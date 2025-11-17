Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

giba um

"Se meu escolhido não conseguir votos no Senado para ocupar a cadeira de ministro no Supremo..."

[...] revelarei  como estou sendo vítima de chantagem de grupo de eventual outro candidato // de Lula, num suposto comentário em uma roda em Belém, na defesa de Jorge Messias

Giba Um

Giba Um

17/11/2025 - 05h30
A mudança de comando de divisão de shopping centers do Grupo JCPM de João Carlos Paes Mendonça, vem acompanhada de um desafio. A missão do novo CEO, Sergio Moraes Vieira Filho, é ampliar a operação em meio às circunstâncias que lhe são pouco favoráveis:a maior parte dos 11 shoppings do grupo tem pouca margem para obras de expansão.

Mais:  também faltam bons ativos à venda no Nordeste. Vieira Filho também pensa na modernização do modelo de consumo dos shoppings. O braço de shoppings é a maior e mais bem sucedida operação de Paes Mendonça. Em 2024, os 11 empreendimentos tiveram receita de R$ 779 milhões e lucro de R$ 440 milhões.

Pirelli 2026

Na sexta (14) foi apresentado em Praga, na República Tcheca o 61º Calendário Pirelli. A edição do calendário do ano que vem  celebra o poder e a beleza do elementos naturais terra, água, fogo, vento, éter, flores e natureza tornam-se os protagonistas de uma narrativa visual que explora a profunda ligação entre o mundo natural, a emoção e a identidade. As fotos foram feitas pelo fotógrafo e cineasta norueguês Solve Sundsbo, que comemorou sua escolha.

“É um pouco como receber um prêmio e depois ter que merecê-lo. Dado o quantidade de fotógrafos que já fizeram isso antes, é intimidante. Mas também é uma grande honra e sou muito grato.” Sobre as fotos Sundsbo  descreve a sensação: “Queria capturar emoções, instintos e estados de espírito que são essenciais para a vida humana — como o anseio por liberdade, curiosidade e sede de conhecimento. O Calendário não se trata exatamente de terra, vento, fogo e água; é uma forma de nos conectar com nossas origens”.

As fotos foram feitas em junho e julho em estúdios  em Nova York e Londres onde o cenário foi construindo tudo artificialmente. Mais: são 11 mulheres maduras que tem a idade entre 33 e 73 anos,com histórias de vida plenas e forte.

“O mais importante é que todas são mulheres, não modelos jovens. São pessoas experientes e maduras que eu respeito profundamente pelo trabalho que fazem. Algumas eu queria conhecer e fotografar pela primeira vez. Outras eu já havia trabalhado antes e queria fotografar novamente”.

As escolhidas  deste ano foram Isabella Rossellini (73)  Tilda Swinton (65), Susie Cave (59), Eva Herzigová (52), Luisa Ranieri (51), Gwendoline Christie (47), a tenista Venus Williams (45), a modelo e atriz  Du Juan (43) Irina Shayk (39), a cantora FKA Twigs (37) e a atriz Adria Arjona (33).

Nordeste em campo: data centers verdes

Reunidos sob o guarda-chuva do Consórcio Nordeste, os governadores da região pretendem usar a vitrine da COP30 para apresentar um projeto conjunto voltado à instalação de data centers. O plano prevê a criação de uma plataforma interestadual de data centers verdes, alimentados integralmente por fontes renováveis e conectados a cabos submarinos internacionais, Intramuros, assessores do Consórcio falam na implantação de até cinco hubs regionais interligados, cada um com clusters (grupo de computadores interligados que trabalham com um único sistema) de data centers próximos a complexos eólicos e solares.

A "COP da Implementação" -  já devidamente rebatizada  de "COP da Adaptação" - nas palavras de seu presidente, o embaixador André Corrêa do Lago - é um cavalo encilhado que passa à frente dos governadores. Os chefes do executivo do Nordeste querem aproveitar a Conferência para buscar recursos junto a investidores privados e, sobretudo a organismos de fomento multilaterais.

