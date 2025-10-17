Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Claúdio Humberto

"O silêncio tem muito a esconder"

Deputado Luiz Lima (Novo-RJ) sobre o medo do governo de o irmão de Lula depor na CPMI

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

17/10/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula passa vergonha ignorando Nobel de Corina

Seis dias depois de anunciado o Nobel da Paz, Lula (PT) passa vergonha internacional ignorando a ganhadora Maria Corina Machado, reconhecida por sua luta corajosa pela democracia e contra o tirano que se mantém no poder na Venezuela à base de corrupção, fraudes e alegada ligação ao narcotráfico. Governos saúdam do Nobel da Paz para estarem ao lado dos bons, mas Lula prefere desrespeitar Corina, a quem já sugeriu “parar de chorar”, e bajular o amigo ditador Nicolás Maduro.

Passador de pano

Lula tem passado pano para regimes autoritários, como a Rússia de Putin e ditaduras como a do Irã dos aiatolás, Cuba e Coreia do Norte.

Misoginia ideológica

Lula tampouco felicitou Narges Mohammadi, Nobel da Paz de 2023, uma defensora de direitos humanos e de mulheres vítimas de violência do Irã.

Brasil envergonhado

O regime iraniano tem tanto medo de Narges Mohammadi que a prendeu no dia do anúncio do seu Nobel. O mundo inteiro protestou, exceto Lula.

Silêncio dos covardes

Lula também deve silenciar, caso o amigo Maduro prenda, torture, talvez mate Maria Corina, que vive escondida para se proteger de sua caçada.

Governo já fala em morte do ‘SUS da Segurança’

O clima no Ministério da Justiça é de fim de festa com a tramitação na Câmara da proposta do ministro Ricardo Lewandowski que cria o tal “SUS da Segurança”. Por ora, Mendonça Filho (União-PE), que não é o relator dos sonhos do governo, até é poupado de críticas, centradas no presidente da Casa, Hugo Motta, acusado de falta de emprenho na pauta, e no secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que é deputado federal influente na comissão especial e na oposição.

Desagrada geral

Associações de delegados, como a ADPESP, pressionam contra o texto, dizem que tem emendas que pretendem extinguir a carreira de delegado.

Só lamurias

Do lado governista, o próprio Lewandowski anda desgostoso com a tramitação da proposta. Se queixa da luta solitária para avançar o texto.

Ladeira abaixo

A tramitação, que já se arrasta, piorou com fala de Lula desmoralizando os parlamentares ao julgar “baixo nível” do Congresso.

Inseparáveis

O chanceler Mauro Vieira saiu “flustered” (perturbado) da reunião com Marco Rubio. O secretário de Estado americano não deu voltas e deixou claro que a questão política é intrinsecamente ligada ao tarifaço.

Patente baixa

Diplomatas experientes avaliam que a reunião empacou quando Mauro Vieira explicou a Marco Rubio que não está ao seu alcance tratar do fim da “opressão judicial no Brasil” mencionada pelo secretário de Estado.

Lei proíbe? Ora, a lei

Presidente da CPMI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), mostrou-se entre indignado e perplexo com a decisão do ministro do STF Dias Toffoli de conceder a investigado o direito de ignorar a convocação para depor.

CPI dos Correios

A quinta-feira (16) fechou com quase 130 assinaturas de deputados que querem instalar uma CPI para investigar os Correios, que foi do lucro ao rombo bilionário. Quem puxa o movimento é Carol de Toni (PL-SC).

Um laranja na CPMI

Para o relator da CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Conafer, movimentou R$300 milhões com suas empresas e seria “peixe pequeno” e “laranja” no esquema bilionário.

Vítimas desprezadas

“A esquerda mostrou de que lado está, e não é do lado do povo”, disse o deputado Coronel Tadeu (PL-SP), sobre o governo esconder o irmão de Lula (PT). “Prefere proteger o irmão de Lula a defender quem foi lesado”.

Ódio e medo presentes

Lula xingou o “baixo nível” da Câmara sem esconder o ódio por Bolsonaro, que, mesmo humilhado, inelegível, amordaçado, doente e condenado a 27 anos de prisão, continua metendo medo nessa turma.

Reforço no Sul

O PL tem reforçado a presença no Sul do País. Ontem, mandou o vereador Carlos Bolsonaro (RJ) para evento em Chapecó (SC). O encontro com lideranças foi organizado pela deputada Carol de Toni.

Pensando bem...

...decisão importante para o Brasil se toma na Itália.

