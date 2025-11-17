"Se meu escolhido não conseguir votos no Senado para ocupar a cadeira de ministro no Supremo..."

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A mudança de comando de divisão de shopping centers do Grupo JCPM de João Carlos Paes Mendonça, vem acompanhada de um desafio. A missão do novo CEO, Sergio Moraes Vieira Filho, é ampliar a operação em meio às circunstâncias que lhe são pouco favoráveis:a maior parte dos 11 shoppings do grupo tem pouca margem para obras de expansão.

Mais: também faltam bons ativos à venda no Nordeste. Vieira Filho também pensa na modernização do modelo de consumo dos shoppings. O braço de shoppings é a maior e mais bem sucedida operação de Paes Mendonça. Em 2024, os 11 empreendimentos tiveram receita de R$ 779 milhões e lucro de R$ 440 milhões.

Pirelli 2026

Na sexta (14) foi apresentado em Praga, na República Tcheca o 61º Calendário Pirelli. A edição do calendário do ano que vem celebra o poder e a beleza do elementos naturais terra, água, fogo, vento, éter, flores e natureza tornam-se os protagonistas de uma narrativa visual que explora a profunda ligação entre o mundo natural, a emoção e a identidade. As fotos foram feitas pelo fotógrafo e cineasta norueguês Solve Sundsbo, que comemorou sua escolha.

“É um pouco como receber um prêmio e depois ter que merecê-lo. Dado o quantidade de fotógrafos que já fizeram isso antes, é intimidante. Mas também é uma grande honra e sou muito grato.” Sobre as fotos Sundsbo descreve a sensação: “Queria capturar emoções, instintos e estados de espírito que são essenciais para a vida humana — como o anseio por liberdade, curiosidade e sede de conhecimento. O Calendário não se trata exatamente de terra, vento, fogo e água; é uma forma de nos conectar com nossas origens”.

As fotos foram feitas em junho e julho em estúdios em Nova York e Londres onde o cenário foi construindo tudo artificialmente. Mais: são 11 mulheres maduras que tem a idade entre 33 e 73 anos,com histórias de vida plenas e forte.

“O mais importante é que todas são mulheres, não modelos jovens. São pessoas experientes e maduras que eu respeito profundamente pelo trabalho que fazem. Algumas eu queria conhecer e fotografar pela primeira vez. Outras eu já havia trabalhado antes e queria fotografar novamente”.

As escolhidas deste ano foram Isabella Rossellini (73) Tilda Swinton (65), Susie Cave (59), Eva Herzigová (52), Luisa Ranieri (51), Gwendoline Christie (47), a tenista Venus Williams (45), a modelo e atriz Du Juan (43) Irina Shayk (39), a cantora FKA Twigs (37) e a atriz Adria Arjona (33).

Nordeste em campo: data centers verdes

Reunidos sob o guarda-chuva do Consórcio Nordeste, os governadores da região pretendem usar a vitrine da COP30 para apresentar um projeto conjunto voltado à instalação de data centers. O plano prevê a criação de uma plataforma interestadual de data centers verdes, alimentados integralmente por fontes renováveis e conectados a cabos submarinos internacionais, Intramuros, assessores do Consórcio falam na implantação de até cinco hubs regionais interligados, cada um com clusters (grupo de computadores interligados que trabalham com um único sistema) de data centers próximos a complexos eólicos e solares.

A "COP da Implementação" - já devidamente rebatizada de "COP da Adaptação" - nas palavras de seu presidente, o embaixador André Corrêa do Lago - é um cavalo encilhado que passa à frente dos governadores. Os chefes do executivo do Nordeste querem aproveitar a Conferência para buscar recursos junto a investidores privados e, sobretudo a organismos de fomento multilaterais.

Além do Banco Mundial, mais precisamente o IFC (International Finance Corporation), estão na mira o Banco Asiatico de Investimento em Infraestrutura (AIB) e o Green Climate Fund. As cifras sobre a mesa são hiperbólicas. Seria necessário levantar cerca de US$ 20 bilhões em financiamento estruturado para montar esse mosaico de data centers no Nordeste.