Além do Banco Mundial, mais precisamente o IFC (International Finance Corporation), estão na mira o Banco Asiatico de Investimento em Infraestrutura (AIB) e o Green Climate Fund. As cifras sobre a mesa são hiperbólicas. Seria necessário levantar cerca de US$ 20 bilhões em financiamento estruturado para montar esse mosaico de data centers no Nordeste.

Jantar a três

Na semana passada, uma foto de um jantar a três em Brasília acabou saindo em quase todos os jornais e noticiosos da TV: estavam Junto Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), Arthur Lira (PP-AL) e Guilherme Derrite (PP-SP). Quatro versões de Derrite sobre projeto anti facção (hoje ou amanhã, apresenta a quinta).

Eduardo Cunha, raposa velha, procurado, tratou logo de dizer que o jantar não havia sido combinado. "Foi um encontro fortuito de estar no mesmo tempo eu, Arthur e chegar Derrite, de repente". E provavelmente, nem falaram do projeto: talvez falassem sobre SPFW!

Destaque brasileiro

Numa noite onde o grande vencedor foi o rapper porto-riquenho Bad Bunny levando 5 gramofones do total de 12 indicações, a cantora Liniker também foi destaque, levando 3 estatuetas  (Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa) das 7 indicações, além de ser a única brasileira que se apresentou no palco do MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, para 26ª edição do Grammy Latino que aconteceu na quinta-feira (13).

Ela dedicou sua premiação à representatividade de corpos trans na arte. “Ser uma compositora, ser uma travesti compositora no Brasil que mata a gente é difícil demais. Que cada vez mais a nossa história possa ser contada e celebrada como hoje”.

Outros brasileiros que saíram com um gramofone na mão foram: Chitãozinho & Xororó (Melhor Álbum de Música Sertaneja); Sorriso Maroto (Melhor Álbum de Samba/Pagode); Luedji Luna (Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira); e Baianasystem (Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa). Apesar de não ter ganhado nada outras brasileiras, como Ana Castela, Lauana Prado, Marina Sena também abrilhantaram o tapete.

Aperto de mão

No novo encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ficou sacramentado que a resposta dos EUA sobre tarifaço imposto às exportações brasileiras será rápida. No vídeo da conversa entre eles, já há indícios a favor: Rubio mantém seu sorriso quase o tempo todo e foi o primeiro a estender a mão a Vieira na despedida. No encontro anterior, o chanceler brasileiro estendeu a mão e ficou com ela segundo no ar até que Rubio completasse o aperto.

Chances mínimas

Imerso em dificuldades financeiras, os Correios correm contra o tempo para levantar ao menos R$ 10 bilhões em 15 dias. O dinheiro é para equilibrar as contas e recuperar a capacidade operacional que pode se tornar ainda mais catastrófica. A estatal persegue um empréstimo com garantia da União, o que não inspira confiança nas instituições financeiras.

Nem fundos do próprio governo querem se aventurar nessa empreitada. Se conseguir o empréstimo, a ideia também é propor um Programa de Demissão Voluntária para alcançar 10 mil funcionários (os Correios têm 87 mil funcionários, fora terceirizados).

Pérola

"Se meu escolhido não conseguir votos no Senado para ocupar a cadeira de ministro no Supremo, revelarei  como estou sendo vítima de chantagem de grupo de eventual outro candidato", 
de Lula, num suposto comentário em uma roda em Belém, na defesa de Jorge Messias. 
de Lula, num suposto comentário em uma roda em Belém, na defesa de Jorge Messias. 

Olho nos agrotóxicos 1

O STF deve concluir apenas no final do mês o julgamento que discute a constitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos a agrotóxicos, tema que mobiliza tanto governos estaduais quanto a cadeia do agronegócio. A ação questiona dois pontos centrais: a redução da base de cálculo do ICMS sobre defensivos agrícolas e a isenção do IPI para produtos classificados como agrotóxicos.

Para os autores da ação - PSOL e PSB -  esses incentivos violam princípios constitucionais, como o direito ao meio ambiente equilibrado, ao estimular o uso de substâncias potencialmente nocivas. 

