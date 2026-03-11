Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Que moral esse cara tem para julgar alguém? Nenhuma, ele tem que ser afastado imediatamente...

...e tomar um impeachment. Ele quer calar seus opositores. Mas eu não tenho medo dele", de Silas Malafaia, pastor que virou réu, contra Alexandre de Moraes (STF).

Giba Um

Giba Um

11/03/2026 - 06h00
Gilberto Kassab havia estabelecido 14 de abril como a data do anúncio da candidatura presidencial do partido. Ratinho Junior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado disputam o posto, mas tudo indica que não vão esperar até lá. Ronaldo Caiado faz discurso e avisa que, quando eleito, brindará Bolsonaro com indulto nas primeiras 24 horas.

MAIS: e Eduardo Leite acaba de distribuir um verdadeiro plano de governo. Eles esperam que Kassab antecipe para os próximos dias e anuncie o candidato. Ratinho Júnior não esconde sua dúvida: segundo pesquisas internas, seria eleito senador com grande votação pelo Paraná.

Supremo em teste

Nas redes sociais, há uma certa expectativa em relação a um bom teste do Supremo, que acontece no próximo dia 13, quando a Segunda Turma julgará se mantém ou não a prisão de Daniel Vorcaro, hoje recolhido a uma cela solitária da Papuda, em Brasília. Apesar da votação ser no plenário virtual, é provável que a Segunda Turma deixe o ex-banqueiro trancafiado. Se preferir a PGR, poderá voltar a deixar crescer seus cabelos, agora quase raspados. Na Segunda Turma estão André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, que não têm aberto a boca. Detalhe: Toffoli está disposto a votar.

Festa com Coldplay

O romance entre Daniel Vorcaro e Martha Graeff poderia ter ganhado uma festa de noivado na Itália, com a banda Coldplay tocando de fundo e até mesmo num castelo que foi cenário para o filme "O Poderoso Chefão". Primeiro, aconteceu em Roma; depois, estava planejada para acontecer na Sicília, num mega-evento com gasto estimado em US$ 41 milhões (R$ 214 milhões em valores atuais). Vorcaro desistiu depois da repercussão que teve a festa dos 15 anos de sua filha em Belo Horizonte, que custou R$ 15 milhões. Só a banda do Coldplay, na festa de noivado, custou cerca de R$ 60 milhões. 

"Peleleca" caiu fora

Daniel Vorcaro e Marta Graeff estavam apaixonados, ele mais do que ela. Trocavam juras na base do "meu amor", "meu amorzinho", "minha vida" e até "Peleleca" que, depois dos primeiros embates em torno da fraude do Master, rompeu o relacionamento. Juntos, eles chegaram a quase comprar uma luxuosa casa em Miami. Aos mais chegados, Martha confessou que não aguentava a pressão. Ela é influenciadora, cofundadora da marca de bem-estar Happy Aging e da ONG Bazaar for Good. Já namorou Aécio Neves no passado e, quando Vorcaro estava sendo preso pela segunda vez, ela vendia marcas esportivas no Instagram.

Carrão

Há algum tempo, Daniel Vorcaro pediu que um motorista buscasse sua então namorada, Martha Graeff, em uma Mercedes avaliada em R$ 2 milhões. Os dois estavam iniciando um relacionamento. Há poucas unidades desse modelo no Brasil. Um dos raros proprietários é o jogador Neymar. Versões mais sofisticadas podem chegar a R$ 4 milhões. Depois, ela até achou que poderia ganhar um modelo parecido. Ficou na vontade: quando precisava, o mesmo motorista é que atendia Martha e no mesmo carro.

Pretendentes

As redes sociais continuam se divertindo com a publicação, repetida várias vezes, de um telefonema de João Doria, ex-governador de São Paulo e dono da organização Lide, a Daniel Vorcaro alertando que "estavam sendo preparadas ações contra a pessoa do banqueiro", que, aliás, já havia sido homenageado pela entidade promocional. Doria propunha que "tomassem um café". Vorcaro não teria se interessado. Outro suposto "pretendente" a mais relações com o dono do Banco Master foi Luciano Huck, que chegou a jantar com Vorcaro. A conversa não foi além da sobremesa.

