CLAÚDIO HUMBERTO

"Se imóvel fosse bom negócio, as construtoras não venderiam"

Lírio Parisotto, bilionário, aconselhando comprar ações de boas empresas na bolsa

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

03/12/2025 - 07h00
Lula ameaçou acionar o STF aliado contra sabatina

Relator da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), Weverton Rocha (PDT-MA) saiu do despacho com Lula (PT), novo articulador político do próprio governo, com dois recados. O primeiro foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, seria procurado pelo petista e, houvesse insistência na sabatina, o caso seria levado aos aliados que integram o STF. O jurídico do Senado avisou que a leitura da mensagem presidencial seria indispensável para marcar a sabatina.

Bancada Suprema

Além de conseguir o que deseje no STF, Lula ainda conta com a simpatia da maioria de ministros aliados à indicação de Messias.

Votos contra

O recuo de Alcolumbre teve a ver apenas com o STF e nada com chance de derrota. No Senado, o ambiente segue controlado.

Ofensa

O presidente do Senado chamou o atraso de Lula e cia. no envio da mensagem presidencial de “omissão grave e sem precedentes”.

Se come frio

Após Alcolumbre anunciar o passo atrás, o governo já precifica derrotas: projeto antifacção, a LDO e o Orçamento de 2026.

Operadoras de telefonia devem R$12 bilhões em ICMS

As maiores operadoras de telecomunicações acumulam dívida bilionária de ICMS nos Estados. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco, e relatórios da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, revelam que Vivo, Claro, TIM e Oi devem juntas mais de R$12 bilhões em ICMS não recolhido, o principal imposto sobre serviços de telefonia e internet. Só a TIM deveria R$ 3,5 bilhões somente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas está em 3º lugar no ranking do calote.

Vivo em 1º

A Telefônica, dona da Vivo, lidera o pódio dos inadimplentes do setor, com débitos estimados em R$4,9 bilhões em diversos estados.

O maior calote

Em São Paulo, maior mercado do País, somente a dívida da Vivo em ICMS pode chegar a R$3,7 bilhões, contabilizando multas e juros.

Claro em 2º

Figurando entre os 500 maiores devedores, a Claro deve a São Paulo R$921 milhões em ICMS. Nos demais Estados, chegaria a R$2 bilhões.

Continua reprovado

Lula realizou o sonho de tornar Bolsonaro inelegível, condenado e preso, neutralizando a maior ameaça à sua reeleição, mas faltou combinar com as ruas: sua reprovação voltou a crescer e chegou a 50,7% dos brasileiros, segundo apontou pesquisa nacional Atlas/Bloomberg.

Continua difícil

A falta da comunicação oficial sobre Jorge Messias fez o presidente do Senado roer a corda e adiar a sabatina. O primeiro indicado de Lula, Cristiano Zanin, foi sabatinado em 20 dias, Flávio Dino, em 16.

Candidato pesado

Indicado de Lula ao STF, Jorge Messias passou o vexame de ver convidados para almoço cancelarem o compromisso. Esse tipo de gesto é comum com indicados, mas a rejeição no Senado não é só a Lula.

Coisa de petista

“O governo Lula conviveu, protegeu e blindou fraudadores por duas décadas”, é a conclusão do senador Rogério Marinho (PL-RN), que ainda acusa: “o esquema que saqueou o INSS foi gestado pelo PT”.

Promessa pendente

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembra que pautar a anistia foi um acordo costurado com Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Rep-PB), à época candidatos para presidir Senado e Câmara: “não foi cumprido”.

Coerência

Ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga endossou as críticas de Michelle Bolsonaro ao PL cearense que flerta com Ciro Gomes (PSDB): “coerência vem antes do pragmatismo”.

Indisponível

Na CPMI que investiga a bandalheira no INSS, parlamentares avaliam que é hora de convidar mais uma vez o ministro Wolney Queiroz (Previdência). Ele alegou viagem, mas na CPI poucos acreditaram.

Eleitor percebe

A pesquisa AtlasIntel aponta que todos os principais “erros” do governo Lula (PT), nos olhos do eleitor, têm a ver com falhas na segurança pública, aumento de impostos e descontrole nos gastos públicos.

Pensando bem...

...só aluno que não estudou gosta de ‘prova’ cancelada.

