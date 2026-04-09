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"Parlamentares erram e devem responder por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder..."

por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder porseus erros. Juízes também erram, e nós vamos responder por nossos erros, ou às críticas, ou às consequências de nossas ações ou omissões", de Edson Fachin em seus primeiros seis meses à frente

Giba Um

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09/04/2026 - 06h00
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Depois do final da janela partidária, o desenho das pré-candidaturas à Presidência não inclui, até o momento, nenhuma mulher na disputa. Confirmando-se, será a primeira vez desde 2002 em que a corrida ao Planalto
contará apenas com homens, com Lula e Flávio Bolsonaro encabeçando a contenda.

MAIS: analistas dizem que o cenário de ausência de candidaturas femininas reflete as estruturas partidárias, que dificultam o aumento da representatividade em cargos do Executivo. A propósito, isso é um sonho que Michelle Bolsonaro não tira da cabeça: disputar a presidência.

Primas de sexto grau

No dia 30 de abril estreia nos cinemas, após um intervalo de 20 anos, um dos mais aguardados lançamentos
do ano: “O Diabo Veste Prada 2”.

O elenco principal continua o mesmo: Meryl Streep, como a icônica editora de moda Miranda Priestly; Anne Hathaway, como Andy Sachs; Emily Blunt (Emily Charlton); e Stanley Tucci (Nigel Kipling).

A sinopse desta vez mostra a editora-chefe da Runway se aproximando da aposentadoria e se unindo
a Andy para enfrentar sua ex-assistente Emily, que virou rival e executiva de alto escalão em uma marca de luxo, tomando decisões publicitárias da grife.

Fonte de inspiração, segundo muitos, para a personagem de Meryl, a jornalista e escritora Anna Wintour (que ocupou o cargo de editora-chefe da Vogue por 37 anos) divide capa e recheio da publicação norte-americana com a atriz.

Anna, apesar de não citar nem por um instante se realmente se parece com a personagem, garante que gostou
do primeiro filme e que certamente assistirá ao segundo.

“O que eu gostei no primeiro filme foi que ele mostrou ao mundo o quão gigantesco é o negócio da moda. É
uma verdadeira força econômica global, e o primeiro filme reconheceu isso. Muita coisa mudou. Mas gosto
de pensar que estamos evoluindo em vez de nos desintegrando. Ainda estamos aqui. Todos estamos fazendo
nosso trabalho — de maneiras diferentes e em múltiplas plataformas, em vez de apenas uma, mas como isso é maravilhoso? Estamos alcançando muito mais pessoas”.

Independentemente das comparações, o fato é que descobriu-se que Meryl Streep e Anna Wintour são primas
de sexto grau. Segundo o Ancestry.com, plataforma especializada em genealogia, ao analisar bilhões de registros históricos e árvores genealógicas públicas, determinou que a atriz e a editora, ambas de 76 anos, compartilham tataratataravós: Thomas Smith e Elizabeth Kinsey.

Ancelotti: contrato prorrogado até 2030

O presidente da CBF, Samir Xaud, quer antecipar o anúncio da renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti. Planeja divulgar formalmente a extensão do acordo antes da convocação final para a Copa do Mundo, marcada para 18 de maio.

O contrato do treinador originalmente vence em julho e agora será prorrogado até 2030. Com isso,
o presidente da CBF pretende reforçar a mensagem de continuidade do trabalho de Ancelotti, independentemente do desempenho da seleção brasileira na Copa. As negociações estão praticamente concluídas, com troca de minutas de alinhamento entre as partes.

O novo contrato manterá a espinha dorsal do atual, que já posiciona Ancelotti como o técnico mais bem pago do mundo, com remuneração na casa dos 10 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 5 milhões mensais).

Haverá ajustes relevantes na estrutura de incentivos. A tendência é de ampliação dos bônus por desempenho, com gatilhos não apenas para o título mundial (cinco milhões de euros), mas também para metas intermediárias, como classificação, campanha e melhor ranking da FIFA.

Questão de imagem

Levantamento nacional realizado pelo Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 28 de março mostra que 42,3% dos brasileiros qualificam o trabalho do STF como "ruim ou péssimo". A atuação do Supremo é "regular" para 27,9%.

