Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

cláudio humberto

"Queremos é alcançar os grandes ladrões da Nação"

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI que investiga o roubo no INSS

cláudio humberto

cláudio humberto

07/09/2025 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mordomia: FAB já fez 793 voos com autoridades
Regalia das mais cobiçadas por autoridades em Brasília, os voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB) se aproximam este ano das 800 decolagens levando a turma da mordomia. Entre 1 de janeiro e 3 de setembro, mais recente atualização da FAB, foram 793 viagens para levar ministros de Lula, presidentes da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal. A rigor, ministros do STF nem poderiam desfrutar da benesse, mas deram um jeitinho de liberar.

Passou a boiada
Oficialmente, os ministros do Supremo solicitaram os jatinhos da FAB por ao menos 19 vezes. Tudo por nossa conta dos impostos.

Palmo a palmo
Na acirradíssima disputa pelo topo da regalia estão Fernando Haddad (Fazenda), com 87 voos; e Hugo Motta, presidente da Câmara, 85.

Eles adoram
Baforando no cangote de Motta e Haddad está Luís Roberto Barroso. O presidente do STF viajou 82 vezes nas asas da FAB.

Desgastou, parou
Como a coluna revelou em 13 de junho, a farra diminuiu porque só três dos dez jatinhos voam. Falta dinheiro para manutenção dos demais.

Bolsonaro quer família na briga, mas não Michelle
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gostaria de ter algum familiar compondo chapa presidencial em 2026, na vaga de vice (certamente de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos), mas resiste à ideia de a ex-primeira-dama Michelle vir a ser essa pessoa. Ele quer proteger a esposa do jogo bruto da política. A informação é de um ex-ministro do seu governo, que faz a ressalva: Bolsonaro faz essas considerações avaliando cenários, hipóteses, não cogita estar fora da disputa de 2026.

Bem posicionada
Independente do desejo do ex-presidente, com Bolsonaro no sobrenome, dizem as pesquisas, Michelle é a opção mais competitiva.

Flávio no horizonte
Sem Michelle na chapa presidencial, o Bolsonaro favorito no PL, para vice de Tarcísio de Freitas (Rep), por exemplo, seria o senador Flávio.

Não se fala nisso
Esse tema não é tratado em voz alta no PL e ou qualquer partido de direita. A prioridade é a anistia para garantir Bolsonaro na disputa.

Esquerdilionários
O INSS se negou atender recomendação da CGU para interromper conluio com a petista Contag (confederação de trabalhadores do agro) para fazer descontos não autorizados. A estimativa na CPMI é que a Contag subtraiu R$3,6 bilhões de humildes aposentados do campo. 

Explica aí
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara cobrará do chanceler Mauro Vieira esclarecimentos sobre eventual “asilo, refúgio e salvo-conduto” para Nicolás Maduro, ditador venezuelano e amigão de Lula.

Alma petista
Silvio Costa Filho gostou tanto dos salamaleques do cargo de ministro de Portos que avisou: apoiará Lula nas eleições, ainda que seu partido, o Republicanos, venha a ter Tarcísio de Freitas enfrentando o petista.

Capitalismo que é ruim
Viralizou vídeo de cubana comprando o pão de cada dia na ditadura comunista. A padaria controla ficha e só lhe vende dois pães, para ela e o marido. Em Cuba, cada pessoa só tem direito a um pão por dia.

Pibinho festejado
Para a ministra Simone Tebet (Planejamento), o aumentinho de 0,4% do PIB no trimestre (segundo o IBGE) mostra que “o Brasil segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade”.

Jogo jogado
Em nome da imparcialidade, o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) acha que Bolsonaro deveria ser votado pelos 11 ministros e não por cinco em Turma: “Um é advogado do Lula, o outro é inimigo do Bolsonaro”.

É desespero?
Descondenado pelo STF, José Dirceu chamou o governador de São Paulo de “ficção”. Até ele, de sangue gelado correndo nas veias, parece se associar ao pânico de Tarcísio de Freitas (Rep) em 2026.

