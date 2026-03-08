Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"Pelo visto, Vorcaro trocava mensagens com todo mundo, menos com a sua advogada, mulher de Moraes"

André Marsiglia, jurista e comentarista, sobre o escândalo das mensagens reveladoras

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/03/2026 - 07h00
CPMI enrola e oposição leva Master para comissões

A oposição tem certeza de que uma CPI para apurar cambalachos do Banco Master vai arrastar de vez o governo Lula para o epicentro do escândalo. O pedido para criar a CPMI cozinha na gaveta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), há mais de um mês. Para não deixar o assunto esfriar, parlamentares entopem as comissões da Câmara e do Senado com pedidos de convocação e requerimentos de informação, além de pedidos à Procuradoria-Geral da República.

Queima de arquivo

Na Câmara, a tentativa na PF de autoextermínio do Sicário, da milícia de Daniel Vorcaro, dono do Master, rendeu quase 10 requerimentos.

Cobra geral

São pedidos de convocação do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal, e providências ao PGR, Paulo Gonet.

Pode esquecer

Nesta terça (10), a oposição protocola mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes (STF). Para andar, depende de Alcolumbre.

Siga o dinheiro

A Amprev, que foi alvo da PF, injetou grana em investimentos do Master. A cúpula do Instituo de Previdência do Amapá foi indicada por Alcolumbre.

PL pressiona por filiação ou vice de Tarcísio

A insistência de Gilberto Kassab em manter pré-candidaturas do PSD à Presidência da República tem irritado a cúpula do PL, que esperava apoio a Flávio Bolsonaro (PL). Os liberais queriam ao menos que o cacique não tivesse candidatos pelo partido. O “troco” no PSD pode sair em São Paulo. O PL vai reivindicar a filiação do governador Tarcísio de Freitas, hoje no Republicanos. Já contando com a negativa, o PL vai atrás da cadeira de vice de Tarcísio, hoje com Felicio Ramuth, do PSD.

Fator Bolsonaro

Na nova investida para atrair o governador, os liberais devem apostar no emocional e lembrar que foi Jair Bolsonaro que alçou Tarcísio ao posto.

Só chegar

Convite a Tarcísio para filiação já foi feito pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas sempre com recusa de Tarcísio.

Não desce

Deputados contam que Tarcísio se dá bem com boa parte do PL, com parlamentares estaduais e federais. O problema é a cúpula do partido.

Trolha no horizonte

O Portal da Transparência vai completar um mês sem atualizar despesas do governo Lula (PT) com viagens. Apenas nos primeiros 40 dias de 2026, a gestão petista gastou R$33,5 milhões com diárias e passagens.

Construção gaúcha

O Republicanos já anunciou apoio à pré-candidatura do deputado Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul. Além do seu partido, PL, ele já conta com o apoio do Novo e Podemos e mais partidos são esperados.

Venezuela estável

O presidente dos EUA, Donald Trump, avalia que “a Venezuela está indo muito bem, foi estabilizada” e elogiou Delcy Rodrigues, presidente que substituiu o narcoditador Nicolás Maduro: “pessoa maravilhosa”.

Enquanto isso, em Minas...

Marcel van Hattem (Novo-RS) denunciou que Lula (PT) deu ordem para a base governista na Câmara tentar adiar para semana que vem a votação do socorro a empresas mineiras atingidas pela chuva e cheias.

Master além-mar

A prisão de Daniel Vorcaro virou notícia nas principais agências e veículos de imprensa internacionais, como Reuters e Bloomberg, que destacam a “reviravolta violenta” no escândalo do Banco Master.

Apostas abertas

Segundo a plataforma de previsão e apostas Polymarket, a chance de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ser removido do cargo por impeachment antes de 2027 voltou a subir nos últimos dias: 21%.

Esquece

Flávio Dino (STF) será chamado à CPMI do INSS para explicar canetada que livrou Lulinha da quebra de sigilo, diz o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Pode-MG). É convite, o ministro vai só se quiser.

