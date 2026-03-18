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Giba Um

"Os tribunais têm autoridade para dizer o direito, mas não têm o monopólio da sabedoria(...)"

De Edson Fachin (STF), em aula magna a estudantes de Direito, em Brasília

Giba Um

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18/03/2026 - 06h00
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"Os tribunais têm autoridade para dizer o direito, mas não têm o monopólio da sabedoria política. A autocontenção não é fraqueza; é respeito à separação dos poderes que, em análise, é ela própria uma exigência constitucional".

De Edson Fachin (STF), em aula magna a estudantes de Direito, em Brasília.

*O vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, ex- -comandante da Rota, registrou Boletim de Ocorrência, afirmando que uma pessoa tentou grampear seu telefone e fazer com que sua mulher abrisse uma conta em seu nome em um banco do Uruguai.

MAIS: Mello diz que "essa pessoa" (ele não fala quem é) foi contratada por alguns políticos que estariam tentando desmoralizar sua imagem. Mello Araújo é pré-candidato ao Senado, por escolha de Bolsonaro. Contudo, grande volume de integrantes do PL é radicalmente contra.

In: Jogos: Fortnite
Out: Jogos: MindsEye

Não vai dar

Enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresce nas pesquisas eleitorais, aliados do senador atuam para bombar a candidatura do filho de Jair Bolsonaro à Presidência. Alas do PL tentam convencer o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a entrar na chapa como vice.

O mineiro insiste em levar adiante (sem chance) a própria candidatura ao
Planalto. Eventual acordo levaria o PL a apoiar Matheus Simões (PSD), vice-
-governador, ao executivo mineiro. Flávio, contudo, já convidou Ratinho Júnior para ser vice, mas ele prefere se manter na corrida ao Planalto (é certa sua escolha). Para Zema, poderá sobrar o Senado,
como para Ronaldo Caiado.

Campanha nacional

O governador Tarcísio de Freitas pretende nacionalizar grande parte de sua campanha de reeleição, com críticas frequentes a Lula no desempenho na economia. A opção de não se ater apenas a temas estaduais tem
duplo objetivo: ajudar Flávio Bolsonaro e explorar flancos de seu adversário Fernando Haddad. E já começou
há dias; disse que Haddad criou um
imposto novo a cada 30 dias.

A soma está errada: é um chute que causa
um bom efeito. Num debate, Tarcísio fatalmente não conseguiria enumerar
esse festival (seus aliados mais próximos não conseguem).

Olho em São Paulo

Números da pesquisa Datafolha, feita entre 3 e 5 de março, mostram as dificuldades de Lula e Haddad em São Paulo, o que estimula Tarcísio a ir para o ataque (os atacados também
terão munição para devolver).

No cenário mais provável, o presidente atinge 35% dos votos no primeiro
turno entre eleitores do estado, contra 37% do Flávio, situação de empate
técnico. Em comparação, nacionalmente o petista marca 38% contra
32% do opositor. Olho vivo.

Há mais de 600 dias 1

Deve dar em nada ao Partido Novo a representação contra Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado.
A sigla questiona a condução institucional do presidente da Casa, que sentou em cima de CPIs do Banco
Master, além de não andar com a análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF).  Eduardo Girão (Novo-CE) quer ainda a prorrogação da CPMI que investiga a roubalheira do INSS.

Há mais de 600 dias 2

O Conselho de Ética está longe de ser conhecido pela produtividade: não se reúne desde julho de 2024. Na última reunião, os senadores analisaram quatro representações contra colegas.
Votaram para arquivar tudo. Em 2024, foi apenas uma reunião. Antes disso, duas em 2023. Em 2020, 2021 e 2022, não houve sessão. A representação do partido foi apresentada à Secretaria-Geral da Mesa. O Conselho de Ética nem mesmo foi instalado este ano.

Reconhecimento feminino

Na segunda-feira (16), um tapete vermelho foi estendido no hall da Assembleia Legislativa de São Paulo para a realização da segunda edição do Woman Awards, que homenageia mulheres extraordinárias em várias áreas de atuação.

Além de reconhecer ícones culturais, o Woman Awards destaca lideranças e iniciativas marcantes por meio do programa Mulheres que Inspiram, que se concentra em executivas, diretoras, CEOs e visionárias que deixam sua marca ao longo da história. Outra parte do evento, Mulheres que Fazem a Diferença, é dedicada a empreendedoras e àquelas que lideram projetos sociais inovadores.