PODER SEM PUDOR

Conversa oblíqua

Afonso Arinos era chanceler de Jânio Quadros, em 1961, quando avisou a um jornalista que o entrevistava que precisava sair. Ia a um despacho com o presidente. O repórter pediu carona e acabou na antessala de Jânio. No despacho, Arinos relatou o que se passava e o presidente mandou chamar o repórter, que – claro – tinha perguntas a fazer. O professor Jânio resolveu testar o entrevistador: “Fê-las por escrito?” O repórter prontamente mostrou uma folha de papel: “Fi-las, presidente”. Jânio leu as primeiras perguntas e observou: “Formas oblíquas! Aprecia-as?” O jornalista seguiu no jogo: “Aprecio-as, presidente...” Afonso Arinos percebeu que uma longa conversa se iniciara e foi embora.

Giba Um

"As pessoas acham que podem decidir pelo governo. Indicar ministro do STF é uma tarefa...

eminentemente do presidente", de Lula, mandando recado a Davi Alcolumbre, que já disse que, se for Jorge Messias, seu nome terá dificuldades no Senado

16/10/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Em nove meses, Lula já armou palanque em 20 estados e e esteve em 52 cidades, usando o mesmo método: anúncios de gestão, discursos exaltando candidatos locais e a sua própria reeleição. Só neste ano, Lula usou a máquina do Planalto para fazer quatro pronunciamentos em rede nacional,

MAIS: os pronunciamentos do presidente brasileiro tiveram foco em medidas de apelo eleitoral e críticas a adversários. De quebra, a reunião ministerial dos bonés azuis, com fotos de todos os ministros e vídeos de IA sobre "nós contra eles" nas redes sociais.

Outro agravamento

Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou que a médica Marina Grazzuiotin Pasolini faça visitas a Bolsonaro sem necessidade de comunicação prévia à corte. A decisão atende a um pedido da defesa, que alegou, a Moraes, que o ex-presidente apresentava um agravamento no quadro de soluços sem parar, necessitando atendimento médico imediato. Os advogados afirmarem que a e situação requer “celere apreciação" e que o ingresso de profissional é mais que necessário. As crises de Bolsonaro incluem maior dose de soluços, incluindo vômitos e variações de pressão. Quando o ex-presidente dorme, os soluços reduzem, mas ele não consegue dormir pelo mesmos motivos.

Ainda não terminou

Apesar das comemorações do reencontro com familiares presos e do presidente Donald Trump, no Parlamento de Israel, ter afirmado que a guerra em Gaza chegara a um acordo firmado entre Israel e o grupo Hamas, o texto era apenas a primeira parte do plano e há pontos em aberto que exigirão muito dos negociadores antes que a "Paz Trumpiana" possa ser declarada. O primeiro desafio é garantir o cumprimento do cessar-fogo. O cronograma para a retirada completa das tropas israelenses ainda não foi acertado. Mesmo com todas as etapas cumpridas, haverá sempre forças de Israel a "zonas-tampão" em Gaza,  e as armas que o Hamas não pretende entregar.

CBF, campeã do mundo 1 

Quando o assunto é política de remuneração, a CBF deixa seus congêneres internacionais para trás na tabela de classificação. A bonança não se aplica apenas a Carlo Ancelotti, o treinador de seleções mais bem pago do mundo. O presidente da entidade, Samir Xaud lidera entre "os chefes de Estado" das maiores federações internacionais do planeta. Com um salário de R$ 380 mil mensais, recebe por ano o equivalente a US$ 1 milhão (contabilizando também o 13º salário). Para efeito de comparação, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernad Neuendorf, ganha US$ 266 mil por ano.

CBF campeã do mundo 2

Ainda remuneração: Ignacio Alonso, da Federação Uruguaia, soma em torno de US$ 240 mil por ano, e o nº 1 da Federação Italiana, Gabriele Gravina embolsa US$ 216 mil. Xaud é superado apenas pelo CEO da Federação Inglesa, Mark Billingham, que recebe US$ 1,7 milhão. Só que Bullington, é um diretor-executivo e não o presidente da entidade, na maioria dos casos um cargo de contornos políticos Carlo Ancelotti lidera o ranking entre técnicos das seleções. Seus rendimentos, em torno de 9,5 milhões de euros, correspondem a 3,4% do "PIB" de CBF, leia-se sua receita total.

