CLÁUDIO HUMBERTO

"Perseguição implacável"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a operação da PF contra o Pastor Malafaia

Tamires Santana

Tamires Santana

22/08/2025 - 07h19
CPMI do INSS já tem quase 600 apurações na mira

Na ressaca da derrota humilhante na CPMI que irá investigar a bandalheira no INSS, Lula (PT) assistiu a um tsunami de requerimentos que ilustram seu medo da investigação que derrubou o ministro Carlos Lupi (Previdência): foram protocolados quase 600 requerimentos de investigação só nas primeiras horas. A primeira sessão, na quarta (20), elegeu o senador Carlos Viana (Pode-MG) e o deputado Alfredo Gaspar (UPB-AL) como presidente e relator da CPMI, respectivamente.

É o DNA

Parte dos requerimentos mira José Ferreira da Silva, conhecido entre pelegos sindicais pela alcunha de Frei Chico. É irmão de Lula.

Bilhões em jogo

Frei Chico é dirigente de um tal Sindicato Nacional dos Aposentados (Sidinapi) alvo da primeira fase da operação da Polícia Federal.

Arrocho no pelego

Quase duas dezenas de documentos pediam quebra de sigilo bancário de Frei Chico, além de convocação para depor e relatórios do Coaf.

Sangue nos olhos

O senador de oposição Izalci Lucas (PL-DF) é o recordista: registrou mais de 300 requerimentos assim que se abriu o protocolo.

Fortaleza implanta contraceptivo até em crianças

A prefeitura de Fortaleza (CE) passou a distribuir contraceptivos – através de implantes subdérmicos – a crianças a partir dos 10 anos. A prefeitura diz que o implante é destinado a “adolescentes de 10 a 19 anos” e celebra que mais de 600 jovens foram “beneficiadas” até março. A oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT) classifica a ação como absurda e “verdadeira inversão de prioridades”. A coluna pediu os números de crianças que receberam implantes; sem resposta.

Inversão completa

Para o vereador Julierme Sena (PL), a prefeitura de Fortaleza  “coloca em risco uma geração inteira”.

Caso único

“Iniciativa exclusiva” da gestão petista à frente da prefeitura, o implante é injetado sob a pele e libera hormônios contraceptivos por três anos.

Outros caminhos

Sena defende reforçar valores, diálogo e proteção para que crianças não iniciem a vida sexual precocemente.

Já te vi

Relator na CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (UPb-AL) relatou a proposta para sustar a ação penal no STF contra Alexandre Ramagem (PL-RJ). Promotor brilhante, saiu-se vitorioso.

BB sob sério risco

A gestão despreparada do governo Lula faz o Banco do Brasil enfrentar uma de suas piores crises de sempre. E se Lula o obrigar a descumprir a lei Magnitsky, pode até ser o fim de sua incrível história de 216 anos.

Medo de água fria

Ao afirmar que Lula é arcaico, ultrapassado, o senador Ciro Nogueira (UPB-PI) deu um detalhe: o petista nem tem celular. Não deve ser por atraso e sim medo de ser gravado, como nos tempos da Lava Jato.

Perdeu, mané

O povão não perdoa mesmo. Perfil no Instagram de Omar Aziz (PSD-AM) recebeu enxurrada de comentários com zombaria na publicação em que o senador está pagando de presidente da CPMI do INSS. 

Faz o Elo

Viralizou na internet o meme “Faz o Elo”, com montagem de Alexandre de Moraes, sancionado pela Magnitsky, segurando cartão de bandeira Elo. Moraes está vetado em bandeiras como Visa e America Express.

O mundo gira

Jason Miller, hoje um dos mais influentes assessores de Trump, em 2021 foi detido pela PF e interrogado por três horas. Ele não esquece. Diz que Moraes é “ameaça à democracia” em todo o Ocidente.

Dupla face

Erika Hilton (Psol-SP) que diz ser “uma honra” ter visto dos EUA cancelado, é a mesma trans que recorreu à ONU para denunciar que o visto americano foi emitido em abril com gênero masculino.

Diferente

Apesar de virar piada nas redes, o Fórum Empresarial Lide de João Doria, o Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, tem sido a sede desse encontro nacional desde 2022. Já o evento internacional...