As categorias das premiações são inspiradas em mulheres que contribuíram significativamente para a cultura e a sociedade do Brasil. Por exemplo, a categoria Rita Lee abrange influenciadoras, humor, moda e beleza. A categoria Hebe Camargo homenageia talentos nas áreas de televisão, jornalismo, streaming, cinema, rádio e podcast. A categoria Gal Costa é dedicada às músicas de compositoras e cantoras, enquanto a categoria Clarice Lispector celebra a literatura e as artes.

O evento destaca a importância de valorizar as trajetórias de sucesso das mulheres, reconhecendo o trabalho de profissionais exemplares, o que estimula o surgimento de novos projetos transformadores.

Nesta cerimônia, o prêmio máximo foi entregue à pesquisadora Tatiana Sampaio, que está à frente de estudos sobre a polilaminina, uma molécula desenvolvida em laboratório com potencial para ajudar na regeneração de neurônios após lesões graves na medula espinhal, recebendo o título de “Mulher do Ano”.

Além dela, outras premiadas incluíram Tati Machado, Patricia Poeta, Fernanda Lima, Carolina Ferraz e Ana Hickmann na categoria de apresentação; Andrea Guimarães (decoradora); Iris Abravanel (autora); as cantoras Karin Hills e Yasmin Santos; bem como Liliane Doretto (delegada), Kika Sato (influenciadora), Karina Sato (empresária), Bianca Andrade (empresária e influenciadora) e Dani Padalino (chef), entre muitas outras.

Paulo Guedes quer ser "Rasputin da economia"

Seja quem for o futuro ministro da Economia do governo Flávio Bolsonaro (se vencer, claro), uma coisa é certa: Paulo Guedes, ex-ministro de Bolsonaro e até “Posto Ipiranga”, será seu “Rasputin da área econômica”.

Grigori Rasputin foi o principal conselheiro do czar Nicolau II — mandava mais do que qualquer membro da Corte. Já voltar ao Ministério da Fazenda, nem pensar. Influenciar de fora para dentro do governo é um figurino que agrada tanto ao ex-ministro quanto a Flávio.

A ideia de que Guedes estará por trás das decisões econômicas é vista como um trunfo junto a uma razoável parcela do eleitorado do “01”. Guedes criou um fã-clube. Inclusive, não falta quem atribua à sua performance uma parcela importante da vitória eleitoral do papai Bolsonaro.

Desde a campanha, o economista chegou a criar uma chancela para o ex-presidente. Contudo, Guedes não quer mais a pressão, a burocracia e o excesso de trabalho do cargo de ministro. Mas não vai desaparecer nas nuvens, como faria Rasputin.

Guedes é vaidoso e entenderá que uma vitória de Flávio é como sua vitória também.

Dois candidatos

Junto à comunidade de capitais, dois nomes já despontam como candidatos à feição de ministro da Fazenda. Um é Gustavo Montezano, preparado, que passou pelo Opportunity e pelo BTG Pactual. O segundo é o economista Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro na gestão do próprio Paulo Guedes. Toca violão a quatro mãos com o ex-ministro da Economia.

Mansueto é sócio e economista do BTG Pactual. Mantidas as coordenadas, Guedes na posição de “Rasputin” e Gustavo Montezano executando uma política que não foi desenhada por ele. Pensam igual e a ordem das funções não alterará o produto.

Não foi desta vez

Fundado por John J. B. Wilson e Mo Murphy, o Framboesa de Ouro surgiu como uma paródia ao Oscar, ressaltando anualmente os aspectos mais criticados do cinema.

A atriz brasileira Isis Valverde, que estava concorrendo na categoria de Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação em “Código Alarum”, sua estreia em Hollywood, onde interpretou a médica Bridgette Rousseau, não recebeu o prêmio. A categoria foi vencida por Scarlet Rose Stallone, filha de Sylvester Stallone, por seu papel no faroeste “Terra de Pistoleiros”.

Vale destacar que Isis divide o elenco de “Código Alarum” com Sylvester Stallone, que interpreta um agente da CIA. O ator acumula um impressionante total de 12 vitórias em sua carreira para a premiação.

O filme “Guerra dos Mundos” foi o grande destaque entre os fracassos, conquistando cinco prêmios: Pior Filme, Pior Diretor, Pior Roteiro, Pior Ator e Pior Remake/Sequência.

