GIBA UM

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião"

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião. As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos

GIBA UM

GIBA UM

10/11/2025 - 05h30
A Multilaser pretende recorrer à Justiça contra decisão do Conselho Administrativa de Recursos Fiscais (Carf), que confirmou autuações fiscais que somam cerca de R$ 1,1 bilhão. O julgamento, realizado em outubro, terminou empatado, com três votos favoráveis e três contrários à companhia.

MAIS: sendo decidido pelo voto de qualidade do presidente da turma. A penalidade decorre de questionamentos sobre o pagamento de tributos em operações de importação, envolvendo suposta subavaliação de preços de produtos eletrônicos.

Noite em pró da cultura

Na última quinta-feira, dia 6, ocorreu a 11ª edição da Festa MASP, um tradicional jantar beneficente em prol do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Realizado no emblemático Edifício Lina Bo Bardi, um marco da arquitetura moderna brasileira, o evento teve como tema "Histórias da Ecologia", destacando o compromisso do MASP com questões ambientais que permeiam sua programação atual.

A programação da noite foi dividida em duas etapas. Às 18h30, foi servido um elegante jantar preparado pelo renomado L'Épicerie, que reuniu 450 convidados entre celebridades, colecionadores, benfeitores e patrocinadores. Já às 22h, outros 450 participantes prestigiaram o coquetel, marcado por apresentações ao vivo. Alcione foi o destaque musical da noite e destinou seu cachê integralmente ao museu.

O evento também contou com o DJ Millos Kaiser animando os convidados. Para completar a atmosfera envolvente, Maneco Quinderé cuidou da iluminação, enquanto o estúdio The Force criou instalações imersivas especialmente para a ocasião. O evento marcou colaboração da Gucci como patrocinadora oficial da festa  -  após uma década sendo conduzida pela Chanel.

Além disso, a marca italiana se comprometeu a apoiar diversas iniciativas do MASP ao longo de pelo menos um ano. Entre os destaques da noite estiveram nomes célebres como Taís Araújo, Lázaro Ramos, Isis Valverde, Mariana Ximenes, Valentina Herszage, Bruna Marquezine, Carol Ribeiro, Sasha Meneghel, Donata Meirelles, Agnes Nunes, Schynaider Moura, João Guilherme, Alice Carvalho, Isabeli Fontana, e Camila Coutinho.

Essas personalidades se somaram a uma celebração que reconheceu as conquistas anuais do museu e buscou arrecadar fundos para promover suas iniciativas culturais e educacionais.

Janja aumenta até população

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, está de volta, mais poderosa depois de ter seu nome no Diário Oficial da União como personagem oficial do governo (sem vencimentos, contudo). E, além de ter retornado às suas dancinhas públicas, incluindo eventos, vem discursando sobre os mais variados temas e até exibindo" que seu mestre mandar".

Traduzindo: cita numerosa variados mais produzidos por sua cabeça do que pelas estatísticas. Agora, às vésperas da COP30, ganhou repercussão mundial ao garantir que "a Amazônia tem quase 50 milhões de habitantes" e fala mais de 300 idiomas, números inexistentes segundo o IBGE. O instituto aponta que a Amazônia Legal tem 30,1 milhões de habitantes (20 milhões a menos do que o citado).

O Censo 2022 registra 295 idiomas nativos em todo o Brasil, não "mais de 300 apenas na Amazonia". Observadores bem-informados acham que a primeira-dama optou por uma retórica de exaltação, misturando militância ideológica com informações falsas, o que fragilizou o evento e causou incômodo entre os pesquisadores.

Dançarino

Nem tudo Janja copia do maridão: Lula agora também anda fazendo dancinha em público ao lado ou de mãos dados com sua mulher. E Janja quem diria chama atenção dele quando estão a sós, quando percebe que num discurso qualquer ele também chutou números.

Agora, o que está totalmente proibido em viagens e eventos nacionais ou internacionais é o uso de decotes por parte da primeira-dama. Recentemente, ela estreou nessa área, foi condenada em público pelos olhares fixos dele - e essa variante de moda fica condenada apenas a ocasiões mais íntimas (a hipótese foi acentuada por um assessor mais próximo sem maior repercussão). 