PODER SEM PUDOR

Olho no lance

Dilma Rousseff era presidente e fazia sala a parlamentares aliados, que, por insistência de sua ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, aceitou receber para um raro coquetel. Dilma já começava a gostar da condição de anfitriã, até teve a ideia de mostrar dependências do palácio ao grupo, mas Ideli cortou: “Temos que terminar o encontro.” Dilma estranhou, com seu jeito búlgaro de ser: “Mas quem tem que ter pressa aqui sou eu!”. Ideli explicou a preocupação: “É que tem jogo do Brasil, e eles querem assistir”. Dilma fechou a cara, deu meia volta e deixou o recinto, para alívio dos convidados, que saíram em disparada.

Giba Um

"Vamos confiar na Justiça de Deus. A prisão de meu marido é uma guerra espiritual,...

do bem contra o mal. E o sol da Justiça voltará a brilhar", de Michelle Bolsonaro, sem comentar o episódio de ferro quente na tornozeleira

01/12/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro levou, na semana passada, um livro de autoajuda para o pai, na sala-cela da PF de Brasília. No dia seguinte, o filho Jair Renan foi visitá-lo e contou que "levara um caça-palavras para ele se distrair". Bolsonaro nunca foi conhecido por hábito de leitura. Muito ao contrário: no Planalto, tentou mudar o formato dos livros.

MAIS: Ainda livros: Bolsonaro queria contar com ele para reduzir (está na lei) parte de sua pena. Só que o CNJ exige a leitura de "obras literárias" ou entrega de resenhas de próprio punho. Bolsonaro não sabia de nada disso, não tolera "aquele de amontoado de palavras" e ficou na intenção. Escrever alguma coisa, nem pensar. Melhor Jair Renan trazer mais caça-palavras.

Giba Um

Quase um robô

A sempre polêmica socialite, empresária e atriz Kim Kardashian estreou este mês a série “Tudo é Justo”, que foi altamente criticada e classificada como ruim por vários críticos nos Estados Unidos e no Brasil.  A série mostra um grupo de advogadas bem-sucedidas que deixa um escritório dominada pelos homens  e abrem um novo local de trabalho onde mostram a eficácia  das profissionais, principalmente em processos de divórcio. Ao contrário da série Kim, novamente não conseguiu ser aprovada no exame Bar (órgão semelhante a OAB no Brasil). E avisou que não irá desistir, que irá tentar quantas vezes for preciso até ser aprovada. Longe deste episódio, Kim fez um ensaio para The Perfect Magazine, onde aparece ao lado de um robô. Apesar de garantir que os robôs lhe assustam mais do que os humanos ela disse que de certa forma está acostumada lidar com coisas sem sentimentos, fazendo uma comparação dos robôs com seu ex-marido, Kanye West. “Acho que quando você vive por mais de uma década com um parceiro,  sabe, meu ex-parceiro Kanye, que absolutamente não se importava com o que as pessoas pensavam, eu entendo que, com o passar dos anos, estar com alguém que realmente não se importava... Tipo, quando você vê isso com tanta frequência, você simplesmente pensa: 'Ah, por que eu me importo com essas bobagens?'".  Criticas a parte, Kim  continua investindo também em sua empresa a Skims, que acaba de ter o valor de mercado ampliado e com isso aumentou também sua fortuna em cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,06 bilhão)..

Tarifaço: guilhotina ainda ameaça muitos

A retirada da sobretaxa de 238 produtos brasileiros, anunciada pela Casa Branca em meio à forte pressão do mercado interno, representou um alívio no torniquete tarifário imposto por Trump. Mas o governo ainda tem muitos nós para desatar. Para começo de conversa, nem o Itamaraty e tampouco o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem a devida clareza em relação aos produtos que permanecem no index da gestão de Trump. Sabe-se que o total de itens isentos da sobretaxa subiu de 700 para mais de 900, ou seja, o impacto foi significativo. Segundo a Amcham, a proporção da balança comercial com os EUA, afetada pela sobretaxa, caiu de 60% para 36,5%. A queda decorre da retirada da tarifa de 40% sobre produtos de notório peso nas exportações para o mercado norte-americano, a começar por carne bovina e café. De outro lado, estima-se que a lista de produtos ainda sujeitos à tributação adicional de 40% ou 50% contemple mais 9,5 mil códigos tarifários (Nomenclatura Comum no Mercosul).

Para comparar

Para efeito de comparação, a relação original de itens atingidos pelo tarifaço somava mais de 9.803 códigos. De lá para cá, não mais de 300 códigos ou 3% do total deixaram o purgatório de Trump. Cada código representa não um único item único, mas uma família de mercadorias - um mesmo código pode abarcar dezenas de artigos com especificações distintas entre eles. Ou seja: quando o assunto são números mais vistosos da balança, o alívio concedido pelos EUA faz diferença. Porém ainda uma massa enorme de exportadores  que têm sobre sua cabeça a guilhotina do tarifaço.