Rebel Wilson foi reconhecida como Pior Atriz por “Bride Hard”, enquanto os sete anões digitais do longa “Branca de Neve” foram agraciados com o prêmio de Pior Ator Coadjuvante. Os personagens, gerados por computação gráfica, foram classificados como “aterrorizantes” pelo público. Vale lembrar que Rachel Zegler também foi amplamente criticada por ter sido escolhida para protagonizar o clássico de 1937.

Sem transição

Olavo Noleto, escolhido para substituir Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais, assumirá o cargo em um voo às cegas. Até agora, Gleisi tem mantido o futuro ministro à margem das negociações mais sensíveis entre os parlamentares.

A postura causa incômodo dentro da própria base aliada, a começar pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA). O Planalto avisara que haveria uma passagem de bastão para evitar ruídos em um momento delicado no Congresso, em ano eleitoral. Só que Gleisi é Gleisi.

Nove estádios (1)

Preterida por Lula e pelo senador Flávio Bolsonaro nas negociações sobre eleições, a Igreja Universal do Reino de Deus dará uma inédita demonstração de força na Sexta-feira da Paixão, em 3 de abril.

A Universal, fundada pelo bispo Edir Macedo, fechou o aluguel de nove estádios de futebol pelo Brasil para o evento “Família ao Pé da Cruz”: Maracanã (RJ), Neo Química Arena (SP), Pacaembu (SP), Mané Garrincha (DF), Arena do Grêmio (RS), Fonte Nova (BA), Independência (MG), Mangueirão (PA) e Albertão (PI).

Nove estádios (2)

A ideia é lotar as arenas, realizar a tradicional celebração às vésperas da Páscoa e também transmitir uma mensagem da força da única igreja brasileira dona de um partido, o Republicanos, comandado pelo deputado federal e bispo licenciado Marcos Pereira.

Quem está dando caráter político ao evento é o bispo Renato Cardoso, genro de Edir Macedo e apontado como seu sucessor no futuro.

MISTURA FINA

A campanha à reeleição de Lula terá em sua coordenação nomes de estrita confiança do presidente e algumas figurinhas veteranas da velha guarda do PT. O comando geral é de Edinho Silva, presidente do partido.

Paulo Okamoto será responsável por comitês populares e redes sociais. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, focará na economia, enquanto José Filippi Jr., ex-prefeito de Diadema, será o tesoureiro.

Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete nos dois primeiros governos de Lula, será responsável pela agenda. Mônica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo, ficará com a mobilização nos estados. José Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, se dedicará ao programa de governo.

O marqueteiro será Raul Rabelo. O grupo pode ainda ser ampliado. Um nome provável é o do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral. Detalhe: muitos são nomes respeitados, mas estão afastados das instâncias partidárias.

Lula levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio de reciprocidade”, cancelando o visto de um assessor do governo dos Estados Unidos que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país.

Ficou claro que o petista tenta criar um fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano em um palanque eleitoral, durante a inauguração de uma ala hospitalar.

Além de demorar a reagir ao cancelamento do visto de seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao “sub do sub” de Trump. Em discurso com fala agitada, disse que o assessor do presidente americano teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu.

A valentia de Lula nasceu no botão de pânico acionado no governo. Na falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na história de “soberania”.

Não é apenas pelos US$ 6 milhões ao recorrer à Justiça dos Estados Unidos para pedir o reembolso da referida cifra por taxas pagas durante o “tarifaço” imposto pelo governo de Donald Trump. A Eucatex tem em mente uma conta bem mais ampla.

No cálculo dos Maluf, acionistas controladores, o processo é menos uma disputa pontual por valores desembolsados e mais um movimento para proteger a posição da empresa no mercado norte-americano, hoje o principal destino de suas exportações.

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CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora as coisas fazem mais sentido"

Deputada Carol de Toni (PL-SC) ao relembrar que Daniel Vorcaro elogiou o STF em 2024

14/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula levou 8 meses para retaliar governo Trump

Lula (PT) levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio da reciprocidade”, cancelando o visto de um assessor do governo dos EUA que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista apenas tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou inauguração de ala hospitalar.

Só o sub do sub

Além de demorar a reagir ao cancelamento do visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Donald Trump.

O que tinha na água?

Em discurso com fala agitada, disse que o assessor de Trump teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu.