Olho nos agrotóxicos 2

O relator Edson Fachin já votou para derrubar os incentivos. Ele defende que os benefícios representam renúncia fiscal sem justificativa adequada e que, ao privilegiar agrotóxicos, os estados criam distorções tributárias incompatíveis com a política ambiental prevista na Constituição.

Já o ministro André Mendonça abriu divergência, defendendo a manutenção das isenções sob o argumento de que se tratam de instrumentos legítimos de política agrícola, fundamentais para a competitividade do setor rural.

"Pobreza energética" 1

Janja já havia tropeçado antes da largada da COP30 num discurso sobre a Amazônia repleto de números errados. Para acabar com seu desconforto, Lula colocou a primeira-dama na primeira fila na abertura do evento, ao seu lado, deixando na segunda fila os presidentes da Câmara Federal e do Senado, além de figuras importantes.

Ela agora já está empenhada em nova batalha: só fala em "pobreza energética", dá entrevistas e por enquanto, não fala sobre números. E Lula apoia.

Pobreza energética" 2

Para quem não sabe o que é: "Pobreza energética é a dificuldade de um domicílio em atender suas necessidades energéticas básicas, como iluminação, aquecimento, refrigeração ou acesso a combustíveis modernos para cozinhar, devido à falta de acesso ou a custos de energia proibitivos. Também abrange a impossibilidade de pagar a luz, a falta de eletrodomésticos essenciais e lenha para cozinhar". Palavra do Google.

Mais Frango para Ásia 1

O Itamaraty e o Ministério da Agricultura articulam o envio de uma comitiva a países asiáticos para abrir novos mercados para a carne de frango brasileira. Um dos alvos é o Paquistão. A missão acontece no rastro da recente visita de Lula à Indonésia e Malásia - com esta última o Brasil firmou acordo para exportação de produtos avícolas. Há um esforço do governo e dos grandes frigoríficos do país em buscar novos compradores como forma de mitigar os efeitos do tarifaço de Trump.

Mais frango para Ásia 2

Ao longo do ano, a carne de frango brasileira sofreu um embargo de 28 países durante quase três meses depois do registro de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, em maio. Desses, apenas China e Canadá ainda mantêm restrições. Mesmo assim, 2025 está longe de ser o ano horrível que os produtores temem. No setor, a estimativa é que o Brasil conseguiu ao menos igualar os embarques de 2024 -  5,2 milhões de toneladas.

Mistura Fina

Como parte de um acordo para aprovar no Senado a indicação de dez autoridades indicadas por Lula, incluindo o PGR Paulo Gonet,  o lider das oposições, Rogério Marinho (PL-RN), emplacou na pauta de votações o projeto de lei aprovado na Câmara que proíbe os "descontos associativos" que resultaram no roubo aos aposentados do INSS. Lula sancionando, quem quiser se associar terá de pagar a mensalidade somente com boleto. Se não sancionar, tem suspeita aí.
 
Na oposição, a medida é considerada um sucesso: impede a roubalheira e eventual veto de Lula só teria o propósito de poupar ladrões. Segundo Marinho, o projeto vai impedir que a estrutura do INSS seja utilizada por bandidos para roubar aposentados - se for sancionado, Olho vivo: o projeto acabou aprovado por unanimidade no Senado mas, no pedido de urgência, nenhum dos 41 votos foi de um parlamentar do PT.

O PT se assanhou todo com as críticas de Fernando Haddad ao projeto antifacção relatado por Guilherme Derrite (ele  quer se candidatar ao governo de São Paulo, se Tarcisio tenta o Planalto), ignorando o que a população pensa sobre combate à criminalidade. Agora, o PT enxerga a disposição de Haddad de disputar também o governo paulista, dependendo igualmente do que Tarcísio resolva. O partido acha que Haddad não deixou saudades de seus tempos na prefeitura paulista, mas teria mais chance do que Ricardo Nunes (reeleição) ou Derrite.
 
Para o governo paulista, Tarcísio tem grande chance de levar já no primeiro turno e nas pesquisas, é o nome favorito dos eleitores de São Paulo para o Senado é o de Haddad, se Geraldo Alckmin não resolveu disputar o mesmo posto, afastando-se da vice de Lula em 2026. Alckmin também lidera pesquisas para o Senado, se Haddad não concorrer. E finalmente se Alckmin quiser voltar ao governo paulista, sem Tarcísio no páreo, é o preferido, até do PT.