PP com PL

O PP caminha para apoiar a candidatura do deputado Luciano Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul. A pré-candidatura de Ernani Polo (PP) foi interrompida e o político deve apoiar Zucco.

Pergunta no STF

Vai ter ministro visitando Daniel Vorcaro?

PODER SEM PUDOR

Deputado plural

O falecido deputado Luiz Eduardo Magalhães (PFL-BA) presidia as sessões da Câmara com instantes de bom humor. Certa vez, ele se dirigiu assim ao deputado Fernando Gabeira (RJ), na época o único representante do PV:

- Deputado, use a palavra para orientar sua bancada!

- Presidente – respondeu Gabeira – minha bancada sou apenas eu, uma pessoa muito dividida. Nem sempre posso me orientar bem.

Giba Um

"Esse é o ano em que a gente vai provar que fazer pirotecnia com o celular não resolve o problema...

...da sociedade. O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, brincando de fazer política, nós vamos desmascarar", de Lula, em meio ao desastre das chuvas em Juiz de Fora (MG).

06/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Ainda a manifestação organizada por Nikolas Ferreira n na Avenida Paulista: duas figuras que sabiam que no palanque, também estaria Flávio Bolsonaro, mas não apareceram. De um lado, Michelle Bolsonaro, que teria feito, dois dias antes, "um pequeno procedimento cirúrgico" e "ficou cuidando da filha Laurinha".

MAIS: o outro, foi a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, poucos dias antes, embarcou para a Alemanha, onde teria compromissos de "agenda tecnológica". A propósito: Flávio tem dito que Tarcísio será coordenador de sua campanha em São Paulo, o que não procede.

Pautas positivas

Em meio ao desgaste, ministros do Supremo aceleram "pautas positivas para melhorar o clima junto aos brasileiros. A manobra ocorre depois do tribunal ser acusado de blindar investigados no caso Master e de protagonizar polêmicas bilionárias envolvendo dois ministro, ainda não explicadas. A CPMI do INSS denúncia obstáculo do STF à investigação, autorizando três dezenas de suspeitos a desdenhar intimações. O julgamento dos assassinos de Marielle, pode ajudar a melhorar o cartaz do STF, e as decisões desfavoráveis aos penduricalhos buscam ajudar na reconciliação com a opinião pública. O Supremo tenta posar de guardião da moralidade e transparência.

"Milícia privada" 1

A decisão do ministro André Mendonça (STF) que levou à prisão Daniel Vorcaro cita organização criminosa, danos bilionários e ameaça a investigações e uma "milícia privada", chamada de "A Turma", especializada em perseguir, espancar - ou mais que isso - jornalistas que publicavam comportamento criminoso do ex-banqueiro. A decisão atende ao pedido da PF por suspeita de crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça.

"Milícia privada" 2

Além de Vorcaro, foram alvo da operação da PF Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o coordenador da segurança Luiz Phillipi Mourão, apelidado "Sicário" (é quem recebia ordens para agir contra jornalistas), e o policial aposentado Marilson Roseno da Silva. "A Turma" intimidava também adversários e autoridades. Mensagens interceptadas pelos investigadores mostram Vorcaro ordenando a Mourão que o jornalista Lauro Jardim fosse "agredido para quebrar todos os dentes num assalto forjado". Também estaria no alvo de "A Turma" uma fonte que abasteceria, supostamente, Malu Gaspar.

Escalada tributária 1

Enquanto Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$ 17,5 bilhões) e reduz alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,17%, tornando o país um dos mais beneficiados, o governo Lula transforma o contribuinte no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, criou ou aumentou impostos em três dezenas de ocasiões.

Escalada tributária 2

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI e taxou investimentos e dividendos. Fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e continua aumentando. Por mera resolução, elevou o imposto de importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares (nos eletrônicos, voltou atrás). De quebra, veículos elétricos BYD de taxa zero foram premiados com 35% de imposto.