Giba Um

Cuidando da mente

No ano de 2024 o nome da ginasta Rebeca Andrade, foi um dos mais aclamados, não só por suas conquistas no esporte, mas também pela disposição de sempre que podia atender a mídia, os fãs e até a publicidade. Neste ano a atleta desacelerou um pouco e garante que mesmo “distante” por assim dizer conseguiu dar o melhor dela para todas as áreas. “Tirei o meu ano sabático. Foi um ano muito importante e gostoso de viver. Eu tirei esse tempo para cuidar de mim, da minha cabeça e do meu corpo. Para estar com meus amigos, minha família e meus cachorros, que eu amo de paixão". Esta pausa estratégica fez com que ela percebesse que na vida não se pode tentar sempre algo a mais só porque outras pessoas esperam isso. “. "Eu entendi que a única pessoa que eu controlo sou eu mesma. A expectativa dos outros não está no meu controle. Quando essa chavinha virou, tudo começou a melhorar. Minha equipe teve o melhor de mim, minha família teve o melhor de mim".

Giba Um

Para adiar sabatina

Mais de uma semana depois de anunciar a escolha do procurador-geral da República (AGU), Jorge Messias, ao Supremo, o Planalto ainda não enviou a mensagem ao Congresso Nacional que oficializa a indicação ao STF, na vaga de Luís Roberto Barroso. A falta de comunicação pode ser estratégica: sem a notificação em mãos, o Senado teria de adiar a sabatina e análise do nome, marcada para 10 de dezembro. Para o Planalto, o adiamento pode ser uma saída diante das resistência a Messias entre senadores. A ideia é conseguir mais tempo para negociar votos a favor do AGU sem riscos de uma derrota no plenário do Senado. Olho vivo.

Salário suspenso

Com duas aposentadorias, uma da Câmara e outra do Exército, mais salário de "presidente honorário" do PL, Bolsonaro tinha renda bruta mensal superior a R$ 100 mil. No partido, recebia R$ 42 mil da sigla brutos, que viravam R$ 33,8 mil, O novo inquilino da sala-cela da Polícia Federal de Brasília achava que o resultado financeiro não seria afetado por sua coordenação. Nada disso: em decorrência da lei e em razão da suspensão dos direitos políticos, as atividades partidária "de nosso líder" (a rótulo é do presidente da legenda Valdemar Costa Neto) estarão igualmente suspensas, inclusive sua remuneração. Detalhe: o salário de Michelle, ex-primeira-dama e chefe do PL Mulher , permanece em R$ 42 mil mensais (líquidos, R$ 33 mil).

Pérola

"Vamos confiar na Justiça de Deus. A prisão de meu marido é uma guerra espiritual, do bem contra o mal. E o sol da Justiça voltará a brilhar",

 de Michelle Bolsonaro, sem comentar o episódio de ferro quente na tornozeleira. 

Ônibus da BYD 1

A BYD largou na frente. Os chineses mantêm tratativas com Rui Costa, da Casa Civil, em torno de um projeto do governo para comprar 207 ônibus sustentáveis que serão repassados a prefeituras de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Rio Grande do Norte, no âmbito do PAC Programa de Aceleração do Crescimento. O pacote de R$ 185 milhões englobará a aquisição de veículos elétricos equipados com motores Euro 6.

Ônibus da BYD 2

Do lado da BYD, os entendimentos são conduzidos por quem conhece bem a tecnocracia de Brasília, o ex-ministro das Cidades Alexandre Baldi, vice-presidente da companhia no Brasil. A negociação com a BYD se daria na esteira do acordo bilateral firmado entre os governos de Lula e Xi Jinping para investimentos em transição energética, que tem como um de seus subeixos a produção de autos eletrificados. Com a fábrica em Campinas, a montadora chinesa já é uma das principais fornecedoras de ônibus  elétricos. Neste ano, entregará 230 veículos.

