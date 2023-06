“Se grito fosse bom para a política econômica, a torcida do Flamengo seria a melhor opção para o BC”,

de CIRO NOGUEIRA (PP-PI) // senador, criticando ataques de Lula a Roberto Campos Neto.

PSD (R$ 820 milhões), PT (R$ 763,4 milhões) e MDB (R$ 642,9 milhões) são as siglas que mais receberam emendas até agora. São da base e estão entre as maiores bancadas do Senado. Em quarto lugar aparece o PL (R$ 639,6 milhões), seguindo-se o PP (R$ 513 milhões).

Mais: em sexto o União Brasil (R$ 508,6 milhões). Na sequência, Republicanos (R$ 409 milhões), PSB (R$ 303,2 milhões), PDT (R$ 293,2 milhões) e PSDB (R$ 218,8 milhões). Entre parlamentares, a liderança ficou com Mara Gabrilli (PSD-SP), com R$ 46,6 milhões.

In - Vinho quente tradicional

Out - Vinho branco quente

Senado contra

Vale tudo: a Câmara aprovou, há dias, projeto que cria o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas que poderão ganhar medidas para protegê-las. Foi apresentada por Dani Cunha, filha do deputado cassado Eduardo Cunha – e aprovada à toque de caixa por Arthur Lira. Uma das propostas: quem negar crédito a um político poderá ser punido com quatro anos de prisão e quem atentar contra a honra de qualquer um deles, terá a pena aumentada. Aprovaram do PT ao PL (menos Novo e PSOL). O deputado Elmar Nascimento (União-BA) apoiou contra “discriminação leviana” que causa sofrimento “aos homens de bem”. No Senado, não há chance de passar.

CAMPEÃ

Escolhida por Lula como a sede de 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP30), Belém é a capital da região Norte que mais desmata a Amazônia. Dados do INPE, que mantém informações desde 1988, o Pará é responsável por 34,1% de todo o desmatamento acumulado da Amazônia Legal: 166,8 mil quilômetros quadrados. O Pará ainda lidera o desmatamento no Brasil: 4,2 mil km² de mata foram destruídos em 2022, quase 36% do total nacional.

Olho no futuro

A decisão do TSE sobre Jair Bolsonaro deve sair apenas no dia 29 e há quem aposte que ele já está preparando sua atuação para enfrentar sua inelegibilidade, que o tirará da disputa da Presidência em 2026. Ninguém no tribunal acredita que haverá pedido de vista (ganharia 60 dias de adiamento). O ex-presidente se manterá ativo na política, escolhendo candidatos – e não obrigatoriamente bolsonaristas – para as eleições municipais do ano que vem. No sábado (24), Michelle Bolsonaro estreia em seu tour nacional, propagando o PL Mulher. Valdemar Costa Neto, dono da legenda, acha que ela consolidará sua imagem para se candidatar em 2026.

OFENSIVA MAIOR

A ofensiva do governo Lula sobre a Eletrobras ganha diversos caminhos. Agora, o PT quer entrar com ações cruzadas em diferentes instâncias questionando a privatização da empresa. Uma das ideia é ingressar com representação também no TCU. E o partido também planeja acionar a Secretaria de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, alegando que a venda da Eletrobras trouxe prejuízos ao consumidor. Foi obrigada a contratar usinas termelétricas e esse custo vai acabar batendo na conta da luz.

Lista não faltam

A cada dia surgem novas listas de supostos bem cotados para a vaga de Rosa Weber no STF, agora engrossada pelos nomes de Luis Felipe Salomão (STJ), Bruno Dantas (TCU), Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado e até o de Flávio Dino, ministro da Justiça, além do magistrado (e amigo de Lula), Benedito Gonçalves (STJ/ TSE) e corregedor-geral de Justiça Eleitoral (é o magistrado que cassou o mandato de Deltan Dallagnol). Para duas vagas no Senado por São Paulo em 2026, surgem Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles (PL), Gilberto Kassab e Mara Gabrilli (PSD) e Marcos Pereira (Republicanos).

Fazendo sucesso

A cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, influenciadora e porque não acrescentar ‘modelo’, já que vem sendo ‘convocada’ para estampar várias campanhas, (como Swarovski, tênis Fila Tormo e Paco Rabbane), Manu Gavassi, que não podemos deixar de citar ex-BBB segue (com um sucesso estrondoso) sua turnê Fruto Proibido numa releitura de disco homônimo lançado em 1975, de Rita Lee, que teve a bênção da cantora (falecida no mês passado). “Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para Fruto Proibido, eu não fazia ideia do quão divertido se transformaria esse Acústico MTV. É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos) e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida não por acaso”.

Por ter vários seguidores que seguem seu estilo de moda vem sendo chamada de it-girl brasileira, e fala que seu estilo no momento está bem básico. “Então pra mim não é sobre a roupa mais cara. É sobre ser autêntica e ser legal. Acho que as verdadeiras it-girls são assim. Mudo muito de estilo. Agora estou em uma fase mais básica no geral, mas nunca sou completamente básica porque gosto de uma loucurinha. Não sei se é porque trabalhei demais e cansei da montação, mas tenho optado por um visual mais casual e confortável”.