A fatia que considera o trabalho dos ministros "ótimo ou bom" é de 24,4%; 5,3% não responderam. Foram ouvidos 2.080 eleitores no país. Nacionalmente, a propósito, trabalhos do Paraná Pesquisas são discutíveis.

Muita exigência

A modelo e atriz Bruna Inocêncio, famosa por seu papel como a filha mais velha da personagem de Grazi
Massafera na novela Bom Sucesso (2019), decidiu dar um passo significativo em sua vida.

Após uma trajetória de 15 anos nas passarelas e em campanhas de renomadas marcas, ela revelou que está se afastando de sua carreira como modelo. Atualmente com 31 anos, Bruna compartilhou essa decisão em sua conta do Instagram.

De forma honesta, mencionou que os padrões impostos pelo mercado da moda influenciaram sua escolha. “Eu desisti de ser modelo depois de quinze anos de carreira. E queria agradecer a todos que cruzaram meu caminho durante esses anos. Não tenho mais corpo para ser modelo. Basicamente, para trabalhar com lookbook, E-commerce e, principalmente, passarela, é preciso ter uma medida de quadril muito específica ”.

Bruna também contou que, tentou adaptar-se a esses padrões de maneira pouco saudável. A fim de evitar acumular quadril, alterou hábitos que acabaram prejudicando seu bem-estar.

Diante da escolha entre continuar a buscar se moldar às demandas da profissão ou priorizar sua saúde, optou
pelo que considera essencial: a manutenção do equilíbrio físico e mental.

Dessa maneira, com sinceridade e coragem, Bruna encerra um capítulo de sua vida para dar início a um novo. Fora do mundo da moda, trabalhando na TV, além da novela, também atuou na série Mundo da Luna, no filme Carnaval, na novela Reis e na série Santiago. A carreira de atriz segue a todo vapor.

Duplo crachá

Gleisi Hoffmann deverá acumular um duplo papel nas eleições: candidata ao Senado pelo Paraná e responsável pela coordenação da campanha de Lula na região Sul.

Trata-se de um pedaço do Brasil notoriamente resistente ao petista. Nas pesquisas mais recentes, Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro no Rio Grande do Sul e perde no Paraná e em Santa Catarina.

A rigor, a escolha de Gleisi passa menos por desempenho eleitoral e mais por fatores internos de poder. A ex-ministra de Relações Institucionais mantém uma posição de alinhamento absoluto, para não dizer subserviência, com Lula.

Some-se a isso a proximidade com Janja, que ampliou sua influência no círculo mais próximo do presidente.

Trocar avião, não

Com receio de desgaste eleitoral às vésperas da campanha, o presidente Lula decidiu recuar dos planos de
comprar uma nova aeronave presidencial. Apesar de já ter em mãos orçamentos de aviões, o Planalto deixará o assunto de lado para evitar o impacto político negativo que a compra provocaria no ano em que o petista buscará o quarto mandato (Janja está inconsolável).

O avião que tem sido usado, o Airbus A319CJ, vem sofrendo sucessivas panes. Em uma delas, no México, uma turbina apresentou falha e o avião ficou cinco horas voando em círculos para consumir o combustível. Lula não esquece: 

"Eu pensei na minha vida, porque fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, sabe, esperando um milagre de
Deus para que o avião não caísse".

Pérola

Parlamentares erram e devem responder por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder por seus erros. Juízes também erram, e nós vamos responder por nossos erros, ou às críticas, ou às consequências de nossas ações ou omissões”,

de Edson Fachin em seus primeiros seis meses à frente do Supremo.

Ainda Lulinha 1

Após atender à expectativa de Lula de deletar a CPMI do INSS, além de vetar prorrogação e sepultar a quebra de sigilo de seu filho, o Supremo Tribunal Federal enfrenta outra cobrança: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Ainda Lulinha 2

Lula comemora o que chama, na intimidade, de "parceria", mas quer mais e estranha quando ponderam que seria "excessivo" desautorizar André Mendonça. Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente, e aos gritos, o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lula ainda na madrugada, tipo "missão dada, missão cumprida". A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e nos sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

"Não sabia de nada" 1

De repente, o senador e candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resolveu dizer que nunca soube do escândalo das "rachadinhas", que acontecia nos tempos em que era deputado estadual (e mesmo federal), apoiado nas operações pelo assessor Fabrício Queiroz, que chegou a confirmar o sistema de corrupção na Polícia Civil.