Beleza ideal

A busca pela beleza ideal pode parecer uma manifestação de vaidade, mas, neste caso, trata-se puramente de matemática! Uma pesquisa conduzida pelo cirurgião britânico Julian De Silva, que foi inicialmente divulgada pelo jornal argentino La Nación, identificou as dez personalidades de Hollywood com os rostos que mais se aproximam da perfeição sob uma perspectiva científica.

O estudo fundamenta-se na proporção áurea, uma fórmula utilizada desde o Renascimento (inclusive por Leonardo da Vinci) para examinar o equilíbrio e a simetria de formas na natureza, na arte e, claro, nos rostos humanos. De maneira simples, é a integração ideal entre as diversas partes de um todo. Quando aplicada ao rosto, essa equação analisa, por exemplo, a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a forma dos lábios e a proporção do queixo.

Conforme os resultados da pesquisa, a atriz Jodie Comer ocupa o primeiro lugar por ter a simetria facial mais notável já registrada. De acordo com De Silva, ela obteve as maiores notas em relação ao nariz, lábios e na forma geral do rosto.  

A  atriz de “Killing Eve” e vencedora do Tony Awards por “Prima Facie”, lidera o ranking com 94,52%. Logo após, encontramos Zendaya, (94,37%), que apresenta traços marcantes e um equilíbrio quase perfeito, e Bella Hadid (94,35%), cujas características dos olhos e do queixo a fazem se destacar entre as mulheres mais belamente consideradas do mundo

Nunca pediu

O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, admitiu ter recebido R$ 60 mil de Felipe Macedo Gomes, empresário investigado por suspeita de fraude no INSS. A doação ocorreu durante a campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul(ele não ganhou).

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, perguntou a relação entre Onyx e o empresário e ex-presidente da Amar Clube de Benefícios. Onyx declarou não conhecer Gomes e ressaltou que todos os repasses foram verificados pela equipe contábil:" Nunca pedi dinheiro para bandido".

Iate de luxo

O iate de luxo que hospeda Lula e Janja em Belém durante a COP30 consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora quando está em navegação, o que equivale a aproximadamente 3,6 mil litros de combustível por dia. O que gera- incoerência do governo com o discurso ambiental que está sendo defendido La conferência global sobre mudanças climáticas e sustentabilidade que ocorre na capital do Pará.

O gasto elevado contrasta diretamente com os princípios de redução de emissões de carbono e transição energética limpa. A embarcação, com capacidade para hospedar  até 65 pessoas pertence a uma empresa de Manaus. A Marinha ofereceu embarcação própria, mas Lula achou que "não atendia as necessidades" da Presidência e ficou com a outra.

Pérola

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião. As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", 
de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos.

Boicote de Trump

Segundo analistas de plantão, Donald Trump não quis conhecer o carimbó, dança de roda típica do Nordeste do estado do Pará (já foi palco permanente de novela da Globo). Traduzindo: a ausência do presidente americano na COP30 e igualmente de quaisquer representantes, foi encarado como boicote e incontornável.

Participantes do grande evento entenderam como um ato de hostilidade aos principais temas do COP30. Lula disse que "forças extremistas" adotam "essas posições para obter ganhos eleitorais. Aliados regionais trataram de metralhar Trump.

Amigos ausentes

Diplomatas daqui e da maioria das delegações presentes acharam que a COP30, em termos de cúpula, estava “esvaziada". Afinal, figuras amigas do Brasil, como Xi Jinping (China), Nahendra Modi (Índia) e Cyril Ramaphosa (Índia) não deram as caras. E também o Papa Leão XIV, convidado pessoalmente por Lula, não saiu do Vaticano.

Os outros mandaram representantes - poucos, aliás. E à propósito: a nova reunião de homens principais do governo dos. Estados Unidos com os brasileiros, para Lula, "está irritando o presidente petista".

