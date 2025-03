O STF e o foro privilegiado

CLÁUDIO HUMBERTO

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após pesquisa apontar alta rejeição do petista Lula

Evair aciona PF contra agência ligada a mensaleiro

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) acionou a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União para que investiguem a Filadélfia Comunicações, que tem contratos com o governo Lula e é finalista para abocanhar a milionária conta de propaganda dos Correios. O parlamentar aponta o suspeitíssimo elo entre a agência e o ex-mensaleiro José Roberto Moreira de Melo, que diz ser o dono da agência, oficialmente registrada no nome de uma enteada.

Suspeitíssimo

Evair vê “possíveis indícios de ocultação de patrimônio, uso de laranjas, lavagem de dinheiro e favorecimento em contratos” com o governo Lula.

Esquema conhecido

“Os velhos esquemas do PT nunca morreram, apenas trocaram de máscara”, conclui o deputado ao lembrar do mensalão, petrolão etc etc...

Motivos de sobra

“Essa quadrilha usa o dinheiro público como se fosse propriedade particular”, disse Evair ao confirmar que acionou PF, PGR e TCU.

Sem vínculo

À coluna, a Filadélfia tem reiterado não ter vínculo societário com Melo, “não integra a gestão” e “não participa de decisões da agência”.

Seu IPVA de mil ou R$10 mil nos EUA custa até R$73

Os brasileiros parecem ter sido levados a considerar “normal” a grave da exploração a que são submetidos pelo Estado, no Brasil, por meio de tributação – “roubo”, diz o argentino Javier Milei – muito elevada. Caso do IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, através do qual o Estado assaltante tributa com base no preço do carro e não em seu peso. Na Flórida, cujas vias e rodovias são impecáveis, o “IPVA” de qualquer carro custa a cota única de 23 dólares. Apenas 132 reais.

Lá é bem mais barato

A Flórida não tem o menor “IPVA” dos EUA: no Nebraska, é só US$20 (R$114). No Mississipi, espante-se, uma merreca: US$12,75 (R$73).

Números da exploração

Dakota do Norte tem o “IPVA” mais caro dos EUA: 162 dólares (R$930), do carro mais barato à Ferrari. No Brasil, paga só IPVA de Fiat Uno.

IVA, ‘roubo’ de 27%

Brasileiros são explorados com gazuas estatais do tipo IVA (Imposto de Valor Agregado), que Lula inventou, e será o mais caro do mundo: 27%.

Evitando saia justa

A decisão de Alexandre de Moraes, concedendo prisão domiciliar para a cabeleireira Débora, antecipa-se a possível saia justa: o ministro Luiz Fux, juiz-raiz, no STF, já havia anunciado que iria rever a pena de 14 anos que muitos consideram tão cruel quanto desproporcional.

La vie en rose

A excursão de Lula e 18 ministros coincidiu com a revoada de auxiliares. Assim como a Janja, a esbanjadora, Fernando Haddad (Fazenda) e até Vinícius Carvalho (CGU) acharam pretexto para viajar a Paris.

Mantega já causa estragos

A indicação de Guido Mantega, mesmo a cargo menor, e outros petistas para a Eletrobras, derrubou as ações da ex-estatal em razão dos odores de intervenção do governo Lula (PT). O deputado Guto Zacarias (União-SP) entrou com ação na Justiça para barrar o atentado.

Master é do BRB

O BRB ganhou a disputa com o BTG e comprou 48% as ações preferenciais do banco Master e 12% de ações preferenciais. Daniel Vorcaro deixa a gestão do Master e passa a integrar o conselho do BRB.

Ativista abestado

Faz a delícia das redes sociais o bate-boca de um petista enfurecido, que usa perfil falso para atacar a oposição, contra o Grok. O abestado não sabe que Grok é a inteligência artificial do X. Dá pena.

Mesmos métodos

Em entrevista à Fox News com sua equipe no Doge, o departamento de eficiência do governo Trump, Elon Musk contou vigarices e sobrepreços na gestão Joe Binden que lembram os superfaturamentos dos governos do PT. Como pagar US$1 bilhão por pesquisa que custaria só US$10 mil.

Gol contra

Beneficiada pela proibição de empresas estrangeiras operar voos comerciais no Brasil e pelas tarifas extorsivas que pratica, a Gol continua cambaleante: confirmou prejuízo de mais de R$6 bilhões em 2024.

Falou sério

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SO) classificou de “ataque à inteligência dos brasileiros” a fala da ministra Simone Tebet (Planejamento), de que disse “não lembrar de momento econômico tão bom” quanto o atual.

Pensando bem...

...só falta o governo Lula expurgar acidentes de carros dos números da mortalidade no trânsito.

PODER SEM PUDOR

O purgante e o efeito

Certa tarde, o deputado Carlos Lacerda ocupava a tribuna da Câmara e estava mais virulento que nunca. Com a sua metralhadora giratória, disparava tiros em todas as direções. Foi aparteado pela deputada Ivete Vargas: “Vossa Excelência é um grande purgante!” E Lacerda, vendo bem de onde lhe vinha o aparte: “Se eu sou um grande purgante, Vossa Excelência é um enorme efeito!”