"Não é gado"

Com 16 mil habitantes, Pouso Redondo é um dos 295 municípios de Santa Catarina onde Carlos Bolsonaro quer buscar votos para senador no ano que vem. Há duas semanas, um vídeo gravado por Rafael Tombozi , prefeito da cidade e filiado ao PL, sintetizou o sentimento de grande parte da direita local com a transferência do domicílio eleitoral de Carlucho para o estado. O cenário mostra um curral com bois e vacas onde Tombozi abriu o celular e disparou: "A gente gosta de nosso gadinho, trata bem os nossos bichinhos, mas o povo de Santa Catarina não é gado".

Enfraquecido, nem tanto

A oposição torce para ser irreversível o afastamento do Congresso la influência do Planalto, evidenciado no boicote dos presidentes da Câmara, Hugo Motta e Senado, Davi Alcolumbre, ao factoide de Lula na sanção sobre isenção do IR que, a rigor, beneficia apenas 20% dos trabalhadores que recebem até R$ 5 mil. Lula colocou na mesma foto Arthur Lira e Renan Calheiros, inimigos, mas nada de Motta e Alcolumbre. No mesmo dia, novas pesquisas mostravam Lula na liderança dos levantamentos e derrotando, no segundo turno, todos os demais candidatos.

Ciência em declínio 1

Indispensável para o desenvolvimento nacional, a ciência brasileira enfrenta, mais uma vez, declínio no ritmo de crescimento. Dados de relatório desenvolvido pela BORI (agência que leva ciência à imprensa) em parceria com a editora científica Elsevier, durante a 5a. Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, revelam que a produção da ciência caiu 7,2% em 2023 em comparação ao ano anterior. Outros 34 países também registraram decréscimo na publicação de artigos científicos no mesmo período, como Estados Unidos, Alemanha e Rússia. No caso brasileiro, é a segunda queda consecutiva. É um sinal de alerta. 

Ciência em declínio 2

A pesquisa ainda analisou todos os países que publicaram mais de 10 mil artigos científicos no ano retrasado, em um total de 53 países. O relatório constatou que o ritmo da produção científica caiu, pela primeira vez, em 2022, quando houve queda de 8,5% em número de artigos publicados em relação a 2021. Com esse novo declínio, a produção da ciência no Brasil, no ano passado, ficou bem próxima à de 2019, período pré-pandemia. Os dados começaram a ser tabulados em 1996.

Mistura Fina

O general reformado Augusto Heleno, que comandou o GSI no governo Bolsonaro, já enfrentava sintomas de Alzheimer e demência vascular desde 2018. A demência mista, que não tem cura  progressiva, começou como mistura de depressão e ansiedade, o que provoca perda de memória, funções motoras, linguagem e orientação temporal. E médicos comprovaram deterioração rápida da saúde do general.
 
Companheiros de Heleno no governo Bolsonaro e menos ainda o então presidente, nunca souberem do avanço da demência. Nos últimos tempos, o general vem sendo monitorado por geriatra e psiquiatra, que recomendam atenção especial e individual. Sua cuidadora tem sido sua esposa Sônia e o estado de Heleno piorou desde 2024. Ele está condenado a 21 anos em regime fechado, tem 78 anos e provavelmente poderá ser transferido para sua própria residência cumprindo a pena em prisão domiciliar. Na Cadeia, não vai dar.

Dono da Refit, que tem dívidas com estados e a União que somam R$ 26 bilhões, Ricardo Magro aparece em poucas fotos na internet. Poderoso no setor, é também advogado, função que desempenhou no passado para políticos como Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. No tempo de sobra, ataca de DJ, sob a alcunha de Ogram - Magro escrito de trás para frente. Mora bem longe de "Manguinhos", bairro do Rio em que fica o centro de seus negócios. Em Miami, um dos locais preferidos dos brasileiros de origem milionária suspeita, tenta bens valiosos a milhares de quilômetros das acusações de ser o maior sonegador de impostos do país. 
 
Em maio, um seminário em Nova York, organizado por Veja e patrocinado pela Refit, reuniu figuras poderosas da República, como Hugo Motta, presidente da Câmara, Luís Roberto Barroso (STF), Claudio Castro, governador do Rio e o senador Ciro Nogueira, que trabalhava para brecar o projeto do "devedor contumaz", que ficou parado por oito anos. Agora, o projeto que prejudica Magro estava paralisado há três meses, na semana passada foi desenterrado por Hugo Motta.

Cláudio Humberto

"O crime é organizado e a nossa política de Segurança Pública..."