Fotocópia com tom envelhecido

O primeiro desafio do Novo PAC é vencer a desconfiança à sua volta. Os governadores do Nordeste e Centro-Oeste, que já se reuniram com Rui Costa (Casa Civil), para tratar do assunto, saíram de lá com a sensação de que o programa não passa de um arremedo do Velho PAC. O que existe, até agora, é um refogado de obras antigas. Já se sabe que, no país, existem cerca de 14 mil obras paradas. Algumas estão no plano do governo. Ninguém sabe se as obras pararam por motivos técnicos, financeiros ou políticos. É um amontoado de intenções agrupadas por setores que o governo acha relevante, sem racionalidade econômica. Não há plano, nem definições de onde virá o dinheiro. E apreensão entre governadores é a ausência de critérios para escolha de projeto prioritários. Tudo com assinatura de Rui Costa.

Toque brasileiro

Aos poucos a cantora, atriz e empresária Jennifer Lopez vai mostrando sua coleção de calçados em nova parceria com a grife norte-americana Revolve. Em meio a tantos modelos divulgado JLo teve que escolher figurinos que combinasse com os sapatos. E dentro de tantos looks Jennifer usou três modelos de vestido de festa da marca brasileira PatBo, de Patricia Bonaldi que tem como marca registrada bordados feitos à mão. Ao lançar a nova coleção a cantora falou: “Um ótimo sapato pode ser muito poderoso e representar o estilo e a emoção que você deseja retratar”. E completou: “A coleção é muito eu! Foi divertido experimentar os sapatos e adorei a plataforma, o brilho e a sensualidade!”.

Almanaque

Após a invasão da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, Janja criticou o ministro da Defesa, José Múcio, na frente de outros ministros, acusando-o de não proteger o presidente como deveria. No dia da quebradeira, Múcio chegou a propor que Lula baixasse um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para conter o vandalismo. Lula estava em Araraquara e ao ouvir a sugestão de Múcio no telefone, Janja reagiu: “GLO, não! GLO é golpe! É golpe!”.

Mais pesquisas

Paulo Pimenta (Secom) está cansado de ouvir comentários de que ele não entende nada de comunicação e está fazendo uma série de levantamentos especialmente para encontrar a fórmula mágica de comunicação do governo (sujeita a palpites de Janja). Um deles é a FSB, grande empresa de comunicação e relações públicas, recordista de contas com o governo e estatais (algumas herdadas dos tempos de Bolsonaro). O foco principal é conquistar os 36% dos brasileiros que classificaram o governo Lula de “regular”. À propósito: a live de estreia de Lula foi um desastre. Ninguém viu e agora está sendo exibida em pedaços nas redes sociais.

Senado contra

Vale tudo: a Câmara aprovou, há dias, projeto que cria o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas que poderão ganhar medidas para protegê-las. Foi apresentada por Dani Cunha, filha do deputado cassado Eduardo Cunha – e aprovada à toque de caixa por Arthur Lira. Uma das propostas: quem negar crédito a um político poderá ser punido com quatro anos de prisão e quem atentar contra a honra de qualquer um deles, terá a pena aumentada. Aprovaram do PT ao PL (menos Novo e PSOL). O deputado Elmar Nascimento (União-BA) apoiou contra “discriminação leviana” que causa sofrimento “aos homens de bem”. No Senado, não há chance de passar.

CAMPEÃ

Escolhida por Lula como a sede de 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP30), Belém é a capital da região Norte que mais desmata a Amazônia. Dados do INPE, que mantém informações desde 1988, o Pará é responsável por 34,1% de todo o desmatamento acumulado da Amazônia Legal: 166,8 mil quilômetros quadrados. O Pará ainda lidera o desmatamento no Brasil: 4,2 mil km² de mata foram destruídos em 2022, quase 36% do total nacional.

Olho no futuro

A decisão do TSE sobre Jair Bolsonaro deve sair apenas no dia 29 e há quem aposte que ele já está preparando sua atuação para enfrentar sua inelegibilidade, que o tirará da disputa da Presidência em 2026. Ninguém no tribunal acredita que haverá pedido de vista (ganharia 60 dias de adiamento). O ex-presidente se manterá ativo na política, escolhendo candidatos – e não obrigatoriamente bolsonaristas – para as eleições municipais do ano que vem. No sábado (24), Michelle Bolsonaro estreia em seu tour nacional, propagando o PL Mulher. Valdemar Costa Neto, dono da legenda, acha que ela consolidará sua imagem para se candidatar em 2026.

OFENSIVA MAIOR

A ofensiva do governo Lula sobre a Eletrobras ganha diversos caminhos. Agora, o PT quer entrar com ações cruzadas em diferentes instâncias questionando a privatização da empresa. Uma das ideia é ingressar com representação também no TCU. E o partido também planeja acionar a Secretaria de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, alegando que a venda da Eletrobras trouxe prejuízos ao consumidor. Foi obrigada a contratar usinas termelétricas e esse custo vai acabar batendo na conta da luz.

