"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio..."

Giba Um

02/03/2026 - 06h00
Recém-chegada ao Brasil, a Keeta, do grupo chinês Meituan, maior empresa de delivery do mundo, decidiu adiar sua entrada no mercado de delivery de refeições no Rio. A previsão era começar a operar na cidade neste mês, mas a companhia não conseguiu entrar devido a pesada concorrência.

MAIS: o grupo chiês argumenta que os contratos de exclusividade firmados por concorrentes, especialmente iFood, com os restaurantes limitam novos entrantes no mercado,  já que inviabilizam o cadastro de estabelecimentos nas plataformas. Não há nova data para início da operação.

 Prevenção é a melhor solução

Vamos falar de um assunto sério, o Março Lilás. Você sabe o que isso significa? Não. Então não se preocupe você não está só, muitas pessoas não sabem o que isso significa.  Março Lilás é um mês voltado para conscientização sobre a relevância da prevenção do câncer de colo do útero.

No dia 26, várias personalidades se reuniram na Casa Lilás, para assistir palestras sobre o assunto com profissionais da área da saúde. O objetivo central do evento foi enfatizar a urgência dos exames preventivos, como o Papanicolau, e a relevância da vacinação contra o HPV. Em um ambiente repleto de relatos emocionantes e informações técnicas acessíveis, os especialistas discutiram como o diagnóstico precoce pode salvar vidas e diminuir significativamente as taxas de incidência da doença no Brasil.

As conversas foram além dos aspectos clínicos, abordando as barreiras sociais que ainda dificultam o acesso a exames em diversas regiões do país. A meta era clara: converter informação em ação. O câncer cervical  (parte inferior do útero) representa a principal causa de morte entre mulheres com até 35 anos no Brasil e é o segundo tipo mais letal entre aquelas de até 60 anos, com cerca de 20 mulheres falecendo diariamente em decorrência dessa doença.

Aproximadamente 99% dos casos podem ser relacionados à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), que pode ser prevenido através da vacinação. As informações apresentadas causaram grande impacto nas participantes. Entre tantas famosas que participaram estavam lá Juliana Paes (embaixadora da causa), Sophia Abrahão, Aline Campos, Bruna Biancardi, Thaila Ayala,  Laura Muller, Julia Faria, Gabriela Versiani, Nath Finanças, entre outras.

Oposição quer eleger 35 novos senadores

Estudos internos do Partido Liberal (PL) fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger ao menos 35 senadores em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo ainda é maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

O pessoal do PT acha e nem poderia ser diferente o PL delira. Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade. Em Estados de eleitorado conservador, como DF e Santa Catarina, o PL quer lançar dois candidatos a senador. No Nordeste, a expectativa é totalmente outra e bem diferente: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Haddad, quase

O presidente Lula vem fazendo o que pode chamar de "marcação cerrada" em cima do ministro Fernando Haddad (Fazenda) para que tope sair candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Com conversas em várias ocasiões de dois jantares no Alvorada a uma viagem recente a Ásia Lula já conseguiu que Haddad garanta que pensará melhor sobre a possibilidade.

Bater o martelo, por enquanto, não. Nos últimos dias, o presidente já fez ofertas especiais: poderia rechear mais a chapa com a participação das ministras Simone Tebet (Planejamento) e Marina Silva (Meio Ambiente), misturando a vice a uma cadeira no Senado.

Valorizando a marca

A diretora criativa Sarah Burton revelou sua terceira coleção de retratos para a Givenchy, contando com a presença de sua musa, Kaia Gerber, da aclamada fotógrafa Annie Leibovitz, além das renomadas supermodelos Liu Wen, Selena Forrest e da artista Isabelle Albuquerque.

Desde que assumiu a direção criativa da Givenchy no final de 2024, Sarah Burton tem se concentrado em selecionar figuras que encapsulam a essência da marca, reconhecendo que esses rostos têm um valor tão significativo quanto as roupas.

A proposta impressionante da Givenchy Portrait Series é inconfundível. As mulheres que representam a Givenchy se destacam pela força, bravura e frequentemente, por uma sensualidade confiante, exibindo os cortes dramáticos e funcionais elaborados por Burton, que são indiscutivelmente atuais.  As fotos foram feitas por Collier Schorr, sob a orientação criativa de Ferdinando Verderi e o styling de Camilla Nickerson, a nova campanha da Givenchy transmite uma mensagem ousada em seu design, voltada para mulheres influentes.

Saída adiada

A saída de Fernando Haddad do governo, inicialmente pensada para fevereiro, deve ser adiada de novo. Ele foi escalado pelo Planalto para a visita ao presidente americano Donald Trump, ainda este mês, na Casa Branca (o encontro ainda não tem data marcada).

Na semana passada, em reunião do diretório estadual do PT em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (ele vai disputar uma vaga na Câmara Federal) foi categórico ao blindar a aliança nacional. Para ele, mexer na chapa presidencial é um erro: "Tirar o Alckmin da chapa de Lula irá custar a eleição".

Acordo travado

Uma queda de braço entre a bancada bolsonarista no Congresso e a cúpula do foder Legislativo tem adiado uma definição sobre a lei que reduz penas aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro.

A pressão de parte da oposição para abrir uma CPI para apurar o escândalo do banco Master (estima se uma megafraude de mais de R$ 50 bilhões) é o principal entrave a um acordo para o PL da Dosimetria. Uma sessão conjunta das duas Casas Legislativas precisa ser convocada para analisar os vetos os bolsonaristas querem derrubá-los, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resiste. Há receio, contudo, que seja pressionado a abrir uma CPI sobre o caso Master.

Pérola

"Qual teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prêmio. Ninguém sabe. Hoje temos entre 2 mil e 3 mil tetos vigentes, porque depende da lógica de cada órgão pagador",

de Flávio Dino (STF), em guerra contra supersalários do Judiciário.

Escolhendo candidatos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) utilizou plataformas digitais para reportar a atual condição clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlucho informou que seu pai " segue debilitado, com crises recorrentes de soluço e vômitos". Mesmo diante de sintomas físicos, o filho ressaltou que Bolsonaro "mantém uma força mental impressionante", embora a saúde esteja "severamente afetada". Mesmo assim, Bolsonaro está escolhendo, um a um, os candidatos do PL ao Senado em todos os estados.

Argumentos furados 1

Está nas redes sociais, inspiradas na análise de Bernardo Mello Franco: a causa do fim dos penduricalhos ganhou um impulso inesperado. Na semana passada, representantes de associações de juízes foram ao Supremo defender os pagamentos acima do teto. Em vez de justificá-los, deram novos argumentos para sua extinção. O advogado Alberto Pavie Ribeiro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, disse que "a carreira não seria mais "atrativa" por causa dos salários pagos aos juízes. No Tribunal de Justiça do Rio, o salário inicial de um juiz substituto é de R$ 35,8 mil, fora benefícios. 

Argumentos furados 2

E mais: o advogado garantiu que um corte nas gratificações causaria fuga e escassez de magistrados. Faltou combinar - ironiza Mello Franco - com as legiões de candidatos que se apresentam a cada concurso. Em março, quase 4 mil farão prova para um cadastro de reserva do TJ fluminense. Já a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Claudia Marcia de Carvalho Soares, apresentou um rosário de queixas: "Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível. Não tem água e não tem café".

Olho no imposto

O animado deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que não fará campanha para Flávio Bolsonaro, postou um vídeo sobre nova alta de impostos de Lula publicada de madrugada taxando celulares, eletrônicos e games, obtendo mais de um milhão de visualizações da rede social X em menos de 24 horas. Por outro lado, na semana passada, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo ultrapassou a marca de R$ 700 bilhões tomados do contribuinte em 2026. A entidade estima que mais de R$ 4,1 trilhões serão tomados este ano.

Fora do controle 1

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso do Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores para, supostamente, abrir caminho à blindagem de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: "Se não fizesse isso, o chefe da investigação ão seria o relator, mas sim Lula, por meio do diretor da PF".

Fora do controle 2

Alguns devem achar possível  um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado e ordenar: "Vamos blindar essas pessoas aqui". Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso vire vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Toffoli. O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF e o portador não foi o delegado do caso. A PF pediu suspeição de Toffoli sem passar pela PGR - mas passou pelo crivo de Lula.

Mistura Fina

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) sai candidato ao Senado por São Paulo, mas, ainda que seja eleito, acalenta outro sonho para 2027: quer ser o ministro da Segurança Pública de um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Interlocutores de Derrite falam que já houve sondagens informais do clã Bolsonaro nesse sentido, depois da relatoria do PL Antifacção. A candidatura ao Senado ampliaria a musculatura eleitoral para credenciá-lo ao cargo. Só que teria de se transferir do PP para o PL.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou a aliados que vai adiar o processo de escolha para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União (TCU). A análise era esperada por deputados envolvidos nas negociações na semana passada. O entorno de Motta diz que hoje não há garantias de que o nome do PT, Odair Cunha (MG) seria eleito para a vaga de Aroldo Cedraz, aberta também na semana passada com a aposentadoria do ministro.

quem garanta que o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), um dos maiores gestores de ativos do mundo, com mais de US$ 600 bilhões sob seu guarda-chuva, tem plano de investir no setor de saúde no Brasil. O fundo já estaria prospectando negócios em infraestrutura hospitalar e clínicas de diagnóstico de alta complexidade. O CPP tem um histórico de investimentos globais em healthcare. O mais recente foi a formação de uma joint venture com a IRA Capital para adquirir e operar prédios médicos ambulatoriais nos EUA. Os canadenses colocaram US$ 143 milhões no negócio.

O grupo FarmaBrasil, que representa 12 das principais empresas farmacêuticas do país, está criticando o projeto que quer estender o prazo de 20 anos de patentes de medicamentos. A preocupação maior é com o Ozempic, cuja patente termina este mês. As empresas querem produzir genéricos da droga. Segundo elas, a extensão cria insegurança jurídica e traz efeito negativo sobre preços e acessos.

  • In – Frango assado
  • Out – Frango frito

"Nikolas e Michelle estão jogando o mesmo jogo. Você vê que um, lado a lado, compartilham o outro...

...e apoiam o outro na rede social, só que estão com amnésia aí. Eu não vi nenhum apoio da Michelle, nenhum post a favor de Flávio", de Eduardo Bolsonaro, reclamando dessa nova 'parceria'. 

27/02/2026 06h00

Giba Um Foto: Reprodução

Virginia Fonseca saiu do SBT onde comandava o "Sabadou" com sucesso e depois desfilou na Grande Rio (seu tapa-sexo soltou), onde os jurados reclamaram que ela não teve tanto espaço como merecia. Agora, anda conversando com a Globo. Ela mesma brinca: "São tantas emoções". Virginia tem um patrimônio estimado em mais de R$ 500 milhões.

MAIS: o seu patrimônio inclui uma mansão em Goiás e tem ido a emissora dos Marinho a bordo de seu jatinho e recebida no aeroporto por limusine. Sua empresa "We Pink" dá mais de R$ 170 milhões anuais. A novidade é que Amaury Soares tem assumido: "Eu é que vou levar Virgínia para a Globo" , se bem que não sabe ainda onde colocar.

5 x 2 será campeão

Uma pesquisa qualitativa feita com eleitores do Sudeste, Sul e Nordeste mostra que a proposta de fim da escala de trabalho 6x1 é uma das últimas unanimidades no país. É apoiada independente de posição política, religião ou gênero. Eduardo Sincofsky, condutor da pesquisa, diz que "poder folgar dois dias por semana é visto como um ganho de dignidade que todos reconhecem". Diante dessa maioria, a oposição verá a repetição da armadilha que o governo fez com a isenção de IR: embora os bolsonaristas fossem contra a proposta, na hora da votação, não tiveram a coragem de se opor.

Não ajuda Bananinha 1

Analistas apostam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro não será beneficiado pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar tarifas aplicadas por Donald Trump contra o Brasil (e outros países). "A ação no STF verifica se houve violência ou grave ameaça com a finalidade de interferir no processo judicial", explica o criminalista Berlinque Cantelmo. "Mudança no cenário político ou econômico não desfaz automaticamente a conduta", esclarece.

Não ajuda Bananinha 2

Cantelmo avalia, entretanto, que o fim do tarifaço pode ter reflexos na análise da gravidade da acusação de grave ameaça. "A linha divisória entre retórica política dura e ameaça juridicamente relevante é um dos pontos centrais “do julgamento, avalia Cantelmo. Resumo da ópera: todas as ameaças que Trump fez no passado, com Eduardo Bolsonaro ao lado, com super tarifas a favor da liberdade do ex-presidente ficaram no passado. Agora, Bananinha está longe e pegando carona no cotidiano de Flávio.

 

Grosso calibre 1

Entre os mais próximos de Tarcísio de Freitas, há quem sinta um cheiro de pólvora bolsonarista na artilharia contra o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD). O próprio clã Bolsonaro está insuflando, nos bastidores, as denúncias contra Ramuth e a esposa Vanessa por lavagem de dinheiro de US$ 1,8 milhão em conta mantida no AndBank, de Andorra. O ex-presidente e sua prole estão interessados na criminalização do vice-governador, malgrado Tarcísio já tenha dito que "tudo isso é fofoca". Eles querem impor o companheiro de Tarcísio na chapa que disputará a reeleição.

Grosso calibre 2

Mais: o bem cotado é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André do Prado (PL). Nos últimos dias, contudo, circula que o clã Bolsonaro teria outro nome guardado no bolso. é o também deputado estadual Conte Lopes (PL). Policial militar aposentado e ex-integrante da famosa Rota, Lopes é um dos representantes mais linha dura da bancada da bala da Alesp. Ficou famoso ao escrever o livro "Matar ou morrer", em resposta à obra "Rota 66", do jornalista Caco Barcellos, que denunciou casos de violência policial em São Paulo. Em alguns, o próprio Conte estava envolvido.

 Focar no futuro

A modelo mais bem paga de 2025  Kendall Jenner está na capa e recheio da Vogue França onde fala de forma  aberta sobre o que de fato é importante para ela neste instante: seu papel como empresária à frente da marca de tequila 818, seus cavalos e seu círculo mais íntimo, no qual  descreve como as bases de um equilíbrio singular, um nítido contraste com a hiperexposição.  Em entrevista contou que entrou no mundo da moda porque se interessava por fotografia e que seus pais ou suas irmãs mais velhas nunca a  influenciaram, pelo contrário deixou ela seguir seus próprios passos.

“Sempre tive um espírito criativo e era fascinada por arte . Mas, quando criança, minha verdadeira paixão era o esporte . Comecei a me interessar por moda na adolescência, através das modelos icônicas da época. E esse interesse surgiu principalmente da fotografia . Fiz um curso de fotografia no ensino médio e, enquanto comparava câmeras, comecei a pedir para minhas amigas posarem para mim. Então, uma coisa levou à outra e, um dia, me vi do outro lado da lente”.

Kendall também revelou que uma das coisas que mais gosta além da arte são cavalos  (possui 6) adora passar tempo com eles quando pode, aliás garante que no tempo livre prefere ficar ao ar livre.  Sobre casamento e filhos é direta: “Quero ter alguns, mas não agora. Quero ter certeza de que poderei dedicar bastante tempo a eles e, por enquanto, ainda estou muito ocupada. Jenner também confessou que quer se dedicar mais tempo a sua marca de bebida.

“Sempre fui fascinada por tequila, tanto como consumidora quanto por ter testemunhado a ascensão e o crescimento de outras marcas. Tive a oportunidade de aprender mais sobre a cultura da tequila. Aprendi muito sobre mim mesma nessa posição de liderança. Isso me permitiu me tornar uma empresária mais perspicaz”. E completa: “Sei exatamente o que quero e como quero que seja feito, e acho que isso inspira confiança na minha equipe. Diria que meu maior ponto forte é a minha autoconfiança. Não sou particularmente severa, mas sei ser firme e forte quando necessário”.

Contra punhalada, rachar a direita

“Traição" se paga com "vendeta": o senador Esperidião Amin trabalha nos bastidores para que o PP, seu partido, lance um candidato próprio ao governo de Santa Catarina, tendo a seu lado o União Brasil. Seria à resposta à punhalada que recebeu nas costas do PL e, em especial, do governador do estado, Jorginho Mello. Na leitura de Amin, Mello lavou as mãos e nada fez para brecar a intentona conduzida pela família do clã Bolsonaro, que impôs a dupla candidatura da deputada federal Carol de Toni e do rebento Carlos Bolsonaro ao Senado pelo PL. Havia um acordo anterior, endossado pelo governador, para que o partido apoiasse Amin na disputa pela reeleição à Casa Alta do Congresso. O tempo mostrou que era um trato escrito à lápis. Amin garante que manterá sua candidatura, mas agora sai de um cenário confortável, com uma recondução quase certa, para o desafio de enfrentar dois bolsonaristas raiz, um deles com Bolsonaro no sobrenome, em um estado em que o clã tem notório recall eleitoral.

Afastando intrigas

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato ao Planalto, manifestou-se de forma indireta sobre os desentendimentos públicos envolvendo figuras de seu partido e núcleo familiar. A declaração ocorre após embates que expuseram divisões entre Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Através de sua conta oficial na plataforma X, Flávio tentou redirecionar o foco dos correligionários para o pleito:" Está todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é vencer a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXa!". A tentativa de apaziguamento não produziu resultados até agora.

Não é luxo

Conhecida por apresentar o programa “Beija Sapo” e por seu casamento relâmpago com o Ronaldo Fenômeno, Daniella Cicarelli optou por se distanciar do universo artístico em 2013 para se dedicar à prática do triatlo. Hoje também influenciadora usa seu Instagram para dar dicas de bem-estar e exercícios.  Recentemente postou algumas fotos dentro de uma sauna e na legenda foi logo explicando.  “Sauna não é luxo. É estratégia. Enquanto muita gente vê a sauna como relaxamento, eu vejo como performance, recuperação e longevidade. A sauna seca: acelera a recuperação muscular, melhora a circulação e a performance, estimula a liberação de endorfina, ajuda na eliminação de toxinas, reduz estresse, pode melhorar qualidade do sono e ativa proteínas de choque térmico (ligadas à longevidade). É como um treino invisível para o seu corpo. Calor é desconforto. Desconforto é adaptação. Adaptação é evolução".  E a postagem mostrou sua plena forma física aos 47 anos deixando moças na faixa dos 20 anos de queixo caído.

 Cinco pessoas

A candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto para se viabilizar para valer, depende de cinco pessoas. A mais importante, do pai Jair, ele já tem (foi quem inventou a candidatura, mas precisa de reforço especial). O segundo apoio é de Tarcísio de Freitas, que diz que apoia, que está no barco dele, mas rema sem nenhum entusiasmo. O terceiro nome é de Nikolas Ferreira, que tem uma agenda própria e não inclui nela Flávio (acha que ele não é protagonista). A quarta é Silas Malafaia, que também está com o ex-presidente na goela por ter sido deixado de lado na escolha e a última é Michelle. Os enteados queriam que ela tivesse um papel recatado e do lar, como boa madrasta. O que já não acontece.

Alegrias e dores 1

"Quanto tempo demora para se diagnosticar um câncer no SUS? Quanto tempo se demora para tratar um câncer ou fazer uma cirurgia ortopédica? A gente não tem o menor controle sobre isso". Era Gonzalo Vecina, ex- presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) falando no evento de 35 anos do SUS que, para ele, enfrenta grande desafio em relação ao acesso. Nos transplantes, o quadro é melhor: 95% deles são realizados pelo SUS, mesmo 25% da população coberta pelos planos privados. É um modelo baseado em duas premissas fundamentais, gravidade e ordem de inscrição.

Alegrias e dores 2

Vecina ainda lembrou que o avanço do SUS ainda não alcançou todos os brasileiros. "Nesses quase 40 anos de SUS, ganhamos 20 anos de expectativa de vida, mas esses 20 anos não chegaram a todos. Moro no Alto da Lapa (em São Paulo) onde a expectativa de vida é de 85 anos; a 70 quilômetros dali, na Cidade Tiradentes, é de 65.  Essa desigualdade é o desastre que precisamos combater".

Mistura Fina

O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir uma investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) para apurar a prática da rachadinha em seu mandato na Câmara Municipal da cidade. Um parecer da assessoria criminal da Procuradoria-Geral de Justiça apontou a necessidade de "prosseguimento das investigações" envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 25 pessoas. Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra Carlucho.

 O MP quer saber muitas coisas: quem pagava o plano de saúde de Carlos Bolsonaro (em nove anos, ele só pagou um boleto), a compra de um apartamento em Copacabana em 2009, declarando a aquisição do imóvel por R$ 70 mil; e acesso frequentes a um cofre de agência bancária, num país onde esses cofres se destinam à guardar joias, documentos importantes e sigilosos ou grandes somas em dinheiro.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) continua emitindo sinais de que vive tempos muito estranhos, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Após o ministro Edson Fachin arquivar a alegação de suspeição de Dias Toffoli, mandando para a cesta o relatório de mais de 200 páginas da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro, coube ao ministro Cristiano Zanin permitir silêncio para mais um suspeito. É ao menos a 29ª decisão do STF criando dificuldades para a CPMI do INSS.

 O STF concedeu várias vezes o direito de investigados e suspeitos como Vorcaro, de ignorar a convocação da CPMI. Quando obrigou os investigados a comparecer na CPMI o STF associou a medida à pegadinha que lhes concede o direito à boca fechada. Toffoli vetou acesso aos sigilos de Vorcaro à própria CPMI do INSS que os quebrou, reforçando o papel da Corte de criar dificuldades. Muda tudo a decisão do novo relator, ministro André Mendonça, de dar acesso dos sigilos à CPMI. Na prática, põe fim ao sigilo da investigação.

 A oito meses da eleição, Tarcísio de Freitas abriu licitação para reforçar a comunicação da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O valor é de R$ 18,2 milhões por 15 meses, embora a praxe é que o vencedor dê desconto de até 40%. Mesmo assim, será um acréscimo de R$ 6,7 milhões sobre o contrato atual. A área é das mais sensíveis para Tarcísio, ainda mais em ano eleitoral. Homicídios e roubos têm caído, mas feminicídios, furtos de celular e letalidade policial geram desgaste para o governo.

In – Soda Italiana de maçã verde

Out – Soda italiana de melão

CLAÚDIO HUMBERTO

"A mudança já começou"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após mais uma pesquisa apontar alta na rejeição a Lula

26/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Ato de Mendonça tirou Lula do controle do inquérito

Circula a fantasia ingênua de que o ministro do STF André Mendonça restringiu a delegados, agentes e peritos da Polícia Federal o acesso à investigação do caso Banco Master, vetando compartilhamentos com os superiores, para supostamente abrir caminho à “blindagem” de colegas. Servidores experientes do STF acham que o ministro agiu certo: “Se não fizesse isso, o chefe da investigação não seria o relator e sim Lula (PT), por meio do diretor da PF”, diz um deles, há mais de 20 anos na Corte.

Improvável

Ingênuos devem achar possível um magistrado reunir policiais, sem risco de ser denunciado, e ordenar: “Vamos blindar estas pessoas aqui”.

Vingança, não

Além de preservar sua autoridade, Mendonça impede que o caso sirva para vingança pessoal, como sugere o rancor de Lula por Dias Toffoli.

Acesso dá nisso

O relatório sobre o ex-relator foi entregue por ordem de Lula a Edson Fachin, presidente do STF. E o portador não foi o delegado do caso. 

Verdadeiro titular

A PF pediu suspeição de Toffoli sem submeter a alegação (e o relatório) ao crivo da PGR. Mas passou pelo crivo de Lula.

Oposição estima eleger 35 senadores este ano

Estudos internos do Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro fazem uma estimativa animadora para a oposição a Lula (PT): a previsão é eleger, de certeza, ao menos 35 senadores, em outubro, considerando duas vagas por unidade da Federação. Estarão em disputa 54 das 81 cadeiras de senador. Apesar disso, o otimismo é ainda maior: além dessas 35 vagas, elegendo dois senadores na maioria dos Estados, o PL projeta a vitória ao menos de um candidato ao Senado em vários outros Estados.

50 é maioria

Se a oposição conquistar 35 vagas em outubro, como projeta, encontrará outros 15 senadores de direita cujos mandatos estão na metade.

Dois de uma vez

Em Estados de eleitorado conservadores, como Distrito Federal e Santa Catarina, o PL promete lançar dois candidatos a senador. 

Nordeste com Lula

No Nordeste, a expectativa é outra: candidatos ligados a Lula têm acentuado favoritismo em diversos Estados.

Ataque noturno

O vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre (mais uma!) alta de impostos de Lula (PT), na calada da noite e desta vez taxando celulares, eletrônicos, games etc., atingiu mais de 1 milhão de visualizações na rede social X em menos de 24h. Os brasileiros se sentem vingados.

Segure a carteira

Nesta quinta (26), o Impostômetro ultrapassa a marca de R$700 bilhões tomados da população, em 2026. A iniciativa da Associação Comercial paulista estima que mais de R$4,1 trilhões nos serão tomados este ano.

Gatunagem no INSS

O deputado Sanderson (PL-RS) acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão de Lulinha, filho de Lula (PT), acusando-o de enrosco no roubo aos aposentados, com base em delações.

Hélio no TCU

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), confirmou que a bancada do partido apoia Hélio Lopes (PL-RJ) à vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Em 2018, elegeu-se como “Hélio Bolsonaro”.

União estável

Dos cinco senadores do União Brasil, apenas um, Jayme Campos (MT), está em fim do mandato. Os demais estão garantidos no emprego até 2031, incluindo o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (AP).

Tarifaço virou detalhe

“Não faz com que perca o objeto”, avalia o advogado Vinícius Bicalho sobre a ação no STF contra Eduardo Bolsonaro por suposta “coação”, após o fim das tarifas dos EUA. A ação abrange mais que o tarifaço.

Marco Zero

O vereador do Recife Thiago Medina acionou o MPE contra o prefeito João Campos por propaganda eleitoral antecipada, ao apontar que ele teria usado o encerramento do Carnaval para promover sua imagem.

Poucos com muito

O governo Lula (PT) já conseguiu gastar R$9,5 milhões este ano com os infames cartões corporativos. Quase todos os gastos são colocados sob sigilo. Jamais saberemos em que Janja gastou flanando por aí.

Pensando bem...

...anotações não têm sigilo, já as despesas do governo Lula com viagens e mordomias...

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Confusão

O falecido ex-governador paulista Franco Montoro trocava nomes e pessoas, mas tentava acertar. Até fazia associações. Por isso, sempre chamava o então deputado Flávio Bierrenbach de “Bierrenbrahms”. Associava o sobrenome do ministro aposentado do Superior Tribunal Militar com um certo compositor de Hamburgo (Alemanha), mas novamente trocava Johann Sebastian Bach, nascido em 1685, por Johannes Brahms, de 1833.