 Sempre Gisele

Apesar de não desfilar mais, sua despedida pública foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas oficialmente foi na São Paulo Fashion Week, onde ela desfilou pela marca brasileira Colcci, apresentando a coleção verão 2016, em abril de 2015, Gisele Bündchen continua sendo uma das mais requisitadas para campanhas publicitárias.  Como diz o velho ditado: “A rainha perde a coroa, mas nunca a majestade”, apesar de já não ser a modelo mais bem paga do mundo (posto que ocupou por 15 anos ininterruptamente), Gisele continua no ranking das modelos mais recompensadas e é considerada uma das modelos mais ricas da história. Voltando aos poucos ao trabalho após o nascimento de seu terceiro filho, que acaba de completar um ano, ela tem tomado uma postura bastante seletiva, equilibrando sua atuação como empreendedora, ativista ambiental e, claro, seu compromisso com a família.  

Nestes últimos meses, podemos ver Gisele nas campanhas do icônico relógio J12 da Chanel, da nova coleção da Democrata calçados e, mais recentemente, da  Marc O'Polo, continuando sua parceria com a marca, ela foi a estrela das campanhas de 2025 e ainda estrela a campanha da Garnier, que a anunciou como sua primeira embaixadora mundial, uma ação que comemora os 120 anos de história da marca. Em entrevista, Gisele revelou que a natureza é o segredo para mantê-la focada e em equilíbrio.

“A  natureza é o meu templo. O mundo em que vivemos hoje é tão acelerado e tudo tenta nos puxar para fora de nós mesmos. É uma distração e a sobrecarga de informações chega muito rápido. Para mim, a natureza é o remédio”. E claro que übermodelo também diz que procura sempre se movimentar para manter a saúde e brinca: "Eu pratico jiu-jtsu, pilates, ioga, e musculação agora que tenho 45 anos. Eu realmente levanto pesoas, algo que nunca imaginei que faira, mas é essencial agora. O corpo é um presente e meu objetivo é ficar mais forte a cada dia para que, aos 90 anos, eu esteja surfando com uma bengala”.

Cuba é a próxima da fila de Trump

Um position paper de Carnegie Endowment for International Peace, um think tank norte-americano que varre com ênfase o cenário latino, revela que a apuração que emerge é que Cuba, depois da Venezuela, esteve a um minuto de deixar de ser um museu castrista e voltar ser uma Angra dos Reis de Miami. O conflito no Oriente Médio empurrou para um segundo momento o destino inexorável da ilha na gestão Trump. Ou seja: o país regrediu na fila do pacote de submissões geopolíticas dos Estados Unidos. Observadores acham que vai acabar se ajoelhando, virar protetorado. A nomenclatura cubana também não baixa a crista para desanuviar a tempestade que virá com Trump. Agora mesmo, um novo belisco: a declaração do presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, que classificou a morte do aiatolá Ali Khamenei como "um ato vil e execrável" e que "Khamenei será lembrado sempre como um estadista". A aposta maior é que, ao contrário da Venezuela, cujo modelo foi uma gestão "pseudo compartilhada", Cuba seria anexada.

Próxima da fila 2

Mais: os comandos de uma Cuba não são tão obedientes quanto as raspas e restos que sobraram da soberania venezuelana. Os generais da ilha podem ter bem menos recursos de defesa, mas cairiam atirando. Para dobrar as dobradiças que ainda seguram o regime, os comandos e o sobrenome Castro do Primeiro Secretário do Partido Comunista de Cuba, o "Raul", os norte-americanos usariam técnicas de intimidação por Trump. Os cubanos têm seu orgulho e a maioria não aceitaria posar de ovelhas. É verdade que a população está cansada da pobreza, não quer voltar ao prostíbulo de Fulgêncio Batista, mas não tem firmeza em trocar entre hambúrguer do McDonald's e caldo de cana de açúcar.