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) critica mudanças na política pública a cada governo

30/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Beiço’ de grandes empresas soma R$1,17 trilhão

Os Estados e o DF acumulam uma bomba-relógio de R$1,17 trilhão em dívidas ativas, equivalente a 16 meses de arrecadação total. O dado, revelado pelo Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, expõe o grosso do débito de ICMS, que financia saúde, educação e segurança pública. A pesquisa reflete números de 2023 e foi atualizada em março deste ano. Somente cinco Estados – Mato Grosso, Amapá, Acre, Piauí e Amazonas – mantêm dívidas abaixo de 60% de sua receita.

 

Refit em 1º lugar

No topo da lista, o Grupo Refit lidera com impressionantes R$20,8 bilhões devidos, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo.

 

Petrobras em 2º

A Petrobras, em 2º, tem R$15,1 bilhões pendentes, em meio a disputas judiciais. A massa falida da extinta Vasp, em 3º lugar, deve R$9,5 bilhões.

 

Pobre Alagoas

Empresa do ramo de cultivo de cana-de-açúcar, a Mendo Sampaio, em recuperação judicial, deve R$8,2 bilhões só a Alagoas.

 

Andou bebendo?

A Ambev, de marcas como Brahma e Skol, fecha o pódio dos cinco maiores, com R$5,3 bilhões devidos em ICMS Brasil afora.

 

Concorrência no Sebrae-AP enrola até Alcolumbre

Concorrência entre agências de comunicação pelo contrato do Sebrae do Amapá tem causado tanta confusão que enrolou até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Mês passado, a proposta da empresa Nagib Comunicação e Marketing venceu, mas foi contestada pelas outras concorrentes por, entre outros motivos, atender a Davi Alcolumbre enquanto vence o contrato do órgão presidido por Josiel Alcolumbre... irmão do presidente do Senado. Procurado, o Sebrae-AP não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.

 

Experiência

A própria Nagib lista na seção de “experiência do licitante” os serviços de comunicação prestados ao atual mandato eletivo de Davi Alcolumbre.

 

Recurso feito

A Grito Propaganda, uma das derrotadas na disputa, protocolou recurso administrativo no Sebrae-AP para anular o resultado da concorrência.

 

Tem mais

Além do conflito de interesses, a agência derrotada também alega que os envelopes da concorrência foram violados entre sessões de abertura.

 

Vai ou racha

A CPMI que investiga o cambalacho contra idosos do INSS tem mais uma chance de aprovar a convocação de Jorge Messias (AGU), suspeito de omissão. A próxima reunião do colegiado é a última do ano.

 

O que tanto escondem?

A bancada do partido Novo na Câmara protocolou Projeto de Decreto Legislativo para suspender a portaria (nº 631/2025) do Ministério das Relações Exteriores que ampliou o sigilo sobre informações da pasta.

 

Bolsonaro em casa

A defesa de Jair Bolsonaro vai insistir no cumprimento de pena em regime domiciliar do ex-presidente. O pedido dos advogados deve ser protocolado esta semana do Supremo.

 

Tem mais

Por pouco não foi ainda maior a surra que tomou o governo Lula na sessão do Congresso na quinta (27), com queda de 56 dos 63 vetos do petista. Acordo tirou sete itens da pauta, mas voltam nesta semana.

 

Rádio e TV

Para faturar algum dividendo eleitoral, Lula gravou nesta sexta (28) pronunciamento para trombetear a sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil/mês. Vai ao ar neste domingo (30).

 

Só problema

A tensa relação de Lula com o Legislativo tem tudo para dar ruim para o petista, “Isso gera insatisfação, revolta e, certamente, vai gerar ainda muitos problemas”, avalia o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

 

Básico violado

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê “crueldade institucionalizada” em impedir o acesso imediato de Jair Bolsonaro a tratamento médico, enquanto sofre crise de soluço e refluxo.

 

Recesso à vista

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sessões marcadas até o dia 19 de dezembro, com julgamentos dos réus do 8 de janeiro do chamado “núcleo 2” marcados até o dia 16.

 

Pensando bem…

…a química é efêmera.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Encharcou, não tem jeito

Ministro da Justiça do primeiro governo petista, Márcio Thomaz Bastos ouviu calado, certa vez, duras críticas a Lula (PT) pelo presidente nacional da OAB, Roberto Busato e o presidente da OAB-SC, Adriano Zanotto, em evento de Advogados. A cada crítica, sempre aplaudida ppr centenas de advogados presentes ao encontro, Thomaz Bastos procurava disfarçar o constrangimento tomando, sistematicamente, um gole d'água. Ao final dos discursos, encharcado, ele não teve outra saída senão seguir – célere – para o banheiro mais próximo.