Diz que "nunca respondeu criminalmente por isso, que Queiroz é quem tratava de tudo, que havia pessoas que ele contratara e que cobravam parte do salário e que ele é inocente nessa história".

"Não sabia de nada" 2

Os governistas ironizam o que Flávio fala e dizem que "desse jeito, ele ainda acaba canonizado". Num inquérito da época, comprovou-se que as "rachadinhas" (crime de peculato) chegaram a 1.803 ocorrências, além de 263 atos de lavagem de dinheiro.

Sem contar outras tantas "travessuras" do filho "01" de Bolsonaro, como a loja de chocolates; a Abin paralela (que monitorava inimigos do clã Bolsonaro que serviam de pasto em suas redes sociais) e grande movimentação atípica de dinheiro, que servia para atuar na área de imóveis.

Vetos presidenciais 1

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão "sobrestando a pauta", ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação.

Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula, mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Vetos presidenciais 2

Há quatro vetos de Lula desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados; e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres. Lula também vetou por completo o "PL da Dosimetria", além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

O "Placar do Congresso" aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula em ao menos 70% das votações. Outros deputados são do Centrão (ao menos 50% dos votos contra o governo). O resto todo é governista.

Mistura Fina

Está na última edição da revista "Problemas Brasileiros": uma lâmina de barbear com cabo cor-de-rosa custa mais do que o mesmo produto com cabo azul. 

Xampus, desodorantes e outros itens de higiene e beleza também são mais caros quando têm fragrâncias associadas ao universo feminino.

Ou seja, mesmo ganhando menos, as mulheres pagam mais caro por itens direcionados a elas — a chamada pink tax ou taxa rosa.

No varejo online brasileiro, 28% dos produtos voltados às mulheres apresentaram sobretaxa, segundo estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. Essa incidência começa na infância: mochilas para meninas chegavam a ser 67% mais caras, segundo o estudo.

No vestuário adulto, camisetas femininas custavam, em média, 24% mais. Em higiene pessoal e aparelhos de depilação, os preços estavam 14% mais caros para mulheres. No estudo da FGV, 97% das brasileiras não deixaram barato: "Ser mulher é mais caro".

Lula pediu à Fazenda e ao BC medidas para reduzir os juros cobrados no rotativo do cartão: "Olha, como é que pode  um juro que é uma Selic por mês em crédito rotativo? Não tem justificativa".

Melhor seria olhar dentro de casa. No cartão de crédito parcelado, o BB tem uma taxa de 194% ao ano, mais alta do que as de Bradesco, Safra e BTG; para desconto de duplicatas, exige uma taxa anual de 22%, mais elevada que as de Itaú, Bradesco, Santander, BTG e Safra. Só para começo de conversa.

Em julho de 2019, quando Flávio Bolsonaro era filho do presidente da República e Dias Toffoli presidente do Supremo, o ministro da Corte suspendeu todas as investigações sobre corrupção de Flávio baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo Coaf e pela Receita com o Ministério Público sem autorização prévia da Justiça (não havia essa exigência). Quatro meses depois, Gilmar Mendes usou o argumento de Toffoli para anular os relatórios do Coaf que embasaram a denúncia contra Flávio, que não deve nada à Justiça (pela intervenção de Toffoli). 

IN - Cinema: O Drama
OUT - Cinema: O Mago do Kremlin

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Giba Um

"Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação: o que anda...

para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato", de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula

08/04/2026 06h00

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Giba Um Foto: Reprodução

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Segundo o estudo “Demografia Médica do Estado de São Paulo 2026”, da Associação Paulista de Medicina, da USP e da Secretaria da Saúde de São Paulo, as mulheres passaram a representar 52,2% dos médicos em atividade em 2025. Elas predominam em 55 especialidades.

MAIS: principalmente nas áreas ligadas ao cuidado contínuo. Dermatologia, alergia e imunologia, pediatria e endocrinologia têm mais de 70% de participação feminina. Também há maioria em ginecologia, obstetrícia, geriatria, reumatologia, hematologia e medicina de família.

