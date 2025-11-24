Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Plano perverso para exterminar a direita"

Caroline de Toni (PL-SC) reage à ordem de prisão contra o deputado Alexandre Ramagem

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

24/11/2025 - 07h00
Pará corta recursos do Meio Ambiente após a COP

Foi só apagar a luz da COP-30 que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará voltou para a penúria. O governo paraense turbinou o orçamento da pasta para 2024, ano seguinte a confirmação (2023) da capital Belém como sede da cúpula e véspera do evento. A secretaria viu mais de R$1 bilhão nos cofres. Em 2023, era uma merreca, só R$207,2 milhões. Sem os gringos para olhar, o recurso minguou outra vez, nos padrões que fizeram do Estado o campeão em desmatamento.

 

Corta tudo

Este ano, a pasta já sentiu o impacto e o orçamento recuou 34%. Foram R$674,8 milhões para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

 

Tesourada

Para o próximo ano, outro corte, este de 41% comparado com 2025. Serão R$397,9 milhões na conta da secretaria.

 

Torneira seca

Considerando os R$1 bilhão de 2024, o desfalque em 2026 fica ainda pior, é menos 61% de dinheiro nos cofres da pasta.

 

Make-up

A grana para investimentos também foi embora. Os R$328,7 milhões separados para o ano da COP viraram R$77,1 milhões em 2026.

 

Negócio rentável, sindicatos já são 15 mil no Brasil

Acusado na CPMI do INSS de inspirar o esquema que roubou inativos, a fim de substituir a fabulosa “contribuição” obrigatória, o sindicalismo brasileiro virou negócio rentável e proliferou como chuchu na serra: eram 17 mil e caiu para 15 mil, incluindo federações e confederações, após a Reforma Trabalhista. Na China, 1,4 bilhão de habitantes, são 1.713. Nos EUA, berço do capitalismo selvagem, 7 mil, segundo o Bureau of Labor Statistics. Na Alemanha, de sindicalismo forte, não passam de 100.

 

Frankenstein

A CLT de Getúlio Vargas, que permitia um sindicato por categoria e base territorial, gerou um Frankenstein burocrático que até afana aposentados.

 

Santo remédio

O número de entidades mal se alterou após a Reforma Trabalhista de 2017, apesar da unicidade obrigatória: deixou de ser um ótimo negócio.

 

Nem na França

Com tradição de muitas greves, a França sustenta só 5 confederações principais (CGT, CFDT etc.) e poucas dezenas de sindicatos setoriais.

 

É pragmatismo, mané

O PT e as ONGs que aparelha gostam de acreditar que Lula (PT) tem compromissos que bandeiras que empunham só porque cria ministérios-lacração, tipo Mulher, Igualdade Racial, Indígenas, todos sem orçamento. E ficam desapontados com seu pragmatismo nas escolhas para o STF.

 

República lulista

O advogado Fábio Pagnozzi afirma que o Brasil “já não é uma República, mas um regime de companheiros”, ao criticar a terceira indicação de Lula ao STF, Jorge Messias. Os outros foram Cristiano Zanin e Flávio Dino.

 

Amigo é prioridade

Para a deputada Caroline de Toni (PL), pré-candidata ao Senado em Santa Catarina, a indicação de Jorge Messias ao STF é “mais um passo do projeto autoritário de Lula para aparelhar de vez as instituições”.

 

Falta vontade

Ao citar o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para quem os países não resolvem a criminalidade por falta vontade, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aponta: “No Brasil de hoje, isso fica evidente”.

 

De vento em popa

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) diz que segue firme o plano de federação com o União Brasil, a ser consolidada em breve com a entrada do registro na justiça eleitoral. O foco está nos estados e bancadas.

 

Mais que sabido

Damares Alves (Rep-DF) diz que não foi surpresa o incêndio que destruiu a parte da estrutura da COP30. A senadora lembra que foram muitos os alertas que o espaço não atendia regras de segurança.

 

IA pró-agro

Em audiência sobre a crise do agro gaúcho, Irajá Lacerda, do Ministério da Agricultura, mostrou no Senado a plataforma VMG, que usa satélite e inteligência artificial para emitir laudos digitais auditáveis de quebra de safra. Hamilton Mourão (Rep-RS) gostou: “é a IA fazendo o bem”.

 

Resultado do alívio

Segundo estudo da CNI, pela primeira vez desde agosto, o volume de produtos brasileiros exportados isento de sobretaxas supera aquele submetido à tarifa cheia de 50%. São isentas 37,1% das vendas aos EUA, enquanto 32,7% das exportações permanecem taxadas em 50%.

 

Pensando bem...

...foi química pela metade.

