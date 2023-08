"Quando GDias e Flávio Dino serão presos?"

Um mês depois, não há cubanos no Mais Médicos

Não está no horizonte do governo federal contratar organizações internacionais para vitaminar as contratações do programa Mais Médicos, como ocorreu no passado com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O reflexo é a desidratação na expectativa do número de médicos cubanos contratados. Até o momento, no 28º ciclo do programa, não houve chamamento de nenhum profissional de Cuba.

Sem pedágio

Questionado pela coluna, o Ministério da Saúde afirmou que eventual contratação de cubanos será feita diretamente com o profissional.

Fração

Cerca de 11 mil cubanos chegaram a atuar no programa. Os profissionais só ficavam com cerca de R$3 mil dos R$11,5 mil de salário.

Chega

O contrato acabou quando o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que ia rever o acordo Cuba/OPAS, que garfava o salário dos médicos.

Não é comigo

A pasta da Saúde informou que nada tem a ver com a “rachadinha” do salário. Colocou na conta da OPAS, que fez o contrato com a ditadura.

Ministro troca de lado como quem muda de roupa

O pernambucano André de Paula (PSD), ministro da Pesca, troca de lado como quem muda de roupa. Era de direita, virou socialista, passou para o lado de Marília Arraes e, após a derrota na disputa pelo Senado, retornou ao campo socialista.

Esta semana, o ministro virou apoiador da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que enfrentou e venceu, no voto, adversários de todos os matizes, da direita à esquerda.

Contorcionismo

Após tantas idas e vindas, o conservador ministro da Pesca virou lulista desde criancinha. É o que se pode chamar de um homem pragmático.

Pragmatismo

Agora, após indicar a filha secretária de Turismo do Recife, André de Paula já descolou para ela o cargo de secretária estadual de Cultura.

Lições ignoradas

O ministro fez carreira à sombra do líder conservador Marco Maciel, mas não entendeu o espírito da coisa: seriedade rima com coerência.

Família na CPI

Está na fila de votação da CPI do MST requerimento para convocar Beatriz Vendramini, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O motivo: esclarecer regularização fundiária em Guarantã do Norte (MT).

Que rei sou eu?

Chanceler de enfeite, Mauro Vieira continua procurando mostrar sua utilidade, mas está difícil. Não é acionado para nada relevante em política externa. Ontem foi Montevidéu em um bate-volta constrangedor. É um ministro das Relações Exteriores que mal sai do país.

Lula enrola

Quanto mais o presidente Lula enrola para anunciar as confirmações da reforma ministerial, mais ele irrita o centrão. A espera ainda deve durar outra semana, quando o petista voltar da viagem à África do Sul.

Bode expiatório

Após prisão da cúpula da PM-DF, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) lembrou que a PM não é o único e nem o principal responsável pela proteção às sedes do poder, que são estruturas federais. O Ministério da Justiça tinha tropas da Força Nacional mobilizadas e não as acionou.

Sem justificativa

O deputado Alberto Fraga (DF) acha que se tenta desmoralizar a Polícia Militar, responsabilizando-a pelos atos de 8 de janeiro. Disse ter lido as 196 páginas do inquérito e “não há nada que justifique a prisão”.

Não deu outra

Ariovaldo Moreira, advogado do hacker de Araraquara, confirmou em entrevista que o midiático depoimento de Walter Delgatti à CPMI tinha o objetivo de abrandar a sua pena, como esta coluna avançou.

Trair e coçar...

Após o PSD meter o pé da aliança com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), cresce no MDB o desejo de romper com o socialista. A manutenção do partido na base deve custar cargos ao prefeito.

Descrença

Mesmo sob intensa fritura, especialmente na última semana, pesquisa do instituto Genial/Quaest mostra que a maior parte dos brasileiros, 43%, não acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso.

Pensando bem...

...‘tiro’ de hacker não é só virtual.

PODER SEM PUDOR

Um amante de gatos

Especialista em factoides, Jânio Quadros visitou certa vez o diplomata Guimarães Rosa. Jânio notou, já instalado na sala do célebre autor de “Grande Sertão: Veredas”, que havia uma grande quantidade de gatos: “Por que tantos gatos?

Em geral as pessoas preferem cachorros...” Guimarães Rosa respondeu sem hesitações: “Porque os gatos são muitos mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, abanam a cauda para qualquer autoridade.”