 Filha de peixe

Marcella Tranchesi é uma empreendedora cuja carreira se destaca  por sua presença na moda, beleza e estilo de vida. Mais recentemente, aventurou-se no empreendedorismo gastronômico ao criar, em 2024, a Doce Aquarella, uma empresa especializada em bolos feitos de forma artesanal. Seu lado empreendedor não poderia ser diferente: filha de Eliana Tranchesi (falecida em 2012), herdou uma característica marcante da mãe: o foco. Marcella diz que se orgulha de poder inspirar outras mulheres a empreender: “Com o tempo, percebi que aquilo que eu dividia inspirava outras mulheres seja no estilo, na forma de viver ou nas decisões do dia a dia. Esse reconhecimento e essa conexão foram fundamentais para consolidar minha identidade e minha força como mulher no meu trabalho”. E completa que apesar de grande avanço das mulheres no mercado de trabalho ainda é preciso mais: “Acredito que já avançamos muito, mas ainda precisamos fortalecer uma cultura de respeito, reconhecimento e apoio entre mulheres. É importante que cada vez mais mulheres ocupem espaços de liderança, sejam ouvidas e valorizadas por suas ideias e competências. Também acredito muito na importância de abrirmos caminhos umas para as outras, criando redes de apoio que tornem esses espaços cada vez mais naturais e diversos.”

 "Selecionadas a dedo"

No começo de fevereiro, antes de suas ligações telefônicas para Daniel Vorcaro se tornarem públicas, Alexandre de Moraes (STF) trocou o número de seu celular. Mais: Alexandre não frequentava apenas a mansão de Brasília do banqueiro. Conheceu também a casa de R$ 300 milhões que Vorcaro alugava em Trancoso, um imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suítes, cinco bangalôs e, de vez em quando, festas com participação de, por baixo, 80 "convidadas especiais selecionadas a dedo", por assim dizer. A propósito: sempre com mania de grandeza, Vorcaro dizia que tinha um arquivo-cardápio de 300 nomes dessas "convidadas".

Até o osso 1

A deterioração da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, está longe de ser apenas uma consequência da já notória perda de atividade da siderurgia brasileira. Segundo analistas, há método e premeditação por trás desse declínio. No mercado, cresce a percepção de que a CSN de hoje é o resultado de um processo calculado de esvaziamento conduzido por Benjamin Steinbruch, que ao longo do tempo foi tirando valor financeiro da companhia, a ponto de deixá-la quase no osso e empurrar o problema para a conta do governo, estadual e federal.

Até o osso 2

Nos últimos anos, a siderúrgica tornou-se uma plataforma de extração de caixa e alocação de capital em outros ativos do grupo, como mineração, cimentos e logística. De 2021 para cá, o caixa operacional da empresa caiu de R$ 14 bilhões para cerca de R$ 8 bilhões. Ao mesmo tempo, a siderúrgica virou um depositário de passivos. Desde 2021, a dívida líquida da companhia disparou, saindo de R$ 16 bilhões para R$ 38 bilhões. Ainda assim, na condição de controlador, Steinbruch não tem do que se queixar: desde 2020, a CSN já distribuiu cerca de R$ 13,8 bilhões em dividendos.

Mistura Fina

A escalada do conflito envolvendo o Irã acendeu um sinal de alerta no governo brasileiro. O Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio discutem possíveis cenários para garantir o fluxo de exportações de milho, contemplando inclusive a busca de mercados alternativos. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro. No ano passado, os embarques para o país asiático somaram 9,1 milhões de toneladas ou 20% de todas as exportações do grão pelo Brasil.
 
Mais: essas vendas superaram US$ 1,9 bilhão. O foco da atenção é a circulação marítima do Estreito de Ormuz. Se o conflito perdurar por muito tempo, com o consequente bloqueio da passagem por longo período, é quase inevitável que os embarques de milho para o Irã sofram um baque significativo. Por isso, autoridades brasileiras passaram a discutir a ampliação das vendas para outros mercados do Oriente Médio e do Norte da África, como Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
 
E nem poderia ser diferente: o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), vai exigir que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça esclareçam se houve "queima de arquivo" na morte de Luis Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", suspeito de ser comparsa de Daniel Vorcaro, na organização criminosa responsável pela maior fraude financeira da história do Brasil. Viana acha impossível ele ter se matado usando apenas uma camisa na cela da PF em Belo Horizonte.

