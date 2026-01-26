Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Os responsáveis seguem livres, soltos e ricos"

Senador Sérgio Moro (União-MS) sobre o escândalo bilionário do Banco Master

26/01/2026 - 07h00
STM: Viagens custaram R$11,8 milhões em 2025 

O vai e vem de servidores e ministros do Superior Tribunal Militar (STM) custou ao pagador de impostos mais de R$11,8 milhões no último ano em diárias e passagens.

Em novembro, mês da COP-30, os gastos dos 15 ministros bateram o pico do ano, R$219 mil. À coluna, O STM disse que as viagens são aprovadas mediante a necessidade de participação de autoridades e servidores em eventos institucionais ou de capacitação, visando o fortalecimento da legitimidade do Tribunal.

Ponte aérea

Ao todo, os ministros desfrutaram de 87 viagens ao longo de 2025. A fatura fechou em pouco mais de R$400 mil.

Ouro

No gasto individual, a maior fatura foi do ministro Guido Amin Naves, mais de R$43,7 mil em 8 dias de um fórum na Alemanha.

Cop cara

Helga Ferraz Jucá, que ocupa posto de assessora-chefe no STM, empurrou fatura de R$38,9 mil em três viagens, quase tudo com a COP.

Hermanos

Teve ainda um bate e volta na vizinha Argentina. Viagem de uma analista a Buenos Aires saiu por R$21,1 mil.

Polícia de governador ‘lulista’ é a que mais mata

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o ranking do índice de “mortes por intervenção policial” tem na liderança Estados em que o governador declarou apoio a Lula (PT).

No topo da lista está o Amapá, com taxa de 17,11 mortes a cada 100 mil habitantes. O Amapá do senador Davi Alcolumbre é governador Clécio Luís, que começou a vida política no PT, mas registra passagens por partidos como Psol, Rede e, atualmente, Solidariedade.

Vermelho sangue

A Bahia, governada pelo PT desde 2007, aparece logo atrás no lamentável ranking, taxa de 10,55 mortes a cada 100 mil habitantes.

Fechado com Lula

Fechando o top 3 está Sergipe, onde o neto de Lula arrumou uma boquinha no governo de Fábio Mitidieri (PSD). Taxa de 8,39.

Outro mundo

Com menor taxa, apenas 0,5 a cada 100 mil habitantes, está a polícia do Distrito Federal, governado pelo opositor de Lula, Ibaneis Rocha (MDB).

Na pauta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) apresenta na reunião de líderes desta quarta-feira (28) pedido para votar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Na Europa, o tratado foi parar na justiça.

Não tem jeito

A Bahia aparece no ranking da matança policial seja considerando o índice por morte a cada 100 mil habitantes (fica em segundo), seja contando o número bruto, 1.569 (2025). Aí o Estado assume o topo.

Apague a luz

Com quase toda Esplanada em debandada para disputar eleições, poucos são os ministros de Lula que dizem ficar no cargo em 2026. Dois são: Guilherme Boulos (Secretaria Geral) e Luiz Marinho (Trabalho).

Denúncia internacional

Eduardo Girão (Novo-CE) está em missão internacional apresentando a situação brasileira com as imposições do STF. "O mundo precisa saber: violações de direitos humanos se agravam no Brasil", diz o senador.

Lacração financiada

"Não tem dinheiro para vacina, alfabetização e segurança. Mas tem R$ 800 mil para campanha no Oscar", diz a deputada Rosangela Moro (União-SP) ao citar uso de dinheiro público no filme "O Agente Secreto".

Escândalo Master

Além de cobrar apuração nas denúncias de bandalheira Master, em frente à sede do banco, manifestantes também pediram o impeachment de Dias Toffoli (STF). E marcaram novo protesto, será na sexta (30).

Arrecadação recorde

"As famílias e as empresas pagaram impostos como nunca antes na história desse país. E tudo isso para financiar a gastança do governo", reflexão certeira da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Foi sorte! 

O espirituoso ex-presidente Michel Temer voltou a comentar, e com refinado humor, a pecha de “golpista”, atribuída a ele por Lula, “Se foi golpe, foi golpe de sorte”.

Pergunta no Congresso

Quando o PT vai assinar os pedidos de CPI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Editando o Diário Oficial

Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major Teodorico Bezerra não poupava esforços quando queria ajudar Santa Cruz, município de sua base eleitoral.

Ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia agência dos Correios, foi à editora do Diário Oficial e mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço.

Santa Cruz ficou com o posto da ECT. Questionado por um adversário, anos mais tarde, Teodorico desconversou:
- Sou um homem de 75 anos, de modo que só lembro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá.