Pensando bem…

…timing é tudo.

PODER SEM PUDOR
Requerimento arriscado

O deputado João Pizzolatti (PP-SC) investigava maracutaia no Ministério da Saúde, em 1996, quando um suspeito foi assassinado em Brasília dias depois de encontrar o parlamentar. Preocupado, ele consultou o presidente do partido, Esperidião Amin, sobre o risco de entrar com um pedido de informações sobre a compra de remédios no Ministério da Saúde. A resposta de Amin, como sempre bem-humorada: “Acho que você deveria entrar com o requerimento assim mesmo. Se te matarem, pelo menos nós saberemos que estamos no caminho certo...”

Giba Um

"Ditaduras são regimes políticos em que há falta de liberdade, há tortura, censura, pessoas que...

vão para o exílio ou aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil", de Luís Roberto Barroso (STF), negando que o Brasil vive uma "ditadura do Judiciário".

21/08/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

É grave o estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, internado no Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre, com pneumonia. O quadro inspira cuidados devido à fragilidade da saúde do autor. Ele tem doença de Parkinson, problemas cardíacos.
Mais:  sofreu um AVC em 2021, que deixou sequelas. Em 2020, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no osso da mandíbula e, em 2016, colocou um marcapasso definitivo. Tem problemas motores e na comunicação. Já publicou 80 livros com 5,6 milhões de cópias vendidas.

Embaixador não

O ainda presidente do STF, Luís Roberto Barroso, está avisando que não pretende antecipar sua aposentadoria e que essa história de virar embaixador em Paris é puro boato. "Não tenho nenhum compromisso, nem sair, nem de ficar". Dia 29, será substituído pelo ministro Edson Fachin. A aposentadoria de Barroso está prevista para 2033, quando completará 75 anos. Se fosse antecipar a saída, já teria diversos nomes cotados para sua vaga: Jorge Messias (AGU), Bruno Dantas (TCU), Vital do Rêgo (presidente do TCU) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os defensores do ex-presidente do Senado, estão Davi Alcolumbre e ministros do STF como de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 

Moro: outro partido

Ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro (União), líder nas pesquisas para o governo do Paraná em 2026, enfrenta resistências em seu próprio partido para lançar sua candidatura e esbarra em alianças locais. Mesmo à frente nas intenções de voto, Moro já acumula atritos internos e vê o governador Ratinho Jr. (PSD) em particular em sua sucessão. No Paraná, o partido está na base de Ratinho, que mira o Palácio do Planalto no ano que vem e sonha em ocupar a vice da chapa. Na última pesquisa, Moro aparece com 30% de intenções de voto e seus adversários registraram menos de 20% cada um. Resultado: Moro vai mudar de partido.

Motta com Lula

O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, fora da agenda, com Eduardo Bolsonaro na pauta. O petista quer se livrar do rival e também de seu filho exilado nos Estados Unidos. Precisa culpar alguém pelo fracasso e o escolhido foi Eduardo, a quem Lula atribui prestígio suficiente para influenciar decisões de Trump. Assim, Eduardo  virou o responsável pelas sanções a Alexandre de Moraes, a reunião cancelada de Haddad e a proibição de Alexandre Padilha ir aos Estados Unidos, incluindo a filha de 10 anos de idade. Motta prometeu encaminhar ao corregedor denúncia contra Eduardo, que foi prontamente atendido. Motta quer exibir "provas de lealdade".

Apunhalado

A sucessão na ANP está provocando abalos sísmicos na base governista. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), mobilizou seu partido no Congresso para barrar a investida do PT com o objetivo de fazer o advogado Angelo Rezende o futuro diretor-geral da agência reguladora. A indicação teria partido do senador Jaques Wagner. Silveira sente-se pessoalmente apunhalado pelo partido, uma vez que teve garantia do Planalto de que faria o próximo número 1 da ANP. O ministro trabalha pela nomeação de Pietro Mendes, atual secretário do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta de Minas e Energia. 