Goleada da Seleção
Os números do Google Trends não mentem: na semana do julgamento de Bolsonaro, o assunto da semana foi... o jogo Brasil x Chile. Mais de 2,5 milhões de buscas. O julgamento acumulou pouco mais de 500 mil.

Pensando bem...
...até muito pouco tempo e por razões “desconhecidas”, a Seleção ia lançar uma camisa vermelha.

PODER SEM PUDOR

Vencendo pelo cansaço

Professor de Filosofia no Recife, Pessoa de Moraes foi chamado para depor no DOI-Codi, logo após o golpe de 1964, para explicar sua posição algo esquerdista. A primeira pergunta foi sobre a sua visão da doutrina marxista. Morais falou durante quase uma hora. A segunda resposta levou trinta minutos. A terceira, sobre o que achava do “momento político”, ele atacou: “Como diria o filósofo alemão Kierkegärd...” O exausto oficial interrompeu, entregando os pontos: “Dr. Pessoa, o senhor está dispensado.”

editorial

O retorno ao básico em Campo Grande

O que a cidade precisa agora é romper com quase uma década de deficiência crônica na prestação de serviços básicos. A perspectiva da população mudará se um novo ciclo começar

05/09/2025 07h15

Compartilhar

Continue Lendo...

Campo Grande precisa do básico. E o básico, por mais surpreendente que pareça, esteve distante da população por um longo período. A ausência de serviços elementares, como ruas em bom estado, atendimento digno na saúde pública e fornecimento regular de medicamentos, foi se acumulando ao longo de anos e se tornou uma marca indesejada da vida cotidiana no município. Quando o essencial falta, o resto parece perder importância.

Essa consciência, felizmente, parece estar de volta. É alentador perceber que o poder público local começa a se mover novamente para atender às demandas mais simples e, ao mesmo tempo, mais urgentes.
Nesta edição, mostramos que a administração municipal prepara um programa para recapear cerca de 50 quilômetros de vias pavimentadas de grande fluxo nos próximos meses.

A notícia não traz promessa de grandes obras faraônicas nem projetos mirabolantes. Traz a decisão de corrigir o que mais incomoda o cidadão comum: buracos e asfalto deteriorado, que prejudicam a mobilidade e aumentam os custos de quem transita pela cidade. Antes tarde do que nunca.

A medida é acertada. E é preciso torcer para que saia do papel, pois o campo-grandense já se frustrou demasiadas vezes com anúncios que não se concretizaram. Melhorar a prestação do serviço público na ponta é, afinal, o que a população mais deseja.

Não é necessário reinventar a cidade, tampouco multiplicar inaugurações com pompa. O que realmente faz diferença são as pequenas entregas, aquelas que resolvem problemas concretos da rotina. Uma rua bem recapeada, uma unidade de saúde com médicos presentes e remédios à disposição, uma escola sem infiltrações e com merenda de qualidade. Nada disso é extraordinário. Mas tudo isso é essencial.

O próximo passo, inadiável, é estender esse esforço de volta ao básico também para a saúde. Melhorar o atendimento nas unidades, reduzir filas, garantir a presença de profissionais e regularizar a oferta de medicamentos não é tarefa impossível, é questão de prioridade e de gestão. Com organização, é perfeitamente possível que o município ofereça um serviço de saúde minimamente adequado, capaz de resgatar a confiança da população e reduzir o sofrimento de quem depende exclusivamente do sistema público.

Não se trata, portanto, de sonhar alto, mas de colocar os pés no chão. O que a cidade precisa agora é romper com quase uma década de deficiência crônica na prestação de serviços básicos. Se Campo Grande conseguir, pouco a pouco, entregar o essencial com qualidade, a perspectiva da população mudará. 
É um efeito psicológico e prático: o cidadão que vê a rua consertada, que encontra o remédio que precisa na farmácia da unidade de saúde, que é atendido com respeito por um servidor público passa a acreditar que o município pode, sim, cuidar dele.

Esse movimento é mais transformador do que qualquer obra monumental.
Uma cidade que se reconcilia com o básico prepara terreno fértil para avanços maiores. Não se constrói um futuro moderno e próspero sem cuidar antes daquilo que é elementar. Campo Grande precisa resgatar essa lógica, e o anúncio do recapeamento de 50 km de vias pode ser o primeiro passo de um caminho mais longo, mas absolutamente necessário.