Jantar a três

Na semana passada, uma foto de um jantar a três em Brasília acabou saindo em quase todos os jornais e noticiosos da TV: estavam Junto Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), Arthur Lira (PP-AL) e Guilherme Derrite (PP-SP). Quatro versões de Derrite sobre projeto anti facção (hoje ou amanhã, apresenta a quinta).

Eduardo Cunha, raposa velha, procurado, tratou logo de dizer que o jantar não havia sido combinado. "Foi um encontro fortuito de estar no mesmo tempo eu, Arthur e chegar Derrite, de repente". E provavelmente, nem falaram do projeto: talvez falassem sobre SPFW!

Destaque brasileiro

Numa noite onde o grande vencedor foi o rapper porto-riquenho Bad Bunny levando 5 gramofones do total de 12 indicações, a cantora Liniker também foi destaque, levando 3 estatuetas (Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa) das 7 indicações, além de ser a única brasileira que se apresentou no palco do MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, para 26ª edição do Grammy Latino que aconteceu na quinta-feira (13).

Ela dedicou sua premiação à representatividade de corpos trans na arte. “Ser uma compositora, ser uma travesti compositora no Brasil que mata a gente é difícil demais. Que cada vez mais a nossa história possa ser contada e celebrada como hoje”.

Outros brasileiros que saíram com um gramofone na mão foram: Chitãozinho & Xororó (Melhor Álbum de Música Sertaneja); Sorriso Maroto (Melhor Álbum de Samba/Pagode); Luedji Luna (Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira); e Baianasystem (Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa). Apesar de não ter ganhado nada outras brasileiras, como Ana Castela, Lauana Prado, Marina Sena também abrilhantaram o tapete.

Aperto de mão

No novo encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ficou sacramentado que a resposta dos EUA sobre tarifaço imposto às exportações brasileiras será rápida. No vídeo da conversa entre eles, já há indícios a favor: Rubio mantém seu sorriso quase o tempo todo e foi o primeiro a estender a mão a Vieira na despedida. No encontro anterior, o chanceler brasileiro estendeu a mão e ficou com ela segundo no ar até que Rubio completasse o aperto.

Chances mínimas

Imerso em dificuldades financeiras, os Correios correm contra o tempo para levantar ao menos R$ 10 bilhões em 15 dias. O dinheiro é para equilibrar as contas e recuperar a capacidade operacional que pode se tornar ainda mais catastrófica. A estatal persegue um empréstimo com garantia da União, o que não inspira confiança nas instituições financeiras.

Nem fundos do próprio governo querem se aventurar nessa empreitada. Se conseguir o empréstimo, a ideia também é propor um Programa de Demissão Voluntária para alcançar 10 mil funcionários (os Correios têm 87 mil funcionários, fora terceirizados).

Pérola

"Se meu escolhido não conseguir votos no Senado para ocupar a cadeira de ministro no Supremo, revelarei como estou sendo vítima de chantagem de grupo de eventual outro candidato",

de Lula, num suposto comentário em uma roda em Belém, na defesa de Jorge Messias.

Olho nos agrotóxicos 1

O STF deve concluir apenas no final do mês o julgamento que discute a constitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos a agrotóxicos, tema que mobiliza tanto governos estaduais quanto a cadeia do agronegócio. A ação questiona dois pontos centrais: a redução da base de cálculo do ICMS sobre defensivos agrícolas e a isenção do IPI para produtos classificados como agrotóxicos.

Para os autores da ação - PSOL e PSB - esses incentivos violam princípios constitucionais, como o direito ao meio ambiente equilibrado, ao estimular o uso de substâncias potencialmente nocivas.

Olho nos agrotóxicos 2

O relator Edson Fachin já votou para derrubar os incentivos. Ele defende que os benefícios representam renúncia fiscal sem justificativa adequada e que, ao privilegiar agrotóxicos, os estados criam distorções tributárias incompatíveis com a política ambiental prevista na Constituição.

Já o ministro André Mendonça abriu divergência, defendendo a manutenção das isenções sob o argumento de que se tratam de instrumentos legítimos de política agrícola, fundamentais para a competitividade do setor rural.