In –  Tênis colorido (uma cor só)
Out – Tênis multicolorido

CLAÚDIO HUMBERTO

"Vai chegar no Lula, certeza!"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), após avançar a investigação do roubo no INSS

14/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

INSS estava pronto para ser saqueado, diz relator

Relator da CPMI que investiga o roubo a aposentados, Alfredo Gaspar (União-AL) se espantou com a facilidade com que a organização criminosa “saqueou” o INSS. “[Impressiona] a falta de qualificação das pessoas dessa estrutura criminosa, que capturaram bilhões de reais”, disse o deputado ao podcast Diário do Poder, no YouTube. “A gente pensa que para ser bandido nessa magnitude precisa ser altamente inteligente, mas essas pessoas percorreram caminhos comuns”.

Regras frouxas

“Não houve engenharia tão complexa”, aponta Gaspar, que atribuiu a roubalheira ao afrouxamento de regras para criar as tais “associações”.

Padrinho tem

Gaspar disse que o dinheiro “estava fácil”, mas não tem dúvida: houve apadrinhamento político para possibilitar o esquema bilionário.

Assim fica difícil

O relator listou desafios graúdos da CPMI: “habeas corpus exagerados no STF, interesses partidários e proteção da classe política” prejudicam.

Não atrapalhar ajuda

Alfredo Gaspar diz que a CPMI tem ainda muito a fazer, e os ministros do STF poderiam evitar iniciativas que dificultam esse trabalho.

CPI do Crime Organizado prioriza rolê na COP-30

Instalada há dez dias, a CPI do Crime Organizado tem tudo para dar em nada. O colegiado, dominado por governistas no Senado, nem mesmo conseguiu fazer reunião inaugural. Parte dos membros se mandou para o bem-bom da COP-30, bem distante de Brasília. O comando da CPI, como o presidente Fabiano Contarato (PT-ES), e até o relator Alessandro Vieira (MDB-SE), que pediu a CPI, estão na comitiva de Davi Alcolumbre (União-AP) em Belém. A próxima reunião e só na terça (18). E olhe lá.

Números não mentem

A baixa quantidade de requerimentos já mostra o igualmente baixo interesse na CPI governista. Até agora, não chegaram a 90 pedidos.

Contraste

A CPMI do INSS, que viabilizou a prisão de Alessandro Stefanutto, nomeado por Lula, bateu 500 pedidos em menos de 24h.

Sexo dos anjos

Até agora, a CPI se concentrou em convidar burocratas, parte nunca pisou em áreas dominadas por facções, para falar no ar-condicionado.

Cadê Weverton?

pós Paulo Pimenta (PT-RS) contar lorota sobre “não blindar” político suspeito na CPMI do INSS, onde o governo não faz outra coisa, Kim Kataguiri (União-SP) pediu imediatamente seu apoio para convocar o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder de Lula, o primeiro citado.

Sanciona, Lula

Para o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, o projeto que impede o “desconto associativo” automático aprovado na Câmara e no Senado é a única solução para acabar com a roubalheira. Falta só Lula sancionar.

Sol quadrado

Eric Douglas Martins Fidelis estava na CPMI depondo quando foi informado que seu pai, André Fidelis, ex-diretor de Benefícios do INSS, foi preso pela Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça.

Filme repetido

O senador Sérgio Moro (União-PR) fez questão de registrar que três dos presos nesta quinta-feira (13), foram nomeados por Lula: “a história se repete”. Todos afastados dos cargos por decisão da Justiça, não de Lula.

Lula estático

Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, “Lula é uma estátua política que o povo não quer mais cultuar”, segundo concluiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que defende candidatura única de oposição.

Pedra cantada

Daqueles julgamentos que nem precisavam ter, Eduardo Tagliaferro está na imensa lista de réus já condenados. O ex-assessor de Alexandre de Moraes vai responder por “vazar informações”, na verdade, gravíssimas denúncias que deveriam ser investigadas. Mas não o serão.