A Claro e os acionistas da Desktop - HIG Capital e Denio Alves Lindo (15%) reabriram conversações em torno da venda do controle da provedora de banda larga. As tratativas estavam congeladas desde o fim do ano passado, devido a divergências de preço e da estrutura da operação. Só que desta vez a Claro não está sozinha. A Desktop abriu um processo de market sounding para buscar outros interessados. Um dos candidatos seria a  Vivo. A eventual venda da Desktop é vista como uma das oportunidades de consolidação do segmento de banda larga no Brasil. 
 
Ainda: a empresa é a maior provedora de São Paulo, fora o clube das grandes operadoras de telefonia Claro, Vivo e TIM.  A companhia construiu uma posição dominante em diversas cidades do interior e do litoral de São Paulo e hoje possui 1,9 milhão de assinantes em sua base de clientes. Nos últimos meses, seu valor de mercado saltou 65%, chegando a R$ 1,6 bilhão. 

In - Unhas curtas

Out - Unhas compridas

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem consistência jurídica"

Sérgio Moro (União-PR), senador e ex-juiz, sobre canetada de Dino que protegeu Lulinha

09/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Vieira fala com dez países; menos EUA, Israel e Irã

Nos últimos dias, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) anunciou que tratou do “conflito no Oriente Médio”, como descreve o próprio Itamaraty, com representantes de dez países; Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Turquia e até Alemanha. Entretanto, nada de tratativas com os Estados Unidos, Israel e o próprio Irã, os países diretamente envolvidos no conflito, revelando o isolamento do Brasil e sua perda de relevância, no contexto das nações.

Largo muro

As notas do Itamaraty citam “preocupação” e “solidariedade” de Vieira, mas ignoram o Irã, autor dos ataques a todos os países contactados.

Sem carinho

Principal alvo do Irã, Israel não recebeu telefonema, telegrama, e-mail do chanceler brasileiro. EUA, maior força militar, também foram ignorados.

Autor ignorado

Com exceção da Alemanha, todos os países foram atingidos por mísseis lançados pelo Irã, mas o chanceler não condenou os ataques iranianos.

Curioso

Também não receberam contatos representantes do Azerbaijão, Chipre e Síria, outros alvos de ataques do Irã.

Número de famílias no Bolsa Família cresceu 420%

O Bolsa Família atendia 3,6 milhões de famílias no início de 2004, no primeiro governo Lula. O próprio governo petista explica, em documento dos 20 anos do programa, o “contexto” à época: 28% dos brasileiros viviam em situação de pobreza, sendo 9% na pobreza extrema. Desde então, o número de famílias atendidas disparou quase 420%: atualmente são 18,7 milhões de famílias no programa, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social coletados pelo jornalista André Brito. Já as despesas mensais foram multiplicadas em quase dez vezes no período.

Dez vezes (corrigido)

Valores mensais do Bolsa Família saltaram de R$269 milhões em 2004 (R$1,32 bilhão corrigidos pela inflação) para R$13 bilhões/mês em 2026.

Custo x benefício?

Atualmente, segundo o Ipea/IBGE, o número de brasileiros que vivem na pobreza é de 26,8%, enquanto menos de 5% vivem na extrema pobreza.

Quase 500%

O auge no número de famílias no programa foi em setembro de 2023; 21,5 milhões. Em outubro daquele ano, a despesa foi de R$14,7 bilhões.

País x Bolsa

A população brasileira era de 180 milhões, em 2004. Em 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que são cerca de 213,4 milhões (+18,6%) de brasileiros.

Tem histórico

Após a base governista trabalhar para adiar o socorro às empresas mineiras, atingidas pelas cheias, o deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) lembra que Lula é reincidente, fez o mesmo com os gaúchos.

É outro

Fausto Pinato (PP-SP) diz que o tal “Ciro” citado pelo enrolado Daniel Vorcaro em conversas de whatsapp não é o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Seria, diz o deputado, o advogado Ciro Soares.