Giba Um

Sempre se reinventandos

Aos 42 anos, a supermodelo Isabeli Fontana comprova que a beleza pode harmonizar-se com a maturidade e a liberdade. Neste mês, ela ocupa as capas das revistas Numéro Brasil e Forbes Life Fashion. Em entrevista, fala abertamente sobre essa nova fase de sua vida, as pressões do setor da moda e sua ligação com a família. Conhecida nas passarelas do mundo todo, Isabeli revelou que, atualmente, está vivenciando seu melhor momento em relação à autoestima, um cenário bem diferente do que experimentou no início de sua trajetória. Naquela época, como ela mesma disse, a indústria era extremamente exigente. Qualquer variação mínima em seu corpo levava à perda de uma chance. “Se eu estivesse um pouco ‘gorda’ ou com ‘seios demais’, isso era razão suficiente para não ser escolhida”. Por outro lado, a insegurança começou na infância. Sendo muito magra, a jovem modelo geralmente era alvo de zombarias. Atualmente, ela afirma ter transformado essas experiências difíceis em uma fonte de força e em uma personalidade resiliente. Isabeli também destaca que aprendeu a valorizar sua verdadeira essência. Após anos seguindo as orientações de estilistas e editores, agora faz escolhas de vestuário que realmente a representam, especialmente em seus momentos de lazer. A modelo comentou também sobre o apoio que deu ao filho Lucas durante um período complicado enfrentado por seu ex-marido, o ator Henri Castelli, que enfrentou duas crises convulsivas durante o confinamento no BBB e precisou deixar a competição. Segundo ela, o mais importante nesse momento é que Henri, esteja colocando sua saúde em primeiro lugar. Enfrentando desafios e celebrando vitórias, ela mostra que a vida, assim como na moda, consegue ela se reinventar ao longo do tempo.

GPA — credores: mais estresse com Moelis

A contratação da Moelis por credores do Grupo Pão de Açúcar (GPA) adiciona uma carga extra de tensão no processo de recuperação judicial da rede varejista. A Moelis é um banco de investimento global, que atua em fusões e aquisições, reestruturações e mercado de capitais, com 20 escritórios espalhados pelo mundo. Sua presença, por si só, é um recado de que os detentores de títulos do GPA não estão dispostos a ceder nas negociações com a companhia, espremida por uma dívida de R$ 4,5 bilhões.A Moelis tem histórico de atuação no país. O caso mais emblemático é o da Oi. O grupo passou a atuar de forma coordenada para bloquear a proposta original, contestando formalmente seus termos em assembleia e no âmbito judicial. Chegou a pressionar pela conversão de parte relevante da dívida em capital. Na Americanas, a lógica se repetiu. Diante de um rombo que a levou a uma recuperação judicial com dívida de mais de R$ 40 bilhões, a atuação foi como um trator.

Mais estresse 2

Contratada por bondholders, foi uma das líderes das tratativas que obrigaram o trio de referência — Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles — a aumentar o valor de aporte na companhia de R$ 10 bilhões para R$ 12 bilhões. A Light é outro exemplo. Credores internacionais assessorados pela Moelis questionaram a capacidade da companhia de cumprir o plano apresentado e sobretudo a alocação de perdas entre acionistas e detentores da dívida. Parte dos credores chegou a defender alternativas mais agressivas, incluindo intervenção e redistribuição de ativos.

Giba Um

Supresa para os fãs

Com menos de um mês restante para o evento Todo Mundo no Rio, que levará Shakira à Praia de Copacabana, Anitta resolveu aumentar a expectativa entre seus fãs. A artista carioca anunciou uma colaboração com a cantora colombiana na música “Choka Choka”, que será disponibilizada nas plataformas digitais no dia 9 de abril. O lançamento será o segundo single do álbum “EQUILIBRIVM”, o mais novo trabalho de estúdio da cantora considerado um dos projetos mais ousados de sua carreira. Com uma batida envolvente e cheia de personalidade, a canção promete fazer todo mundo dançar, especialmente com duas estrelas da música latina dividindo os vocais. Animada com a nova colaboração, Anitta expressou sua alegria e caracterizou o single como uma música forte, vibrante e cheia de energia. Sem dúvida, a participação de Shakira torna tudo ainda mais especial e icônico. O álbum “EQUILIBRIVM” será lançado por completo no dia 16 de abril e incluirá participações de outros artistas, como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints. Uma prévia do projeto foi apresentada no programa Domingão com Huck (dia 5), aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. Enquanto isso, Shakira se prepara para um momento memorável: no dia 2 de maio, ela se apresentará no evento Todo Mundo no Rio com sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, prometendo um dos shows mais grandiosos de sua carreira em Copacabana.