Resignação 1

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), que foi cogitado para Segurança Pública no governo de Bolsonaro, foi visitar o ex-presidente, na semana passada, em sua prisão domiciliar em Brasília. A conversa durou 50 minutos e Fraga achou que ele estava muito abatido, debilitado e não se falou de julgamento e proximidade cada vez mais de prisão na Papuda. "Foi uma visita entre amigos de 43 anos", disse o parlamentar.

Resignação 2

"Nem falamos sobre política, mas ele disse que os advogados estão cuidando disso". A fala de Bolsonaro para Fraga vai de encontro ao início da análise dos chamados "embargos de declaração", apresentados pela defesa para tentar diminuir a pena imposta de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

A 1ª Turma do STF já começou a julgar a petição e o colegiado deve formar maioria contra o pedido. "O que tinham de fazer comigo, já fizeram. O que mais podem fazer agora?", relatou o Capitão.com o apoio da família do Capitão

Agronegócio: mais fundos

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, está em conversações com duas gestoras de recursos com o objetivo de criar novos fundos de investimento para o agronegócio. Na mira, projetos nascentes que  combinem rastreabilidade, menor uso de insumos químicos, energia renovável e práticas de economia circular. A ideia é montar uma carteira com cerca de R$ 100 milhões em funding.

A Desenvolve SP já tem um FIDC criado em parceria com a Rio Bravo, de Gustavo Franco - o Rio Bravo Agro Recebíveis. O fundo, criado com R$ 70 milhões em recursos, aportou R$ 13 milhões na Raiar Orgânicos, maior produtora de ovos orgânicos do país.

Tietê-Paraná: concessão

O governo de São Paulo pretende conceder a Hidrovia Tietê-Paraná à iniciativa privada no primeiro semestre de 2026. A gestão Tarcísio de Freitas quer aproveitar o avanço das obras de derrocamento em Nova Avanhandava, já com mais de 80% de execução, para formatar o modelo de concessão, ainda a ser definido pode ser uma PPP ou concessão administrativa.

A ideia do governo é atrair operadores logísticos e investidores que já ampliando presença na região. É o caso da Louis Dreyfys, que inaugurou um terminal em Pederneiras, e da MRV Logística, que estuda atuar com embarcações próprias. 

Mistura Fina

Apesar da violência que assola o país, pesquisa da Quest revela que a segurança pública foi o tema de apenas 85 das 1.220 propostas legislativas votadas na Câmara em 2025 - 6,9% do total. O setor com mais propostas na Casa é o de ciência, tecnologia e comunicações, com 341 (27%). No ano da COP30, apenas 4,5% das propostas sobre meio ambiente e energia foram votadas pelos deputados. Pelo que se vê, nada de novo: é muita gente fazendo pouco.
 
A Shein planeja a construção de mais três centros de distribuição no Brasil. Um deles deverá ficar no Nordeste. É o ponto de partida de um processo de diversificação geográfica da rede logística da empresa no país. O conglomerado chinês de e-commerce tem cinco estruturas de armazenagem no Brasil, todas localizadas em São Paulo.
 
Além de ampliação do seu sistema logístico, a Shein também trabalha para consolidar sua integração com fornecedores parceiros locais, em linha com o programa de nacionalização lançado em 2023. A meta dos chineses é chegar ao fim de 2026 com cerca de dois mil fornecedores no Brasil. Hoje, tem pouco mais de mil. O grupo também está perto de bater a marca de 50 mil sellers em seu marketplace.

O SBT exibirá, a partir de hoje, no início da tarde, a novela mexicana "Esmeralda", uma das mais populares da teledramaturgia latina. É a primeira vez que será reapresentada. A escolha é uma resposta a um pedido antigo dos fãs de novelas mexicanas, que sempre se mostraram fiéis ao gênero. Quando foi exibida pela primeira vez, alcançou média de 14 pontos de audiência e ajudando a criar uma versão brasileira em 2004. Na época, foi considerada um fenômeno de audiência.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil é invadido e a esquerda fica ao lado do invasor"

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a esquerda passar pano para narcoterroristas

07/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

INSS: Relator apresenta 160 pedidos em 4 dias

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a gatunagem no INSS fez o relator, Alfredo Gaspar (União-AL), perder tração na apuração da roubalheira. Promotor experiente, o deputado acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, de segunda (3) até esta quinta-feira (6), 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao Careca do INSS e ao pelegão Frei Chico, irmão de Lula (PT), com suspeitíssima proteção. “Todos têm padrinhos políticos por trás”, garante.