Olho em Minas

Lideranças do PSD, especialmente as mineiras e a Executiva Nacional, dizem que o partido já tem favorito para disputar o governo de Minas Gerais - e não é Rodrigo Pacheco. O partido de Gilberto Kassab quer incluir Mateus Simões, atual vice de Romeu Zema. Correndo por fora, com pouca chance, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que também pleiteia o Senado. Detalhe: PSD não quer se alinhar a Lula no Estado. O presidente não tem torcida uniformizada lá.

Giba Um

Vieira e Rubio: relação cordial

Quando se sentar diante de Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, talvez ainda nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não estará à frente. Com o inimigo, como tentam fazer crer os bolsonaristas radicais. Além do encontro marcado e fora da agenda oficial que ambos tiveram em julho, em Washington, Vieira e Rubio têm mantido interlocução regular desde o início da crise do tarifaço. Os contatos entre os dois passam longe da belicosidade atribuída a Rubio por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O chanceler brasileiro e o secretário de Estado carregam uma sólida e cordial relação institucional que começou a ser construída durante o período em que Vieira ocupou o posto de embaixador em Washington, entre 2010 e 2014. Na época, Rubio era senador e presidiu a Subcomissão para Assuntos do Hemisfério Ocidental e Narcóticos. Na função, conduziu assuntos dos Estados Unidos na OEA e estabeleceu diálogos com homens da diplomacia de países latino-americanos.

Fomentando o turismo

Ainda Vieira e Rubio: em 2012, os dois trabalharam juntos nos preparativos da viagem da então presidente Dilma Rousseff a Washington. Na ocasião, Rubio chegou a emitir um comunicado saudando a viagem de Dilma, e atuou no Congresso pela aprovação de uma lei que fomentasse o turismo entre os dois países. Em 2023, com Vieira já como chanceler, Rubio (ao lado de dois democratas) apresentou projeto de lei propondo cooperação com o Brasil para o combate ao crime organizado da Amazônia.

Giba Um

 

 Homenagem merecida

A 13ª edição do concurso Miss Grand International irá acontecer no próximo dia 18 no MGI Hall em Bangkok, Tailândia. Para quem não sabe, o concurso, também conhecido como Miss Grand é um concurso de beleza realizado anualmente desde 2013, que se posiciona como uma iniciativa internacional dedicada à promoção da paz e ao combate à violência. O evento utiliza a visibilidade de suas vencedoras para divulgar e incentivar ações voltadas a questões sociais e humanitárias. Apesar de poucos anos de existência, atualmente é classificado entre os três principais concursos do setor, ficando atrás apenas do Miss Universo e Miss Mundo. Entre as 20 concorrentes que se apresentarão na etapa final do dia 18 está a brasileira Kaliana Diniz. A modelo paraibana fez uma justa homenagem ao piloto Ayrton Senna durante desfile do traje típico que foi apresentado na segunda-feira (13). “O traje presta homenagem a Ayrton Senna, o campeão de Fórmula 1 que se tornou um dos maiores heróis do Brasil. Mais do que vitórias na pista, ele inspirou o mundo com sua coragem, simplicidade, disciplina e profundo amor por seu país”, explicou a modelo.

Giba Um

Confiança mútua

Mais: só designarem Mauro Vieira, ladeado por Geraldo Alckmin e Fernando Haddad e Marco Rubio para conduzir as negociações em busca de uma possível solução para o tarifaço, o Planalto e a Casa Branca sinalizaram aonde querem chegar. Em diplomacia, esse tipo de relação e de conhecimento pessoal ajuda. Não é exatamente sinônimo de consenso, mas as conversas já começam com algum grau de confiança mútua e reconhecimento recíproco das linhas vermelhas de cada um. E mais: as notícias espalhadas de que Rubio não atendia telefonemas de Vieira são falsas. Era ofensiva de Dudu Bananinha e seu chevalier servant Paulo Figueiredo.

Novo cenário

Nas casas noturnas famosas da cidade de São Paulo, drinques com bebidas destiladas deram lugar  ao vinho, a cerveja, e coqueteis enlatadas, já prontas para beber. Destilado incolores não são vendidos, em doses ou drinques. Na média geral, a venda de drinques em outros tantos bares da cidade, caiu cerca de 85%, e houve  queda no faturamento perto de 40%. Em alguns endereços, surgiram quatro novos drinques à base de espumante, vinho branco, vinho tinto e licor, mas não são tantos os que apreciam.