Lista não faltam

A cada dia surgem novas listas de supostos bem cotados para a vaga de Rosa Weber no STF, agora engrossada pelos nomes de Luis Felipe Salomão (STJ), Bruno Dantas (TCU), Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado e até o de Flávio Dino, ministro da Justiça, além do magistrado (e amigo de Lula), Benedito Gonçalves (STJ/ TSE) e corregedor-geral de Justiça Eleitoral (é o magistrado que cassou o mandato de Deltan Dallagnol). Para duas vagas no Senado por São Paulo em 2026, surgem Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles (PL), Gilberto Kassab e Mara Gabrilli (PSD) e Marcos Pereira (Republicanos).

Expulsão à vista

Uma minuta para decretação de estado de sitio e da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), mas mensagens entre golpistas no celular do coronel Mauro Cid (fora episódio de 8 de janeiro e a novela das joias da Arábia Saudita) fazem crescer o sentimento de que o ex-ajudante-de-ordens de Jair Bolsonaro pode ganhar grande chance de ser expulso do Exército. Ele pode entrar na mira de “um processo de indignidade e incompatibilidade para o oficialato”, prevista pela legislação militar caso seja condenado a penas superiores a dois anos. Nesse cenário, a palavra é do Supremo Tribunal Militar (STM).

SORVETE DE CANNABIS

Ipanema sempre foi um bairro de novidades no Rio de Janeiro, do novo formato dos biquínis (muito menores) a doces em formato de genitálias. Agora, teria chegado a vez do sorvete de cannabis. Quem já experimentou – e entre outros, o cronista Joaquim Ferreira dos Santos – acha que a língua “vibrou sensações inéditas”. E mais: “Um sabor audacioso que renovou esse gosto de, às lambidas, algumas mordidas e chupadas, mandar para longe as dores do mundo”. Quem vende garante que não é “sorvete de maconha” é o terreno da cannabis”.

MISTURA FINA

LIVRE das acusações de corrupção, o deputado federal Aécio Neves planeja uma candidatura majoritária em 2026. O ideal seria disputar o governo de Minas Gerais, mas precisa saber antes quem Romeu Zema (Novo) vai apoiar e esperar o desfecho da federação do PSDB, Podemos e Cidadania. O plano B do neto de Tancredo Neves é disputar vaga no Senado (já tem pesquisas que apontam seu nome em primeiro lugar).

NA semana passada, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu nova revoada de tucanos para o PL, seu partido. Estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas e de Valdemar Costa Neto, dono da legenda. E, à certa altura, no próprio evento, voltou a mentir sobre vacinação contra covid-19, alegando que teria grafeno em sua composição e que atacaria ovários e testículos, para surpresa total dos presentes. No dia seguinte, voltou atrás e pediu desculpas.

JULLYENE Lins, ex-mulher de Arthur Lira, presidente da Câmara, acaba de ser exonerada do cargo de assessora da Secretaria de Agricultura de Alagoas: confirmou em entrevista não morar em Alagoas. Seria funcionária fantasma do governo de Paulo Dantas, rival de Lira. Em entrevista no canal ICL, Jullyenne disse ter sido ameaçada pelo ex-marido e não poder ir à praia em Maceió por “temer pela própria vida”. No passado, ela já denunciou supostas agressões de Lira.

SÉRGIO Rial, CEO do Santander em 2016 e até 2022, quando subiu para presidência do Conselho, já é réu em processo administrativo na CVM por sua atuação no comando da Americanas, pode igualmente se tornar réu num processo bem mais complicado. Grupo de minoritários do Santander Brasil já pediu à CVM investigações financeira do banco com a rede varejista. A intenção é apurar o envolvimento de Rial na aprovação de financiamentos e responsabilizá-lo por prejuízos impostos aos acionistas do Santander (empréstimo de R$ 3,6 bilhões).

SÃO Paulo está ganhando clubes de luxo voltados para a prática esportiva com o surf como atração principal. Em 2024, num projeto de JHSF, nasce o São Paulo Surf Club, com praia artificial perto da Ponte Estaiada, no Real Parque, com ondas que chegam a 2,75 metros de altura. Em 2025, deverá estar concluído o Beyond the Club, na região de Santo Amaro, uma associação do BTG Pactual, KSM Realty e Realty Properties. Há outros projetos em construção. Detalhe: para se associar a um desses clubes de surf interessados devem pagar de R$ 605 mil a R$ 655 mil.

MILTON Neves, “o maior vendedor do Brasil”, não tem mais o programa Terceiro Tempo na Band, devido a reclamações de patrocinadores porque ele vinha derrubando suas mensagens comerciais, sem emoção, dominado por problemas pessoais. Ficará na rádio (com Domingo Espetacular, aos domingos à noite) e site do grupo. Estava no ar desde 2009 e ficou rico com merchandising, agro e investimentos em Muzambinho. Sua fortuna é estimada em cerca de R$ 1 bilhão.

Assine o Correio do Estado