 

Cláudio Humberto

"O PT é uma farsa e usa a farsa para se manter no poder"

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre a falta de limites petista para manter o poder

05/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Piada: ‘nuvem soberana’ de Lula depende dos EUA

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula (PT) fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, para criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de “garantir privacidade e controle de dados do Estado”. Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos sua lorota grotesca de “nuvem soberana”.

 

In english, please

Evite risada, é sério: o pregão para comprar a plataforma Cloudera “por meio do programa Managed Service Providers (MSP)” será no dia 12.

 

Fantasia desfeita

Diante de provável agravamento das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de “soberana”.

 

Piada pronta

O objetivo da lacração chamada “nuvem soberana”, a cargo de Serpro e Dataprev, é “proteger” os dados mais “sensíveis” do governo.

 

Estudem, rapazes

Os petistas não têm sido capazes sequer de perceber que “soberania digital” exige investimento em tecnologia e a qualificação que lhes falta.

 

Em 15 dias, CPMI do INSS superou a da Covid

A CPI mista que investiga a gatunagem contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. A investigação para inglês ver, no caso da pandemia, excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou 6 meses e, ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos: deixou 416 pendurados.

 

Comparativo

Ao longo de midiáticos 6 meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências. O impressionante número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

 

Casos de família

Assim como blindaram o Consórcio Nordeste, os petistas tentam impedir a convocação à CPMI do pelegão Frei Chico, irmão de Lula.

 

Xilindró

Sob relatoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), em apenas 12 dias a CPMI já pediu a prisão de 21 citados na gatunagem bilionária.

 

Ibaneis aprovado

Governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo o Paraná Pesquisa desta quinta-feira (4). É favorito para vaga no Senado.

 

Michelle e Ibaneis

Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador.

 

Nem aí

Mesmo “parça” na caçada a bolsonaristas, o PGR Paulo Gonet foi solenemente ignorado por Alexandre de Moraes, até agora, em sua manifestação contra a ocupação policial da casa de Bolsonaro.

 

Na caçapa

Com a notícia de que passa de 300 o número de deputados que apoiam o projeto da anistia, entrou no radar do governo que a votação da urgência, que acelera a tramitação, pode sair já semana que vem.

 

Não é novidade

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) resgatou reportagens de 2017 com registros do general Eduardo Villas Bôas sobre sondagens para decretar estado de defesa nos dias antes do impeachment de Dilma.

 

Esses ianques...

Já opera no Aeroporto de Guarulhos (SP) um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. Doação de US$2 milhões do governo dos EUA.

 

Chegou chegando

Vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD) não economizou tinta na caneta, ao assumir o lugar do titular Wanderlei Barbosa (Rep), afastado pela Justiça. Demitiu mais de 50, incluindo todo secretariado.

 

Galho em galho

Para não largar o osso em ano de Cop30, Celso Sabino (Turismo) pode trocar o União Brasil, que desembarcou do governo Lula, pelo MDB. O ministro é do Pará, que vai sediar o evento, sob risco de ser um mico.

 

Pensando bem...

...acabou que o julgamento popular da semana foi no STJD.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Obrigado pelo voto

O deputado João Almeida (PSDB-BA) voava de Brasília para Salvador e se impacientou com uma passageira que atacava os políticos. “A senhora votou em quem para governador?” Ela contou: “No filho de ACM.”. Almeida: “Mas ele morreu! O governador é Paulo Souto.”. A mulher corrigiu: “Ah, foi nesse mesmo que votei”. Ele: “E para deputado federal?” Ela respondeu: “Foi num homem que meu cunhado pediu.” Ele arriscou, brincando: “João Almeida?”. A mulher confirmou: “Esse mesmo. Eu nem lembrava mais...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 7 horas

Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil

2

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 1 dia

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)
loteria

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)

4

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 2 dias

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1112, sábado (06/09)
loteria

/ 19 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1112, sábado (06/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?