Governo gastador

Deve sair nas próximas semanas mais um bloqueio bilionário de recursos federais. O motivo é o de sempre: o governo Lula gastou demais. A expectativa é de que o bloqueio fique entre R$8 bilhões e R$10 bilhões.

Marçal federal

No União Brasil, Pablo Marçal vai tentar se candidatar a deputado federal e concorrer este ano. Condenado à inelegibilidade, Marçal aposta em um recurso para poder disputar o pleito em outubro.

Montado na grana

O senador Jorge Seif (PL-SC) ironizou o “milagre financeiro” de Lulinha, filho do presidente, que movimentou R$19 milhões sem cargo ou função. “A conta não fecha na vida real”, disse o parlamentar.

Nas redes

Voltou a viralizar publicação de Elon Musk com montagem de Alexandre de Moraes atrás das grades. À época, o bilionário ainda publicou: “Um dia, Alexandre, esta foto sua na prisão será real. Lembre-se das minhas palavras”. Foi em 29 de agosto de 2024.

Prenúncio

Já tem data para que a Segunda Turma do Supremo julgue a prisão do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Vai ser dia 13. Para os supersticiosos, cai numa sexta-feira.

Pergunta na jurisprudência

Mensagem apagada ainda é prova?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Entrevista forçada

Lula sabia lidar com pingunços. Em agosto de 1989, quando ainda usava vôos comerciais, aguardava o embarque no bar do aeroporto de Brasília quando um homem alcoolizado o reconheceu e puxou papo. Para se livrar dele, Lula fez a festa de um repórter cuja presença até então ele tentava ignorar. Ligou o gravador, que estava sobre o balcão, e se desculpou:

- Agora não dá, preciso dar uma entrevista exclusiva ao amigo aqui...

Giba Um

Eu levei o Augusto (Augusto Lima ex-sócio) para ter uma testemunha. Dei risada depois porque...

André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

09/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou em decisão limitar a  penhora dos lucros obtidos na edição deste ano do camarote Alma Rio 2026, vinculados ao empresário Álvaro Garnero, para pagamento de uma dívida de R$ 21 milhões do Brasilinvest, O espaço VIP, considerado um dos mais exclusivos do Carnaval do Rio de Janeiro, vendeu ingressos a R$ 7.000 por noite.

MAIS:  em outra decisão liminar que envolve a mesma dívida, o TJ-SP ordenou o bloqueio de dividendos e rendimentos ligados a participações acionárias de Álvaro e outros integrantes da família Garnero no grupo empresarial Monteiro Aranha S.A. A defesa da família Garnero garante que irão recorrer e que imoveis em valor superior ao da dívida já foram dados como garantia para o pagamento. 

Giba Um

Fase do cinema

A  atriz Bruna Marquezine, que comoveu o mundo ao interpretar “Salete” em “Mulheres apaixonadas”, mostrando se talento desde da infância, hoje conhecida internacionalmente, por interpretar Jenny Kord no filme “Besouro azul”, revelou em entrevista a revista Vogue Brasil, no qual é capa que no momento se identifica mais com o cinema. “O que eu mais gosto de fazer é cinema, tem algo a respeito da obra fechada, com início, meio e fim, que é gratificante. A possibilidade de criar personagens mais coesos e com mais profundidade me atrai muito, pois você não precisa contar com a resposta do público ou depender do próximo bloco de capítulos que vai chegar”.  

Aliás em breve ela poderá ser vista de novo nas telonas no filme “Velhos Bandidos”, ao lado de Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, onde  vai mostrar seu lado da cómico também. “É a primeira vez que eu fiz uma comédia, fiquei feliz porque o humor é algo muito presente na minha vida. Sempre achei que a arte não rotulava, mas a indústria rotula, então acabamos sempre fazendo mais dos mesmos papéis, mais dos mesmos gêneros. Foi uma situação delicada, porque eu estava ali no meio de veteranos, de artistas que dominam o gênero, tentava não me afogar, não virar uma mera telespectadora deles”. E completou que aceitou o papel de bate-pronto quando soube que Fernanda Montenegro fazia parte do elenco.