Ciro 2026

A filiação de Ciro Gomes (hoje no PDT) é tida como avançada no PSB, apesar do martelo ainda não ter sido batido. Enquanto Ciro reforça ataques ao PT, os tucanos afirmam que o projeto e a candidatura ao governo do Ceará, comandado por ele entre 1991 e 1994, quando integrava as fileiras do partido, desta vez como opção de voto para a base do ex-presidente Bolsonaro. "O público bolsonarista quer votar nele. Sabem que ele é referência de gestão", diz Ozires Pontes, presidente do PSDB no Ceará. E emenda: "Ele só não voltaria no comando do Estado se ficar "berborrágico".

Giba Um

 Impondo limites

A atriz, apresentadora, influenciadora, modelo, empresária e missionária Rafa Kalimann está feliz da vida ao realizar um de seus grandes sonhos, ser mãe. Grávida de seis meses do cantor e compositor de forró Nattan, Rafa revelou que está se descobrindo uma nova mulher, e por isso está precisando desacelerar um pouco o ritmo do trabalho e também impondo alguns limites em sua vida.

"Essa Rafa já nasceu em mim. Nasce a partir do momento em que a gente sabe que está gerando. Tenho uma consciência muito maior do espaço que ocupo, da minha existência, do meu propósito aqui. A busca por isso foi incessante nesses últimos anos. Estou sendo mais eu". E completa: “Renascendo, me descobrindo em outros aspectos que eu não conhecia em mim, me respeitando mais, colocando limites maiores. Eu acho que é tão sagrado, sabe? Gestar é tão sagrado. Dar à luz é tão sagrado que você começa a se ver de um jeito mais respeitoso, de fato, de um jeito diferente. E eu estou amando tudo. Eu estou amando as mudanças do meu corpo, eu estou amando tudo, estou vibrando uma nova Rafaella, uma nova mulher."

Rafa também revelou que irá se dedicar um pouco à filha, mas que não existe possibilidade nenhuma de não retornar ao trabalho, que aliás se diz muito orgulhosa e que está pronta para novos desafios. Aos 32 anos, revela que quer ter uma família grande, se tornando futuramente uma avó cercada de netos.

“Eu quero ter uma família grande, igual eu tive. Eu quero que meus filhos tenham primos, irmãos e sobrinhos. Eu quero ser uma avó cheia de netos. Eu quero, se Deus me permitir, eu quero ter uma família grandona. Casa cheia. Mesona gigante que a vó tem que falar: "Pelo amor de Deus, vem almoçar, vai esfriar a comida".

Trump agora quer barrar a seleção

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está entre as opções de sanções contra o Brasil, depois da escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o "regime autoritário" brasileiro que Trump vem criticando, embora ele seja a favor da medida. A Fifa, cujo presidente Gianni Infantino (mandato até 2027) se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de grandes inimigas. Trumpistas acham que as sanções impostas no Brasil "não foram suficientes" e querem sanções que "machuquem mais". A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Desconfiança

Petistas que vivem em busca de inimigos para justificar o derretimento da popularidade de Lula, agora desconfiam de Diego Coronel (PSD-BA), corregedor da Câmara dos Deputados. O PT esperava fechar o relatório contra deputados que obstruíram e Mesa Diretora de Câmara, bateram à porta do Conselho de Ética. Só que o Coronel sinalizou que pode usar o prazo que dispõe de até 45 dias. O sobrenome já foi entregue: o corregedor é filho do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que precisa renovar o mandato em 2026.

Giba Um

 Fora dos holofotes

Musa dos anos 80 e precursora do biquíni fio-dental, Magda Cotofre lançou sua autobiografia "O outro olhar de Magda Cotrofê" (Emó Editora), onde mostra o lado que ninguém conhece, o da mãe e da mulher. “Sempre fui reservada, nunca gostei de falar sobre minha vida, mas essa vontade de escrever um já vem de muito tempo. Várias editoras já me procuraram para fazer uma biografia. Mas, desta vez, recebi um convite da Emoé Editora, que veio, coincidentemente, com os meus 40 anos de carreira. No livro, falo sobre a dor de uma mulher e se, de alguma forma, puder ajudar alguém, já fez o efeito que tinha que fazer”. Aos 62 anos, Magda conta (também em sua biografia) como foi difícil envelhecer, numa sociedade que está preocupada com a estética principalmente. “Eu achava bacana ser idolatrada. Na medida em que fui envelhecendo e ficando mais madura, entendi que tinha algo para falar. E esse livro é mais ou menos isso, trazendo esse olhar de uma Magda com mais profundidade, mais íntima, uma Magda mulher e mãe. É para mostrar que existe outra pessoa, alguém que tem alma, não só um pedaço de carne”.

