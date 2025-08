"Por que o presidente insiste nessa ideia de jerico?"

Cláudio Humberto

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após críticas de ministros do Supremo

Sede da COP30, Pará tem apagão na segurança

Policiais Civis do Pará, que vai sediar a COP30 este ano, enviaram ao governador Helder Barbalho (MDB) relatório que adverte para a “situação alarmante” no interior. A coluna teve acesso ao material deixando claro que nada é novidade e que o ex-delegado-geral Walter Resende, que deixou o posto em abril passado, recebeu ao menos quatro ofícios do sindicato da categoria (Sindpol-PA), desde 2023, com alertas que envolvem até violação dos direitos humanos. Pouco mudou.

Só piora

Nas delegacias, denuncia o documento, carros velhos e estragados viraram depósito para dengue, leptospirose e Chikungunya.

Esquecida

Em Novo Progresso, por exemplo, uma presa estava há uma semana com homens, algemada no corredor da carceragem.

Levaram o cano

“Nada até a presente data foi feito para minimizar as condições”, é o que diz o documento, que expõe até calote em diárias e abonos extras.

Bico fechado

O governo Helder Barbalho foi procurado para se pronunciar sobre a situação crítica no Estado sede da COP30. O espaço segue aberto.

Regabofe no Alvorada rende críticas a Barroso

Além do constrangimento de apenas seis membros do Supremo Tribunal Federal no jantar de Lula (PT), quinta (31), em desagravo a Alexandre de Moraes, ministros preocupados com a instituição avaliam em off que o regabofe reforçou a imagem no exterior de que governo e STF dividem a “governança” que persegue opositores. Ministros faltosos não teriam se esforçado para ir ou optaram pela ausência. Eles Criticam também a demora de Luis Roberto Barroso para reagir.

Hora de submergir

Esses ministros acham que, com o STF sob holofote, o momento não recomendava expor essa “parceria” do tribunal com o governo petista.

Distância segura

Assessores contam que os magistrados querem evitar problemas e suspeições com o julgamento de Jair Bolsonaro se avizinhando.

Vem chumbo grosso

Há ainda no STF a expectativa de que haverá mais sancionados por Trump. Ao correr para o abraço com Lula, Barroso pode piorar o clima.

Diz que não estou

Anda sumido o falador ministro Rui Costa, da Casa Civil. A pasta do petista é a responsável por viabilizar a hospedagem da COP30. Com leitos em falta e hotéis extorquindo visitantes, Costa escafedeu-se.

Vergonha global

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) foi direto sobre o achaque nas diárias da COP30 que tem tudo para humilhar o Brasil. Diz que Lula queria vitrine internacional, mas o que entregou foi vergonha global.

Ok para os vistos

A depender do que acham os brasileiros, Donald Trump pode ficar tranquilo: 47% aprovam a revogação do visto de Alexandre de Moraes, número maior do que os que discordam, 42%, segundo o Datafolha.

Placar do impeachment

Rolou atualização no “Placar Nacional Impeachment de Alexandre de Moraes”, mantido pela oposição e que soma os votos dos senadores. Está em 34 favoráveis, 28 indefinidos e outros 19 contrários.

Apenas aparências

Haddad disse nada entender de economia, mas é esperto: jacta-se de crescimento (reborn) do PIB, gerado pelo aumento brutal de impostos, e canetada amiga para empurrar aumento do IOF goela abaixo do Pais.

Tá na cara

O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol recorreu a ironia para comentar o fracasso óbvio de Fernando Haddad, o Taxxad, que criou a taxa das blusinhas: “quem poderia imaginar uma coisa dessas?”

Ponta cabeça

O senador Rogério Marinho (PL-RN) lembra que o PT mentia mundo afora sobre “golpe” contra Dilma, mas era “democrático”. Hoje, quem critica censura e arbitrariedades, diz ele, é tratado como criminoso.

Ataque hacker

A bandidagem anda mesmo sem limites. Dessa vez a vítima foi o deputado Messias Donato (Rep-ES). O parlamentar foi alvo de criminosos, que hackearam sua conta do Instagram.

Pensando bem...

...a conferência do clima provocou um climão.

PODER SEM PUDOR

Meu amigo Jango

O deputado Arthur Virgílio (pai do ex-senador e ex-prefeito de Manaus) recebia habitualmente em sua casa, no Rio, o então vice-presidente João Goulart. Em uma dessas ocasiões apareceu um cabo eleitoral, Francisco Monteiro de Souza, o “Monteirão”, que acabou convidado a beber uns copos. Depois, o boa-praça Jango deu carona a Monteirão. Ao chegar na pensão onde vivia, foi logo contando aos amigos com quem estivera bebendo. Como ninguém acreditou, ele saiu correndo até alcançar o carro do vice-presidente. Jango fez questão de voltar à pensão para não deixar o novo amigo na mão. E todos beberam cerveja até o amanhecer.