Reciprocidade real

A valentia de Lula faria sentido se o visto cancelado fosse do secretário da Saúde de Trump, Robert Kennedy Jr, não de assessor de 5º escalão.

A volta da lorota

A bravata de Lula nasceu do botão de pânico acionado no governo. À falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na lorota da “soberania”.

Governo Lula já torrou R$ 126,4 milhões em viagens

Dispararam para mais de R$ 126,4 milhões as despesas do governo Lula (PT) com viagens. Até o dia 9 de março, data da última atualização desses dados no Portal da Transparência, foram destinados R$ 69,6 milhões ao pagamento de diárias de funcionários do governo petista e outros R$ 56,1 milhões bancaram as passagens aéreas. O total não inclui as despesas do presidente, primeira-dama e outras autoridades que se aproveitam do luxo dos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas um mês

Apenas entre 9 de fevereiro e 9 de março, o governo Lula admite ter torrado R$ 93 milhões com deslocamentos.

Tem mais

O Portal da Transparência aponta ainda R$ 753,4 mil em “outros gastos” com viagens do governo Lula. São taxas de agenciamento, seguros etc.

Recordes sucessivos

Em 2025, o governo petista bateu recorde histórico de gastos com viagens – pelo terceiro ano seguido – com R$ 2,44 bilhões.

Ditadura é assim

A ditadura de Cuba diz que vai libertar 51 presos políticos e sinaliza “negociar” com o governo dos EUA. Entretanto bateu recorde de prisões políticas em fevereiro; mais de 1.200, diz a embaixada americana.

Longe do fim

Completa sete anos no fim desta semana o tal “Inquérito das Fake News”, instaurado por ordem do então presidente do STF ministro Dias Toffoli. Com precedente singular no judiciário, está longe de ter um fim.

Trampolim eleitoral

Para Ricardo Salles, pré-candidato do Novo-SP ao Senado, Simone Tebet trocar o Mato Grosso do Sul por São Paulo é “puro trampolim” e “reconhecimento da falta de apoio em sua terra natal”.

Disputa nos estados

Considerando “centro-direita e direita vs. centro-esquerda e esquerda, Flávio Bolsonaro chega mais encorpado [nos palanques estaduais]”, avalia o presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Destino mais frequente

Apesar da relação conturbada de Lula e Trump, o trecho internacional mais percorrido por funcionários do governo brasileiro em 2026 é entre Brasília e Washington: 229 viagens, aponta o Portal da Transparência.

Primavera na escuridão

Protestos e panelaços são registrados há mais de uma semana em Havana (Cuba), mesmo na escuridão. Houve manifestação até no bairro de Nuevo Vedado, próximo ao Palácio da Revolução, sede da ditadura.

Melhor hora

Há no PSD de Gilberto Kassab quem defende apoiar o PL ou o PT logo no primeiro turno da eleição presidencial. Mas a direção do partido tem outros planos: valorizar o passe para o segundo turno.

Diminuiu

Após atingir pico de 31% na última quarta-feira (11), a chance de impeachment de um ministro do STF antes de 2027 caiu para 20%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket.

Pergunta no presídio

Delação de Daniel Vorcaro é uma delação master ou uma delação suprema?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Carros e cargos

Eleita prefeita de São Paulo, Luiza Erundina foi a Jânio Quadros, ainda no cargo. Ele quis saber o que ela trazia na bolsa. “Documentos”, respondeu.

- Creio que a senhora deveria trazer muitos carros e cargos.

- Me desculpe, não estou entendendo – respondeu Erundina.

- Carros para a CMTC, que o povo está faminto por transporte, e cargos para os vereadores, que estão famélicos para dar emprego a seus apaniguados...

Cláudio Humberto

O PT voltou à cena do crime com o velho método de aparelhamento

Senador Rogério Marinho (PL-RN) avalia o terceiro mandato de Lula (PT)

13/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ligação de Vorcaro a Lula e Biomm intriga oposição

Parlamentares da oposição querem esmiuçar a relação entre a empresa Biomm, do banqueiro Daniel Vorcaro, com Lula (PT) e o Ministério da Saúde. A biofarmacêutica tem o dono do Banco Master, como principal acionista, e contratos milionários com o Ministério da Saúde. Só o primeiro contrato, após Lula inaugurar a fábrica da Biomm em Nova Lima (MG), em 26 de abril 2024, totalizou cerca de R$300 milhões. A empresa ainda tem três contratos ativos com a pasta do petista Alexandre Padilha.