Negócios ilícitos

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação está  publicando um ranking de prejuízos de 2024, em bilhões de reais, da atividade criminosa na economia e cofres públicos do país em negócios ilicitados. E o segmento de bebidas alcoólicas falsificadas, incluindo perdas de sonegação fiscal e mais prejuízos impostos ao mercado, é o campeão com R$ 86 bilhões, seguindo na segunda classificação vestuário com R$ 51 bilhões. Depois, por ordem: combustíveis (R$ 29 bilhões), Material Esportivo (R$ 23 bilhões), Perfumaria (R$ 21 bilhões), Defensivo Agrícolas ( R$ 20,5 bilhões), TV por assinatura (R$ 12,1 bilhões), Autopeças (R$ 12 bilhões), Medicamentos ( (R$ 11,5 bilhões) e Materiais Elétricos (R$ 11 bilhões).

Mistura Fina

Líderes da direita estudam cenário cada vez mais provável: a eleição presidencial de 2026 "sem Bolsonaro". A conclusão é que Eduardo não pode voltar dos EUA, sob risco de prisão, e Michelle, se topar, disputar o Senado. Sobra Flávio, que deverá renovar seu mandato de senador. De olho em votos mineiros cruciais, o governador Romeu Zema teria até chances de virar vice. No máximo.
 
Outra pré-candidata à vice, Teresa Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, não tem fama de radical e pode atrair o voto feminino. Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Bolsonaro, é lembrado também para a vice, apesar de jurar que não tem qualquer pretensão. Sobram os governadores Tarcísio de Freitas (já esteve em situação melhor), Ronaldo Caiado (com poucas chances) e Ratinho Jr., com perspectivas melhores sob orientação de Gilberto Kassab. A propósito: hoje, naFaria Lima, boa parte já conta com Lula 4.

O BTG acaba de comprar a dívida de R$191 milhões do BDMG na Invepar e agora negocia a compra da dívida de R$ 220 milhões do Banco do Brasil na mesma empresa. Itaú e Bradesco também são credores de R$ 220 milhões cada um.

A Vision One, leia-se XP Investimentos, é apontada no mercado como candidata à compra das clínicas oftalmológicas Eye Clinic e Lotton Eyes. Ambas foram colocadas à venda pela Amil. É um negócio que não está mais no foco do empresário José Seripieri Filho, controlador do grupo. Já a XP tem feito seguidos investimentos no segmento de medicina dos olhos. A Vision One nasceu da aquisição, em 2020, do CBV, hospital oftalmológico, em Brasília. Depois, a XP promoveu a fusão da empresa com a tode de clinicas H.Olhos, de São Paulo. Hoje, a Vision One reúne 65 clínicas e hospitais. Uma de suas concorrentes é a Opty, que tem por trás a Pátria Investimentos.

In – Profissão: arquiteto de cloud

Out – Profissão: operadores de telemarketing 

Colunistas

COE Ambipar: Perdeu Dinheiro?

Saiba Como a Lei Protege Seu Investimento

16/10/2025 00h05

Compartilhar
Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

Muitos investidores brasileiros foram surpreendidos nas últimas semanas com perdas que chegaram a impressionantes 93% do capital aplicado em um Certificado de Operações Estruturadas (COE) da Ambipar, comercializado pela XP Investimentos. O que foi vendido como um produto inovador e seguro, acabou se tornando um pesadelo financeiro.

Se você é um desses investidores, saiba que o prejuízo não precisa ser o fim da linha. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor, oferece uma proteção robusta para vítimas de práticas de venda inadequadas no mercado financeiro.

Neste artigo, vamos explicar o que aconteceu, de quem é a responsabilidade e, mais importante, como você pode buscar o ressarcimento dos seus direitos na Justiça.

Entendendo o Caso: O que Deu Errado com o COE da Ambipar?

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, como ações, moedas e índices.

Para entender seus direitos, primeiro é preciso entender a falha. O COE em questão era um produto de "capital de risco", atrelado a títulos de dívida (bonds) de uma única empresa, a Ambipar.

  • O Problema: A saúde financeira da Ambipar se deteriorou, o que fez o valor de seus títulos de dívida despencar no mercado. Como o COE era diretamente lastreado nesses títulos, seu valor derreteu junto, levando à perda quase total do capital dos investidores.

O ponto central da polêmica, no entanto, não é a oscilação do mercado, mas a forma como o produto foi vendido. Investidores relatam que assessores de investimento minimizaram ou omitiram o risco real, tratando um produto de altíssimo risco como se fosse uma aplicação segura, comparável à renda fixa.

A Responsabilidade dos Assessores e da Corretora

A lei é clara sobre os deveres de quem vende produtos de investimento. A falha nesse caso parece ter ocorrido em dois níveis fundamentais, e a responsabilidade é solidária entre o assessor e a corretora.

