US$ 240 mil por ano, e o nº 1 da Federação Italiana, Gabriele Gravina embolsa US$ 216 mil. Xaud é superado apenas pelo CEO da Federação Inglesa, Mark Billingham, que recebe US$ 1,7 milhão. Só que Bullington, é um diretor-executivo e não o presidente da entidade, na maioria dos casos um cargo de contornos políticos Carlo Ancelotti lidera o ranking entre técnicos das seleções. Seus rendimentos, em torno de 9,5 milhões de euros, correspondem a 3,4% do "PIB" de CBF, leia-se sua receita total.

Olho em Minas

Lideranças do PSD, especialmente as mineiras e a Executiva Nacional, dizem que o partido já tem favorito para disputar o governo de Minas Gerais - e não é Rodrigo Pacheco. O partido de Gilberto Kassab quer incluir Mateus Simões, atual vice de Romeu Zema. Correndo por fora, com pouca chance, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que também pleiteia o Senado. Detalhe: PSD não quer se alinhar a Lula no Estado. O presidente não tem torcida uniformizada lá.

Vieira e Rubio: relação cordial

Quando se sentar diante de Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, talvez ainda nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não estará à frente. Com o inimigo, como tentam fazer crer os bolsonaristas radicais. Além do encontro marcado e fora da agenda oficial que ambos tiveram em julho, em Washington, Vieira e Rubio têm mantido interlocução regular desde o início da crise do tarifaço. Os contatos entre os dois passam longe da belicosidade atribuída a Rubio por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O chanceler brasileiro e o secretário de Estado carregam uma sólida e cordial relação institucional que começou a ser construída durante o período em que Vieira ocupou o posto de embaixador em Washington, entre 2010 e 2014. Na época, Rubio era senador e presidiu a Subcomissão para Assuntos do Hemisfério Ocidental e Narcóticos. Na função, conduziu assuntos dos Estados Unidos na OEA e estabeleceu diálogos com homens da diplomacia de países latino-americanos.

Fomentando o turismo

Ainda Vieira e Rubio: em 2012, os dois trabalharam juntos nos preparativos da viagem da então presidente Dilma Rousseff a Washington. Na ocasião, Rubio chegou a emitir um comunicado saudando a viagem de Dilma, e atuou no Congresso pela aprovação de uma lei que fomentasse o turismo entre os dois países. Em 2023, com Vieira já como chanceler, Rubio (ao lado de dois democratas) apresentou projeto de lei propondo cooperação com o Brasil para o combate ao crime organizado da Amazônia.

Homenagem merecida

A 13ª edição do concurso Miss Grand International irá acontecer no próximo dia 18 no MGI Hall em Bangkok, Tailândia. Para quem não sabe, o concurso, também conhecido como Miss Grand é um concurso de beleza realizado anualmente desde 2013, que se posiciona como uma iniciativa internacional dedicada à promoção da paz e ao combate à violência. O evento utiliza a visibilidade de suas vencedoras para divulgar e incentivar ações voltadas a questões sociais e humanitárias. Apesar de poucos anos de existência, atualmente é classificado entre os três principais concursos do setor, ficando atrás apenas do Miss Universo e Miss Mundo. Entre as 20 concorrentes que se apresentarão na etapa final do dia 18 está a brasileira Kaliana Diniz. A modelo paraibana fez uma justa homenagem ao piloto Ayrton Senna durante desfile do traje típico que foi apresentado na segunda-feira (13). “O traje presta homenagem a Ayrton Senna, o campeão de Fórmula 1 que se tornou um dos maiores heróis do Brasil. Mais do que vitórias na pista, ele inspirou o mundo com sua coragem, simplicidade, disciplina e profundo amor por seu país”, explicou a modelo.

