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CLAÚDIO HUMBERTO

"Precisava saber como estão as coisas do banco [Master]"

Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula no Senado, para o ex-sócio de Daniel Vorcaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

23/06/2026 - 07h00
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Para PF, Wagner dedicou o mandato ao Master

A Polícia Federal atestou que líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), "exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master", a partir de indícios obtidos a partir dos celulares apreendidos, segundo relatório ao ministro do STF André Mendonça. Pior é que a essa atuação não se caracteriza por ato único e isolado, “mas em padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento pessoal” nos negócios liderados por Daniel Vorcaro.

Juntos na ascensão

Para a PF, Jaques Wagner atuou em favor do conglomerado financeiro sobretudo de 2022 a 2025, na “ascensão da organização criminosa".

Projeto de Ciro na mesa

A PF aponta reuniões de Wagner para tratar de temas de interesse do Vorcaro, como aumentar cobertura do FGC para beneficiar o Master.

Batom na cueca

Wagner negou relação com Daniel Vorcaro, mas enviou mensagem ao ex-sócio Augusto Lima, indagando “como estão as coisas do banco".

Pernas curtíssimas

É acusado também de mentir sobre dólares e euros. As diárias pagas pelo Senado totalizam bem menos que os R$600 mil apreendidos.

Lula avalia entregar liderança para outro partido

Com Jaques Wagner (PT-BA) sob fritura após ser alvo da Polícia Federal, o Planalto sonda até nomes de outros partidos para suceder ao petista na liderança do governo no Senado, apesar de o baiano ter tudo para continuar no cargo. Três parlamentares do PT estão cotados, mas cada um com abacaxi para resolver. Randolfe Rodrigues (PT-AC) ocupa o posto de líder no Congresso e é lembrado, mas precisa renovar seu mandato, situação semelhante à do colega Rogério Carvalho (PT-SE).

Cotado, mas...

Sobra Camilo Santana (PT-CE), que não precisa renovar o mandato, tem boa interlocução com os colegas, mas tem problema local para resolver.

Abacaxi cearense

Camilo é o plano B do PT caso Elmano de Freitas não desencante nas pesquisas para se reeleger governador do Ceará.

No páreo

Sobram na lista senadores do MDB, bancada com o mesmo número do PT (9); PSB, que faz bloco com PSD; e PDT, integrante do bloco petista.

Ativismo em ação

A demora de Lula (PT) em dispensar Jaques Wagner da Liderança do Governo tem explicação: ela não pensou nisso. Foi ideia de jornalistas governistas para evitar a “contaminação” da campanha do PT com esse escândalo. Insistiram tanto que, como sempre, Lula gostou da sugestão.

Unha e carne

Jaques Wagner pode não ser flor que se cheire, como se diz na oposição, mas ele jamais seria desleal a Lula. O senador nada faria sem ordem ou concordância de Lula. São mais de 45 anos de intimidade.

Corpinho de PSDB

Se Lula agora nega as origens, Aloysio Nunes declarou-se “de esquerda” ao trocar o PSDB pelo socialista PSB. Motorista e segurança de Carlos Marighella na luta armada contra o regime militar, ele chega criando problemas: o PSB, diz, tem “orientação social democrática”, tipo PSDB.

Junto e misturado

Flávio Bolsonaro (PL) vê elo entre Lula, o senador Jaques Wagner e o cambalacho do Banco Master: “Jaques é Lula e Lula é Master. Quando esse fio for puxado, o PT acaba”, conclui.

Sabe que não sabe

Com margem de erro de dois pontos, a Datafolha de sábado (20) aponta empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL); 47% a 43%. Ou seja, o resultado permanece incerto até no instituto que virou meme.

Tripudiou

Presidente dos EUA, Donald Trump tornou notícia velha o anúncio do premiê do Reino Unido, Keir Starmer, de que deixaria o cargo. Quase 24h antes, o americano avisou que o inglês deixaria o cargo após fracassar “miseravelmente” em imigração e energia.

Apostas inglesas

Casas de apostas inglesas como a Betfair apontam vitória de Lula (PT) quase certa, este ano. O petista tem chance de 1/33, ou seja, 97% de probabilidade. Já a vitória de Flávio paga mais: 6/5, 45,5% de chances.

Data marcada

Faltam menos de dois meses para o primeiro debate entre os candidatos a presidente, este ano. A primeira discussão entre os presidenciáveis está marcada para o domingo, 16 de agosto, às 20h, na TV Band.

Pergunta no Senado

Tem “cotado” ou “coitado” para assumir a liderança de Lula no Senado?