Giba Um

 Uma nova versão

A atriz, modelo, autora e ativista dos direitos dosanimais Pamela Anderson está na capa da Another Magazine, onde abriu seu coraçãosobre sua nova fase no mundo artístico. Despida até de maquiagem, que sempre a identificouestá numa nova fase de sua vida. “Este é o meu momento de brilhar, não como umsímbolo sexual, mas como atriz. Acho que fiquei na minha por muito tempo. Meusseios tinham uma carreira e eu só estava acompanhando”. Apesar de estar focadanesta nova versão ela não tira sua culpa por sua trajetória e garante queapesar de tudo foi feliz com tudo que viveu: “Não sou inocente aqui. Eu fuicúmplice, porque em algum momento, especialmente no início da minha carreira,nos meus relacionamentos e nas coisas que aconteceram na minha vida pessoal,era pura exploração e eu meio que desisti”.

Pamela reconhece que foi uma fase eque aceitou para ter condições de sobreviver, dando sempre valor ao dinheiroque conquistava a cada trabalho. “Gosto de estar na luta. Vivo de salário asalário, nunca vou me livrar disso. Sou muito tradicional e simples. Não gostode dívidas. E segundas chances também, não as considero garantidas. Sinto queestou tendo uma segunda chance em tudo. E tudo isso foram lições aprendidas, etenho muito de onde me inspirar, da minha infância aos meus relacionamentos dasúltimas décadas, então quero explorar isso. Não quero ter que me preocupar coma minha aparência. Quero poder não ter alguém na minha vida com quem eu fiqueme perguntando: 'Será que essa pessoa vai gostar?' Não preciso agradar aninguém. Isso é uma verdadeira liberdade. Ninguém espera perfeição de mim. Seeu piso num tapete vermelho, sempre vai estar um pouco bagunçado. E isso fazparte do meu charme.”

"André Esteves é o novo Eike Batista"

A comparação ganhou os mais diversos cír culos ligados aos poderosos: André Esteves é o novo Eike Batista. O dono do BTG des ponta como o que existe de mais próximo do que um dia o Mr.X representou para o capitalismo brasileiro. A semelhança, segundo analista, passa pela disposi ção quase química para o risco, pela agressividade nos negócios, pela competência de venda e pelo acesso privilegiado a autoridades das mais diver sas áreas, fundamental para desobstruir caminho e fazer valer seus interesses - o que em mais uma simi o dono do antigo conglomerado X se notabilizou por começar projetos greenfield - e fazer IPOs bilioná rios de maquetes; já o banqueiro tem se notabilizado pela capacidade de identificar fragilidades em suas presas e pela voracidade em atacá-las.

"Novo Eike" 2

Mais: Eike Batista almejava erguer impérios do zero e ainda almeja . Diz que sua próxima aventura será na área de minerais cítiricos, para não falar da supercana (quer produzir arté três vezes mais etanol) com a qual pretende voltar ao mercado de capitia ao lado de investidores sauditas. Já Esteves compra peçados de territórios decadentes. É o anti-Warren Buffet. Pra muitos é um um oráculo. Suas movimentações sinalizam para uma segunda, terceira e quarta casa do xadrez. Eike encarnou o capitalismo da promessa e das oportunidades; Estaves opera no capitalismo da captura.

Giba Um

Arroz e feijão

A cantora Simone Mendes, um dos fenômenos da música sertaneja, ataca como garota-propaganda da Tupperwave (linhas de produtos para o lar, incluindo utensílios de cozinha, recipientes para preparação e armazenamento de alimentos, e produtos para servir alimentos), que, nos anos 70 e 80, fizeram muito sucesso nas casas dos brasileiros. A campanha apresenta o lançamento de três coleções inéditas da marca. Aliás Simone ataca também como diretora criativa, trazendo vários símbolos da sua história no interior por meio de desenhos, desde árvores, pássaros, cavalos, casinha simples, flores, natureza e família unida. Apesar de ser um grande sucesso, Simone se mostra simples e fala: O prato que mais traduz fora dos palcos é básico: arroz, feijão e bife. Eu adoro macarrão também, mas arroz e feijão não podem faltar. É comida simples, popular mesmo do dia a dia”. E completa que no seu Natal o melhor é o tradicional frango com farofa.