Bruna revelou que quer continuar investindo em sua carreira internacional, mas que por enquanto não quer se mudar par ao exterior. “Prometo há dois anos para os meus agentes em Los Angeles que vou me mudar para lá e, há dois anos, eu enrolo eles. Tenho muita dificuldade de deixar o Brasil. Amo o Rio de Janeiro. Acho que LA é uma cidade que me gera certa ansiedade por não conseguir me descolar do trabalho. Não vejo a minha carreira como nacional ou internacional. Se internacionalizar a minha carreira significa parar de trabalhar no Brasil, eu nem cogito”. 

Encontro Lula-Trump adiado de propósito

A hostilidade recente do governo Lula contra o governo norte-americano foi combinada internamente para forçar o adiamento -  e quem sabe, até o cancelamento - da audiência com o presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim, 83 anos, a atacar abertamente Trump e fazer a reunião perder sentido (alguns ironizam dizendo que, dessa forma, ele dorme menos em encontros). Deu certo: é que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento "Tucano Ground Station", apresentado em 26 de fevereiro ao Congresso, nos Estados Unidos.

Múcio vai explicar

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (foi convocado). Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio de Janeiro e Celso Amorim (acordado) defendendo armas nucleares para o Brasil (?). Também as reuniões secretas sobre gastos de R$ 800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os Estados Unidos que o chilique esquerdistas de Amorim.

Giba Um

Nova parceria

A Chilli Beans, apresentou sua nova coleção em parceria com a Anitta. Inspirada no glamour cotidiano, esta linha compreende óculos, relógios e acessórios que integram elementos do estilo street glam, office core e influências do Brazilcore 2.0, refletindo a autenticidade e liberdade que são marcas registadas da estética da Geração Z. Um dos grandes destaques desta coleção é a adição de pingentes e berloques personalizáveis nas hastes dos óculos, permitindo que os usuários criem combinações exclusivas e expressem sua singularidade. 

Entre as opções disponíveis, estão miniaturas metálicas, homenagens à cultura pop e o adesivo metálico "Girl from Honório", referência ao bairro que faz parte da trajetória da cantora. "Fiz questão de trazer na minha coleção óculos para todos os gostos: fashionistas, com glamour urbano, mais comportadinhos, mas tudo 100% brasileiro! Os berloques e pingentes estão dando um show à parte, né? Tenho certeza que essa coleção vai fazer a cabeça dos meus fãs e dos fãs da Chilli Beans nesse verão". A coleção apresenta modelos de óculos de sol com hastes metálicas e o icônico “A de Anitta”, além de peças com grau que possuem um design inspirado no estilo tropical office core. A linha também inclui relógios e acessórios que apresentam correntes e texturas metálicas. 

Giba Um

Equipe jurídica

O senador Flávio Bolsonaro já oficializou nomes que irão compor a linha de frente jurídica nas eleições deste ano. A estratégia eleitoral ficará sob a responsabilidade de Maria Cláudia Bucchianeri, que já integrou o Tribunal Superior Eleitoral como ministra, enquanto a coordenação geral do grupo será exercida por Tracy Reinaldet, advogado com histórico de atuação na Operação Lava Jato. Maria Cláudia já defendeu juridicamente o direito de Lula concorrer à Presidência em 2018 (estava detido). Tracy foi o arquiteto de delação premiada de figuras conhecidas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o ex-ministro Antonio Palocci.

Mesmo com chiadeira

A oposição tem na manga 4 precedentes de CPMIs que foram prorrogadas sem passar por sessões do Congresso - Fake News, Petrobras, Violência contra a mulher e MST. O histórico será usado para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a estender o trabalho da que investiga o INSS, que termina neste mês. Ele diz que é preciso do aval das duas Casas e sessão conjunta. Outra estratégia é prorrogar por maioria da própria comissão, mesmo com chiadeira do governo.