PODER SEM PUDOR

Guia para hipocondríacos

O ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) jantava, segunda à noite, no restaurante Alcaparra, no Rio, quando um cidadão, Dr. Tanus Tauk, foi à sua mesa, cumprimentou-o e lhe presenteou com um exemplar de um livreto de sua autoria, “Passaporte da Saúde”. É um guia útil para quem viaja ao exterior. Contém, em seis idiomas, os nomes dos principais remédios de que um viajante pode necessitar e pode comprar sem receita. E explica como pedi-los nos seis idiomas. Arthur Virgílio pediu mais dois exemplares, autografados, para oferecer, um ao ex-presidente José Sarney, outro para o então governador de São Paulo, José Serra.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não poderia me importar menos [com Lula]"

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre a desimportância do petista

20/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula flerta com acusação de obstruir a Justiça

Ao ordenar o retorno de policiais que atuam em casos como o escândalo do Banco Master, quando as investigações chegam a seu governo, Lula (PT) repetiu o gesto de afastar o delegado que investigava seu filho Lulinha, suspeito de envolvimento no roubo aos aposentados, conforme a CMPI do INSS. “O alvo real é só um: André Mendonça e os casos do INSS e do banco Master”, diz a deputada Carol de Toni (PL-SC). Assim, Lula fica sujeito a denúncia de obstrução à Justiça, que rende até cadeia.

Lorota sem sentido

A ordem de Lula foi justificada com a lorota de “reforçar o combate ao crime organizado”, como se corrupção não fosse crime.

Estranha coincidência

A retirada dos federais ocorreu horas antes da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve o Líder do Governo no Senado como alvo.

Corrupção na veia

Amigo de Lula, o senador Jaques Wagner é suspeito de receber dinheiro e até apartamento a título de propina dos esquemas de Daniel Vorcaro.

Fazendo o diabo

Isso reforça a percepção de que o governo “faz o diabo” para blindar aliados e conter investigações que avançam sobre o entorno de Lula.

Judiciário mantém marajás e paga até R$495 mil

A farra dos pagamentos acima do teto constitucional segue sem freio no Judiciário, mesmo após o Supremo Tribunal Federal resolver esboçar algum esforço de moralização. Apenas em maio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pagou exatos R$495.081,68, líquidos, para uma juíza, que nem mesmo está na ativa, já se aposentou. O subsídio foi de R$12.995,84, todo restante são penduricalhos, como “direitos pessoais”, “indenizações”, “direitos eventuais”, que engordaram o salário.

Tirou limpo

No Tribunal de Justiça do Maranhão, um desembargador recebeu R$272,1 mil. Nada foi retido em Imposto de Renda, Previdência etc.

Burro na sombra

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, outro pagamento líquido acima dos R$200 mil. Foi para uma desembargadora aposentada.

Milico endinheirado

No Superior Tribunal Militar está o quarto maior pagamento do Judiciário no mês de maio. Líquido, lá se vão mais R$163.795,12.

Até oposição acredita

Segundo o levantamento Paraná Pesquisas (SP-08639/26), apesar de Tarcísio de Freitas (Rep) liderar a disputa para ser reeleito governador com 51,4% no 2º turno, são 55,3% quem acredita que ele será vencedor.

Doce Rio

Está no Rio de Janeiro a maior recorrência de pagamentos acima dos R$150 mil na elite do Judiciário. São ao menos quatro pagamentos, em maio, realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Esvaziamento

Alfredo Gaspar (PL-AL) ironizou ordem do governo que chamou de volta delegados da PF e esvaziou investigação que bafora no cangote de Jaques Wagner (PT-BA), “Lula finalmente tomou uma atitude”.

Veja bem

Diz o ministro Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, que é contra penduricalho que amplia férias anuais de ministros da Corte para 60 dias. Promete cortar, mas só se essa proposta chegar a ele.

O ‘tamojunto’ de Lula

Em vez de afastar o Líder do Governo enrolado em corrupção, Lula telefonou para se solidarizar a Jaques Wagner. Para ele, avalia o jurista André Marsiglia, importante é atingir o ministro do STF André Mendonça

Tudo a ver

O ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) comparou Lula a Richard Nixon, que caiu no escândalo Watergate. “Seu governo atrapalha, nos bastidores, as investigações que podem afetá-lo”, denuncia.

Derretimento rápido

Partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), o União Brasil tinha dez senadores na bancada, em 2023, a terceira maior da Casa. No momento, sobraram apenas três senadores do partido, no Senado; além de Alcolumbre, Jayme Campos (MT) e Professora Dorinha Seabra (TO).

Às favas os prazos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) levou mais de 30 dias para se manifestar sobre a lei da dosimetria. Só que o prazo dado ao procurador-geral foi muito menor, apenas três dias.

Pensando bem...

...da tal química, só sobrou para Lula o “volátil”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Não é a mamãe

Carlos Lacerda fazia mais um discurso devastador, na Câmara dos Deputados, contra o “mar de lama” do governo Getúlio Vargas.