Siga o dinheiro

À coluna, o relator diz que a nova leva de requerimentos vai trazer boas novidades para as investigações, “estamos no caminho do dinheiro”.

Emaranhado

“Em alguns casos já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal”, explica Gaspar ao dar dimensão do emaranhado da falcatrua.

Coisa de bilhões

Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos na mira do relator.

Esquema organizado

As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, bancas de advocacias etc.

Senado é cemitério de lei anticrime, diz deputado

Presidente da comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só este ano, a Câmara já aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas, encaminhadas ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou no podcast Diário do Poder que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. “O Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime”, diz.

Lembra dessa?

O deputado lembrou do caso da PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 398 votos e até hoje ignorada pelo Senado.

Urnas vão reagir

Mendes aposta que a população vai reagir nas urnas e o candidato que não tiver propostas concretas para a segurança não será eleito em 2026.

Na íntegra

A entrevista completa do deputado Aluísio Mendes está no canal do Diário do Poder no YouTube, @diariodopodertv.

Ele esbanja

Não é só o iate luxuoso e poluente Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme, a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais 10 suítes.

Partiu para ofensa

Em nova tentativa de transferir responsabilidades, o ministro gastador Fernando Taxxad diz que a Selic se mantém em 15% porque o Copom, do Banco Central, estaria sob “pressão” dos bancos. Que vexame. Agora insulta os próprios aliados. Lula nomeou 7 dos 9 integrantes do Copom.

Acareação do barulho

A CPMI da gatunagem contra aposentados aprovou a acareação do “Careca do INSS” com o advogado Eli Cohen, que denunciou o esquema e revelou ter sido ameaçado de morte pelo lobista recolhido à Papuda.

PSD não apoiará Lula

Gilberto Kassab não definiu quem o seu PSD vai apoiar em 2026, mas deixou claro aquele quem não apoia: Lula (PT). Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Rep), Ratinho Jr (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

Pensamento único

Não teve para ninguém nos últimos sete dias na internet no Brasil; só deu futebol, 19 dos 20 assuntos mais buscados nesse período. O “Fight Music Show” foi o 18º, aponta o Google Trends. Já a Cop30...

Senadores ignorados

Há oito meses a Comissão de Direitos Humanos do Senado espera autorização de Alexandre de Moraes para investigar denúncias de maus tratos a presos políticos do 8 de Janeiro. Nada ainda.

Vai ou racha

A deputada Carol de Toni (PL-SC) decidiu não arredar o pé de disputar vaga no Senado na próxima eleição. Ela tem a declarada simpatia de Jair Bolsonaro, mas avisou: se o PL negar sua candidatura, muda de partido.

Made in Brasil

Xodó da bolsa, a Vulcabras entusiasmou o fundo Guepardo, que adquiriu com 4,8% da empresa, 13,5 milhões de ações. É a fabricante do tênis Olympikus, mais vendido no Brasil que Nike, Adidas e Asics somados.

Pensando bem…

…se no regime militar se escondia fatos em nome da “segurança nacional”, Lula alega o mesmo para o sigilo de gastos com iate de luxo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Madeiras de má qualidade

Jânio Quadros estava em campanha para a prefeitura de São Paulo, em 1985, quando recebeu seu vice para uma conversa. Artur Alves Pinto estava preocupado com os oportunistas que cercavam a campanha. :A eleição, meu caro”, respondeu Jânio “é uma grande fogueira. Nela, há lugar para madeira de toda qualidade... Pinto permaneceu calado e Jânio completou: “...mas, fique tranquilo: na prefeitura, a gente separa as madeiras.”