 

PODER SEM PUDOR

Amigo atrasado

O telefone tocou no gabinete do líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB). Na outra ponta da linha, um homem apressado não deixa a secretária falar e diz ser grande amigo de Valdick Suassuna, irmão do senador. “Gostaria muito de reencontrá-lo.” A secretária tentou descartar: “Olhe, senhor, me desculpe...” O homem interrompeu: “...sou amigo dele!” Valdick havia falecido uns quatro anos. E o homem ouviu: “Só se for em sessão espírita...”

Cláudio Humberto

"As facções que atuam no Brasil praticam terrorismo"

Senador Carlos Viana (Pode-MG) ao defender classificar faccionados como terroristas

22/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Incêndio na COP: Pará cortou verba dos Bombeiros

Exaltado nas redes sociais, como deve mesmo ser após o heroico trabalho que evitou uma tragédia maior no incêndio da COP-30, o Corpo de Bombeiros do Pará vive situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador lulista Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$55 milhões do orçamento dos nossos heróis.

 

Tesoura afiada

O corte supera o orçamento (2025) da Casa Militar em R$28,8 milhões somado aos R$22,4 milhões das centrais de abastecimento.

 

Grana minguada

No ano da COP30, o orçamento de R$430,6 milhões dos Bombeiros foi menor que os R$485,8 milhões reservados para a corporação em 2024.

 

Ladeira abaixo

Comparando 2024 e 2025, o total para investimentos também caiu. Eram R$8,6 milhões ano passado. Para o ano corrente, R$5,6 milhões.

 

Uma merreca

Ano que vem, a coisa tem ligeira melhora: R$465,7 milhões. Mas ainda fica com orçamento menor que 2024. Para investimento, só R$1 milhão.

 

No STF, Messias pode julgar caso Marielle e ‘golpe’

Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do Supremo Tribunal Federal cumprem no Senado, Jorge Messias, indicado por Lula (PT) para a vaga aberta em outubro por Luís Roberto Barroso, terá que gastar o latim para convencer senadores quanto sua atuação em processos embaraçosos que tramitam na Primeira Turma do STF. Como o que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e, ainda, o tal “golpe de Estado”, contra agentes do governo de Jair Bolsonaro.

 

Com lupa

Outro processo que tem bastante interesse de parlamentares é a investigação sobre “emendas pix”, relatado no STF por Flávio Dino.

 

Clã Bolsonaro

A denúncia contra o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também tramita na Primeira Turma e é relatada por Alexandre de Moraes.

 

ADPF das Favelas

Messias pode ainda ter que votar em outra ação em alta: a decisão do STF que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

 

Vai ter resgate?

Continuam “reféns” de criminosos 90 gigabites de dados sigilosos da Petrobras sobre a Bacia de Campos. A invasão hacker, ocorrida há uma semana, não chamou muita atenção fora da imprensa especializada.

 

Terroristas já são

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) diz que o Senado corrigirá o texto da Câmara e enquadrar organizações criminosas como terroristas: “As facções no Brasil já atuam como grupos terroristas”.

 

Lula desdenha

É praxe o presidente da República ligar para o presidente do Senado antes de formalizar uma indicação para cargos como ministro do STF, até porque Davi Alcolumbre tinha outro candidato. Mas Lula o ignorou.

 

Pragmatismo na veia

Alcoumbre é profissional em garimpar cargos, mas exagerou na pressão em favor de Rodrigo Pacheco no STF. Lula logo percebeu que, nomeado, Pacheco seria grato a quem o indicou e não a quem o teria nomeado.

 

Química à distância

Em sua 15ª viagem internacional, Lula foi à África do Sul para a cúpula do G20, em mais um encontro, como na COP30, em Belém (PA), do qual quem de fato importa, Donald Trump, não vai participar.

 

Cliente tem sempre razão?

Lula se encontra neste sábado com o chanceler alemão Friedrich Merz que andou elogiando Berlim e detonando Belém, após sair da COP30. A Alemanha rivaliza com os EUA como maior comprador de café brasileiro.

 

Ministro ligeiro

No STF, o ministro André Mendonça foi o primeiro a saudar a indicação de Jorge Messias, para profunda irritação da bancada lulista na Corte, que comeu mosca. Parabenizou o indicado.

 

De volta

O Avante do DF tem novo presidente: Gim Argello. O ex-senador, que assumiu uma cadeira no Senado após a morte de Joaquim Roriz, em 2007, tem planos de voltar ao posto nas próximas eleições.

 

Pensando bem...

...nem meia-bomba a pauta é.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cobra morreu faz tempo

No debate acalorado sobre a veracidade dos dados do Cadastro Geral de Empregos nos governos FHC e Lula, certa Eduardo Suplicy (PT-SP) prometeu: “Vou mostrar o pau e a cobra morta...” O senador Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) jamais perderia a piada: “A ‘cobra morta’ fica por sua conta...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula calado é um poeta"

Deputado Kim Kataguiri (União-SP), após comparação do petista entre Berlim e Pará

21/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Oposição e governo mantêm pé atrás com Motta

Passada a excitação com a vitória contra Lula na Câmara com a aprovação do projeto antifacção, a oposição desconfia da repentina valentia de Hugo Motta (Rep-PB) na tramitação do texto. Isso porque o presidente da Câmara, avaliam ao menos três líderes na Casa, expôs o relator Guilherme Derrite (PP-SP) ao desgaste por não ser firme no início da tramitação. Na planilha da oposição, os votos no placar final estavam na conta desde a última semana, mas Motta hesitou e não votou.