Giba Um

R$ 10 bilhões lá fora

Interlocutores a par dos negócios do banqueiro Daniel Vorcaro estimam que ele tenha cerca de R$ 10 bilhões escondidos fora do país. Teria, portanto, interesse em acelerar o processo de delação premiada para limitar o quanto precisaria devolver e evitar que os recursos sejam esvaziados por gestores, investidores, credores e outros atores que, eventualmente, tenham acesso aos fundos. A teia foi formada justamente com o intuito de dificultar o rastreamento das verbas e dos reais beneficiários. Detalhe: os primeiros estudos de especialistas na área estimam que Vorcaro teria de devolver R$ 12 bilhões.

Novela dos vices

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anda tentando colocar nomes de seu partido em algumas posições estratégicas. Chegou a batalhar por André do Prado para ser vice de Tarcísio, mas ele acabou ficando com Felício Ramuth (agora no MDB).Agora, ele ficou empolgado porque Ronaldo Caiado vai disputar a Presidência pelo PSD, e Valdemar acha que seria o candidato ideal para ser vice de Flávio Bolsonaro. Acha até que “Caiado pode voltar ao estado dele e ser candidato ao Senado, porque está preparado para tudo”. Detalhe: Flávio e Caiado nunca conversaram, e o candidato do PSD acha o “01” “muito jovem e inexperiente” e que “não cabe improvisação neste momento”.

Pérola

"Nós estamos extremamente preparados para, no momento adequado, fazer a comparação: o que anda para trás é caranguejo. O presidente Lula e nós salvamos a democracia. Adversários defenderam a ditadura militar. Aliás, quem defende ditadura não deveria nem ser candidato",

de Geraldo Alckmin, que permanece na vice de Lula.

Para colecionar

O ministro Alexandre de Moraes (STF) e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, tiveram um aumento de 266% no patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar o Supremo (março de 2017). Hoje, o casal possui 17 imóveis, avaliados em R$ 31,5 milhões. Nos últimos cinco anos, compraram à vista imóveis em Brasília e São Paulo por R$ 23,4 milhões. Antes de assumir o STF, ele tinha salário de R$ 33 mil; hoje, ganha R$ 46 mil. Desde que o marido se tornou ministro, o número de ações de Viviane em tribunais superiores saltou de 27 para 152. Nos últimos anos, o casal pagou R$ 34,8 milhões na aquisição de 27 imóveis.

Agro dividido 1

A entrada do ex-governador Ronaldo Caiado, de Goiás, na corrida presidencial vai dividir o apoio do agronegócio e travar o movimento de aproximação do setor com Flávio Bolsonaro, que esperava adesão ampla ao seu nome ainda na fase da pré-campanha. Caiado tem relação longa com o agro e, durante sua gestão, implementou políticas bem vistas pelo campo. Dados do Ministério da Agricultura mostram, por exemplo, que o estado fechou 2025 com crescimento de 23% na exportação de grãos em comparação com o ano anterior.

Agro dividido 2

Caiado é médico e pecuarista e construiu sua trajetória com atuação em prol dos interesses do campo. Foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR), que ganhou projeção nos anos 80 na defesa da propriedade privada em meio aos conflitos fundiários. O mote deve ser usado na campanha pelo marqueteiro Paulo Vasconcelos, com o discurso de “padrinho do agro” aparecendo nas inserções na TV.