Giba Um

"Não estamos ali para fazer discurso. Aquilo não é palco para pirotecnia, discurso...

...eleitoral. Precisamos discutir a responsabilidade dos agentes públicos", do senador Fabiano Contarato (PT), presidente da CPI do Crime Organizado (ele é delegado de polícia)

07/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O Escritório de Combate ao Crime Organizado, cuja criação foi anunciada no Complexo do Alemão, é pura marola. É apenas um sopro de consenso entre Castro e Lula. Todos sabem que não dará certo porque não há relação de confiança (era apenas para dar alguma satisfação à opinião pública).

MAIS: o governador Cláudio Castro continuará sua política e até mesmo sua "matança". E o presidente Lula quer fazer uma versão Rio de Janeiro da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto a partir de investigações da PF e da Receita Federal e que mirou o PCC.

Giba Um

Nome promissor

Hoje com 35 anos, Letícia Rodrigues se dedica a diversas atividades artísticas: ela é atriz, bailarina, escritora e roteirista, já são 17 anos de dedicação intensa à arte dramática. Embora seu nome ainda não tenha grande projeção, o reconhecimento está próximo. Letícia está ganhando notoriedade por dar vida ao personagem Sandrão (destaque) na série "Tremembé", da PrimeVideo. Dividiu cena com grandes nomes do universo, como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Ilana Kaplan, Débora Nascimento, Anselmo Vasconcelos e Felipe Simas. O convite uniu duas de suas paixões: o fascínio pelo gênero true crime e o desejo de consolidar-se no meio audiovisual brasileiro. Ciente das exigências físicas e emocionais do papel, que retrata uma realidade bem distante da sua própria vivência, Letícia encarou o desafio como uma realização aguardada desde o início de sua jornada artística. Durante as gravações, recebeu uma recepção calorosa do elenco e da direção, algo que considera essencial para alcançar os resultados esperados. Ao longo de sua trajetória, perdeu metade de seu peso corporal, enxergando seu corpo de uma nova perspectiva — não mais como um fardo, mas como um canal para expansão e entendimento do mundo. Essa transformação física e emocional intensificou seu olhar sobre a vida e as sutilezas das violências cotidianas. Para ela, navegar entre o teatro e o audiovisual representa um exercício constante de resiliência e adaptação.   As múltiplas funções que desempenha nasceram de uma necessidade: explorar suas capacidades ao máximo. Define-se como alguém que transforma obstinação em profissão e imaginação em um refúgio criativo. Admiradora do realismo fantástico, sonha em lançar uma coletânea de contos. Além disso, Letícia integrou o elenco do filme "Enterre seus mortos", que estreia hoje nos cinemas.

Governo Lula é a 122ª "vítima"

“Botei o Lula na lona" foi o primeiro comentário do governador Cláudio Castro depois de contar 121 mortos na operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. "Uso de força proporcional é não apenas legítimo, mas necessário" foi o que escreveu no relatório final da tragédia, considerada euforicamente como um "sucesso". Depois da perplexidade dos primeiros dias, sem saber direito para onde corria e o que falava,  o mesmo Lula classificou a megaoperação policial como uma "matança" e "desastrosa", seguida pelo PT, que defendia "direitos humanos". Nas redes sociais, multiplicou-se a irônica comparação: "Governo Lula é a 122ª 'vítima' da operação de Cláudio Castro". Ele sobreviveu à tragédia ganhando protagonismo, a bandeira da "segurança" e dez pontos a mais na avaliação de seu governo. Os analistas consideraram "nada mal" para um pré-candidato ao Senado, a um ano da eleição. De quebra, seu processo de cassação no TSE ganhou mais 30 dias de "análise": o ministro Antonio Carlos Ferreira pediu vista.

