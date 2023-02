“A Globo tem mandado tanta gente embora que, se pedissem para eu fazer uma faxina no escritório do Roberto Marinho, eu faria”, de SUZANA VIEIRA // 80 anos, em temporada paulista com Shirley Valentine.

O governo Bolsonaro deixou R$ 3 255,2 bilhões em despesas contratadas e não pagas para 2023. São os chamados “restos a pagar”, valores transferidos de um ano para outro e que se transformam num “orçamento paralelo”.

Mais: esse “orçamento compete com novos gastos. Como comparação, no fim do segundo mandato, Lula deixou R$ 246,8 bilhões (em valores corrigidos a dezembro de 2021) de “resto a pagar” para sua sucessora Dilma Rousseff.

IN: Bolo simples de tangerina

OUT: Bolo de flocão simples

Lado a lado

BNDES liberou para Americanas R$ 5,52 bilhões entre 2002 e 2018, em 12 operações de empréstimo. Analistas têm dúvidas sobre a própria viabilidade do modelo de negócio da companhia. Acham que há algo estranho na relação materna entre o banco e a rede varejista, especialmente quanto ao intervalo de tempo em que esses empréstimos se realizaram.

As transferências da dinheirama para o bolso corporativo do trio acionista se deram, majoritariamente, nos governos do PT. Ou seja: nas mesmas fontes que alimentaram, por exemplo, Marcelo Odebrecht e os irmãos Batista, da JBS.

DIREITOS

Oito sindicatos nacionais ajuizaram na Justiça do Trabalho de Brasília ação civil pública contra a Americanas S.A. e seus maiores acionistas Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.

A medida quer garantir direitos trabalhistas de 44 mil trabalhadores da companhia em recuperação judicial. Na ação, as entidades pedem o bloqueio de R$ 1,53 bilhão nas contas pessoais dos três sócios para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas.

Passo a passo

A Samsung, um dos maiores fornecedores da Americanas, está exigindo pagamento à vista para entregar novas mercadorias à empresa. A dívida da rede varejista com a fabricante de eletrônicos passa de R$ 1 bilhão.

A Samsung, à propósito, está apertando a Americanas passo a passo. Primeiro, cobrou a dívida de forma agressiva. Depois, passou a exigir a devolução das mercadorias não quitadas. E agora exige pagamento das faturas à vista.

ONTEM E HOJE

Na reunião de Lula com governadores, na semana passada, o presidente condenou a “judicialização” da política. Pediu a líderes de partidos aliados que não procedam dessa maneira, que não acionem o STF como instância revisora das leis aprovadas pela Câmara e Senado, que desagradam interesse do Planalto.

Os analistas de plantão ironizam: recorrer a essa manobra foi amplamente adotada pelo PT e partidos que fazem oposição a Bolsonaro.

Vendendo pacote

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas planeja viagem ao Oriente Médio para reuniões com investidores de lá. Um dos alvos é o Qatar Investment Authority: durante sua passagem em Davos, ele teve um encontro com o CEO do fundo soberano, Mansoor Ebrahim Al-Majoud.

O objetivo é apresentar pacote de concessões do governo paulista, envolvendo projetos rodoviários e ferroviários. A joia da coroa é o Trem Intercidades orçado em mais de R$ 11 bilhões que ligará São Paulo a Campinas, cruzando outros sete municípios.

Plateia de famosos

A “bad band”, como são conhecidos os famosos grupos de jovens que se juntam para seguir uma carreira musical, o Backstreet Boys está comemorando 30 anos de carreira. E desde o final do ano passado, retomaram a turnê DNA tour, adiada por causa da pandemia.

Pelo Brasil fizeram quatro shows, um em Curitiba, dois em São Paulo e um em e Belo Horizonte. A banda que mexeu com muitas garotas no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, levou muitas fãs aos shows. Já não tão novos assim, Kevin (51 anos), Howie (49), Brian (47), Aj Mclean (45) e Nick (43) arrastaram também um monte fãs famosos até o Allianz Parque, em São Paulo, que cantaram e aplaudiram e se entusiasmaram com o quinteto que não tem o fôlego de 30 anos atrás, por isso o show com menos coreografias, muitos números solos ou em dupla, carisma, com troca de roupas no palco (escondidos por um biombo) e com direito a cuecas lançadas para o público.

Entre os mais de 45 mil fãs que lotaram o estádio estavam as celebridades, da esquerda para direita, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, a atriz e ex-BBB Carla Diaz, a modelo e atriz transgênero Carol Marra, a atriz, cantora, e ex-Rouge Karen Hills, e a atriz e youtuber Antônia Fontenelle.

Com medo de voltar

“Pode ser amanhã, daqui a seis meses, pode não voltar nunca”. Quem fala é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a volta do ex-presidente, que está na Flórida há quase um mês. Bolsonaro já trocou seu visto para turista, o que lhe permite ficar mais 30 dias lá.

Gostaria de voltar apenas para fazer nova cirurgia com seu médico de confiança. Não tem mais avião oficial e nem jatinho: se voltasse, queria seguir direto do aeroporto para o hospital. Aliados dizem que ele tem medo de ser preso no aeroporto.

Mais: também pediu ao ex-lutador José Aldo se pode permanecer na casa de Kissimmee mais um tempo.

Mais: quando Jair Bolsonaro decidiu ir para a Flórida, esperava-se que fosse à tradicional festa de fim de ano no resort de Donald Trump, Mar-a-Lago, em Palm Beach, a menos de três horas de carro de Kissimmee.

