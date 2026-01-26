"Os responsáveis seguem livres, soltos e ricos"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

STM: Viagens custaram R$11,8 milhões em 2025

O vai e vem de servidores e ministros do Superior Tribunal Militar (STM) custou ao pagador de impostos mais de R$11,8 milhões no último ano em diárias e passagens.

Em novembro, mês da COP-30, os gastos dos 15 ministros bateram o pico do ano, R$219 mil. À coluna, O STM disse que as viagens são aprovadas mediante a necessidade de participação de autoridades e servidores em eventos institucionais ou de capacitação, visando o fortalecimento da legitimidade do Tribunal.

Ponte aérea

Ao todo, os ministros desfrutaram de 87 viagens ao longo de 2025. A fatura fechou em pouco mais de R$400 mil.

Ouro

No gasto individual, a maior fatura foi do ministro Guido Amin Naves, mais de R$43,7 mil em 8 dias de um fórum na Alemanha.

Cop cara

Helga Ferraz Jucá, que ocupa posto de assessora-chefe no STM, empurrou fatura de R$38,9 mil em três viagens, quase tudo com a COP.

Hermanos

Teve ainda um bate e volta na vizinha Argentina. Viagem de uma analista a Buenos Aires saiu por R$21,1 mil.

Polícia de governador ‘lulista’ é a que mais mata

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o ranking do índice de “mortes por intervenção policial” tem na liderança Estados em que o governador declarou apoio a Lula (PT).

No topo da lista está o Amapá, com taxa de 17,11 mortes a cada 100 mil habitantes. O Amapá do senador Davi Alcolumbre é governador Clécio Luís, que começou a vida política no PT, mas registra passagens por partidos como Psol, Rede e, atualmente, Solidariedade.

Vermelho sangue

A Bahia, governada pelo PT desde 2007, aparece logo atrás no lamentável ranking, taxa de 10,55 mortes a cada 100 mil habitantes.

Fechado com Lula

Fechando o top 3 está Sergipe, onde o neto de Lula arrumou uma boquinha no governo de Fábio Mitidieri (PSD). Taxa de 8,39.

Outro mundo

Com menor taxa, apenas 0,5 a cada 100 mil habitantes, está a polícia do Distrito Federal, governado pelo opositor de Lula, Ibaneis Rocha (MDB).

Na pauta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) apresenta na reunião de líderes desta quarta-feira (28) pedido para votar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Na Europa, o tratado foi parar na justiça.

Não tem jeito

A Bahia aparece no ranking da matança policial seja considerando o índice por morte a cada 100 mil habitantes (fica em segundo), seja contando o número bruto, 1.569 (2025). Aí o Estado assume o topo.

Apague a luz

Com quase toda Esplanada em debandada para disputar eleições, poucos são os ministros de Lula que dizem ficar no cargo em 2026. Dois são: Guilherme Boulos (Secretaria Geral) e Luiz Marinho (Trabalho).

Denúncia internacional

Eduardo Girão (Novo-CE) está em missão internacional apresentando a situação brasileira com as imposições do STF. "O mundo precisa saber: violações de direitos humanos se agravam no Brasil", diz o senador.

Lacração financiada

"Não tem dinheiro para vacina, alfabetização e segurança. Mas tem R$ 800 mil para campanha no Oscar", diz a deputada Rosangela Moro (União-SP) ao citar uso de dinheiro público no filme "O Agente Secreto".

Escândalo Master

Além de cobrar apuração nas denúncias de bandalheira Master, em frente à sede do banco, manifestantes também pediram o impeachment de Dias Toffoli (STF). E marcaram novo protesto, será na sexta (30).

Arrecadação recorde

"As famílias e as empresas pagaram impostos como nunca antes na história desse país. E tudo isso para financiar a gastança do governo", reflexão certeira da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Foi sorte!

O espirituoso ex-presidente Michel Temer voltou a comentar, e com refinado humor, a pecha de “golpista”, atribuída a ele por Lula, “Se foi golpe, foi golpe de sorte”.

Pergunta no Congresso

Quando o PT vai assinar os pedidos de CPI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Editando o Diário Oficial

Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major Teodorico Bezerra não poupava esforços quando queria ajudar Santa Cruz, município de sua base eleitoral.

Ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia agência dos Correios, foi à editora do Diário Oficial e mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço.

Santa Cruz ficou com o posto da ECT. Questionado por um adversário, anos mais tarde, Teodorico desconversou:

- Sou um homem de 75 anos, de modo que só lembro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá.