Colunistas

"Se comporta como um capacho do STF"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) sobre conduta do PGR Paulo Gonet no Caso do Master

24/01/2026 07h00

Mudança no Caso Master fica para após o Carnaval

Em ao menos dois gabinetes do Supremo Tribunal Federal (STF) as apostas são de que o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master na Corte, só vai tomar uma decisão sobre descer ou não o processo para a primeira instância após o Carnaval. Nos corredores do STF, contam que o ministro até admite tirar o caso do Supremo, mas não corre o risco de eventual declaração de suspeição. E, quando o processo voltar ao STF, pelo trâmite natural, Toffoli deve reassumir a relatoria.

 

Mise-en-scène

Nota do presidente do STF, Edson Fachin, em “defesa” da “democracia” e do ministro, foi vista como preparativo para se livrar do caso.

 

Passo a passo

Parte da construção da “descida” de instância está nos depoimentos à Polícia Federal de enrolados no caso, nesta segunda (26) e terça (27).

 

Na pressão

Caso haja resistência, as decisões de Toffoli devem ser levadas ao Plenário da Corte, sob risco de derrota e enfraquecimento público.

 

Arestas

Antes da decisão, Toffoli deve se reunir com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O ministro está em pé de guerra com a instituição.

 

Lula ataca ‘defensores’ do Master, que não existem

Lula (PT) é um contador de lorotas. Após pesquisas internas detectarem que para a maioria dos brasileiros o caso do Banco Master é mais um escândalo do seu governo, o petista atacou ontem os que defenderiam o banqueiro Daniel Vorcaro. O problema é que não há ninguém fazendo isso, exceto seus aliados no Senado, que tentam impedir CPI ou CPMI para o caso. Apenas formaram, com o Centrão, um “grupo de trabalho” para “acompanhar”. Outro problema de Lula é o envolvimento de figurões do PT da Bahia no ingresso do Master nos empréstimos consignados.

 

CredPT na veia

Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, conseguiu que o Master assumisse o CredCesta, consignado do governo de Rui Costa (PT) na Bahia.

 

Petistas em ação

Tudo foi realizado em 2018 em articulação com o o atual ministro da Casa Civil de Lula e com o senador Jaques Wagner (PT-BA).

 

Sem autorização

A CPMI quer investigar 338,6 mil consignados do Master no INSS, dos quais 252 mil (74,3%) não teriam autorização dos aposentados.

 

Minas prospera

Minas Gerais fechou bem 2025. Foram quase 1.500 empresas abertas por dia ao longo do ano passado, ou mais de 532 mil. As contas são do Sebrae Minas com base nos dados da Receita Federal.

 

Enfim, Brasília

Nikolas Ferreira (PL-MG) deve chegar a Brasília amanhã (25), destino da caminhada por justiça aos apenados pelo 8 de janeiro de 2023. O ponto exato é a Praça do Cruzeiro, onde aconteceu a primeira missa da capital.

 

Só subindo

Ao menos até ontem (23), já eram seis as representações contra o ministro Dias Toffoli (STF), relator do processo do Banco Master. A chance de dar em algo é bem perto de zero.

 

Estadista da América

Em artigo no Diário do Poder, o ex-presidente José Sarney criticou o Javier Milei por não haver lembrado, no acordo com a União Europeia, o papel do argentino Raúl Alfonsin, “grande Estadista da América”, na criação do Mercosul. Que também deve a existência ao próprio Sarney.

 

Tá proibido

Alexandre de Moraes proibiu qualquer manifestação ou acampamento próximo à Papuda, em Brasília. A ordem do ministro é para retirada imediata e prisão em flagrante para quem desobedecer a desocupação.

 

Deu ruim

O ex-vereador de São Paulo Fernando Holiday teve que abandonar caminhada por justiça, encabeçada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele acabou com o joelho lesionado durante o percurso.

 

Não pode

A coluna registrou pedido da defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier para que pudesse desenvolver trabalho militar para poder reduzir a pena. A decisão de Alexandre de Moraes foi por recusar a solicitação.

 

Só em fevereiro

Ficou para 11 de fevereiro a próxima audiência do processo que pede a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Condenada no Brasil no caso da invasão do sistema do CNJ, Zambelli se mandou para a Itália.

 

Pensando bem...

...só faltou ter pedalinhos no resort.

 

PODER SEM PUDOR

Sem intimidades

No final de 1964, o então coronel que mais tarde seria o célebre brigadeiro João Paulo Burnier, assumiu o comando da Base Aérea de Santa Cruz. Chefe rigoroso, era muito temido por todos. Certa vez, numa sexta-feira, ligou para o Oficial de Dia, tenente Tomaz:

– Tenente, soube que amanhã haverá seção de cinema na Base.

Qual será o filme?

O tenente, nervoso, respondeu com a voz trêmula:

- “Eu, Você e o Destino”.

O comandante Burnier não entendeu direito:

- O quê?

Para evitar intimidades, o tenente se apressou em corrigir:

- O filme é “Eu, o Senhor e o Destino”...