Na ocasião, Bolsonaro afirmou a aliados que desistiu de participar da festa porque Michelle, sua mulher, estava cansada da viagem. Depois, através de assessores do norte-americano, soube- -se que Bolsonaro não havia sido convidado para a festa. E nesses dias de janeiro, nem ele e tampouco seus filhos se encontraram com Trump

Samba no pé

A apresentadora e agora jurada do The Masked Singer Brasil, Sabrina Sato está quase pronta para o Carnaval. Faltando pouco mais de 20 dias para o evento, Sabrina sempre que pode (e faz questão) está nos ensaios das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, no qual é rainha de bateria. Ela está frente da bateria da escola de samba Vila Isabel há 10 anos (com uma pequena pausa após o nascimento da Zoe) e na Gaviões da Fiel pelo 19º ano.

Apaixonada pelo Carnaval a musa das escolas de samba pode ser vista mostrando os bastidores de sua preparação na segunda temporada do Carnaval da Sabrina, no GNT. Além dos dois programas, em breve a segunda temporada do Desapegue Se For Capaz irá ao ar, e outro projeto que ainda mantém em segredo está vindo por aí, o que ocasionou sua despedida do programa Saia Justa.

Base irritada

As declarações de Valdemar Costa Neto, dono do PL, segundo as quais a “minuta golpista’ encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, tinha outras “iguais na casa de todo mundo”, deixaram aliados e integrantes do partido irritados.

Acham que a expressão “todo mundo” faz pensar que estavam “correndo atrás de um golpe” e que nunca viram “Bolsonaro falar sobre isso”. Bancadas do PT na Câmara e no Senado vão pedir explicações na Justiça do dirigente partidário.

Candidata

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha Laura já retornaram ao Brasil. A menina volta às aulas esta semana e a mãe tinha detalhes para acertar na escola (militar). Aos mais chegados, Michelle conta que o marido ia com ela ao supermercado disfarçado: óculo escuro e boné (emprestado de José Aldo).

Ela tem conversado com Valdemar Costa Neto sobre seu futuro trabalho no PL e anda até entusiasmada com a remota possibilidade de ser candidata em 2026, caso Bolsonaro se torne inelegível (ou em quaisquer outras situações contrárias).

Ficou de fora

O ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, acaba de se desfiliar ao PSB. Ele ficou ressentido de ter sido preterido pelo partido nas indicações aos ministérios do governo Lula. O PSB tem dois ministros: Flávio Dino (Justiça) e Márcio França (Portos e Aeroportos).

E o grupo de Câmara também rompeu com o prefeito de Recife, João Campos, que torpedeou sua candidatura ao Senado, optando pela composição que lançou Teresa Leitão (PT).

ROMBO

Excessos do programa Fausto Silva teriam provocado um rombo de R$ 60 milhões no ano passado na Band. Alguns bem informados da emissora, sem se identificarem, falam em menos: R$ 20 milhões.

No projeto do programa, levantando-se em conta a imagem do apresentador junto a patrocinadores, Fausto Silva poderia chegar a retirar R$ 8 milhões /mês.

Nos últimos meses, com audiência entre 2,5% e 3%, ele conseguiu um salário de R$ 2,5 milhões. A guerra agora é renovar o patrocínio do Bradesco.

MISTURA FINA

JÁ está decidido que será necessário um efetivo de pelo menos 200 policiais para revezar na segurança presidencial que inclui, além de Lula e Janja, a proteção também de filhos e noras do presidente. Em tempos de Jair Bolsonaro, quem cuidava dessa área era o GSI, comandado pelo general Augusto Heleno.

Detalhe: quando Lula usa carros oficiais, a segurança se utiliza de três veículos blindados. E o presidente sai da garagem em um deles (poucos sabem qual é).

EM ofensiva no Senado, o PSD acertou a filiação da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) e pode ultrapassar o PL. O partido ainda trabalha para filiar mais um senador esta semana, engordando a bancada.

O objetivo básico é enfrentar o discurso do PL de que bolsonaristas foram eleitos em peso e teriam o domínio do Senado. Hoje, PSD e PL estão empatados com 13 parlamentares cada um.

MENOR em termos de investimentos e funcionários e também menos endividamento: é a Petrobras. Em 2016, último ano do governo Dilma Rousseff, tinha 68.829 funcionários e intenção de investir US$ 19 bilhões por ano e dívida de US$ 123,9 bilhões em junho daquele mesmo ano. Agora, a empresa tem 45.543 empregados, plano médio de investimentos anuais de US$ 15,6 bilhões e endividamento de US$ 54,3 bilhões.

O GOVERNO deverá abrir, nos próximos dias, uma rodada de negociações para conceder aumento aos servidores públicos e prepara-se para uma batalha tão tense quanto a discussão dos novos salários congelados, há cinco anos.

Esther Dweek, ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, que coordenará os debates, lança no próximo dia 7 uma mesa nacional de negociação permanente com representantes do Executivo e dos servidores.

PAZES feitas entre Josué Gomes, que reassumiu a presidência da Fiesp e sindicatos e diretores que pretendia derrubá-lo do posto (incluindo o ex-presidente Paulo Skaf), todos se comprometeram a trabalhar por uma Fiesp unida em prol do desenvolvimento sustentável da indústria e do país. E mesmo com eleições distantes, Skaf já avisa os mais chegados que será candidato à presidência, cargo que ocupou por 18 anos.

AINDA Josué Gomes: ele conseguiu escapar dos adversários que queriam destitui-lo da presidência da Fiesp, mas não escapou da tempestade da Americanas.

A Coteminas, empresa têxtil controlada por ele (herdou do pai Jose Alencar, que foi vice-presidente de Lula em dois mandatos), também tem lugar na intensa lista de 16,3 mil credores da Americanas – que lhe deve R$ 4,1 milhões