Confiança mútua

Mais: só designarem Mauro Vieira, ladeado por Geraldo Alckmin e Fernando Haddad e Marco Rubio para conduzir as negociações em busca de uma possível solução para o tarifaço, o Planalto e a Casa Branca sinalizaram aonde querem chegar. Em diplomacia, esse tipo de relação e de conhecimento pessoal ajuda. Não é exatamente sinônimo de consenso, mas as conversas já começam com algum grau de confiança mútua e reconhecimento recíproco das linhas vermelhas de cada um. E mais: as notícias espalhadas de que Rubio não atendia telefonemas de Vieira são falsas. Era ofensiva de Dudu Bananinha e seu chevalier servant Paulo Figueiredo.

Novo cenário

Nas casas noturnas famosas da cidade de São Paulo, drinques com bebidas destiladas deram lugar ao vinho, a cerveja, e coqueteis enlatadas, já prontas para beber. Destilado incolores não são vendidos, em doses ou drinques. Na média geral, a venda de drinques em outros tantos bares da cidade, caiu cerca de 85%, e houve queda no faturamento perto de 40%. Em alguns endereços, surgiram quatro novos drinques à base de espumante, vinho branco, vinho tinto e licor, mas não são tantos os que apreciam.

Negócios ilícitos

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação está publicando um ranking de prejuízos de 2024, em bilhões de reais, da atividade criminosa na economia e cofres públicos do país em negócios ilicitados. E o segmento de bebidas alcoólicas falsificadas, incluindo perdas de sonegação fiscal e mais prejuízos impostos ao mercado, é o campeão com R$ 86 bilhões, seguindo na segunda classificação vestuário com R$ 51 bilhões. Depois, por ordem: combustíveis (R$ 29 bilhões), Material Esportivo (R$ 23 bilhões), Perfumaria (R$ 21 bilhões), Defensivo Agrícolas ( R$ 20,5 bilhões), TV por assinatura (R$ 12,1 bilhões), Autopeças (R$ 12 bilhões), Medicamentos ( (R$ 11,5 bilhões) e Materiais Elétricos (R$ 11 bilhões).

Mistura Fina

Líderes da direita estudam cenário cada vez mais provável: a eleição presidencial de 2026 "sem Bolsonaro". A conclusão é que Eduardo não pode voltar dos EUA, sob risco de prisão, e Michelle, se topar, disputar o Senado. Sobra Flávio, que deverá renovar seu mandato de senador. De olho em votos mineiros cruciais, o governador Romeu Zema teria até chances de virar vice. No máximo.



Outra pré-candidata à vice, Teresa Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, não tem fama de radical e pode atrair o voto feminino. Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Bolsonaro, é lembrado também para a vice, apesar de jurar que não tem qualquer pretensão. Sobram os governadores Tarcísio de Freitas (já esteve em situação melhor), Ronaldo Caiado (com poucas chances) e Ratinho Jr., com perspectivas melhores sob orientação de Gilberto Kassab. A propósito: hoje, naFaria Lima, boa parte já conta com Lula 4.

O BTG acaba de comprar a dívida de R$191 milhões do BDMG na Invepar e agora negocia a compra da dívida de R$ 220 milhões do Banco do Brasil na mesma empresa. Itaú e Bradesco também são credores de R$ 220 milhões cada um.

A Vision One, leia-se XP Investimentos, é apontada no mercado como candidata à compra das clínicas oftalmológicas Eye Clinic e Lotton Eyes. Ambas foram colocadas à venda pela Amil. É um negócio que não está mais no foco do empresário José Seripieri Filho, controlador do grupo. Já a XP tem feito seguidos investimentos no segmento de medicina dos olhos. A Vision One nasceu da aquisição, em 2020, do CBV, hospital oftalmológico, em Brasília. Depois, a XP promoveu a fusão da empresa com a tode de clinicas H.Olhos, de São Paulo. Hoje, a Vision One reúne 65 clínicas e hospitais. Uma de suas concorrentes é a Opty, que tem por trás a Pátria Investimentos.

In – Profissão: arquiteto de cloud

Out – Profissão: operadores de telemarketing