Olho na pesquisa

Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo e ministro das Micro e Pequenas Empresas, quer se reunir com Lula e pleitear ser candidato ao Senado por São Paulo. Nesse caso, haveria uma dobradinha do PSB, já que a outra vaga poderia ficar com Simone Tebet, recém-chegada ao partido. A intenção deve provocar reações de outras legendas, que também querem ser contempladas. Márcio diz que ia concorrer ao governo de São Paulo e cedeu o lugar para Fernando Haddad. Simone disputará pela primeira vez no estado e lidera as pesquisas estaduais (Márcio está em quarto lugar).

“Palavrão é fome”

A TVZero, de Roberto Berliner, que realizou, entre outros títulos, “Bruna Surfistinha” (e quer fazer a sequência), vai levar para a tela grande “A liberdade é tudo, minha filha”, sobre a comediante Dercy Gonçalves (1907–2009). O filme será escrito e dirigido por Lillah Halla. Famosa por ser campeã de palavrões, Dercy sempre se defendia dizendo que “palavrão, meu filho, é fome, é miséria, é falta de respeito, é a sacanagem que estão fazendo com o povo brasileiro”.

Mistura Fina

A rejeição crescente do eleitorado ao governo e ao próprio Lula é motivo de pânico na pré-campanha presidencial. O governo petista já registra 52% de reprovação, segundo o Paraná Pesquisas, e 53,3% dos eleitores dizem que “Lula não merece um novo mandato” à frente da Presidência. Em março de 2023, o Datafolha apontava rejeição de 55% ao então presidente Jair Bolsonaro.

O Paraná Pesquisas identificou no mesmo levantamento que 47% dos brasileiros não votariam em Lula “de jeito nenhum”. Em maio de 2014, o Datafolha apontou que 35% dos eleitores não votariam na então candidata à reeleição Dilma “de jeito nenhum”. E, a alguns meses da eleição de 2022, a rejeição a Lula, segundo o Datafolha, ficou entre 33% e 35% entre março e maio.

Generosos penduricalhos, distribuídos fartamente no Ministério Público Federal, custaram ao contribuinte mais de R$ 458,3 milhões entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. A fatura considera itens como “abono de permanência”, quando o servidor já pode se aposentar, mas escolhe permanecer na ativa; as famigeradas “verbas indenizatórias”; e até “outras remunerações temporárias”.

Desses penduricalhos, R$ 751,7 mil foram pagos a Paulo Gonet, mas boa parte ficou retida nos descontos, que o governo não perdoou. Gonet furou o teto duas vezes, sempre nos meses de janeiro. Recebeu, líquido, R$ 82,2 mil (janeiro/2025) e R$ 82,7 mil (janeiro/2026). Verbas indenizatórias foram o que mais custou: R$ 374,9 milhões, seguidas por outras “remunerações temporárias” (R$ 66 mil) e o abono (R$ 17,3 mil).

Ainda sobre a delação de Vorcaro: o que apareceu até agora indica que nem Lula e tampouco Flávio Bolsonaro devem ser incriminados por alguma coisa. Já o mesmo não pode ser dito do Congresso, que terá uma bancada multipartidária revelada na delação. Se surgirem fatos associados a ministros do Supremo, com acusação consistente, quem decidirá sobre a abertura de investigação será o Congresso.

In – Blusa de manga longa ajustada
Out – Blusa de manga longa larga

Cláudio Humberto

"Ninguém aguenta mais o PT"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) reage à mais uma alta na rejeição a Lula e cia.

07/04/2026 10h45

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula arrisca repetir Bolsonaro e não ser reeleito

Perder a reeleição é um dos maiores medos de Lula. Mas não só dele. Fontes do próprio Planalto, assessores e petistas em geral, também temem pesquisas que o colocam empatado ou atrás do adversário principal, pela primeira vez, desde a primeira vitória em 2002. De lá para cá, Lula liderou pesquisas meses antes da disputa, mesmo quando não poderia concorrer, mas seu desempenho hoje faz lembrar o de Jair Bolsonaro em 2022 – o primeiro presidente a perder a reeleição.

Queda patente

Lula liderou pesquisas em 2002, 2006 e até em 2010, quando não poderia concorrer a terceiro mandato, e em 2018, quando estava preso.

Palacianos insones

A taxa de rejeição ao governo Lula gira em torno de 52%. A rejeição a Bolsonaro, em 2022, era de 54% a mais de seis meses da eleição.

