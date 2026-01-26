"Os responsáveis seguem livres, soltos e ricos"

STM: Viagens custaram R$11,8 milhões em 2025
O vai e vem de servidores e ministros do Superior Tribunal Militar (STM) custou ao pagador de impostos mais de R$11,8 milhões no último ano em diárias e passagens.
Em novembro, mês da COP-30, os gastos dos 15 ministros bateram o pico do ano, R$219 mil. À coluna, O STM disse que as viagens são aprovadas mediante a necessidade de participação de autoridades e servidores em eventos institucionais ou de capacitação, visando o fortalecimento da legitimidade do Tribunal.
Ponte aérea
Ao todo, os ministros desfrutaram de 87 viagens ao longo de 2025. A fatura fechou em pouco mais de R$400 mil.
Ouro
No gasto individual, a maior fatura foi do ministro Guido Amin Naves, mais de R$43,7 mil em 8 dias de um fórum na Alemanha.
Cop cara
Helga Ferraz Jucá, que ocupa posto de assessora-chefe no STM, empurrou fatura de R$38,9 mil em três viagens, quase tudo com a COP.
Hermanos
Teve ainda um bate e volta na vizinha Argentina. Viagem de uma analista a Buenos Aires saiu por R$21,1 mil.
Polícia de governador ‘lulista’ é a que mais mata
Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o ranking do índice de “mortes por intervenção policial” tem na liderança Estados em que o governador declarou apoio a Lula (PT).
No topo da lista está o Amapá, com taxa de 17,11 mortes a cada 100 mil habitantes. O Amapá do senador Davi Alcolumbre é governador Clécio Luís, que começou a vida política no PT, mas registra passagens por partidos como Psol, Rede e, atualmente, Solidariedade.
Vermelho sangue
A Bahia, governada pelo PT desde 2007, aparece logo atrás no lamentável ranking, taxa de 10,55 mortes a cada 100 mil habitantes.
Fechado com Lula
Fechando o top 3 está Sergipe, onde o neto de Lula arrumou uma boquinha no governo de Fábio Mitidieri (PSD). Taxa de 8,39.
Outro mundo
Com menor taxa, apenas 0,5 a cada 100 mil habitantes, está a polícia do Distrito Federal, governado pelo opositor de Lula, Ibaneis Rocha (MDB).
Na pauta
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) apresenta na reunião de líderes desta quarta-feira (28) pedido para votar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Na Europa, o tratado foi parar na justiça.
Não tem jeito
A Bahia aparece no ranking da matança policial seja considerando o índice por morte a cada 100 mil habitantes (fica em segundo), seja contando o número bruto, 1.569 (2025). Aí o Estado assume o topo.
Apague a luz
Com quase toda Esplanada em debandada para disputar eleições, poucos são os ministros de Lula que dizem ficar no cargo em 2026. Dois são: Guilherme Boulos (Secretaria Geral) e Luiz Marinho (Trabalho).
Denúncia internacional
Eduardo Girão (Novo-CE) está em missão internacional apresentando a situação brasileira com as imposições do STF. "O mundo precisa saber: violações de direitos humanos se agravam no Brasil", diz o senador.
Lacração financiada
"Não tem dinheiro para vacina, alfabetização e segurança. Mas tem R$ 800 mil para campanha no Oscar", diz a deputada Rosangela Moro (União-SP) ao citar uso de dinheiro público no filme "O Agente Secreto".
Escândalo Master
Além de cobrar apuração nas denúncias de bandalheira Master, em frente à sede do banco, manifestantes também pediram o impeachment de Dias Toffoli (STF). E marcaram novo protesto, será na sexta (30).
Arrecadação recorde
"As famílias e as empresas pagaram impostos como nunca antes na história desse país. E tudo isso para financiar a gastança do governo", reflexão certeira da senadora Tereza Cristina (PP-MS).
Foi sorte!
O espirituoso ex-presidente Michel Temer voltou a comentar, e com refinado humor, a pecha de “golpista”, atribuída a ele por Lula, “Se foi golpe, foi golpe de sorte”.
Pergunta no Congresso
Quando o PT vai assinar os pedidos de CPI do Banco Master?
PODER SEM PUDOR
Editando o Diário Oficial
Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major Teodorico Bezerra não poupava esforços quando queria ajudar Santa Cruz, município de sua base eleitoral.
Ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia agência dos Correios, foi à editora do Diário Oficial e mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço.
Santa Cruz ficou com o posto da ECT. Questionado por um adversário, anos mais tarde, Teodorico desconversou:
- Sou um homem de 75 anos, de modo que só lembro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá.