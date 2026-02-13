Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu sou muito teimoso e muito tinhoso, sabe? Se o Trump...

...conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião de um presidente, ele não ficaria provocando a gente", de Lula, num evento do Instituto Butantan, em São Paulo. 

Giba Um

Giba Um

13/02/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A parceria bilateral para investimentos na  recuperação de pastagens que vem sendo alinhavada entre Brasil e Arabia Saudita pode virar um acordo maior no agronegócio. Os dois países discutem uma cooperação para a produção de bioinsumos agrícolas. O diálogo envolve fertilizantes biológicos, bio estimulantes, inoculantes e tecnologias de agricultura de baixo carbono.

MAIS: esses projetos dialogam com a própria iniciativa conjunta para a recuperação de pastagens degradadas. Uma das vantagens seria a possibilidade do Brasil reduzir a dependência na importação de fertilizantes sintéticos, hoje fortemente concentrados em poucos polos produtores e vulneráveis a choques geopolíticos. O Brasil entra com escala produtiva e a Arabia Saudita aportaria capital.

Chega perto

Não é só Malu Gaspar que publica matérias muito especiais: agora, Adriana Fernandes, está informando que a operação da Polícia federal contra a Amprev, fundo de previdência dos servidores do Amapá assustou o mundo político pela proximidade com Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado e uma das figuras mais influentes do país. Não é uma conexão qualquer. A ação, que apura irregularidades em investimentos feitos no Brasil no Banco Master, mirou o diretor-presidente da entidade, Jocildo Silva Lemos Ele foi indicado para o cargo por Alcolumbre e também trabalhou como tesoureiro de sua campanha nas eleições de 2022.

Crimes em fundos

Os dados da PF são superlativos, mas não retratam que vem se formando silenciosamente um fenômeno no STF: a apuração envolvendo o Banco Master vem se expandindo a cada dia. Iniciada com indícios no BRB, a apuração mergulhou num esquema de crimes em fundos. Dessas duas frentes de investigação já surgiram outros vinte procedimentos "filhotes". E uma fonte do Supremo garante: "É o novo inquérito do fim do mundo". 

"Não descartou"

O ex-presidente Michel Temer (MDB) avisa que não está em seus planos disputar novamente o Palácio do Planalto, mas não descarta totalmente a possibilidade (algumas cabeças do MDB insistem na ideia). "Por onde eu ando eu percebo que as pessoas querem uma alternativa moderada, estão cansadas da polarização. Ser candidato não faz parte do meu horizonte político, mas vamos esperar o que vai acontecer". 

Epstein-Eike 1

Entre os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que mencionam Eike Batista, há um pedido de Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por tráfico sexual de menores. "Sei que Eike Batista abordou Hutchinson para uma joint venture em um novo porto do Brasil, ele está com problemas de caixa... algum interesse?", escreveu Epstein em 2012. Ele perguntava ao sultão Ahmed bin Sulayem e o sultão não demonstrou interesse. O documento faz parte do acervo do Departamento de Justiça dos EUA.

Epstein-Eike 2

O sultão bin Sulayem, dos Emirados Árabes, é atual CEO da DP World, conglomerado de logística e portos, figura recorrente e carimbada no caso Epstein. Hutchinson é um grupo multinacional de gerenciamento de portos para contêineres, com atuação principalmente na China e Hong Kong. Os documentos apontam 12 encontros entre um emissário de Epstein (o consultor inglês Ian Osborne) e Eike Batista. Aqui, Eike diz que não se lembra dos encontros e nunca lidou diretamente com Epstein.

 Em alta

A cantora, compositora e agora atriz Rosalía está em alta no circuito musical e agora na TV.  Capa da Revista Vogue e da Billboard Brasil  a espanhola contou como está sendo sua experiência como atriz da terceira temporada da série Euphoria, que deverá estrear no dia 12 de abril. “Gosto de me colocar a serviço da emoção, a serviço de uma ideia, a serviço de algo que é muito maior do que eu”. A personagem dela ainda é um mistério. Como atriz ela está sendo super elogiada pelo criador da série Sam Levinson.  “Adoro soltá-la em cena. Deixo que ela brinque com as palavras, as emoções, em inglês e em espanhol. Nunca quero dizer a ela o que fazer, porque seus instintos são fascinantes, carismáticos e engraçados”. Em breve começará sua turnê Lux, do seu quarto álbum lançado no final do ano passado que promete ter muito sucesso.

Sobre o tour Rosalía faz mistério: “Estamos em ensaios agora. Estamos começando a construir o espetáculo.   O que posso dizer que definitivamente haverá experimentação e, espero, rigor e descontração ao mesmo tempo." E acrescentou: "Será muito diferente da turnê Motomami”.  Se  existe alguma dúvida do provável sucesso da turnê de Rosalía, é só  buscar os números do lançamento de seu álbum em 7 de novembro, que conta com a participação de Björk e Carminho e continua a tradição da artista de incorporar e fundir uma variedade de gêneros musicais. Um dos aspectos mais impressionantes foi uma métrica singular. Com o lançamento de Lux, 12 das 15 faixas da versão digital conseguiram entrar no Top 50 diário global do Spotify. O alto volume de reproduções de várias músicas demonstrou que os ouvintes estavam desfrutando deste álbum poderoso em sua totalidade, possivelmente do começo ao fim.

STF: Messias está aprontando a mala

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, já estaria aprontando as malas a caminho do Supremo: Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, aposta que o senador Davi Alcolumbre, que batalhava pela indicação de Rodrigo Pacheco para uma cadeira no STF e não escondia que era contra Messias, já teria suspendido a artilharia para ajudar na aprovação do nome escolhido por Lula. O próprio Ciro também faz questão de anunciar que votará em Jorge Messias para a Alta Corte e, mais do que isso, "vai se expor e fazer campanha para ele" Nogueira conhece Messias há muitos anos. "Ele nasceu em Pernambuco mas viveu muitos anos no Piauí. Eu o conheço há muitos anos, ele é preparadissimo, honesto e tem um coração muito bom". Em dezembro, quando teve uma reunião na Granja do Torto, fora da agenda, com Lula, Ciro já falara muito bem de Jorge Messias ao presidente e até o comparou ao ministro Cristiano Zanin, outro indicado pelo presidente. "Os dois são humildes, não gostam de holofotes".

Motta patrocinou

A conversa (e um acordo) de Ciro com Lula foi coordenada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Ciro quer que o presidente, apoie enfaticamente apenas um candidato no Senado, o também senador Marcelo Castro (MDB), o que facilitaria a reeleição de presidente do PP. Hugo Motta também estava presente na conversa e o objetivo era costurar uma reaproximação entre Ciro e Lula (já estavam do mesmo lado há alguns anos). No ano passado, o senador não se entendeu com Eduardo Bolsonaro, teve problemas com Ronaldo Caiado e quando Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura ao Planalto, Ciro foi o primeiro a criticar.

Ensaios para o carnaval

Uma das atrizes que declaradamente é apaixonada pelo Carnaval é Deborah Secco. Todo ano demostra sua paixão pelo evento de uma maneira diferente. Este ano está publicando alguns ensaios. Nos útimos dias compartilhou com fãs e seguidores dois deles todos em homenagem ao cinema nacional. O primeiro deles foi em homenagem a Gabriela da célebre obra de Jorge Amado, chamada "Gabriela, Cravo e Canela". Esta história foi levada às telas em três momentos distintos, tanto para o cinema quanto para a televisão, a última versão em teve como protagonista sua amiga, Juliana Paes. O segundo a atriz publicou um ensaio em homenagem a Luz del Fuego, uma notável dançarina, naturista, atriz, autora e defensora dos direitos das mulheres no Brasil, tida como uma das pioneiras do naturismo no país e repetiu um ensaio da revolucionária. Entretanto, ao contrário de del Fuego, a cobra usa pela atriz era artificial. Luz tinha uma jiboia e gostava de integrá-la em suas performances artísticas.

Fundos abutres

Presidente nacional do PSDB, o deputado Aécio Neves reagiu em termos duros ao assédio de Gilberto Kassab, cacique do PSD, aos tucanos. "O Kassab funciona na política como aqueles fundos abutres da economia. Ataca os ativos da empresa para depois comprar na baixa", sentencia Aécio. A reação foi motivada pelo anúncio  da ida de 6 dos 8 deputados estaduais do PSDB de São Paulo ao PSD. O que incomodou foi a maneira como o acerto foi feito, em bloco, durante um café na casa de Kassab. "É preciso que Kassab saiba que o PSDB não está à venda", emenda Aécio.

Doutorado no xadrez

A decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), no começo da semana, trouxe uma combinação de medidas no caso de Silvinei Vasques, ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, que atualmente cumpre prisão preventiva na Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. Moraes autorizou que Vasques continue seus estudos de doutorado na modalidade de ensino à distância, permitindo que o ex-agente siga com o curso enquanto permanece no xadrez.

Time econômico

Pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) iniciou a montagem do núcleo econômico de sua campanha com nomes que integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se não conseguiu Paulo Guedes, já estão entre os escolhidos Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES e Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia. Os dois economistas já participaram de encontros de Flávio com investidores e empresários em São Paulo.

Mistura Fina

Em conversas com representantes do agronegócio, o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) tem afirmado que a abertura de novos mercados para produtos brasileiros deve acrescentar mais de US$ 4,5 bilhões às exportações brasileiras em 2026. Será um salto de 50% em relação à cifra obtida nessa rubrica no ano passado, em torno de US$ 3 bilhões. A projeção considera habilitações sanitárias já concluídas ou em fase final, com impacto direto ainda neste ano.

O grosso do incremento esperado vem de carnes bovinas, suína e de frango, além de miúdos, pescados, lácteos e frutas, com destaque para acordos com China, México, Indonésia, Vietnã, Japão e países do Oriente Médio. Técnicos da Pasta estima que só a ampliação de mercados para carnes pode responder por mais de US$ 2,5 bilhões do total projetado.

Favorito para encarar uma "terceira via" na eleição presidencial, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) acaba de entregar uma frota de 243 drones para as forças de segurança do estado. A pauta é considerada estratégica para a candidatura do governador que terá um viés de centro-direita e busca eleitores bolsonaristas. O investimento total das aeronaves é de R$ 12,2 milhões.

A Globo resolveu fazer mudanças na cobertura das eleições presidenciais. As sabatinas com os candidatos, que eram realizadas dentro do Jornal Nacional, passarão a ser um programa independente na grade da emissora, transmitidos depois do noticioso e antes da novela das nove. No primeiro turno, Cesar Tralli e Renata Vasconcellos comandarão as entrevistas. Se houver segundo turno, Renata Lo Prete assume e entrevista os dois candidatos.

Lula chamou de Marisa Letícia sua mulher Janja, durante evento sobre a área de educação em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Marisa Letícia faleceu há 9 anos. Após a gafe, que deixou Janja sem graça, Lula fez a correção explicando que se referia à atual primeira-dama e que ela deveria acompanhá-lo em uma unidade móvel para realizar exames de mamografia. Marisa Letícia morreu em 2007, aos 66 anos, em consequência de um AVC. 

In –  Carnaval: bebidas hidratantes

Out –  Carnaval: bebidas alcóolicas

 

Giba Um

"A política apodreceu. Os candidatos sabem como está o mercado eleitoral no país, quanto custa...

...um cabo eleitoral, quanto custa um vereador, quanto custa cada candidatura. É uma vergonha. Agora é só dinheiro para qualquer lado", de Lula, lembrando tempos  em que  era  preciso vender camisetas para custear comícios.

12/02/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Contrariando boa parte do PT, Lula não vai exigir que partidos do centro, ainda que lancem candidatos ao Planalto, desocupem os cargos que ocupam na administração federal. É o caso, por exemplo, do PSD de Gilberto Kassab, que já anunciou três candidatos e ocupa os ministérios da Agricultura (Carlos Fávaro), Minas e Energia (Alexandre Silveira) e Pesca (André de Paula).

MAIS:   entende que nomes com projeção eleitoral sairão naturalmente e, em ano eleitoral, ações midiáticas são travadas pela legislação. PP e União Brasil também devem manter as boquinhas. Lula está de olho no apoio de governadores e parlamentares dos partidos. Além de sete ministérios, PP, União e PSD têm boquinhas na Caixa, Codevasf, DNIT, Sudene e mais de 140 cargos de confiança.

Tarcísio vs. Derrite

O secretário de Segurança de São Paulo, Osvaldo Nico, que confirma a exoneração de 14 pessoas da pasta ligadas a seu antecessor, Guilherme Derrite, partiu de escolhas do novo número 2 da pasta, o coronel Henguel Pereira, indicado diretamente por Tarcísio de Freitas. Desafeto de Derrite, Henguel tomou posse no dia 2 e ganhou carta-branca para fazer o expurgo. As demissões fazem parte de um processo de desgaste entre Tarcísio e Derrite, que antecipou sua saída e reassumiu mandato de deputado. No passado, Derrite pensava em substituir Tarcísio no governo, se ele disputasse o Planalto.

Caiado, senador

A filiação de Ronaldo Caiado ao PSD tem como pano de fundo, além da candidatura à Presidência, a preocupação do partido com as eleições para o Senado. A articulação discreta de Gilberto Kassab envolveu uma avaliação de que Caiado é um nome forte em Goiás e se não for escolhido pelo PSD para a corrida ao Planalto, "poderia ser eleito com tranquilidade ao Senado". Kassab nem sabe se "Caiado topa concorrer ao Senado e se não for esse se eu desejo, ele pode contribuir para o projeto de quem quer que seja".

"Loterias da casa" 1

O governo mantém uma relação bipolar com aposta que, ao mesmo tempo em que impõe restrições às bets, em nome da proteção social e do endividamento, o Ministério da Fazenda tem feito gestões junto ao STF para evitar que essas mesmas vedações atinjam a "jogatina oficial", leia-se loterias federais da Caixa Econômica. Há forte preocupação com o "efeito bumerangue" a partir das limitações aplicadas aos beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no fim do ano passado. Entre alguns ministros prevalece o entendimento de que a proibição para que cadastrados nos dois programas acessem plataformas de bets deve se estender às demais modalidades de apostas.

"Loterias da casa" 2

E demais "modalidades de apostas", incluem jogos operados pela Caixa. O próprio Luiz Fux, relator do caso, além de Edson Fachin e Cármen Lúcia têm dado sinais nessa direção. A tese da isonomia é defendida também por juristas com a premissa de que não há base legal sólida para diferenciar o destino do caso. Trata-se dos mesmos recursos de transferência de renda e, na ponta do funil, a mesma finalidade: aposta. Seria um golpe duro para as loterias da Caixa. Estima-se que beneficiários de programas sociais representam cerca de 15% da base de apostadores, especialmente em jogos como Megasena, Lotofácil e Quina.

"Para inglês ver"

Na semana passada, Lula voltou a falar sobre as investidas do Congresso para estabelecer mandato no Supremo para evitar perpetuação no poder. E analisou no estilo "para inglês ver”: “Acho que precisamos discutir isso. Não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75 anos. Não é justo, é muito tempo. É uma discussão que deve ser feita por parlamentares e que não deve ser associada à atuação dos magistrados".

Giba Um

Peixe maior

Hoje aos 24 anos, Kaia Geber, já tem 8 anos de carreira, tanto nas passarelas, revistas quanto na TV.  Filha da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, Kaia está na capa e ensaio da Harper’s Bazaar onde revelou  um pouco de sua vida pessoal e de suas outras paixões, como o Teatro. Sobre sua mãe ela conta que dificilmente ela dá opiniões sobre seus trabalhos. “Ela não dá conselhos a menos que você peça. Mas se você pedir, prepare-se, porque ela será muito honesta de maneiras que, às vezes, são difíceis de ouvir. Ela geralmente está certa, o que é irritante, mas ela também está muito disposta a me deixar cometer um erro que ela cometeu há 30 anos.” Sobre sua personalidade é direta: "Não sei se sou romântica. Sou uma sonhadora. Imagino todos os cenários possíveis na minha cabeça. Consigo me convencer de que alguém é tudo o que eu quero, mesmo que essa pessoa faça de tudo para provar o contrário. Minha imaginação é muito fértil e tem sido uma dádiva no meu trabalho. Nem sempre uma dádiva nos relacionamentos."

Aproveitando sua imaginação, Kaia também tem se dedicada a atuação: “Eu amo teatro porque ele é imortalizado na memória das pessoas, mas não na mídia. Muito do que eu fiz, cada foto, é imortalizado na internet”.  Apesar de ser apaixonada por teatro a modelo tem atuado muito na TV e no cinema. Atualmente está na segunda temporada da série Palm Royale, ao lado de Kristen Wiig e Carol Burnett e se prepara para entrar na série The Shards. Já no cinema já está gravando Mother Mary, ao lado de Anne Hathaway e Michaela Coel e em breve irá começar a rodar Outcome ao lado de  Keanu Reeves, Cameron Diaz , Matt Bomer e Laverne Cox . Mais: a atriz Carol Burnett  acredita que em breve Kaia irá se aprofundar no cinema e aposta que irá também trabalhar em direção. “Ela não vai simplesmente tirar um cochilo no trailer. Ela está sempre observando, assistindo e aprendendo, até mesmo sobre configurações de câmera. Não me surpreenderia se um dia ela dirigisse um filme”.

"Penduricalhos": STF vai decidir

Lula vai cozinhar no Ministério da Gestão e Inovação suposta análise de veto do projeto que libera salários acima do teto constitucional para a elite dos servidores no Legislativo e agora, conta com o Supremo Tribunal Federal para não confrontar a Câmara. O presidente do STF, Edson Fachin, marcou para o dia 25 de fevereiro a sessão que vai decidir sobre a liminar de Flávio Dino que suspendeu a indecorosa benesse. A data deve livrar Lula de ter que decidir se veta ou não o texto e a maioria da Corte deve apoiar Flávio Dino. Lula tem 15 dias úteis para decidir o que fazer, com a data do julgamento). O petista não pode se dar ao luxo de confrontar a Câmara e ainda quer aprovar neste semestre projetos eleitoreiros, como fim da escala 6x1. E espalha que não sabia da votação do "penduricalho", só que o assunto foi tratado na reunião de líderes da Câmara.

Pacheco candidato

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nome preferido por Lula para concorrer ao governo de Minas Gerais, vai se encontrar de novo com o presidente para discutir a viabilidade de sua candidatura e comunicar sua filiação ao União Brasil (era do PSD). Pacheco já acertou a mudança de partido que foi intermediada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e afasta ainda mais o União Brasil de apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula. Marcelo Freitas, presidente estadual do União deve se migrar para o PL.

Giba Um

Terapia de casal

Reassumindo o posto de Rainha de Bateria da Viradouro Juliana Paes, depois de 17 anos, ela foi rainha entre 2004 e 2008, tem se dedicado nos últimos meses exclusivamente  ao Carnaval. “Essa volta é pelo Ciça. Mas eu me questionei: “Não tenho mais idade para isso, não sei mais sambar. Será que meu corpo ainda é sensual, dá conta?” São fantasmas que tem a ver com o etarismo”. Juliana lembrou também que seu pai (falecido em 2024) deveria gostar de vê-la de volta à Marques de Sapucaí.   Sobre sua vida pessoal ela confessou em entrevista a revista Ela que gostaria de fazer terapia de casal apesar de estar junto com o marido há 20 anos.  “Fazemos novos pactos. Existe uma resiliência e uma combinação de temperamentos que têm dado certo. Mas estou vivendo a perimenopausa, tenho umas névoas de memória, esqueço as coisas, e isso dá briga. A gente briga para caramba, mas conversamos sobre o que aconteceu. Estou doidinha para fazer terapia de casal, porque não é preciso uma crise para isso. Basta ter vontade, maturidade e desejo de estar junto. E eu tenho um companheiro disposto a escutar”.

Giba Um

 "Auxílio oxigênio"

Com referência à liminar de Flávio Dino contra "penduricalhos" do Congresso nem dá para falar que o ministro do STF inventou a decisão de última hora. Nos últimos dois anos, na condição de relator de uma ação que pedia o reconhecimento de honorários de sucumbência para procuradores municipais de São Paulo, ele chegou a falar que faltava criar o "auxílio oxigênio" para indenizar o esforço de respirar. Ninguém se mexeu e veio a liminar. Com a Corte precisando se recuperar perante a opinião pública, é difícil imaginar que a liminar de Dino não seja referendada em plenário.

Desemprego real 1

Analisando dados fornecidos pelo governo Lula sobre o desemprego, o professor e escritor David Gertner garante que a taxa real de desocupação não é os 5,1% anunciados pelas estatísticas do IBGE de Marcio Pochmann - e sim alarmantes 16,6%. A discrepância, segundo ele, é pela exclusão sistemática de milhões de pessoas que sem emprego, não são consideradas desempregadas. Com isso, subestima-se a real extensão dos excluídos no mercado de trabalho.

Desemprego real 2

O IBGE, com base na PNDA Contínua, considera desempregado apenas quem está ativamente procurando trabalho nas últimas semanas. A metodologia ignora os "desalentados", por exemplo, que desistiram de buscar emprego por falta de oportunidades. O IBGE de Márcio Pochmann criou ilusão de prosperidade tirando subocupados, com jornada menor, e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, Cálculos corretos incluem milhões de brasileiros ignorados pelo IBGE, por isso a taxa salta para 16,6%.

Mistura Fina

A música "Meu amigo Flávio" do comediante Murilo Couto, em tom de piada nas redes, acabou capturada por apoiadores do filho de Bolsonaro e virou "hino" da direita. O PL também entrou na piada com a música divulgada com outras intenções por Murilo Couto: "Todo mundo quer ser amigo de Flávio Bolsonaro. Zerou a vida". E o próprio Flávio se apoderou da piada: "Meu amigo Flávio vai lutar para que o Brasil volte a ter ambiente seguro para empreender". E emendou lembrando o recorde de empresas falidas no país, em 2025, sob Lula (mais de seis vezes o número de 2022).
 
Espécie de "cemitério" de projetos da Câmara contra o crime, como a redução da maioridade penal, o Senado retirou do projeto Antifacção a emenda aprovada por ampla maioria de deputados federais, que revogava o direito de voto de presos provisórios. A medida não interessava ao PT e aliados, que votaram contra, mas na Câmara prevaleceu a vontade da maioria conservadora, muitos deles lembrando que a população carcerária, majoritariamente, vota em Lula. 
 
Alterado no Senado, nesse caso para pior, o projeto Antifacção retornou à Câmara, que pretende reintroduzir o fim do direito de voto dos presos. Os deputados que lutaram pela aprovação do texto original acreditam ainda que o projeto AntiFacção extinguirá a campanha eleitoral no presídio. A proposta da Câmara, excluída no Senado, foi do deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) que, em novembro, havia comemorado a aprovação.
 
Em meio às divergências societárias do Grupo Pão de Açúcar, Silvio Tini, um dos maiores investidores ativistas do mercado de capitais brasileiros, desponta como a pedra angular da assembleia de acionistas convocada para o dia 27 de março. A família Diniz, dona da maior participação no capital (24,6%) e os minoritários Rafael Ferri e Hugo Fujisawa, que somam cerca de 4%, vem tentando angariar o apoio de Tini.
 
Tini já tem cerca de 12% do GPA e estaria comprando mais ações em Bolsa. Ferri e Fujisawa tentam emplacar dois representantes no Conselho. E querem derrubar a "pílula do veneno" prevista do estatuto, abrindo caminho para que qualquer investidor ultrapasse o sarrafo de 25% do capital sem a necessidade de uma oferta pelo restante das ações. Nessa disputa por espaço entre a família Diniz e minoritários, Tini tem peso suficiente para fazer a balança pender para um lado ou para o outro.

In – Cinema: Caminhos do Crime

Out – Cinema: Robin: Inteligência Assassina

CLAÚDIO HUMBERTO

"O que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre verba pública em escola de samba para bajular o petista

11/02/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Emissário de Epstein esteve também com Esteves

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado por tráfico sexual de menores. Mas a referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne informa, após desembarcar em São Paulo: “Indo de helicóptero agora encontrar o André Esteves. Te ligo quando terminar”.

Terceiros

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção de reunião do financista com Esteves.

Citação

Também são citados encontros de Osborne e Eike Batista, mas, como Esteves, sem relação com crimes sexuais que levaram Epstein à prisão.

Emissário

Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey Epstein em negociações, segundo o noticiário internacional.

Sem resposta

A coluna tentou contato com o presidente e sócio sênior do BTG, por sua assessoria, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Liberdade na internet do Brasil é parcial, diz estudo

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) à liberdade para acessar e navegar a internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, citado no estudo, e outras punições contra jornalistas e usuários da internet.

Grande problema

A Freedom House aponta: “jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos, e a violência política é elevada”.

Não só no topo

O risco de ações judiciais e punições contra jornalistas que denunciam poderosos também derruba da nota da liberdade na internet do Brasil.

Caso regional

A Freedom House cita o caso do jornalista Ricardo Antunes, condenado a sete anos de cadeia após denunciar esquema em Pernambuco.

Política de desilusão

Já o relatório Freedom in the World 2025, que sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões” e gera “ampla desilusão da população”.

Ratinho Jr na janela

O nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Junior, governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também muito bem avaliados, mas Ratinho ocupa a “janela da frente” faz tempo.

Receita obesa

Ao atrair três governadores campeões de voto ao PSD, Gilberto Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário.

Encenação

Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recém-criado programa Gás do Povo é mais um jogo de cena: “É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo”, disse a parlamentar.

Destruição, 46

Nos 46 anos do PT, ontem (10), o partido de oposição PL fez questão de registrar que faltam vontade e honestidade à legenda de Lula: “destruir o Brasil eles sabem, só não chame isso de estar ao lado do povo”, disse.

De boa intenção...

A Frente Parlamentar da Indústria avisa: acabar com a escala 6x1, vendido como suposta proteção, pode fechar empresas, cortar empregos e aumentar a informalidade, alerta o deputado Vitor Lippi (PSDB-SP).

Mudança

Líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) avalia que a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência cresce, empolga o povo, e deixa a esquerda e o PT em pânico: “O Brasil quer renovação”, disse.

Grave e autoritário

A Transparência Internacional chamou de “extremamente grave” e “autoritária” a ordem do presidente Lula (PT) à sua militância para atacar quem faz notícias contra o governo. A ONG pede retratação imediata.

Pergunta nas regras

Mandar críticos “para aquele lugar”, como sugere Lula, é soberania?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem-humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador: “Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 1 dia

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento
decreto

/ 2 dias

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento

4

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio

5

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 10 horas

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 dia

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?