"Pobreza energética" 1

Janja já havia tropeçado antes da largada da COP30 num discurso sobre a Amazônia repleto de números errados. Para acabar com seu desconforto, Lula colocou a primeira-dama na primeira fila na abertura do evento, ao seu lado, deixando na segunda fila os presidentes da Câmara Federal e do Senado, além de figuras importantes.

Ela agora já está empenhada em nova batalha: só fala em "pobreza energética", dá entrevistas e por enquanto, não fala sobre números. E Lula apoia.

Pobreza energética" 2

Para quem não sabe o que é: "Pobreza energética é a dificuldade de um domicílio em atender suas necessidades energéticas básicas, como iluminação, aquecimento, refrigeração ou acesso a combustíveis modernos para cozinhar, devido à falta de acesso ou a custos de energia proibitivos. Também abrange a impossibilidade de pagar a luz, a falta de eletrodomésticos essenciais e lenha para cozinhar". Palavra do Google.

Mais Frango para Ásia 1

O Itamaraty e o Ministério da Agricultura articulam o envio de uma comitiva a países asiáticos para abrir novos mercados para a carne de frango brasileira. Um dos alvos é o Paquistão. A missão acontece no rastro da recente visita de Lula à Indonésia e Malásia - com esta última o Brasil firmou acordo para exportação de produtos avícolas. Há um esforço do governo e dos grandes frigoríficos do país em buscar novos compradores como forma de mitigar os efeitos do tarifaço de Trump.

Mais frango para Ásia 2

Ao longo do ano, a carne de frango brasileira sofreu um embargo de 28 países durante quase três meses depois do registro de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, em maio. Desses, apenas China e Canadá ainda mantêm restrições. Mesmo assim, 2025 está longe de ser o ano horrível que os produtores temem. No setor, a estimativa é que o Brasil conseguiu ao menos igualar os embarques de 2024 - 5,2 milhões de toneladas.

Mistura Fina

Como parte de um acordo para aprovar no Senado a indicação de dez autoridades indicadas por Lula, incluindo o PGR Paulo Gonet, o lider das oposições, Rogério Marinho (PL-RN), emplacou na pauta de votações o projeto de lei aprovado na Câmara que proíbe os "descontos associativos" que resultaram no roubo aos aposentados do INSS. Lula sancionando, quem quiser se associar terá de pagar a mensalidade somente com boleto. Se não sancionar, tem suspeita aí.



Na oposição, a medida é considerada um sucesso: impede a roubalheira e eventual veto de Lula só teria o propósito de poupar ladrões. Segundo Marinho, o projeto vai impedir que a estrutura do INSS seja utilizada por bandidos para roubar aposentados - se for sancionado, Olho vivo: o projeto acabou aprovado por unanimidade no Senado mas, no pedido de urgência, nenhum dos 41 votos foi de um parlamentar do PT.

O PT se assanhou todo com as críticas de Fernando Haddad ao projeto antifacção relatado por Guilherme Derrite (ele quer se candidatar ao governo de São Paulo, se Tarcisio tenta o Planalto), ignorando o que a população pensa sobre combate à criminalidade. Agora, o PT enxerga a disposição de Haddad de disputar também o governo paulista, dependendo igualmente do que Tarcísio resolva. O partido acha que Haddad não deixou saudades de seus tempos na prefeitura paulista, mas teria mais chance do que Ricardo Nunes (reeleição) ou Derrite.



Para o governo paulista, Tarcísio tem grande chance de levar já no primeiro turno e nas pesquisas, é o nome favorito dos eleitores de São Paulo para o Senado é o de Haddad, se Geraldo Alckmin não resolveu disputar o mesmo posto, afastando-se da vice de Lula em 2026. Alckmin também lidera pesquisas para o Senado, se Haddad não concorrer. E finalmente se Alckmin quiser voltar ao governo paulista, sem Tarcísio no páreo, é o preferido, até do PT.

In – Tênis colorido (uma cor só)

Out – Tênis multicolorido