Pérola

"Eu levei o Augusto (Augusto Lima ex-sócio) para ter uma testemunha. Dei risada depois porque o Augusto é engraçado imitando. André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

"Valuation" internacional 1

Sidônio Palmeira (Secom) tem se reunido com o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, o vice Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) para discutir como valorizar a performance de Lula no exterior em sua campanha eleitoral. A questão é como transpor a política externa do governo Lula, algo mais árido e de comunicação pouco popular, para a campanha. O Itamaraty, capitaneado por Lula, até que acertou muito nessa terceira fase do governo.

"Valuation" internacional 2

O registro de fatos internacionais tem a vantagem de colocar Lula bem no centro das iniciativas, o que do ponto de vista audiovisual é um valioso insumo para ações de marketing. O que não faltam são imagens do presidente sendo incensado por chefes de Estado de todo o mundo. Sidônio pretende também explorar o relato das viagens, com os assuntos tratados, os acordos assinados e o seu impacto no país.

Até livro

Hoje, há discussões no Planalto sobre a produção de um livro que seria assinado por Amorim, Haddad (a publicação serviria também para sua campanha em São Paulo) e Alckmin. O vice-presidente desfruta de prestígio junto a entidades empresariais internacionais e mesmo nacionais. O triunfo da iniciativa seria gerar fatos e agendas, com a realização de lançamentos em capitais com maior densidade eleitoral e mesmo fora do Brasil. Como peça de propaganda, seria uma espécie de continuidade do filho de Dona Lindu alçado ao status de "Ivanhoé do mundo". Seria pelo menos melhor do que e o samba-enredo da Marquês de Sapucaí.

Dose dupla

Veteranas e talentosas atrizes estão em ação na temporada teatral do Rio e São Paulo. Rosamaria Murtinho, 93 anos, ao lado da neta Sofia Mendonça, está no espetáculo "Uma vida em cores", com texto e direção de Cacau Hygino, no Teatro I Love PRIO. Conta a vida da designer Iris Apfel, ícone da moda que morreu aos 102 anos. Já Natália do Vale, 73 anos, ao lado de Herson Capri, 74 anos, que já viveram casais na TV, estão no espetáculo "A sabedoria dos pais", texto e direção de Miguel Falabella, no Teatro Bradesco do Bourbon Shopping, em São Paulo. Conta a vida de um casal, formado por um dramaturgo e uma artista plástica, que está se separando depois de 35 anos de casamento.

Também farmacêutica 1

A ligação de Daniel Vorcaro à Lula ainda está por ser investigada. Um dos fatos intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso: uma delas, por hora e meia. Mas teria sido o "socorro" a um empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca. Tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador e seus problemas acabariam.

Também farmacêutica 2

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm, em Nova Lima (MG), em abril de 2024. Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro e ele estava feliz. O governo Pula enterrou na Biomm R$ 203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG. E logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um frasco de nada ao setor privado.

Mistura Fina

O governo Lula patina no setor ferroviário. Enquanto a repactuação de grandes contratos de concessão, casos de Carajás e da Vitória de Minas, com a Vale, e da Ferrovia Centro-Atlântica, leia-se VLI, empaca, resta se contentar com operações menores. Ao menos um contrato ferroviário parece estar bem engatilhado para atualização antes do fim da outorga. A Ferrovia Tereza Cristina (FTC), concessionária que opera 164 km de malha no sul de Santa Catarina, entrou em fase de audiência pública.

Mais: a fase de audiência pública da ANTT sobre prorrogação antecipada do contrato de concessão indica que uma renovação está sendo preparada antes mesmo do vencimento formal do prazo original, previsto para 2027. A FTC é controlada por um bloco de acionistas privados que inclui Santa Lúcia Concessões Públicas Ltda., Administração e Empreendimentos Vasone Ltda. e Apply Comércio e Empreendimentos Ltda.

Os gastos do governo brasileiro ultrapassam a marca de R$ 1 trilhão nesses dias, segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e especialmente, do governo federal, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 milhões. O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já gastou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos neste ano. Na soma das três esferas do governo, o Executivo detonou R$ 269 bilhões com pessoal ; o Judiciário, R$ 9,4 bilhões e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

In - Bolinho de mandioca com carne-seca
Out - Bolinho de milho com bacon

