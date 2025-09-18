Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O trabalho ali não era de acordo com os meus princípios"

Eduardo Tagliaferro sobre seu tempo como assessor do ministro Alexandre de Moraes

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

18/09/2025 - 07h00
Continue lendo...

CPMI investiga em agência ligada a petista Contag

A CPI Mista que apura a ladroagem contra aposentadorias do INSS deve apertar o cerco em cima da Orleans Viagens e Turismo, empresa que é suspeita de haver recebido R$5,2 milhões da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). A entidade controlada pelo PT, suspeita de “passar o rodo” em R$3,7 bilhões de aposentados, era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado petista Carlos Veras (PE). Apesar de citada no esquema da gatunagem, a Orleans recebeu generosos repasses e ainda tem contrato ativo com o governo Lula.

Dinheiro a rodo

A agência já recebeu R$12.398.310,05 do governo federal. A empresa tem ao menos seis contratos ativos. Outro expirou semana passada.

Oposição na cola

Os sócios Silas Bezerra Alencar e Wagner Ferreira Moita estão na fila da convocação. É pedido do deputado Marcel van Hatten (Novo-RS).

Raspou o tacho

Até uma beirada de emenda parlamentar desaguou na empresa, R$2,6 mil em uma “ação de manejo de espécies da fauna silvestre”. Hum.

Vacas gordas

O contrato mais alto, R$2,6 milhões, foi assinado em fevereiro deste ano. O segundo mais vantajoso, R$2,2 milhões, em novembro de 2023.

Se Tarcísio for a opção, PL o quer filiado para 2026

Se for mesmo o substituto de Jair Bolsonaro na disputa presidencial, o próximo presidente da República, a partir de 1º de janeiro de 2027, será Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, “será eleito”, segundo declaração confiante do deputado Bibo Nunes (PL-RS), durante entrevista ao podcast Diário do Poder. E “pelo PL”, avisou. Bibo Nunes considera o julgamento de Bolsonaro uma “inquisição” e defendeu o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Diversos motivos

Nunes fez oito pedidos de impeachment de ministros do STF, incluindo Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e, claro, Alexandre de Moraes.

Destilaria de ódio

“Todo o Brasil conhece o ódio que [Moraes] destila, ódio e raiva por Bolsonaro e também pela direita. Por quê?”, pergunta ele, intrigado.

Estreia hoje

A entrevista do deputado gaúcho ao podcast Diário do Poder estreia nesta quinta (18), às 18h30, no canal @diariodopodertv no YouTube.

Vai que é tua, Padilha

Alexandre Padilha (Saúde) diz “descartar” qualquer chance de deixar o cargo para ser candidato, em 2026. Ele sabe o que faz e conhece a vontade do eleitorado: em pesquisa divulgada há 20 dias, o petista aparece atrás até de Erika Hilton (Psol) na disputa pelo governo paulista.

Pode isso?

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-RJ) denunciou “pressão do governo” e “pressão do STF” contra deputados de partidos de centro para não votarem a urgência do projeto da anistia na Câmara.

PSD dupla-face

Presidente da CCJ no Senado, Otto Alencar (BA) fala em “enterrar” a PEC da “blindagem”, negando aos colegas votação da proposta. O PSD do senador é o mesmo que ajudou a aprovar a PEC com 18 votos.

Ministro desgovernado

O cargo de Christopher Landau, que descreveu Alexandre de Moraes como “ministro desgovernado”, é subsecretário do Departamento de Estado dos EUA, o “vice-ministro” das Relações Exteriores americano.

Dobradinha no DF

PP e Republicanos caminham para uma dobradinha no DF. Na terça (16), o atual secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, filiou-se ao Republicanos e é cotado para ser vice na chapa de Celina Leão (PP).

Muito bem pago

Diretor da Agência Nacional de Mineração, preso pela Polícia Federal em esquema de corrupção na exploração de minérios, Caio Mário Trivellato Seabra Filho recebeu entre R$17,5 mil e 35,3 mil de salário este ano.

Primeiro passo

Os jovens estão preocupados com o futuro financeiro, segundo aponta levantamento da Nexus. Entre os que têm entre 16 e 24 anos, 84% disseram preocupados ou muito preocupados com dinheiro.

Questão partidária

Carol de Toni (PL-SC) lembrou a petista da lista da Odebrecht que cabe aos partidos a escolha de líderes, ao ouvir ameaça governista de recorrer a amigos STF para barrar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Líder da Minoria.

Pensando bem...

...privilégio agora é não ter foro.

PODER SEM PUDOR

Candidatura confirmada

FHC se convenceu de que o então governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), seria candidatíssimo a presidente após um certo diálogo, em Brasília: “Sou candidato à reeleição”, afirmou governador, enfático. “Então você é mesmo candidato a presidente...”, ironizou FHC. Aécio sorriu: “Por que você diz isso?” O presidente contou: “É que o seu avô (Tancredo Neves) me disse a mesma coisa vinte anos antes...”