Agora ficou sério

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Pode-MG), anunciou que as investigações da roubalheira aos aposentados chegaram ao primeiro escalão do esquema: “formado por políticos”.

Culpados no espelho

A ONU, dona da marca COP, enviou carta para “cobrar” as falhas na segurança e infraestrutura do evento do governo do Brasil, que disse ter “atendido todas as solicitações”. Cara de pau dupla. Há dois anos Belém foi definida como sede e as limitações não são novidade para ninguém.

Pergunta na jurisprudência

O ‘núcleo político’ do roubo aos aposentados atentou contra a democracia?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

De olho cargo

O jornalista mineiro Olavo Drummond, que foi deputado estadual, Procurador da República, ministro do Tribunal de Contas da União, secretário de Juscelino Kubitschek, entre outras atividades na vida, encerrou a carreira política em 1997 como prefeito de Araxá, terra natal. Era tucano e o vice era do PT. Um dia pegou uma gripe danada que o deixou de cama. Foi obrigado a tirar licença para se recuperar. Foi quando a mulher do vice foi flagrada num mercadinho, conversando com uma amiga que quis saber como estava a saúde do prefeito. “Fiquei sabendo”, informaram depois ao gripado, “que o dr. Olavo teve uma piorazinha boa”.

Giba Um

"A decisão da Segunda Turma em 2021, que considerou Sérgio Moro suspeito para conduzir...

investigações da Lava Jato, foi um divisor de águas, o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório", de Gilmar Mendes (STF), recomendando a Luiz Fux que "esqueça a Lava Jato"

14/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O supermercado St. Marche (32 lojas e R$ 1,3 bilhão de faturamento em 2024) atravessou a tormenta: fechou um acordo com os credores para a renegociação de R$ 530 milhões em dívidas e saiu da recuperação judicial. O L. Catterton, acionista majoritário com 70%, volta-se agora para a venda em parte ou mesmo a totalidade das ações.

MAIS: é provável que o nome do comprador já esteja dentro de casa. O BTG Pactual pode assumir o controle do St. Marche. O banco de André Esteves detém cerca de R$ 280 milhões em créditos contra a rede de supermercados, por meio de um fundo. Olho vivo!

Giba Um

Pausa, por enquanto, não

Com seus 30 anos recém-completados (dia 3) e com 15 anos de carreira, a atriz Alice Wegmann desde pequena sabia o que queria. E no colégio não tinha uma turma era, por assim dizer, de várias. “Interagia com todos. Sentia vontade de conectar pessoas. O interesse pelo outro é base da minha profissão”. Antes de se tornar atriz, Alice quase se tornou ginasta artística. “Dos 3 aos 11 anos, passava quase sete horas por dia treinando, numa rotina entre as aulas no tradicional colégio e as acrobacias”. Alice disse que é de uma geração que corre do tédio. Fazendo uma referência  ao seu último personagem Solange Duprat, que era uma mulher super ligada na moda diz que é uma pessoa que gosta muito de roupas com longa durabilidade. “Sempre fui mais da atemporalidade. De comprar coisas que vou usar a vida inteira. Ou que depois posso passar adiante para que outras pessoas aproveitem”.  E quem pensa que Alice irá aproveitar para descansar, engana-se, ela tem muitos trabalhos engatilhados, mas que por enquanto não pode falar. Férias só em 2026, claro que se não surgir, outros trabalhos. Apesar de sempre estar em movimento, a atriz diz que agora consegue tirar algumas horas e até dias para relaxar. “Antigamente, não conseguia ficar quieta, olhando para o teto. Hoje em dia, adoro. Um dos meus hábitos favoritos é justamente o de não fazer nada. Acho importante ficar no vazio para pensar, enfrentar os medos, as angústias. Sem isso, a gente não cresce.” Se na vida profissional tudo vai bem, na vida amorosa as coisas também estão no mesmo caminho. Atualmente está namorando o empresário Luiz Guilherme Niemeyer. Um relacionamento discreto assim como sua vida particular.