Olho em 2026

Derrite pode alçar voos mais altos, como suceder ao governador Tarcísio de Freitas (Rep) ou o Senado, vagas que têm interesse de petistas.

Sabe o que faz

O governo tentou emplacar no projeto de Derrite, que é militar, a conversa mole de que enfraqueceria a Polícia Federal (PF). Não colou.

Destaque barrado

Também sobraram reclamações após Motta não aceitar investidas da oposição que tentou equiparar facções criminosas e milícias a terroristas.

Gregos e troianos

Do lado governista, não se esquece a escolha do relator. Tampouco perdoam não ter adiado a votação, pedido feito duas vezes no plenário.

Governo Lula tenta protelar Antifacção no Senado

Com sua dificuldade de enfrentar criminosos, porque a esquerda vitimiza bandidos, o governo Lula (PT) tenta atrasar, no Senado, o projeto de lei Antifacção, aprovado na Câmara de goleada: 370x110 votos. A escolha do relator Alessandro Vieira (MDB-SE) atende o Planalto. Foi dele a relatoria da “PEC da Blindagem”; que enterrou a reação dos deputados às invasões do Supremo Tribunal Federal. Aprovada na Câmara, a proposta foi rapidamente engavetada no Senado, para alegria do PT.

Chapéus

Alessandro Vieira também foi designado relator da recém-criada CPI do Crime, no Senado. O presidente da CPI é Fabiano Contarato (PT-ES).

Homem de confiança

Vieira relata a MP de Lula da “Agência de Proteção de Dados”; 200 cargos e nova carreira de fiscalizador. O PT preside a comissão.

Senador volúvel

Alessandro iniciou a carreira política no partido Rede, em 2016, passou pelo Cidadania e PSDB, e está no MDB desde 2023.

Mofando na gaveta

Completam 226 dias nesta sexta-feira (20) que mofa na gaveta do presidente da Câmara Hugo Motta (Rep-PB) o pedido de cassação de Glauber Braga (Psol-RJ) que chutou um cidadão para fora do Congresso.

Um especialista

Será terça-feira (25) a votação na Câmara do DF da indicação de Nelson de Souza para presidir o BRB. Ele tem um baita currículo, que inclui a presidência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste.

Cemitério de leis

Após a Câmara aprovar a lei Antifacção pela goleada de 370x110 votos, voltou a circular a advertência e o ceticismo do deputado Aluísio Mendes (Rep-MA), presidente da comissão da PEC da Segurança, no podcast Diário do Poder: “O Senado é o cemitério de leis contra o crime”.

Nem pensar

Até para abafar o fiasco da COP-30, Lula subiu no palanque contra o chanceler Friedrich Merz, feliz por ter voltado para casa. Mas não devolveu os €15 milhões que o alemão deixou para o fundo indígena.

Pinóquio

Além dos habeas corpus, Sérgio Moro (União-PR) se revoltou com o desafio extra imposto à oposição na CPMI que apura o roubo no INSS: “ainda temos que enfrentar a montanha de mentiras dos governistas”.

Foi isso

Filmado trocando sopapos, mais levando do que dando, nas ruas de Curitiba, o deputado petista Renato Freitas justificou a baixaria. Disse a lorota de que foi “vítima de uma agressão racista” e aí reagiu.

Vai ficar assim?

Viraliza nas redes sociais vídeo de policial legislativo, que pouco resolve (é a PM que restabelece a ordem, quando o caldo engrossa), esmurrando a cara de um homem que tentou falar com um deputado.

Tamanho do rombo

O Ministério da Previdência estima ao menos 18 fundos de pensão municipais e estaduais com aplicações no Banco Master. Contas iniciais apontam para cerca de R$1,8 bilhão, mas pode subir.

Pensando bem...

...ainda falta o governo Lula tentar cantar “Imagine” contra as facções.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A mala de Aristóteles

O saudoso jurista Aristoteles Atheniense era vice-presidente nacional da OAB quando quase viu sua mala explodida, certa vez, na Câmara dos Deputados, onde participou de debate sobre nepotismo. Ele falava a jornalistas e se deu conta de que perdera a mala, encontrada perto de uma lixeira. Dominados pelo clima de tensão que cercava as CPIs da época – e as malas de Brasília –, servidores haviam acionado os seguranças do Congresso, suspeitando de bombas. Por um triz, Aristoteles não viu sua maleta ser explodida com celulares, óculos e até sua inseparável máquina fotográfica.