A deputada Ivete Vargas, sobrinha do presidente, pedia – em vão – um aparte. Cansada da insistência e muito irritada, Ivete perdeu a paciência: “F.D.P!” gritou ao microfone. Com sua estonteante rapidez de raciocínio, Lacerda respondeu na bucha: “Vossa Excelência é muito nova para ser minha mãe!”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Onde tem PT, tem corrupção"

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), após operação da PF contra o líder de Lula Jaques Wagner

19/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Sócio negociava com Wagner quando Lula recebeu Vorcaro

A linha do tempo traçada pela Polícia Federal que resultou na batida policial nos endereços do líder de Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), mostra que quando o presidente petista recebeu o Daniel Vorcaro em segredo, fora da agenda, o senador da Bahia e Augusto Lima, sócio de Vorcaro, também alvo dos federais na operação de ontem (18), já mantinham frenética troca de mensagens com negociações milionárias, como a “compra” do apartamento de R$2,45 milhões em Salvador (BA).

Quase um escambo

Foi em 4 de dezembro de 2024 a reunião de Vorcaro, Lula e Lima. Oito dias antes, Wagner e o banqueiro trocavam mensagens sobre o imóvel.

Feijão da mesma concha

Rui Costa (ex-Casa Civil) também esteve na reunião. Wagner era seu secretário na Bahia quando o Credcesta entrou nos negócios do Master.

Copaternidade?

Em 13/08/24, Lima e Wagner fizeram chamada de 9min19s. Foi quando a “Emenda Master” foi apresentada. Lima mandou o link ao senador.

Companheiro Jaques

Enquanto a PF revirava a casa do senador atrás de provas de mutreta, Lula ligou para o baiano para, diz ele, manifestar “solidariedade”.

Jaques Wagner vive como milionário em Salvador

O imóvel de R$2,5 milhões em Salvador, que teria sido negociado como propina para o líder do governo Lula (PT) no Senado, Jaques Wagner, vale dez vezes menos que o apartamento de luxo no edifício Mansão Victory Tower, onde mora o senador. Fica no Corredor da Vitória, metro quadrado mais caro de Salvador. Apartamento como o de Wagner pode custar mais de R$20 milhões. O prédio do comuna que adora os luxos da burguesia tem píer privativo e teleférico para a Baía de Todos-os-Santos.

Explica aí, companheiro

Difícil é explicar como um sindicalista do PT, que chegou na Bahia com a mão na frente e outra atrás, acumulou patrimônio milionário na política.

Muro petista é bem alto

Wagner disse que a Bahia “tem muro baixo”. Oura lorota: a espetacular Mansão Victory Tower, onde mora, é protegida por muros altíssimos.

Fora dos padrões do PT

O líder de Lula disse que seria para sua filha o tal apê de R$2,5 milhões, de 203m, praticamente uma quitinete para os padrões de luxo do petista.

Trapalhada e mentira

Após a desastrosa participação como um convidado bem trapalhão do G7, Lula (PT) retornou ao Brasil como a mesma fama de mentiroso que deixou na França, após afirmar lorotas como “nunca fui esquerdista”.

Fogo petista

“Fogo amigo sempre aparece, mas eu prefiro confiar na minha relação e na confiança [de Lula]”, afirmou o senador Jaques Wagner (PT-BA) sobre pedidos de deputados do próprio PT para que ele deixe a liderança do governo no Senado, e críticas de Lindbergh Farias e Rogerio Correia.

Nada, ninguém, nunca

Ao declarar solidariedade a Jaques Wagner, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, neste País, “não comemora nada contra a história de ninguém antes do trânsito em julgado do processo”.

Surpresa geral

Repercutiu até na imprensa estrangeira a fala de Lula (PT) de que ele “não é esquerdista” e que “o mundo é do caminho do meio”. “[Lula] surgiu do movimento sindical”, lembrou a agência de notícias Bloomberg.

Prazos estrangeiros

A justiça federal americana pode levar até um mês para decidir se julga o ministro Alexandre de Moraes à revelia, após pedido dos advogados da Rumble e Trump Media. Mas há chance de a decisão sair em sete dias.

Foco errado

Caso sejam genuínos, os relógios do senador Jaques Wagner (PT-BA) valem muito mais do que os dólares (66 mil) e euros (39 mil) apreendidos em espécie. Mais de dez vezes mais, diz um especialista.

Cancela tudo

Com a saia justa do líder sob arroxo da Polícia Federal, Lula não quis correr risco e cancelou agenda pública em Minas Gerais nesta sexta-feira (19). Só avisou a imprensa no fim da tarde de ontem.

Na ativa

A bandidagem não dá folga. Mapa da Fraude da Serasa Experian aponta que, só no Centro-Oeste, foram 187,7 mil tentativas de fraude em identidade digital no 1º trimestre do ano, uma a cada 41,4 segundos.

Pensando bem...

...master é o nível do esquema.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Dois em um

Além de Petrônio Portela, o articulador da abertura política, o Piauí tinha o senador biônico Lucídio Portela. Ao contrário do irmão, Lucídio tinha fama de ser um pouco tosco. Certa vez ele elogiava a ditadura quando citou o escritor Fiodor Dostoievsky. Um senador de oposição aparteou: “Interessante sua citação de Dostoievsky. A propósito, o nobre colega já leu Crime e Castigo?” O velho Lucídio fulminou: “Li os dois!”, multiplicando o clássico da literatura russa.

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