Primeiro golpe

O impacto do primeiro golpe da operação pode ser medido pela comunicação do Planalto. O episódio impôs a Sidônio Palmeira (Secom) seu primeiro revés no cargo. Sua reação foi um tiro no pé. Depois, Sidônio lançou uma campanha (curta) mencionando que "matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime" e que é preciso ter "mais inteligência e menos sangue". Durou pouco no ar. E finalmente, Lula escolheu o lado de participar dessa guerra, preocupado com efeitos em sua nova campanha ao Planalto. De quebra, venceu um round: o petista Fabiano Contarato, senador, será o presidente da CPI do Crime Organizado.

Giba Um

Reta final

Mais valioso que um troféu ou uma medalha de ouro, a ginasta Jade Barbosa espera ansiosamente pela chegada da primeira filha, Eva, fruto de seu casamento com o empresário Leandro Ferlini. Já na reta final de sua gravidez, Jade resolveu compartilhar parte de um ensaio feito, exibindo seus últimos dias com a barriga. Desde que conquistou a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris em julho de 2024, Jade não tem participado de competições. Após o evento, a ginasta aproveitou suas férias e se casou com Leandro. Além disso, ela passou por uma cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior. Devido ao processo de recuperação da cirurgia, já era esperado que a agenda de competições de Jade fosse bastante diminuída em 2025. Assim, a ginasta decidiu realizar o sonho de ser mãe e anunciou sua gravidez em junho. Contudo, ela ressaltou que não tem intenções de se aposentar e manteve uma rotina de treinos.

Giba Um

Virou estrela

Os inimigos de Cláudio Castro costumam dizer que seu forte é sua atuação como cantor e autor de músicas católicas. Ele apareceu no cenário político como vice da chapa de Wilson Witzel em 2018, bolsonarista desconhecido, que costumava dizer que importante, na guerra contra bandidos, "é mirar na cabecinha e pou". Foi derrubado, sumiu e Castro assumiu o governo do Rio. Bandeou-se para o PL e agora sente-se uma "estrela nacional", segundo analistas. Depois da mega batalha, acertou um "escritório emergencial" e nem recebeu Alexandre de Moraes em seu gabinete: levou-o a conhecer dependências de equipamentos contra bandidos.

Caminho errado

Nas redes sociais há um movimento empenhado em mostrar que rotular as facções criminosas como organizações terroristas é um caminho errado, mas pode ser aprovado na CCJ, com apoio de governadores bolsonaristas. As facções visam lucro e atuam como máfias. Têm ramificações na política e no meio empresarial. Controlam distribuidoras de gasolina, infiltração no agronegócio e lavam dinheiro na Faria Lima. Combatê-las exige método, cooperação e inteligência, como diz Bernardo Mello Franco. Não é tarefa que se resolva com guerra e ações espetaculosas.

Pérola

"Não estamos ali para fazer discurso. Aquilo não é palco para pirotecnia, discurso eleitoral. Precisamos discutir a responsabilidade dos agentes públicos",

do senador Fabiano Contarato (PT), presidente da CPI do Crime Organizado (ele é delegado de polícia).

Pedágio alto 1

As regras estipuladas pelo governo para a concessão de financiamento a companhias aéreas com recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) não foram bem digeridas pela Gol e pela Azul, as duas principais candidatas a receber o crédito. A ducha veio com a exigência de que as empresas beneficiadas aumentem em 30% o número de voos para o Nordeste e a Amazônia Legal. A condição é vista como uma manobra do governo para agradar aliados políticos das duas regiões, além de uma interferência artificial na lógica do mercado.

Pedágio alto 2

As empresas terão de elevar a oferta de voos depois que corram atrás da demanda. O Ministério de Portos e Aeroportos, no entanto, entende que há procura suficiente para o aumento de linhas regulares. Há um projeto na Câmara da deputada Cristiane Lopes (Unico-RO), propondo a abertura do mercado doméstico de aviação da Amazônia Legal para empresas estrangeiras da América do Sul. O projeto nunca ganhou altitude no Congresso.