Giba Um

 Ainda não pagou

Sidney de Oliveira, dono da Ultrafarma, já entregou seu passaporte, mas ainda não pagou a fiança de R$ 25 milhões fixada como uma das condições para sua liberdade. Ele foi solto depois do juiz revogar sua prisão temporária, atendendo a um pedido do Ministério Público, que considerou a detenção desnecessária para a continuidade das investigações. O magistrado acolheu o pedido, mas avaliou que a soltura ainda era prematura. A fiança ainda não foi paga por se tratar de valor elevado.

Um ano sem Silvio 1

Um ano após a morte de Silvio Santos, filhas e viúva travam batalha judicial para liberar R$429 milhões no exterior e contestam a cobrança de tributos estaduais. Com a morte do apresentador, iniciou-se nova fase marcada por disputas jurídicas em torno de sua herança estimada em R$ 6,4 bilhões. Uma complexa partilha de bens se desenrola nos bastidores, envolvendo contas no exterior, questionamentos tributários e disputas com o fisco paulista.

Um ano sem Silvio 2

Silvio Santos deixou testamento com divisão prévia para suas seis filhas e a viúva (cada filha deve ter herdado ao menos R$ 100 milhões). Um dos principais pontos de atrito envolve R$ 429 milhões nas Bahamas. As herdeiras questionam também o cálculo da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que teria aumentado em R$40 milhões o valor dos tributos incidentes sobre cinco empresas do espólio. E R$ 10 milhões de uma dívida pessoal de Silvio já foram pagos pelas herdeiras.

Mistura Fina

Esse é o dilema de Rubem Menin, presidente da MRV, em relação à Resia, seu braço imobiliário nos EUA. A empresa, com negócios na Flórida, Texas e Geórgia, tem se notabilizado como um sugador de recursos, com forte impacto contábil sobre a Holding. Em julho, a MRV realizou em seu balanço, um impairment de US$ 144 milhões referente a perdas da subsidiária americana. Os investidores aguardam que a MRV dê seu veredito em relação ao futuro da Resia.

Ainda a Resia: -no fim do ano passado, a empresa de Rubem Menin (ele também tem a VNN Brasil, Banco Inter, Menin Wine Company e é principal investidor da SAF do Atlético Mineiro) anunciou plano de alienação de US$ 800 milhões de ativos nos EUA até 2026. Desse total, apenas US$ 117 milhões foram cumpridos até o momento. Entre os cenários contemplados, a MRV avalia a venda de todos os empreendimentos imobiliários e do banco de terrenos da Resia, com consequente fechamento da companhia.

Enquanto Lula gosta de dizer que não vai retaliar os Estados Unidos com a suspensão de vistos da Suprema Corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes ou ministros de Estado como Alexandre Padilha, a realidade mostra que, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz, da Suprema Corte dos EUA realizou uma visita oficial ao Brasil foi há 27 anos. A juíza Sandra Day O'Connor (EUA) pisou no Brasil em 17 de setembro de 1998 (Celso de Mello era o presidente do STF).
 
Ainda retaliação: antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy  esteve no Supremo de cá, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990. Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, autoridade máxima no setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde. Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para a cerimônia do Panamericano. Esticou e foi a Fiocruz. 

In - Livro: Concorrente
Out - Livro: Só pra mim
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"É um posto de ditadura com pitadas autoritárias"

Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, para quem o Brasil não vive democracia plena

20/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Nova federação deve forçar reforma ministerial

Lula (PT) adiou a reforma ministerial o quanto pôde, até pela humilhação da recusa de Pedro Lucas (União-MA) para ser ministro das Comunicações, mas já entrou no radar alterações na Esplanada ainda este ano. A mudança deve ocorrer com a saída ao menos dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União, e André Fufuca (Esporte), do Progressistas. Do lado dos progressistas, há menos drama quanto ao desembarque. No União, há mais focos de resistência.