Giba Um

 Jatinho de Vorcaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou jatinho de Daniel Vorcaro para fazer campanha em nove estados e no DF ao longo de dez dias do segundo turno de 2022. A aeronave foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, objetivando reverter o resultado na reta final que elegeu Lula. Nikolas diz que não sabia de quem era o avião e seu uso não precisava ser declarado à Justiça Eleitoral. Um santo, esse Nikolas!

"Novo Eike" 3

E ainda: o BTG é também um devorador de precatórios, títulos podres, carteiras de crédito estressadas, recebíveis inadimplentes, enfim, junk bonds, das mais diversas espécieis. Difícil saber o que Estaves enxerga em tanta moeda putrefata. Alguns acham que poderia ter valor, por exemplo, para a compra de concessões de infraestrutura em um futuro não muito distante. O fato é que, nos últimos anos, calcula-se que o banco tenha adquirido mais de R$ 20 bilhões desses papéis em special situation. Raspas e restos interessam ao predador Esteves, que não se limita a outras aquisições.

"Novo Eike" 4

Resumo da ópera: se Eike buscava ser o maior empresário do país e um dos maiores do mundo. Esteve parece estar satisfeito em ser "apenas" o maior finaciador do Brasil, o que o deixa em posições privilegiadas e poderosas para impor a impor seus interesses. Para esses lúcidos analistas, Eike seria um megalômano; Esteves, um very smart businessman. Estes não compram apenas ativos, arrancam do chão. Compra influência, domínio e poder. Eike e Esteves causam espanto e comparação inevitável.

Mistura Fina

O Itamaraty acha que o Brasil (leia-se, Lula) não "precisa ser comentarista" da crise EUA vs. Irã, conflito cujas dimensões ainda são incertas. O silêncio total contrasta com a diplomacia lulista. Para quem tem memória curta: em 2010, Lula chegou a mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. A iniciativa foi desautorizada pela Casa Branca, mas ainda é celebrada como momento de afirmação do Itamaraty. Hoje, as palavras de ordem são pragmatismo e redução de danos, segundo analistas de plantão.

Integrante da comitiva de Lula à Índia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai visitar laboratórios e assinar termos de compromisso para fechar uma parceria que permita ao estado produzir ao menos quatro medicamentos oferecidos hoje no SUS. O objetivo é baratear o preço dos remédios, que custam R$ 1,7 bilhão por ano. Entre eles, o Pertuzumabe, usado contra o câncer de mama. É ano eleitoral e Rodrigues é capaz de não conseguir se reeleger. ACM Neto (União Brasil) está crescendo nas pesquisas.

A repaginação da grade do SBT não produziu os resultados esperados na segunda-feira (2). A novela "Presente de Amor", deslocada para antes do "SBT Brasil", registrou apenas 2,3 pontos (4% do share) e foi superada pelo "Jornal da Band", que marcou 3,8 pontos.  A queda da faixa chegou a 23%. O "SBT Brasil" agora às 20h30 marcou 2,7 pontos, distante da vice-liderança da Record e muito aquém da Globo (23,6 pontos). E o programa de Ratinho levou um tropeção: 2,8 pontos, sua pior marca no ano (perda de 10% do público habitual). 

 A principal aposta da noite do SBT foi "Galvão FC", programa de Galvão Bueno que estreou com média de 2,9 pontos, chegou a registrar picos de 4,4 e encerrou com apenas 1,9 ponto. No mesmo horário, a Record se manteve na vice-liderança com 3,3 pontos. Resumo da ópera: numa única noite, o SBT não ganhou a audiência que pretendia ganhar e perdeu muito da audiência magra que tinha. As herdeiras de Silvio Santos ficam de castigo e de joelhos. Detalhe: Galvão Bueno não tem mais o poder de atração dos velhos tempos.