Vinte mil ônibus 1

O Ministério da Educação vai anunciar uma nova etapa do Caminho da Escola. Trata-se do programa de compra de ônibus escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A licitação deve ocorrer ainda este ano, envolvendo a encomenda de até oito mil ônibus parece tudo feito sob encomenda para a Marcopolo. A empresa está precisando mesmo de boas novas, depois de arranhada pelos resultados do terceiro trimestre. O lucro líquido ficou abaixo de R$ 329 milhões, 1,8% abaixo no mesmo período de 2024.

Vinte mil ônibus 2

Poucas horas após o anúncio do balanço, na semana passada, as ações da Marcopolo caíram quase 7%. Os investidores torceram o nariz. Por isso, a eminente licitação Caminho da Escola chega na hora certa. No setor, a empresa é tida como pule de dez. Desde que o programa federal foi lançado, em 2007, nenhuma outra companhia entregou mais ônibus do que a Marcopolo — cerca de 20 mil.

Limpar a barra 1

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, vai usar o dinheiro público para tentar limpar a barra do chefe nas redes sociais. Pesquisas diárias para consumo interno captaram desgaste depois do petista defender traficantes, para ele "vítimas dos usuários" (em ocasiões especiais, Sidônio chegou à conclusão de que não se pode deixar Lula falar de improviso, um pouco tardiamente, contudo). O plano é difundir o que Lula não faz: apresentar projetos sobre Segurança atrasados e voltar a falar mal dos EUA.

Limpar a barra 2

A "espuma" pretende fazer as pessoas esquecerem sua recusa de ajuda ao governo do Rio para a megaoperação contra narcoterroristas. Ele deve focar apenas em COP30 nos próximos dias e ser afastado a falar de segurança — e, claro, de improviso. O Itamaraty também foi pressionado a dar celeridade ao encontro com autoridades dos Estados Unidos, que não quis nem saber de COP30. E mais: a pauta do encontro Lula-Trump foi atropelada pelas manchetes sobre a megaoperação.

Mistura Fina

Ainda Lula: se o presidente esperava a repercussão da comoção institucional e o discurso crítico à operação para só então se manifestar publicamente, as sondagens o empurraram ainda mais para dentro da toca. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas (sempre ela), 45,8% afirmaram que a segurança  no Brasil piorou no atual governo,  17,2% acreditam ter melhorado. Os inimigos apoiam-se nos dados para dizer que, no ano da eleição, Lula foi empurrado para um corner. Agora, o petista vai se agarrar no resultado da COP30.

Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, está jogando um pouco recuado, até achando que Hugo Motta, presidente da Câmara, poderá mesmo acabar com seu mandato por volume de faltas não justificadas. A novidade é que as redes estão tomadas por fotos de Eduardo com seu grande amigo Paulo Figueiredo e, numa delas, eles aparecem se beijando na boca, com grande alegria pinosa (pode ser montagem). Com Heloisa, tudo vai bem: ela faz trabalhos como coach e está abrindo um consultório de psicologia (é formada na área).

Lula vem sendo aconselhado a decretar intervenção federal na segurança do Rio e apoiar a ação policial contra o crime. O presidente resiste acha que "vira mais matança". A intervenção no Rio divide o Planalto por ser uma crise "sem fim" e de alto custo financeiro e político. A ala que é contra tem um argumento direto: "A guerra é incontrolável. Não se controla a morte nem quem será culpado por ela".

Relator da CPMI que investiga o roubo a nove milhões de aposentados do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lamentou que a polícia não tenha o poder de chumbo contra "corruptos do poder", assim como teve a polícia do Rio na megaoperação contra a facção criminosa. "Tenho pena da polícia não ter a mesma autorização para fazer uso nos corruptos com poder", disse, criticando o silêncio do depoente.

Nesses dias, o depoente Abraão Lincoln, presidente da CBPA, entidade que levou mais de R$ 400 milhões dos aposentados, pôde ficar em silêncio. Gaspar também criticou o habeas corpus (mais um) dado pelo STF a um dos investigados pela comissão dos deputados, podem ficar em silêncio. E desabafou: "Chega aqui habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, esse Brasil não pode continuar sendo dividido dessa forma".