Haja dipirona

A nova superfederação, mais alinhada à oposição, preocupa o Planalto. A dor de cabeça inclui bancada com 14 senadores e 109 deputados.

Cota Alcolumbre

Frederico Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração) são nomes de Davi Alcolumbre na Esplanada e devem se manter.

Dê adeus

Outros nomes ligados aos partidos, mesmo no segundo escalão, estão com desembarque previsto para outubro.

Caso a caso

Temas indispensáveis, como revisão do teto do Imposto de Renda, vão passar. Outros, como o tal “SUS da Segurança”, ficarão “marinando”.

Moraes aposta com dinheiro dos outros, diz Luca

O advogado Matin De Luca, que atua em defesa da Trump Media, grupo de comunicação do presidente Donaldo Trump, observou ontem na rede social X, que Alexandre de Moraes “gosta de se gabar em entrevistas de que nunca recua, sempre dobrando e triplicando a aposta”, mas observou que o problema é que o ministro do STF agora está apostando com o dinheiro alheio. “É fácil jogar duro quando as fichas pertencem aos contribuintes e investidores brasileiros”, advertiu.

Era da incerteza

Para o advogado, a decisão de Flávio Dino para “proteger Moraes” alega defesa da “soberania”, mas apenas alimenta a incerteza jurídica.

Ladeira abaixo

Martins de Luca acompanhou o mercado ontem, e viu ações de bancos despencando, o dólar subindo e os custos do crédito disparando.

Até quando?

O advogado de Trump indaga quanto o Brasil gastará em credibilidade e prosperidade “antes que alguém descubra seu blefe.”

É grave a crise

Um dos analistas mais admirados e experientes do mercado, Fernando Ulrich acha que, se a crise escalar, a malcriação do governo Lula/STF contra a Lei Magnitsky pode provocar “hecatombe financeira” no Brasil.

Apoio amplo

O União Progressista é bom cenário para Celina Leão, atual vice, que disputará a sucessão de Ibaneis Rocha (MDB). Os deputados da federação mais os do MDB somam 1/3 da Câmara Legislativa do DF.

Ausência esperada

Sinal claro de desembarque do governo Lula foi a ausência de governistas no evento que oficializou a federação União Progressista. O PT não deu as caras, rompendo antiga tradição de cordialidade.

Olho na Câmara

A missão de Ciro Gomes, já com os dois pés no PSDB, quando fechar de fato com os tucanos, não é o governo cearense ou a presidência da República. Quer reforçar a bancada do partido na Câmara.

Esses americanos...

O presidente Donald Trump anunciou ordem executiva acabando com votos eletrônico ou pelo correio, que ele considera suscetíveis a fraudes. A maior economia do mundo desconfia de urna eletrônica,

Bem na fita

É a Polícia Civil a instituição brasileira que inspira maior confiança entre os brasileiros, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg. O levantamento registra que 60% dos brasileiros confiam na instituição.

Véio em alta

O Brand Momentum Index (BMI) 2025 coloca a Havan entre as marcas mais influentes do Brasil. Este ano, a varejista de Luciano Hang, conhecido como “Véio da Havan”, ocupou a sexta colocação.

Sobra nada

Tá feia a coisa para o brasileiro que pena para juntar algum no fim do mês. O esfolado cidadão tem, em média, 70,5% da sua renda comprometida. A conta, inédita, é da Serasa Experian.

Pensando bem…

…decisão judicial se cumpre, a não ser que seja de outro país, mas isso não quer dizer “escolher o que obedecer”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Dieta que não serve

Fernando Collor era presidente e recebeu governadores para almoço no Palácio Alvorada. No bate-papo que o precedeu, sobre dietas, o presidente notou que o saudoso paraibano Ronaldo Cunha Lima estava mais magro, na ocasião. “É que eu estou há um mês sem beber”, explicou Cunha Lima. Collor se interessou na conversa: “É mesmo? E perdeu quanto?” político e poeta Ronaldo Cunha Lima deu de ombros: “Trinta dias, presidente. Perdi trinta dias...”