No aquecimento

Os resultados ruins alimentam a expectativa de desistência de Lula, que seria substituído por petistas como Fernando Haddad e Camilo Santana.

Exemplo tem

O ex-presidente dos EUA Joe Biden foi substituído por Kamala Harris, em 2024. Alberto Fernández, na Argentina, cedeu lugar a Sergio Massa.

Paca no prato expõe hipocrisia ambiental de Lula

Enquanto Lula (PT) posa como paladino de teses que nem compreende, tipo “transição ecológica”, vídeo de domingo (5) expõe o abismo entre discurso e prática. Janja preparou e serviu carne de paca, roedor silvestre cuja caça é proibida pela Lei de Proteção à Fauna (5.197/67) e pela Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). “Divina”, exultou Lula, após saborear o delito. Ele faz discursos pela ‘biodiversidade”, que também ignora, e põe no prato um animal cuja captura configura crime ambiental.

Petróleo inexplorado

O contraste beira o escárnio diante da negligência da exploração racional das riquezas como bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial.

Estupidez fértil

O Brasil importa 80% que precisa para fertilizantes, mesmo com reservas de grande escala de fosfato e postássio no Amazonas e no Mato Grosso.

Perdidos no discurso

O governo mente sobre o agronegócio “devastar” a Amazônia e dificulta produzir insumos que reduziriam a pressão por novas áreas de cultivo.

Consequências ignoradas

A pressa de Lula com o fim da escala 6x1, diz manifesto de 69 entidades representativas do comércio, revela que o governo não quer discutir as graves consequências. “É preciso serenidade para ouvir todos”, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da associação comercial de São Paulo.

Só detalhes

A carne de paca chega a ser vendida por R$300/quilo por alguns poucos criadores devidamente autorizados pelo Ibama. O quilo mais caro da picanha, por exemplo, é vendido de R$120 a R$130, em média.

Brioches

“Enquanto o brasileiro aperta o orçamento, o governo se expõe com símbolos que mostram desconexão da realidade”, disparou a deputada Rosana Valle (PL-SP) sobre o vídeo de Janja cozinhando carne de paca.

De olho

Parlamentares do Novo acionaram o Tribunal de Contas da União contra a Advocacia-Geral e Ministério da Justiça por omissão no caso “Careca do INSS”. Cobra bloqueio e recuperação da grana desviada no exterior.

Só 33% completo

Rosângela Moro (PL-PR) chamou o resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de Lula de grande promessa ilusória. “Estado forte para taxar, mas fraco para resolver”, reagiu a deputada.

 

Pré-condição

Pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul pelo Novo, o deputado Marcel van Hattem foi peremptório: “No Novo, só concorre ao Senado quem for a favor de impeachment de ministros do STF. Ponto final”.

Lista de exclusão

Ao celebrar o crescimento no Paraná do PL, seu novo partido, o senador Sergio Moro convidou eleitores a se filiarem ao partido de Jair Bolsonaro, mas faz ressalva: “só não aceitamos petista ou bandido!”.

Vaga no STF

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), os senadores que apoiarem a indicação de Jorge Messias, o Bessias, ao STF “não merecem ser reeleitos”, diz. “Destruiu vidas inocentes com a farsa do 8 de janeiro”.

Pensando bem...

...toda votação no Congresso é uma ‘janela’ de infidelidade.

PODER SEM PUDOR 

Cláudio Humberto

Preço justo

Envolvido na campanha ao governo de Santa Catarina. em 1965, Aderbal Ramos da Silva, presidente do PSD, não sabia como se livrar de Jack, um boêmio, chato, que não largava seu pé. Um dia entregou-lhe uma quantia: “Jack, por favor, entregue estes Cr$ 100 mil ao Gordon. Em mãos.” Ele só voltaria um mês depois: “Dr. Aderbal, procurei o Gordon por todos os lados. Fui ao Rio, São Paulo e Porto Alegre e não o encontrei. Gastei o dinheiro procurando o homem...” Aderbal disse que não tinha problema. Afinal, livrou-se dele por um mês! “A propósito, dr. Aderbal”, perguntou Jack, intrigado, “quem é afinal o Gordon?”

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