1. Violação do Dever de Informação

Este é o pilar de qualquer relação de consumo e investimento. O assessor de investimentos tem a obrigação legal de prestar informações claras, completas e transparentes sobre todos os riscos envolvidos. Frases como "é seguro como a renda fixa, mas com potencial de ganho da bolsa" são consideradas enganosas se não forem acompanhadas de um alerta explícito sobre a possibilidade de perda total do capital.

Omitir que o COE era de "capital em risco" ou que o risco estava concentrado em uma única empresa configura uma grave falha no dever de informação.

2. Desrespeito ao Perfil do Investidor (Suitability)

Toda corretora é obrigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar um teste de adequação, conhecido como suitability, para definir o perfil de risco de cada cliente (conservador, moderado, arrojado).

Um COE de capital em risco, focado em uma única empresa, é um produto inerentemente agressivo e inadequado para investidores de perfil conservador ou moderado. Se o assessor recomendou este produto para um cliente cujo perfil não era compatível, houve uma violação direta das normas do setor.

O Código de Defesa do Consumidor é o Seu Maior Aliado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica plenamente às instituições financeiras, como as corretoras de Investimentos. Isso é uma excelente notícia para o investidor lesado.

Vejamos o que isso significa na prática:

  • Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC): A XP Investimentos responde pelos danos causados independentemente de culpa. Basta que a falha no serviço (a informação inadequada do assessor) e o dano (o prejuízo financeiro) sejam comprovados. A corretora é responsável pelos atos de seus assessores.

  • Publicidade Enganosa (Art. 37 do CDC): Toda informação ou comunicação que induza o investidor a erro sobre a natureza e os riscos do produto é considerada publicidade enganosa. Isso inclui conversas por WhatsApp, e-mails e apresentações verbais do assessor.

  • Prática Abusiva (Art. 39 do CDC): Prevalecer-se da falta de conhecimento do consumidor para vender um produto inadequado pode ser enquadrado como prática abusiva, o que é vedado por lei.

Como Reivindicar Seus Direitos na Justiça: O Passo a Passo

Se você se sente lesado, a via judicial é o caminho mais eficaz para buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo. Veja como proceder:

Passo 1: Reúna Todas as Provas

A força da sua ação judicial dependerá das provas que você conseguir reunir. Organize tudo o que puder, incluindo:

  • Prints de conversas de WhatsApp com o assessor;

  • E-mails trocados com a corretora ou o assessor;

  • Gravações de áudio ou vídeo de conversas, se houver;

  • Relatórios e lâminas de apresentação do COE fornecidos pelo assessor;

  • Extratos que comprovem a aplicação e a perda financeira;

  • O seu termo de suitability assinado, que comprova seu perfil de investidor.

Passo 2: Busque um Advogado Especializado

É crucial contratar um advogado com experiência em direito do consumidor bancário e mercado de capitais. Ele saberá como construir a tese jurídica mais forte, utilizando as provas reunidas e fundamentando a ação com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da CVM.

Passo 3: A Ação Judicial

Na ação judicial, seu advogado poderá pleitear:

  1. A Nulidade do Negócio: Alegando que seu consentimento foi viciado por erro ou dolo, devido às informações falsas ou omitidas.

  2. Indenização por Danos Materiais: A devolução de todo o valor que você perdeu, devidamente corrigido monetariamente e com juros.

  3. Indenização por Danos Morais: Em muitos casos, a perda de economias significativas gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, cabendo um pedido de reparação por danos morais.

É fundamental que o investidor esteja ciente de que, como em qualquer processo judicial, existem riscos financeiros associados. O primeiro deles são as custas processuais, que são as taxas pagas ao Tribunal de Justiça para que a ação seja iniciada e prossiga. Além disso, caso a decisão final não seja favorável ao autor, a lei brasileira prevê o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é um valor (geralmente entre 10% e 20% do valor da causa) destinado a remunerar o advogado da parte vencedora, neste caso, da corretora.

Por isso, uma análise detalhada do caso e das provas por um advogado especialista é um passo indispensável, pois minimiza os riscos e aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo, evitando que o prejuízo se torne ainda maior.

Não Aceite o Prejuízo

O caso do COE da Ambipar é um exemplo claro de como a falha na prestação de serviço de assessoria de investimentos pode causar danos devastadores. Contudo, a lei oferece caminhos sólidos para a reparação.

O mercado financeiro pode ser volátil, mas seus direitos não são. Não deixe que uma informação mal dada defina o futuro do seu patrimônio.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 23 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 2 dias

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?