Colunistas

"É um direito que já decidiram negar"

Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, sobre prisão domiciliar a Jair Bolsonaro

23/01/2026 07h00

Manutenção de palácios de Lula custa R$8,4 milhões

Para manter os palácios presidenciais sempre tinindo para receber Lula (PT) e Janja, o pagador de impostos, que banca toda essa fartura, desembolsou mais de R$8,4 milhões desde 2023, quando Lula subiu a rampa do Planalto (palácio de manutenção mais cara, inclusive). Levantamento da coluna, com dados da Casa Civil, considerou o Planalto, Alvorada, Jaburu e a Granja do Torto, espécie de casa de campo da presidência, como palácios utilizados pelo casal de petistas.

Escritório de ouro

Nos três longos anos de Lula, a manutenção do Planalto custou ao pagador de impostos mais de R$3,6 milhões. Em 2025, R$1,06 milhão.

Palacete caro

Com emas, viveiros e até piscina olímpica, o Alvorada consumiu mais de R$2,5 milhões no Lula 3. A fatura do ano passado bateu os R$937 mil.

Casa esquecida

Usada em cinco eventos em 3 anos, a Granja do Torto também custou uma fortuna, superou R$1,5 milhão. Foram R$633 mil só em 2025.

Vai piorar

A fatura vai ficar pior, os dados de dezembro ainda não foram lançados. O gasto mensal dos palacetes chega até aos R$593 mil (setembro/25).

Alas do PT preferem Camilo no duelo com Ciro

Tem motivo para que Camilo Santana fique com a coordenação da campanha de Lula no Nordeste: o risco de humilhante derrota do PT em dois Estados, mesmo com a máquina na mão. No Ceará, Santana conseguiu eleger o sucessor Elmano de Freitas, mas cresce as os sinais de que o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Pesquisas que circulam entre petistas mostram o amplo favoritismo do principal adversário Ciro Gomes (PSDB), segundo apurou a Paraná Pesquisas.

Botão de pânico

O afastamento permite, por exemplo, que Santana dispute o governo cearense e empurre Freitas para o Senado na última hora.

Risco de vexame

A Bahia é outro Estado que preocupa o PT. O opositor ACM Neto tem dado canseira para o governador petista Jerônimo Rodrigues.

Estepe

Sem muita adesão ainda, mas já há defesa de testar o nome do ministro e ex-governador Rui Costa (Casa Civil) na Bahia. E não é ao Senado.

Com a barriga

Lula não irá aceitar o convite de Donald Trump para compor o Conselho da Paz, organizado pelo presidente dos Estados Unidos. A irritação da esquerda, no Brasil e mundo afora, é que iniciativas pela paz têm sido de Trump. Antes de negar o convite, o petista vai enrolar para responder.

Nikolas e a implosão

A chegada a Brasília da caminhada de Nikolas Ferreira (PL-MG) coincidirá com a implosão do prédio do velho Torre Palace. A chegada será na Praça do Cruzeiro, 3km da implosão e a 6km do Congresso.

Tá difícil

“A capivara deles está tão gorda que vai ser difícil segurarem por muito tempo”, diz o deputado Sanderson (PL-RS) sobre a suspeitíssima relação entre ministros do STF e o Banco Master.

Dá em nada

Caminha para dar em nada pedido de deputada petista para que Jair Bolsonaro perca a patente militar. O procurador-geral da Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo arquivamento do caso.

Home Office

A denúncia é do jornalista Otávio Neto (com vídeo e tudo): o advogado Fábio Trad, com boquinha na Embratur, não bate o ponto em Brasília. Fica em casa, em Campo Grande (MS), também gasta o tempo gravando vídeos pró-Lula. Trad já teria recebido mais de R$ 1 milhão em salários.

Caso de polícia

Guto Zacarias (União-SP) procurou a Polícia e o Ministério Público, nesta quinta (22). O deputado tem recebido, até via email, ameaças de tortura e morte, além de ofensas racistas. Coisa de nazifascistas de esquerda.

Sem regalia

Delegado Palumbo (MDB-SP) lamentou recentes casos criminosos que tem como autor bandidões reincidentes. O deputado lembra que é autor de projeto para acabar com a progressão de regime.

Município no vermelho

Sobre o reajuste de professores, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, lembra que pequenas cidades terão que arcar com os custos. “mais uma vez bondade com chapéu alheio”.

Pensando bem...

...tem deputado caminhando por Justiça e ministro correndo dela.

PODER SEM PUDOR

Comigo mesmo

Convidada pelo colega Ney Suassuna (PMDB-PB) para acompanhá-lo a jantar oferecido ao príncipe Philippe, na embaixada da Bélgica em Brasília, a senadora Íris Araújo (PMDB-GO) fez piada: “Só se for para entrar de mão dada com o senhor. É para dar o que falar!” Ney Suassuna topou na hora: “Dar o que falar é comigo mesmo!”