Giba Um

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania...

Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump

17/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países. 

Giba Um

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo (14) no Peacock Theater, com apresentação do comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico. Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie.  Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros. 

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número  chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda  e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por  brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Giba Um

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no  Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty. Independente do público o festival recebeu diversas personalidades  que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme, Giovana Cordeiro, Flávia Saraiva e Catia Fonseca. 

Giba Um

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para  evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia". 

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", 

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".
 
Um dos motivos para  o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.
 
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

In – Torta de limão

Out – Pudim de limão

Claúdio Humberto

"Não há como passar pano"

Deputado Duarte Jr (PSB-MA) sobre Frei Chico, irmão de Lula, no escândalo do INSS

16/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

CPMI votará convocação de filho de Lewandowski

A CPMI que investiga o roubo bilionário a aposentados deverá votar na próxima reunião deliberativa o requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF) convocando para depor o advogado Enrique Lewandowski, contratado de uma das entidades suspeitas de participação no esquema. A entidade, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), é apontada como pertencente a Maurício Camisotti, preso dias atrás junto com o “Careca do INSS”.

Faturaram alto

O Cebap seria uma das três entidades dirigidas por gente da confiança de Camisotti que, juntas, tomaram R$580 milhões dos aposentados.

Relatório na cueca

Cópia do relatório de reunião do advogado com os então presidente e procurador do INSS, ambos investigados, comprovaria essa relação.

Relatório diz pouco

O relatório, vago, trata de reunião de Enrique Lewandowski, Marcelo Panella e Igor Tomasauskas, representando o Cebap, com o INSS.

Pressão enfraquece

O requerimento de convocação de Enrique ainda não foi votado por pressão dos representantes do governo Lula na CPMI. Agora será.

Moro: anulação da Lava Jato causou roubo do INSS 

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos, acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como Zelotes e Greenfield, causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, que encantou o Brasil prendendo corruptos poderosos, fez a avaliação em entrevista ao podcast Irmãos Dias, um dos mais influentes e populares do mercado financeiro.

Portas abertas

Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz o senador com a segurança de quem entende do tema.

À vontade para roubar

Segundo Moro, a anulação das operações fez “gente sem escrúpulos, sem a menor dignidade” se sentir à vontade para roubar.

Não há inocentes

“Tiveram processos anulados”, lembra o ex-juiz que condenou Lula por corrupção, “mas nenhum tem a coragem de dizer que é inocente.”

A quem interessa?

Nasceu das interferências do STF no Congresso as liminares que autorizam investigados a fechar o bico em CPIs sem o risco de serem presos. Tipo de coisa que dificulta a investigação e esvazia a CPI.

Sonhar não paga

Tem pouca chance de prosperar, mas Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) autorização para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, possa fazer visitas semanais.

Gente horrível

O sujeito que celebrou a morte de Charlie Kirk integra, que horror, o Conselho Editorial do Senado, presidido por Randolfe Rodrigues (PT-AP). Só faltou arrumar a boquinha para o neurocirurgião do Recife que o subsecretário dos EUA Chrispher Laudau chamou de “degenerado”.

Volta, Rio Branco

O Itamaraty divulga notas de pesar até por topada em meio-fio, mas silenciou sobre o brutal assassinato do jovem conservador Charlie Kirk, exatamente como os demais apoiadores dos terroristas do Hamas.

Escolinha do Lula

Antes de se reunir hoje (16) com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), passou o almoço recebendo ordens de Lula (PT) para impedir a todo custo a votação do projeto da anistia.

Faltou o artigo

Ainda que tenha de votar em ação sobre a anistia, o ministro do STF Gilmar Mendes já antecipou sua opinião, chamando a proposta de “inconstitucional” sem informar onde isso está na Constituição.

Agonia tucana

Em vias de extinção, o PSDB iniciou inserções na TV e rádio de Minas com ataques ao governador Romeu Zema (Novo). Paulo Abi-Ackel, presidente do partido, diz que o estado “virou piada, perdeu relevância”.

Outro alvo

Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS, entrou na mira da CPMI que investiga seu marido e vários outros suspeitos de envolvimento na gatunagem aos aposentados e pensionistas.

Pensando bem...

...negociação agora, nem interna.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deputados noveleiros

O deputado Átila Lira (PSDB-PI) relatava o projeto que instituía o ano de 2005 como “Ano Nacional Roberto Marinho” e resolveu buscar amparo nos colegas, durante uma reunião da Comissão de Educação da Câmara: “As novelas da Globo são importantes para o País. Eu conversava com a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), uma noveleira. Ela concorda comigo.” A resposta da deputada arrancou gargalhadas de deboche: “Quero dizer três coisas: a primeira é que não sou noveleira, a segunda é que quase não assisto televisão e a terceira é que o senhor nunca falou comigo sobre esse assunto. Mesmo assim, voto favoravelmente ao seu relatório.”