In - Suco de pêssego

Out - Suco de amora

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Brechas que podem beneficiar o Lulinha"

Carol de Toni (PL-SC) sobre a decisão de Flávio Dino (STF) de anular quebra de sigilo na CPMI

05/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Farmacêutica de ex-ministro liga Lula e Vorcaro

A ligação de Daniel Vorcaro a Lula (PT) ainda está por ser investigada. Um dos fatos mais intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso; uma delas por uma hora e meia. Mas foi o ‘socorro’ a empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca: tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador, e seus problemas acabariam.

‘Salvador’ em ação

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm em Nova Lima (MG), em abril de 2024. 

Felizes para sempre?

Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido, claro: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro, mas estava feliz.

Só podia gerar rombo

O governo Lula enterrou na Biomm R$203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG.

Exclusivo das tetas

Logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um só frasco de nada ao setor privado.

Gastos do governo já superam R$1 trilhão em 2026

Os gastos do governo brasileiro ultrapassaram a marca de R$ 1 trilhão nesta quarta-feira (4), segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e – especialmente – do governo federal do PT, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Faça as contas

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões, em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 bilhões.

Pessoal federal

O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já torrou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos, em 2026.

Poderes em 2026

Na soma das três esferas de governo, o Executivo gastou R$269 bilhões com pessoal; o Judiciário, R$9,4 bilhões; e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

Fofoca no cafezinho

No cafezinho da Câmara, deputados falavam sobre o risco do banqueiro Daniel Vorcaro, comparando-o a Jeffrey Epstein, financista enrolado em escândalo sexual de menores e políticos, que apareceu morto na prisão.

Comendo mosca

A Procuradoria Geral da República segue passando vergonha: ignorou a gravidade, a urgência e até o prazo de 72h, fixado pelo ministro André Mendonça, para se manifestar sobre a prisão de Daniel Vorcaro.

Em grupo

Ao suspender quebra de sigilos de empresária amiga de Lulinha, aprovada CPMI do INSS, Flávio Dino inviabiliza dezenas de quebras de sigilo votadas em grupo na CPMI. Mas blindou o filho de Lula.

Gangsterismo

“Quando a gente vê o nível de gangsterismo desse indivíduo [Daniel Vorcaro], temos que concordar com o ministro André Mendonça”, que prendeu o dono do Master, disse o senador Sergio Moro (União-PR).

Mundo do crime

Com o plano covarde contra Lauro Jardim, um dos melhores valores do jornalismo brasileiro, Vorcaro mostrou, com esse gangsterismo, que sua opção pelo mundo do crime não se limitou às fraudes financeiras.

Angústia

Apenas dois dias após ser rejeitado mais um pedido de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a apresentar problemas de saúde, segundo seu filho Carlos: “soluços, vômitos, refluxos e tonturas”, disse.

Matador de aluguel

Tratado por “Sicário” no grupo que Vorcaro mantinha no zap, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que ontem tentou se matar na cela, talvez nem saiba o significado da expressão. Sicário é matador de aluguel.

Novo golpe

O Bradesco alerta para novo golpe: do falso gerente. O golpista entra em contato com correntistas via Whatsapp para “atualizar cadastro” e dá site falso para roubar o acesso às contas de pessoas físicas e até jurídicas.

Pensando bem...

...milícia na Faria Lima, agora sem terno e gravata.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Santa inspiração

Deus não ajudou o governador catarinense Luiz Henrique (PMDB) naquele dia de 2004: ao lado do autor, ex-ministro Rafael Grecca, exibia orgulhoso às freiras de Nova Trento o projeto de construção do santuário de Madre Paulina. Uma das freiras achou-o “carnavalesco” e outra sacramentou: “É incompatível com os ensinamentos da fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus...”. Construíram um mais simples, sem dinheiro dos contribuintes.