TikTok estreia no Black Friday

O TikTok aproveitou o "Dia dos Solteiros" (11de novembro), data que, tradicionalmente, marca grandes promoções no varejo chinês, para iniciar uma operação-teste no Brasil. Mais que uma rodada de descontos, a ação funcionou como um ensaio técnico para o Black Friday, marcada para o fim do mês. Será a primeira Black Friday da rede social chinesa atuando com seu e-commerce no país. A TikTok Shop pretende testar, em escala real, suas ferramentas de compra e de pagamento, além de calibrar sistemas de logística, prazos de entrega e atendimento pós-venda. A meta é garantir que a infraestrutura suporte o alto volume de transações esperado no fim do mês. Nesse primeiro movimento, o TikTok Shop concentrará promoções em categorias de alto giro eletrônicos, moda e cosméticos - com cupons e transmissões ao vivo comandadas por influenciadores.

Termômetro

Ainda TikTok Shop: o desempenho dessa operação-piloto servirá como termômetro para ajustes na interface de checkout, integração com vendedores e algoritmos de recomendação. Desde o início de 2025, o TikTok vem intensificando presença no e-commerce brasileiro, em disputa com Shopee, Mercado Livre e Shein. A estratégia segue o modelo chinês de "shoppertainment", que mistura entretenimento e compras em tempo real. O ensaio técnico foi acompanhado por equipes de engenharia e dados da matriz asiática para monitorar cada etapa do fluxo de pedidos.

Giba Um

Miss metal

A imagem de uma miss sempre é ligada ao romantismo, ao clima calmo. Só que Ignacia Fernández,  de 27 anos que foi eleita Miss Chile, no domingo (9) desfez esse “mito”. Além de modelo ela também é vocalista da banda de death metal Decessus. Uma semana antes de ser coroada na semifinal do  concurso ela  surpreendeu os jurados e o público com uma performance arrasadora de death metal. “O metal tem sido parte fundamental de quem eu sou como pessoa e na minha vida: um refúgio, uma fonte de força e propósito. Poder expressá-lo no palco do Miss Mundo Chile foi uma oportunidade que valorizo muito. Foi uma ótima experiência quebrar barreiras na televisão aberta, inspirar, ser autêntica e mostrar que não precisamos temer os preconceitos alheios”. E claro, ao ser  consagrada campeã Ignacia agradeceu a oportunidade de  representar seu país: “Obrigada pelo reconhecimento mundial do meu canto, um pedacinho da minha alma que me inspira a continuar crescendo e sonhando alto. Vamos com tudo, Chile… rumo à coroa!”

Giba Um

Domínio familiar

Está nas redes sociais: a COP30 virou ativo para a família Barbalho. O governador Helder Barbalho, que se reelegeu com 70% dos votos, experimenta projeção nacional agora. A família já decidiu partir para uma dança de cadeiras nas eleições do ano que vem. O patriarca Jader Barbalho, 81 anos, promete se aposentar, mas o clã terá candidatos ao Senado, à Câmara e à Assembleia Legislativa. O único problema é convencer os eleitores que a COP30 deixará um legado permanente.

Pressão na Alemanha

Em carta enviada ao chanceler alemão, Friedrich Merz, 13 organizações ligadas à causa ambiental e humanitária pediram que o país anuncie um investimento de ao menos US$ 2,5 bilhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), ainda durante a COP30. A iniciativa é uma das apostas do governo brasileiro. O Planalto espera que a Alemanha siga os passos da Noruega, maior investimento até agora. A Alemanha anunciou apenas "apoio político" e prometeu "uma quantia significativa" - e não falou quanto e quando.

Pérola

“A decisão da Segunda Turma em 2021, que considerou Sérgio Moro suspeito para conduzir investigações da Lava Jato, foi um divisor de águas, o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório"

de Gilmar Mendes (STF), recomendando a Luiz Fux que "esqueça a Lava Jato". 

Blindar suspeito 1

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG) protestou contra o Ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso o habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeito no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. E atirou: "Para Gilmar e STF, o Congresso não vale absolutamente nada".