 

Onipresença

Nem a presença de Lula fez Vorcaro ir a Nova Lima: viajou a Londres para pagar luxos e uísque Macallan para figurões e ministros do STF.

 

PT em peso

Além de Lula, a inauguração da fábrica de Daniel Vorcaro em Nova Lima contou com a presença de Padilha e de Fernando Haddad (Fazenda).

 

Vorcaro agradece

Dois dos contratos ativos no Ministério da Saúde, de R$135 milhões, foram assinados em 2025, com vigência de fim prevista para este mês.

 

SUS em risco

Como Vorcaro é acionista da Biomm, o temor é que eventuais bloqueios judiciais paralisem a produção industrial de insulina contratada pelo SUS.

 

Lula já pagou R$1,8 bilhão em emendas este ano

O governo Lula (PT) já pagou R$1,8 bilhão em emendas parlamentares, apenas este ano. A plataforma de transparência do Tesouro Nacional revela que a administração petista distribuiu R$955,4 milhões em emendas individuais e outros R$843,8 milhões para bancar as emendas de bancada. Já o Portal da Transparência do governo federal ainda não registrou sequer um centavo pago em emendas.

 

Ritmo acelerou

Do total, foram pagos mais de R$700 milhões nos últimos 20 dias. Apenas em março, a conta das emendas é de R$227 milhões.

 

Início do ano

Somente em fevereiro, Lula e cia. pagaram mais de R$1,1 bilhão em emendas parlamentares. Em janeiro, foram mais de R$455 milhões.

 

Top 3

Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pará receberam as emendas mais caras; R$36,8 milhões, R$27 milhões e R$22 milhões respectivamente.

 

Uma samambaia

O serpentário do Itamaraty não perdoa comentando o protagonismo e o assédio a Flávio Bolsonaro na posse de José Antonio Kast, presidente do Chile. O chanceler Mauro Vieira foi ao evento, mas fez só figuração.

 

Lulinha, eis a questão

Eduardo Girão (Novo-CE) acha muito estranha a resistência de Davi Alcolumbre (União-AP) à prorrogação da CPMI do INSS. O senador pergunta se é por causa das investigações aproximando-se de Lulinha.

 

Que atraso

Pior que proteger PCC e CV de ações antiterroristas é o governo Lula invocar o “temor” de que os EUA atuem em território brasileiro, paranoia juvenil que ecoa narrativas anti-imperialistas dos anos 1960, mas que, na prática, expõe o Brasil a riscos maiores de isolamento e vulnerabilidade.

 

Coisa estranha

A vereadora Janaína Paschoal (PP-SP) estranhou eventual candidatura de Simone Tebet, ainda no MDB, ao Senado por São Paulo. A ministra de Lula é nascida, estabelecida e com vida política em Mato Grosso do Sul.

 

Não deu outra

Bandidões como Marcola, do PCC, acionaram a justiça para ter o mesmo direito de Daniel Vorcaro, autorizado a manter conversas com seus advogados sem o risco de serem gravadas.

 

Evolução

A Força Aérea israelense avalia que forças militares do Irã já perderam 80% da capacidade de disparar mísseis contra vizinhos e os ataques dos próximos dias devem eliminar quase a totalidade desses armamentos.

 

Dê o fora

Cláudio Castro tem sido orientado por aliados a deixar o governo do Rio de Janeiro antes de 24 de março, quando será retomado o julgamento das ações que podem cassar seu mandato e o deixar inelegível.

 

Pinóquio

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve na Câmara dos Deputados para falar sobre o fim da escala 6x1 e irritou deputados quando, na maior cara lisa, disse que o governo Lula “reduziu impostos”.

 

Pensando bem...

...assim como almoço, não existe degustação grátis de whisky.

 

PODER SEM PUDOR

Na retranca

Na campanha “Diretas já”, em 1983, celebridades aderiam à causa sem problemas. Exceto Pelé, que se manteve reticente até declarar apoio, de repente. Foi logo após o então presidente João Figueiredo convidar Xuxa, com quem Pelé brigara, para uma visita ao Planalto. Governador de Minas, Tancredo Neves tentava entender o comportamento retranqueiro do “rei”:

- Uai, o Pelé agora está jogando no gol?

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