Blindar suspeito 2

Convocado para depor como testemunha, Igor Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$ 1,4 bilhão de aposentados. E Gilmar disse que "a condição de investigado não pode ser artificialmente modificada para testemunha", o que o obrigaria a responder às perguntas. Já o senador Rogério Marinho (FL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF. Mais: Igor, o blindado do dia, e especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. É o caso da raposa que sabe o que fazer no galinheiro. 

Já não pagam IR 1

O governo Lula não divulga o número exato de pessoas que serão beneficiadas de fato pela "isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês". Especialistas fazem a conta: a projeção do governo e que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$ 3.001 a R$ 5.000) e beneficiadas pelo projeto de Lula. Contudo, o governo não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a "isenção na prática". Tributaristas estimam que isso deve superar 80% do total. 

Já não pagam 2

Traduzindo: a maior parte dos que ganham até R$ 5 mil de forma efetiva não sentirão financeiramente a alteração. Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução e outras. A taxa real em renda de R$ 5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$ 335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$ 379,18. Quem ganha R$ 5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$ 350 já tem, na prática, a isenção do IR: 100% da pensão é descontada do IR.

Quer ser governador

Alçado à relator da PL Antifacção do governo federal, o deputado Guilherme Derrite (PP) enfrentou polêmicas e uma disparada da letalidade policial desde que assumiu a Secretaria de Segurança de São Paulo, no início de 2023. Ao mesmo tempo, viu uma queda de 11,4% em crimes violentos com mortes e 20,8% em casos de roubos. Agora, aposta na projeção oferecida por Hugo Motta, presidente da Câmara, para se cacifar a uma vaga no Senado ou mesmo suceder Tarcísio de Freitas, caso ele decida disputar a Presidência em 2026.

"Papudinha"

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir o início da pena e, um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. É o cenário mais provável, caso o ministro Alexandre de Moraes (STF) negue a prisão domiciliar e determine que Bolsonaro vá para a cadeia. Conhecido como "Papudinha", o batalhão é uma área reservada a policiais militares presos considerada a mais apropriada em termos de infraestrutura para receber o ex-presidente. É onde ficou detido o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também por ordens de Moraes, no âmbito das investigações do de Janeiro.

Mistura Fina

Santa Catarina começou a multar em um salário-mínimo quem for flagrado com maconha no estado. Em cinco dias, foram mais de 500 flagrantes. Joinville, que se orgulha de ser o "Texas brasileiro", foi a campeã de flagrantes. O governador Jorginho Mello (PL) avisa: "Lugar público não é local para ficar emaconhado". Ele também não gosta dessa história de se usar maconha em tratamento de saúde.
 
Estudo da Embrapa Territorial, apresentado em Belém na COP30,desfaz informações repetidas exaustivamente sobre a "destruição da Amazônia". O levantamento aponta que " está protegida, preservada ou conservada" 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia ( todos os rios) que toma 1,7% da região e todas em terras produtivas. O agro, sempre criticado por Lula, o PT e ONGS brasileiras e estrangeiras consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.
 
Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa. Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação , aponta estudo de Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial. O estudo da chefe-adjunta da Pesquisa mento ressalta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

A Databricks, gigante norte-americana de dados e inteligência artificial avaliada em mais de US$ 100 bilhões, prepara novos movimentos no Brasil. A empresa trabalha com uma pré-seleção de cinco startups das áreas de processamento de dados e automação de IA. Ao menos um dos portes deverá ser anunciado ainda este ano. Em setembro, por meio da Databricks Ventures, seu braço de investimentos, o grupo norte-americano fez sua primeira operação no país.
 
Ainda a primeira operação no Brasil: a operação consistiu em injetar recursos na catarinense Indicium, que aplica ferramentas de analytics moderno, com integração de dados em tempo real. Com isso, o país entrou no seleto rol de países com investimentos do fundo de venture capital da Databricks, juntando-se ao Canadá, Israel, Holanda, China e, claro, aos Estados Unidos. O veículo tem participações em 29 startups, sendo 21 delas norte-americanas.

In – Caipirinha de acerola
Out – Batida de acerola

